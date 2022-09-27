Walk the Room: Hogyan kötötte össze a ClickUp a csapatainkat és racionalizálta a termelési tervezési folyamatunkat

A vállalkozás és a csapatok vezetése önmagában is rengeteg munkát jelent. Ehhez még hozzáadódik a többféle, egymástól független munkaszerszám napi kezelése.

Sajnos ez sok szervezet számára gyakori probléma.

Cégünk négy különböző típusú szoftvert használt a projektmenedzsmenthez, az időkövetéshez, az ügyfelekkel való kommunikációhoz és az erőforrások elosztásához. Ez nagyon időigényes volt, főleg mivel a két rendszer között alig volt integráció, és az információkat többször is manuálisan kellett hozzáadni.

Mi lenne, ha a csapatok továbbra is kihasználhatnák a speciális alkalmazásokat, amelyekre támaszkodnak, de ezt egy helyről tehetnék meg, anélkül, hogy folyamatosan alkalmazások között kellene váltaniuk, és ezzel időt, kontextust és a projekt átláthatóságát veszítenék?

Mi lenne, ha minden csapat egy olyan rugalmas platformon keresztül végezhetné a munkáját, amely nem követel tőlük áldozatokat, így mindenki úgy dolgozhatna, ahogy szeretne, és más csapatok is így tehetnének?

Itt jött a ClickUp a Walk the Room segítségére, és Nicole többet is elárul erről!

Meséljen magáról és a Walk the Roomról!

Üdvözlöm! Nicole Brisova vagyok, a Walk the Room (WtR) növekedési műveletek vezetője. 👋

Nicole Brisova a Walk the Room-tól

A Walk the Room egy 3D stúdió, amely kiváló minőségű, fotórealisztikus vizualizációkat és animációkat készít az ingatlanipar számára. Teljes körű CG-szolgáltatásokat nyújtunk, beleértve a csúcskategóriás CGI-ket, vázlatokat, animációkat, flythrough-okat, virtuális valóság túrákat, mozgó CGI-ket, kiterjesztett valóságot és még sok mást.

Erőteljes tapasztalatunkat és rugalmas projektmenedzsmentünket ötvözzük, hogy javítsuk kereskedelmi ingatlanja marketingjét, és segítsünk abban, hogy ingatlana kiemelkedjen a többi közül.

Milyen kihívásokkal szembesült az egész szervezet és a távoli munkavégzésre specializálódott vállalat?

A stúdió eredetileg a svédországi Stockholmban indult, ma pedig a Walk the Room egy távoli munkavégzésre specializálódott vállalat lett, amelynek több mint 30 nemzetiségű munkatársai vannak szerte a világon. Mivel elsősorban távoli munkavégzésre specializálódott vállalat vagyunk, nagyban támaszkodunk a szoftverekre, hogy hatékonyan tudjunk együttműködni egymással és ügyfeleinkkel.

Amikor a WtR-nél kezdtem dolgozni, cégünk négy különböző típusú szoftvert használt a projektmenedzsmenthez, az időkövetéshez, az ügyfelekkel való kommunikációhoz és az erőforrások elosztásához. Mind a négyet aktívan használni nagyon időigényes volt, főleg azért, mert alig volt integráció közöttük, és az információkat többször is manuálisan kellett hozzáadni.

Mint a struktúra és a hatékonyság nagy híve, elsődleges célomnak tűztem ki, hogy megtaláljak egy olyan eszközt, amely helyettesítheti az akkor használtakat, és összevonhatja az alkalmazásainkat.

Megtalálta, amit keresett a ClickUp-ban?

Egy ideig kutattam és összehasonlítottam a különböző eszközöket. Néhány hónappal a céghez való csatlakozásom után végül döntést hoztunk, és ClickUp-csomagot vásároltunk az egész gyártási részlegünk számára.

Kezdetben a ClickUp-ot főként a gyártási részlegünkben használtuk az erőforrás-elosztáshoz és a projektmenedzsmenthez, a jövedelmezőség és a hatékonyság méréséhez, valamint a feladatkezeléshez. Fokozatosan a ClickUp más részlegek részévé is vált; ma már aktívan használjuk a HR és a marketing részlegünkben is!

Nicole Brisova a ClickUp-ot használja a Walk the Room-on keresztül

Köszönet illeti csodálatos tanácsadónkat, Gabriel Hoffmant, aki az első licenc megvásárlása óta velem dolgozik, és akinek köszönhetően erős alapot tudtunk építeni gyártási csapatunk számára, és folyamatosan felfedezhetjük és alkalmazhatjuk a vállalat egészének hasznos funkcióit és struktúráit.

Azóta a WtR jelentősen növekedett, és örömmel mondhatom, hogy a ClickUp velünk együtt nőtt – az eredeti 28 felhasználóról az elmúlt 20 hónapban több mint 70 aktív felhasználóra bővültünk!

via Walk the Room

Meséljen nekünk a ClickUp kedvenc funkcióiról!

1. Sablonok

Amikor egy új projekt bekerül a termelési ütemtervünkbe, az egyik előre beállított ClickUp sablonunkat használjuk egy új projekt létrehozásához, majd hozzáadjuk azt a termelési ütemtervünkhöz.

Kezelje idővonalait és gyártási szakaszait egy helyen előre elkészített nézetekkel, egyéni állapotokkal, egyéni mezőkkel és még sok mással.

2. Egyéni mezők és automatizálás

Gabriel szoftveres szakértelmének és a ClickUp rugalmasságának köszönhetően egy igen kiterjedt gyűjteményt hoztunk létre egyéni mezőkből és automatizálásokból, amelyeket most minden projekt életciklusának különböző szakaszaiban használunk. Szerkezetünk minden projekt minden szakaszára kiterjed, beleértve a szállítás utáni projektarchívumot, a jövedelmezőség méréseit, a műszerfalakat és az általános projektadatbázist.

Minden típusú egyéni mezőt tetszőlegesen sokszor használhat, és minden projekt úgy készül, hogy tartalmazza az Ön által beállított mezőket.

Testreszabott listanézet és egyéni mezők a ClickUp-ban a Walk the Room segítségével

3. Személyre szabott nézetek

A projektekben szereplő több feladatot konkrét csapatoknak, projektmenedzsereknek és művészeknek kiosztani ma már csak néhány percet vesz igénybe. Miután a projekt megtervezésre került és készen áll a gyártásra, projektmenedzsereink átveszik az irányítást a következő lépések felett, és személyre szabott ClickUp-nézetükben felügyelik azokat.

A ClickUp több mint 15 testreszabható nézetével a feladatok, projektek és munkafolyamatok vizualizálása az Ön számára legmegfelelőbb módon történik.

Mi volt a ClickUp használatának legnagyobb hatása?

Szerencsésnek tartjuk magunkat, hogy olyan látványos projektekben vehetünk részt, amelyek gyors munkavégzést, koncentrációt és rugalmasságot igényelnek a változásokhoz való alkalmazkodás terén, ami természetesen nyomást gyakorol az erőforrás-gazdálkodásra.

A ClickUp használata segített nekünk jobban tervezni, gyorsabban teljesíteni és hatékonyabban felépíteni csapatainkat, és a termelési csapatunk mérete megduplázódott, mióta csatlakoztam a céghez! Ez nem lett volna lehetséges, ha nem rendelkezünk szilárd struktúrával az erőforrás-elosztás és a projektmenedzsment terén.

Több mint 50 3D-művésszel és projektmenedzserrel a háttérben keményen dolgoztunk projekt- és erőforrás-kezelési struktúránk fejlesztésén, és ez ma a ClickUp legösszetettebb és leggyakrabban használt funkciója. Itt gyűjtjük össze az összes fontos információt a gyártás alatt álló projektekkel kapcsolatban, és a gyártási csapatunk idővonal-nézetében folyamatosan nyomon követjük kapacitásainkat. Most már nyomon követhetjük a művészeink által egy projekten eltöltött időt, és megoszthatjuk a projekt ütemtervét és fontos mérföldköveit ügyfeleinkkel.

Nagyon tetszik, hogy a ClickUp rugalmasan alkalmazkodik igényeinkhez és sokoldalú projektjeinkhez, és segít kihasználni az egész gyártási csapatunk képességeit.

Páncélozott belső struktúránknak köszönhetően készen állunk arra, hogy a legfontosabb dolgokra koncentráljunk: kiváló termékek és hibátlan élmény biztosítására ügyfeleink számára a teljes folyamat során.

via Walk the Room

Van valami tanácsod azoknak, akik még nem ismerik a ClickUp-ot?

1. Nagy rajongója vagyok az okosabb és gyorsabb megoldásoknak, ezért a billentyűparancsok egyértelmű választ jelentenek számomra – a Quickswitch (K) és a Home (H) azok, amelyeket személyesen a leggyakrabban használok!

2. Azt is javaslom, hogy fedezze fel a ClickUp által kínált összes automatizálási lehetőséget. Ezek egyszerűen beállíthatók és rendkívül hasznosak.