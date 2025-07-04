A legjobb Workvivo alternatívák a munkavállalói elkötelezettség növeléséhez 2025-ben

A Workvivo-t úgy választotta, hogy ez lesz az Ön all-in-one alkalmazotti élmény platformja. De most inkább egy digitális hirdetőtáblának tűnik, mint egy igazi elkötelezettségi központnak.

Ismerősnek tűnik? Nem a te hibád.

Sok csapat kinövi kommunikációs platformjait, és valami egyszerűbb, okosabb és élvezetesebb használatú megoldást keres.

Talán szüksége van egy intuitívabb, közösségibb vagy könnyebben használható eszközre, amikor távoli munkatársaival együttműködik. Ha a Workvivo egyszerűség helyett szétszórtnak tűnik, akkor jobbat érdemel.

A jó hír? Vannak hatékony Workvivo alternatívák, amelyek egyetlen platformon minden könnyedén megoldhatóvá teszik az Ön számára. És igen, mi már elvégeztük az összes kutatást, így Önnek nem kell.

Miért érdemes a Workvivo alternatíváit választani?

A Workvivo számos szervezetnek segített digitális teret létrehozni a munkavállalói elkötelezettség növelése érdekében. De ami egy évvel ezelőtt még működött, ma már nehézkesnek, korlátozottnak vagy a munkatársak munkamódszerétől és kommunikációjától elszakadtnak tűnhet.

👀 Tudta? A globális szinten elkötelezett munkavállalók aránya 21%-ra csökkent, és a legnagyobb visszaesést a vezetők körében tapasztalták.

A Workvivo alternatíváját akkor érdemes választania, ha:

Fejlett elkötelezettségi funkciók: Egyes platformok jobb munkavállalói elkötelezettségi funkciókat és robusztus elemzési képességeket kínálnak, amelyek segítenek megérteni és motiválni a munkaerőt.

Sima integráció: Az alternatívák simább integrációt biztosíthatnak Az alternatívák simább integrációt biztosíthatnak a meglévő belső kommunikációs szoftverekkel , harmadik féltől származó eszközökkel és külső alkalmazásokkal.

Felhasználóbarát felület: Az intuitívabb és felhasználóbarátabb felület elősegíti a bevezetést és megkönnyíti a mindennapi használatot minden alkalmazott számára, beleértve a távmunkásokat is.

Rugalmas testreszabás: Más platformok nagyobb testreszabási lehetőségeket kínálnak, így a kommunikációt az Ön egyedi igényeihez igazíthatja.

Jobb mobil támogatás: Az alternatívák kiváló mobil eszköz támogatást nyújtanak, megkönnyítve az első vonalbeli és távoli munkavállalók elkötelezettségét.

💡 Profi tipp: Mielőtt eszközöket váltana, beszélje meg a csapatával, és térképezze fel a megoldandó problémákat. Ez segít kiszűrni a zavaró tényezőket, és kiválasztani azokat a kulcsfontosságú funkciókat, amelyek összhangban vannak a HR-stratégiákkal és a munkavállalók preferenciáival.

A Workvivo alternatívái egy pillantásra

Nincs elég ideje, hogy minden eszközt külön-külön átnézzen? Itt talál egy gyors áttekintést a Workvivo alternatíváiról és azok felhasználási eseteiről:

Eszköz neve Használati eset Legalkalmasabb Árak ClickUp All-in-one platform a munkamenedzsmenthez és a csapatmunkához Csapatok, akik rugalmas, összekapcsolt munkaterületet keresnek a munka, a kommunikáció és az elkötelezettség kezeléséhez. Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 7 USD/felhasználó/hónap áron Microsoft Teams Videóközpontú csapatmunka a Microsoft ökoszisztémán belül Olyan csapatok, amelyek már használják a Microsoft 365-öt, és integrált videohívásokat, üzenetküldést és fájlmegosztást keresnek. Ingyenes; fizetős csomagok 4 USD/hó/felhasználó áron Workplace a Meta-tól A közösségi médiából inspirálódó munkavállalói elkötelezettség Digitális csapatok, amelyek informális, közösségi média-szerű kommunikációs platformot szeretnének minden alkalmazott számára. Fizetős csomagok 4 USD/hó/felhasználó áron Slack Gyors tempójú csapatmunka és együttműködés azonnali üzenetküldés segítségével Szakemberek, akik prioritásként kezelik a valós idejű kommunikációt, különös tekintettel a csatornákra, az azonnali üzenetküldésre és az intelligens integrációkra. Ingyenes; fizetős csomagok 8,75 USD/hó/felhasználó áron Microsoft Viva Engage Munkavállalói közösségek a Microsoft 365 ökoszisztémán belül Microsoft 365-öt használó vállalatok, amelyek a közösségépítésre és a munkavállalói elkötelezettségre összpontosítanak Fizetős csomagok 2 USD/hó/felhasználó áron Connecteam Asztali számítógép nélküli csapatok vezetése mobil-első megközelítéssel Első vonalbeli és távoli csapatok, akik egyszerű kommunikációs és feladatkezelő platformot keresnek. Ingyenes; fizetős csomagok 35 dollártól/hónap Jostle Kultúra-vezérelt munkavállalói kommunikáció és elismerés Vállalkozások, amelyek egy könnyen használható platform segítségével szeretnék javítani a munkavállalók közötti kapcsolatokat, az elismerést és a belső kultúrát. Egyedi árazás Staffbase Omnichannel alkalmazotti kommunikáció Olyan vállalatok, amelyek elosztott, globális csapatokkal rendelkeznek, és központi platformot keresnek a csatornák közötti kommunikációhoz. Egyedi árazás Sociabble Többcsatornás kommunikáció és tartalomterjesztés Nagy vagy nem irodai munkaerő, amely tartalmakat szeretne terjeszteni különböző érintkezési pontokon keresztül. Egyedi árazás LumApps AI-alapú, személyre szabott kommunikáció Cégek, amelyek rugalmas, központosított intranetet szeretnének AI-vezérelt tartalommal és kommunikációval Egyedi árazás Blink Első vonalbeli alkalmazottak elkötelezettségére összpontosító Első vonalbeli, asztal nélküli alkalmazottak, akik offline hozzáférésre és valós idejű kommunikációs eszközökre szorulnak. Ingyenes; fizetős csomagok 4,50 USD/hó/felhasználó áron Simpplr AI-vezérelt egységes munkavállalói élmény Cégek, amelyek olyan elkötelezettségi platformot keresnek, amely központosítja a kommunikációt és a tudásmegosztást, személyre szabott megoldásokkal. Egyedi árazás Firstup Automatizált, AI-vezérelt munkavállalói kommunikáció Vállalatok, amelyek automatizálni és személyre szabni szeretnék a munkaerő kommunikációját nagy léptékben, adatalapú döntéshozatallal. Egyedi árazás

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

🧠 Érdekes tény! A részletesebb munkahelyi kommunikáció révén az alkalmazottak termelékenysége közel ötszörösére nő!

A legjobb Workvivo alternatívák

Nem minden munkavállalói elkötelezettséget elősegítő szoftver egyforma, és ez jó dolog. A csapat méretétől, stílusától és felépítésétől függően a megfelelő eszköz nagyon eltérő lehet.

Találjuk meg a legjobbat az Ön számára!

1. ClickUp (All-in-one platform a munkamenedzsmenthez és a csapatmunkához)

Tapasztalja meg az AI-alapú, integrált csevegés erejét. Válaszoljon ismétlődő kérdésekre, automatizálja a napi és heti jelentéseket, válogassa és rendelje hozzá az üzeneteket, és még sok mást a ClickUp Autopilot Agents segítségével.

Ha unod már a soha nem működő termelékenységi trükköket, a ClickUp az a fejlesztés, amelyet a csapatod megérdemel.

A ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, újradefiniálja a projektmenedzsmentet azáltal, hogy a munkavállalók kommunikációját, együttműködését és elkötelezettségét könnyeddé, sőt, merjük mondani, valóban szórakoztatóvá teszi!

Kezdjük a ClickUp Chat-tel, a valós idejű beszélgetések központjával. Akár brainstormingot tart a projektcsapattal, akár friss híreket oszt meg az osztályával, akár vállalati szintű bejelentéseket tesz közzé, a Chat mindent egy helyen tart.

Hozzon létre csevegőcsatornákat bármilyen témához, csapathoz vagy kezdeményezéshez, és tartsa mindenki naprakészen anélkül, hogy e-maileket kellene átnéznie vagy eszközök között kellene váltogatnia. Bónusz! A csevegésekből közvetlenül feladatok is kioszthatók. Nincs szükség a teendőlista további hosszabbítására!

Egyszerűsítse a kommunikációt, fokozza az elkötelezettséget, és kezelje csapata összes munkáját egy összekapcsolt munkaterületen a ClickUp segítségével.

Most, hogy már okosan cseveg, alakítsa ezeket a beszélgetéseket cselekvéssé a ClickUp Tasks segítségével. Osztjon ki feladatokat, állítson be prioritásokat, csatoljon dokumentumokat és kövesse nyomon az előrehaladást, mindezt egy elegáns, testreszabható munkaterületen.

Több mint 15 nézet, például listák, Kanban táblák, naptárak és idővonalak segítségével a ClickUp alkalmazkodik a munkafolyamatához, és nem fordítva.

Unod már a klasszikus „Hoppá, lemaradtam az üzenetedről” kifogást? A @mentions funkció a feladatokban, dokumentumokban és akár a táblákon is megkönnyíti a visszajelzések adását, a kérdések feltevését vagy a csapattagok megjelölését pontosan ott, ahol a munka folyik.

Csiszolja íráskészségét, foglalja össze a beszélgetéseket, szerezzen valós idejű információkat a munkaterületről, és írja le találkozóit a ClickUp Brain segítségével.

Szüksége van egy plusz agyra a csapatban? Ismerje meg a ClickUp Brain-t, az AI-alapú csapattársát.

Összefoglalja a dokumentumokat és a beszélgetéseket, válaszokat fogalmaz meg, irányelveket hív elő, és még a munkaterületre vonatkozó kérdésekre is válaszol.

Még a hang- és videókonferenciákat is leírja, így soha nem marad le semmiről. Tökéletes új munkatársak beillesztéséhez, távoli csapatokhoz vagy bárkihez, aki értékeli az idejét (vagyis mindenkihez). A ClickUp Brain segítségével nem kell 10 különböző alkalmazás, hogy elérje az együttműködési céljait.

A dokumentáció terén a ClickUp Knowledge Management az Ön mindig naprakész belső központja.

Tárolja a HR-politikákat, az SOP-kat, az onboarding útmutatókat és egyebeket egy kereshető, együttműködési térben. Úgy működik, mint egy élő, közösségi intranet – úgy lett kialakítva, hogy a csapatával és tudásbázisával együtt növekedjen.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Brain alkalmazást közvetlenül a ClickUp Docs- ban, hogy azonnal elkészíthesse egyedi dokumentumait, és együttműködhessen csapatával a valós idejű visszajelzések összegyűjtése érdekében.

Keresse meg, tárolja, ossza meg és frissítse a vállalati tudást a ClickUp Knowledge Management segítségével.

És ha szilárd visszajelzéseket szeretne kapni az alkalmazottaitól? A ClickUp Forms megkönnyíti ezt. Végezzen pulzusfelméréseket, gyűjtsön névtelen visszajelzéseket, dicsérje meg a kiváló munkát, vagy csak ellenőrizze a hangulatot gyors szavazásokkal.

Még a nyomon követést is automatizálhatja, értesítheti a vezetőket, és a válaszokat feladatokká alakíthatja. Ez azt jelenti, hogy nem csak hallgat, hanem cselekszik is, ami fontos.

Gyűjtse össze a munkavállalók visszajelzéseit, végezzen pulzusfelméréseket, gyűjtsön ötleteket és kövesse nyomon a csapat hangulatát a ClickUp Forms segítségével.

Ha tehát túllépne az egyirányú kommunikáción, és valóban együtt szeretne dolgozni, akkor ez a megfelelő hely.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználóknak enyhe tanulási görbe lehet tapasztalható.

A mobilalkalmazás nézetének lehetőségei korlátozottak lehetnek a desktop alkalmazáshoz képest.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

Krijn E., a Flying Kiwi vezető kreatív munkatársa így nyilatkozik:

…számos különböző eszközt kipróbáltunk a projektmenedzsment és a belső kommunikáció területén, de végül a ClickUp volt az, amelyik minden követelménynek megfelelt. Intelligens, innovatív és hihetetlenül jól szervezett. Legyen szó feladatkezelésről, a haladás nyomon követéséről vagy a csapat tagjai közötti szinkronizálásról, a ClickUp mindezt zökkenőmentesen végzi…

2. Microsoft Teams (a legjobb videóközpontú csapatmunkához)

a Microsoft Teams segítségével

Ha csapata már a Microsoft ökoszisztémában él, akkor a Microsoft Teams természetes választás. Összeköti a kommunikációt, az együttműködést és az elkötelezettséget.

A HD-videohívásoktól a valós idejű üzenetküldésig és a dokumentummegosztásig a Teams központi munkaterületet biztosít hatékony távoli együttműködési eszközökkel. Ráadásul a Microsoft 365 és az alkalmazottak elkötelezettségét növelő eszközök, mint például a Viva Engage, megkönnyítik az együttműködést.

A Microsoft Teams legjobb funkciói

Csatornák szerint szervezze a beszélgetéseket csapatok, osztályok vagy projektek szerint.

Tartson videohívásokat, ossza meg képernyőjét, és rögzítse az értekezleteket a könnyű távoli együttműködés érdekében.

Dolgozzon együtt Word-, Excel- vagy PowerPoint-fájlokon anélkül, hogy elhagyná az alkalmazást.

Használja a Teams Phone alkalmazást az intelligens, egységes híváskezeléshez és hangkommunikációhoz.

A Microsoft Teams korlátai

Megtanulása nehéz

Az interfész néha hibásan működhet.

A Microsoft Teams árai

Örökre ingyenes

Microsoft 365 Personal: 9,99 USD/hó

Microsoft 365 Family: 12,99 USD/hó

Microsoft Teams Essentials: 4 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/hó felhasználónként

Microsoft Teams értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 15 900 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 10 000 értékelés)

Mit mondanak a Microsoft Teamsről a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így szól:

A Microsoft Teams használatának megkezdésekor van egy tanulási görbe. Az interfészhez egy kis időre van szükség, hogy megszokja, mivel sok funkciót tartalmaz egy platformon.

A Microsoft Teams használatának megkezdésekor van egy tanulási görbe. Az interfészhez egy kis időre van szükség, hogy megszokja, mivel sok funkciót tartalmaz egy platformon.

3. Slack (A legjobb a gyors tempójú csapatmunka és együttműködéshez)

a Slack segítségével

A Slack azoknak a csapatoknak ideális, amelyek az azonnali üzenetküldésre, a valós idejű együttműködésre és az intelligens integrációkra támaszkodnak. Összehozza az embereket, a projekteket és a munkafolyamatokat egy központi térben, amelyet a hatékonyság és a rugalmasság jegyében terveztek.

Szervezett kommunikációs csatornákat, egyszerű együttműködést a Slack Connect segítségével, valamint több mint 2600 alkalmazással való integrációt biztosít. Ez segít csapatának gyorsan haladni és összehangoltan dolgozni, anélkül, hogy az e-mailek elárasztanák őket.

A Slack legjobb funkciói

Szervezzen beszélgetéseket csatornákkal csapatok, projektek vagy témák szerint.

Csatlakozzon a huddles, clips vagy azonnali üzenetküldő szolgáltatásokhoz a valós idejű együttműködés érdekében.

Keressen az összes üzenet és fájl között a Slack mesterséges intelligenciával működő keresőjével.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat a Workflow Builder és a Slack AI segítségével.

A Slack korlátai

Nagyobb szervezetek számára ez drágává válhat.

Az ingyenes verzióban az üzenetek és fájlok története 90 napra korlátozódik.

Slack árak

Ingyenes

Pro: 8,75 USD/hó felhasználónként

Business+: 15 USD/hó felhasználónként

Enterprise Grid: Egyedi árazás

Slack értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 34 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 800 értékelés)

Mit mondanak a Slackről a valódi felhasználók?

A Reddit egyik véleménye így szól:

Én a Slacket használom az ügyfeleim számára, és hatékonynak találom. A kötetlen hangulat segít, a projektfunkciók pedig rendet tartanak. Remekül alkalmas a feladatok mozgás közbeni kezelésére.

Én a Slacket használom az ügyfeleim számára, és hatékonynak találom. A kötetlen hangulat segít, a projektfunkciók pedig rendet tartanak. Remekül alkalmas a feladatok mozgás közbeni kezelésére.

4. Microsoft Viva Engage (a legjobb Microsoft 365-központú munkavállalói közösségek számára)

a Microsoft Viva Engage segítségével

A Microsoft Viva Engage, amelyet eredetileg Yammer néven ismertek, a Microsoft modern, vállalati szintű közösségi hálózata, amelynek célja, hogy összehozza a munkavállalókat, függetlenül attól, hogy hol dolgoznak.

Segít közösséget építeni, összekötni a vezetést az alkalmazottakkal és elősegíteni a központosított kommunikációt. Közvetlenül integrálódik a Microsoft 365 eszközökkel, mint például a Microsoft Teams, a SharePoint és az Outlook, így könnyen beépítheti az elkötelezettséget csapata napi munkamenetébe.

A Microsoft Viva Engage legjobb funkciói

Építsen érdeklődésalapú közösségeket az informális interakciók és a tudásmegosztás érdekében.

Kössön össze a munkavállalókat és a vezetést a Leadership Corner és az élő események segítségével.

Ossza meg szakértelmét és frissítéseit a Viva Storylines, Campaigns és Answers funkcióival.

Használja a Microsoft Copilotot az AI által generált tartalmakhoz és beszélgetésindítókhoz.

A Microsoft Viva Engage korlátai

Korlátozott fejlett testreszabási lehetőségek

A Copilot és az Analytics prémium funkciókhoz további licenc szükséges.

A Microsoft Viva Engage árai

Microsoft Viva Employee Communications and Communities: 2 USD/hó felhasználónként

Microsoft Viva Workplace Analytics és munkavállalói visszajelzések: 6 USD/hó felhasználónként

Microsoft Viva Suite: 12 USD/hó felhasználónként

Microsoft Viva Engage értékelések és vélemények

G2: Vélemények nem elérhetők

Capterra: 4,2/5 (több mint 800 értékelés)

Mit mondanak a Microsoft Viva Engage-ről a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így szól:

Cégem előfizet a Microsoft 365-re, és a Viva jól integrálódik annak számos összetevőjével, így az eredetileg egy célra elvégzett munkát könnyen felhasználhatom a jövőbeli igényekhez.

Cégem előfizet a Microsoft 365-re, és a Viva jól integrálódik annak számos összetevőjével, így az eredetileg egy célra elvégzett munkát könnyen felhasználhatom a jövőbeli igényekhez.

5. Connecteam (A legjobb asztali számítógép nélküli csapatok irányításához)

via Connecteam

A Connecteam egy mobil-első platform, amelyet olyan vállalatok számára fejlesztettek ki, amelyeknek frontvonalbeli, irodán kívüli vagy távoli munkavállalói vannak, akiknek egyszerű eszközre van szükségük a kommunikációhoz, a feladatkezeléshez és az elkötelezettséghez.

Különösen hatékony azoknak a vállalkozásoknak, amelyek az e-maileket, táblázatokat és több alkalmazást egyetlen egységes platformmal szeretnék felváltani. Legyen szó frissítések megosztásáról, időkövetésről vagy visszajelzések gyűjtéséről, a Connecteam segít Önnek a csapatmenedzsment szinkronban tartásában.

A Connecteam legjobb funkciói

Készítsen munkavállalói beosztásokat, vállalati frissítéseket, bejelentéseket és eseményeket egy kommunikációs központban.

Használjon biztonságos csevegést személyes, csoportos vagy vállalati szintű azonnali üzenetküldéshez.

Digitalizálja a napi műveleteket ellenőrzőlisták, űrlapok és valós idejű jelentési eszközök segítségével.

Használja a GPS-követést és egyszerűsítse a bérszámfejtést a beépített eszközökkel.

A Connecteam korlátai

A ingyenes csomagban korlátozott funkciók

Kezdeti tanulási görbével jár

A Connecteam árai

Kisvállalkozói csomag: 10 felhasználó számára örökre ingyenes

Alap: 35 USD/hó

Haladó: 59 USD/hó

Szakértő: 119 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árak

Connecteam értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 2300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2300 értékelés)

Mit mondanak a Connecteamről a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így szól:

Összességében nagyon jó tapasztalataim vannak a Connecteam-mel. Szerkezetet és átláthatóságot hozott a napi működésünkbe, és a csapat kommunikációját minden eddiginél zökkenőmentesebbé tette. Az időkövetéstől a feladatokig és a frissítésekig most minden egy helyen található. Ez nagyon sokat segített abban, hogy szervezettek és összekapcsolódottak maradjunk, különösen a forgalmas műszakok alatt.

Összességében nagyon jó tapasztalataim vannak a Connecteam-mel. Szerkezetet és átláthatóságot hozott a napi működésünkbe, és a csapat kommunikációját minden eddiginél zökkenőmentesebbé tette. Az időkövetéstől a feladatokig és a frissítésekig most minden egy helyen található. Ez nagyon sokat segített abban, hogy szervezettek és összekapcsolódottak maradjunk, különösen a forgalmas műszakok alatt.

6. Jostle (A legjobb a kultúraorientált munkavállalói kommunikációhoz)

via Jostle

Ha egyszerűbb, vizuálisan vonzó platformot keres, amely a távoli, irodai és frontvonalbeli csapatokat egy digitális térbe hozza össze, akkor a Jostle lehet az Ön számára ideális. A platform célja, hogy megkönnyítse a belső kommunikációt és a munkavállalók elismerését.

Segít mindenkinek abban, hogy tájékozottnak, összekapcsoltnak és értékesnek érezze magát, függetlenül attól, hogy hol dolgozik. A közösségi médiához hasonló felülettel és nulla beállítási díjjal a Jostle segít a csapatoknak a technikai túlterhelés nélkül gyorsan összehangolni munkájukat.

A Jostle legjobb funkciói

Ossza meg a híreket, frissítéseket és eseményeket célzott bejelentésekkel, hogy mindenki tájékozott legyen.

Használja a JostleTV-t fontos frissítések közvetítésére a szünettermekben és a gyárcsarnokokban.

Ismerje el az eredményeket és ünnepelje a mérföldköveket munkavállalói elismerő üzenetekkel és eseményekkel.

Rendezze erőforrásait és irányelveit egy kereshető könyvtárban, hogy könnyen hozzáférhessenek.

Törje át a korlátokat

A keresési funkció nem mindig működik megfelelően.

Korlátozott fejlett testreszabási lehetőségek

Jostle árak

Ingyenes verzió elérhető

Egyedi árak további funkciókhoz

Jostle értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (70+ értékelés)

Mit mondanak a Jostle-ről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Az egyetlen negatívum, ami eszembe jut, inkább csak egy apró bosszúság: a keresési eredmények következetlensége. Bizonyos esetekben a gombra kell kattintani, máskor a nagyító ikonra, míg máskor a gyorskeresés eredményei már a beírás közben megjelennek.

Az egyetlen negatívum, ami eszembe jut, inkább csak egy apró bosszúság: a keresési eredmények következetlensége. Bizonyos esetekben a gombra kell kattintani, máskor a nagyító ikonra, míg máskor a gyorskeresés eredményei már a beírás közben megjelennek.

7. Staffbase (A legjobb az omnichannel alkalmazotti kommunikációhoz)

via Staffbase

A Staffbase olyan globális csapatok számára alkalmas, amelyeknek több csatornán keresztül következetes, nagy hatással bíró kommunikációra van szükségük. Az intranetes frissítéseketől és a mobil értesítésektől az e-mail kampányokig és a digitális jelzésekig mindent egy kommunikációs platformon központosít.

Mobil-első megközelítése és a Microsoft 365 integrációi különösen hasznosak az első vonalbeli és távoli munkavállalók kapcsolattartásában és tájékoztatásában.

A Staffbase legjobb funkciói

Küldjön üzeneteket mobilalkalmazáson, e-mailen, SMS-ben, intraneten és digitális kijelzőkön keresztül, mindezt egyetlen platformon.

Testreszabhatja a globális csapatok kommunikációját többnyelvű támogatással és helyi szerkesztőkkel.

Tervezze meg, hajtsa végre és mérje a kampányokat szerkesztői naptárak segítségével.

Elemezze az elkötelezettség és a kommunikáció hatását átfogó munkaerő-elemzések és hőtérképek segítségével.

A Staffbase korlátai

Kisebb csapatok számára túl drága lehet.

Hiányoznak néhány, a versenytársaknál elérhető fejlett funkciók.

Staffbase árak

Egyedi árazás

Staffbase értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)

Mit mondanak a Staffbase-ről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Az egyik legnagyobb erőssége a felhasználóbarát felület. Még azok a csapat tagok is, akik nem nagyon értenek a technológiához, gyorsan megtanulhatják a használatát, anélkül, hogy sok képzésre lenne szükségük. A platform kialakítása intuitív, így egyszerűen lehet e-maileket létrehozni és elküldeni.

Az egyik legnagyobb erőssége a felhasználóbarát felület. Még azok a csapat tagok is, akik nem nagyon értenek a technológiához, gyorsan megtanulhatják a használatát, anélkül, hogy sok képzésre lenne szükségük. A platform kialakítása intuitív, így egyszerűen lehet e-maileket létrehozni és elküldeni.

8. Sociabble (A legjobb többcsatornás kommunikációhoz és tartalomterjesztéshez)

a Sociabble segítségével

A Sociabble segít egyszerűsíteni a belső kommunikációt azáltal, hogy központosítja a tartalomkészítést és kiterjeszti azt az összes alkalmazotti érintkezési pontra.

Az intranetes stílusú elkötelezettségre összpontosító platformokkal ellentétben a Sociabble ötvözi a közösségi hálózatokat az alkalmazottak elkötelezettségével. Ezáltal alkalmas nagy, elosztott vagy nem irodai munkavállalói állományok számára.

A Sociabble legjobb funkciói

Egyszer közzéteheti, és terjesztheti a tartalmat a weben, mobil eszközökön, hírlevelekben, Teams-ben, SharePoint-ban és olyan közösségi média platformokon, mint a LinkedIn.

Automatizálja a munkafolyamatokat és a tartalomszolgáltatást a Zapier, az API-k és a Power Automate segítségével.

Szegmentálja a közönséget, és személyre szabja az üzeneteket régiók, osztályok vagy szerepkörök szerint.

A Sociabble korlátai

Tanulási görbével együtt jár

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Sociabble árak

Egyedi árazás

Sociabble értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Sociabble-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

A Sociabble-ben leginkább az tetszik, hogy zökkenőmentesen integrálható a közösségi média platformokkal, így egyetlen kattintással hihetetlenül egyszerűen megoszthatók a tartalmak. A felhasználóbarát felület és a hatékony kezelőeszközök egyszerűsítik a tartalmak összeállítását és terjesztését, ezzel időt takarítva meg és növelve az elkötelezettséget. Ez egy igazi áttörés azok számára, akik fejleszteni szeretnék közösségi média stratégiájukat.

A Sociabble-ben leginkább az tetszik, hogy zökkenőmentesen integrálható a közösségi média platformokkal, így egyetlen kattintással hihetetlenül egyszerűen megoszthatók a tartalmak. A felhasználóbarát felület és a hatékony kezelőeszközök egyszerűsítik a tartalmak összeállítását és terjesztését, ezzel időt takarítva meg és növelve az elkötelezettséget. Ez egy forradalmi változás mindenki számára, aki fejleszteni szeretné közösségi média stratégiáját.

9. LumApps (A legjobb AI-alapú személyre szabott kommunikációhoz)

via LumApps

A LumApps egy újabb rugalmas platform, amelynek célja a belső kommunikáció egyszerűsítése és a munkavállalói élmények egységesítése a szervezet egészében. Központi csomópontként működik, amely egyetlen, felhasználóbarát felületről biztosít hozzáférést a vállalati hírekhez, a feladatok elvégzéséhez és a kollégákkal való kapcsolattartáshoz.

A LumApps legjobb funkciói

Központosítsa a kommunikációt, az erőforrásokat és az üzleti alkalmazásokat egy alkalmazotti központban.

Személyre szabott, AI-vezérelt tartalmakat és bejelentéseket juttasson el a célközönséghez.

Tegye lehetővé a tudásmegosztást, az együttműködést és a mikro-tanulást a közösségi és vállalati intranetes funkciók segítségével.

Integrálja olyan eszközökkel, mint a Google Workspace és a Microsoft 365, hogy összekapcsolt munkafolyamatot hozzon létre.

A LumApps korlátai

A felület néha lassú lehet.

A kezdőknek kezdetben tanulási görbével kell szembenézniük.

LumApps árak

Egyedi árazás

LumApps értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (35+ értékelés)

Mit mondanak a LumApps-ról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

A LumApps nagyon könnyen használható. A betanítás után egyszerűen böngészhet, hogy integrálja a tartalmát. Lehetővé teszi minden típusú tartalom kombinálását a vállalat minden szintjén. A feltételes és az IA által generált widgetek valószínűleg a legjobb funkciók, amelyeket érdemes kihasználni.

A LumApps nagyon könnyen használható. A betanítás után egyszerűen böngészhet, hogy integrálja a tartalmát. Lehetővé teszi minden típusú tartalom kombinálását a vállalat minden szintjén. A feltételes és az IA által generált widgetek valószínűleg a legjobb funkciók, amelyeket érdemes kihasználni.

10. Blink (A legjobb az első vonalbeli elkötelezettséghez)

via Blink

Napjait műszakok és munkavállalói beosztások kezelésével tölti? A Blink megkönnyítheti a dolgát. Ez egy mobilra optimalizált munkavállalói élményplatform, amelyet elsősorban frontvonalbeli és irodán kívüli csapatokkal rendelkező szervezetek számára fejlesztettek ki.

A Blink úgy lett kialakítva, hogy még alacsony kapcsolatú környezetben is zökkenőmentesen működjön, és egyetlen intuitív alkalmazásban egyesíti a kommunikációt, az elismerést, a felméréseket és az alapvető eszközöket. Ezáltal a távoli munkavállalók is tájékozottak és hatékonyak maradnak.

A Blink legjobb funkciói

Kétirányú, valós idejű kommunikációt biztosít a Hírcsatorna, a Stories és a biztonságos csevegés segítségével.

Élvezze az offline hozzáférést és a „ne zavarjanak” beállításokat.

Készítsen közvélemény-kutatásokat és használja az alkalmazáson belüli munkavállalói pulzusfelmérő eszközöket , hogy visszajelzéseket gyűjtsön és növelje a válaszadási arányt.

Központosítsa a menetrendekhez, fizetési jegyzékekhez, irányelvekhez és fontos eszközökhöz való hozzáférést a Hubban.

Blink korlátai

Lehet, hogy ez nem a legjobb választás irodai csapatok számára.

A versenytársakhoz képest korlátozott testreszabási lehetőségek

Blink árak

Üzleti: 4,50 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Blink értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a Blinkről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

A Blink lehetővé tette a belső kommunikáció átalakítását, különösen azoknak az első vonalbeli munkavállalóknak, akiknek nehézséget okozott a fontos információk gyors elérését és a többi munkatárssal való kapcsolattartást. A több telephelyen működő vállalatoknál a kommunikáció kihívást jelent, de a Blink segítségével ez felhasználóbarát, szórakoztató és vonzó módon megoldható. Mindenkinek ajánlom, aki javítani szeretne a vállalaton belüli kommunikáción...

A Blink lehetővé tette a belső kommunikáció átalakítását, különösen azoknak az első vonalbeli munkavállalóknak, akiknek nehézséget okozott a fontos információk gyors elérését és a többi üzletághoz való kapcsolódás érzését. A több telephelyen működő vállalatoknál a kommunikáció kihívást jelent, de a Blink segítségével ez felhasználóbarát, szórakoztató és vonzó módon megoldható. Mindenkinek ajánlom, aki javítani szeretne a vállalaton belüli kommunikáción...

11. Simpplr (A legjobb AI-alapú, egységes munkavállalói élményhez)

via Simpplr

A Simpplr egy modern munkavállalói élményplatform, amely a kommunikációt, a tudásmegosztást és az elkötelezettséget egy intelligens, egyszerűsített központban egyesíti. Különösen vonzó azoknak a szervezeteknek, amelyek a személyre szabottságot, a szabályoknak való megfelelést és a termelékenységet részesítik előnyben a közösségi stílusú interakcióval szemben.

Könnyen integrálható a meglévő teljesítménymenedzsment keretrendszerekbe, mivel platformot biztosít a kommunikációhoz, a célok összehangolásához és a visszajelzések megosztásához.

A Simpplr legjobb funkciói

Központosítsa a kommunikációt, az erőforrásokat és az együttműködést egy egységes digitális központban.

Használja az AI Assistant szolgáltatást azonnali válaszok, automatizált támogatás és munkafolyamat-automatizálás érdekében.

Végezzen hangulatelemzést és hallgassa meg az alkalmazottak véleményét integrált felmérések és irányítópultok segítségével.

Készítsen és küldjön vizuálisan vonzó hírleveleket, amelyek tartalmaznak hasznosítható munkavállalói elkötelezettségi mutatókat.

A Simpplr korlátai

Korlátozott tudásmenedzsment képességek

A kezdők számára tanulási görbével jár.

Simpplr árak

Egyedi árazás

Simpplr értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a Simpplr-ről a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így szól:

Összességében kiváló élmény – nagyon segítőkész implementációs csapat és remek végtermék. Ahogy vártuk, az implementációs folyamat kissé bonyolult volt (főleg, hogy korábban még nem használtunk intranetet), de az elkötelezettséghez és a hozzáadandó tartalomhoz kapcsolódó összes forrás nagyon hasznos volt.

Összességében kiváló élmény – nagyon segítőkész implementációs csapat és remek végtermék. Ahogy vártuk, az implementációs folyamat kissé bonyolult volt (főleg, hogy korábban még nem használtunk intranetet), de az elkötelezettséghez és a hozzáadandó tartalomhoz kapcsolódó összes forrás nagyon hasznos volt.

12. Firstup (A legjobb az automatizált munkavállalói kommunikációhoz)

via Firstup

A Firstup egy mesterséges intelligencián alapuló alkalmazotti portál szoftver, amelynek célja a munkaerő kommunikációjának automatizálása, személyre szabása és optimalizálása nagy léptékben. A statikus portálok vagy manuális folyamatok helyett a Firstup mesterséges intelligenciát használ a személyre szabott kommunikációs utak összehangolásához mobil eszközökön, e-mailben és intraneten keresztül.

Erőssége az automatizálásban, az intelligens célzásban és az adatokon alapuló döntéshozatalban rejlik, ami hatékony választássá teszi nagy, elosztott vagy frontvonalbeli munkaerővel rendelkező vállalkozások számára.

A Firstup legjobb funkciói

Az AI és a valós idejű viselkedési adatok segítségével alakítsa ki az alkalmazottak adaptív útját.

Készítsen komplex kommunikációs folyamatokat egyszerűen, kódolás nélküli vizuális építővel.

Használja a Creator Studio generatív mesterséges intelligenciáját a kampányok hatékony kidolgozásához és kezeléséhez.

Csatlakozzon a HRIS és a vállalati rendszerekhez a pontos célközönség-megcélzás és az automatizálás érdekében.

Firstup korlátozások

Kevesebb fejlett funkció más lehetőségekhez képest

Korlátozott tudásmenedzsment funkciók

Firstup árak

Egyedi árazás

Firstup értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (190+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Firstupról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Kis csapat tagjaként elengedhetetlen, hogy munkatársainknak időszerű, pontos és vonzó kommunikációt nyújtsunk. A Firstup segítségével nagyon egyszerűen és hatékonyan lehet értelmes tartalmakat létrehozni. Nagyon tetszik a kétirányú kommunikációs lehetőség is! Hallhatjuk az első vonalbeli munkatársaink véleményét, visszajelzéseket kaphatunk, és mindenki számára barátságos, befogadó kultúrát teremthetünk!

Kis csapat tagjaként elengedhetetlen, hogy munkatársainknak időszerű, pontos és vonzó kommunikációt nyújtsunk. A Firstup segítségével nagyon egyszerűen és hatékonyan lehet értelmes tartalmakat létrehozni. Nagyon tetszik a kétirányú kommunikációs lehetőség is! Hallhatjuk az első vonalbeli munkatársaink véleményét, visszajelzéseket kaphatunk, és mindenki számára barátságos, befogadó kultúrát teremthetünk!

Tegye minden szavát értékessé a ClickUp segítségével

Lássuk be: szilárd kommunikáció nélkül a munkahely csak egy csapat ember, akik ugyanazon csatornákon bámulják a képernyőket. A kommunikáció az, ami mindent (és mindenkit) összetart. Az elkötelezettség növelésétől a célok összehangolásáig minden a megfelelő kommunikációval kezdődik.

Míg sok eszköz csak a feladat egy részét végzi el, a ClickUp minden követelménynek megfelel. Beépített csevegővel, dokumentumokkal, automatizálással, AI asszisztenssel, tudásmenedzsmenttel és projektmenedzsmenttel egy erőteljes platformon, ez az a hely, ahol a termelékenység találkozik a személyiséggel.

Szeretné megtapasztalni az igazi együttműködést? Regisztráljon még ma egy ingyenes ClickUp-fiókra!