A 10 legjobb AI-eszköz, amelyet a vezérigazgatók 2025-ben kihasználhatnak

Manapság vezérigazgatónak lenni azt jelenti, hogy gyorsabb döntéseket kell hozni, lépést kell tartani a trendekkel és folyamatos változások közepette kell vezetni a csapatokat. Itt jön be a képbe az AI – nem mint divatos szó, hanem mint gyakorlati előny.

A valós idejű betekintéstől és az intelligens tervezéstől a hatékonyabb kommunikációig és a gyorsabb végrehajtásig az AI-eszközök segítenek a vezérigazgatóknak hatékonyabban dolgozni és egyértelműen vezetni.

Ebben a listában összeállítottuk a 10 legjobb AI eszközt, amelyet a jövőbe tekintő vezérigazgatók felhasználhatnak a növekedés elősegítésére, a működés racionalizálására és a legfontosabb dolgokra való összpontosításra.

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők *Árak ClickUp AI-alapú projektmenedzsment és termelékenység • ClickUp Brain azonnali összefoglalók, válaszok és tartalomgeneráláshoz • Autopilot Agents a feladatok automatizálásához • Egyedi munkafolyamatok, irányítópultok, dokumentumok, feladatok és táblák Örökre ingyenes csomag; Vállalatok számára testreszabási lehetőségek állnak rendelkezésre. Jasper AI Tartalomkészítés • Testreszabható hangnem és írásstílus • Az AI-tartalmak teljesítményének nyomon követése • Több mint 50 sablon blogbejegyzésekhez, szkriptekhez és egyebekhez Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 49 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Midjourney Képváltozatok létrehozása • Válasszon olyan modellek közül, mint a V6 és a Niji • Testreszabhatja a képbeállításokat • Rendezheti a képeket az Archívum fülön • Kereskedelmi jogok és magáncélú alkotások A fizetős csomagok ára 10 dollár/hónaptól kezdődik. Zapier Munkafolyamat-automatizálás • Több mint 7000 alkalmazás összekapcsolása • Kódolás nélküli munkafolyamat-automatizálás • AI-eszközök értékesítéshez, ügyfélszolgálathoz és tartalomhoz • Sablonok potenciális ügyfelek megszerzéséhez, válaszokhoz és hívásösszefoglalókhoz Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 29,99 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Notion AI Kollaboratív adatbázis-kezelés • Táblázatok automatikus kitöltése és adatok összefoglalása • Többnyelvű szövegszerkesztés • Üzenetek kibontása e-mailekké vagy jelentésekké Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Perplexity AI Megbízható adatforrások keresése • Mélyreható kutatási mód • Ellenőrzött források által alátámasztott válaszok • Egyszerűsíti a komplex lekérdezéseket Egyedi árazás Indoklás (Jina AI) Komplex, adatalapú döntéshozatal • SWOT, előnyök/hátrányok és ok-okozati elemzés • Valós idejű webes alapozás • Fejlett GPT-alapú betekintés A fizetős csomagok ára 9,99 dollár/hó-tól kezdődik. Moveworks AI ügynök platform • Automatizálás és keresés a technológiai stackben • Alacsony kódszintű egyedi ügynökök • FedRAMP® szintű biztonság Egyedi árazás Pega GenAI A termelékenység és a kreativitás növelése • Önálló chatbotok létrehozása • AI képzési szimulátorok ügynökök számára • Operatív adatok elemzése Egyedi árazás Prezent Üzleti kommunikáció • Több mint 35 000 márka által jóváhagyott dia • Story Builder szakértői sablonokkal • ASTRID AI tartalomgeneráláshoz Egyedi árazás

Íme egy rövid lista a 10 legjobb AI eszközről ügyvezető asszisztensek és vezérigazgatók számára.

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú projektmenedzsment és termelékenység)

Használja a ClickUp Brain alkalmazást, hogy mindig egy lépéssel előrébb járjon!

A ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, a tökéletes AI-eszköz azoknak a vezérigazgatóknak, akik hatékonyságot, átláthatóságot és innovációt szeretnének elérni szervezeteikben. A ClickUp segítségével egyetlen, egységes munkaterületet kap, amely összefogja a projekteket, az embereket és az adatokat, mindezt AI-támogatással.

A ClickUp mesterséges intelligencia képességeinek középpontjában a beépített mesterséges intelligencia asszisztens, a ClickUp Brain áll. A ClickUp Brain azonnal összefoglalja a megbeszéléseket, jelentéseket készít, e-maileket fogalmaz meg, sőt projektterveket is készít, így Önnek több ideje marad a stratégiai döntésekre.

A vezérigazgatók bármilyen projekttel, dokumentummal vagy KPI-vel kapcsolatos kérdést feltehetnek a ClickUp Brainnek, és azonnali, hasznosítható válaszokat kapnak.

Íme egy példa a ClickUp Brain működésére 👇

Tegyen fel kérdéseket, generáljon kontextusfüggő válaszokat, és tegyen még többet a ClickUp Brain segítségével!

A ClickUp mesterséges intelligenciája azonban nem csak intelligens javaslatokat kínál. A ClickUp Autopilot Agents segítségével a vezérigazgatók automatizálhatják a teljes munkafolyamatot, és a rutin feladatokat mesterséges intelligenciával működő ügynökökre bízhatják. Az Autopilot Agents feladatok kiosztására, határidők nyomon követésére, projektállapotok frissítésére, sőt emlékeztetőket is beállíthat, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon el, miközben Ön a magas szintű stratégiára koncentrálhat.

A ClickUp AI-kártyákkal ellátott AI-vezérlőpultja lehetővé teszi, hogy egyetlen, egységes nézetből kezelje több osztályt vagy projektet. Ahelyett, hogy több alkalmazást kellene kezelnie, összesítheti az összes fontos frissítést, prioritási feladatot és határidőt testreszabható vezérlőpult-kártyákba, így könnyedén áttekintheti a magas szintű feladatok teljesítményét.

Nézze meg ezt a videót, és megtudhatja, hogyan segítik a ClickUp AI Dashboards és AI Cards olyan vezetőknek, mint Ön, hogy azonnal áttekintést kapjanak a csapat előrehaladásáról, prioritásairól és kockázatairól.

A ClickUp Automations segítségével szabályokat állíthat be az ismétlődő feladatok kezelésére, az új munkatársak beillesztésétől a jóváhagyások kezeléséig. Az AI-vel kombinálva ezek az automatizálások alkalmazkodnak az üzleti igényeihez, és a vállalat növekedésével együtt bővíthetők.

Hozzon létre egyedi irányítópultokat a ClickUp alkalmazásban, hogy nyomon követhesse az üzleti tevékenységéhez fontos mutatókat.

Azoknak a vezérigazgatóknak, akiknek valós idejű áttekintésre van szükségük, a ClickUp Dashboards testreszabható, élő jelentéseket nyújt az üzleti tevékenység minden területéről – értékesítés, marketing, műveletek és még sok más.

A ClickUp Docs és a ClickUp Whiteboards zökkenőmentes együttműködést és ötletelést tesz lehetővé, míg a ClickUp Tasks biztosítja a csapatok összehangolt munkáját és felelősségvállalását.

A ClickUp legjobb funkciói

ClickUp Brain: AI asszisztens azonnali válaszok, összefoglalók és tartalomgeneráláshoz

Autopilot Agents: Automatizálja és delegálja a rutinmunkákat AI-alapú ügynököknek.

AI-műszerfalak: Adjon hozzá AI-kártyákat az adatok automatikus elemzéséhez és összefoglalásához.

ClickUp Automations: Egyszerűsítse a munkafolyamatokat és csökkentse a manuális munkát

ClickUp Dashboards: Valós idejű üzleti intelligencia és KPI-követés

ClickUp Docs & Whiteboards: Központosított tudás és közös ötletelés

ClickUp Tasks : Feladatok kiosztása, nyomon követése és kezelése a csapatok között

Testreszabható munkafolyamatok: igazítsa a ClickUp-ot az Ön egyedi üzleti folyamataikhoz

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak tanulási görbe van.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

Alexis Valentin, a Pigment üzletfejlesztési globális vezetője így nyilatkozik:

Csapatunk nagyon elégedett a ClickUp-pal, mert a platformon mindent megtalálnak, amire szükségük van a munkájuk elvégzéséhez, és más eszközökhöz képest rendkívül könnyen használható.

2. Jasper AI (a legjobb tartalomkészítéshez)

via Jasper AI

Az időgazdálkodás és a megfelelő üzenet közvetítése elengedhetetlen a elfoglalt vezérigazgatók számára. A Jasper AI egy olyan eszköz, amely segít olyan tartalmakat készíteni, amelyek az Ön vállalkozásának hangjához és céljaihoz igazodnak. Akár vonzó blogbejegyzésekre, meggyőző marketing szövegekre vagy érdekes közösségi média frissítésekre van szüksége, a Jasper segít Önnek mindezek elkészítésében.

A Jasper AI legjobb funkciói

Testreszabhatja a hangnemet és az írásstílusokat, hogy azok összhangban legyenek márkájával, és így minden tartalomban egységes üzenetet közvetítsen.

Kövesse nyomon az AI által generált tartalmak teljesítményét, hogy finomítsa és optimalizálja tartalmi stratégiáját.

Több mint 50 sablon segítségével gyorsan készíthet különféle tartalmakat, blogbejegyzésektől videóforgatókönyvekig.

A Jasper AI korlátai

Az AI-ból való maximális haszon kiaknázása meredek tanulási görbét igényel.

Egyes felhasználók a teljesítményt inkonzisztensnek találják, gyakori hibákkal és meghibásodásokkal.

Jasper AI árak

Alkotó : 49 USD/hó felhasználónként

Pro : 69 USD/hó felhasználónként

Üzleti: Egyedi árazás

Jasper AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1500 értékelés)

Mit mondanak a Jasper AI-ről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Folyamatosan olyan első vázlatokat készít, amelyek tökéletesen illeszkednek a hangvételünkhöz, ezzel időt és energiát takarítva meg nekünk.

3. Midjourney (a legjobb képváltozatok létrehozásához)

via Midjourney

Ha vizuális hatást szeretne elérni, a MidJourney egy hatékony AI-eszközt kínál, amellyel szöveges utasítások alapján lenyűgöző képeket hozhat létre. Tökéletes azoknak a vezérigazgatóknak, akik gyors, de lenyűgöző vizuális elemekre van szükségük, és segít az ötleteket fotórealisztikus képekké alakítani. A Discordon keresztül működik, így finomhangolhatja kéréseit és többféle képváltozatot kaphat.

Képek létrehozásához egyszerűen adjon meg szöveges utasításokat, amelyek leírják elképzeléseit, és a MidJourney elvégzi a többit. Készíthet vizuális elemeket személyes márkaépítéshez, például blogbejegyzésekhez, hírlevelekhez és tartalommarketinghez. Tervezzen vonzó vizuális elemeket befektetői prezentációkhoz, jelentésekhez és bemutatókhoz, vagy gyorsan tesztelje a kreatív irányokat, mielőtt felvenne egy tervezőt.

A Midjourney legjobb funkciói

Válasszon több AI-modell közül, például a V6 és a Niji közül, hogy változatos művészi stílusokat hozzon létre.

Állítsa be a nagy felbontású képek beállításait a testreszabható fényerő, kontraszt és telítettség segítségével.

A Képernyő fül segítségével hatékonyan rendezheti és szűrheti a képeket.

Szerezzen hozzáférést a kereskedelmi felhasználási jogokhoz és a privát létrehozási funkciókhoz a nagyobb ellenőrzés érdekében.

A Midjourney korlátai

Korlátozott hozzáférés a Discordon kívül

Midjourney árak

Alap: 10 USD/hó

Alapcsomag: 30 USD/hó

Pro: 60 USD/hó

Mega: 120 USD/hó

Midjourney értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (50+ értékelés)

Capterra: Nincs értékelés

👀 Tudta? Az üzleti döntéshozók 55%-a egyetért azzal, hogy az AI-technológiák előnyei messze meghaladják a lehetséges hátrányokat.

4. Zapier (A legjobb a munkafolyamatok automatizálásához)

via Zapier

Az adminisztratív feladatok automatizálása jelentősen növelheti termelékenységét. A Zapier segítségével szinkronizálhatja a Google Naptár és a Slack találkozóinak ütemezését, automatikusan továbbíthatja az e-maileket olyan eszközökhöz, mint az Asana vagy a Trello, vagy jelentéseket készíthet a Google Sheets és a Notion platformok adatainak összekapcsolásával.

A Zapier legjobb funkciói

Csatlakoztasson több mint 7000 alkalmazást a zökkenőmentes integráció érdekében.

Automatizálja az egyszerűtől a bonyolultig terjedő munkafolyamatokat anélkül, hogy egyetlen sor kódot is írnia kellene.

Hozzon létre személyre szabott munkafolyamatokat előre elkészített sablonok segítségével olyan feladatokhoz, mint az e-mailek megválaszolása, a hívások összefoglalása és a potenciális ügyfelek kezelése.

Használja az AI-t az értékesítés, az ügyfélszolgálat és a tartalomgenerálás folyamatainak felgyorsításához.

A Zapier korlátai

A felhasználóknak óvatosan kell kezelniük a komplex, több lépésből álló munkafolyamatokat, mivel a fejlett beállításokhoz egyedi kódolás szükséges lehet.

Zapier árak

Örökre ingyenes

Professzionális : 29,99 USD/hó felhasználónként

Csapat: 103,50 USD/hó felhasználónként

Zapier értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2500 értékelés)

Mit mondanak a Zapierről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Sikerült olyan „Zaps” (automatizálások) létrehoznunk, amelyek segítségével az alkalmazások egymással kommunikálnak anélkül, hogy egyetlen sor kódot is írni kellene.

5. Notion AI (A legjobb együttműködésen alapuló adatbázis-kezeléshez)

via Notion AI

A megfelelő eszközök nélkül a műveletek irányítása és a csapatok vezetése túlterhelő lehet. A Notion AI egy olyan központi platform, amely az információk szervezését és a fontos funkciók automatizálását végzi, így értékes időt szabadítva fel a vezetők számára.

A Notion AI legjobb funkciói

Táblázatok automatikus kitöltése és komplex információk átalakítása világos, hasznosítható betekintéssé

Kérje meg a Notion AI-t, hogy készítsen kommunikációs tervezeteket, vagy fordítsa le azokat több nyelvre, például spanyolra vagy japánra.

Adjon meg egy kulcsüzenetet, és hagyja, hogy az AI azt részletes e-mailbe vagy jelentésbe bővítse.

A Notion AI korlátai

A Notion AI funkciók jelenleg nem érhetők el mobilalkalmazásokon.

Notion AI árak

Ingyenes

Plusz : 12 USD/hó/felhasználó

Üzleti : 18 USD/hó/felhasználó

Vállalatok : Egyedi árazás

Notion AI: Hozzáadhatja munkaterületéhez havi 10 dollár/tag áron.

Notion AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2500 értékelés)

Mit mondanak a Notion AI-ről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Az új Notion AI asszisztens számomra forradalmi változást jelentett, mivel összefoglalókat és nyomonkövetési e-maileket készít potenciális ügyfeleknek és a csapatomnak, így órákat spórolok meg. A Notion AI segít gyorsabban elvégezni a elkerülhetetlen adminisztratív feladatokat, így több időm marad a magasabb szintű fejlesztési munkára (ami egyben jövedelmezőbb is!).

6. Perplexity AI (A legmegbízhatóbb adatforrások megtalálásához)

via Perplexity AI

Ha gyors, pontos válaszokra van szüksége, a Perplexity AI a megbízható partnere. A Perplexity AI-t az teszi különlegessé, hogy több forrásból is képes ellenőrzött adatokat gyűjteni az internetről, és részletes, tényekre alapuló válaszokat ad, amelyekre bízhat.

A Perplexity AI legjobb funkciói

Takarítson meg órákat a kézi munkával a Perplexity Deep Research segítségével.

Végezzen szakértői szintű feladatokat, a pénzügyektől a termékfejlesztésig.

Használja a felhasználóbarát felületet, hogy gyorsan megtalálja és megfejtsen a válaszokat.

A Perplexity AI korlátai

Bonyolultabb kérdésekre túl rövid válaszokat adhat.

Ha a forrásadatbázisban nincs indexelve, akkor előfordulhat, hogy nem tartalmazza a legfrissebb adatokat.

Perplexity AI árak

Az árak a token méretén és a kérések számán alapulnak.

Perplexity AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 40 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Perplexity AI-ről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Elemzőként sok kutatást végzek, hogy megértsem a vállalatokat, a piacokat és egyéb részleteket, amelyek nagyon hasznosak az értékesítési csapatom számára. A legjobb az, hogy a legtöbb segítséget, amire szükségem van, itt kapom meg, így időt takarítok meg, mert mindent egy helyen találok.

🧠 Érdekes tény: A vezérigazgatók 51%-a olyan generatív AI-pozíciókra vesz fel munkatársakat, amelyek korábban nem léteztek, de csak 44%-uk értékelte azok hatását a munkaerőre!

7. Rationale by Jina AI (A legjobb komplex, adatalapú döntéshozatalhoz)

via Rationale by Jina AI

Vezérigazgatóként soha nem könnyű meghozni a nehéz döntéseket, de mi lenne, ha lenne egy AI asszisztens, aki végigvezeti Önt a folyamaton? Ismerje meg a Rationale-t, egy hatékony eszközt, amelyet úgy terveztek, hogy segítsen az Önhöz hasonló üzleti vezetőknek megalapozott, átgondolt döntéseket hozni.

Ez az eszköz úgy lett kialakítva, hogy minden szükséges eszköz a rendelkezésére álljon ahhoz, hogy racionális, adatalapú döntéseket hozzon, amelyek illeszkednek vállalatának céljaihoz és stratégiájához.

A Jina AI legjobb funkciói

Használja a valós idejű webes keresést, hogy megbízható, naprakész forrásokkal alátámassza állításait.

Használja ki a fejlett GPT és a kontextusfüggő tanulási algoritmusokat, hogy világos, megvalósítható betekintést nyerjen.

Elemezze a döntéseket SWOT-elemzéssel, előnyök/hátrányok vagy ok-okozati elemzéssel.

Jina indoklása Az AI korlátai

Mivel ez a webes adatok minőségétől függ, a megbízhatatlan források befolyásolhatják a pontosságot.

Indoklás: Jina AI árazás

Lite: 9,99 USD/hó

Alapcsomag: 39,99 USD/hó

Max: 99,99 USD/hó

A Jina AI értékelései és vélemények

G2: Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

👀 Tudta? A vezérigazgatók 64%-a úgy véli, hogy a generatív AI sikere inkább az emberek általi elfogadáson múlik, mint magán a technológián. Azok a vállalkozások, amelyek nem alkalmazzák, stagnálásnak vannak kitéve, míg azok, amelyek igen, gyors átalakulásra számíthatnak.

8. Moveworks (A legjobb AI ügynöki platform)

via Moveworks

A Moveworks, az egyik vezető ügynöki mesterséges intelligencia asszisztens, lehetővé teszi munkatársainak, hogy okosabban, nem pedig keményebben dolgozzanak. Zökkenőmentes hozzáférést biztosít a megfelelő információkhoz minden rendszerben és formátumban, így kiküszöböli a manuális feladatokra fordított időt.

Ez a platform több mint 100 eszközzel integrálható, így alkalmazkodik vállalatának egyedi technológiai felépítéséhez.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 88%-a használja az AI-t személyes feladatokhoz, de több mint 50% nem meri használni a munkában. A három fő akadály? A zökkenőmentes integráció hiánya, a tudáshiány vagy a biztonsági aggályok. De mi van akkor, ha az AI be van építve a munkaterületébe, és már biztonságos? A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztense ezt valósággá teszi. Megérti a közönséges nyelven megfogalmazott utasításokat, megoldva mindhárom AI-bevezetéssel kapcsolatos aggályt, miközben összekapcsolja a csevegést, a feladatokat, a dokumentumokat és a tudást a munkaterületen. Találjon válaszokat és betekintést egyetlen kattintással!

A Moveworks legjobb funkciói

Könnyedén keressen és automatizáljon feladatokat az egész technológiai rendszerében.

Növelje hatékonyságát 90%-kal az AI-alapú segítségnyújtás és integrációk segítségével.

Használja ki a legmagasabb biztonsági szabványokat, mivel ez az egyetlen ügynöki AI platform a FedRAMP® Marketplace-en.

Lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy alacsony kódszintű automatizálással egyedi AI-ügynököket hozzanak létre.

A Moveworks korlátai

Ingyenes csomag vagy próbaidőszak nem elérhető.

A támogató csapat válaszideje néha lassú lehet.

Moveworks árak

Egyedi árazás

Moveworks értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Pega GenAI (A legjobb a termelékenység és a kreativitás növeléséhez)

via Pega GenAI

A Pega GenAI ötvözi az AI-t és az automatizálást a hatékonyság javítása és a munkafolyamatok optimalizálása érdekében, miközben biztosítja a vállalati szintű irányítás zökkenőmentes integrációját.

A platform emellett segít hasznos információkat szerezni az alulszolgáltatott ügyfelekről, és új kezelési módszereket kidolgozni a relevancia javítása érdekében. A prediktív betekintés alapján átalakíthatja az adatforrásokat és jelentősen növelheti az ügynökök termelékenységét.

A Pega GenAI legjobb funkciói

Növelje az ügynökök termelékenységét és hozzon létre önkiszolgáló csevegőrobotokat

Az AI-alapú szimulátorok segítségével képezze ki és vegye fel az ügynököket

Teljes körű átláthatóságot biztosít az operatív adatok vizualizálásával

A Pega GenAI korlátai

Az új alkalmazásverziók elavult szabályokat vezethetnek be.

Az alkalmazások újabb verziókra történő frissítése új kihívásokat jelenthet.

A Pega GenAI árai

Egyedi árazás

Pega GenAI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,2/5 (több mint 250 értékelés)

10. Prezent (A legjobb üzleti kommunikációhoz)

via Prezent

Ha üzleti kommunikációjának lendületre van szüksége, a Prezent intelligens megoldással áll az Ön rendelkezésére. A Prezent Standard segítségével másodpercek alatt személyre szabott, márkájához illeszkedő prezentációkat készíthet. Ezen felül hozzáférhet szakértők által összeállított tartalmakhoz, amelyek segítenek kommunikációjának javításában. A legjobb az egészben, hogy nem generatív AI-ra vagy bizalmas adatokra támaszkodik, így minden biztonságban marad.

A Prezent legjobb funkciói

Hozzáférés több mint 35 000 márkák által jóváhagyott diához

Használja a Story Builder alkalmazást, hogy szakértői sablonok segítségével készítsen prezentációkat.

Készítsen tartalmat perceken belül az ASTRID AI segítségével

A Prezent korlátai

Főként a kereskedelmi oldalra összpontosít, korlátozott számú sablonnal az orvosi ügyekhez.

Még fejlesztés alatt áll az AI-képzés speciális sablonokhoz

Prezent árak

Standard: Egyedi árazás

Prémium: Egyedi árazás

Prezent értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (92+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Prezentről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Korábban számtalan órát töltöttünk diák formázásával és a vizuális elemek finomításával. Most, a Prezent segítségével ez az egész folyamat zökkenőmentessé és hatékonnyá vált.

Vezérigazgatóként a stratégiai döntések meghozatala, az üzleti tevékenységek optimalizálása és a versenytársak előtt maradás kritikus fontosságú feladatok. Az AI-eszközök segíthetnek ezeknek a feladatoknak a hatékonyabb ellátásában.

Íme, mire kell figyelni az AI-platformoknál, amelyek támogatják a vezérigazgatókat és más üzleti vezetőket:

Valós idejű adatfeldolgozás: Válasszon olyan AI-t, amely azonnal elemzi a pénzügyi jelentéseket, a piaci trendeket és az operatív adatokat a jobb döntéshozatal érdekében.

Prediktív elemzés a döntéshozatal támogatásához: Válasszon olyan Válasszon olyan AI döntéshozatali eszközöket , amelyek gépi tanulási modellek segítségével előrejelzik a bevételeket, a kockázatokat és az operatív eredményeket.

Adminisztratív feladatok automatizálása: Válasszon olyan AI-t, amely kezeli az ütemtervezést, az e-mailek szűrését és a dokumentumok jóváhagyását, hogy optimalizálja Válasszon olyan AI-t, amely kezeli az ütemtervezést, az e-mailek szűrését és a dokumentumok jóváhagyását, hogy optimalizálja a vezérigazgató mindennapjait.

Természetes nyelvfeldolgozás (NLP) a kommunikációhoz: Használjon olyan AI-t, amely összefoglalja a jelentéseket, megfogalmazza az e-maileket és kivonja a beszélgetésekből a legfontosabb információkat.

Testreszabható AI-modellek: Válasszon olyan eszközöket, amelyek alkalmazkodnak az Ön iparágához és vezetési stílusához, és a vállalat-specifikus célok alapján finomítják az ajánlásokat.

Etikus AI és elfogultság-felismerés: Válasszon olyan AI-t, amely felismeri a toborzás, a pénzügyek és a döntéshozatal terén fellelhető elfogultságokat, hogy fenntarthassa az átláthatóságot és a méltányosságot.

💡 Tudta? A vezérigazgatók 74%-a elismeri, hogy két éven belül elveszítheti állását, ha nem ér el mérhető eredményeket az AI-val.

Növelje üzleti sikereit a ClickUp segítségével

Az AI-eszközök átalakítják a vezérigazgatók üzleti növekedéshez való hozzáállását, új módszereket kínálva a hatékonyság növelésére, a döntéshozatal javítására és a versenyelőny megszerzésére. Ezeknek az eszközöknek a bevezetésével a vezetők a nagy hatással bíró feladatokra koncentrálhatnak, míg az AI kezeli az ismétlődő vagy időigényes tevékenységeket.

A ClickUp kiváló példa arra, hogyan támogathatja az AI a vezetői funkciókat. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a ClickUp Brain, amely automatizálja a feladatkezelést, a meglévő eszközökkel való integrációt és a testreszabható irányítópultokat, a vezérigazgatók mélyebb betekintést nyerhetnek üzleti tevékenységükbe. Ez a hatékonysági szint lehetővé teszi a vezetők számára, hogy megalapozottabb döntéseket hozzanak és a legfontosabb dolgokra koncentráljanak.

Készen áll arra, hogy megismerje, hogyan javíthatják az AI-eszközök, például a ClickUp, vezetői képességeit? Kezdje el még ma a ClickUp használatát!