Digitális munkahelyi elemzés: optimalizálja a munkafolyamatokat adat alapú betekintéssel

👀 Tudta-e? A munkahelyi elemzés története a 19. század végére és a 20. század elejére nyúlik vissza, amikor Frederick Taylor bevezette a tudományos menedzsment elveit.
Ezek a korai elképzelések a munkahelyi hatékonyság és teljesítmény elemzésére összpontosítottak, lényegében megalapozva azt, amit ma munkahelyi elemzésként ismerünk. A munkahelyi elemzés azonban csak a digitális technológia megjelenésével és a számítástechnika fejlődésével, a 20. század végén fejlődött ki igazán.
Hirtelen a szervezetek olyan lehetőségeket kaptak a munkafolyamatok nyomon követésére, elemzésére és optimalizálására, amelyekről Taylor álmodni sem mert volna.
Ma a digitális munkahelyi elemzés már nem csak egyszerű hatékonysági mutatókat jelent. Valós idejű betekintést nyújt az együttműködésbe, a termelékenységbe és a rendszer teljesítményébe, segítve a vállalkozásokat a munkafolyamatok finomításában és az adatokon alapuló döntések meghozatalában.
Akár az irodaterület kihasználtságának javítását, az alkalmazottak preferenciáinak megértését, akár az üzleti eredmények befolyásolását szeretné elérni, a korábbi adatok és a prediktív elemzés kombinációja segíthet!
Ebben a cikkben megvizsgáljuk, hogyan segíthetnek a digitális munkahelyi elemzések és a munkavállalói elkötelezettséget növelő kezdeményezések a vállalkozásoknak a működés optimalizálásában és az intelligens döntéshozatal elősegítésében.
Mi az a digitális munkahelyi elemzés?
A digitális munkahelyi elemzés az üzleti alkalmazásokból, együttműködési eszközökből és alkalmazottak közötti interakciókból származó adatok gyűjtésének, feldolgozásának és elemzésének gyakorlata, amelynek célja a hatékonyság, a biztonság és a döntéshozatal optimalizálása.
A hagyományos munkahelyi monitorozással ellentétben, amely csak a felszíni tevékenységeket követi nyomon, a digitális munkahelyi elemzés strukturált és strukturálatlan adatokból nyer ki értelmes információkat különböző platformokról.
A projektmenedzsment szoftverek, vállalati erőforrás-tervező (ERP) rendszerek, jelentéskészítő eszközök és kommunikációs központok értékes adatait felhasználva olyan hasznos információkat nyújt, amelyek növelik a termelékenységet és a hatékonyságot.
Például így nézhet ki:
- Projektmenedzsment-elemzés a határidők és az erőforrás-elosztás adatainak felhasználásával a feladat késedelmek és a munkaterhelés egyensúlytalanságainak azonosítására.
- Az AI-alapú adatelemzés és gépi tanulás segít előre jelezni a projekt kockázatait, automatizálja az ismétlődő feladatokat és rávilágít a hatékonysági hiányosságokra. A teljesítményadatokat az üzleti célokkal integráló célkövető szoftver riasztást küld, ha a KPI-k eltérnek a céloktól.
A statikus jelentésekkel ellentétben a digitális munkahelyi elemzés valós idejű betekintést nyújt, lehetővé téve a szervezetek számára a termelékenység, a biztonság és az erőforrás-gazdálkodás optimalizálását.
🌟 Kiemelt sablon
Szeretné növelni az elkötelezettséget a digitális munkahelyén? A ClickUp Employee Engagement Action Plan Template segítségével könnyedén meghatározhat egyértelmű célokat, célzott kezdeményezéseket indíthat és nyomon követheti az előrehaladást – mindezt egy helyen.
A beépített elemző eszközökkel mérheti, mi működik jól, felismerheti a trendeket, és adat alapú döntéseket hozhat, hogy csapata motivált és összetartó maradjon. Ez egy egyszerű módszer arra, hogy az információkat tettekre váltsa, és virágzó, elkötelezett munkaerőt hozzon létre – nincs szükség találgatásokra!
A digitális munkahelyi elemzés legfontosabb mutatói
Sok üzleti vezető még mindig úgy véli, hogy az otthonról dolgozó alkalmazottak nem tudják felvenni a versenyt az irodai környezetben dolgozók termelékenységével. Vegyük például az Amazon példáját. Andy Jassy vezérigazgató a címlapokra került, amikor ragaszkodott az irodába való visszatéréshez, hivatkozva a személyes munkavégzés „jelentős előnyeire”.
A vezetők gyakran hasonlóan érzik, aggódnak, hogy a távoli munkavállalók az irodai környezet ösztönző hatása nélkül lustálkodni fognak. De alátámasztják-e a számok ezt az elméletet?
Valójában a távmunka növelheti a termelékenységet. Tanulmányok szerint a távmunkások 35–40%-kal termelékenyebbek, mint a hagyományos irodai környezetben dolgozók. Érdekes módon az otthonról végzett munka kevesebb hibával jár, mint az irodai környezetben végzett munka.
Ahhoz, hogy a szervezetek megtalálják a megfelelő munkahelyi elemző szoftvert, elengedhetetlenül fontos, hogy pontos adatokat gyűjtsenek arról, hogy a munkavállalók hol dolgoznak a digitális térben, és ez hogyan befolyásolja az általános termelékenységet.
Az alábbiakban bemutatunk néhány digitális munkahelyi elemzési mutatót, amelyeket a szervezetek nyomon követhetnek, hogy megértsék, hogyan zajlik a munka:
Alkalmazottak termelékenységi mutatói
A termelékenység mérésénél nem csak a ledolgozott órák számát kell figyelembe venni. Fontos megérteni, hogy az alkalmazottak mennyire hatékonyan kezelik az idejüket és a teljesítményüket. Íme néhány fontos mutató, amelyet érdemes nyomon követni:
📊 Alkalmazotti fluktuációs ráta (ETR)
A munkavállalói fluktuációs ráta azt méri, hogy egy adott időtartamon belül a munkavállalók hány százaléka távozik a szervezetből. Ez a munkavállalói elégedettség, a toborzási gyakorlatok és az általános vállalati kultúra fontos mutatója.
A 10% alatti fluktuációs arány általában elfogadhatónak tekinthető. A magasabb arány azonban a vállalati kultúrával, a munkavállalói elkötelezettséggel vagy a motivációval kapcsolatos problémákra utalhat.
Munkavállalói fluktuációs arány = [T /{(B+E)/2}] X100
Hol:
- T = Az időszak alatt történt felmondások száma
- B = Az időszak elején foglalkoztatott alkalmazottak száma
- E = Az időszak végén foglalkoztatott alkalmazottak száma
⏱️ Hiányzási arány
A hiányzási arány azt méri, hogy a munkavállalók milyen gyakran vannak távol a munkából (a jóváhagyott szabadságok és ünnepnapok kivételével). A magas hiányzási arány olyan problémákra utalhat, mint az alacsony elkötelezettség, a rossz egészségi állapot vagy a munkahelyi elégedetlenség.
Távolléti arány = (összes nem tervezett távolléti nap / összes rendelkezésre álló munkanap) × 100
⏱️ Célok teljesítési aránya
Ez méri az alkalmazottak vagy csapatok által egy adott időtartamon belül elért célok vagy KPI-k százalékos arányát. Segít felmérni, hogy az alkalmazottak hatékonyan hozzájárulnak-e az üzleti célok eléréséhez.
Célok teljesítési aránya = (elért célok száma / kitűzött célok összesen) × 100
⏱️ Alkalmazottak kihasználtsági aránya
Ez nyomon követi, hogy az alkalmazott rendelkezésre álló idejének mekkora részét számlázható vagy produktív feladatokra fordítja (szemben az adminisztrációval, megbeszélésekkel vagy tétlen idővel).
Kihasználtsági arány = (számlázható órák / teljes rendelkezésre álló órák) × 100
⏱️ Alkalmazottak elkötelezettségi pontszáma
Bár inkább kvalitatív jellegűek, az elkötelezettségi pontszámok jelzik, hogy a munkavállalók mennyire érzelmileg elkötelezettek a munkájuk iránt. Ezt általában felmérésekkel mérik.
Munkavállalói elkötelezettségi pontszám = (a felmérés pontszámainak összege / a lehetséges maximális pontszám) × 100
📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 32%-a alkalmanként a tervezett munkaidőn túl is dolgozik, míg 24%-uk a legtöbb napon túlórázik.
A probléma? Határok nélkül a túlóra a kivétel helyett a normává válik.
Néha szükség van egy kis segítségre ezeknek a határoknak a kijelöléséhez. Kérje meg a ClickUp Brain-t, a ClickUp beépített AI asszisztensét, hogy lépjen közbe és hozzon létre egy optimalizált ütemtervet az Ön számára. Közvetlenül a munkaterületébe beépítve megmutatja, mely feladatok valójában sürgősek és melyek nem!
💫 Valós eredmények: A Lulu Press a ClickUp Automations használatával naponta 1 órát takarít meg alkalmazottanként, ami 12%-os munkahatékonyság-növekedést eredményez.
Időgazdálkodási mutatók
Az időgazdálkodási mutatók segítenek értékelni, hogy a munkavállalók mennyire hatékonyan osztják be munkaidejüket. A hatékony időhasználat növeli a termelékenységet, csökkenti a kiégést és biztosítja, hogy a csapatok a kiemelt fontosságú feladatokra koncentráljanak.
Feladatonként eltöltött átlagos idő
Ezzel mérhető, hogy egy feladat elvégzéséhez általában mennyi időre van szükség. Ennek figyelemmel kísérése segíthet a hatékonyság hiányosságainak vagy a túlzottan bonyolult folyamatok azonosításában.
Feladatonkénti átlagos idő = a feladatokra fordított teljes idő / a befejezett feladatok száma
A fő feladatokra fordított idő százalékos aránya
Nyomon követi, hogy az alkalmazottak idejének mekkora részét szentelik értelmes, értéknövelő munkának, szemben az adminisztratív vagy nem alapvető tevékenységekkel. A magasabb százalék jobb koncentrációt és az üzleti célokkal való jobb összhangot jelez.
Alapvető feladatidő = (alapvető feladatokra fordított idő / teljes munkaidő) × 100
Naptár kihasználtsági arány
Méri, hogy egy alkalmazott munkahétjének mekkora részét teszik ki a megbeszélések vagy találkozók. A túlzott számú megbeszélés korlátozhatja a termelékenységet. Az ideális egyensúly lehetővé teszi mind az együttműködést, mind a zavartalan, mélyreható munkavégzést.
Naptárkihasználás = (teljes ütemezett idő / teljes rendelkezésre álló munkaidő) × 100
Jólét és elkötelezettség mutatók
A jólét és az elkötelezettség mutatói a munkavállalók érzelmi és fizikai jólétét mérik. A magas elkötelezettség és a jó jólét jobb teljesítményhez, alacsonyabb fluktuációhoz és erősebb csapatmorálhoz vezet.
Alkalmazotti nettó ajánlói pontszám (eNPS)
Ez azt méri, hogy a munkavállalók mennyire valószínű, hogy ajánlani fogják a vállalatot munkahelyként. Ez tükrözi az elkötelezettséget, az elégedettséget és a munkahelyi kultúrát.
eNPS = (a támogatók százalékos aránya) – (a kritikusok százalékos aránya)
Kimerültségi kockázati mutató
A pulzusfelmérések vagy a viselkedés (pl. megnövekedett hiányzás, túlórák vagy alacsonyabb elkötelezettség) alapján azonosítja a munkavállalók kiégésének korai jeleit.
Hogyan mérjük: Végezzen névtelen pulzusfelméréseket vagy használjon elemző eszközöket, amelyek jelzik a hosszan tartó túlterheltséget vagy stresszt.
Együttműködési és kommunikációs mutatók
Az együttműködés és a kommunikáció hatékonyságának értékeléséhez használjon kvantitatív mutatókat, például a projektbefejezési arányokat, valamint kvalitatív mutatókat, például a munkavállalói visszajelzéseket és a hangulatelemzéseket.
Az alábbiakban bemutatjuk a legfontosabb mutatókat és azok használatát:
🤝 Projektbefejezési arány
A projektbefejezési arány nyomon követi a határidőre és a követelményeknek megfelelően befejezett projektek százalékos arányát. Ez betekintést nyújt abba, hogy a csapat mennyire hatékonyan kezeli a feladatokat, együttműködik és tartja be a határidőket.
Projektbefejezési arány = (befejezett projektek száma) / (összes projekt száma) × 100
A magasabb teljesítési arány erős csapatmunkát, egyértelmű kommunikációt és hatékony projektmenedzsmentet jelez.
🤝 Ügyfél-elégedettségi arány
Az ügyfél-elégedettségi arány méri, hogy az ügyfelek mennyire elégedettek a csapat által nyújtott szolgáltatásokkal vagy termékekkel. Ez a mutató közvetlenül tükrözi a csapaton belüli együttműködés és kommunikáció hatékonyságát, valamint azt, hogy ezek az erőfeszítések mennyire felelnek meg az ügyfelek elvárásainak.
Ügyfél-elégedettségi arány = (elégedett ügyfelek száma) / (a felmérésben részt vevő ügyfelek teljes száma) × 100
A magas elégedettség gyakran összefügg a hatékony csapatmunkával, a világos kommunikációs csatornákkal és a munkahelyi innovációkkal.
🤝 Ügyfélmegtartási arány
Az ügyfélmegtartási arány azt mutatja, hogy csapata mennyire képes fenntartani a hosszú távú ügyfélkapcsolatokat. A hatékony kommunikáció, a bizalomépítés és a következetes együttműködés mind hozzájárulnak a magasabb megtartási arányhoz. A magasabb arány azt jelenti, hogy az ügyfelek elégedettek és valószínűleg továbbra is együttműködnek vállalkozásával, ami a hatékony csapatmunka közvetlen eredménye.
Ügyfélmegtartási arány = (megtartott ügyfelek száma) / (ügyfelek teljes száma) × 100
🤝 Nettó ajánlói pontszám (NPS)
A Net Promoter Score (NPS) méri az ügyfelek lojalitását és annak valószínűségét, hogy másoknak is ajánlani fogják a vállalkozását. A magas NPS-pontszám azt jelzi, hogy csapata kommunikációs és együttműködési erőfeszítései visszhangra találnak az ügyfelek körében, elősegítve mind az elégedettséget, mind a támogatást. Ez tükrözi a csapat erőfeszítéseinek általános hatását az ügyfelek percepciójára.
NPS = (a támogatók százalékos aránya) – (a kritikusok százalékos aránya)
🧠 Érdekesség: Az NPS-t Fred Reichheld, a Bain & Company partnere vezette be 2003-ban, hogy segítse a vállalkozásokat az ügyfélhűség kiépítésében és a munkavállalók motiválásában.
A munkafolyamatok és a feladatok automatizálásával kapcsolatos betekintés
A munkafolyamatok és feladatok automatizálása magában foglalja a technológia felhasználását az ismétlődő feladatok és folyamatok automatizálására, a hatékonyság javítására, a hibák csökkentésére és a munkavállalók felszabadítására stratégiaiabb feladatok elvégzésére.
Íme egy részletesebb áttekintés a munkafolyamatok és a feladatok automatizálásának mutatóiról:
🚀 Feladatok elvégzésének ideje
A feladat elvégzésének ideje egy adott feladat kezdetétől befejezéséig eltelt átlagos időtartamot méri. Ez a mutató elengedhetetlen a munkafolyamatok hatékonyságának azonosításához és annak megértéséhez, hogy az automatizálás hol járhat jelentős hatással.
Feladat elvégzésének ideje = (az összes feladat elvégzéséhez szükséges teljes idő) / (az elvégzett feladatok teljes száma)
🚀 Az automatizálás bevezetésének aránya
Az automatizálás bevezetési aránya azt mutatja, hogy csapata vagy szervezete mennyire hatékonyan alkalmazza az automatizálási eszközöket és munkafolyamatokat. A magasabb bevezetési arány azt jelzi, hogy az alkalmazottak jól érzik magukat az új rendszerekkel, amelyek egyszerűsítik a feladatokat, időt takarítanak meg és csökkentik a manuális hibák számát.
Ez a munkaerő-automatizálás hatékonyságának egyik legfontosabb mutatója.
Az automatizálás bevezetési aránya = (az automatizálási eszközöket bevezető felhasználók száma) / (az alkalmazottak teljes száma) × 100
🚀 Feladat hibaarány
A feladat hibaaránya értékeli a feladat elvégzése során előforduló hibák gyakoriságát. Az automatizálás jelentősen csökkentheti ezt a mutatót azáltal, hogy kiküszöböli a fáradtság, figyelmetlenség vagy következetlenség okozta emberi hibákat.
Feladat-hibaarány = (a feladatokban előforduló hibák száma) / (a feladatok teljes száma) × 100
Az automatizálás után csökkenő feladathibaarány jelzi a rendszer hatékonyságát a feladatok pontosságának javításában és a hibák csökkentésében.
Hogyan valósítsa meg a digitális munkahelyi elemzéseket a szervezetében?
👀 Tudta-e? A KPMG több mint 1300 globális vezérigazgató bevonásával végzett tanulmánya szerint 83% úgy véli, hogy 2027-re mindenki visszatér az irodába. Ezenkívül a vezérigazgatók 87%-a azt mondta, hogy az irodában dolgozó alkalmazottaknak nagyobb valószínűséggel kínálnak „kedvező megbízásokat, fizetésemelést vagy előléptetést”, mint a távmunkásoknak.
A munka jövőjének fejlődésével elengedhetetlenül fontos megérteni a munkaerő dinamikáját. A digitális munkahelyi elemzések segítségével betekintést nyerhet az alkalmazottak termelékenységébe, elkötelezettségébe és általános teljesítményébe.
A mindenre kiterjedő munkahelyi alkalmazásként és digitális munkahelyi elemző eszközként a ClickUp segít megalapozott döntéseket hozni, amelyek javítják a csapat teljesítményét és elősegítik az üzleti sikert.
Nézzük meg, hogyan.
Határozza meg munkahelyi céljait
Mielőtt belevetné magát az elemzésbe, fontos meghatározni, hogy mit szeretne mérni. A munkavállalói elkötelezettség mutatói között szerepel a termelékenység, a megtartási arány, az időkövetés, a csapatmunka és a projekt ütemterve.
Ha még nem tette meg, határozza meg céljait. Ezek a célok iránytűként szolgálnak a digitális munkahelyi stratégiájához. Mind a rövid távú célokat, mind a hosszú távú terveket figyelembe kell venni.
📌 Ha például új régiókba kíván terjeszkedni, akkor a munkaerőnek szüksége lehet olyan alkalmazottakra, akik ismerik a helyi nyelveket és a regionális kultúrákat. Ha viszont digitális átalakulási kezdeményezéseket kíván bevezetni, akkor elengedhetetlen lesz a csapat kiképzése az új technológiák, például a prediktív elemző szoftverek vagy a mesterséges intelligencián alapuló feladat-automatizáló eszközök használatára.
A ClickUp Goals segít világos, mérhető célokat kitűzni. Lehetővé teszi a haladás nyomon követését azáltal, hogy minden célhoz határidőt és felelőst rendel.
Ha célja a megtartási arány 10%-os növelése, a ClickUp távoli munkavégzéshez szükséges eszközöket biztosít ennek nyomon követéséhez és méréséhez, így a folyamat átlátható és megvalósítható lesz.
Vizualizálja csapata munkaterhelését
Nehéz kezelni azt, amit nem látsz. Az összes folyamatban lévő feladat nyomon követéséhez a ClickUp Project Management átfogó eszközkészletet kínál, amely megkönnyíti a haladás figyelemmel kísérését.
Ezek az adatvizualizációs eszközök lehetővé teszik a projektek több szempontból történő megjelenítését, függetlenül attól, hogy határidőket kezel, időt követ nyomon vagy munkaterhelést irányít.
Például a Lista nézet segítségével a feladatokat a felelős személy, a prioritás vagy a határidő szerint kategorizálhatja, így részletes képet kaphat arról, hogy az egyes tagok hogyan járulnak hozzá a munkához. A Kanban-stílusú elrendezésű Tábla nézetben a feladatok állapota egy pillanat alatt áttekinthető. Így könnyebben felismerhető, mely feladatok vannak lemaradásban és igényelnek figyelmet.
Az Idővonal nézet lehetővé teszi az időalapú mutatók nyomon követését, a ClickUp Munkahelyi terhelés nézet pedig a csapat teljesítményét mutatja.
Röviden: több mint 15 ClickUp nézet közül választhat, hogy testreszabhassa a munkafolyamat és a munkaerő kapacitásának megjelenítését, így teljes képet kaphat csapata kapacitásáról. Használja ezeket az adatokat annak értékeléséhez, hogy azok hogyan támogatják a hosszú távú üzleti célokat és segítenek a jövőbeli tehetségtervezésben.
Nicole Brisova, a Walk the Room növekedési műveletekért felelős menedzsere így fogalmaz:
A ClickUp használata segített nekünk jobban tervezni, gyorsabban teljesíteni és hatékonyabban strukturálni csapatainkat, és a termelési csapatunk mérete megduplázódott, mióta csatlakoztam a céghez! Ez nem lett volna lehetséges, ha nem rendelkezünk szilárd struktúrával az erőforrások elosztása és a projektmenedzsment terén.
A ClickUp használata segített nekünk jobban tervezni, gyorsabban teljesíteni és hatékonyabban strukturálni csapatainkat, és a termelési csapatunk mérete megduplázódott, mióta csatlakoztam a céghez! Ez nem lett volna lehetséges, ha nem rendelkezünk szilárd struktúrával az erőforrások elosztása és a projektmenedzsment terén.
Elemezze az adatokat, hogy hasznos információkat szerezzen
A big data, a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás integrálása új távlatokat nyit meg a munkaerő-elemzés terén. Ezekkel az eszközökkel túlléphet az alapvető mutatókon, és feltárhat rejtett mintákat, amelyek segítenek csapatának okosabb döntéseket hozni.
Például a ClickUp Brain segítségével gyorsan elemezheti az adatokat és jelentéseket készíthet. Segít azonosítani a legtehetségesebb és legjobban teljesítő munkatársakat, felismerni a készséghiányokat, vagy akár jelölni a kiégés veszélyének kitett alkalmazottakat. Már nem kell kizárólag az emberi elemzésre támaszkodnia az információk megszerzéséhez.
Ez az eszköz adminisztratív feladatokat is ellát, például megbeszélések ütemezését és emlékeztetőket, így HR- és vezetői csapatai stratégiai tevékenységekre koncentrálhatnak.
Kezelje csapata előrehaladását
A ClickUp Dashboards egyértelmű, átfogó képet ad a feladatok és projektek előrehaladásáról. Könnyedén nyomon követheti csapata munkaterhelését, határidőit és teljesítménymutatóit valós időben.
Ha egy projekt elmarad a tervezett ütemtervtől, vagy egy csapattag túlterhelt, gyorsan módosíthatja a folyamatokat, hogy a dolgok tovább haladjanak. Az adatok elemzésével és a további munkaerőigény azonosításával optimalizálhatja az erőforrások elosztását is.
Ha rájön, hogy egy projekthez több erőforrásra van szükség, akkor új tehetségeket vehet fel vagy szabadúszókat alkalmazhat. A csapat teljesítményének nyomon követésére szolgáló legjobb irányítópult-szoftverrel a ClickUp biztosítja, hogy minden eszköz a rendelkezésére álljon a tervezéshez és a tényleges adatokon alapuló kiigazításokhoz, ahelyett, hogy találgatásokra kellene támaszkodnia.
📖 Olvassa el még: Projektmenedzsment-dashboard példák és sablonok
A digitális munkahelyi elemzés jövőbeli trendjei
A fejlett technológiák integrációjától a gig munkavégzés felé történő elmozdulásig – itt van minden, amit tudnia kell a digitális munkahelyi elemzések jövőjéről.
Technológiai integráció és a Metaverse
A fejlett technológiák ma már elengedhetetlenek a modern munkahelyeken. Az olyan technológiák, mint a mesterséges intelligencia, a virtuális valóság és a kiterjesztett valóság, egyre nagyobb szerepet kapnak, átalakítva a munkát és a csapatok közötti együttműködést.
A metaverse megjelenése új értelmet ad a távmunka és a virtuális irodák fogalmának, túllépve a hagyományos együttműködési eszközökön. Hamarosan a virtuális terek felváltják a videohívásokat és az e-maileket, és magával ragadó környezetet biztosítanak a munkahelyi interakciókhoz.
A gig munka térnyerése
A gig munka egyre inkább mainstreammé válik. Tanulmányok szerint 2027-re a gig munkavállalók száma meghaladhatja a teljes munkaidőben foglalkoztatottakét, ezért a vállalkozásoknak módosítaniuk kell munkaerő-stratégiájukat. A gig munkára való átállás nagyobb rugalmasságot és igény szerinti speciális készségeket tesz lehetővé, de egyúttal új megközelítést is igényel a munkaerő-gazdálkodás terén.
A vállalatoknak alkalmazkodniuk kell egy olyan modellhez, amely ötvözi az állandó és a szabadúszó munkavállalókat, biztosítva a projektek hatékony végrehajtását és a magas színvonal fenntartását. A különböző típusú munkaerő teljesítményének és termelékenységének nyomon követése a munkahelyi elemzések egyik legfontosabb elemévé válik.
Hiperautomatizálás és digitális munkavállalói élmény (DEX)
A hiperautomatizálás, amely ötvözi a mesterséges intelligenciát, a gépi tanulást, a robotikus folyamatok automatizálását (RPA) és a természetes nyelv feldolgozását (NLP), forradalmasítja az üzleti működést. Az ismétlődő feladatok automatizálásával a szervezetek felszabadítják alkalmazottaikat, hogy azok kreativitást és kritikus gondolkodást igénylő, magasabb szintű munkákra koncentrálhassanak.
Ezzel párhuzamosan a DEX egyre nagyobb jelentőségre tesz szert. A távoli és az irodában dolgozó alkalmazottak számára egyaránt pozitív digitális élményt teremteni elengedhetetlen a motiváció és a termelékenység szempontjából. Az automatizálás bevezetésekor a vállalatoknak gondoskodniuk kell arról is, hogy az alkalmazottak által használt digitális eszközök javítsák az általános élményt és elégedettséget.
Adatvédelem és biztonság
A távoli és hibrid munkaerő folyamatos növekedésével az adatbiztonság minden eddiginél fontosabbá válik. A munkavállalók ma már különböző helyszínekről dolgoznak, és különféle eszközökön keresztül érnek el hozzá a vállalati hálózatokhoz és eszközökhöz.
Ez a változás erősebb kiberbiztonsági intézkedéseket igényel, beleértve a titkosítást, a többfaktoros hitelesítést és a biztonságos hozzáférési protokollokat.
Fejlessze digitális munkaerő-elemzési képességeit a ClickUp segítségével
A munkahelyi elemzés jövője izgalmas, hatalmas átalakulási potenciállal rendelkezik.
A megfelelő eszközökkel túlléphet a munkavállalói adatok nyomon követésén, és ezeket az információkat olyan megvalósítható stratégiákká alakíthatja, amelyek az egész szervezeten belüli csapatokat támogatják.
Itt jön be a ClickUp. Hatékony projektmenedzsment funkcióival és fejlett elemzési képességeivel a ClickUp segít optimalizálni a csapat teljesítményét és soha nem látott mértékben növelni a termelékenységet.
Szeretné átalakítani munkaerő-gazdálkodását megvalósítható betekintésekkel? Kezdje el még ma a ClickUp használatát!