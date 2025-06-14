ClickUp és Jotform: melyik eszköz felel meg a projektmenedzsment igényeinek?

A végtelen feladatigények kezelése, a több projektben elért előrehaladás nyomon követése és a munkafolyamatához nem igazán illeszkedő, szétszórt űrlapok kezelése stresszt okozhat.

Akár csapatot vezet, új felhasználókat és új alkalmazottakat vesz fel, akár ügyféladatokat gyűjt, a megfelelő szoftver megléte döntő fontosságú lehet a hatékonyság szempontjából.

A ClickUp és a Jotform is hatékony adatgyűjtési funkciókat kínál, de melyik egyszerűsíti a munkafolyamatát?

Míg a ClickUp a projektkövetés és a feladatkezelés terén jeleskedik, a Jotform az űrlapkészítés és az adatok gyűjtése terén a legjobb választás feltételes logikával. A kettő közül melyiket választja, az az Ön prioritásaitól függ. Vessünk egy pillantást a két eszközre, hogy megtalálja a legmegfelelőbbet!

ClickUp és Jotform összehasonlítása egy pillantásra

Íme egy rövid összehasonlítás a ClickUp és a Jotform funkcióiról:

Funkció ClickUp Jotform Elsődleges fókusz All-in-one munkafelület projektmenedzsmenthez, feladatkövetéshez, dokumentumokhoz, űrlapokhoz és munkafolyamat-automatizáláshoz A formanyomtatványok létrehozására, az adatgyűjtésre és a munkafolyamatok automatizálására összpontosít. Űrlapkészítés Drag-and-drop űrlapszerkesztő egyedi márkajelzéssel, feltételes logikával és közvetlen integrációval a feladatokba és a munkafolyamatokba. Drag-and-drop űrlapszerkesztő egyedi márkajelzéssel, feltételes logikával Testreszabás Közepes mértékű űrlapszabás, leginkább belső folyamatokhoz és feladatkövetéshez alkalmas; támogatja az egyéni mezőket és az automatizálást. Magas fokú testreszabhatóság feltételes logikával és integrációs lehetőségekkel Űrlapválaszok Az űrlapok elküldésével azonnal létrehozhat vagy frissíthet feladatokat, automatizálhat folyamatokat, és integrálhatja azokat a projekt munkafolyamataiba. Automatikus űrlapválaszok generálása, adatok elemzése, munkafolyamatok elindítása és AI-alapú betekintés Automatizálás Fejlett automatizálások: feladatkiosztás, értesítések, munkafolyamat-indítók, AI-alapú feladatösszefoglalás és még sok más Automatikus űrlapválaszok generálása, adatok elemzése, munkafolyamatok elindítása, AI-alapú betekintés Projektmenedzsment Táblázatok funkció (rács, naptár, kártya nézetek) a beküldések nyomon követéséhez, hiányoznak a fejlett feladatfüggőségek és a projekt vizualizációja. Táblázatok funkció (rács, naptár, kártya nézetek) a beküldések nyomon követéséhez, hiányoznak a fejlett feladatfüggőségek és a projekt vizualizációja Együttműködési eszközök Valós idejű együttműködés feladatok, megjegyzések, dokumentumok, táblák, csevegés és értesítések terén Csapatmunka táblázatokban, korlátozott feladatkezelési lehetőségek AI-alapú funkciók Mesterséges intelligencia feladatösszefoglalókhoz, határidő-előrejelzéshez, munkafolyamat-automatizáláshoz, értekezletjegyzetekhez és tartalomgeneráláshoz Mesterséges intelligencia az adatelemzéshez, automatikus válaszokhoz, trendek azonosításához és jelentések készítéséhez Integrációk Több mint 1000 integráció: Slack, Google Drive, Zapier, Teams, GitHub és még sok más Több mint 150 integráció CRM-ekkel, e-mail marketing eszközökkel és fizetési feldolgozókkal Fizetési integráció Nincs közvetlen fizetésfeldolgozás az űrlapokban Fogadjon fizetéseket PayPal és Stripe segítségével közvetlenül az űrlapokból

Mi az a ClickUp?

Szerezzen be egy egyetlen platformot a feladatok kezeléséhez, a munkafolyamatok automatizálásához és az együttműködéshez a ClickUp segítségével

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi és projektmenedzsment szoftver, amely egyszerűsíti a csapatok, osztályok és vállalkozások közötti munkát. Központosítja a feladatkezelést, a dokumentumok közös szerkesztését és a munkafolyamatok testreszabását, miközben jelentősen csökkenti a felesleges alkalmazásváltásokat.

Ha komplex projekteket irányít, csapatok teljesítményét követi nyomon vagy napi feladatokat racionalizál, a ClickUp rendkívül testreszabható élményt kínál. Űrlapszerkesztője, feladatkövető funkciója, Gantt-diagramjai és AI-alapú automatizálása minden méretű vállalkozásnak segít a szervezettség és a hatékonyság fenntartásában.

A ClickUp segítségével a csapatok együttműködhetnek, nyomon követhetik az előrehaladást és elemezhetik az adatokat, így ez a szoftver hatékony alternatívája a hagyományos projektmenedzsment megoldásoknak.

A ClickUp funkciói

A ClickUp egy sor olyan funkciót kínál, amelyek célja a munkafolyamatok egyszerűsítése és a termelékenység növelése. A platformon található minden eszköz megkönnyíti a feladatkezelést, a projektkövetéstől az automatizálásig.

Az alábbiakban három olyan kulcsfontosságú funkciót mutatunk be, amelyek megkülönböztetik a ClickUp-ot.

1. ClickUp űrlapnézet: Gyűjtse össze és automatizálja a beküldéseket könnyedén

A ClickUp Form View segítségével az űrlapok benyújtását azonnal végrehajtható feladatokká alakíthatja

Az űrlapok nem csak információgyűjtésre szolgálnak – cselekvésre is ösztönöznek. A ClickUp űrlapnézete az űrlapok válaszokat zökkenőmentesen feladatokká alakítja, így a csapatok azonnal reagálhatnak az adatokra. Akár ügyfél-visszajelzéseket gyűjt, feladatkérelmeket dolgoz fel, vagy alkalmazotti felméréseket kezel,

A ClickUp Form View közvetlenül integrálódik a munkafolyamatokba. A következőket tartalmazza:

Feltételes logika: A korábbi válaszok alapján dinamikusan megjelenítse vagy elrejtse a kérdéseket a relevánsabb adatgyűjtés érdekében.

AI mezők: Adjon hozzá AI-alapú mezőket az űrlapokhoz/feladatokhoz, amelyek automatikusan összefoglalókat, fordításokat vagy haladási frissítéseket generálnak.

AI Insights: Használja az AI-t a beküldött adatok elemzéséhez, a vélemények összefoglalásához, a gyakori kérdések kiemeléséhez és a formanyomtatványokból származó adatokból a trendek azonosításához.

Munkafolyamat-automatizálás: Indítson el automatizálásokat az űrlapok válaszai alapján, hogy feladatok létrehozásával, csapattagok kijelölésével és prioritások azonnali beállításával.

Testreszabás: Személyre szabhatja az űrlapokat egyedi márkajelzéssel, borítóképekkel, gombstílusokkal és különböző mezőtípusokkal (szöveg, legördülő menü, értékelések stb.).

Rejtett mezők: Gyűjtsön további információkat rejtett mezőkkel, amelyek a válaszadók számára nem láthatók, de a beküldött adatokban szerepelnek.

ClickUp Brain

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp visszajelzési űrlap sablonját az ügyfelek visszajelzéseinek egyszerűsítéséhez. Ez a sablon automatikusan rendszerezi a válaszokat, kategorizálja a visszajelzéseket, és sürgősség alapján kezdeményezi a nyomon követést. Akár termékfejlesztésről, ügyfélszolgálat finomításáról vagy alkalmazottak elégedettségének nyomon követéséről van szó, az AI-alapú elemzés feltárja a trendeket és a kritikus betekintéseket. Így kevesebb időt kell adatokat rendezni, és több időt fordíthat a cselekvésre. További ingyenes visszajelzési űrlap sablonokat itt talál.

2. ClickUp feladatok: egyszerűsített és automatizált feladatkezelés

A ClickUp Tasks segítségével egyszerűsítse munkáját az intelligens automatizálás és a valós idejű nyomon követés révén

A ClickUp Tasks integrálja az űrlapok összes elemét, és minden beküldést egyedi feladattá alakít, megkönnyítve ezzel a nyomon követést, a prioritások meghatározását és a munka automatizálását. A feladatfüggőségek, az egyéni állapotok és a többféle nézet (például lista, Kanban és Gantt-diagramok) segítségével a csapatok egy pillanat alatt áttekinthetik az űrlapbeküldési munkafolyamatokat, például a hibajelentési munkafolyamatot.

Az intelligens értesítések biztosítják, hogy ne maradjon ki egyetlen frissítés sem, és a feladatok a terv szerint haladjanak, így a projektek mikromanagement nélkül is a terv szerint haladnak. A ClickUp Tasks segítségével:

Állítson be kapcsolatokat a feladatok között, biztosítva, hogy a csapatok először a legfontosabb munkákra koncentráljanak.

Váltson a lista, a Kanban, a Gantt-diagramok és a naptárak között a rugalmas munkafolyamat érdekében.

Kapjon valós idejű frissítéseket a feladatok előrehaladásáról, megjegyzésekről vagy változásokról anélkül, hogy túlterhelné a beérkező levelek mappáját.

📮 ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a kockáztatja, hogy fontos döntései elvesznek a csevegések, e-mailek és táblázatok között. A kritikus üzleti információk elvesznek a digitális zajban, ha nincs egységes rendszer a döntések rögzítésére és nyomon követésére. A ClickUp feladatkezelési funkcióival soha többé nem kell aggódnia emiatt. Készítsen feladatokat csevegésből, feladatkommentekből, dokumentumokból és e-mailekből egyetlen kattintással!

3. ClickUp automatizálás: szabaduljon meg az ismétlődő munkától

A ClickUp Automation segítségével könnyedén megszüntetheti a felesleges munkát és automatizálhatja a munkafolyamatokat

Ha minden űrlap beküldése után manuálisan kell feladatot rendelnie valakihez, az valószínűleg több órányi termelékenységveszteséget jelent egy negyedév alatt. A ClickUp automatizálási és AI-ügynökei segíthetnek a leterhelő munkák kezelésében.

A ClickUp AI Autopilot Agents intelligens automatizálást hoz közvetlenül a munkaterületére, zökkenőmentesen működik mind a Lista, mind a Csevegés nézetben. Ezek az ügynökök proaktívan kezelik az ismétlődő feladatokat, egyszerűsítik a kommunikációt és gondoskodnak arról, hogy semmi ne maradjon ki.

A ClickUp Automation és az AI Agents segítségével a következőket teheti:

Feladatok automatizálása a feladatlistákban: Az AI Autopilot Agents automatikusan hozzárendelheti a feladatokat, frissítheti az állapotokat és értesítéseket küldhet az egyéni szabályok vagy a listák valós idejű változásai alapján. Emellett feladatösszefoglalókat is készíthet, elemezheti a projektadatokat és javaslatokat tehet a következő lépésekre, így a projektek manuális beavatkozás nélkül is haladhatnak előre.

Automatizálás a csevegésben: A ClickUp Chatben az AI-ügynökök figyelemmel kísérik a beszélgetéseket, összefoglalják a megbeszéléseket, és akár feladatokat is létrehozhatnak vagy frissíthetnek a csevegési tevékenységek alapján. Felhívják a figyelmet a teendőkre, emlékeztetőket küldenek, és gondoskodnak arról, hogy a fontos frissítések soha ne maradjanak ki.

AI-alapú betekintés: Használja Használja a ClickUp AI-t intelligens összefoglalók készítéséhez, trendek elemzéséhez és proaktív ajánlásokhoz – függetlenül attól, hogy listával dolgozik vagy csevegésben együttműködik.

Zökkenőmentes integrációk: Csatlakozzon olyan eszközökhöz, mint a Slack, a Google Drive és a Zapier, amelyek lehetővé teszik az AI-ügynökök számára a munkafolyamatok összehangolását és az információk szinkronizálását az egész eszközkészletben.

A Listában és a Csevegésben egyaránt elérhető AI Autopilot Agents segítségével a ClickUp lehetővé teszi csapatának, hogy többet automatizáljon, hatékonyabban együttműködjön és a nagy hatással bíró munkákra koncentráljon.

Emellett a ClickUp Brain hatékony AI funkciójával világos, személyre szabott elrendezést hozhat létre céljai alapján, függetlenül attól, hogy felhasználói visszajelzéseket vagy beérkező kéréseket gyűjt. Amikor a ClickUp AI-t formanyomtatvány létrehozására kéri, az jól strukturált formanyomtatványt generál a szükséges adatokkal.

A ClickUp Brain segítségével másodpercek alatt részletes visszajelzési űrlapokat kaphat

A ClickUp árai

Mi az a Jotform?

via Jotform

A Jotform egy online űrlapkészítő szoftver, amely egyszerűsíti az adatgyűjtést, az automatizálást és a munkafolyamatok kezelését. A könnyen használható drag-and-drop felület segítségével a felhasználók perceken belül testreszabott űrlapokat, kérdőíveket és fizetési űrlapokat hozhatnak létre.

A Jotform több mint 150 üzleti alkalmazással integrálható, így zökkenőmentes kapcsolatot biztosít CRM-ekkel, e-mail marketing eszközökkel és felhőalapú tárolókkal.

Az ügyfél-visszajelzések kezelésétől az új munkavállalók beillesztéséig a Jotform feltételes logikája és AI-alapú automatizálása egyszerűsíti a folyamatokat, így az űrlapok válaszai azonnal felhasználhatóvá válnak.

A Jotform funkciói

A Jotform több, mint egy hagyományos űrlap. Ez egy hatékony munkafolyamat-automatizáló eszköz. Az AI-vezérelt űrlapfeldolgozás, a projektmenedzsment eszközökkel való integráció és az automatizált feladatkezdeményezés révén a Jotform segít a vállalkozásoknak nyomon követni, elemezni és feldolgozni az űrlapokra érkező válaszokat.

Nézzük meg három kiemelkedő funkciót.

1. Űrlapkészítő: Egyedi űrlapok feltételes logikával

via Jotform

A Jotform intuitív drag-and-drop felületével könnyedén hozhat létre űrlapokat. A vállalkozások professzionális megjelenésű űrlapokat készíthetnek egyedi márkajelzéssel, feltételes logikával és AI-alapú űrlapjavaslatokkal. Az űrlapkészítővel a következőket teheti:

A felhasználói bevitelek alapján mezőket jeleníthet meg vagy elrejthet, így az űrlapok dinamikusak és hatékonyak lesznek.

Küldje el az űrlap adatait a Google Sheets, a Slack, a Trello vagy a Jotform több mint 150 üzleti alkalmazásának bármelyikébe.

Fogadjon fizetéseket PayPal, Stripe vagy Square segítségével közvetlenül az űrlapjaiból

🧠 Érdekesség: Látott már macskát a Jotform weboldalán, blogján vagy e-mail kampányaiban? Az Podo, a márka kabalája. Ez a macska több mint tucat nyelven beszél, és segíti a felhasználókat a márka új funkcióinak felfedezésében!

2. Jotform táblázatok: rugalmas feladatkezelési funkció

via Jotform

A Jotform Tables hibrid táblázatkezelő adatbázisként működik, segítve a csapatokat a projektek nyomon követésében, a benyújtások kezelésében és az adatok egy helyen történő szervezésében.

A hagyományos feladatkezelő szoftverekkel ellentétben a Jotform Tables dinamikus nézeteket és valós idejű együttműködési eszközöket kínál az űrlapok kitöltésének nyomon követéséhez. Ez segít Önnek:

Váltson a rács, naptár vagy kártya nézetek között a ClickUp stílusú feladat szervezéshez.

Konvertálja az űrlapbejegyzéseket feladatokká, és rendelje hozzá őket a csapat tagjaihoz.

A űrlapon végzett módosítások azonnal megjelennek a kapcsolódó Jotform táblázatokban.

✨ Bónusz tipp: A Jotform előre elkészített táblázatsablonjait felhasználhatja a felhasználói visszajelzések, alkalmazotti felmérések és rendezvényekre való regisztrációk nyomon követésére, anélkül, hogy külön feladatkezelőre lenne szüksége.

3. Jotform AI: Automatizálja a munkafolyamatokat és javítsa az áttekinthetőséget

via Jotform

A Jotform AI az automatizálást új szintre emeli az azonnali válaszok, intelligens betekintések és munkafolyamat-fejlesztések lehetővé tételével. Automatikusan elemezheti az űrlapok beküldéseit, jelentéseket készíthet, és akár az ügyfelek kérdéseire is válaszolhat. A Jotform AI űrlapgenerátorral a következőket teheti :

Előre meghatározott feltételek alapján automatikus válasz a űrlapok beküldésére

Azonosítsa a trendeket, vonja le a legfontosabb következtetéseket, és készítsen vizuális jelentéseket

A beérkezett anyagokat a megfelelő személynek rendelje hozzá, vagy indítsa el a projekt munkafolyamatait.

🎯 Bónusz tipp: A Jotform AI segítségével másodpercek alatt összefoglalhatja a felmérés eredményeit, így órákat spórolhat meg a kézi adatbevitel és elemzéssel.

A Jotform árai

Ingyenes csomag

Bronz: 39 USD/hó felhasználónként

Silver: 49 USD/hó felhasználónként

Gold : 129 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

ClickUp és Jotform: funkciók összehasonlítása

A ClickUp és a Jotform hatékony munkafolyamat-automatizálási, űrlapkészítési és adatkezelési eszközöket kínál.

Ha olyan megoldásra van szüksége, amely a projektkövetésre, az együttműködésre és a feladatok automatizálására összpontosít, akkor a ClickUp a jobb választás. Ha azonban az adatgyűjtés, az űrlapalapú automatizálás és az AI-vezérelt betekintés a prioritás, akkor a Jotform a jobb választás.

Vessünk egy pillantást a legfontosabb különbségekre.

#1. funkció: Űrlapkészítő és testreszabás

A ClickUp űrlapnézete lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy automatikusan összegyűjtsék az űrlapokra adott válaszokat, és azokat feladatokká alakítsák. Az űrlapok közvetlenül integrálódnak a ClickUp projektmenedzsment rendszerébe, így biztosítva, hogy az űrlapokra adott válaszok munkafolyamatokat, feladatkiosztásokat és automatizált műveleteket indítsanak el. Az űrlapok a valós idejű nyomon követés érdekében a műszerfalakkal is szinkronizálódnak. Emellett olyan funkciókkal is rendelkezik, mint az egyedi márkajelzés, a feltételes logika és az AI-alapú mezők, amelyek segítenek az adatok jobb rögzítésében.

A Jotform Form Builder feltételes logikát, egyedi márkajelzést és több mint 150 integrációt kínál CRM-ekkel, fizetési feldolgozókkal és marketingeszközökkel. A felhasználók fizetéseket fogadhatnak, jelentéseket készíthetnek és űrlapokat ágyazhatnak be különböző platformokra.

🏆 Győztes: Itt döntetlen az eredmény. A ClickUp űrlapjai hasznosak a belső feladatok nyomon követéséhez és az integrált CRM-rendszerekhez. A Jotform több testreszabási és fizetési lehetőséget kínál.

💡 Profi tipp: Ahelyett, hogy általános kérdéseket tennél fel, mint például „Mit gondolsz?”, inkább célzott kérdéseket tegyél fel, például „Melyik konkrét funkció javítaná az élményedet?”. Ezáltal a válaszok strukturáltabbá válnak, ami megkönnyíti a döntéshozatalt . Tudj meg többet arról, hogyan kérj hatékony visszajelzést.

#2. funkció: Feladatok és projektek nyomon követése

A ClickUp egy teljes funkcionalitású projektmenedzsment eszköz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a feladatok, függőségek, prioritások és határidők kezelését. Egyedi nézetek, mint például a lista, táblázat, Kanban és Gantt nézetek, különböző módszereket kínálnak a munka vizualizálására. A csapatok együttműködhetnek a feladatokon belül, függőségeket állíthatnak be és automatizálhatják a munkafolyamatokat.

A Jotform táblázata könnyűsúlyú projektkövetőként működik. A felhasználók az űrlapok beküldéseit táblázatokba konvertálhatják, állapotokat rendelhetnek hozzájuk, és az adatokat rácsos, naptár vagy Kanban stílusú nézetekben szervezhetik. Ugyanakkor hiányoznak belőle a feladatfüggőségek, a munkaterhelés nyomon követése vagy a ClickUp-hoz hasonló fejlett projektvizualizációs eszközök.

🏆 Győztes: ClickUp nyerte ezt a kört! Felülmúlja a Jotformot a feladatkezelés, a projektkövetés és az együttműködés terén. A Jotform táblázati funkciója hasznos az űrlapok válaszait rendszerezéséhez, de nem ér fel a ClickUp átfogó projektmenedzsment képességeivel.

#3. funkció: Automatizálás és AI-alapú funkciók

A ClickUp automatizálási funkciója lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy trigger alapú munkafolyamatokat hozzanak létre a feladatkezeléshez. A felhasználók automatizálhatják a feladatok létrehozását, a feladatok kiosztását, az értesítéseket és az állapotfrissítéseket. A ClickUp AI tovább növeli a termelékenységet azáltal, hogy összefoglalja a megbeszéléseket, jelentéseket generál, azonnali betekintést nyújt és előre jelzi a projekt határidőit.

A Jotform mesterséges intelligenciája és automatizálása az űrlapalapú munkafolyamatokra összpontosít. A mesterséges intelligencia képes elemezni az adatokat és ügyfélszolgálatot nyújtani mesterséges intelligencia ügynökök segítségével. Az űrlapok automatikusan továbbíthatják a benyújtott adatokat, jóváhagyási munkafolyamatokat indíthatnak el és jelentéseket készíthetnek.

🏆 Győztes: A ClickUp a győztes. A ClickUp kiemelkedik a feladatok automatizálásában és az AI-alapú munkafolyamat-kezelésben, valamint az AI-alapú adatelemzésben, míg a Jotform jobb a űrlapalapú feldolgozási munkafolyamatokban.

💡 Profi tipp: A visszajelzés nem csak a problémák azonosításáról szól – ez egy eszköz a folyamatos fejlesztéshez és az elkötelezettséghez. Amikor az alkalmazottak visszajelzéseit gyűjti, gondoskodjon arról, hogy legyen egy nyomonkövetési folyamat. Nézze meg a valós alkalmazotti visszajelzések példáit, hogy finomítsa a megközelítését.

ClickUp és Jotform összehasonlítása a Redditen

A Reddit felhasználói különböző véleményeket osztottak meg a ClickUp-ról és a Jotform-ról, tükrözve az egyes platformok által az Ön szervezetének nyújtott értéket. Elemezzük a legfontosabb felhasználói véleményeket és azt, hogy mit árulnak el ezek az eszközök valós használatáról.

Sok felhasználó értékeli a ClickUp Forms alkalmazást, mert egyszerűen alakíthatja át az űrlapokat feladatokká, de egyesek megjegyzik, hogy az e-mail értesítéseket manuálisan kell beállítani. Egy felhasználó így nyilatkozik:

Új rendszert vezettem be ügyfeleimnél, amelynek keretében, ha új podcast-epizódot szeretnének szerkesztetni, csak néhány mezőt kell kitölteniük a ClickUp űrlapon. A fő probléma az, hogy nem kapok értesítést, amikor elküldik az űrlapot. Tudja valaki, hogyan lehet beállítani az e-mailes értesítéseket az űrlapokhoz?

Új rendszert vezettem be ügyfeleimnél, amelynek keretében, ha új podcast-epizódot szeretnének szerkesztetni, csak néhány mezőt kell kitölteniük a ClickUp űrlapon. A fő probléma az, hogy nem kapok értesítést, amikor elküldik az űrlapot. Tudja valaki, hogyan lehet beállítani az e-mailes értesítéseket az űrlapokhoz?

A ClickUp automatizálásáról egy felhasználó így nyilatkozik:

Mindig meglep, hogy ennyien nem ismerik ezt, de a ClickUp fantasztikus támogatást és képzést kínál, ha közvetlenül a forráshoz szeretne fordulni. Ellenkező esetben érdemes beállítani egy automatizálást, amely hozzárendeli Önhöz az űrlapot/feladatot, majd beállítani, hogy értesítést kapjon, ha valamit hozzárendelnek.

Mindig meglep, hogy ennyien nem ismerik ezt, de a ClickUp fantasztikus támogatást és képzést kínál, ha közvetlenül a forráshoz szeretne fordulni. Ellenkező esetben érdemes beállítani egy automatizálást, amely hozzárendeli Önhöz az űrlapot/feladatot, majd beállítani, hogy értesítést kapjon, ha valamit hozzárendelnek.

Egy felhasználó rámutat, hogy a Jotform könnyen használható, de nem lehet mélyrehatóan testreszabni. Azt mondják:

A Jotform nagyon egyszerű – ami jó lehet, ha kisvállalkozásról van szó, egyszerű igényekkel. De ha nagyvállalatnál dolgozik, és munkafolyamatokat vagy integrációkat kell létrehoznia, akkor ez kihívást jelenthet, vagy nem is lehetséges a Jotformmal.

A Jotform nagyon egyszerű – ami jó lehet, ha kisvállalkozásról van szó, egyszerű igényekkel. De ha nagyvállalatnál dolgozik, és munkafolyamatokat vagy integrációkat kell létrehoznia, akkor ez kihívást jelenthet, vagy nem is lehetséges a Jotformmal.

Egy másik felhasználó rámutat, hogy a Jotform ingyenes csomagja értékes funkciókat tartalmaz, de integrációs korlátai vannak. Azt mondják:

A Jotform ingyenesen sokkal több extrát kínál, mint a Formstack. Nekem azonban szükségem van arra, hogy ugyanaz a PDF automatikusan feltöltődjön a SharePointba tárolás céljából – és ez az integráció nem lehetséges a Jotformban.

A Jotform ingyenesen sokkal több extrát kínál, mint a Formstack. Nekem azonban szükségem van arra, hogy ugyanaz a PDF automatikusan feltöltődjön a SharePointba tárolás céljából – és ez az integráció nem lehetséges a Jotformban.

ClickUp és Jotform: melyik űrlapkészítő eszköz a legjobb?

A űrlapkészítés és a munkafolyamat-automatizálás terén mind a ClickUp, mind a Jotform erős funkciókkal rendelkezik.

A funkcionalitás, az automatizálási lehetőségek és az integrációs opciók összehasonlítása után azonban a ClickUp tűnik a jobb választásnak azoknak a csapatoknak, akik beépített űrlapfunkciókkal rendelkező, átfogó projektmenedzsment megoldást keresnek.

Míg a Jotform kiválóan alkalmas önálló űrlapok létrehozására és adatgyűjtésre, a ClickUp ennél többet kínál. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a válaszokat megvalósítható feladatokká alakítsák, automatizálják a folyamatokat és nyomon kövessék a projekteket – mindezt egyetlen munkaterületen. Ha többet szeretne, mint egy űrlapkészítőt, a ClickUp az okosabb választás a növekvő csapatok és vállalkozások számára.

