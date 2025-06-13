A 10 legjobb Quickbase alternatíva és versenytárs 2025-ben

A low-code platformok piaca virágzik, és a Quickbase egy nagy név ebben a szegmensben.

De nem mindenki rajongója. Lehet, hogy a felület nehézkesnek tűnik, az árak magasak, vagy egyszerűen csak valami rugalmasabbra van szüksége. Bármi is legyen az oka, nem kell egy alkalmazásfejlesztési platformhoz ragaszkodnia.

Számos kiváló alternatíva áll rendelkezésre, a funkciókban gazdag nagy teljesítményű megoldásoktól a költséghatékony választásokig. Nézzük meg tehát a legjobb Quickbase versenytársakat, és találjuk meg az Ön vállalkozásának legmegfelelőbb platformot.

Mi az a Quickbase?

via Quickbase

A Quickbase egy alacsony kódszintű platform, amely lehetővé teszi egyedi alkalmazások készítését anélkül, hogy bonyolult kódokkal kellene bajlódnia. Akár munkafolyamatok automatizálása, projektek kezelése vagy konkrét üzleti kihívások megoldása a cél, mindezt néhány kattintással elvégezheti.

Több rendszerből gyűjt adatokat, így valós idejű betekintést nyújt egy helyen, anélkül, hogy a táblázatok között kellene ugrálnia. Az automatizálás kezeli az ismétlődő munkákat, növelve csapata hatékonyságát. Intuitív drag-and-drop építője pedig egyszerűvé teszi az egyedi üzleti alkalmazások tervezését.

Mindig úton van? A Quickbase rendelkezik iOS és Android mobilalkalmazással, hogy mindenki szinkronban maradjon. Eközben az adminisztrátorok könnyedén kezelhetik a felhasználókat, érvényesíthetik a biztonsági előírásokat és biztosíthatják az adatok integritását, míg a csapatok interaktív jelentések és hasznosítható betekintések segítségével hatékonyabban dolgozhatnak.

A Quickbase korlátai

A Quickbase egy megbízható eszköz egyedi alkalmazások készítéséhez, de vannak hátrányai is. Íme néhány problémás pont, amellyel találkozhat:

Sandbox korlátozások : A Quickbase sandbox funkciója, amely csak bizonyos csomagokban érhető el, csak egy sandboxot engedélyez élő alkalmazásonként, és nem támogatja az akciókat, webhookokat vagy összekapcsolt táblázatokat.

Adatlekéréssel kapcsolatos kihívások : Az összekapcsolt táblákból történő adatlekérés gyakran bonyolult, ami megnehezíti a gyors betekintés megszerzését.

Dinamikus űrlapok beállítása : A felhasználói bevitelek alapján változó űrlapok konfigurálása extra erőfeszítést és időt igényel.

Konfigurációk exportálása : Az alkalmazás konfigurációs beállításainak összefoglalása vagy exportálása nem egyszerű, ami megnehezíti a dokumentációt.

A mobilalkalmazás hiányosságai : A mobil verzió nem rendelkezik a webalkalmazás legfontosabb funkcióival, ami korlátozhatja a mobil eszközöket használó felhasználókat.

Tanulási görbe: Annak ellenére, hogy a Quickbase egy kódolás nélküli platform, elsajátítása bonyolult lehet, különösen azok számára, akik nem ismerik az adatbázisokat vagy az alkalmazásfejlesztést.

Ezek a problémák arra késztethetik Önt, hogy olyan Quickbase-versenytársakat keressen, amelyek tökéletesen illeszkednek csapata munkafolyamatához.

👀 Tudta? Az Egyesült Államok Munkaügyi és Statisztikai Minisztériuma szerint a szoftverfejlesztői állások száma a következő évtizedben 17%-kal fog növekedni (ami jóval meghaladja az átlagot)!

Mit kell keresnie a Quickbase alternatíváiban?

A Quickbase alternatívájának kiválasztásakor összpontosítson céljaira.

Egyszerű munkafolyamatokat épít, vagy olyan platformra van szüksége, amely komplex üzleti folyamatokat is képes kezelni? Könnyű testreszabhatóságot keres, vagy a biztonság a legfontosabb Önnek?

Bármilyen igénye is legyen, itt vannak a legfontosabb szempontok, amelyeket érdemes szem előtt tartani:

Könnyű használat és testreszabás : Senki sem akar bonyolult beállításokkal küszködni. Egy kiváló, kódolás nélküli platformnak lehetővé kell tennie a munkafolyamatok, űrlapok és irányítópultok egyszerű létrehozását drag-and-drop eszközökkel.

Skálázhatóság és teljesítmény : Ahogy vállalkozása növekszik, az alkalmazásfejlesztési platformjának is növekednie kell. A nagy adathalmazok, egyedi adatbázisok és összetett folyamatok kezelése nem lassíthatja a munkát.

Integrációk és automatizálás : Egy erős, alacsony kódszintű platformnak zökkenőmentes integrációt kell biztosítania CRM-ekkel, ERP-kkel, Google Workspace-szel, SQL-adatbázisokkal és harmadik féltől származó eszközökkel a hatékony adatkezelés érdekében.

Együttműködés és felhasználókezelés : A valós idejű csapatmunka, a szerepkörökön alapuló hozzáférés, a jóváhagyási munkafolyamatok és az értesítések biztosítják a csapat összetartását és a projektek előrehaladását.

Biztonság és megfelelőség : Üzleti alkalmazásainak elsőrangú védelemre van szükségük. Keressen szerepköralapú jogosultságokat, titkosítást, ellenőrzési naplókat, valamint SOC 2, HIPAA és GDPR megfelelőséget.

Jelentések és elemzések : Egy kiváló üzleti szoftvermegoldás nem csak az adatok kezeléséről szól, hanem azok értelmezéséről is. A beépített jelentéskészítő, irányítópult és adatvizualizációs eszközök a nyers adatokat hasznos információkká alakítják.

Mobil hozzáférhetőség : A munka nem mindig az íróasztalnál történik. A mobilra optimalizált, offline hozzáféréssel rendelkező alkalmazás biztosítja, hogy bárhol is legyen, mindig kapcsolatban maradjon.

Árak és licencelés: Senki sem szereti a rejtett díjakat. Átlátható, az üzleti tevékenységéhez igazodó árak, integrációk, további felhasználók vagy fejlett funkciók miatt felmerülő váratlan költségek nélkül – ez elengedhetetlen.

Quickbase alternatívák áttekintése

Eszköz neve Főbb funkciók A legjobb Árak ClickUp Projekt- és feladatkezelés, egyedi munkafolyamatok, alacsony kódszintű automatizálás, AI-ügynökök, több mint 15 nézet, táblázatos nézet, sablonok, időkövetés, több mint 1000 integráció Projektmenedzsment és egyedi munkafolyamatok Ingyenes; fizetős csomagok 7 USD/felhasználó/hónap áron kezdődnek. Airtable Táblázatkezelő-adatbázis hibrid, egyéni mezők, összekapcsolt táblázatok, automatizálás, több nézet, integrációk, mobilalkalmazás Egyedi adatbázisok létrehozása és kezelése Ingyenes; fizetős csomagok 20 USD/felhasználó/hónap áron Zoho Creator Alacsony kódszintű alkalmazáskészítő, Zia AI, BI elemzés, fizetési integrációk, REST API-k, 99,9% rendelkezésre állás Alacsony kódszükségletű alkalmazásfejlesztés és munkafolyamat-automatizálás 12 USD/felhasználó/hónap áron kezdődik Smartsheet Táblázatos felület, rács/kártya/Gantt/naptár nézetek, munkafolyamat-automatizálás, DataMesh, Brandfolder, CMEK biztonság Projektmenedzsment táblázatokkal Ingyenes; fizetős csomagok 12 USD/felhasználó/hónap áron Appian Folyamatkoordináció, RPA, AI, adatstruktúra, dinamikus jelentések, mobilra optimalizált alkalmazások, ügykezelés Komplex üzleti folyamatok automatizálása Egyedi árak Mendix Platform Fejlett IDE, AI asszisztens, összetett architektúra, előre elkészített integrációk, gyors telepítés Gyors alkalmazásfejlesztés és folyamatok automatizálása Ingyenes; 1027 USD/hó-tól Caspio Kód nélküli alkalmazáskészítő, AI asszisztens, REST API, SQL funkciók, fizetési integrációk, FileStor CDN Kisvállalkozások, amelyek egyedi adatbázis-alkalmazásokat fejlesztenek 100 dollártól/hónap Oracle APEX Alacsony kódszintű webalkalmazás-készítő, interaktív jelentések, AI asszisztens, REST adatok, PWA támogatás, lokalizáció Vállalati szintű alkalmazások az Oracle Cloud segítségével Mindig ingyenes; a fizetős csomagok ára 122 dollár/hónaptól kezdődik. Monday. com Testreszabható munkafolyamatok, automatizálási receptek, több mint 200 integráció, alkalmazáskeretrendszer, valós idejű elemzések, AI eszközök Testreszabható munkafolyamatok létrehozása Ingyenes; fizetős csomagok 12 USD/felhasználó/hónap áron Kintone Egyedi alkalmazások, több mint 25 adatmezőtípus, részletes jogosultságok, munkafolyamat-automatizálás, diagramok, revíziós előzmények Egyedi alkalmazások és munkafolyamatok kisvállalkozások számára 16 USD/felhasználó/hónap áron kezdődik

A 10 legjobb Quickbase alternatíva

Készen áll a változásra? Ez a 10 Quickbase alternatíva segíthet Önnek egyedi alkalmazások létrehozásában kódolás nélkül:

1. ClickUp (A legjobb projektmenedzsmenthez és egyedi munkafolyamatokhoz)

Központosítsa adatait, projektjeit és minden mást a ClickUp segítségével, amely egyetlen platformon biztosítja az összes projektmenedzsment igényét.

Ha olyan Quickbase alternatívát keres, amely feladatkezelést, egyedi munkafolyamatokat és kódolás nélküli automatizálást kínál, akkor a ClickUp lehet a tökéletes választás. Olyan csapatok számára készült, akik hatékony, alacsony kódolási igényű eszközöket szeretnének, anélkül, hogy a hagyományos adatbázis-platformok okozta fejfájással kellene szembesülniük.

A ClickUp igazán kiemelkedő tulajdonsága az alacsony kódszintű automatizálás és az AI-alapú ügynökök. Az automatizálás segítségével egyedi szabályokat állíthat be, amelyek automatikusan hozzárendelik a feladatokat, frissítik az állapotokat vagy értesítéseket küldenek – kód írása nélkül.

A vizuális automatizálási eszköz segítségével bárki könnyedén racionalizálhatja a folyamatokat és kiküszöbölheti az ismétlődő munkákat. De ez még nem minden: a ClickUp AI ügynökei, amelyek a Listák és a ClickUp Chat funkciókban érhetők el, új szintre emelik az automatizálást. Ezek az intelligens asszisztensek rutinfeladatokat végeznek, kérdésekre válaszolnak, sőt még a projektek kezelésében is segítenek, így a csapatodnak több ideje marad a legfontosabb feladatokra koncentrálni.

Használja a ClickUp AI Agentjét az ismétlődő feladatok automatizálásához.

A legjobb az egészben, hogy mindez szorosan integrálva van a ClickUp Tasks alkalmazással. Részletes feladatok, egyéni mezők, függőségek és ellenőrzőlisták létrehozásával biztosíthatja, hogy a projekt minden aspektusát hatékonyan nyomon kövessék és kezeljék. A platform fejlett szűrési, rendezési és csoportosítási funkciókat támogat, így a csapatok a saját egyedi folyamataikhoz és jelentési igényeikhez igazíthatják a munkaterületüket.

Egyszerűsítse munkafolyamatát – minden feladatot a ClickUp-on belül hozhat létre, követhet nyomon és kezelhet.

Továbbá, a ClickUp mesterséges intelligenciával támogatott projektmenedzsmentje még egy lépéssel tovább megy, teljes ellenőrzést biztosítva Önnek a munka tervezése, nyomon követése és végrehajtása felett. A Gantt-diagramokat részesíti előnyben az ütemtervekhez? Szüksége van a Workload View-ra az erőforrások egyensúlyának fenntartásához? Egyszerű Kanban táblát szeretne? Számos lehetőség közül választhat – pontosan 15+ módszerrel jelenítheti meg projektjeit.

Ha az adatok szervezése prioritás, a ClickUp táblázatos nézetével a ClickUp egyedi adatbázissá válik, amely kiválóan alkalmas CRM-ekhez vagy bármilyen más, a csapat számára szükséges adat nyomon követéséhez. A kész sablonok segítségével a beállítás gyorsan elvégezhető, így a formázás helyett a munkára koncentrálhat.

Készíts villámgyors táblázatokat és dinamikus vizuális adatbázisokat a ClickUp Table View segítségével.

Az együttműködés is egyszerű. Az alkalmazáson belüli megjegyzések, fájlmegosztás és említések kontextusba helyezik a beszélgetéseket, míg a kommunikációs terv sablonok segítségével perceken belül elindulhat. A Slack és a Google Workspace integrációknak köszönhetően pedig minden összekapcsolva marad.

És természetesen ott van még a ClickUp Project Time Tracking is, mert tudni, hogy a csapata hol tölti az idejét, ugyanolyan fontos, mint maga a munka menedzselése. Készítsen jelentéseket, azonosítsa a szűk keresztmetszeteket, és gondoskodjon a munkafolyamatok zökkenőmentes működéséről, hogy minden perc jól legyen kihasználva.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Néhány ClickUp nézet még nem elérhető a mobilalkalmazásban.

A funkciók széles skálája tanulási görbét eredményezhet az üzleti felhasználók számára.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Imádom a ClickUp-ot és azt, ahogy automatizálja a folyamatokat, a feladat státusza alapján történő tulajdonjog-átruházástól kezdve a felhasználók által egy feladatra fordított idő nyomon követéséig. Remek eszköz a több ember, köztük harmadik felek bevonásával zajló projektekben való együttműködéshez.

Imádom a ClickUp-ot és azt, ahogy automatizálja a folyamatokat, a feladat státusza alapján történő tulajdonjog-átruházástól kezdve a felhasználók által egy feladatra fordított idő nyomon követéséig. Remek eszköz a több ember, köztük harmadik felek bevonásával zajló projektekben való együttműködéshez.

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 88%-a használja az AI-t személyes feladatokhoz, de több mint 50% nem meri használni a munkahelyén. A három fő akadály? A zökkenőmentes integráció hiánya, a tudáshiány vagy a biztonsági aggályok. De mi van akkor, ha az AI be van építve a munkaterületébe, és már biztonságos? A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztense ezt valósággá teszi. Megérti a közönséges nyelven megfogalmazott utasításokat, megoldva mindhárom AI-bevezetéssel kapcsolatos aggályt, miközben összekapcsolja a csevegést, a feladatokat, a dokumentumokat és a tudást a munkaterületen. Találjon válaszokat és betekintést egyetlen kattintással!

➡️ Olvassa el még: Hogyan válasszon CRM rendszert a vállalkozásához?

2. Airtable (a legjobb egyedi adatbázisok létrehozásához és kezeléséhez)

az Airtable segítségével

Az Airtable egy webalapú SaaS platform, amely megkönnyíti az adatbázisok nulláról történő felépítését, a mezők testreszabását, a táblák összekapcsolását és a folyamatok automatizálását. Ötvözi a táblázatkezelő egyszerűségét az adatbázis erősségével, így erős Quickbase alternatívává teszi.

Testreszabható mezőkkel, összekapcsolt táblázatokkal és automatizálással egyszerűen javítja a munkafolyamatokat. Akár projekteket, értékesítési folyamatokat vagy tartalmi naptárakat kezel, ez az adatbázis-szoftver mindent strukturáltan, hozzáférhetően és könnyen kezelhetően tart – nincs szükség kiterjedt programozási ismeretekre.

Az Airtable legjobb funkciói

Hozzon létre és kapcsoljon össze adatbázisokat egy intuitív, táblázatos felületen.

Automatizálja a feladatokat trigger-alapú munkafolyamatokkal és AI-alapú automatizált folyamatkezeléssel.

Váltson a Kanban, Gantt, naptár és rács nézetek között a jobb vizualizáció érdekében.

Integrálja a Salesforce, a Slack, a Google Workspace és más szolgáltatásokkal natív kapcsolatok és nyílt API segítségével.

A mobilalkalmazással bárhonnan hozzáférhet és frissítheti az adatbázisokat.

Az Airtable korlátai

A csapatcsomag maximum 50 000 bejegyzést engedélyez adatbázisonként, és minden táblázatban szintén maximum 50 000 rekordot.

Több cellát nem lehet egyszerre szerkeszteni, és nem lehet nem egymást követő adatokat kijelölni, ami lassítja a munkát.

Airtable árak

Ingyenes

Csapat : 20 USD/hó

Üzleti : 45 USD/hó

Vállalati méret: Egyedi árak

Airtable értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 2700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2100+ értékelés)

Mit mondanak az Airtable-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Az Airtable legnagyobb erőssége a rugalmassága. Mi mindenre használtuk, az ügyfélprojektek nyomon követésétől a feladatok automatizálásáig. Egy kiemelkedő példa volt, amikor az Airtable szkriptelési és webhook funkcióit felhasználva egyedi Stripe integrációt állítottunk be egy ügyfél számára – tökéletesen működött és rengeteg időt spórolt nekünk.

Az Airtable legnagyobb erőssége a rugalmassága. Mi mindenre használtuk, az ügyfélprojektek nyomon követésétől a feladatok automatizálásáig. Egy kiemelkedő példa volt, amikor az Airtable szkriptelési és webhook funkcióit felhasználva egyedi Stripe integrációt állítottunk be egy ügyfél számára – tökéletesen működött és rengeteg időt spórolt nekünk.

➡️ Olvassa el még: A legjobb Airtable alternatívák

3. Zoho Creator (a legjobb alacsony kódszintű alkalmazáskészítéshez a munkafolyamatok automatizálása érdekében)

a Zoho Creator segítségével

Mi lenne, ha az alacsony kódszintű alkalmazása nem csak parancsokat követne? A Zoho Creator Zia AI intelligens előrejelzéseket, érzelemelemzéseket és adatelemzéseket hoz közvetlenül a munkafolyamatokba, így az alkalmazások nem csak futnak, hanem tanulnak is.

A beépített fizetési integrációk, mint a PayPal és a Razorpay, zökkenőmentesen kezelik a tranzakciókat; nincs szükség további eszközökre. Ez egy előny a Quickbase-hez képest, amely a Zapier vagy a Pipedream segítségével valósítja meg a fizetési integrációkat.

A Zoho Creator legjobb funkciói

Egyszerűsítse az alkalmazásfejlesztést egy alacsony kódszintű platformmal , amely könnyen használható, de elég hatékony a komplex munkafolyamatokhoz.

Szerezzen valós idejű betekintést az üzleti intelligencia (BI) elemzések és interaktív irányítópultok segítségével.

Csatlakozzon a meglévő eszközökhöz előre elkészített integrációk és REST API-k segítségével.

Biztosítsa a megbízhatóságot 99,9%-os rendelkezésre állással és vállalati szintű biztonsággal.

A Zoho Creator korlátai

Az alformulák importálásának, a képletmezőknek és a fájlfeltöltéseknek a korlátozása bonyolulttá teheti az összetett adatokat.

Az olyan AI funkciók, mint a predikciók, az OCR és az AR, használati korlátozásokkal rendelkeznek, ami korlátozza a fejlett munkafolyamatokat.

Zoho Creator árak

Standard : 12 USD/hó felhasználónként

Professional : 30 USD/hó felhasználónként

Enterprise : 37 USD/hó felhasználónként

Flex: Egyedi árak; éves előfizetéssel elérhető

Zoho Creator értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (170+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 160 értékelés)

Mit mondanak a Zoho Creator valós felhasználói?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Zoho Creator legnagyobb előnye a kódolás nélküli platformja, amely lehetővé teszi, hogy igényeinknek megfelelően alkalmazzunk alkalmazásokat anélkül, hogy fix kódsorokat kellene írni. Emellett egyszerűen lehet adatokat lekérni űrlapokból és azokból grafikonokat készíteni, mintha több, egymással összekapcsolt űrlap lenne, amelyekből mindegyikből ki lehetne vonni az információkat.

A Zoho Creator legnagyobb előnye a kódolás nélküli platformja, amely lehetővé teszi, hogy igényeinknek megfelelően alkalmazzunk alkalmazásokat anélkül, hogy fix kódsorokat kellene írni. Emellett egyszerűen lehet adatokat lekérni űrlapokból és azokból grafikonokat készíteni, mintha több, egymással összekapcsolt űrlap lenne, amelyekből mindegyikből ki lehetne vonni az információkat.

4. Smartsheet (A legjobb projektmenedzsment táblázatokkal)

via Smartsheet

A Smartsheet intuitív, táblázatos felületet kínál, beépített rácsos, kártyás, Gantt- és naptárnézettel – nincs szükség további beállításokra. A kritikus út nyomon követése segít a csapatoknak azonnali azonosítani a szűk keresztmetszeteket, ami egy olyan natív funkció, amely a Quickbase-ből hiányzik.

A Smartsheet egyszerűsíti a munkafolyamatok automatizálását is, kódolás nélküli szabályokkal a riasztások, jóváhagyások és feladatkiosztások számára, így a folyamatok manuális beavatkozás nélkül is zavartalanul haladnak. Ezzel strukturált, vizuális és könnyen használható alternatívát kínál a Quickbase adatbázis-orientált megközelítéséhez képest, különösen azoknak a csapatoknak, amelyek több projektet is egyszerre kezelnek.

A Smartsheet legjobb funkciói

Automatizálja a munkafolyamatokat és szinkronizálja az adatokat az alkalmazások között a Bridge segítségével az intelligens folyamatok érdekében.

Térképezze fel és kapcsolja össze a nagy adathalmazokat a lapok és jelentések között a DataMesh segítségével.

Töltsön fel, töltse le és központosítsa a CRM-ek, ERP-k és adatbázisok adatait a Data Shuttle segítségével.

Kezelje digitális eszközeit könnyedén a Brandfolder segítségével a zökkenőmentes szervezés és terjesztés érdekében.

Biztosítsa az érzékeny adatokat az ügyfél által kezelt titkosítási kulcsokkal (CMEK) a teljes ellenőrzés érdekében.

A Smartsheet korlátai

Hiányoznak belőle az Excelben vagy a Google Sheetsben elérhető néhány fejlett funkciók, például az oszlopok másolása vagy az adatok egyszerre több cellába történő beillesztése.

A mobilalkalmazás hibás lehet, gyakran újratelepítésre van szükség a összeomlások kijavításához.

Smartsheet árak

Ingyenes

Pro : 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Egyedi árak

Fejlett munkamenedzsment: Egyedi árazás

Smartsheet értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 19 300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3400 értékelés)

Mit mondanak a Smartsheetről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Tetszik, hogy a Smartsheet sokoldalú és sokféle alkalmazáshoz használható. Néha csak egy fejlettebb és interaktívabb Excel-verzióként használom, máskor pedig kihasználom a műszerfal és az automatizálási funkciók előnyeit, hogy nagyon hatékony eszközöket hozzak létre, amelyekkel a munka sokkal könnyebbé és szervezettebbé válik.

Tetszik, hogy a Smartsheet sokoldalú és sokféle alkalmazáshoz használható. Néha csak egy fejlettebb és interaktívabb Excel-verzióként használom, máskor pedig kihasználom a műszerfal és az automatizálási funkciók előnyeit, hogy nagyon hatékony eszközöket hozzak létre, amelyekkel a munka sokkal könnyebbé és szervezettebbé válik.

➡️ Olvassa el még: Ingyenes táblázatkezelő sablonok Excelben és ClickUpban

5. Appian (A legjobb komplex üzleti folyamatok robotizált folyamatok automatizálásával történő automatizálásához)

az Appian segítségével

Az Appian kiemelkedik a folyamatok összehangolásával, biztosítva a emberi feladatok és a digitális automatizálás zökkenőmentes koordinációját. Drag-and-drop felülete megkönnyíti a vállalati alkalmazások fejlesztését, míg a data fabric technológia komplex kódolás nélkül egyesíti a több forrásból származó adatokat.

Az eszköz kiemelkedik az AI-alapú dokumentumfeldolgozás és a fejlett ügykezelés terén is, így kiváló választás komplex munkafolyamatokat kezelő szervezetek számára. Beépített automatizálási funkcióival a jóváhagyások, a feladatkiosztások és a főbb vállalati eszközökkel való integráció terén egyszerűsíti a műveleteket, miközben minden összekapcsolva marad.

Az Appian legjobb funkciói

Automatizálja a munkafolyamatokat RPA, AI és IDP segítségével a gyorsabb végrehajtás érdekében.

Egységesítse üzleti adatait egy integrált adatstruktúrával

Dinamikus jelentések és folyamatintelligencia segítségével valós idejű betekintést nyerhet.

Javítsa a felhasználói élményt mobilra optimalizált alkalmazásokkal és webportálokkal.

Kezelje a komplex ügyeket moduláris, skálázható alkalmazásokkal

Az Appian korlátai

A fejlett funkciók használatához programozási ismeretek szükségesek.

Nincs lehetőség megjegyzések hozzárendelésére konkrét csapattagokhoz

Appian árak

Egyedi árak

Appian értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (70+ értékelés)

Mit mondanak az Appianról a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

Könnyű integrálni harmadik féltől származó rendszerekkel, a előre elkészített standard elrendezések és felhasználói felület-összetevők, valamint a hatékony folyamatmodell-képességek kiválóak.

Könnyű integrálni harmadik féltől származó rendszerekkel, a előre elkészített standard elrendezések és felhasználói felület-összetevők, valamint a hatékony folyamatmodell-képességek kiválóak.

👀 Tudta? Az Accenture előrejelzése szerint az AI a munkaidő 40%-át támogathatja vagy növelheti! Az alacsony kódszintű egyedi alkalmazásfejlesztésnél ez gyorsabb munkafolyamatokat, intelligensebb automatizálást és kevesebb manuális munkát jelent.

6. Mendix Platform (A legjobb gyors alkalmazásfejlesztéshez és folyamatok automatizálásához)

via Mendix

A generatív mesterséges intelligencia és más technológiák a munkatevékenységek 60–70%-át automatizálhatják, csökkentve az ismétlődő feladatokat, mint például az adatbevitel és a fájlok szervezése. A Mendix ezt még tovább viszi a Maia nevű mesterséges intelligencia asszisztensével, amely mikrofolyamatokat, widgeteket és logikai komponenseket javasol a fejlesztés felgyorsítása érdekében.

Összeállítható architektúrája biztosítja a modularitást, lehetővé téve a csapatok számára az alkalmazáskomponensek gyors összeállítását és újrafelhasználását, így könnyebben alkalmazkodhatnak a változó üzleti igényekhez.

A Mendix Platform legjobb funkciói

A fejlett IDE és az AI-alapú eszközök segítségével könnyedén megoldhatja a komplex feladatokat.

Építsen összeállítható vállalatot előre elkészített integrációkkal, sablonokkal és kiterjesztésekkel.

Gyorsítsa fel a fejlesztést AI-támogatott funkciókkal és egyedi ML-modellekkel

Egyetlen kattintással bárhol telepítheti – nyilvános, magán vagy hibrid felhőben.

A Mendix Platform korlátai

A Data Grid tartalmaz fejléceket a rendezéshez, de nem támogatja a kattintással végrehajtható műveleteket, így a részletek közvetlenül a táblázatból egy felugró ablakban történő megnyitása nem lehetséges.

A Mendix Platform árai

Ingyenes

Standard : 1027 USD-tól havonta (900 EUR havonta)

Prémium: Egyedi árak

Mendix Platform értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (190+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a Mendix Platformról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Mendix egy kiváló alacsony kódszintű és kódmentes platform, amely nagy potenciállal rendelkezik a gyors alkalmazásfejlesztési modell megvalósításához az üzleti életben. A Mendixben leginkább a projekt TAT-ja (átfutási ideje) tetszik. A Mendix segítségével könnyedén elkészíthetünk egy alkalmazást 3 hét alatt a fejlesztéstől a telepítésig, ami hagyományos kódolás esetén általában hónapokig tart.

A Mendix egy kiváló alacsony kódszintű és kódmentes platform, amely nagy potenciállal rendelkezik a gyors alkalmazásfejlesztési modell megvalósításához az üzleti életben. A Mendixben leginkább a projekt TAT-ja (átfutási ideje) tetszik. A Mendix segítségével könnyedén elkészíthetünk egy alkalmazást 3 hét alatt a fejlesztéstől a telepítésig, ami hagyományos kódolás esetén általában hónapokba telik.

🧠 Érdekesség: A low-code fejlesztés gyökerei az 1980-as és 1990-es évekre nyúlnak vissza, amikor megjelentek a gyors alkalmazásfejlesztő (RAD) eszközök, mint például a Borland Delphi, a PowerBuilder és a Microsoft Visual Basic.

7. Caspio (A legjobb kisvállalkozások számára, amelyek kódolási ismeretek nélkül szeretnének egyedi adatbázis-alkalmazásokat készíteni)

via Caspio

A Caspio valódi kódolásmentes élményt nyújt, így a nem technikai felhasználók is könnyedén készíthetnek online adatbázis-alkalmazásokat. A Quickbase-nél abban tűnik ki, hogy automatizálja az adatbázis-triggereket, az ütemezett feladatokat és a webhookokat, amelyek valós időben biztosítják az adatok áramlását, anélkül, hogy egy ujjat is meg kellene mozdítani.

Az integrációk tekintetében pedig a Caspio natív REST API-ja kiküszöböli azokat a fárasztó megoldásokat, amelyekkel a Quickbase felhasználók gyakran szembesülnek.

A Caspio legjobb funkciói

Gyorsítsa fel a fejlesztést egy AI-alapú asszisztenssel az alkalmazások tervezéséhez és kialakításához.

Bővítse a funkcionalitást REST API és SQL funkciókkal

A beépített PayPal és Stripe integrációval biztonságosan feldolgozhatja az online fizetéseket.

Fájlok tárolása és kezelése a FileStor CDN és a felhőalapú tárolási szolgáltatásokkal

Használja ki a nagyfokú skálázhatóságot és biztonságot nyújtó, vállalati szintű SQL adatbázist.

A Caspio korlátai

Egyes ügyfelek a DataPage korlátozását szigorúnak tartják, még a nagy oldalkapacitást igénylő fizetős csomagok esetében is.

A webhook üzenetek mérete legfeljebb 10 MB lehet.

Caspio árak

Lite : 100 USD/hó

Plus : 300 USD/hó

Üzleti : 600 USD/hó

Vállalati: Egyedi árak

Caspio értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (150+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a Caspio-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

A Caspio platform könnyen használható volt, és a szoftver megtanulása után egy héten belül el tudtam indítani az alkalmazást. Ügyfélszolgálatuk kiváló, és minden problémámmal készségesen segítettek.

A Caspio platform könnyen használható volt, és a szoftver megtanulása után egy héten belül el tudtam indítani az alkalmazást. Ügyfélszolgálatuk kiváló, és minden problémámmal készségesen segítettek.

8. Oracle APEX (A legjobb vállalati szintű alkalmazások készítéséhez Oracle Cloud integrációval)

Az Oracle APEX egy alacsony kódszintű platform, amelyet biztonságos és skálázható webalkalmazások készítésére terveztek, minimális kódolással. Az egyik kiemelkedő funkciója az interaktív jelentések, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára az adatok szűrését, keresését, rendezését és igényeiknek megfelelő testreszabását.

A platform AI-vezérelt funkciókat is tartalmaz, többek között az APEX AI Assistant szolgáltatást, amely segít a fejlesztőknek SQL-lekérdezések generálásában, optimalizálásában és hibakeresésében, valamint a HTML, JavaScript és PL/SQL finomításában.

Az Oracle APEX legjobb funkciói

Az interaktív rácsokkal több sort is egyszerre szerkeszthet – kattintson, szerkessze, mentse, akárcsak egy táblázatkezelő programban.

Az Oracle JET diagramokkal – oszlop-, kör-, vonaldiagramok és mások – vizualizálhatja az adatokat.

Kérdezzen le és kezeljen REST adatforrásokat SQL segítségével; nincs szükség adatbázis-linkekre.

Egy lépésben engedélyezze a PWA funkciót az offline hozzáférés és a mobil optimalizálás érdekében.

Könnyed lokalizálás XLIFF-alapú fordítással, számformázással és RTL-támogatással

Az Oracle APEX korlátai

Az APEX használata esetén úgy érezheti, hogy kiszorul az Oracle ökoszisztémából.

Van egy tanulási görbe, különösen, ha nem ismeri az Oracle környezetét.

Oracle APEX árak

Mindig ingyenes

APEX alkalmazásfejlesztési szolgáltatás : 122 USD/hó

APEX autonóm adatbázissal: 502 USD/hó

Oracle APEX értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Oracle APEX-ről a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

Kedvenc funkcióim a táblázatok alkalmazásokká alakítása, a külső adatok megosztása, valamint az alkalmazások felhőben vagy helyben történő méretezése és telepítése.

Kedvenc funkcióim a táblázatok alkalmazásokká alakítása, a külső adatok megosztása, valamint az alkalmazások felhőben vagy helyben történő méretezése és telepítése.

9. Monday.com (A legjobb testreszabható munkafolyamatok létrehozásához)

A Quickbase-től eltérően, amely fejlett testreszabáshoz kódolást igényel, a Monday.com Apps Framework lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy alig vagy egyáltalán nem kódolva hozzanak létre egyedi alkalmazásokat, irányítópultokat és integrációkat.

Automatizálási receptjei kezelik az ismétlődő feladatokat, csökkentve a szkriptelés szükségességét, míg a több mint 200 natív integráció zökkenőmentesen kapcsolódik olyan eszközökhöz, mint a Slack, a Google Workspace és a Salesforce.

Monday.com legjobb funkciói

Tervezze meg és hajtsa végre hatékonyan a sprinteket a funkciók prioritásainak meghatározásával és a roadmap vizualizálásával.

Automatizálja a fejlesztői feladatokat, hogy megszüntesse a kézi munkát és növelje a termelékenységet.

Kövesse nyomon az előrehaladást valós idejű elemzésekkel, és fedezze fel a trendeket a sprintek során.

Összehangolja a csapatokat megosztható ütemtervekkel és együttműködésen alapuló termékwikikkel.

Integrálja a GitHub, GitLab, Jira, Bitbucket, Slack, Zapier, Zendesk és más szolgáltatásokkal a kód szinkronizálása, a problémák nyomon követése, a munkafolyamatok automatizálása és az együttműködés központosítása érdekében.

Használjon mesterséges intelligenciával működő eszközöket a hibák kategorizálásához, a dokumentumok összefoglalásához és a feladatok azonnali kiosztásához.

Monday.com korlátai

Az automatizálási és integrációs lehetőségek túlnyomóak lehetnek, ami megnehezíti az új felhasználók számára a navigációt.

A felhasználók nem tudják megtekinteni az egy feladathoz tartozó összes jegyzetet anélkül, hogy azokat egyenként megnyitnák, ami lassíthatja a munkafolyamatokat.

Monday.com árak

Ingyenes

Alap : 12 USD/felhasználó/hónap

Standard : 14 USD/felhasználó/hónap

Pro : 24 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árak

Monday.com értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 12 500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 5000 értékelés)

Mit mondanak a Monday-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Egyes funkciók hatékony működéséhez speciális beállítások szükségesek – például függőségek vagy komplex automatizálások –, ami lassíthatja az új munkatársak beilleszkedését. Emellett a mobilalkalmazás nem működik olyan zökkenőmentesen, ha nagy táblákról vagy nagy mennyiségű frissítésről van szó, ami korlátozza a mobilitást.

Egyes funkciók hatékony működéséhez speciális beállítások szükségesek – például függőségek vagy komplex automatizálások –, ami lassíthatja az új munkatársak beilleszkedését. Emellett a mobilalkalmazás nem működik olyan zökkenőmentesen, ha nagy táblákról vagy nagy mennyiségű frissítésről van szó, ami korlátozza a mobilitást.

🧠 Érdekesség: A Forrester Research először egy 2011-es jelentésben használta a „low-code development” (alacsony kódszintű fejlesztés) kifejezést, amelyben az egyedi alkalmazásokhoz használható új termelékenységi platformokat tárgyalta.

10. Kintone (A legjobb kisvállalkozások számára egyedi alkalmazások és munkafolyamatok létrehozásához)

via Kintone

A Kintone minden kommunikációt a munkafolyamatokon belül tart, így biztosítva, hogy semmi ne vesszen el a kavarodásban.

Egy másik nagy előny? A részletes jogosultsági beállítások. Az adminisztrátorok a mező, a rekord és az alkalmazás szintjén is szabályozhatják a hozzáférést, ami túlmutat a Quickbase szerepköralapú jogosultságain. El kell rejtenie bizonyos mezőket, vagy a feltételek alapján módosítania kell a láthatóságot? A Kintone megkönnyíti ezt, így a csapatok rugalmasabban kezelhetik az érzékeny adatokat, miközben a együttműködés zökkenőmentes marad.

A Kintone legjobb funkciói

Több mint 25 adatmezőtípust testreszabhat feltételekkel

Hozzon létre egyedi nézeteket, és ábrázolja az adatokat diagramokkal és grafikonokkal.

Kapcsolja össze a kapcsolódó alkalmazásokat, hogy elkerülje a párhuzamos munkavégzést és központosítsa az információkat.

Automatizálja a munkafolyamatokat, állítson be emlékeztetőket, és kapjon valós idejű értesítéseket.

Szabályozza a hozzáférést részletes jogosultságokkal, és kövesse nyomon a változásokat a módosítási előzményekkel.

A Kintone korlátai

Túl sok szűrőfeltétel megadása megakadályozhatja a „Nézet” képernyő megnyitását.

Az egyes fájlcsatolások maximális mérete 1 GB-ra korlátozott.

Kintone árak

Professzionális: 16 USD/felhasználó/hónap

Egyedi: 20 USD/felhasználó/hónap (minimum 5 felhasználó szükséges)

Kintone értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 240 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (150+ értékelés)

Mit mondanak a Kintone-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Előrejelzési és árazási rendszerünket Excelből adatbázis formátumba kellett áthelyeznünk. Imádom, hogy az Excel összes funkciója megmaradt, miközben az adatbázis összes jogosultságát és rugalmasságát is megkaptuk. A teljes mértékben működőképes rendszert a szokásos idő töredékében tudtuk bevezetni, és megmaradt az Excelből megszokott rugalmasság is. Az áttérés nagyon jól ment, a beállítás pedig gyerekjáték volt. Több iparági barátomnak is azt mondtam, hogy nézzék meg a Kintone-t. Minden nap használjuk az egész csapatunkkal, és integráltuk a domo rendszerünkbe a jelentésekhez.

Előrejelzési és árazási rendszerünket Excelből adatbázis formátumba kellett áthelyeznünk. Imádom, hogy az Excel összes funkciója megmaradt, miközben az adatbázis összes jogosultságát és rugalmasságát is megkaptuk. A teljes mértékben működőképes rendszert a szokásos idő töredékében tudtuk bevezetni, és megmaradt az Excelből megszokott rugalmasság is. Az áttérés nagyon jól ment, a beállítás pedig gyerekjáték volt. Több iparági barátomnak is azt mondtam, hogy nézzék meg a Kintone-t. Minden nap használjuk az egész csapatunkkal, és integráltuk a domo rendszerünkbe a jelentésekhez.

Találja meg a csapatának legmegfelelőbb Quickbase alternatívát

A Quickbase kiválóan alkalmas egyedi alkalmazásokhoz, de ha korlátai – árak, integrációs hiányosságok vagy meredek tanulási görbe – visszatartják Önt, akkor talán itt az ideje váltani.

A megfelelő alternatíva illeszkedjen a munkafolyamatához, skálázható legyen az üzleti tevékenységéhez, és rugalmasságot kínáljon merev struktúrák nélkül.

A ClickUp ötvözi a projektmenedzsmentet a testreszabható munkafolyamatokkal, az automatizálással és a valós idejű együttműködéssel. Készítsen kód nélküli munkafolyamatokat, kövesse nyomon a projekteket a kezdetektől a befejezésig, és tartsa összehangoltan a csapatát – mindezt egy helyen.

Rugalmas, all-in-one megoldást keres? Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra.