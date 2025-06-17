A 8 legjobb Wanderlog alternatíva utazástervezéshez és útvonalkezeléshez

Az utazás tervezése izgalmasnak kell lennie, nem pedig kimerítőnek.

De ha valaha is küzdött már egy nehézkes utazástervezővel, elvesztette a foglalásait, vagy órákat töltött az útvonal szervezésével, akkor nagyon jól ismeri ezt a frusztrációt.

Bár a Wanderlog egy népszerű utazástervező alkalmazás, nem feltétlenül felel meg mindenki igényeinek. Egyes felhasználók úgy találhatják, hogy hiányoznak belőle alapvető funkciók, túl bonyolultnak tűnik, vagy nem felel meg az ő tervezési stílusuknak.

Ha valami mást keresel, mi segítünk. A közös tervezési eszközöktől a ClickUp által kínált rugalmas útvonal-sablonokig – íme a nyolc legjobb Wanderlog alternatíva, amelyekkel az utazástervezés simábbá, szervezettebbé és sokkal kevésbé stresszessé válik.

Miért érdemes a Wanderlog alternatíváit választani?

A Wanderlog egy megbízható utazástervező alkalmazás, amely útvonaltervezést, költségkövetést és csapatmunkát tesz lehetővé. Lehetővé teszi útikönyvek böngészését, megállások hozzáadását és közös útvonalak létrehozását.

De nem tökéletes. Az utazási idő becslései gyakran pontatlanok, ami megnehezíti a reális ütemezés készítését. A felület navigálása bonyolultnak tűnhet, különösen többnapos utak tervezése esetén. Ráadásul nincs beépített funkció a csomagolási listák vagy az utazás előtti feladatok kezelésére.

Akkor mit érdemes inkább keresned?

Utazási idő becslések: Gondoskodj arról, hogy napi ütemterved reális maradjon, figyelembe véve a valós késéseket, átszállásokat és közlekedési időket.

Intuitív felület: Könnyedén tervezhet útvonalakat és végezhet módosításokat anélkül, hogy bonyolult elrendezéssel kellene bajlódnia.

Kiadások nyomon követése: Kövesse nyomon a csoport kiadásait olyan funkciók segítségével, mint az automatikus számlaosztás, valutaátváltás és megosztott költségvetés.

Rugalmas árazási lehetőségek: Akár egyedül utazol, akár csoportos utazást szervezel, találj olyan csomagot, amely megfelel az igényeidnek, felesleges költségek nélkül.

Listák és feladatok: Maradjon szervezett, és kezelje mindent egy helyen, a csomagolási listáktól és vízumkérelmektől a szállodai bejelentkezésekig és programfoglalásokig.

Ha ezek a funkciók fontosak Önnek, itt az ideje, hogy jobb utazástervező eszközt találjon!

8 Wanderlog alternatíva egy pillantásra

Akár jobb útvonal-ellenőrzést, személyre szabott ajánlásokat, erősebb együttműködési funkciókat vagy nagyobb rugalmasságot keres a tervezéshez, ezek a Wanderlog alternatívák megbízható lehetőségeket kínálnak.

Mielőtt részletesen belemennénk, íme egy rövid áttekintés:

Utazási tervező eszköz Kiemelkedő funkció A legjobb Árak* ClickUp – Átfogó feladatkezelés és testreszabható sablonok az utazástervezéshez A részletekre figyelő útvonaltervező Ingyenes csomag elérhető; testreszabási lehetőségek vállalatok számára RoadTrippers – Személyre szabott javaslatok a útvonal mentén található festői megállóhelyekről Az autós utazás kalandora A fizetős csomagok ára 35,99 dollár/évtől kezdődik. TripIt – Repülőjáratok és foglalások nyomon követése valós idejű frissítésekkel A gyakori utazó Ingyenes csomag elérhető / Fizetős csomag 49 dollár/év Sygic Travel – Offline térképek és válogatott utazási tartalmak A vizuális tervező Ingyenes csomag elérhető / A fizetős csomagok ára 2,75 dollár/hó-tól kezdődik. TripHobo – Több felhasználó által közösen készíthető útvonaltervezés és intelligens útvonaloptimalizálás Csoportos utazók Ingyenes csomag elérhető/ Egyedi árazás Google Maps – Valós idejű forgalmi információk és egyedi térképes navigáció A minimalista tervező Ingyenes TripAdvisor – Mesterséges intelligenciával működő útvonaltervező, több millió értékelés alapján A véleményekre épülő tervező Ingyenes Polarsteps – GPS-alapú utazási naplózás és automatikus útvonalkövetés A mesemondó és utazási dokumentátor Ingyenes csomag elérhető / A fizetős csomagok ára 39,55 dollártól kezdődik havonta.

A 8 legjobb Wanderlog alternatíva

Nem minden utazó ugyanúgy tervez. Egyesek szeretik a színkóddal ellátott menetrendeket, míg másoknak csak egy jelölés kell a térképen.

Így unalmas listák helyett minden utazástervezőt egy adott utazási stílushoz rendelünk.

Akár táblázatkezelő programokat kedvelő tervező, akár autós utazó kalandor, akár spontán felfedező vagy, biztosan találsz olyan alkalmazást, amely az utazási stílusodhoz illik. Íme a listánk 👇

1. ClickUp (A legjobb a részletekre figyelő útvonaltervezőknek)

Tervezd meg tökéletes utazásodat, húzd át a terveket, és működj együtt valós időben a ClickUp Whiteboards segítségével.

Ha az utazás tervezése ugyanolyan izgalmasnak tűnik, mint maga az utazás, akkor a ClickUp az álmaid utazástervező társa. Azok számára készült, akik szeretik minden részletet megtervezni, a repülési időktől az éttermi foglalásokon és a városnézési programokon át egészen a csomagolási listákig.

A ClickUp Tasks segítségével napra és órára lebontva tervezheti meg útvonalát, és minden teendőhöz határidőt rendelhet. Készítsen feladatlistákat a repülőjegy- és szállásfoglalásokhoz, a programokhoz és a csomagoláshoz, és állítson be határidőket, hogy soha ne maradjon le semmiről.

Akár prioritási szinteket is hozzáadhat, így pontosan tudja, mi az, ami nem megkerülhető (például az Eiffel-torony jegyének előzetes megvásárlása), és mi az, ami rugalmasan kezelhető. Így állíthatja be az első feladatát 👇

Szüksége van egy helyre, ahol ötleteket gyűjthet útvonalakról vagy kötelező látnivalókról? A ClickUp Whiteboards segítségével vizuálisan térképezheti fel ötleteit, húzhatja és ejtheti a helyszíneket, valamint valós időben együttműködhet barátaival vagy családtagjaival.

Ha pedig teljes áttekintést szeretne utazási terveiről, a ClickUp naptárnézete segítségével egy pillanat alatt áttekintheti az egész utazást.

A ClickUp naptárnézetével utazási terveit vizuális útitervvé alakíthatja.

A ClickUp Docs emellett helyet biztosít jegyzetek, utazási tippek vagy tartalék tervek feljegyzésére. Beépített központot kapsz minden fontos utazási információdhoz (repülőjegy-visszaigazolások, vízumkövetelmények, csomagolási listák és egyebek).

A helyedben összekapcsolnám a ClickUp Tasks alkalmazással, hogy minden összekapcsolódjon – mert mi haszna van egy tökéletesen megtervezett utazásnak, ha elfelejti a tervezést? 😉

Hogy még könnyebbé tegye a dolgokat, a ClickUp számos útvonal-sablont kínál az utazástervezés egyszerűsítéséhez. Az utazók legkedveltebb sablonja a ClickUp Travel Planner Template. Ez egy használatra kész beállítás, amelynek segítségével egy helyen nyomon követheti az úti célokat, a szállásfoglalásokat, a repülési adatokat és a programokat.

Ingyenes sablon Használja a ClickUp utazástervező sablonját a gondtalan utazás megtervezéséhez.

Ez a sablon egyedi állapotokat kínál az utazás előrehaladásának nyomon követéséhez, egyedi mezőket a fontos adatok, például a vészhelyzeti kapcsolattartók és az utazás szakaszainak tárolásához, valamint több mint 15 egyedi nézetet, például listát, Gantt-diagramot, munkaterhelést és naptárat a tervek vizuális kezeléséhez.

Az időkövetés, a függőségi figyelmeztetések és a beépített e-mail integráció olyan projektmenedzsment funkcióknak köszönhetően az utazások szervezése még soha nem volt ilyen egyszerű.

A ClickUp emellett kínál egy nyaralástervező sablont személyes utazásokhoz, csomagolási listákkal és rugalmas napi tervekkel, valamint egy üzleti utazási útvonalterv-sablont, amely segítségével strukturáltabban kezelhetők a találkozók, repülőjáratok és menetrendek.

A ClickUp legjobb funkciói

Állíts be emlékeztetőket minden utazási részlethez: A ClickUp Reminders segítségével soha nem fogsz lekésni a repülőgép bejelentkezését, a szállodai foglalást vagy az utolsó pillanatban szükséges csomagolást. A ClickUp Reminders segítségével soha nem fogsz lekésni a repülőgép bejelentkezését, a szállodai foglalást vagy az utolsó pillanatban szükséges csomagolást.

Ossza meg terveit anélkül, hogy elveszítené az irányítást: a Vendég jogosultságok segítségével barátai és családtagjai megtekinthetik vagy módosíthatják útvonaltervét, miközben Ön megtartja a verziókezelés irányítását.

Tervezz okosabban az AI-alapú javaslatokkal: Használd Használd a ClickUp Brain alkalmazást útvonalak generálásához, úti célok javaslásához és csomagolási listák készítéséhez – csak írd be a parancsot, és hagyd, hogy az AI intézze a részleteket!

Kérje meg a ClickUp Brain alkalmazást, hogy generáljon ötleteket, írjon utazási útvonaltervet, keresse meg a legjobb helyeket és még sok mást.

A ClickUp korlátai

A mobilalkalmazásból hiányoznak néhány funkciók, amelyek a számítógépes verzióban elérhetők.

ClickUp árak

ClickUp ügyfélértékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Íme egy Cap terra áttekintés:

Összességében nagyon jók a tapasztalataim a ClickUp-pal. A ClickUp segítségével sokkal könnyebb a csapatokkal dolgozni. Lehetővé teszi számomra, hogy feladatokat hozzak létre, határidőket állítsak be és nyomon kövessem azokat. A legjobb az, hogy segít jobban kommunikálni a csapat tagjaival.

Összességében nagyon jók a tapasztalataim a ClickUp-pal. A ClickUp segítségével sokkal könnyebb a csapatokkal dolgozni. Lehetővé teszi számomra, hogy feladatokat hozzak létre, határidőket állítsak be és nyomon kövessem azokat. A legjobb az, hogy segít jobban kommunikálni a csapat tagjaival.

2. Roadtrippers (A legjobb választás az autós utazások kedvelőinek)

via Roadtrippers

Ha álmai nyaralása festői utakat, különleges útmenti látnivalókat és spontán megállásokat tartalmaz, akkor a Roadtrippers az Ön számára készült. Segít megtalálni a rejtett kincseket, a szokatlan útmenti látnivalóktól a nemzeti parkokig, a festői kilátópontokig, az éttermekig és a szálláshelyekig.

Akár spontán utazó, akár digitális nomád, ez az eszköz segít olyan útvonaltervet készíteni, amelyben összehasonlíthatja az útvonalakat, megjelölheti a kötelező látnivalókat, becsülheti az üzemanyagköltségeket, és szűrőket alkalmazhat, hogy megtalálja a legjobb helyeket az út mentén.

A Roadtrippers legjobb funkciói

Üzemanyag-kalkulátor : Becsülje meg üzemanyagköltségeit járműtípusa és az adott útvonal mentén található benzinkutak aktuális árai alapján.

Interaktív útikönyvek : Böngésszen tematikus útikönyvek között, térképes útvonalakkal, javasolt megállókkal és valódi utazói értékelésekkel a szisztematikus útvonaltervezéshez.

Utazási együttműködési jegyzetek: Ossza meg szerkeszthető utazási terveit azoknak az utazótársainak, akiknek Roadtrippers-fiókjuk van, és használja a beépített jegyzetek részt, hogy mindenki egyformán tájékozott legyen.

A Roadtrippers korlátai

A felhasználóknak minden egyes útvonalpontot külön kell megkeresniük, ahelyett, hogy az egész útvonalat egyszerre navigálnák.

Roadtrippers árak

Alap : 35,99 USD/év

Pro : 49,99 USD/év

Prémium: 59,99 USD/év

Roadtrippers értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

3. TripIt (A legjobb a gyakori utazók számára)

via TripIt

Repülőtérről repülőtérre utazik? A TripIt egyszerűsíti a kaotikus helyzetet azzal, hogy minden repülőjegy-, szálloda- és autóbérlési foglalását egy helyen tárolja.

Egyszerűen csatlakoztassa e-mail fiókját, vagy továbbítsa a visszaigazoló e-maileket a plans@tripit.com címre, és a TripIt összesíti az összes foglalási adatot egyetlen idővonalon. Akár jegyzeteket is hozzáadhat, és utazási dokumentumokat, például PDF-eket vagy fényképeket is feltölthet.

Az eszköz a tartózkodási helyed alapján javaslatokat is ad a közeli kávézókra, éttermekre és bárokra. Miután elkészült az útvonalterved, szinkronizálhatod a Google Naptárral, hogy könnyebben tervezhess és offline hozzáféréssel is rendelkezhess.

A TripIt legjobb funkciói

Valós idejű repülési riasztások : Riasztásokat generálhat repülési késések, járattörlések vagy kapucsere esetén, hogy előre felkészülhessen az utazási zavarokra.

Környék biztonsági pontszám : Értékelje a környék biztonságát különböző kategóriákban kapott pontszámok alapján, mint például fizikai sérülések, nők biztonsága, egészségügyi és orvosi problémák, politikai szabadságjogok, lopások és LGBTQ biztonság.

Szén-dioxid-lábnyom: Ellenőrizze utazási terveinek környezeti hatását, hogy fenntartható utazási döntéseket hozhasson.

A TripIt korlátai

A dokumentumformátumok szűken fókuszáltak, ami egy működésképtelen rendszert eredményez.

TripIt árak

TripIt : Ingyenes

TripIt Pro: 49 USD/év

TripIt értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (42 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a TripIt-ről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

„Csak továbbítod az útvonalterveket és az utazással kapcsolatos e-maileket, és a TripIt mindent elrendezi neked. Minden áttekinthető, könnyen megtekinthető, szerkeszthető vagy törölhető. Az útvonalterv megosztási funkciója is nagyon hasznos.”

„Csak továbbítod az útvonalterveket és az utazással kapcsolatos e-maileket, és a TripIt mindent elrendezi neked. Minden áttekinthető, könnyen megtekinthető, szerkeszthető vagy törölhető. Az útvonalterv megosztási funkciója is nagyon hasznos.”

4. Sygic Travel (a vizuális tervezőknek)

via Tripomatic

A Sygic Travel (ma Tripomatic) egy webalapú utazástervező, amely lehetővé teszi, hogy közvetlenül interaktív térképeken hozzon létre útvonalterveket. Segít látnivalókban gazdag utazási tervek készítésében, mivel lehetővé teszi, hogy látnivalókat, nevezetességeket, éttermeket és egyéb érdekes helyeket adjon hozzá a napi útvonaltervhez.

Minden megálló vizuálisan is megjelenik, így könnyebb olyan útvonalakat tervezni, amelyek földrajzilag is értelmesek.

Miután megtervezte utazását, letöltheti az egyéni térképeket és útvonalakat offline hozzáféréshez. Ez a funkció ideális nemzetközi üzleti utazásokhoz vagy olyan területeken, ahol korlátozott az internet-hozzáférés.

A Sygic Travel legjobb funkciói

Tripomatic utazási térképalkalmazás : Kiemeli a legnépszerűbb helyszíneket, mint például múzeumok, éttermek, üzletek és rejtett kincsek, amelyeket utazási szerkesztők és utazótársak ajánlottak.

360°-os videók : népszerű látnivalók 360 fokos videói, amelyek segítenek felfedezni a lehetőségeket és eldönteni, hová szeretne menni.

Integrált utazási szolgáltatások: Tekintse meg az útvonaltervében szereplő szálláslehetőségeket, autókölcsönzőket és helyi túrákat, közvetlen linkekkel a Booking.com és a GetYourGuide weboldalakra.

A Sygic Travel korlátai

Nem kínál részletes beállítási lehetőségeket, például időjelölők elhelyezését a teendőlistán.

A Sygic Travel árai

Ingyenes

Fizetős csomag: 2,75 USD/hó

Sygic Travel értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

5. TripHobo (A legjobb csoportos utazóknak)

via Triphobo

Utazást tervez barátaival vagy családjával? A TripHobo zökkenőmentessé teszi a csoportos utazást, mivel mindenki hozzájárulhat a közös útvonaltervhez. Először kiválasztja az úti célt, majd több felhasználó közösen hozzáadhat látnivalókat, közlekedési lehetőségeket, szállásokat és akár étkezési szüneteket is, mindezt napra és időre lebontva.

A beépített szállásfoglalási integrációk tovább egyszerűsítik a foglalások kezelését. Akár egy hétvégi kirándulást, akár több városba kiterjedő utazást szervezel, ez az alkalmazás mindenki számára egyformán áttekinthetővé teszi a programot.

A TripHobo legjobb funkciói

Közös útvonaltervezés: Valós időben járuljon hozzá és szerkessze a megosztott utazási útvonalat.

Intelligens útvonal-optimalizálás : Az útvonal automatikusan módosul, hogy minimalizálja az állomások közötti utazási időt és maximalizálja a városnézés hatékonyságát.

Intuitív költségvetési funkciók: állítson be napi vagy utazás egészére vonatkozó költségvetést, és kövesse nyomon a közlekedés, a programok és a szállás becsült költségeit.

A TripHobo korlátai

Egyes felhasználók úgy érezték, hogy a felület bonyolult és túl sok felugró ablakot jelenít meg a képernyőn.

TripHobo árak

Ingyenes

Egyedi árazás

TripHobo értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a TripHobo-ról a valódi felhasználók?

Íme egy TrustPilot-értékelés:

„Ez egy nagyon hasznos platform, ahol megoszthatom a gondolataimat, és azok dátum, hely, költségvetés, tevékenységek stb. alapján kategorizálódnak.”

„Ez egy nagyon hasznos platform, ahol megoszthatom a gondolataimat, és azok dátum, hely, költségvetés, tevékenységek stb. alapján kategorizálódnak.”

6. Google Maps (A minimalista tervezőknek ideális)

a Google Maps segítségével

Ha egyszerű eszközt keres, amely segít a helyek megjelölésében, akkor a Google Maps pontosan az, amire szüksége van. Világszerte széles körben használják mind a mindennapi navigációhoz, mind az utazások tervezéséhez.

A felhasználók helyeket menthetnek egyéni listákba (pl. „Látnivalók Párizsban”), több állomásos útvonalakat hozhatnak létre, valós időben ellenőrizhetik a forgalmat, megtekinthetik a tömegközlekedési lehetőségeket, Street View segítségével felfedezhetik a környéket, és letölthetik a térképeket offline használatra. Kiválóan teljesít a „hol” és „hogyan jutok oda” kérdésekben.

Helyeket menthet egyéni listákba, megjelölhet fontos helyszíneket, megoszthat térképeket másokkal, és akár offline térképeket is letölthet, hogy korlátozott internet-hozzáféréssel rendelkező területeken is könnyen megtalálja az utat.

A Google Maps legjobb funkciói

Beltéri térképek : navigálj nagy nyilvános terekben, például repülőtereken, múzeumokban és bevásárlóközpontokban a részletes beltéri térképek segítségével.

Helyi idegenvezetők program : Csatlakozzon egy olyan felhasználói közösséghez, amelynek tagjai véleményekkel, fotókkal és információkkal járulnak hozzá a térképadatok javításához, és hozzájárulásukért pontokat és jelvényeket kapnak.

Többrétegű térképnézet: Akár 10 különböző réteget is bekapcsolhat, beleértve a forgalmat, a műholdas nézetet, a terepet, a kerékpárutakat, a tömegközlekedést és a levegőminőséget, hogy utazási útvonalait több kontextussal és rugalmassággal tervezhesse meg.

A Google Maps korlátai

A Google Maps városokban és fejlett országokban remekül működik, de a fejlődő országokban vannak bizonyos problémák.

A Google Maps árai

Ingyenes

Google Maps értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (42 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1700 értékelés)

Mit mondanak a Google Maps-ről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

„A Google Cloudban leginkább a skálázhatóságát, megbízhatóságát, fejlett funkcióit és más Google-szolgáltatásokkal való integrációját szeretem. Hatékony eszközöket kínál az adatelemzéshez, a gépi tanuláshoz és a számítási szolgáltatásokhoz.”

„A Google Cloudban leginkább a skálázhatóságát, megbízhatóságát, fejlett funkcióit és más Google-szolgáltatásokkal való integrációját szeretem. Hatékony eszközöket kínál az adatelemzéshez, a gépi tanuláshoz és a számítási szolgáltatásokhoz.”

7. TripAdvisor (A legjobb a véleményekre támaszkodó utazók számára)

via Tripadvisor

Biztosra akar menni, hogy minden étkezés, szálloda és túra megéri a pénzt? A TripAdvisor kiváló hely arra, hogy utazási döntései előtt megnézze a véleményeket és értékeléseket.

Kiemelkedő funkciója a „Trips” (Utazások), amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy elmentsék, rendszerezzék és megosszák utazási terveiket.

Akár egyedül, akár csoporttal tervezel, valós időben együttműködhetsz, így barátaid vagy családtagjaid is hozzájárulhatnak az útvonaltervhez.

Azok számára, akik előre megtervezett lehetőségeket preferálnak, a Tripadvisor a közösség és szerkesztői csapata által összeállított utazási útmutatókat és mintás útvonalterveket kínál.

A TripAdvisor legjobb funkciói

AI útvonaltervező : Hozzon létre személyre szabott, napra lebontott utazási tervet a több millió felhasználói vélemény, értékelés és foglalási adat alapján képzett generatív AI segítségével.

Mentett helyek térképnézete : Azonnal megtekintheti az összes mentett szállodát, éttermet és látnivalót a térképen, hogy megtervezhesse az útvonalakat és elkerülje a visszautat.

Közvetlen foglalási integráció: foglaljon szállodákat, túrákat és programokat közvetlenül a platformon keresztül utazási partnereinken keresztül, anélkül, hogy elhagyná az alkalmazást.

A TripAdvisor korlátai

A felhasználók gyakran jelentenek hibákat, például helytelen dátumokat, duplikált foglalásokat és egyéb foglalási hibákat.

TripAdvisor árak

Ingyenes

TripAdvisor értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Polarsteps (A legjobb a történetmesélők és utazási dokumentumok készítői számára)

via Polarsteps

A Polarsteps segít utazásait gyönyörű digitális albummá alakítani. GPS-t használ az utazás automatikus nyomon követéséhez, és lenyűgöző vizuális történetet hoz létre (akár hálózat nélkül is).

Minden megállóhoz hozzáadhat fotókat, jegyzeteket és egyéb részleteket, hogy nyomon követhesse élményeit. Az utazás befejezése után digitális utazási naplóját fizikai utazási könyvvé alakíthatja.

Ezek a testreszabható könyvek térképeket, fényképeket és jegyzeteket tartalmaznak az utazásról, így kézzelfogható emlékekként szolgálnak.

A Polarsteps funkciói

Fotók és jegyzetek címkézése : Csatoljon képeket és írjon leírásokat az egyes megállókról, hogy részletes digitális utazási naplót készíthessen.

Interaktív utazási idővonal : Tekintse meg utazási előzményeit térképen feltüntetett útvonalakkal, dátumokkal és helyalapú frissítésekkel, görgethető formátumban.

Automatikus útvonalkövetés: GPS-t használ, hogy valós időben rögzítse utazási útvonalát, internet-hozzáférés nélkül.

A Polarsteps korlátai

A legutóbbi módosítások nem mindig mentődnek el, ezért folyamatosan ellenőriznie kell, hogy naprakész legyen.

Polarsteps árak

Ingyenes

Prémium : 39,55 USD/hó

Lay-flat premium: 52,73 USD/hó

Polarsteps értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Kezdje el tervezni utazásait a ClickUp segítségével

A blogban bemutatott Wanderlog alternatívák mindegyike segít egyszerűsíteni utazási élményét, legyen szó útvonalak megtervezéséről, foglalások kezeléséről vagy megállások szervezéséről.

Ha azonban teljes ellenőrzést szeretne a tervezés felett, a ClickUp egy másfajta rugalmasságot kínál. Az ötletek kidolgozásától a feladatok kiosztásáig és minden részlet nyomon követéséig mindent egy helyen kínál.

Útvonalterveket készíthet, emlékeztetőket állíthat be, együttműködhet utazási csoportjával, és mindent a saját tervezési stílusához igazíthat.

Regisztrálj most ingyen, és tervezd meg következő kalandodat a ClickUp segítségével. 🗺️