Így néz ki egy vezérigazgató egy napja

Hogyan telik egy vezérigazgató napja? A válasz különböző tényezőktől függ, például a szervezet méretétől és az iparágtól.

Ezeknek a különbségeknek ellenére minden vezérigazgatónak vannak közös vonásai. Vezérigazgatóként ők a szervezet legmagasabb rangú tisztségviselői. Néhány közös felelősségük is van: a növekedés és terjeszkedés ösztönzése, az általános működés irányítása, valamint a profitorientált vállalatok esetében a jövedelmezőség javítása.

A mindennapi szinten ez azt jelenti, hogy a munkakör nagyrészt stratégiai jellegű. A vezérigazgatók idejüket érdekelt felekkel, a vezetőséggel és más felsővezetőkkel való megbeszélésekkel töltik, hogy felügyeljék a működést. Emellett megalkotják a szervezet növekedésének fenntartásához szükséges jövőképét és stratégiáit.

Az utazás is gyakran része a munkának. A vezérigazgatóknak konferenciákon kell részt venniük, új ügyfelekkel kell találkozniuk és még sok más feladatot kell ellátniuk.

Ez egy egyszerűsített változata annak, ami egy vezérigazgató tipikus napján történik. Merüljünk el mélyebben ennek a szerepkörnek a vizsgálatában, és abban, hogy hogyan működnek együtt a nagyobb vezetői csapattal.

A vezérigazgató szerepének megértése

Milyen feladatokkal és kihívásokkal szembesül egy átlagos vezérigazgató egy tipikus nap során? Vessünk egy pillantást a leggyakoribb feladatokra és kihívásokra, valamint arra, hogy a sikeres vezérigazgatók hogyan kezelik az idejüket és az egész vállalatot. ✨

A vezérigazgató feladatai és elvárások

Bár lehetnek bizonyos különbségek a szervezetek és az iparágak között, van néhány feladat és elvárás, amelyet a legtöbb vezérigazgatónak teljesítenie kell. Vessünk rá egy pillantást!

A szervezet stratégiai irányvonalának felügyelete és egységesítése

Míg az alacsonyabb szintű vezetők gyakran foglalkoznak a működési tevékenységek gyakorlati részleteivel, a legsikeresebb vezérigazgatók a szervezet egészére vonatkozó, felülről lefelé irányuló szemléletüket használják arra, hogy mindenki a stratégiai irányvonalat kövesse. ➡️

Hosszú távú tervek kidolgozása és megvalósítása

A vezérigazgató munkája gyakran tartalmaz vállalkozói elemeket is. Képesnek kell lenniük együttműködni a vezetőség többi tagjával, hogy megalkossák a szervezet jövőképét és új üzleti lehetőségeket keressenek.

A szervezet pénzügyi teljesítményének figyelemmel kísérése

Kezdje el a ClickUp használatát Egyszerűen hozzáadhat pénzügyi értékeket a feladatokhoz, hogy a projekt költségvetése a tervek szerint alakuljon.

Bár az egyes részlegek és projektek saját költségvetéssel és vezetői csapattal rendelkeznek, a vezérigazgató felelős a szervezet általános pénzügyi teljesítményéért. Ez azt jelenti, hogy figyelemmel kíséri és nyomon követi a vállalat pénzügyi helyzetét, hogy minden zökkenőmentesen működjön.

A közkapcsolatok és a média iránti kötelezettségek kezelése

A legsikeresebb vezérigazgatókat gyakran a vállalat és a vállalati stratégia arcaként tekintenek. Ez azt jelenti, hogy szükségük lehet a médiával való kommunikációra, interjúkban való részvételre, nyilvános beszédek tartására, konferenciákon való felszólalásra és egyéb PR-eseményekre.

A szervezeti kultúra megteremtése és fenntartása

A vezérigazgató munkája nemcsak a menedzsmentet, hanem a vezetést is magában foglalja. Vezetési stílusuk közvetlenül befolyásolja a vállalati kultúrát és a munkavállalók munkakörnyezetét. Ha vezetőként pozitív példát mutat, az segít javítani a szervezeti kultúrán, a csapatdinamikán és az általános termelékenységen.

Felelősségvállalás az igazgatóság felé

A vezérigazgató és az igazgatóság egyaránt felügyeli a szervezet teljesítményét. Azonban a vezérigazgató feladata, hogy jelentést tegyen az igazgatóságnak és visszajelzést kapjon a szervezet irányvonaláról.

A vezérigazgatók előtt álló kihívások

A vezérigazgatók tipikus napja nemcsak felelősségekkel, hanem kihívásokkal is jár. A sikeres vezérigazgatók gyorsan megtanulják és alkalmazzák azokat a stratégiákat, amelyekkel ezeket a kihívásokat leküzdhetik.

Mire számíthat? Íme néhány a legfontosabb kihívások közül. 👀

A magánélet és a jólét egyensúlya a munkával

A vezérigazgatói pozíció nagyon mozgalmas lehet. Fontos, hogy egyértelmű határokat húzzon a munka és a magánélet között, hogy a munka ne vegye el a családjának, barátainak és jólétének szentelt időt.

Korlátozott szervezeti erőforrások

Egy pillantással áttekintheti a csapat munkaterhelését, hogy jobban eloszthassa vagy átcsoportosíthassa a feladatokat, és gyorsan megérthesse, ki nem éri el a kapacitását, és ki túllépi azt.

Sem a startupok, sem a Fortune 500-as cégek nem rendelkeznek korlátlan erőforrásokkal. Bármennyire is nagy a szervezettel kapcsolatos elképzelése, ki kell találnia, hogyan valósíthatja meg azt a rendelkezésre álló eszközökkel és munkaerővel.

Gyenge kommunikáció

A ClickUp Chat segítségével egyesítse a csapat kommunikációját egy helyen, és ossza meg a frissítéseket, linkeljen forrásokat, és együttműködjön könnyedén.

Egyes szervezetekben a kommunikációs csatornák nem egyértelműek. A vezérigazgató feladata, hogy átlátható és nyílt kommunikációs kultúrát alakítson ki a csapatok és a vezetőség között.

A változás iránti ellenállás

A változás az üzleti élet természetes része, de olyan tényezők, mint a munkahelyi biztonság vagy az új feladatokkal vagy munkakörülményekkel kapcsolatos bizonytalanság, oda vezethetnek, hogy az alkalmazottak vonakodnak elfogadni a változást. Vezérigazgatóként meg kell határoznia az ellenállás kiváltó okát, majd azt közvetlenül kezelnie kell, hogy enyhítse a félelmeket és a bizonytalanságokat.

Gyenge munkaerő-teljesítmény

Amikor a csapat tagjai vagy az osztályok nem teljesítenek a elvárásoknak megfelelően, könnyű azt feltételezni, hogy a probléma a rossz munkamorálban rejlik. A vezérigazgatóknak azonban nyitott szemmel kell kezelniük ezt a kérdést. Ha a csapat tagjai nem teljes mértékben elkötelezettek a projektek iránt, az okok a túl nagy munkaterhelésben vagy kulturális problémákban rejlenek – és a vezérigazgatóknak képesnek kell lenniük ezeket a problémákat azonosítani és kijavítani.

A mikromanagement csábítása

Természetesen a vezérigazgatók nagyon törődnek a szervezeteikkel, ami aggodalmat okozhat a teljesítmény vagy a projektek előrehaladása tekintetében. Egyes vezetők számára csábítóvá válik a mikromanagement, hogy mindent a terv szerint tartson. Bár ez jó szándékból fakadhat, a mikromanagement demotiválja a munkavállalókat, magas stresszszintet okoz minden érintett számára és csökkenti a termelékenységet.

Hogyan osztják be idejüket a vezérigazgatók?

Pontosan rögzítse a feladatokra és projektekre fordított időt a ClickUp alkalmazásban.

Az üzleti iskolában valószínűleg nem tanítják meg, hogyan lehet hatékonyan kezelni a zsúfolt napirendet. Vezérigazgatóként pedig nincs helye az improvizációnak. Ahhoz, hogy mindennek lépést tudjon tartani, néhány bevált időgazdálkodási stratégiára kell támaszkodnia:

Használjon időkövető, termelékenységi vagy projektmenedzsment szoftvert naptárak és részletes ütemtervek készítéséhez 📆

Osztja fel az idejét úgy, hogy a projektekre, megbeszélésekre és kommunikációra koncentrált időtartamokat biztosítson magának.

Válassza szét a feladatokat nagy hatással bíró és alacsony értékű feladatokra, majd az alacsony értékű feladatokat delegálja másokra.

Tanulja meg nemet mondani az új feladatokra vagy tevékenységekre, amelyek felmerülnek, de még nem szerepelnek a napirendjén.

Egy vezérigazgató tipikus napja

Hogyan néz ki valójában egy vezérigazgató napja? Bemutatjuk néhány sikeres vezérigazgató reggeli rutinját, valamint betekintést nyerhetünk abba, hogyan szervezik meg a legtöbbjük a mindennapi rutinját a munkahelyen és otthon. 👀

Sikeres vezérigazgatók reggeli rutinjai: esettanulmányok

Hogyan sikerül mindezt megcsinálni a sikeres üzleti vezetőknek? A legtöbb vezérigazgató számára a nap egy egészségre és jóllétre összpontosító reggeli rutinval kezdődik, amely szilárd alapot biztosít a naphoz. Nézzünk meg néhány példát.

Anna Wintour, a Vogue főszerkesztője

Mi a közös a sikeres vezetőkben? A legtöbbjük megpróbálja beiktatni a reggeli edzést. Anna Wintour sem kivétel. Napja 5:45-kor kezdődik. Felkelés után egy órát teniszezik. Ezután stylistja végzi el a hajának utolsó simításait, majd indul munkába.

Alexi Nazem, a Nomad Health vezérigazgatója

Alexi Nazem számára a nap 7 órakor kezdődik. Először online olvassa el a híreket, majd gyorsan átnézi az e-mailjeit. Ezután zuhanyozik, reggelizik, majd 20 percet sétál az irodáig, ami fizikai aktivitást biztosít számára, és időt ad a gondolkodásra és a nap tervezésére.

Bill Gates, a Microsoft korábbi vezérigazgatója

Bill Gates egy másik vezérigazgató, aki a reggeli rutinjába beépíti a fitneszt. Minden nap egy órás kardió edzést végez. Utána átfutja a főbb újságok legfrissebb híreit, hogy naprakész legyen az aktuális eseményekkel kapcsolatban, és különös figyelmet fordít az egészségre vonatkozó témákra.

A munkaszerkezet megértése: tervezés, megbeszélések, döntéshozatal

Bár mindenki kicsit másképp dolgozik a leghatékonyabban, a legtöbb vezérigazgató hasonló napi rutin szerint él. Ez nem bonyolult – csak kövesse az alábbi egyszerű vázlatot a munkába járás, a reggel a munkahelyen és a délután tekintetében. 🙌

Az ingázás

Az átlagos vezető – nemcsak a vezérigazgató, hanem a COO, a CFO és a vezetői csapat többi tagja is – napja a munkába járással kezdődik. A sikeres vezetők ezt az időt többfeladatos munkavégzésre alkalmas lehetőségnek tekintik.

Ez persze nem azt jelenti, hogy egy kézzel vezethet, a másikkal pedig gépelhet! A biztonság az első, végső soron.

De ez azt jelenti, hogy sok vezető ezt az időt podcastok hallgatására vagy releváns hangoskönyvek hallgatására fordítja. Egy egyébként zsúfolt napirendben ez fontos idő lehet a személyes fejlődésre. A vezérigazgatók gyakran használják ezt az időt hírek hallgatására vagy kihangosított telefonálásra is, hogy előnyt szerezzenek a napi kommunikációban.

Azok a vezérigazgatók, akik tömegközlekedéssel járnak, több lehetőség közül választhatnak. Sokan ezt az időt arra használják, hogy e-maileket olvassanak és megválaszoljanak, vagy kutatást végezzenek a közelgő projektekhez és prezentációkhoz.

A reggel

A legtöbb ember számára a termelékenység reggel a legmagasabb. Ekkor vagyunk a legéberebbek, legfigyelmesebbek és legenergikusabbak – mielőtt beköszönt a délutáni fáradtság és elkezd csökkenni az akaratereje. Reggel általában kevesebb zavaró tényező van, mivel az e-mailek és a figyelmet igénylő ügyek általában a nap folyamán bukkannak fel.

Gyorsan állítsa be a feladat prioritását a feladatban, hogy jelezze, mire kell először figyelni.

Ezért sok sikeres vezető a reggeleket brainstormingra, tervezésre, döntéshozatalra és projektmunkára tartja fenn, ahelyett, hogy megbeszéléseken részt venne és e-maileket kezelne. Először végezze el a legfontosabb munkát – nem feltétlenül a legnehezebbet –, amíg még van energiája és koncentrációja ahhoz, hogy ezeket a feladatokat hatékonyan elvégezze. 🧠

A délután

A megbeszélések és a kommunikáció a vezérigazgatók napi rutinjának jelentős részét képezik, és sokak számára a délután a legjobb idő ezekre a feladatokra. Elméletileg a reggel folyamán elvégezte a nap legfontosabb feladatait, így most időt szánhat a többire.

A Naptár nézetben könnyedén áthúzhatja a feladatokat, hogy módosítsa a határidőket, új feladatokat hozzon létre vagy eltávolítsa őket a ClickUp-ból.

Annak érdekében, hogy az e-mailek, szöveges üzenetek és hangüzenetek ne maradjanak egész nap figyelmen kívül, egy trükk az, hogy a délutánt három részre osztja: idő a kommunikációra közvetlenül ebéd után, idő a megbeszélésekre, majd a nap végén egy újabb időtartam a kommunikációra és a következő napi tevékenységek megtervezésére.

A magánélet és a jóllét egyensúlya a szakmai feladatokkal

Az ideális munka-magánélet egyensúly mindenki számára más és más. Vannak, akik akkor érzik magukat a legjobban, ha minden nap (és éjszaka) a munkára koncentrálnak. A legtöbb embernek azonban szüksége van legalább egy kis szabadidőre, hogy elkerülje a kiégést, és a magánéletére és jólétére koncentrálhasson.

Hogyan lehet megtalálni a megfelelő egyensúlyt? Akár 5 órakor, 8 órakor vagy 10 órakor dönt úgy, hogy befejezi a munkát, a lényeg az, hogy szigorú határokat szabjon. Amikor nem dolgozik, ideje kikapcsolni az agyának a munkával kapcsolatos részét, és inkább a családjára, a barátaira vagy a saját személyes érdeklődési körére koncentrálni. Célul tűzd ki, hogy minden nap legalább egy kis időt szánj magadra, hogy kikapcsolódhass és levezesd a stresszt.

A különösen elfoglalt, vagy késő estig tartó munkával rendelkező vezérigazgatók számára az egyik lehetőség a személyes idő beiktatására a nap folyamán tartott rövid szünetek. Például ahelyett, hogy ebédmegbeszélést szervezne, használja ki ezt az időt arra, hogy nyugodtan elfogyassza az étkezését, beszélgessen párjával, vagy jegyezzen fel néhány gondolatot a naplójába. 🌻

Vezérigazgatók különböző üzleti környezetben

Nem minden vezérigazgatói pozíció egyforma! Azok a vállalkozók, akik startupjaik vezérigazgatói lesznek, más munkaterheléssel szembesülnek, mint azok a vállalati vezérigazgatók, akiknek teljes vezetői csapat és ügyvezető asszisztensek segítenek a feladatok elvégzésében. Minden a kontextustól függ – ezért is emeljük ki a startupok, a vállalatok és a nonprofit szervezetek vezérigazgatói közötti különbségeket.

A start-up vezérigazgató: kihívások és ütemtervek

Képzelje el egy kis startup céget, amely versenyképes akar lenni egy nagyvállalatokkal teli piacon, és megérti majd, mit jelent egy startup vezérigazgatójának lenni. Ezek a vezérigazgatók leggyakrabban olyan korábbi vállalkozók, akik kockázatot vállaltak és bizonytalanságokat vészelték át, hogy elindítsák cégüket. Minimális eszközökkel dolgoznak, ami azt jelenti, hogy sokkal aktívabban kell részt venniük a cégük napi működésében.

Az ebben a pozícióban dolgozóknak rugalmasnak és alkalmazkodóképesnek kell lenniük, és tudniuk kell, hogyan lehet innoválni a kockázatokat minimalizálva. Mivel a startupok világában a dolgok gyorsan változhatnak, ezeknek a vezérigazgatóknak agilisnek is kell lenniük, képesnek arra, hogy szükség szerint irányt váltsanak, hogy a kezdő vállalatukat nagyobbá fejlesszék.

A vállalati vezérigazgató: tárgyalások az érdekelt felekkel, a szabályok betartásának biztosítása

Vállalati szinten a vezérigazgató munkája talán kissé kevésbé hektikus, de attól még kihívásokkal teli. Az elsődleges feladatok a gyakorlati menedzsmentről áttevődnek az átfogóbb kérdésekre, mint például a tárgyalások az érdekelt felekkel és a vállalat általános irányvonalának meghatározása. A vezérigazgató számára fontos továbbá a szabályoknak való megfelelés felügyelete is, hogy a szervezet mind a szabályozási előírások, mind a belső folyamatok tekintetében a helyes úton haladjon.

Ez egy nagyon nyilvános szerep is lehet. Gondoljon csak az olyan nagyvállalatok vezérigazgatóira, mint az Apple vagy a mai legnagyobb közösségi média platformok. Ezek a vezetők idejük nagy részét prezentációk tartásával, sajtótájékoztatókkal és más nyilvános tevékenységekkel töltik.

A nonprofit vezérigazgató: küldetésorientált vezetés, önkéntesek irányítása

A nonprofit szervezetek vezérigazgatói ugyanazokat a feladatokat látják el, mint más vezérigazgatók. Például ők felelősek a nonprofit szervezetek jövőképének, irányvonalának és növekedésének fenntartásáért és fejlesztéséért. Gyakran nyilvános eseményeken vesznek részt és a médiával is kommunikálnak.

A pénzügyek szintén fontos részét képezik a munkának. A nonprofit szervezetek vezérigazgatóinak felügyelniük kell a szervezet pénzügyi helyzetét, hogy biztosítsák a korlátozott források bölcs felhasználását.

Ezek a vezérigazgatók azonban olyan dolgokat is tesznek, amelyeket a profitorientált vállalkozások vezetői nem. Egy nonprofit szervezetet irányító vezérigazgató számára minden a küldetésről szól – és ez több dolgot is jelenthet. Először is, a nonprofit szervezetek vezérigazgatóinak képesnek kell lenniük inspirálni és motiválni csapataikat a küldetés sikerének biztosítása érdekében.

Másodszor, elengedhetetlen a közösség és a potenciális adományozók megszólítása, hogy támogatást szerezzen a választott ügyének. Nagyrészt így szerzik meg a nonprofit szervezetek a küldetésük támogatásához szükséges finanszírozást és önkénteseket.

Végül, az önkéntesek irányítása is kulcsfontosságú része ennek a szerepkörnek, különösen a kisebb nonprofit szervezeteknél, ahol nem mindig áll rendelkezésre elegendő forrás olyan alkalmazottak felvételére, akik közvetlenül felügyelhetik az önkénteseket.

Bár nem léteznek olyan gyors trükkök, amelyek segítségével egyik napról a másikra sikeres vezérigazgatóvá válhat, számos eszköz és forrás áll rendelkezésre, amelyekkel fejlesztheti készségeit, javíthatja vezetési stílusát és még sok mást.

Ezek közül néhány:

Olvasson menedzsmentről szóló könyveket , amelyek gyakorlati, megvalósítható tanácsokat tartalmaznak a vezetők számára.

Hallgassa meg az iparág vezetőinek podcastjait, webináriumait és egyéb típusú előadásait!

Dolgozzon olyan mentorokkal, akik saját tapasztalataik alapján megmutatják Önnek, mi szükséges ahhoz, hogy sikeres vezérigazgató legyen.

Vegyen részt vezetői konferenciákon, ahol kapcsolatokat építhet ki társaival, tanulhat tapasztalataikból és részt vehet oktatási tevékenységekben.

Az üzleti ismeretek természetesen elengedhetetlenek, de mint láthatja, a vezérigazgatói munkához szükséges tudás nagy része a személyes fejlődéshez kapcsolódik. Van azonban még egy eszköz, amely segíthet a napi munkában – ezt a következő részben fogjuk bemutatni. ✨

ClickUp vezérigazgatóknak

Az egyetlen eszköz, amely minden vezérigazgató számára elengedhetetlen, egy olyan platform, amely segít nekik a feladatok szervezésében, tervezésében, nyomon követésében és a szervezetük irányításában. A ClickUp pontosan ilyen platform.

A ClickUp több mint 15 nézetével a szervezetek minden csapat számára átfogó megoldást kapnak.

A ClickUp egy all-in-one üzleti operációs szoftver, amely minden olyan eszközt tartalmaz, amelyre szükség van egy szervezet hatékony növekedéséhez és irányításához. A ClickUp projektmenedzsment megoldásai nem csak projektmenedzsereknek ideálisak, hanem minden olyan vezérigazgatónak is, akinek közvetlen betekintésre és információra van szüksége a szervezet napi tevékenységeibe.

A ClickUp segítségével számos projekt- és programmenedzsment sablon használható a feladatok kezeléséhez és a projektek, kezdeményezések és egyéb tevékenységek előrehaladásának nyomon követéséhez.

Állítson fel mérhető célokat a feladatokhoz és projektekhez automatikus előrehaladással, hogy hatékonyabban érje el a meghatározott határidőkkel és számszerűsíthető célokkal rendelkező célkitűzéseket.

A vezérigazgató feladata többek között az, hogy átfogó feladatokat határozzon meg és hajtson végre, például javítsa az általános termelékenységet vagy kezelje a részvényesek elvárásait – a ClickUp pedig segíthet Önnek ilyen vezetési célok felvázolásában és nyomon követésében. A ClickUp-ot humánerőforrás-gazdálkodás, értékesítés, könyvelés, marketing és ügyfélkapcsolat-kezelés területén is használhatja.

A ClickUp 3.0 Dashboards segítségével átfogó képet kaphat a projekt állásáról és a csapatában vagy osztályán még elvégzendő feladatokról.

Konkrét mutatókat és KPI-ket kell nyomon követnie? A ClickUp megkönnyíti ezt a feladatot. Csak annyit kell tennie, hogy létrehoz egy vezetői irányítópultot, amelyen a szükséges információk megjelennek. Minden testreszabható, így olyan irányítópultot hozhat létre, amely nemcsak a fontos információk nyomon követésében segít, hanem a tervezésben, az együttműködésben és a csapatokkal való kommunikációban is.

A legjobb az egészben? Ez a platform annyira testreszabható, hogy hihetetlen rugalmasságot biztosít. Akár a top-down, akár a bottom-up menedzsment megközelítést részesíti előnyben, létrehozhat irányítópultokat vagy válthat a feladatkezelési nézetek között. Így áttekintheti a szervezet egészét, és ellenőrizheti az egyes projekteket és feladatokat, amelyeken a csapata dolgozik.

A ClickUp segítségével könnyebbé teheti a vezérigazgatók mindennapjait

Van oka annak, hogy „az egyetlen alkalmazás, amely mindet helyettesíti” néven emlegetjük. A vezérigazgatók mindennapjai kihívásokkal teliek, apró és nagy feladatokkal, amelyeket el kell végezni. Ráadásul időt kell szakítani utazásokra, konferenciákra és sok más dologra – nem is beszélve a magánéletről és a jólétről, ami minden más felett áll.

Ezért adja meg a ClickUp az Ön számára a szervezet hatékony és eredményes irányításához szükséges eszközöket – mindezt egy helyen. Regisztráljon még ma, és fedezze fel, hogyan segíthet a ClickUp időt megtakarítani és többet elérni.