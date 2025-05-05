10 Pumble alternatíva csevegéshez és csapatkommunikációhoz 2025-ben

A távoli csapatokkal való együttműködés nagyobb rugalmasságot és jobb termelékenységet kínál, de a legnagyobb hátránya a kommunikáció hiánya. Ez csökkenti a hatékonyságot és negatívan befolyásolja a csapat együttműködését és a döntéshozatalt. Ennek megoldásához egy felhasználóbarát csapatkommunikációs eszközre van szükség.

Sok csapat használja a Pumble-t, egy ingyenes azonnali üzenetküldő alkalmazást távoli csapatok számára, amely egyszerűsíti a kommunikációt és növeli a termelékenységet. De itt van, amit tudnia kell: bár a Pumble számos értékes funkcióval rendelkezik, van néhány problémája is.

Például a kereső eszköz kissé inkonzisztens lehet, és egyes felhasználók nem találják megfelelőnek a felhasználói felületet/felhasználói élményt. Ezenkívül integrációs lehetőségei korlátozottak, és nem lehet a logóval vagy színekkel testreszabni a munkaterületet. Tehát, ha a Pumble-t használja vagy fontolgatja annak használatát a távoli csapatok kommunikációjához, akkor érdemes megnéznie az alábbiakban bemutatott 10 legjobb Pumble alternatívát a kommunikációs céljaihoz.

Mit kell keresni a Pumble alternatíváiban?

Ha Pumble alternatívákat vagy csapatkommunikációs alkalmazásokat keres a szervezetéhez, itt van néhány tényező, amelyet érdemes figyelembe vennie:

Intuitív felhasználói felület: Az azonnali üzenetküldő alkalmazásoknak intuitív felhasználói felülettel kell rendelkezniük a zökkenőmentes felhasználói élmény és a belső azonnali csevegési funkciók érdekében.

Reagálóképesség: Az online kommunikációs platformjának azonnali hívás- és üzenetértesítéseket kell adnia.

Ügyfélszolgálat: A nem megfelelő ügyfélszolgálat jelentős hátrányt jelenthet a kommunikációs platformok közötti átállás során.

Testreszabás: Lehetőséget kell biztosítani a kommunikációs eszköz testreszabására is, például a csapat logójának hozzáadásával vagy a színvilág megváltoztatásával.

Integrációk: Nézze meg, mely alkalmazásokat integrálhat a csapatkommunikációs alkalmazásba a munkafolyamatok jobb kezelése érdekében.

Egyedi árazási tervek: Érdemes megfontolnia egy olyan kommunikációs eszköz megvásárlását, amely egyedi árazási tervekkel és méretezhetőségi lehetőségekkel rendelkezik, az üzleti igényeinek megfelelően.

A 10 legjobb Pumble alternatíva

1. ClickUp

A ClickUp egy all-in-one üzenetküldő alkalmazás csapatok számára a termelékenység növelése érdekében. Használhatja azonnali üzenetküldő alkalmazásként, együttműködési eszközként és projektmenedzsment szoftverként. A ClickUp Chat View segítségével néhány másodperc alatt könnyedén üzenetet küldhet munkatársainak az @mentions használatával, megoszthatja a frissítéseket, megbeszélheti a projekteket és fájlokat cserélhet az azonnali és élő együttműködés érdekében.

Kezelje az összes projektkommunikációt és erőforrást egy helyen a ClickUp Chat View segítségével a zökkenőmentes együttműködés érdekében

A kommunikáció kihívást jelenthet, ha sokan vesznek részt benne, különösen akkor, ha egyes csapattagok távoli munkavégzéssel foglalkoznak. Elengedhetetlen egy olyan folyamat kialakítása, amely biztosítja, hogy mindenki összhangban legyen és ugyanazon az oldalon álljon.

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp csapatkommunikációs és értekezlet-mátrix sablonját, hogy egyértelmű kommunikációs irányelveket állítson fel és javítsa a csapat hatékonyságát.

A ClickUp Team Communication and Meeting Matrix sablonját felhasználhatja belső kommunikációs tervek és irányelvek kidolgozásához. Segít megszervezni a csapatbeszélgetéseket és tevékenységeket, azonosítani a kommunikációs hiányosságokat és biztosítani a felelősségre vonhatóságot.

Összességében a ClickUp belső csevegő, feladatkezelő, fájlmegosztó és együttműködési eszközeinek kombinációja ideális platformot kínál a feladatok koordinálásához, ötletek megosztásához vagy kreatív megoldások kidolgozásához. Ezenkívül a platform több mint 1000 alkalmazással integrálható, beleértve olyan kommunikációs eszközöket is, mint a Slack, a Zoom stb., így kényelmesen egyetlen képernyőről dolgozhat.

A ClickUp legjobb funkciói

Az azonnali üzenetküldésen túl a ClickUp minden olyan funkciót biztosít, amely egyszerűsíti a csapatmunkát és növeli a termelékenységet, így az egyik legjobb munkahelyi kommunikációs eszközzé teszi.

A ClickUp Activity nézet segítségével figyelemmel kísérheti a projektekkel, megjegyzésekkel és állapotváltozásokkal kapcsolatos tevékenységeket, hogy lássa a haladást és az adott helyen végzett összes munkát.

Tevékenységek nézet: Kövesse nyomon a csapat tevékenységét Kövesse nyomon a csapat tevékenységét a ClickUp Tevékenységek nézetével , amely egy központi hub a csapat tevékenységének és a feladatok, projektek és beszélgetések előrehaladásának nyomon követéséhez. Gyorsan megtekintheti a csapat tagjai által végzett frissítéseket, megjegyzéseket és változtatásokat, ami biztosítja a csapaton belüli átláthatóságot és elszámoltathatóságot.

Feladatkezelés: Hatékonyan szervezze meg a feladatokat, állítsa be a prioritásokat, ossza ki a felelősségeket és kövesse nyomon az előrehaladást. A feladatnézetek fejlett testreszabási lehetőségeivel, a fejlett szűrési lehetőségekkel és az automatizálási funkciókkal hatékonyan kezelheti a munkafolyamatokat és mindig naprakész lehet a projektjeivel kapcsolatban.

A ClickUp korlátai

Az első használatkor a sokféle funkció és testreszabási lehetőség miatt ez túlnyomó lehet az új felhasználók számára.

A szoftver nem rendelkezik natív videokonferencia funkcióval a virtuális találkozókhoz (bár a képernyőt rögzítheti). Azonban integrálhat ingyenes videohívási platformokat, mint például a Zoom.

ClickUp árak

A ClickUp négy árazási csomagot kínál, amelyek minden csapat igényeinek megfelelnek:

Ingyenes: Forever

Unlimited: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Microsoft Teams

a Microsoft Teams segítségével

A Pumble alternatíváinak keresése közben érdemes megfontolni a Microsoft Teams használatát is. Ez egy központi platform, ahol valós időben cseveghet, telefonálhat és együttműködhet munkatársaival, javítva ezzel a csapat termelékenységét.

Audio- és videohívásokat kezdeményezhet, virtuális értekezleteket tarthat, valamint dokumentumokon és projektekben együttműködhet. Számos vállalatspecifikus funkciójával és integrációjával a Microsoft Teams a nagyobb szervezetek kedvelt választásává vált.

A Microsoft Teams legjobb funkciói

Könnyen hozzáférhet a csapat csevegési előzményeihez, hogy áttekintse a korábbi beszélgetéseket.

Az ingyenes csomagban 5 GB tárhely áll rendelkezésre, a fizető felhasználók pedig 10 GB és 1 TB közötti tárhelyet vehetnek igénybe.

Használja ki a vállalatok számára készült számos funkciót, például az 1 TB-os felhőalapú tárhelyet és a kiegészítő alkalmazásokat, mint a Bookings, a Planner és a Microsoft Forms.

Testreszabhatja a témákat, hogy a saját igényeinek megfelelően személyre szabhassa a munkaterületét.

A Microsoft Teams korlátai

A videocsevegést csak az ingyenes verzióval lehet legfeljebb 30 percig folytatni.

A leggazdaságosabb csomag csak 300 felhasználó meghívását teszi lehetővé egy munkaterületre, ami korlátozza a nagyobb csapatok vagy szervezetek számára.

Egyes felhasználóknak problémát jelent a regisztráció és a felület bonyolultsága.

Számos vállalatbarát funkciója kisebb csapatok és startupok számára irreleváns.

A Microsoft Teams árai

Microsoft Teams Essentials: 4 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Microsoft Teams értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 14 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 9000 értékelés)

3. Google Chat

a Google Chat segítségével

A Google Chat egy másik jó csapatüzenetküldő alkalmazás és az egyik legnépszerűbb Pumble alternatíva. Fontos üzenetekben vagy feladatokban megjelölheti csapattagjait, és a releváns üzeneteket csillaggal jelölheti meg, hogy később visszatérhessen rájuk. Gazdag szövegformázási lehetőségeket kínál, és személyre szabott kommunikációhoz testreszabott hangulatjeleket és GIF-eket is lehetővé tesz.

A Google Chatben külön teret is létrehozhat a projektfrissítések megbeszélésére vagy az együttműködésre. Ezenkívül integrálhat más Google Workspace eszközöket is, például a Gmailt, a Drive-ot, a Naptárat és a Meetet, hogy egyszerűsítse az együttműködést és növelje a termelékenységet. Emellett a Google Chat fájlmegosztási funkciókat is kínál, amelyekkel könnyedén megoszthat dokumentumokat, táblázatokat és prezentációkat kollégáival.

A Google Chat legjobb funkciói

Integráljon más termelékenységi alkalmazásokat, mint például az Asana, a Workday és a Jira.

Hozzon létre kijelölt beszélgetési tereket konkrét csapatok és projektek számára

Osszon meg zökkenőmentesen akár 200 MB méretű fájlokat a Google Chat segítségével

Testreszabhatja értesítési beállításait, hogy mindig tájékozott legyen az új üzenetekről, említésekről vagy frissítésekről, így biztosítva, hogy ne maradjon le fontos kommunikációról, még akkor sem, ha éppen nem használja aktívan a platformot.

A Google Chat korlátai

A Google chat üzeneteinek hossza legfeljebb 4096 karakter lehet.

Külső partnereket nem lehet hozzáadni a projektmegbeszélésekhez.

A Google Chat árai

A Google Chat ingyenes egyéni használatra a chat.google.com oldalon, és a Workspace előfizetés részeként elérhető professzionális használatra. A Google Workspace árazási csomagjai:

Business Starter: 7,20 USD felhasználónként havonta (1 éves szerződés)

Business Standard: 14,40 USD felhasználónként havonta (1 éves szerződés)

Business Plus: 21,60 USD felhasználónként havonta (1 éves szerződés)

Google Chat értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (42 000+ értékelés) (Google Workspace)

Capterra: 4,5/5 (2000+ értékelés)

Ha a Google Chat nem került be a szűkített listájába, itt van néhány Google Chat alternatíva, amelyet érdemes megfontolnia*

4. Skype

via Skype

A Pumble alternatívák listáján szereplő másik szolgáltatás a Skype, egy népszerű online kommunikációs platform. Használhatja csapat hang- és videohívásokhoz, azonnali üzenetek küldéséhez és fájlok megosztásához. Felhasználóbarát felületével és platformok közötti kompatibilitásával a Skype segítségével zökkenőmentesen kommunikálhat különböző eszközök között. Támogatja a képernyőmegosztást a valós idejű együttműködéshez, a hívások rögzítését és az élő feliratokat a legfontosabb pontok és teendők megjegyzéséhez.

A Skype legjobb funkciói

Élvezze az ingyenes csapatcsevegést és az egyéni videohívásokat kiváló minőségű hanggal és videóval.

Próbálja ki a valós idejű fordítást hang- és szöveges kommunikációhoz egyaránt!

Használja a képernyőmegosztást a zökkenőmentes prezentációkhoz és együttműködéshez

Vegyen részt üzenetküldésben olyan funkciókkal, mint fotó- és videomegosztás, élő feliratok, rajzeszközök és kérdések-válaszok funkciók.

A Skype korlátai

Csoportos hívásokhoz csak 250 résztvevő adható hozzá.

Lehet, hogy hibásan működik, rossz a hangminőség, gyakran megszakadnak a hívások és lefagy a képernyő.

Skype árak

Ingyenes : Forever

Üzleti: Az előfizetések ára havi 3 dollártól kezdődik felhasználónként.

Skype értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 23 000 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (443 értékelés)

5. Mattermost

via Mattermost

A Mattermost egy nyílt forráskódú, saját szerveren futó üzenetküldő platform, amelyet a biztonságos csapatmunka érdekében fejlesztettek ki. Használhatja csapatüzenetek küldésére, fájlmegosztásra, valamint hang- és videohívásokra. Testreszabható és skálázható kommunikációs megoldást kínál.

Hasonló felületének köszönhetően ez az egyik legnépszerűbb Pumble alternatíva. Személyes csevegésekben és csoportos beszélgetésekben vehet részt, slash parancsokat használhat, egyedi hangulatjeleket és GIF-eket küldhet, valamint megoszthatja képernyőjét a valós idejű együttműködés érdekében.

A Mattermost legjobb funkciói

Hozzon létre együttműködésen alapuló és automatizált munkafolyamatokat és üzleti folyamatokat megosztott ellenőrzőlisták segítségével.

Csatlakozzon biztonságosan külső beszállítókhoz, partnerekhez és más projektérdekelt felekhez a Mattermost segítségével.

Tapasztalja meg a Slackhez és a Discordhoz hasonló felületet

A Mattermost korlátai

Inkább műveleti és műszaki csapatok számára alkalmas.

Korlátozott alkalmazás- és bővítménylehetőségekkel rendelkezik.

Mattermost árak

Ingyenes

Professzionális: 10 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Mattermost értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (328 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (151 értékelés)

Nézze meg ezeket a Mattermost alternatívákat!

6. Troop Messenger

via TroopMesse nger

A Troop Messenger egy hatékony kommunikációs szoftver üzleti csapatok számára, és az egyik leghatékonyabb Pumble alternatíva, amelynek célja a csapatmunka és a hatékonyság javítása. A Troop Messenger segítségével egyéni beszélgetéseket folytathat a csapat tagjaival, üzeneteket küldhet magának, hangjegyzeteket oszthat meg csoportos csevegésben, és tömeges üzeneteket küldhet.

Emellett létrehozhat privát csevegőablakot is bizalmas beszélgetésekhez. Ez lehetővé teszi az üzenetek visszahívását, emlékeztető beállítását a későbbi válaszadáshoz, valamint a képernyők rögzítését. Ezenkívül csoportos csevegéseket indíthat projektmegbeszélésekhez, jegyzeteket adhat hozzá, és automatikusan törölheti az üzeneteket.

A Troop Messenger felhasználóbarát felülete és testreszabható funkciói kielégítik a csapatok változatos igényeit, így népszerű választás a hatékony csapatmunkát elősegítő szervezetek számára.

A Troop Messenger legjobb funkciói

Biztosítsa a munkahelyi beszélgetések biztonságát végpontok közötti titkosítással

Vezessen privát beszélgetéseket inkognitó csevegési módban a burnout ablak funkcióban.

Küldjön hangüzeneteket, hasonlóan a hagyományos telefonos üzenetekhez

A Troop Messenger korlátai

Nincs lehetőség a találkozók rögzítésére.

Az integrációk korlátozottak

A Troop Messenger árai

Prémium: 2,5 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 5 USD/hó

Superior: 9 USD/felhasználó/hónap

Helyi telepítés: Egyedi árazás

Troop Messenger értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (71 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (15 értékelés)

7. SnapComms

via SnapComms

A SnapComms egy átfogó online kommunikációs platform, amely lehetővé teszi a kommunikációs stratégiák testreszabását, például a belső, HR, IT és vészhelyzeti kommunikációt.

Üzeneteket írhat a semmiből, vagy használhat kommunikációs sablonokat. A digitális jelzések funkcióval nagy képernyőket üzenőfalakká alakíthat. Emellett más funkciókat is kínál, például asztali riasztásokat, képernyővédőket, görgethető tickereket, kvízeket és felméréseket.

A SnapComms legjobb funkciói

Több eszközön is használható, így zökkenőmentes hozzáférést biztosít.

Vegyen részt a különböző csapatok közötti diagonális kommunikációban a jobb együttműködés érdekében.

Használja a teljesítménymutatókat és a részletes jelentéskészítő eszközöket, hogy nyomon követhesse kommunikációs stratégiáinak hatékonyságát.

A SnapComms korlátai

A platform automatikusan frissül, ami megnehezíti a funkciók változásainak nyomon követését.

Mobil felülete nem a legjobb

A SnapComms árai

Információ: Egyedi árazás

Engage: Egyedi árazás

SnapComms értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (60 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (Nincs elég értékelés)

8. Discord

via Di scord

A Discord egy sokoldalú kommunikációs platform, amely élénk közösségéről és gazdag funkciókészletéről ismert. Szöveges, hang- és videocsevegési lehetőségeket kínál, így ideális mind alkalmi beszélgetésekhez, mind szervezett csoportos megbeszélésekhez.

Testreszabható szervereivel és csatornáival különféle témákhoz és érdeklődési körökhöz dedikált tereket hozhat létre. A játékplatformokkal való integrációja és kiterjedt bot-támogatása tovább növeli vonzerejét, így a játékosok, közösségek és kisvállalkozások számára ideális platformmá teszi a kapcsolattartás, az együttműködés és a társasági élet terén.

A Discord legjobb funkciói

Tűnj ki a Discord meghívásos funkciójával, amely lehetővé teszi, hogy a csapat adminisztrátorok meghívó linkjein keresztül korlátozott hozzáférésű privát csoportokat hozz létre.

Hatékonyan szervezze a kommunikációt úgy, hogy témák alapján csatornákat hoz létre különböző témákhoz a Discordon belül.

Vegyen részt nyilvános hanghívásokban és ösztönözze a spontán együttműködést a Discord hangcsatornáival, amelyek megkönnyítik a csapat tagjai közötti valós idejű kommunikációt.

A Discord korlátai

Inkább a közösségi média közösségek építésére alkalmas, mint a csapatok közötti kommunikációra.

Az üzenetelőzmények elérésének nehézségei

A Discord árai

Ingyenes

Nitro Basic: 2,99 USD havonta

Nitro Classic : 4,99 USD havonta

Szervergyorsítás: 4,99 USD havonta

Nitro: 9,99 dollár havonta

Discord értékelések és vélemények

G2: Nem elérhető

Capterra: 4,7/5 (240 értékelés)

9. Chanty

via Chanty

A Chanty egy felhasználóbarát csapatkommunikációs és együttműködési platform, amely egyszerűsíti a munkafolyamatokat és növeli a termelékenységet. Lehetővé teszi azonnali üzenetek és fájlok küldését, feladatok hozzárendelését bármely üzenethez, új feladatok létrehozását és a feladatok prioritásának beállítását, így a csapat tagjai mindig ugyanazon az oldalon állnak.

Különböző csatornákat hozhat létre konkrét feladatokhoz, és munkafolyamatokat tervezhet azok elvégzéséhez. Ezenkívül a Chanty támogatja a valós idejű képernyőmegosztást a jobb együttműködés érdekében. Használhatja az e-mailek rendetlenségének csökkentésére és a produktívabb munkakörnyezet elősegítésére.

A Chanty legjobb funkciói

Könnyen kereshet a csapattagok között, hogy hozzáférjen az üzenetelőzményekhez.

Fontos üzeneteket rögzíthet és a projekthez kapcsolódó beszélgetéseket könnyedén átnevezheti.

Ossza meg zökkenőmentesen a közösségi média tartalmait

Optimalizálja a munkafolyamatot a Kanban táblázatos nézet segítségével

A Chanty beépített feladatkezelési funkcióival hatékonyan szervezheti, oszthatja ki és követheti nyomon a feladatokat a platformon belül.

A Chanty korlátai

Az ügyfélszolgálat lassú lehet

Korlátozott alkalmazásintegrációkat kínál.

Chanty árak

Ingyenes

Üzleti: 3 dollár felhasználónként havonta

Chanty értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (41 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (34 értékelés)

10. Slack

via Sla ck

A Slack egy másik népszerű csapatkommunikációs és munkamenedzsment eszköz minden méretű szervezet számára. Intelligens üzenetküldő és fájlmegosztó eszközöket kínál, és támogatja a különböző termelékenységi alkalmazásokkal való integrációt.

A Slack testreszabható csatornáit és szálakat használhatja a csapatmegbeszélések szervezéséhez. Ezenkívül a Slack Connect segítségével könnyedén kommunikálhat a beszállítókkal vagy ügynökségekkel, meghívva őket konkrét megbeszélésekre.

A Slack legjobb funkciói

A Slack csatornáinak segítségével szervezze meg a beszélgetéseket konkrét projektek vagy részlegek számára, amelyek dedikált terekként szolgálnak.

Használja a Slack Huddle funkcióját a csatornákon belül, hogy audio- vagy videohívásokon keresztül kommunikáljon és megossza a képernyőjét.

Kiterjedt alkalmazásintegrációk révén zökkenőmentesen kapcsolódhat különböző eszközökhöz és szoftverekhez, támogatva olyan platformokat, mint a Google Drive, a Zoom, a Loom, a Google Naptár, a Microsoft Teams és még sok más.

A Slack korlátai

Az ingyenes csomagban a 90 napnál régebbi üzenetek, fájlok és beszélgetések automatikusan el vannak rejtve.

A Slack árai

Ingyenes

Előny: 8,75 USD/felhasználó/hónap

Business+: 15 dollár felhasználónként havonta

Enterprise Grid: Egyedi árazás

A Slack AI minden csomaghoz egyedi áron elérhető.

Slack értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 32 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 000 értékelés)

