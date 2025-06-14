A 10 legjobb általános vállalkozói szoftver a projektmenedzsmenthez 2025-ben

Az építkezések nagy nyomású környezetek – szoros határidők, változó prioritások és folyamatos koordináció. Ha valami rosszul sül el, a félreértések költséges késedelmekhez, vitákhoz vagy akár biztonsági kockázatokhoz is vezethetnek.

Hogyan lehet biztosítani a projektek zökkenőmentes lebonyolítását? A válasz nem a mikromanagement, hanem a jobb együttműködés. A megfelelő általános kivitelezői szoftver kiválasztása egyszerűsítheti a kommunikációt, tisztázhatja az elvárásokat, és összehangolhatja a vezetők és a kivitelezők munkáját.

Ebben a blogban bemutatjuk a 10 legjobb megoldást, amelyek segítenek csapatának betartani az ütemtervet, a költségkeretet és megelőzni a versenytársakat.

A legjobb általános kivitelezői szoftverek áttekintése

Íme egy rövid áttekintés a legjobb általános vállalkozói szoftverekről.

Szoftver Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak ClickUp A szerződéses munkafolyamatok racionalizálása All-in-one platform: szerződéskezelés, automatizálás, AI, irányítópultok és sablonok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 7 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Procore Építési projektmenedzsment Több mint 400 integráció, költségkövetés, RFI-k, benyújtások, punch listák Nincs ingyenes csomag; egyedi árazás Buildertrend Lakásépítők és felújítók Ügyfélportál jóváhagyásokhoz/fizetésekhez, potenciális ügyfelek nyomon követéséhez, ajánlatokhoz Nincs ingyenes csomag; egyedi árazás Contractor Foreman Kis- és közepes méretű vállalkozók, akiknek korlátozott a költségvetésük Több mint 50 funkció, OSHA-megfelelőség, QuickBooks integráció Nincs ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára 99 dollár/hó (negyedéves számlázás) Jobber Több feladatot kezelő szolgáltató vállalkozók Automatizált nyomon követés, mobilalkalmazás, ügyfélkezelés Nincs ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára 39 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Bluebeam Építési dokumentumok és jelölések kezelése Valós idejű PDF-jelölés, mérőeszközök, verziókezelés Nincs ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára 260 USD/felhasználó/év-től kezdődik. CMiC Nagy építőipari cégek, amelyek ERP-szintű menedzsmentre szorulnak Teljes ERP: pénzügyek, bérszámfejtés, többprojektes könyvelés Nincs ingyenes csomag; egyedi árazás PlanGrid Valós idejű együttműködés a terepen és hozzáférés a tervrajzokhoz Offline mód, intelligens verziókezelés, napi jelentések Nincs ingyenes csomag; egyedi árazás Fieldwire Elsősorban a terepen végzett feladatkezelés és ellenőrzőlisták Mobil elsődleges, offline szinkronizálás, ellenőrzőlisták, ellenőrzések Ingyenes csomag elérhető (Basic); a fizetős csomagok ára 39 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Jonas Premier Építési könyvelés és pénzügyi nyomon követés Felhőalapú ERP, több szervezetet átfogó könyvelés, valós idejű munkaköltség-számítás Nincs ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára 125 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik.

Mit kell keresnie egy általános kivitelezői szoftverben?

A választott szoftvernek csökkentenie kell a csapatok közötti feszültséget és támogatnia kell a hosszú távú hatékonyságot a zökkenőmentesebb építési folyamatok érdekében.

A legjobb általános kivitelezői szoftvereknek a következőket kell kínálniuk:

Projektmenedzsment funkciók: Feladatok nyomon követése, ütemezés és dokumentumkezelés, hogy minden szervezett maradjon.

Valós idejű kommunikáció: Azonnali üzenetküldés, értesítések és frissítések a késések és félreértések csökkentése érdekében.

Költségvetés és költségkövetés: Kiadások követése, ajánlatkezelés és pénzügyi jelentések a költségtúllépések megelőzése érdekében.

Helyszíni menedzsment eszközök: mobil hozzáférés, helyszíni naplózás és napi jelentések a zökkenőmentes helyszíni koordináció érdekében.

Integrációs képességek: Kompatibilitás számviteli szoftverekkel, tervezőeszközökkel és más alapvető platformokkal

Megfelelés és biztonság nyomon követése: Kockázatértékelés, Kockázatértékelés, építési jelentések és szabályozási megfelelés funkciók a biztonságosabb munkaterület érdekében.

Felhasználóbarát felület: Tiszta, intuitív kialakítás, amely biztosítja a gyors bevezetést mind az irodai, mind a terepen dolgozó csapatok számára.

👀 Tudta? A vállalkozók 70%-a szerint a munkaerőhiány az egyik legnagyobb kihívás. A munkaerő-menedzsmenthez és az ütemezéshez használt szoftverek segítségével maximalizálhatja a hatékonyságot és pótolhatja ezt a hiányt a csapataiban.

A 10 legjobb általános kivitelezői szoftver

Vessünk egy pillantást a 10 legjobb általános vállalkozói szoftverre, amelyek segítségével könnyedén kezelheti projektjeit, költségvetését és csapatait:

1. ClickUp (A legjobb a szerződéses munkafolyamatok racionalizálásához)

Próbálja ki most a ClickUp-ot! Kezelje egyszerűen összes szerződését a ClickUp szerződéskezelő megoldásával.

A ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, egyszerűsíti a szerződéskezelést azáltal, hogy minden szakaszt – ajánlat, jóváhagyás és benyújtás – egyetlen szervezett munkafolyamatba integrál.

A rendszer középpontjában a ClickUp Docs áll, ahol az összes szerződés egy szervezett helyen található, ahelyett, hogy e-mailek között lenne szétszórva. Csapatai létrehozhatnak, szerkeszthetnek és kezelhetnek szerződéseket beágyazott oldalakkal, könyvjelzőkkel és intelligens formázási eszközökkel.

Ennél is fontosabb, hogy ezek a dokumentumok közvetlenül kapcsolódnak a munkafolyamatokhoz, így a szerződéssel kapcsolatos feladatok és jóváhagyások szinkronban maradnak, anélkül, hogy a verziók között zavar keletkezne.

Készítsen, szerkesszen és osszon meg szerződéseket valós időben a ClickUp Docs segítségével.

A szerződések megfogalmazása és szervezése azonban csak a kezdet – ugyanolyan fontos, hogy azokat hatékonyan jóváhagyják és nyomon kövessék. Ebben az esetben a ClickUp Automations lehet a tökéletes fegyver az Ön arzenáljában.

Tegyük fel, hogy egy építési projektet irányít, amelyben sok feladat és csapat van. A ClickUp AI Assign funkciójával automatikusan összehangolhatja a feladatokat, például a vízvezeték- vagy villanyszerelési munkákat, a megfelelő csapatokkal, azok képességei és rendelkezésre állása alapján. Az AI Prioritize segít meglátni, mely feladatok a legsürgetőbbek, így először a fontosabbakat intézheti el. Az Assign segítségével pedig gyorsan delegálhatja az új feladatokat, amint azok felmerülnek. Ezek az eszközök együttesen megkönnyítik a projekt ütemezett végrehajtását és a csapat szervezettségét.

Automatizálja a szerződésjóváhagyásokat, emlékeztetőket és munkafolyamatokat a ClickUp Automations segítségével.

„De hol van ebben az AI?” – kérdezheti. Ismerje meg a ClickUp Brain-t, a natív AI asszisztenst, amely új szintre emeli a szerződéskezelést. Felülvizsgálja a szerződéseket, összefoglalja a projekt frissítéseit, és automatizálja a szerződésmódosítások alapján szükséges intézkedéseket.

Gyors szerződés sablonra van szüksége? A ClickUp Brain megcsinálja Önnek:

Az AI-alapú ClickUp Brain segítségével azonnal elkészítheti a szerződés tervezetét és összefoglalóját.

Mivel minden szerződéshez tartozik egy sor teendő – tárgyalások, jóváhagyások, megújítások –, ezért elengedhetetlen, hogy ezeket folyamatosan nyomon kövessük.

A ClickUp Tasks strukturált módszert kínál a haladás nyomon követésére egyéni állapotok, megbízottak és függőségek segítségével. Akár jogi felülvizsgálatra, akár pénzügyi aláírásra van szükség egy szerződéshez, minden naplózásra, hozzárendelésre és automatizálásra kerül, hogy elkerülhetőek legyenek a szűk keresztmetszetek.

Emellett nyomon követheti a szerződéssel kapcsolatos feladatokra fordított időt, hogy javítsa a hatékonyságot és hatékonyan ossza el az erőforrásokat.

Ennyi mozgó alkatrész mellett elengedhetetlen a szerződéses tevékenységek áttekintése. A ClickUp Dashboards valós idejű betekintést nyújt a szerződések állapotába, a határidőkbe és a legfontosabb pénzügyi részletekbe.

A ClickUp Dashboards segítségével valós időben láthatja a szerződések állapotát és a határidőket.

A testreszabható widgetek segítségével ez az általános vállalkozói menedzsment szoftver könnyedén nyomon követi a függőben lévő jóváhagyásokat, a közelgő megújításokat és az általános szerződéses értékeket – mindezt egy helyen.

A nyomon követésen túl, a helyes adatok rögzítése a kezdetektől fogva kiküszöböli a későbbi zavarokat. A ClickUp Custom Fields lehetővé teszi a csapatok számára, hogy tárolják a szerződések alapvető adatait, mint például a megújítási dátumokat, a legfontosabb kapcsolattartókat és a megfelelőségi követelményeket.

Ez a testreszabás jelentős költségmegtakarítást eredményez – akár 50%-ot is –, mivel három eszközt egyesít egy hatékony platformba, és több funkciót kínál elfogadható áron.

Ahelyett, hogy a szerződéseket böngészné a fontos részletek után kutatva, ez az intelligens munkafolyamat-eszköz biztosítja, hogy minden strukturált, kereshető és azonnal elérhető legyen.

Ingyenes sablon A ClickUp szerződéskérés-sablonjával egyszerűsítheti a szerződéses ajánlatok kezelését.

Azonnal el kell kezdenie? A ClickUp szerződéskérés-sablon biztosítja, hogy a csapatok teljes és szabványosított szerződéskéréseket nyújtsanak be, tovább egyszerűsítve ezzel a szerződéskötési folyamatot.

Az összes szükséges adat előzetes összegyűjtésével a jogi csapatok világos, strukturált kéréseket kapnak, ami csökkenti a hiányzó információk okozta késedelmeket.

Használja ezt a sablont a következőkre:

A szerződéseket könnyedén tárolhatja, nyomon követheti és kezelheti azok teljes életciklusa alatt.

Tartsa egy helyen az összes érdekelt felet – ügyfeleket, beszállítókat és partnereket.

Legyen mindig egy lépéssel a határidők és a megújítások előtt, hogy maximális hatékonyságot tudjon fenntartani.

Ingyenes sablon A ClickUp szerződéskezelési sablon segítségével könnyedén gondoskodhat több szerződésről is.

A szerződések teljes körű nyomon követéséhez a ClickUp szerződéskezelési sablonja egy azonnal használható munkafolyamatot biztosít, amely a teljes életciklust lefedi, a tervezet elkészítésétől a végleges jóváhagyásig.

Az automatizálás, a dokumentumok összekapcsolása és az egyéni nézetek segítségével a csapatok több szerződést is kezelhetnek anélkül, hogy elmerülnének a táblázatokban és e-mailekben.

A ClickUp legjobb funkciói

Testreszabhatja a szerződéskezelést, hogy az megfeleljen jóváhagyási és felülvizsgálati folyamatának, rugalmas munkafolyamatokkal.

Dolgozzon együtt a csapattagokkal a szerződéseken valós időben, hogy csökkentsék a késedelmeket.

Tárolja, kövesse nyomon és kezelje az összes szerződést egy biztonságos helyen

Automatizálja az emlékeztetőket, a nyomon követéseket és a jóváhagyási kérelmeket

Mérje meg a szerződéses feladatokra fordított időt a hatékonyság javítása érdekében

Kövesse nyomon a szerződés legfontosabb mérföldköveit a Naptár, a Gantt-diagram és a Mérföldkő nézetek segítségével.

Integrálja a ClickUp-ot olyan eszközökkel, mint a DocuSign, a Slack, a Google Drive és mások.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználók számára a kiterjedt testreszabási lehetőségek miatt kissé bonyolultnak tűnhet.

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Alistair Wilson, digitális átalakulási tanácsadó, Compound:

Több lehetőséget is megvizsgáltunk, és úgy találtuk, hogy összességében a ClickUp nyújtja a legjobb kombinációt a teljesítmény és a rugalmasság tekintetében. Emellett megoldást kellett találnunk az időkövetés kérdésére is, hogy külső vállalkozók időnaplóit további külső alkalmazások és szolgáltatások nélkül tudjuk nyomon követni és mérni. A ClickUp natív időkövető funkciója zökkenőmentesen működik mobiltelefonon, táblagépen és asztali számítógépen egyaránt.

Több lehetőséget is megvizsgáltunk, és úgy találtuk, hogy összességében a ClickUp nyújtja a legjobb kombinációt a teljesítmény és a rugalmasság tekintetében. Emellett megoldást kellett találnunk az időkövetés kérdésére is, hogy külső vállalkozók időnaplóit további külső alkalmazások és szolgáltatások nélkül tudjuk nyomon követni és mérni. A ClickUp natív időkövető funkciója zökkenőmentesen működik mobiltelefonon, táblagépen és asztali számítógépen egyaránt.

2. Procore (A legjobb építési projektmenedzsmenthez)

via Procore

A Procore jó választás azoknak az általános kivitelezőknek, akik a költségvetés és az ütemezés mellett a dokumentumkezeléssel és az építési CRM-mel is foglalkoznak.

A költségkövetés, az RFI-k, a benyújtások és a punch list eszközök segítségével a Procore kiküszöböli a találgatásokat az építési projektmenedzsmentből.

A Procore több mint 400 harmadik féltől származó eszközzel integrálható, így egyszerűen racionalizálja a különböző platformok közötti munkafolyamatokat. Kapcsolatba lép olyan könyvelési szoftverekkel, mint a QuickBooks és a Sage, olyan tervezőeszközökkel, mint a Bluebeam, és olyan termelékenységi csomagokkal, mint a Microsoft 365.

A Procore legjobb funkciói

Tárolja, ossza meg és kövesse nyomon az építési dokumentumokat, például tervrajzokat, RFI-ket és benyújtott dokumentumokat.

Kezelje az alvállalkozók ütemtervét, kifizetéseit és a szabályoknak való megfelelést egyetlen irányítópulton.

Kövesse nyomon a tényleges költségeket, ellenőrizze a számlákat és irányítsa a költségvetést a beépített számviteli eszközökkel.

A Procore korlátai

A Procore árai jelentős befektetést jelenthetnek, különösen a kisebb vállalkozások számára.

Megtanulása nehéz, hogy az összes funkciót teljes mértékben kihasználhassa

Procore árak

Egyedi árak

Procore értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 3300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2700 értékelés)

Mit mondanak a Procore-ról a valós felhasználók?

A TrustRadius egyik véleménye szerint:

A Procore minden építési projekthez alkalmas. Megkönnyíti a kommunikációt és a munka elvégzését!

A Procore minden építési projekthez alkalmas. Megkönnyíti a kommunikációt és a munka elvégzését!

3. Buildertrend (A legjobb házépítők és felújítók számára)

via Buildertrend

A Buildertrend a lakásépítés és -felújítás területén működő vállalkozások számára készült, és megkönnyíti az ütemezés, a költségvetés és az ügyfelekkel való kommunikáció folyamatát.

Ügyfélportáljának kiemelkedő jellemzője, hogy a háztulajdonosok nyomon követhetik a haladást, jóváhagyhatják a módosítási megrendeléseket és online fizethetnek, mert senki sem szereti a végtelen telefonálást és e-mailezést.

Ez az általános kivitelezői menedzsment szoftver segíti a vállalkozásokat a potenciális ügyfelek generálásában és nyomon követésében, professzionális ajánlatok küldésében és az alvállalkozók menedzselésében. Ezért kiválóan alkalmas lakásépítő cégek számára.

A Buildertrend legjobb funkciói

Ütemezzen feladatokat, rögzítse a napi előrehaladást, és kezelje a teendőlistákat a projekt munkafolyamatainak racionalizálása érdekében.

Költségvetés, számlázás és alvállalkozói projektmenedzsment felügyelete a pénzügyek rendezettségének biztosítása érdekében.

Valós időben együttműködhet és kommunikálhat az ügyfelekkel

A Buildertrend korlátai

A kiterjedt funkciók teljes elsajátítása időt igényelhet.

Egyes felhasználók a QuickBooks integrációs folyamatával kapcsolatos problémákról számolnak be a Mac-re készült építőipari szoftver verziójában

Buildertrend árak

Egyedi árak

Buildertrend értékelések és vélemények száma

G2: 4,2/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2400 értékelés)

Mit mondanak a Buildertrendről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Imádom, hogy a Buildertrend egy helyen kínál mindent, ami az építkezéssel kapcsolatos. Remek lehetőséget kínál a kiválasztásra, a naptár vezetésére és az összes dokumentum megtekintésére. Megrendeléseket és módosításokat is lehet vele intézni.

Imádom, hogy a Buildertrend egy helyen kínál mindent, ami az építkezéssel kapcsolatos. Remek lehetőséget kínál a kiválasztásra, a naptár vezetésére és az összes dokumentum megtekintésére. Megrendeléseket és módosításokat is lehet vele intézni.

🧠 Érdekesség: Csak a vállalkozók 30%-a fejezi be a projekteket időben és a költségvetésen belül. A megfelelő szoftver hatalmas különbséget jelenthet.

4. Contractor Foreman (A legjobb kis- és közepes méretű, korlátozott költségvetéssel rendelkező vállalkozók számára)

via Contractor Foreman

A Contractor Foreman egy megfizethető alternatíva a csúcskategóriás építőipari szoftverekhez képest, amely nagy értéket kínál anélkül, hogy magas áron kellene megvásárolni. Kifejezetten azoknak a kis építőipari vállalkozásoknak készült, amelyek digitális átállásra törekednek, és magában foglalja az ütemezést, a becslést, a munkák költségszámítását, a számlázást és a megfelelőség nyomon követését – anélkül, hogy kimerítené a költségvetését.

Biztonsági modulja biztosítja az OSHA-előírások betartását, míg a beépített munkaidő-nyilvántartás és a munkatársak nyomon követése egyszerűsíti a bérszámfejtést. A Contractor Foreman ugyan nem rendelkezik a prémium szoftverek mélyreható elemzési funkcióival, de megfizethető ára miatt okos választás azoknak a vállalkozóknak, akik valódi eszközöket keresnek reális áron.

Ráadásul integrálható a QuickBooks programmal, így könyvelése zökkenőmentes marad.

A Contractor Foreman legjobb funkciói

Több mint 50 funkció, beleértve a teljes projektek kezelésére, ütemezésre és pénzügyi menedzsmentre szolgáló eszközöket.

Lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy megtekintsék a projekt frissítéseit és dokumentumait, valamint online fizessenek.

Mobilalkalmazások biztosítása a terepen és az irodában dolgozó csapatok számára

A Contractor Foreman korlátai

A platform lelassul, ha nagy adatállományokat tölt fel.

Egyes felhasználók nehézségeket tapasztaltak a QuickBooks integrációjával kapcsolatban.

Contractor Foreman árak

Alapcsomag: 99 USD/hó (negyedévente fizetendő)

Plusz: 155 USD/hó (negyedévente fizetendő)

Pro: 212 USD/hó

Korlátlan: 312 USD/hó

Contractor Foreman értékelések és értékelések száma

G2: 4,5/5 (290+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (710+ értékelés)

Mit mondanak a Contractor Foremanről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Nagyon szeretem ezt az általános vállalkozói üzleti szoftvert, mert könnyen használható, sokoldalú és minden egy helyen található, így nem kell több programmal bajlódnunk. Az egész csapatunk bármikor hozzáférhet a projekt részleteihez, ami biztosítja a zökkenőmentes működést. Integráltuk a CompanyCam-mel is, így minden fotónk közvetlenül a platformra kerül, ami óriási segítség.

Nagyon szeretem ezt az általános vállalkozói üzleti szoftvert, mert könnyen használható, sokoldalú és minden egy helyen található, így nem kell több programmal bajlódnunk. Az egész csapatunk bármikor hozzáférhet a projekt részleteihez, ami biztosítja a zökkenőmentes működést. Integráltuk a CompanyCam-mel is, így minden fotónk közvetlenül a platformra kerül, ami óriási segítség.

📮ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok 4-szer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszközeiket 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha csak egy platformot használnánk? A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egyetlen platformon egyesíti a feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és hívásait, AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve. Készen áll az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára alkalmas, láthatóvá teszi a munkát, és lehetővé teszi, hogy az AI-ra bízva a fontos dolgokra koncentrálhasson.

5. Jobber (A legjobb több feladatot kezelő szolgáltató vállalkozások számára)

via Jobber

A nagyszabású projektekhez kifejlesztett legtöbb általános vállalkozói szoftvertől eltérően a Jobber szolgáltató vállalkozásoknak szól – vízvezeték-szerelőknek, villanyszerelőknek, HVAC-szakembereknek és kertépítőknek, akik naponta több kisebb munkát végeznek.

Segít a vállalkozóknak a munkák ütemezésében, az árajánlatok elküldésében, a fizetések beszedésében és az ügyfelek tájékoztatásában egy helyen. Kiemelkedő funkciója az automatizált nyomon követés, amely emlékeztetőket küld az ügyfeleknek a számlákról, a megbeszélt időpontokról vagy a közelgő szolgáltatásokról.

A Jobber mobilalkalmazással is rendelkezik, így a terepen dolgozó csapatok is könnyen hozzáférhetnek a munkák részleteihez. Ha vállalkozása gyors átfutási időkre és visszatérő ügyfelekre épül, a Jobber biztosítja, hogy egyetlen munka se maradjon elvégezve.

A Jobber legjobb funkciói

Kezelje a csapat ütemtervét és ossza ki a feladatokat

Javítsa a számlázási folyamatot, és kínáljon online fizetési lehetőségeket

Kövesse nyomon az ügyféladatokat és a szolgáltatások előzményeit az ügyfélkezelő eszközökkel.

A Jobber korlátai

Egyes felhasználók nagyobb rugalmasságot szeretnének az űrlapok és az építésirányítási sablonok terén.

Az alkalmazás teljes funkcionalitásához internetkapcsolat szükséges.

Jobber árak

Egyéni csomagok:

Grow: 199 USD/hó felhasználónként

Connect: 119 USD/hó felhasználónként

Alap: 39 USD/hó felhasználónként

Csapatcsomagok:

Plusz: 599 USD/hó felhasználónként (legfeljebb 15 felhasználó)

Grow: 349 USD/hó felhasználónként (legfeljebb 10 felhasználó)

Connect: 169 USD/hó felhasználónként (legfeljebb 5 felhasználó)

Jobber értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Mit mondanak a Jobberről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Imádom, hogy mennyire testreszabható. Kreatív folyamatokat találhatok a valós problémák megoldására. Színkódokkal jelölhetem a feladatokat, hogy nyomon követhessem a mintákat és javíthassam a hatékonyságot. Ez a funkció tette lehetővé, hogy ezt az üzletet irodából irányítsam.

Imádom, hogy mennyire testreszabható. Kreatív folyamatokat találhatok a valós problémák megoldására. Színkódokkal jelölhetem a feladatokat, hogy nyomon követhessem a mintákat és javíthassam a hatékonyságot. Ez a funkció tette lehetővé, hogy ezt az üzletet irodából irányítsam.

👀 Tudta? Az építőipar a globális GDP 13%-át teszi ki , mégis az egyik legkevésbé digitalizált iparág, ami hatalmas hatékonysági veszteségeket eredményez.

6. Bluebeam (A legjobb építési dokumentumok és jelölések kezeléséhez)

via Bluebeam

A papír alapú tervrajzok és végtelen e-mailek helyett a Bluebeam segítségével valós időben megtekintheti, jelölheti és együttműködhet a PDF-fájlokon.

Intelligens mérőeszközei lehetővé teszik a vállalkozók számára, hogy az anyagfelhasználást közvetlenül a tervrajzokból számítsák ki. Ráadásul a verziókezelés biztosítja, hogy mindenki a legfrissebb tervek alapján dolgozzon.

Hasznos általános kivitelezők, építészek és mérnökök számára, akik napi RFI-ket, benyújtásokat és építési tervrajzokat kezelnek.

A Bluebeam legjobb funkciói

PDF-fájlok szerkesztése fejlett eszközökkel a dokumentumok létrehozásához, módosításához és jelöléséhez

A Studio Sessions segítségével valós időben együttműködhet a csapattagokkal a megosztott dokumentumokon.

Pontos mérési eszközökkel végezzen pontos méréseket és becsléseket

A Bluebeam korlátai

A fejlett funkciók elsajátítása időt igényelhet.

Rendszererőforrásokat igényelhet, ami potenciális teljesítményproblémákhoz vezethet.

Bluebeam árak

Alapok: 260 USD felhasználónként (éves számlázás)

Alap: 330 USD felhasználónként (éves számlázás)

Teljes: 440 USD felhasználónként (éves számlázás)

Bluebeam értékelések és vélemények száma

G2: 4,6/5 (420+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (970+ értékelés)

Mit mondanak a Bluebeamről a valódi felhasználók?

A Capterra egyik véleménye szerint:

A Bluebeam kiválóan alkalmas a vállalatunkon belüli részlegek közötti és az ügyfelekkel való együttműködésre.

A Bluebeam kiválóan alkalmas a vállalatunkon belüli részlegek közötti és az ügyfelekkel való együttműködésre.

🧠 Érdekesség: A CEMEX, egy vezető építőipari és mérnöki vállalat, a ClickUp segítségével 15%-kal csökkentette a termékek piacra kerülési idejét.

7. CMiC (A legjobb nagy építőipari cégek számára, amelyek ERP-szintű menedzsmentet igényelnek)

via CMiC

A CMiC egy teljes értékű építőipari ERP (vállalatirányítási) rendszer, amelyet komplex pénzügyi és működési feladatokkal foglalkozó nagy építőipari cégek számára terveztek .

Ez több, mint egyszerű építési ütemezés és költségvetés-tervezés. A fővállalkozói szoftver mélyreható pénzügyi nyomon követést, bérszámfejtést és AI-alapú elemzéseket kínál, amelyek segítenek a vállalkozásoknak nyomon követni a projektek jövedelmezőségét, kezelni a cash flow-t és csökkenteni a kockázatokat.

A CMiC több vállalat és több projekt könyvelését is támogatja, így ideális azoknak a cégeknek, amelyek egyszerre több nagyszabású építkezésen dolgoznak.

A CMiC legjobb funkciói

Integrálja a pénzügyeket, a projektcsapatokat és az emberi erőforrásokat ERP-megoldásokkal

Kezelje a projektirányítást költségvetési, előrejelzési és változáskezelési eszközökkel.

Optimalizálja a terepi műveleteket mobil megoldásokkal a helyszíni adatbevitelhez és hozzáféréshez.

A CMiC korlátai

Egyes felhasználók a versenytársakhoz képest kevésbé intuitívnak találják a felületet.

A szoftver bevezetése hosszabb időt vehet igénybe.

CMiC árak

Egyedi árak

CMiC értékelések és vélemények

G2: 3,3/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (170+ értékelés)

Mit mondanak a CMiC-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A CMiC könnyen kezelhető. Az elrendezés intuitív és viszonylag testreszabható. A fájlok letöltése és feltöltése egyszerű, és többféle módon is hozzáférhet a fájlokhoz.

A CMiC könnyen kezelhető. Az elrendezés intuitív és viszonylag testreszabható. A fájlok letöltése és feltöltése egyszerű, és többféle módon is hozzáférhet a fájlokhoz.

8. PlanGrid (A legjobb valós idejű terepi együttműködéshez és tervrajzokhoz való hozzáféréshez)

via PlanGrid

A PlanGrid (ma már az Autodesk Construction Cloud része) olyan helyszíni csapatok számára készült, amelyeknek azonnali hozzáférésre van szükségük a tervrajzokhoz, a feladatok listájához és a projekt frissítéseihez. Intelligens verziókezelése biztosítja, hogy mindenki – a terepen vagy az irodában – mindig a legfrissebb rajzokkal és dokumentumokkal dolgozzon.

Az egyik kiemelkedő funkciója az offline mód. Ez lehetővé teszi a csapatok számára, hogy internetkapcsolat nélkül is hozzáférjenek és szerkesszék a projekt dokumentumokat, és a változásokat szinkronizálják, miután újra online állapotba kerültek.

A PlanGrid legjobb funkciói

Bármilyen eszközről elérheti és kezelheti a tervrajzokat és dokumentumokat

Naplózza és kövesse nyomon a problémákat fotókkal és jegyzetekkel

Készítsen és osszon meg napi jelentéseket, ellenőrzőlistákat és űrlapokat

A PlanGrid korlátai

Egyes felhasználók a hasonló eszközökhöz képest magasabbnak tartják az árat.

Korlátozott funkcionalitás offline állapotban vagy gyenge internetkapcsolat esetén

PlanGrid árak

Egyedi árak

PlanGrid értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

9. Fieldwire

via Fieldwire

A Fieldwire egy elsősorban a terepen használható építésirányítási platform, amelynek célja a kommunikáció és a feladatkezelés egyszerűsítése a munkaterületen. Különösen hatékony a művezetők és a terepen dolgozó munkások, valamint a projektmenedzserek közötti kapcsolattartásban, lehetővé téve a valós idejű frissítéseket és a hatékony problémamegoldást.

Egyes átfogó ERP-rendszerekkel ellentétben a Fieldwire kiválóan alkalmas mobil elsődleges terepi műveletekhez, mivel a napi haladás nyomon követésére, a feladatok listájára és az ellenőrzésekre összpontosít, így ideális a helyszíni együttműködéshez és a hatékonysághoz.

A Fieldwire legjobb funkciói

Feladatok kiosztása, nyomon követése és frissítése fotókkal és jegyzetekkel közvetlenül a terepről

Használja a punch list és az ellenőrző eszközöket a minőség-ellenőrzés és a lezárási folyamatok egyszerűsítéséhez.

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyenge vagy hiányzó internetkapcsolat esetén is folytassák a munkát, és az újracsatlakozáskor szinkronizálják az adatokat.

A Fieldwire korlátai

A teljes ERP-megoldásokhoz képest kevésbé robusztus komplex könyvelés, ajánlattétel vagy részletes pénzügyi menedzsment esetén.

Átfogó irodai műveletekhez más szoftverekkel való integrációra lehet szükség.

Fieldwire árak

Alapszintű

Pro: 39 dollár havonta

Üzleti: 59 dollár havonta

Business Plus: 89 dollár havonta

Fieldwire értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

👀 Tudta? A drónok, a mesterséges intelligencia és az AR átalakítják az általános kivitelezést, segítve a csapatokat a felmérési idő akár 98%-os csökkentésében .

10. Jonas Premier (A legjobb építési könyveléshez és pénzügyi nyomon követéshez)

via Jonas Premier

A Jonas Premier egy elsősorban könyvelésre specializálódott építésirányítási eszköz azoknak a vállalkozóknak, akiknek részletes pénzügyi jelentésekre, munkaköltség-számításra és bérszámfejtésre van szükségük.

A ütemezésre összpontosító szoftverekkel ellentétben ez a szoftver a valós idejű pénzügyi nyomon követést helyezi előtérbe a cash flow, a szállítói/vevői számlák és a munkák jövedelmezőségének kezelése érdekében. Több szervezetet támogató könyvelési funkciója segítségével több projektet vagy üzleti divíziót kezelő vállalatok is használhatják.

Jonas Premier legjobb funkciói

Használjon felhőalapú ERP-t a könyveléshez, a munkák költségszámításához és a projektmenedzsmenthez.

Központosítsa a dokumentumokat biztonságos tárolással és egyszerűsített kezeléssel

Bármilyen mobil eszközről hozzáférhet a projektadatokhoz és elvégezheti a feladatokat.

Jonas Premier korlátozások

Egyes felhasználók szerint a testreszabási lehetőségek korlátozottak.

A felület a versenytársakhoz képest elavultnak tűnhet.

Jonas Premier árak

Starter: 249 USD/hó felhasználónként

Prémium: 149 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 125 USD/hó felhasználónként

Jonas Premier értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (270+ értékelés)

Mit mondanak a Jonas Premierről a valódi felhasználók?

A Capterra egyik véleménye szerint:

A keresőfunkció remek, így nem kell pontosan tudnia, hol található egy jelentés vagy funkció, csak be kell írnia néhány szót, és a program megkeresi Önnek. További dokumentumok hozzáadása a szoftverhez naplóbejegyzésekhez vagy munkavégzési engedélyekhez.

A keresőfunkció remek, így nem kell pontosan tudnia, hol található egy jelentés vagy funkció, csak be kell írnia néhány szót, és a program megkeresi Önnek. További dokumentumok hozzáadása a szoftverhez naplóbejegyzésekhez vagy munkavégzési engedélyekhez.

🧠 Érdekesség: A világ legnagyobb építési projektje, a Kínai Nagy Fal több mint 2000 évig tartott – ez aztán a késedelmes határidő!

Csökkentse a költségeket és a kommunikációs káoszt a ClickUp segítségével

Az építési projektek során egyensúlyt kell teremteni a határidők, a költségvetés és a munkatársak irányítása között. A megfelelő szoftvermegoldás nem csak hasznos, hanem a hatékony működés alapja is.

Az összes lehetőség közül a ClickUp igazán alkalmazkodik az Ön építési stílusához. Szüksége van egy egyszerű feladatlistára, egy teljesen kidolgozott Gantt-diagramra, vagy egy módszerre az RFI-k, a módosítási megrendelések vagy a punch listák nyomon követésére? A ClickUp mindezt megteszi anélkül, hogy merev munkafolyamatokba vagy túlterhelt felületekbe zárná Önt.

Miért pazarolja az idejét több eszköz használatára? Regisztráljon egy ingyenes ClickUp-fiókra, és könnyedén javítsa projektmenedzsmentjét, kommunikációját és költségkontrollját.