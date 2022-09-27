Walk the Room: Hogyan kötötte össze a ClickUp a csapatainkat és racionalizálta a termelési tervezési folyamatunkat

A vállalkozás és a csapatok vezetése önmagában is rengeteg munkát jelent. Ehhez még hozzáadódik a többféle, egymástól független munkaszerszám napi kezelése.
Sajnos ez sok szervezet számára gyakori probléma.
Cégünk négy különböző típusú szoftvert használt a projektmenedzsmenthez, az időkövetéshez, az ügyfelekkel való kommunikációhoz és az erőforrások elosztásához.
Ez nagyon időigényes volt, főleg mivel a két rendszer között alig volt integráció, és az információkat többször is manuálisan kellett hozzáadni.
Mi lenne, ha a csapatok továbbra is kihasználhatnák a speciális alkalmazásokat, amelyekre támaszkodnak, de ezt egy helyről tehetnék meg, anélkül, hogy folyamatosan alkalmazások között kellene váltaniuk, és ezzel időt, kontextust és a projekt átláthatóságát veszítenék?
Mi lenne, ha minden csapat egy olyan rugalmas platformon keresztül végezhetné a munkáját, amely nem követel tőlük áldozatokat, így mindenki úgy dolgozhatna, ahogy szeretne, és más csapatok is így tehetnének?
Itt jött a ClickUp a Walk the Room segítségére, és Nicole többet is elárul erről!
Meséljen magáról és a Walk the Roomról!
Üdvözlöm! Nicole Brisova vagyok, a Walk the Room (WtR) növekedési műveletek vezetője. 👋
A Walk the Room egy 3D stúdió, amely kiváló minőségű, fotórealisztikus vizualizációkat és animációkat készít az ingatlanipar számára. Teljes körű CG-szolgáltatásokat nyújtunk, beleértve a csúcskategóriás CGI-ket, vázlatokat, animációkat, flythrough-okat, virtuális valóság túrákat, mozgó CGI-ket, kiterjesztett valóságot és még sok mást.
Erőteljes tapasztalatunkat és rugalmas projektmenedzsmentünket ötvözzük, hogy javítsuk kereskedelmi ingatlanja marketingjét, és segítsünk abban, hogy ingatlana kiemelkedjen a többi közül.
Milyen kihívásokkal szembesült az egész szervezet és a távoli munkavégzésre specializálódott vállalat?
A stúdió eredetileg a svédországi Stockholmban indult, ma pedig a Walk the Room egy távoli munkavégzésre specializálódott vállalat lett, amelynek több mint 30 nemzetiségű munkatársai vannak szerte a világon. Mivel elsősorban távoli munkavégzésre specializálódott vállalat vagyunk, nagyban támaszkodunk a szoftverekre, hogy hatékonyan tudjunk együttműködni egymással és ügyfeleinkkel.
Amikor a WtR-nél kezdtem dolgozni, cégünk négy különböző típusú szoftvert használt a projektmenedzsmenthez, az időkövetéshez, az ügyfelekkel való kommunikációhoz és az erőforrások elosztásához. Mind a négyet aktívan használni nagyon időigényes volt, főleg azért, mert alig volt integráció közöttük, és az információkat többször is manuálisan kellett hozzáadni.
Mint a struktúra és a hatékonyság nagy híve, elsődleges célomnak tűztem ki, hogy megtaláljak egy olyan eszközt, amely helyettesítheti az akkor használtakat, és összevonhatja az alkalmazásainkat.
Megtalálta, amit keresett a ClickUp-ban?
Egy ideig kutattam és összehasonlítottam a különböző eszközöket. Néhány hónappal a céghez való csatlakozásom után végül döntést hoztunk, és ClickUp-csomagot vásároltunk az egész gyártási részlegünk számára.
Kezdetben a ClickUp-ot főként a gyártási részlegünkben használtuk az erőforrás-elosztáshoz és a projektmenedzsmenthez, a jövedelmezőség és a hatékonyság méréséhez, valamint a feladatkezeléshez. Fokozatosan a ClickUp más részlegek részévé is vált; ma már aktívan használjuk a HR és a marketing részlegünkben is!
Köszönet illeti csodálatos tanácsadónkat, Gabriel Hoffmant, aki az első licenc megvásárlása óta velem dolgozik, és akinek köszönhetően erős alapot tudtunk építeni gyártási csapatunk számára, és folyamatosan felfedezhetjük és alkalmazhatjuk a vállalat egészének hasznos funkcióit és struktúráit.
Azóta a WtR jelentősen növekedett, és örömmel mondhatom, hogy a ClickUp velünk együtt nőtt – az eredeti 28 felhasználóról az elmúlt 20 hónapban több mint 70 aktív felhasználóra bővültünk!
Meséljen nekünk a ClickUp kedvenc funkcióiról!
1. Sablonok
Amikor egy új projekt bekerül a termelési ütemtervünkbe, az egyik előre beállított ClickUp sablonunkat használjuk egy új projekt létrehozásához, majd hozzáadjuk azt a termelési ütemtervünkhöz.
2. Egyéni mezők és automatizálás
Gabriel szoftveres szakértelmének és a ClickUp rugalmasságának köszönhetően egy igen kiterjedt gyűjteményt hoztunk létre egyéni mezőkből és automatizálásokból, amelyeket most minden projekt életciklusának különböző szakaszaiban használunk. Szerkezetünk minden projekt minden szakaszára kiterjed, beleértve a szállítás utáni projektarchívumot, a jövedelmezőség méréseit, a műszerfalakat és az általános projektadatbázist.
3. Személyre szabott nézetek
A projektekben szereplő több feladatot konkrét csapatoknak, projektmenedzsereknek és művészeknek kiosztani ma már csak néhány percet vesz igénybe. Miután a projekt megtervezésre került és készen áll a gyártásra, projektmenedzsereink átveszik az irányítást a következő lépések felett, és személyre szabott ClickUp-nézetükben felügyelik azokat.
Mi volt a ClickUp használatának legnagyobb hatása?
Szerencsésnek tartjuk magunkat, hogy olyan látványos projektekben vehetünk részt, amelyek gyors munkavégzést, koncentrációt és rugalmasságot igényelnek a változásokhoz való alkalmazkodás terén, ami természetesen nyomást gyakorol az erőforrás-gazdálkodásra.
A ClickUp használata segített nekünk jobban tervezni, gyorsabban teljesíteni és hatékonyabban felépíteni csapatainkat, és a termelési csapatunk mérete megduplázódott, mióta csatlakoztam a céghez! Ez nem lett volna lehetséges, ha nem rendelkezünk szilárd struktúrával az erőforrás-elosztás és a projektmenedzsment terén.
Több mint 50 3D-művésszel és projektmenedzserrel a háttérben keményen dolgoztunk projekt- és erőforrás-kezelési struktúránk fejlesztésén, és ez ma a ClickUp legösszetettebb és leggyakrabban használt funkciója. Itt gyűjtjük össze az összes fontos információt a gyártás alatt álló projektekkel kapcsolatban, és a gyártási csapatunk idővonal-nézetében folyamatosan nyomon követjük kapacitásainkat. Most már nyomon követhetjük a művészeink által egy projekten eltöltött időt, és megoszthatjuk a projekt ütemtervét és fontos mérföldköveit ügyfeleinkkel.
Nagyon tetszik, hogy a ClickUp rugalmasan alkalmazkodik igényeinkhez és sokoldalú projektjeinkhez, és segít kihasználni az egész gyártási csapatunk képességeit.
Páncélozott belső struktúránknak köszönhetően készen állunk arra, hogy a legfontosabb dolgokra koncentráljunk: kiváló termékek és hibátlan élmény biztosítására ügyfeleink számára a teljes folyamat során.
Van valami tanácsod azoknak, akik még nem ismerik a ClickUp-ot?
1. Nagy rajongója vagyok az okosabb és gyorsabb megoldásoknak, ezért a billentyűparancsok egyértelmű választ jelentenek számomra – a Quickswitch (K) és a Home (H) azok, amelyeket személyesen a leggyakrabban használok!
2. Azt is javaslom, hogy fedezze fel a ClickUp által kínált összes automatizálási lehetőséget. Ezek egyszerűen beállíthatók és rendkívül hasznosak.