Ingyenes bárkészlet-sablonok a készletkezeléshez és a hulladék csökkentéséhez

A szombat este véget ért. A bár romokban hever. A készletlista nem stimmel, palackok hiányoznak, és senki sem emlékszik, ki nyitotta meg őket. Ez a valóság a legtöbb bármenedzser számára, akik megbízható rendszer nélkül vezetik a készletet. A túlzott rendelés csökkenti a hasznot. Az alulrendelés tönkreteszi a szolgáltatást. És ne is kezdjünk a kifizetési költségekről, amelyek soha nem egyeznek a POS-szal.

A sablonok megváltoztatják ezt. Szerkezetet hoznak. A blog ingyenes bárkészlet-sablonjai segítenek nyilvántartani a rendelkezésre álló készleteket, gyorsan felismerni a hiányosságokat és újrarendelni a készleteket, mielőtt a problémák lavina szerűen növekednének. Akár egyedül üzemelteti a bárt, akár egy forgalmas csapatot irányít, ezek az eszközök gyorsabbá, átláthatóbbá és sokkal kevésbé nehézkessé teszik a készletnyilvántartási folyamatot.

Mik azok a bárkészlet-sablonok?

A bárkészlet-sablonok előre elkészített táblázatok vagy dokumentumok, amelyek segítenek a bároknak nyomon követni a készletet, figyelemmel kísérni a felhasználást és csökkenteni a pazarlást. Ahelyett, hogy egy rendszert építene fel a semmiből, ezek a sablonok egy kész struktúrát nyújtanak, amelyben egy helyen rögzítheti a palackok számát, nyilvántarthatja a szállításokat és kiszámíthatja a bárkészlet költségeit.

Ezek a sablonok hasznosak a elfoglalt bármenedzserek számára, akiknek szervezetten kell dolgozniuk anélkül, hogy órákat kellene tölteniük a készletek kézi frissítésével.

A legtöbb bárkészlet-sablon lehetővé teszi a következőket:

Kövesse nyomon a készleteket és az alapanyagok szintjét

Számítsa ki a kifolyási költségeket és a felhasználási arányokat

Figyelje az újrarendelési pontokat és a par szinteket

Naplózza a szállításokat és frissítse a készletet valós időben.

Egyszerűsítse az ellenőrzéseket és csökkentse a pazarlást

Egyetlen bárt üzemeltet, vagy több helyszínen is dolgozik? A megfelelő készletnyilvántartási sablonokkal könnyebb gyorsan mozogni, szervezett maradni és a haszonkulcsot ellenőrzés alatt tartani.

15 ingyenes bárkészlet-sablon

Nincs két bár, amely ugyanúgy kezelné a készletét. Egyeseknek egyszerű táblázatra van szükségük, mások részletesebb rendszert szeretnének. Összegyűjtöttük a leghasznosabb bárkészlet-sablonokat, így kihagyhatja a beállítást, és nyomon követheti a fontos dolgokat.

1. ClickUp készletkezelési sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon a beszállítói megrendeléseket a ClickUp készlet sablon segítségével.

A ClickUp készletkezelési sablon praktikus megoldást kínál a bárvezetőknek a készlet nyomon követésére, a beszállítói megrendelések kezelésére és a készletkezelési hibák csökkentésére. Úgy tervezték, hogy több helyszínen is szervezett maradjon az ellátási lánc, miközben segít minimalizálni a túlrendeléseket, az elmulasztott újrarendeléseket és a rejtett veszteségeket.

Emellett minden központosítva van, így nem kell kapkodnia a kiszolgálás során.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Tekintse meg és rendszerezze az összes készletelemet típus vagy kategória szerint.

Kövesse nyomon a beszállítók adatait, beleértve a termékeket és az elérhetőségeket.

A beépített nézetek segítségével rögzítheti a megrendeléseket és kezelheti az újrarendeléseket.

A „Kezdés itt” nézet segítségével gyorsan hozzáférhet a beállítási útmutatóhoz.

Figyelje a feladatok állapotát, például „Nyitott” vagy „Befejezett”, hogy jelölje a függőben lévő műveleteket.

Tartsa a feleket naprakészen a valós idejű frissítésekkel és a feladatok előrehaladásával.

🍸 Ideális: Bármenedzserek számára, akik gyorsan beállítható, egyszerűen karbantartható és könnyen méretezhető készletnyilvántartási rendszert szeretnének létrehozni.

2. ClickUp készletkezelési sablon

Ingyenes sablon letöltése Figyelje a készletek szintjét a ClickUp készletkezelési sablonjával.

Több tucat SKU, megrendelésfrissítés és ingadozó költségek kezelése gyorsan kaotikus helyzetet eredményezhet. A ClickUp készletkezelési sablon strukturált módszert kínál a mozgások, az értékek és a rendelkezésre állás nyomon követésére, így nem kell kapkodnia, hogy megtalálja, mi van raktáron, és mi az, amit újra kell rendelni.

Ez átláthatóságot hoz a forgalmas munkafolyamatokba, és segít a csapatoknak előre látni a kritikus készletgazdálkodási döntéseket.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Kövesse nyomon az áruk mennyiségét és költségét a Táblázatos nézet segítségével.

Kövesse nyomon a készletmozgások tendenciáit az Idővonal nézet segítségével.

Valós idejű rendelésfrissítéseket és készletértékeket tekinthet meg a különböző nézetekben.

Rendezze a készletet állapotcímkékkel, például „Készleten” és „Készleten nincs”.

Ismétlődő feladatokat rendeljen hozzá a felülvizsgálatokhoz vagy az újrarendelésekhez.

Automatikusan frissítse az előrehaladást és értesítse csapatát

Nézze meg ezt a videót, hogy megtudja, hogyan próbálhatja ki a különböző nézeteket, és megtalálja a legmegfelelőbbet👇

🍸 Ideális: Vendéglátóipari csapatok számára, akiknek megbízható készlettervezési rendszerre van szükségük a nagy mennyiségű készlet kezeléséhez, a költségek ellenőrzéséhez és a gyors alkalmazkodáshoz.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 74%-a két vagy több eszközt használ csak azért, hogy megtalálja a szükséges információkat, miközben e-mailek, csevegések, jegyzetek, projektmenedzsment eszközök és dokumentációk között ugrál. Ez a folyamatos kontextusváltás időpazarlás és lassítja a termelékenységet. A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egyesíti az összes munkáját – e-maileket, csevegéseket, dokumentumokat, feladatokat és jegyzeteket – egyetlen, kereshető munkaterületen, így minden pontosan ott van, ahol szüksége van rá.

3. ClickUp készletjelentés-sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen áttekinthető jelentéseket a ClickUp készletjelentés-sablon segítségével.

A bár üzemeltetése azt jelenti, hogy szorosan figyelni kell, mi mozog és mi nem. A ClickUp készletjelentés-sablon segít részletesen nyomon követni a készlet teljesítményét, így elemezheti a trendeket, megoszthatja a frissítéseket a csapatával, és okosabb döntéseket hozhat az újrarendeléssel kapcsolatban.

Ideális a bárkészlet-adatok időbeli rögzítéséhez és összehasonlításához.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy:

Hozzon létre strukturált jelentéseket minden készletciklushoz.

Rendezze a jelentési feladatokat kategória vagy állapot szerint

Állítson be értesítéseket a haladás és a frissítések nyomon követéséhez.

Központosítsa a készletadatokat a különböző forrásokból az egyszerű elemzés érdekében.

Tiszta, professzionális jelentéseket exportálhat az érdekelt felek számára.

Tartson rendszeres felülvizsgálati megbeszéléseket, hogy mindenki egy irányba haladjon.

🍸 Ideális: Bár tulajdonosok számára, akik a készletoptimalizálásra és a rendszeres jelentésekre koncentrálnak a hulladék csökkentése, az előrejelzések javítása és a csapat döntéseinek összehangolása érdekében.

4. ClickUp éttermi készlet sablon

Ingyenes sablon letöltése Rendezze a konyhai készleteket a ClickUp éttermi készletnyilvántartási sablonjával.

Egy forgalmas étterem vezetése nem csak a menü nyomon követését jelenti. A ClickUp éttermi készlet sablon praktikus megoldást kínál az alapanyagok készletének kezelésére, a pazarlás csökkentésére és a készletfeltöltés egyszerűsítésére anélkül, hogy lassítaná a kiszolgálást.

A sablonok olyan nagy forgalmú konyhák számára készültek, ahol gyors reagálásra van szükség. Minden nézet támogatja a gyorsaságot, a strukturáltságot és a pontosságot.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Kövesse nyomon a heti alapanyag-felhasználást a Heti fogyasztás nézetben.

Tartsa rendben a dolgokat az Item Storage és az Out of Stock irányítópultokkal.

Figyelje az alacsony készleteket és az újratöltési igényeket az Újrarendelés nézet segítségével.

Rendezze el a legfontosabb adatokat, mint például a szavatossági idő, a költség és a mennyiség egy helyen.

Készítsen strukturált jelentéseket a Táblázat nézet vagy a támogatott készletnyilvántartó alkalmazások segítségével.

Rendeljen hozzá egyedi státuszokat, például „Új termék” vagy „Újrarendelés”, hogy a csapat tagjai mindig naprakészek legyenek.

🍸 Ideális: Étteremvezetőknek, akik nagy mennyiségű megrendeléseket, romlandó készleteket és a konyhában változó igényeket kell egyensúlyba hozniuk.

5. ClickUp megrendelési és készlet sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon a beszállítói megrendeléseket a ClickUp megrendelési és készlet sablonjával.

A beszerzés kezelése és a változó készletszintek nyomon követése? A dolgok könnyen kicsúszhatnak az irányítás alól, mielőtt még azt kérdezné: „Hova tűnt az összes tequila?”

A ClickUp megrendelési és készlet sablonja integrálja mindkét rendszert, így egy helyen követheti nyomon a megrendeléseket, a készleteket és a beszállítók előrehaladását a kezdetektől a végéig. Csökkenti az oda-vissza mozgásokat, és biztosítja, hogy a beszerzés összhangban legyen a tényleges készletigényekkel.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy:

Hozzon létre egyedi feladatokat minden megrendeléshez, és rendeljen hozzájuk csapatokat.

Használja az egyéni állapotokat a kérés és a szállítás közötti folyamat nyomon követéséhez.

Együttműködjön az érdekelt felekkel a megrendelések részleteinek megerősítésében és a késések jelzésében.

Állítson be automatikus emlékeztetőket és értesítéseket a legfontosabb nyomon követésekhez.

Kövesse nyomon a beszerzési adatokat, a készletállományt és a költségeket egymás mellett.

Szervezze meg a beszállítói kapcsolatokat a beszállítói lista sablonok segítségével.

🍸 Ideális: Vállalkozóknak, akik gyakori megrendeléseket kezelnek, és szigorúbb ellenőrzést szeretnének gyakorolni a beszerzés, a szállítás és a csapat felelősségre vonhatósága felett.

👀 Tudta? Az alkoholkészletek kezelésének koncepciója i. e. 2000-re nyúlik vissza, amikor a mezopotámiai kocsmák utazókat szolgáltak ki, és gyakran kapcsolódtak vallási rituálékhoz. Az ókori görögök és rómaiak is rendelkeztek „kocsmárosokkal”, akik a közösségi bort kezelték és gondosan nyomon követték a készleteket – ez volt a készletkezelés korai formája.

6. ClickUp irodai kellékek készlet sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon az ellátás állapotát azonnal a ClickUp irodai kellékek készlet sablonjával.

Ne pazarolja az idejét nyomtatópapír keresésével vagy azzal, hogy ki rendelte meg az utolsó csomag öntapadós jegyzetlapot. A ClickUp irodai kellékek készletnyilvántartási sablonja megkönnyíti és átláthatóbbá teszi a készletnyilvántartást, különösen olyan gyors tempójú környezetben, mint a bárok.

A szétszórt táblázatokat egyetlen, szervezett rendszerrel helyettesíti az ellátás nyomon követése érdekében. A csapatok minden kétséget kizárva pótolhatják a szükséges készleteket és ellenőrizhetik a felhasználást.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Használja a prioritási lista nézetet a sürgős kellékek gyors nyomon követéséhez és újrarendeléséhez.

Rendezze a kéréseket a „Rendelések osztályok szerint” nézet segítségével, hogy egyszerűsítse a csapatok közötti koordinációt.

A Készletnézet segítségével pillanatképet kaphat az aktuális készletszintekről.

Az új csapat tagok számára mutassa be a Bevezető útmutató nézetet a gyorsabb beilleszkedés érdekében.

Tartsa mindenki számára áttekinthetővé a helyzetet azáltal, hogy frissíti az állapotokat, amikor a feladatok „Nyitott” állapotból „Befejezett” állapotba kerülnek.

Hozzon okosabb beszerzési döntéseket a megrendelések áttekintésével a világos feladatnézetek segítségével.

🍸 Ideális: Bár háttérszolgáltatások vezetői számára, akik a munkát a napi igényekkel egyensúlyozzák, és megbízható rendszert szeretnének, hogy elkerüljék a hiányokat és a túlköltekezést.

7. ClickUp egyszerű üzleti készletnyilvántartási sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon a készletállományt a ClickUp egyszerű üzleti készletnyilvántartási sablonjával.

Kis bárcsapatok vagy új vállalkozások számára tökéletes, ez a ClickUp egyszerű üzleti készletnyilvántartási sablon egyszerű módszert kínál a készlet, a megrendelések és a költségek nyomon követésére, anélkül, hogy eltévedne a bonyolultságban.

A sablonok úgy lettek kialakítva, hogy gyors áttekintést nyújtsanak arról, hogy mi mozog, mi áll, és mi kell újrarendelni. A sablonok egyszerűek és hatékonyak, így Ön többet tud a döntésekre koncentrálni, és kevesebbet az adminisztrációra.

Ez a sablon lehetővé teszi Önnek, hogy:

Használja a készletlista nézetet, hogy egy helyen figyelemmel kísérhesse az összes készletszintet.

A kritikus készletnézet segítségével gyorsan azonosíthatja az alacsony készletű termékeket.

Az Árukészlet-nyilvántartási űrlap segítségével azonnal hozzáadhat új termékeket.

A kezdő útmutató segítségével gyorsan beállíthatja és kezelheti a munkafolyamatokat.

Rendezze a tételeket három állapotba – Aktív, Inaktív, Új termék – az áttekinthetőség érdekében.

Kövesse nyomon a termékek frissítéseit és változásait, hogy mindig pontos adatokkal dolgozzon.

🍸 Ideális: Bár tulajdonosok számára, akiknek alapvető készletnyilvántartási rendszerre van szükségük a szervezettség fenntartásához, különösen akkor, ha több eszközt kell egyensúlyban tartaniuk.

8. ClickUp beszerzési megrendelőlap sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon a készletállományt a ClickUp egyszerű üzleti készletnyilvántartási sablonjával.

A ClickUp beszerzési megrendelőlap-sablon egyértelmű, központosított módszert kínál a vállalkozásoknak a beszerzési megrendelések kezdeményezésére, nyomon követésére és kezelésére a kezdetektől a végéig. Egyszerűsíti a beszállítók koordinációját, biztosítja a szállítások ütemezettségét, és segít a csapatoknak kiküszöbölni a találgatásokat a beszerzési folyamat során.

Kevesebb időt kell fordítania a frissítések követésére, és több időt tud szentelni a műveletek nyomon követésére.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Kövesse nyomon az összes beérkező ellátási igényt az Új megrendelések lista nézet segítségével.

Töltse ki az adatait, például a beszerzés típusát, a szállítási időt és a megrendelő adatait a Beszerzési megrendelés űrlap nézetben.

Rendezze és kezelje a megrendeléseket osztályok szerint az „Megrendelések osztályok szerint” nézet segítségével.

A szállítási megrendelések nyomon követőjével mindig naprakész információkat kap a szállítások előrehaladásáról.

Olvassa el a Bevezető útmutatót a munkafolyamatok beállításához és testreszabásához.

Frissítse az állapotokat, például „Jóváhagyásra vár”, „Szállítás alatt” vagy „Befejezve”, hogy azok valós időben tükrözzék a változásokat.

🍸 Ideális: Beszerzési ügynökök vagy vezetők számára, akik több beszerzési munkafolyamatot felügyelnek, és javítani szeretnék a csapatok közötti erőforrás-kezelést.

9. Excel és Google Sheets bárkészlet-sablon a Coefficient-től

via Coefficient

A Coefficient Excel és Google Sheets bárkészlet-sablonja a valós bárkészlet-kezeléshez készült.

Az ingyenes sablon külön részlegeket tartalmaz az alkoholos italok, keverőitalok és bárszerszámok számára, ahol egy áttekinthető felületen követheti nyomon a mennyiséget, a helyet, az egységárat és az újrarendelési pontokat. Akár egy forgalmas bárban, akár egy kis kocsmában dolgozik, ez a sablon egyszerűsíti a heti készletellenőrzést és segít az Excel-készletek könnyű kezelésében.

🍸Ideális: Bárvezetőknek, akik rugalmas, táblázatalapú rendszert szeretnének az alkohol, keverékek és poharak nyomon követéséhez, komplex szoftver nélkül.

10. Spreadsheet Bar Inventory Template (Táblázatos bárkészlet-sablon) a Superjoin-tól

via Superjoin

A Superjoin Spreadsheet Bar Inventory Template (Spreadsheet bárkészlet-sablon) praktikus, mindennapi használatra készült, és a bár készletének minden részletét lefedi – az alkoholos italoktól a keverőitalokig és még a díszítésekig is. A táblázatsablon segítségével rögzítheti a mennyiségeket, a beszállítói információkat és a vásárlási dátumokat, miközben a készletlistája pontos és könnyen frissíthető marad.

Tiszta elrendezésével és a személyre szabott bejegyzéseknek helyet biztosító felületével ez a sablon kiváló választás azoknak a csapatoknak, amelyek egyszerű ellenőrzést szeretnének anélkül, hogy új szoftvert kellene megtanulniuk.

🍸Ideális: bárszemélyzet és vendéglátóipari csapatok számára, akik egyszerű módszert keresnek a készletek nyomon követésére és a hatékony újrarendelésre.

👀 Tudta? 1862-ben Jerry Thomas kiadta a How to Mix Drinks (Hogyan keverjük az italokat) című könyvet, a világ első bárpultos kézikönyvét. A receptek mellett tippeket is tartalmazott a bár hatékony készletezésére és kezelésére, ami azt tükrözi, hogy már a 19. században is a készletkezelés a bárpultosok munkájának központi eleme volt.

11. Jotform alkoholkészlet-táblázat sablonja

via Jotform

A Jotform által készített alkoholkészlet-táblázat sablon rugalmas módszert kínál a márkanevek, az alkohol tartalom, az árak és a mennyiségek nyomon követésére – ideális megoldás a digitális alapú bárok vagy alkoholüzletek számára. Támogatja a zökkenőmentes kategorizálást és rendezést, így a készleteket teljesítmény, kor vagy újrarendelési gyakoriság alapján kezelheti.

A sablon teljes mértékben szerkeszthető, így könnyedén testreszabhatja a címkéket, füleket és oszlopokat a bár igényeinek megfelelően.

🍸Ideális: bárok, italboltok és éttermek számára, amelyek digitalizálni szeretnék a készletnyilvántartást és részletes jelentésekkel javítani szeretnék a döntéshozatalt.

12. Bárkészlet-sablon a Template. Net webhelyről

Ha egyszerű módszert keres a bárkészlet nyomon követésére, a Template. Net bárkészlet-sablonja kiváló választás. Az alkoholos italok, sörök, borok és keverékek számára külön szakaszokkal rendelkező, minimalista bárkészlet-sablon segítségével gyorsan rögzítheti a mennyiségeket, anélkül, hogy felesleges mezők vagy képletek zavarnák.

Kinyomtathatja, megoszthatja a munkatársaival, vagy felhasználhatja gyors kézi készletellenőrzésekhez forgalmas időszakokban.

🍸Ideális: bár tulajdonosok vagy rendezvénykoordinátorok számára, akik kompakt készleteket kezelnek, és gyors és áttekinthető formátumra van szükségük a napi vagy heti nyomon követéshez.

13. Bárkészlet-elrendezési sablon a Template. Net webhelyről

Az egyszerűségre törekedve készült Template. Net bárkészlet-sablonja strukturált módszert kínál az alkoholos és alkoholmentes termékek csoportosítására és felsorolására. Az egyértelmű termékkategóriák, mint például szeszes italok, borok, sörök, gyümölcslevek és szirupok segítségével mindent egy lapra rögzíthet anélkül, hogy túlbonyolítaná a dolgot.

A minimális oszlopbeállítás ideális a gyors napi frissítésekhez vagy az alapvető készletellenőrzésekhez a különböző bár típusoknál.

🍸Ideális: Kisebb bárok, rendezvény szervezők vagy szállodai társalgók számára, akiknek gyors, egyszerű módszerre van szükségük a különböző készletkategóriák nyomon követéséhez.

14. Bárkészlet-táblázat sablon a Backbar-tól

via Backbar

A Backbar bárkészlet-táblázat sablonja segítségével a bárvezetők egy pillanat alatt kiszámíthatják az unciánkénti költséget, az adagonkénti árat és a par-szintet.

A tiszta elrendezés ideális az alkoholos italok, sörök és borok nyomon követéséhez, pontos egységárakkal és egyedi adagszámításokkal. Excelben készült, és úgy tervezték, hogy egyszerűsítse a rendelési döntéseket, miközben javítja a készlet átláthatóságát.

🍸Ideális: Bár- és étteremvezetők számára, akik valós idejű betekintést szeretnének nyerni a készletértékbe és a kiszolgálási költségekbe a működés racionalizálása érdekében.

🧠 Érdekesség: Gondolkodott már azon, hogy miért hívják jiggernek? Köszönje meg a Brit Királyi Haditengerészetnek. A kifejezés a „jiggermast”-ból származik – ez a hajó legkisebb árboca – és a tengerészek napi rumadagjának szlengje volt (természetesen fémpohárban szolgálták fel). Ugorjunk előre a 19. századi New Yorkba, ahol whiskey-t osztogattak az ír csatornaépítőknek.

15. Spreadsheet bárkészlet-sablon a File Drop-tól

a File Drop segítségével

A File Drop Spreadsheet Bar Inventory Template (Táblázatos bárkészlet-sablon) vizuális és színkódolt rendszert biztosít a bárkészlet valós idejű nyomon követéséhez. Minden sor tartalmazza az árucikkek nevét, márkáját, SKU-ját, készletszintjét, egységköltségét és újrarendelési állapotát.

A feltételes formázás kiemeli a figyelmet igénylő tételeket, így elkerülhető a túlzott rendelés vagy a készlethiány.

🍸Ideális: bármenedzserek és vendéglátóipari csapatok számára, akik automatizált Google Sheet-et szeretnének, hogy jelöljék a készletpótlási igényeket és egyszerűsítsék a heti beszerzési megrendeléseket.

Mi jellemzi egy jó bárkészlet-sablont?

Ha a jelenlegi bárkészlet-nyilvántartási lapja inkább kincskeresésnek tűnik, mint rendszernek, akkor valószínűleg hiányoznak belőle fontos részletek. Egy jó bárkészlet-sablon nem csak a készletet követi nyomon, hanem segít megérteni, mi mozog, mi hiányzik és mi kerül pénzbe.

Keressen olyan sablonokat, amelyek támogatják:

Könnyen szerkeszthető mezők, így beállíthatja a palack méretét, a termék nevét vagy a kiszolgálási egységeket.

Előre elkészített kategóriák sör, bor, szeszes italok, díszítések és alkoholmentes termékek számára.

Automatikus költségszámítások, például a kiadási költségek százalékos aránya és a eltérések nyomon követése

Rugalmas formátumok – függetlenül attól, hogy Excel, Google Sheets vagy ClickUp Doc formátumot részesít előnyben.

Vizuális összefoglalók a felhasználás nyomon követéséhez és a készletmutatókban megjelenő trendek felismeréséhez.

Végül is egy jó sablon biztosítja az irányítást. Segít a hiányok korai felismerésében, az okosabb rendelésben és abban, hogy mindig egy lépéssel előrébb járjon, függetlenül attól, hogy egyetlen üzletet vagy több helyszínt kezel.

Okosabb készletkezelés a ClickUp segítségével

A legtöbb készletkezelési hiba nem gondatlanságból fakad, hanem a rendezetlen eszközökből és a találgatásokból. Egy jó sablon megváltoztatja ezt. Szerkezetet ad, csökkenti az átdolgozások számát, és minden megrendelést, palackot és beszállítót ellenőrzés alatt tart.

A ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, még egy lépéssel tovább megy. Beépített sablonjai elég rugalmasak a napi leltározáshoz, a beszállítók nyomon követéséhez és az újrarendelési figyelmeztetésekhez – mindez egy munkaterületen. Teljes áttekintést kap arról, hogy mi fog elfogyni, mi van úton és mi igényel jóváhagyást.

Regisztráljon most a ClickUp-ra, hogy Ön irányítsa a bárkészletét, mielőtt az irányítaná Önt.