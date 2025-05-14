A Buildertrend 10 legfontosabb versenytársa az építési projektmenedzsment területén

Az alvállalkozókat keresi, akik nem válaszolnak a hívásokra, halomnyi papírmunkát bújik át egy engedélyért, és megpróbálja elmagyarázni ügyfelének, miért van három napos késésben.

A megfelelő építési projektmenedzsment szoftver megoldást kínálhat ezekre a problémákra.

A Buildertrend nagy név a szakmában, de nem az egyetlen lehetőség. Lehet, hogy Önnek rugalmasabb költségvetésre vagy jobb dokumentumkezelésre van szüksége. Esetleg a Buildertrend árai nem felelnek meg az Ön költségvetésének.

Bármi is legyen az eset, összegyűjtöttük a legjobb Buildertrend alternatívákat, hogy segítsünk Önnek a következő projektje zökkenőmentes irányításában. A lakásépítéstől a beruházási projektekig, ezek az eszközök segítenek az Önhöz hasonló szakembereknek minden részletet kézben tartani.

Fedezze fel a Buildertrend legfontosabb versenytársait, amelyeket érdemes megnézni az építőipari cégek számára!

A Buildertrend legfontosabb versenytársai egy pillantásra

Íme egy áttekintés a Buildertrendet felülmúló legjobb alternatívákról👇🏽

Eszköz Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak ClickUp Gantt-diagramok és munkaterhelés-nézetek az ütemezéshez, valós idejű együttműködés csevegés, megjegyzések és dokumentumok segítségével, AI-automatizálás a ClickUp Brain segítségével. A legjobb megoldás minden csapat számára – az egyéni vállalkozóktól a nagyvállalatokig –, akiknek teljesen testreszabható építési projekt- és költségvetés-kezelésre van szükségük. Ingyenes tervezet elérhető; vállalati testreszabás elérhető Procore Iparág-specifikus költségvetési és pénzügyi eszközök, több mint 400 integráció, mobil hozzáférés fotódokumentációval. A legjobb megoldás nagy építőipari cégek számára, amelyek komplex, több érdekelt felet érintő projekteket kezelnek. Egyedi árazás Vállalkozó művezető Munkaköltség-nyomon követés és CRM, biztonsági és OSHA-megfelelőségi eszközök, Gantt-diagram és naptár-ütemezés A legjobb megoldás kis építőipari vállalkozások számára, amelyek megfizethető, mindent magában foglaló menedzsmentet igényelnek. A fizetős csomagok ára 49 dollártól kezdődik havonta. Fieldwire Helyszíni tervrajz-megjegyzések és feladatkövetés, offline hozzáférés távoli csapatok számára, hibajegyzék és RFI-kezelés A legjobb megoldás közepes méretű terepi csapatok számára, akiknek valós idejű munkaterület-koordinációra van szükségük. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 54 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Autodesk Construction Cloud BIM-együttműködés és modellütközés-felismerés, AI-alapú kockázat- és előrejelzés, AutoCAD és Revit integrációk A legjobb megoldás azoknak a vállalkozásoknak és tervező-kivitelező csapatoknak, amelyek integrált építési és tervezési eszközökre van szükségük. A fizetős csomagok ára 145 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik; korlátlan számú felhasználó esetén egyedi árazás érvényes. JobNimbus CRM munkák nyomon követésével és utánkövetéssel, anyagbeszerzés beszállítói árakkal, QuickBooks integrációval. A legjobb megoldás tetőfedő és külső munkákkal foglalkozó vállalkozások számára, akik anyagokat, potenciális ügyfeleket és a munkák előrehaladását kezelik. Egyedi árazás CoConstruct Ügyfélportálok frissítések és jóváhagyások, valós idejű költségvetés és kiválasztások nyomon követése, beszerzés és módosítási megrendelések kezelése céljából. A legjobb megoldás egyedi házépítők és felújítók számára, akik egyszerűsíteni szeretnék az ügyfelekkel való kommunikációt. Egyedi árazás Buildxact Kalkulációs és árajánlatkészítő eszközök, beszállítói menedzsment és költségvetés, ütemezés automatikus emlékeztetővel. A legjobb megoldás kis- és közepes méretű építőipari vállalkozások és szakemberek számára, akik gyors árajánlatokra és a projekt átláthatóságára van szükségük. A fizetős csomagok ára 169 dollártól kezdődik havonta. Smartsheet Táblázatos nézetek automatizálással, valós idejű irányítópultokkal és feltételes riasztásokkal, integrációval a Procore, Autodesk és QuickBooks programokkal. A legjobb megoldás közepes méretű és nagyvállalati csapatok számára, akik az Excel-hez hasonló, nagyobb rugalmasságot biztosító munkafolyamatokat preferálnak. A fizetős csomagok ára 12 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik; vállalati egyedi árak is rendelkezésre állnak. Houzz Pro 3D alaprajzok és vizuális javaslatok, ügyfél-együttműködési portálok, potenciális ügyfelek megszerzésére és hirdetésre szolgáló eszközök A legjobb megoldás tervezők és felújítók számára, akik ügyfeleket szeretnének vonzani és a projekt teljes életciklusát szeretnék kezelni. Ingyenes próba elérhető (30 nap); a fizetős csomagok ára 149 USD/hó-tól kezdődik.

Mit kell keresnie a Buildertrend versenytársaiban?

A Buildertrend versenytársainak értékelésekor összpontosítson azokra a legfontosabb funkciókra, amelyek leginkább megfelelnek az építési projektmenedzsment igényeinek. Íme néhány szempont, amelyre érdemes figyelni:

Projektütemezés : Gantt-diagramok, feladatkövetés, függőségek és valós idejű frissítések a projektek ütemterv szerinti haladásának biztosításához.

Költségvetés és költségkövetés : Becsléskészítés, módosítási megrendelések kezelése és pénzügyi jelentések, hogy pontosan megérthesse, hol és hogyan tud költségeket megtakarítani.

Építési dokumentumok kezelése : Központi tároló tervrajzok, szerződések és engedélyek számára, könnyű hozzáféréssel és intuitív keresési lehetőséggel az építőipari szakemberek számára.

Csapatmunka : üzenetküldő eszközök, feladatkiosztás és mobil hozzáférés a munkaterületen dolgozó csapatok összekapcsolásához.

Ügyfél- és alvállalkozói menedzsment : Zökkenőmentes koordináció a beszállítókkal, automatizált számlázás és fizetések nyomon követése

Testreszabás és integrációk : Rugalmas munkafolyamatok, amelyek összekapcsolódnak a könyvelési szoftverekkel, : Rugalmas munkafolyamatok, amelyek összekapcsolódnak a könyvelési szoftverekkel, az építési CRM-mel és a tervezőeszközökkel, így nem veszít időt és pénzt.

Könnyű használat : Felhasználóbarát felület, minimális tanulási görbével, gyors elsajátításhoz.

Mobil hozzáférés : Teljesen funkcionális alkalmazás építési projektek menedzseléséhez útközben

Jelentések és elemzések : Adatokon alapuló betekintés a haladás nyomon követéséhez és a munka hatékonyságának javításához, hogy minden projekt nyereséges legyen és időben elkészüljön.

Ügyfélszolgálat: Megbízható segítség chat, telefon vagy e-mail útján a problémák megoldásához – mert biztosan nincs ideje több oldalas súgó dokumentációt átolvasni, hogy végül ugyanott találja magát, ahol kezdte.

👀 Tudta? Az építőipar a következő évtizedben évente körülbelül 45 800 építésvezető állást teremt. Ez rengeteg védősisakot és projekttervet jelent!

A 10 legjobb Buildertrend versenytárs, amelyet érdemes kipróbálni ebben az évben

Olvassa el az alábbiakban a legjobb Buildertrend alternatívák részletes összefoglalóját, amelyeket érdemes figyelembe venni az építőipari piacon:

1. ClickUp (A legjobb építési projektmenedzsmenthez és kommunikációhoz)

A ClickUp nem csak egy újabb projektmenedzsment eszköz – ez a munka mindenre kiterjedő alkalmazása. A ClickUp for Construction Teams segítségével a káosz nélkül tarthatja a lépést az építési ütemtervvel, és kevesebb stresszel és nagyobb kontrollal veheti kezelésbe a projekteket.

Tartsa be az építési határidőket a ClickUp segítségével

A BuilderTrenddel ellentétben a ClickUp az építkezéssel kapcsolatos Gantt-diagramokkal teszi a tervezést hibátlanná, amelyek világos, vizuális formában mutatják be a projekt függőségeit.

Hogyan? Ismerje meg a ClickUp Gantt-diagram nézetét, amely segít a csapatoknak nyomon követni a legfontosabb mérföldköveket, mint például az engedélyek jóváhagyását, az ellenőrzéseket és a szállítási határidőket, így biztosítva, hogy ne maradjon ki egyetlen kritikus határidő sem.

Íme egy gyors útmutató a Gantt-diagram beállításához a ClickUp alkalmazásban:

A ClickUp segítségével emlékeztetőket állíthat be a közelgő feladatokhoz, automatikusan értesítheti a csapatokat a közeledő határidőkről, és akár ismétlődő feladatokat is létrehozhat a rendszeres helyszíni ellenőrzésekhez vagy az előrehaladási megbeszélésekhez.

Használja a ClickUp for Construction Teams alkalmazást, hogy ügyfelei és csapata közötti beszélgetéseket, feladatokat, költségvetéseket, ütemterveket és dokumentációkat egy helyen összegyűjtse.

De ez még nem minden. A ClickUp minden feladata tartalmazza a ClickUp egyéni mezőit, ahol rögzítheti a szükséges anyagokat, az állapotfrissítéseket és a becsült órákat. Hozzáadhat ellenőrzőlistákat is a több lépésből álló feladatokhoz, amelyek tökéletesen alkalmasak a biztonsági protokollok, a berendezések karbantartása, a projektfrissítések vagy a megfelelőségi követelmények nyomon követésére.

A ClickUp maximális építési hatékonyságot biztosít azáltal, hogy összeköti a csapatokat, akár az irodában, akár a helyszínen. A terepen dolgozók frissíthetik a feladatokat, megoszthatják a fényképeket és megjegyzéseket hagyhatnak – nincs szükség további utazásokra.

A ClickUp nem csupán a feladatok nyomon követését teszi lehetővé, hanem egy pillanat alatt teljes áttekintést nyújt a projektről. A testreszabható ClickUp irányítópultok összefoglalják az előrehaladást, az építési költségvetéseket, a határidőket és a csapat teljesítményét.

A ClickUp segítségével központosíthatja a feladatokkal kapcsolatos információkat, beleértve a prioritásokat, a függőségeket és a haladásról szóló frissítéseket.

A Workload View(Munkaterhelés nézet) pedig segít megelőzni a kapacitás túlterhelését és alulhasznosítását, így kiküszöbölve a késedelmeket.

Több mint 15 nézettel a ClickUp alkalmazkodik a munkafolyamatához. Használjon listákat a szervezéshez, Kanban táblákat a nyomon követéshez vagy gondolattérképeket a tervezéshez. Ráadásul az integrált pénzügyi eszközökkel valós időben figyelemmel kísérheti a költségvetéseket, az anyagköltségeket és a vállalkozók kifizetéseit – mindezt egy helyen.

Jegyzeteljen a képekre, és szüntesse meg a zavart az építési projektadatokkal kapcsolatban a ClickUp segítségével.

A ClickUp a Buildertrend alternatívájaként azért tűnik ki, mert lehetővé teszi a benyújtott dokumentumok áttekintését, az információkérés (RFI) jóváhagyását és a rajzok közvetlenül ugyanazon a helyen történő megjegyzéssel ellátását.

Még ügyfeleket vagy külső vállalkozókat is meghívhat testreszabott megtekintési jogosultságokkal, így a kollaboráció egyszerűen és zökkenőmentesen zajlik, anélkül, hogy érzékeny adatok kerülnének nyilvánosságra.

Ha a dolgok még mindig nem olyan egyszerűek, mint szeretné, használja a ClickUp építési menedzsment sablont. Kifejezetten építési csapatok számára készült, így könnyebb, mint valaha, hogy a projektek a terv szerint haladjanak, és minden részletet figyelembe vegyenek.

Ingyenes sablon Automatizálja a munkafolyamatokat és csökkentse az időigényes manuális munkát a ClickUp építési menedzsment sablonjával.

A sablon előre elkészített dokumentumokkal is rendelkezik, amelyek valós idejű szerkesztést és együttműködést tesznek lehetővé. Akár tervrajzokat kell tárolnia, építési előírásokat kell összeállítania, építési ajánlatokat kell készítenie, vagy RFI-ket kell nyomon követnie – mindent egy központi helyen tárolhat, amelyhez az egész csapat hozzáférhet.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók a tanulási görbét meredeknek találják.

Nincs beépített BIM vagy RFI menedzsment (bár a testreszabás és az integrációk segítenek áthidalni ezt a hiányosságot)

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (4000+ értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint a ClickUp „az építészek legjobb barátja”:

A ClickUp egy olyan alkalmazás, amely elég rugalmas ahhoz, hogy alkalmazkodjon az építészet és az építőipar multidiszciplináris világához. Élvezem a különböző sablonjaik használatát, az igényeimhez való testreszabásukat és alkalmazásukat.

A ClickUp egy olyan alkalmazás, amely elég rugalmas ahhoz, hogy alkalmazkodjon az építészet és az építőipar multidiszciplináris világához. Élvezem a különböző sablonjaik használatát, az igényeimhez való testreszabásukat és alkalmazásukat.

📮ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok 4-szer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszközeiket 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha egyetlen platformot használnánk? A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egyetlen platformon egyesíti feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és hívásait, AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve. Készen áll az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára alkalmas, láthatóvá teszi a munkát, és lehetővé teszi, hogy az AI kezelje a többit, míg Ön a fontos dolgokra koncentrálhat.

2. Procore (A legjobb vállalati szintű projektmenedzsmenthez)

a Procore segítségével

A komplex, több érdekelt felet érintő projekteket kezelő nagy építőipari cégek és fővállalkozók számára a Procore egy megbízható választás.

Kiválóan alkalmas a kommunikáció központosítására, lehetővé téve a csapatok számára az RFI-k, benyújtások és módosítási megrendelések kezelését, miközben mindenki naprakész információkat kap a projekt teljes életciklusa alatt.

A napi napló funkció lehetővé teszi a helyszíni vezetők számára, hogy valós időben rögzítsék az időjárási, munkaerő- és anyagadatokat, biztosítva ezzel a zökkenőmentes együttműködést az irodai csapatokkal.

👀 Tudta? 2020-ban a globális építőipar több mint 12,6 billió dollár bevételt generált, megerősítve helyét a világ egyik legnagyobb és legjövedelmezőbb szektoraként.

A Procore legjobb funkciói

Használja a költségvetési és pénzügyi eszközöket a költségek nyomon követéséhez, a számlák kezeléséhez és a túllépések megelőzéséhez.

Integrálja több mint 400 harmadik féltől származó eszközzel, beleértve a könyvelési és ütemezési szoftvereket is.

Hozzáférés az offline mobilalkalmazáshoz a helyszíni frissítések és fotódokumentációkhoz.

A Procore korlátai

Az árak kisebb cégek számára megfizethetetlenek lehetnek.

Más Procore alternatívákhoz képest korlátozott offline funkcionalitás távoli munkaterületeken

Procore árak

Egyedi árazás

Procore értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 3200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (2700+ értékelés)

3. Contractor Foreman (A legjobb kis építőipari vállalkozások számára)

a Contractor Foreman segítségével

Ha teljes eszközkészletre van szüksége kis építőipari cégek számára, a Contractor Foreman a megoldás. Projektmenedzsment, időkövetés, becslés és számlázás – mindez egy platformon.

Több mint 35 integrált funkcióval a kis csapatok egy platformon kezelhetik az összes feladatot, a biztonsági naplóktól az RFI-kig, így a nagyobb csapatoknak nincs szükségük több alkalmazásra.

A Contractor Foreman legjobb funkciói

Kövesse nyomon a munkák költségeit és a költségvetéseket, hogy figyelemmel kísérhesse a kiadásokat és a jövedelmezőséget.

Kezelje ügyfélkapcsolatait és értékesítési csatornáit a beépített CRM segítségével.

Tervezze meg projektjeit Gantt-diagramokkal, naptárnézetekkel és automatikus emlékeztetőkkal.

Biztosítsa a biztonsági előírások betartását az incidensjelentő és OSHA-dokumentációs eszközökkel.

A vállalkozói művezető korlátai

Más eszközökhöz képest elavult felület

Korlátozott fejlett mobil funkcionalitás

Vállalkozói művezető árak

Alapcsomag: 49 USD/hó (éves számlázás)

Standard: 79 USD/hó (éves számlázás)

Plusz: 125 USD/hó (éves számlázás)

Pro: 166 USD/hó (éves számlázás)

Korlátlan: 249 USD/hó (éves számlázás)

Vállalkozói előmunkások értékelései és véleményei

G2 : 4,5/5 (260+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (670+ értékelés)

4. Fieldwire (A legjobb helyszíni csapatkoordinációhoz)

a Fieldwire segítségével

A Fieldwire zökkenőmentes terepi és irodai koordinációra lett tervezve, és lehetővé teszi a feladatok valós idejű kiosztását és az építési projektekkel kapcsolatos együttműködést, közvetlenül a munkaterületről.

Ennek az építési menedzsment szoftvernek a kiemelkedő jellemzője a tervrajzok kezelése. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy azonnal feltöltsék, megjegyzéseket fűzzenek és megosszák a terveket, így mindenki a legfrissebb verzióval dolgozik.

A hibajegyzékek és az ellenőrzési listák segítik a minőség-ellenőrzést, míg az offline hozzáférés biztosítja a távoli csapatok termelékenységét.

A Fieldwire legjobb funkciói

Kezelje a feladatokat prioritási besorolással, hogy a munka hatékonyan haladjon.

Tekintse meg és jelölje meg a terveket a helyszíni tervrajzokhoz való hozzáférés és az azonnali megjegyzések érdekében.

Kövesse nyomon a problémákat fotódokumentációval, hogy kezelni tudja a hibajegyzékeket és az ellenőrzéseket.

Dolgozzon offline távoli területeken, a legfontosabb eszközökhöz való hozzáféréssel.

Egyszerűsítse az RFI és a benyújtások kezelését a könnyű kommunikáció érdekében a terepen és az irodában.

A Fieldwire korlátai

A nagyobb platformokhoz képest korlátozott integrációs lehetőségek

A jelentéskészítés fejlett funkciói még robusztusabbak lehetnének.

Fieldwire árak

Alap: Ingyenes

Pro: 54 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 74 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 104 USD/hó felhasználónként

Fieldwire értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 230 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (80+ értékelés)

Mit mondanak a Fieldwire-ről a valós felhasználók?

Egy Capterra felhasználó beszámolója:

Az egyik kevés olyan szoftverprogram, amely összefogja a beszerzést, a projektmenedzsmentet és a terepet.

Az egyik kevés olyan szoftverprogram, amely összefogja a beszerzést, a projektmenedzsmentet és a terepet.

💡 Profi tipp: Az építőiparban elengedhetetlen egy erős hálózat kiépítése. Vegyen részt iparági rendezvényeken, csatlakozzon szakmai szervezetekhez, és lépjen kapcsolatba mentorokkal és kollégákkal, hogy új lehetőségeket nyisson meg és előnyt szerezzen.

5. Autodesk Construction Cloud (A legjobb integrált projektmenedzsment és tervezési együttműködéshez)

az Autodesk Construction Cloud segítségével

Ha olyan eszközt keres, amely ötvözi az építési menedzsmentet és a tervezési együttműködést, akkor az Autodesk Construction Cloud tökéletes választás az Ön számára, különösen, ha nagy léptékű projektről van szó.

Az RFI-ket, benyújtásokat és a haladásról szóló frissítéseket egy platformon központosítja, biztosítva, hogy a csapatok pontos, naprakész információkhoz férhessenek hozzá.

A tervezési együttműködési eszközök lehetővé teszik az építészek, mérnökök és kivitelezők számára, hogy valós időben áttekintsék és visszajelzést adjanak a modellekről, minimalizálva ezzel a félreértésekből adódó késedelmeket.

Az Autodesk Construction Cloud legjobb funkciói

Dolgozzon együtt az építési információs modellezésen (BIM) a zökkenőmentes felhőalapú megtekintés és ütközésérzékelés segítségével.

Kövesse nyomon a dokumentumok verzióit, hogy kezelni tudja a tervrajzok, RFI-k és benyújtások változásait.

Használjon mesterséges intelligenciával támogatott elemzéseket a kockázatértékeléshez és a projekt előrejelzéshez.

Integrálja az AutoCAD, Revit és más Autodesk eszközökkel a teljes tervezési és kivitelezési munkafolyamatokhoz.

Hozzáférés mobil eszközökhöz fejlett jelölésekkel és valós idejű problémakövetéssel.

Az Autodesk Construction Cloud korlátai

Kisebb cégek vagy projektek számára ez drága lehet.

Megtanulása nehéz azoknak a csapatoknak, akik nem ismerik az Autodesk ökoszisztémáját.

Az Autodesk Construction Cloud árai

145 USD/hó felhasználónként

Egyedi árak korlátlan számú felhasználó számára

Autodesk Construction Cloud értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (2200+ értékelés)

6. JobNimbus (A legjobb tetőfedő és külső munkákra)

a JobNimbus segítségével

A JobNimbus egy hibrid projektmenedzsment és CRM rendszert kínál, amely segít a vállalkozóknak a munkák kezelésében és nyomon követésében, a nyomon követés automatizálásában és a pénzügyek rendezésében.

A JobNimbus automatizálja a nyomon követést, az emlékeztetőket és a számlázást, így a vállalkozóknak nem kell ügyfeleket üldözniük vagy manuálisan frissíteniük a projekt minden lépését.

Mivel sok tetőfedő és homlokzatburkoló vállalkozó meghatározott anyagszállítókkal dolgozik, a JobNimbus lehetővé teszi számukra, hogy közvetlenül lekérjék a szállítói árakat, megrendeléseket generáljanak, feladatokat rendeljenek hozzá, és akár a projekt szállításait is nyomon kövessék a platformon belül.

A JobNimbus legjobb funkciói

Kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket, az árajánlatokat és a projekteket egy drag-and-drop munkamenet-pipeline segítségével.

Kezelje az anyagrendeléseket és a beszállítókat a beszerzés racionalizálása érdekében.

Töltsön fel fényképeket és jelentsen helyszíni frissítéseket egy mobilalkalmazással.

Integrálja a QuickBooks programmal a zökkenőmentes könyvelés és pénzügyi nyomon követés érdekében.

A JobNimbus korlátai

Egyes felhasználók gyakori hibákról és navigációs problémákról számolnak be.

Teljes integrációja a munkafolyamatokba időt igényel.

JobNimbus árak

Egyedi árazás

JobNimbus értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (60+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (480+ értékelés)

Mit mondanak a JobNimbusról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Tetszik, hogy gyorsan és egyszerűen lehet testreszabott jelentéseket készíteni, és hogy a kapcsolatok/munkák/feladatok létrehozása viszonylag egyszerű. A táblák koncepciója is remek, és az is, hogy a kapcsolatokat szükség szerint kattintással/húzással lehet áthelyezni.

Tetszik, hogy gyorsan és egyszerűen lehet testreszabott jelentéseket készíteni, és hogy a kapcsolatok/munkák/feladatok létrehozása viszonylag egyszerű. A táblák koncepciója is remek, és az is, hogy a kapcsolatokat szükség szerint kattintással/húzással lehet áthelyezni.

👀 Tudta? Az amerikai építőiparban a nemek közötti bérszakadék kisebb, mint a legtöbb más ágazatban.

7. CoConstruct (A legjobb egyedi házépítők és felújítók számára)

a CoConstruct segítségével

Képzelje el, hogy egy egyedi ház építését a folyamatos oda-vissza kommunikáció káoszának nélkül valósíthatja meg. Pontosan erre szolgál a CoConstruct.

Egységesíti az ügyfelekkel való kommunikációt, a projektmenedzsmentet és a pénzügyi nyomon követést egy központi helyen. Ráadásul kiemelkedő ügyfélportálja folyamatosan tájékoztatja a háztulajdonosokat, akik nyomon követhetik a frissítéseket, jóváhagyhatják a választásokat, és közvetlenül kommunikálhatnak az építőkkel, így a folyamat zökkenőmentesebbé és átláthatóbbá válik.

A CoConstruct legjobb funkciói

Biztosítson ügyfélportált a átlátható kommunikáció és a jóváhagyások nyomon követése érdekében.

Készítsen becsléseket és költségvetéseket valós idejű költségfrissítésekkel.

Kövesse nyomon az anyagválasztásokat és az ügyfelek preferenciáit speciális menedzsment eszközökkel.

Ütemezze meg az építési projekteket , hogy kezelni tudja az alvállalkozók határidőit és mérföldköveit.

A CoConstruct korlátai

Megtanulása kis csapatok számára nehéz

A mobilalkalmazás funkcionalitása korlátozott a desktop verzióhoz képest.

CoConstruct árak

Egyedi árazás

CoConstruct értékelések és vélemények

G2 : 4,0/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (860+ értékelés)

Mit mondanak a CoConstructról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A CoConstruct egy nagyon hasznos eszköz. A szoftver nagyon átgondoltan lett kialakítva. A költségvetések, megrendelések és módosítási megrendelések mind viszonylag zökkenőmentesen és könnyen kezelhetők.

A CoConstruct egy nagyon hasznos eszköz. A szoftver nagyon átgondoltan lett kialakítva. A költségvetések, megrendelések és módosítási megrendelések mind viszonylag zökkenőmentesen és könnyen kezelhetők.

💡 Profi tipp: Ne várjon a meghibásodásra – ütemezzen megelőző karbantartást építőipari berendezéseihez a használati órák, és ne csak az életkor alapján. Ezzel biztosíthatja flottája hatékony működését, elkerülheti a költséges késedelmeket, és meghosszabbíthatja értékes eszközei élettartamát.

8. Buildxact (A legjobb kis építők és szakemberek számára)

a Buildxact segítségével

A hatékonyság fontos a kis házépítők, felújítók és szakipari vállalkozók számára. A Buildxact egyszerűsíti a becsléseket és az építési projektmenedzsmentet, megkönnyítve a költségszámítást, az árajánlatok készítését és az ütemtervezést.

Miután a becslés elkészült, az építési menedzsment eszköz néhány kattintással azonnal részletes költségvetéssé, megrendelésekké és munkatervvé alakítja azt.

A Buildxact legjobb funkciói

A felmérési és becslési eszközökkel gyorsan pontos árajánlatokat készíthet.

Javítsa az anyagbeszerzést a megrendelések és a beszállítók kezelésével.

Ütemezze meg a feladatokat automatikus emlékeztetővel a fontos határidőkhöz.

Kövesse nyomon a költségvetéseket, hogy elkerülje a költségtúllépéseket és fenntartsa a jövedelmezőséget.

A felhőalapú mobil funkciók segítségével bárhonnan hozzáférhet a projektadatokhoz.

A Buildxact korlátai

Nem ideális nagy, összetett projektekhez

Egyes harmadik féltől származó eszközök nem biztos, hogy zökkenőmentesen szinkronizálódnak.

Buildxact árak

Belépés: 169 USD/hó

Pro: 279 USD/hó

Csapatok: 439 USD/hó

Buildxact értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (150+ értékelés)

Mit mondanak a Buildxactról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó véleménye:

A Buildxact kiváló megoldás kis- és középvállalkozások számára. Felhasználóbarát kialakítása jelentősen megkönnyíti a becslések, ütemtervek és költségvetések kezelését. A szoftver képes gyors ajánlatokat készíteni és a projekt határidőit kezelni, ami jelentős időmegtakarítást jelent. Tapasztalatom szerint a szoftver zökkenőmentesen együttműködik olyan könyvelési szoftverekkel, mint a Xero, ami segít a pénzeszközök rendezettségének fenntartásában.

A Buildxact kiváló megoldás kis- és középvállalkozások számára. Felhasználóbarát kialakítása jelentősen megkönnyíti a becslések, ütemtervek és költségvetések kezelését. A szoftver képes gyors ajánlatokat készíteni és a projekt határidőit kezelni, ami jelentős időmegtakarítást jelent. Tapasztalatom szerint a szoftver zökkenőmentesen együttműködik olyan könyvelési szoftverekkel, mint a Xero, ami segít a pénzeszközök rendezettségének fenntartásában.

9. Smartsheet (A legjobb rugalmas építési projektkövetéshez)

a Smartsheet segítségével

A Smartsheet alapvetően egy táblázatkezelő és projektmenedzsment szoftver hibridje.

Más Buildertrend alternatíváktól eltérően munkafolyamat-specifikus automatizálást, együttműködési eszközöket és valós idejű adat-szinkronizálást kínál, így sokkal dinamikusabb és komplex építési projektekhez is alkalmas.

A csapatok többféle nézet közül választhatnak – rácsos, Gantt, naptár vagy kártyalapú táblák – a projekt ütemterveinek és költségvetéseinek, RFI-knek, anyagrendeléseknek és helyszíni jelentéseknek a kezeléséhez.

A Smartsheet legjobb funkciói

Kapcsolatba hozhatja a vállalkozókat, beszállítókat és érdekelt feleket az automatikus frissítésekkel.

Készítsen valós idejű irányítópultokat a költségek, ütemtervek és kockázatok nyomon követéséhez.

Kiemelje a kritikus problémákat, például a késedelmes feladatokat vagy a költségtúllépéseket feltételes formázással.

Hozzáférhet előre elkészített építési sablonokhoz az azonnali projektbeállításhoz.

Szinkronizálja a Procore, az Autodesk és olyan könyvelési eszközökkel, mint a QuickBooks.

A Smartsheet korlátai

Megtanulása kezdőknek nehéz

A kisebb vállalkozások számára a költségek magasak lehetnek.

Smartsheet árak

Pro: 12 USD/hó/tag

Üzleti: 24 USD/hó/tag

Vállalati: Egyedi árazás

Fejlett munkamenedzsment: Egyedi árazás

Smartsheet értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 19 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (3400+ értékelés)

Mit mondanak a Smartsheetről a valódi felhasználók?

Íme, mit ír egy G2-es értékelés:

Egy egyedülálló ingatlanügynökségnél dolgozom, és a Smartsheet segítségével könnyen nyomon követhetem a készleteket, jutalékokat, számlákat, támogatási kéréseket és egyebeket. Az általam létrehozott jelentések és irányítópultok segítségével könnyen együttműködhetek más részlegekkel, és jelentést tehetek a tulajdonosoknak a célok elérésének előrehaladásáról.

Egy egyedülálló ingatlanügynökségnél dolgozom, és a Smartsheet segítségével könnyen nyomon követhetem a készleteket, jutalékokat, számlákat, támogatási kéréseket és egyebeket. Az általam létrehozott jelentések és irányítópultok segítségével könnyen együttműködhetek más részlegekkel, és jelentést tehetek a tulajdonosoknak a célok elérésének előrehaladásáról.

10. Houzz Pro (A legjobb tervező-kivitelező cégek számára)

a Houzz Pro segítségével

A Houzz Pro ötvözi a projektmenedzsmentet és az ügyfélkommunikációs eszközöket, így ideális lakásépítő vállalkozók, építőipari szakemberek és tervező-kivitelező cégek számára.

Az ajánlatkészítő egyszerűsíti a becslést és az erőforrás-kezelést, lehetővé téve az ügyfelek számára, hogy digitálisan áttekintsék és jóváhagyják a részletes árajánlatokat, így gyorsabban elindulhatnak a projektek.

És ez még nem minden. Az ütemező és alvállalkozói menedzsment eszközök zökkenőmentes koordinációt biztosítanak a tervezési és kivitelezési fázisok során.

A Houzz Pro legjobb funkciói

Könnyítse meg az egész építési folyamatot 3D alaprajzokkal és vizualizációkkal.

Kövesse nyomon az érdeklődéseket és a visszajelzéseket egy leadkezelő rendszer segítségével.

Készítsen ajánlatokat és számlákat digitális fizetési lehetőségekkel.

Együttműködjön ügyfeleivel egy portálon keresztül a kiválasztás, jóváhagyás és a haladás nyomon követése érdekében.

Fokozza marketingtevékenységeit weboldal-integrációval és hirdetési támogatással.

A Houzz Pro korlátai

Korlátozott integrációs lehetőségek harmadik féltől származó szoftverekkel

Az árak nem feltétlenül ideálisak a kisebb projekteket kezelő vállalkozók számára.

Houzz Pro árak

Ingyenes próba: 30 nap

Alapvető (tervezőknek): 149 USD/hó

Pro (vállalkozóknak): 249 USD/hó

Egyedi árazás

Houzz Pro értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,3/5 (1000+ értékelés)

Mit mondanak a HuzzPro-ról a valódi felhasználók?

A G2 értékelés kiemeli:

Sok dolog tetszik a Houzz Pro-ban, de a leghasznosabb funkció számomra a potenciális ügyfelek generálása. Az új potenciális ügyfeleim 90%-a a Houzz-ból származik. Ezenkívül tetszik a számlázási funkció is.

Sok dolog tetszik a Houzz Pro-ban, de a leghasznosabb funkció számomra a potenciális ügyfelek generálása. Az új potenciális ügyfeleim 90%-a a Houzz-ból származik. Ezenkívül tetszik a számlázási funkció is.

A legjobb Buildertrend alternatíva: Miért kiemelkedő a ClickUp?

A megfelelő Buildertrend alternatíva kiválasztása az üzleti igényeitől függ, de ha rugalmas megoldást keres, amely mindent tud, akkor a ClickUp az egyik legjobb választás. Az építkezéshez speciális eszközökkel ellentétben a ClickUp túlmutat a projektmenedzsmenten, és testreszabható munkafolyamatokat, valós idejű együttműködést és automatizálást kínál, amely bármely csapat igényeinek megfelel.

A feladatkezelés, a dokumentummegosztás, a költségvetési eszközök és az iparági szoftverekkel való integráció révén a határidők, az RFI-k és a pénzügyek egy helyen maradnak rendezve. Ráadásul megfizethető árazási modelljei és skálázhatósága ideálisvá teszik mind a kis vállalkozások, mind a nagy cégek számára.

Míg más eszközök konkrét funkciókra koncentrálnak, a ClickUp egyensúlyt teremt a testreszabhatóság, a könnyű használat és a költséghatékonyság között, így intelligens választás azoknak az építőipari csapatoknak, amelyek a működésük racionalizálására törekednek.

Próbálja ki most ingyen a ClickUp-ot, és győződjön meg saját maga a különbségről.