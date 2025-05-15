A 11 legjobb Leapsome alternatíva 2025-ben

Mi lenne, ha HR-eszközei valóban zökkenőmentesebbé tennék a munkát mindenki számára? Mert amikor a munkavállalói elkötelezettség és a csapatmunka összeáll, minden más is a helyére kerül.

A motivált, jó kapcsolatokkal rendelkező csapat jobb teljesítményt, magasabb megtartási arányt és karrierfejlődést eredményez. Bár a Leapsome-hoz hasonló platformok népszerű alkalmazotti elkötelezettségi platformok, amelyek mélyreható elemzések révén hasznosítható betekintést nyújtanak, nem mindig alkalmasak minden szervezet számára.

A Leapsome segít nyomon követni az előrehaladást, összegyűjteni a munkavállalók visszajelzéseit és összehangolni a csapat tagjait a vállalati célokkal. Egyes felhasználók azonban olyan kihívásokról számolnak be, mint a meredek tanulási görbe, a korlátozott integrációk és a magas árak. Ezek a hátrányok arra késztetik a szervezeteket, hogy más átfogó megoldásokat keressenek.

Ha Ön is ezek közé a felhasználók közé tartozik, akkor itt véget ér a keresése!

📋 Ez az útmutató bemutatja a 11 legjobb Leapsome alternatívát, amelyek egyszerűsítik a HR-folyamatokat, növelik a munkavállalók elkötelezettségét és biztosítják a modern csapatok számára szükséges rugalmasságot.

🔍 Tudta? A „humán erőforrás” kifejezést nem mindig használták! A 20. század közepe előtt gyakran „munkaügyi kapcsolatok” vagy „személyzeti menedzsment” néven emlegették.

Mit kell keresnie a Leapsome alternatíváiban?

A legjobb Leapsome alternatívák keresésekor összpontosítson azokra a funkciókra, amelyek egyszerűsítik a HR-feladatokat és javítják csapata teljesítményét. Keressen olyan eszközöket, amelyek segítenek a munkaerő-tervezésben, növelik a munkavállalók elkötelezettségét, racionalizálják a HR-folyamatokat, és segítenek csapatának fejleszteni magát anélkül, hogy fejfájást okoznának.

Íme néhány fontos funkció, amelyet érdemes figyelembe venni:

Teljesítménymenedzsment : Keressen olyan teljesítménymenedzsment platformot, amely valós idejű visszajelzésekkel és hasznos információkkal követi nyomon és értékeli csapata teljesítményét.

Célkezelés : Adjon prioritást a HR-szakemberek számára készült célkezelő eszközöknek, amelyek optimalizálják a célkitűzéseket, hogy a csapat tagjai összhangba kerüljenek a vállalat OKR-jeivel, miközben könnyedén nyomon követhetik az előrehaladást.

Munkavállalói elkötelezettség elemzése : Keressen olyan : Keressen olyan munkavállalói elkötelezettséget mérő szoftvert , amely betekintést nyújt az elkötelezettségre vonatkozó adatokba, hogy azonosíthassa a pozitív munkakörnyezet legfontosabb mutatóit és tendenciáit.

Tanulási menedzsment rendszer : Keressen olyan eszközt, amely strukturált tanulási útvonalakat kínál a munkavállalók fejlődésének és megtartásának elősegítésére.

Elismerési programok : Válasszon egy olyan eszközt, amely jutalmakat, elismeréseket és kompenzációkezelést kínál, hogy javítsa az alkalmazottak élményét és motivációját.

Testreszabható munkavállalói felmérések: Válasszon olyan : Válasszon olyan munkavállalói pulzusfelmérési eszközöket , amelyek rendszeres elkötelezettségi felméréseket testreszabnak a felhasználói visszajelzések hatékony összegyűjtése érdekében.

🔍 Tudta-e: Egy sor katasztrofális munkavállalói sztrájk, kizárás és minőség-ellenőrzési probléma vezetett az első HR-osztály létrehozásához az Egyesült Államokban. 1901-ben alapították a National Cash Register Company-nál, Daytonban, Ohióban! Ez már több mint egy évszázada! 😲

A legjobb Leapsome alternatívák egy pillantásra

Íme egy rövid áttekintés a 11 legjobb Leapsome alternatíváról, kiemelve azok legfontosabb jellemzőit, legjobb felhasználási eseteit és árait.

Eszköz Legalkalmasabb Legjobb funkciók Árak ClickUp HR projektmenedzsment és munkavállalói elkötelezettség Csapat mérete: Ideális egyének, kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok és nagyvállalatok számára Egyedi nézetek HR-menedzsmenthez, AI-alapú teljesítményelemzések, zökkenőmentes feladatkezelés és együttműködés, toborzás, beilleszkedés és teljesítményértékelési sablonok. Örökre ingyenes; testreszabás vállalatok számára elérhető Lattice Teljesítményértékelési sablonok Csapat mérete: Leginkább teljesítményorientált csapatok számára alkalmas Valós idejű visszajelzési eszközök, pulzusfelmérések a munkavállalói elkötelezettség mérésére Havi 11 dollártól/felhasználónként Culture Amp Munkavállalói elkötelezettségCsapat mérete: Leginkább munkavállalói elkötelezettségi csapatok számára alkalmas Munkavállalói felmérések, teljesítménymenedzsment, AI-alapú betekintés Egyedi árazás 15Five Teljesítményorientált csapatok Csapat mérete: Leginkább teljesítményorientált csapatok számára alkalmas Rendszeres bejelentkezések a folyamatos visszajelzések, elkötelezettségi felmérések és személyzeti elemzések érdekében. 4 dollártól havonta Betterworks Teljesítmény- és visszajelzés-központú csapatok Csapat mérete: Leginkább teljesítmény- és visszajelzés-központú csapatok számára alkalmas Valós idejű teljesítmény-visszajelzés, célkövetés, folyamatos munkavállalói elismerés Egyedi árazás Engagedly Célorientált csapatok, tanulásra fókuszáló szervezetek Csapat mérete: Leginkább célorientált csapatok, tanulásra fókuszáló szervezetek számára alkalmas 360 fokos értékelések, célkitűzések és OKR-ek, tanulásmenedzsment rendszer (LMS), munkavállalói elkötelezettség Havi 2 dollártól felhasználónként Bonusly A munkavállalók elismerésére összpontosító szervezetek Csapat mérete: Leginkább olyan szervezetek számára alkalmas, amelyek a munkavállalók elismerésére összpontosítanak. Párbeszédes elismerés, testreszabható jutalomkatalógus, integráció a Slackkel és a Teams-szel Havi 2 dollártól felhasználónként Workvivo Belső kommunikáció és csapat elkötelezettségCsapat mérete: Leginkább belső kommunikációra és csapat elkötelezettségre alkalmas Belső kommunikációhoz szociális feedek, munkavállalói visszajelzési eszközök, több mint 40 HR-eszközzel integrálható Egyedi árazás HiBob HRIS Kis- és középvállalkozások Csapat mérete: Leginkább kis- és középvállalkozások számára alkalmas Központosított bérszámfejtés, juttatások, időnyilvántartás, beilleszkedési eszközök, testreszabható alkalmazotti adatok Egyedi árazás Workday Komplex HR-igényekkel rendelkező nagyvállalatok Csapat mérete: Leginkább komplex HR-igényekkel rendelkező nagyvállalatok számára alkalmas Valós idejű betekintés a munkaerő teljesítményébe, önkiszolgáló lehetőségek a munkavállalók számára, megfelelőségi eszközök Egyedi árazás Bamboo HR Kisvállalkozások, amelyek hatékony HR-menedzsmentre szorulnak Csapat mérete: Leginkább olyan kisvállalkozások számára alkalmas, amelyek hatékony HR-menedzsmentre szorulnak HR-jelentések és elemzések, pályázók nyomon követési rendszere, alkalmazotti adatkezelés Egyedi árazás

A 11 legjobb Leapsome alternatíva a munkavállalók fejlesztéséhez

Nézze meg a Leapsome 11 legjobb alternatív eszközét, amelyek támogatják csapatát és növelik a munkahelyi termelékenységet:

1. ClickUp (a legjobb HR-projektmenedzsmenthez és munkavállalói elkötelezettséghez)

A ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, úgy lett kialakítva, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatokat. Intuitív funkciói, mint például az egyéni nézetek, sablonok és automatizálás, az Ön igényeihez igazodnak, időt takarítanak meg és növelik a termelékenységet.

Íme, ami a ClickUp-ot a tökéletes Leapsome alternatív eszközzé teszi:

Egyszerűsítse a HR-menedzsmentet a ClickUp segítségével

A ClickUp HR Management megoldás lehetővé teszi, hogy egyedi felvételi, beilleszkedési, teljesítményértékelési és képzési munkafolyamatokat hozzon létre, így minden feladatnak egyértelmű felelőse, határideje és prioritása van. Különböző nézetek, például listák, táblák vagy Gantt-diagramok segítségével vizualizálhatja a projekt előrehaladását.

Könnyedén nyomon követheti az alkalmazottak teljesítményét

Kövesse nyomon a csapat teljesítményét és gyűjtsön hasznos információkat a ClickUp Dashboards segítségével

A ClickUp a feladatvégzés, az értékelési ciklusok és a termelékenységi mutatók vizualizálására szolgáló irányítópultokkal teszi zökkenőmentessé a teljesítmény nyomon követését. Widgetek segítségével egyetlen helyen figyelheti a KPI-ket, a határidőket vagy a csapatok előrehaladását.

A ClickUp Brain segítségével azonnal elemezheti a teljesítményadatokat, azonosíthatja a szűk keresztmetszeteket és felületre hozhatja az információkat anélkül, hogy manuálisan kellene kutatnia. Akár az túlterheltek felületre hozása, akár a felülvizsgálati trendek összefoglalása, akár a visszajelzésekből cselekvési tervek készítése – a ClickUp Brain másodpercek alatt stratégiai útmutatássá alakítja a szétszórt HR-adatokat.

Elemezze a teljesítményadatokat, azonosítsa a szűk keresztmetszeteket és nyerjen betekintést a ClickUp Brain segítségével

📮 ClickUp Insight: A tudásmunkások közel 42%-a az e-mailt részesíti előnyben a csapaton belüli kommunikációhoz. De ennek ára van. Mivel a legtöbb e-mail csak bizonyos csapattagokhoz jut el, a tudás fragmentált marad, ami akadályozza az együttműködést és a gyors döntéshozatalt. A láthatóság javítása és az együttműködés felgyorsítása érdekében használjon olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazást, mint a ClickUp, amely másodpercek alatt cselekvésre kész feladatokká alakítja az e-mailjeit!

Állítson fel mérhető célokat a ClickUp Goals segítségével, és hangolja össze a csapat tagjait a vállalat átfogóbb prioritásaival. Használja a teljesítményértékelési sablont a vezetői értékelések és önértékelések lebonyolításához, miközben strukturált, együttműködésen alapuló térben dokumentálja az előrehaladást és a folyamatos visszajelzéseket.

Emellett elkötelezettségi felmérések és pulzusmérések segítségével is összegyűjtheti az alkalmazottak véleményét, ami hozzájárul a folyamatos fejlődés kultúrájának kialakításához.

Egyszerűsítse a toborzást és az új munkatársak beilleszkedését

Javítsa az új munkavállalók beilleszkedését a ClickUp ellenőrzőlistákkal

A ClickUp segítségével sokkal könnyebb új embereket felvenni. Munkafolyamatokkal és sablonokkal segíti a jelöltek nyomon követését, így a toborzási folyamat zökkenőmentesebbé válik. Ezenkívül a lépésről lépésre útmutatást nyújtó ellenőrzőlisták és feladatfüggőségek megkönnyítik az új munkatársak beilleszkedését.

Optimalizálja az erőforrás-tervezést

A ClickUp segítségével egyszerűbbé válik a csapat idő- és munkaterhelésének hatékony kezelése. Használja a funkcióit az erőforrások elosztásának racionalizálására: láthatja, ki áll rendelkezésre, kiegyensúlyozhatja a feladatokat a kiégés elkerülése érdekében, és tervezhet a jövőbeli igényekre, így jobban kézben tarthatja az általános munkaerő-tervezést.

A testreszabható mezők segítségével nyomon követheted a konkrét részleteket (például a készségeket vagy az értékelés dátumát), és a platformon belül könnyedén kezelheted az ütemterveket és az emlékeztetőket.

Fokozza az együttműködést

A ClickUp Docs segítségével könnyedén létrehozhat, szerkeszthet és rendszerezhet dokumentumokat és wikiket

Használja a ClickUp Docs és a wikiket hozzáférhető kézikönyvek, képzési anyagok és visszajelzési űrlapok létrehozásához. Akár ötleteket gyűjt, fájlokat szerkeszt vagy azonnali visszajelzést ad, ez a csapatmunkát zökkenőmentessé és produktívvá teszi. Ezenkívül a ClickUp Chat azonnali üzenetküldést és valós idejű beszélgetéseket tesz lehetővé, tovább javítva az együttműködést és csökkentve a késedelmeket.

A ClickUp számos sablont kínál HR-rel kapcsolatos folyamatokhoz, így nem kell a nulláról kezdenie.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp Automations segítségével automatikusan frissítheti az állapotokat, hozzárendelhet feladatokat vagy emlékeztetőket küldhet a toborzási szakaszokhoz és az onboarding ellenőrzőlistákhoz.

A ClickUp Docs segítségével egy helyen szervezheti a munkavállalói kézikönyveket, képzési útmutatókat és beilleszkedési anyagokat.

Hangolja össze az egyéni és a csapat céljait, és hozzon létre mindenki számára átlátható fejlődési utat a ClickUp Goals segítségével.

Hozzon létre privát csatornákat érzékeny témák megbeszéléséhez, vagy használjon feladatspecifikus szálakat a beszélgetések szervezettségének megőrzéséhez a ClickUp Chat segítségével.

Vizualizálja a feladatvégzés, a felvételi folyamat vagy a képzési ütemtervhez kapcsolódó mutatókat, hogy a ClickUp Dashboards segítségével adat alapú döntéseket hozhasson.

Kövesse nyomon az egyedi HR-adatokat, és hatékonyan kezelje a csapat kapacitását és az erőforrások elosztását a Custom Fields és a Workload Views segítségével.

A ClickUp korlátai

A mobilalkalmazás funkciói kissé korlátozottak a desktop verzióhoz képest.

A ClickUp funkciói új felhasználók számára rövid tanulási időt igényelhetnek.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Ahmad Abu Sharea, a Primeland Real Estate Development projektmérnöke így nyilatkozik a ClickUp-ról:

A ClickUp használatának célja kezdetben az volt, hogy a vezető szemszögéből nyomon lehessen követni mindenki feladatait, de később, amikor mindenki elkezdte idővonalakkal ellátni a feladatait, továbbfejlesztették. Végül egy olyan remek együttműködési eszköz lett belőle, amire nem számítottunk, így több projektet hoztunk létre, és az eredeti célunkat a munkavállalók irányításáról a feladatok irányítására és nyomon követésére helyeztük át.

💡 Profi tipp: Kíváncsi arra, hogyan teheti hatékonyabbá HR-stratégiáját? Fedezze fel 10 hatékony HR-stratégiát és példát, és ismerje meg a legfontosabb összetevőket, mint például: Személyre szabott toborzás és teljesítménymenedzsment az üzleti célok támogatásához

Építsen erős munkáltatói márkát, és használja az AI-t az intelligens toborzáshoz!

Tartsa munkatársait képzettnek és elkötelezettnek a folyamatos fejlesztés révén

A folyamatos visszajelzés és a világos elvárások ösztönzik a magas teljesítményt.

Támogassa a munka és a magánélet egyensúlyát és a wellness programokat a munkavállalói megtartás érdekében.

Biztosítson méltányos fizetést és kiváló juttatásokat a legjobb tehetségek vonzása érdekében.

2. Lattice (A legjobb teljesítményértékeléshez és menedzsmenthez)

via Lattice

A Lattice kiemelkedik robusztus teljesítménymenedzsment eszközeivel, amelyek segítségével a HR-csapatok nyomon követhetik az előrehaladást, dokumentálhatják az eredményeket és biztosíthatják a tisztességes értékeléseket.

A Lattice valós idejű konstruktív visszajelzéseket is lehetővé tesz. Ez a folyamatos kommunikáció segít a problémák gyors megoldásában. Ezenkívül a platform olyan alkalmazotti elkötelezettséget növelő eszközöket is tartalmaz, mint a pulzusfelmérések, amelyek segítségével rendszeresen gyűjtheti a felhasználók visszajelzéseit.

A Lattice legjobb funkciói

Használjon strukturált sablonokat a munkavállalók teljesítményének hatékony értékeléséhez.

Könnyítse meg a valós idejű kommunikációt az alkalmazottak fejlődésének támogatása érdekében.

Rendszeresen végezzen pulzusfelméréseket, hogy megértse a csapat hangulatát és elkötelezettségi szintjét.

A Lattice korlátai

Az automatizált felmérések és kérdőívek idővel ismétlődőnek tűnnek.

A HR-rendszerek integrációja gyakran szinkronizálási problémákat okoz a platformok között.

💡 Barátságos tipp: Ha továbbra is jobb lehetőségeket keres, nézze meg a legjobb Lattice alternatívákat a jobb teljesítménymenedzsment érdekében.

Lattice árak

Tehetségmenedzsment : 11 USD/hó/felhasználó

HRIS: 10 USD/hó/felhasználó

Lattice értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 3800 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 180 értékelés)

Nézzük meg, miért tartják a G2 felhasználói a Lattice-t kiváló teljesítménymenedzsment eszköznek:

A Lattice rendkívül hasznos eszköz a teljesítményem kezeléséhez és a karrierem fejlődésének nyomon követéséhez. Hetente használom a vezetőmmel való egyéni megbeszéléseim tervezéséhez, és segít negyedévente összegyűjteni és megosztani a vezetőmtől és kollégáimtól kapott visszajelzéseket.

3. Culture Amp (A legjobb az alkalmazottak elkötelezettségének és visszajelzéseinek kezelésére)

via Culture Amp

A Culture Amp „alkalmazotti élményplatformként” pozícionálja magát. Célja az elkötelezettség és a teljesítmény növelése. Lehetővé teszi a gyors felmérések elindítását, a hasznosítható betekintések megszerzését és a HR-célok üzleti eredményekhez való kapcsolását.

A Culture Amp teljesítménymenedzsmentje lehetővé teszi, hogy célokat tűzzön ki, visszajelzéseket adjon és zökkenőmentesen támogassa az alkalmazottak fejlődését.

A Culture Amp legjobb funkciói

Indítson alkalmazotti felméréseket, hogy hatékonyan gyűjthesse az alkalmazottak visszajelzéseit.

Értelmezze a csapat elkötelezettségi felmérés eredményeit AI eszközökkel, hogy hasznosítható információkat szerezzen.

Valós idejű csapatkommunikáció a jobb növekedés érdekében

A Culture Amp korlátai

A célkitűzési táblázatok nem olyan rugalmasak, mint más platformoké.

A valós idejű segítségnyújtás gyakran késésekkel jár

Az árak magasabbak, mint az egyszerűbb felmérési eszközöké.

Culture Amp árak

Egyedi árazás

Culture Amp értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (140+ értékelés)

4. 15Five (a legjobb alkalmazotti elkötelezettségi felmérésekhez)

via 15Five

A 15Five a folyamatos teljesítménymenedzsmentre összpontosít rendszeres bejelentkezések, visszajelzések cseréje és elkötelezettségi felmérések révén. A neve onnan származik, hogy a munkavállalók hetente 15 percet töltenek egy jelentés megírásával, amelyet a vezetők 5 perc alatt elolvasnak.

A 15Five segítségével teljesítményértékeléseket végezhet, amelyek segítenek csapatának teljes potenciálját kiaknázni. Ezenkívül elkötelezettségi felmérései hasznos információkkal szolgálnak, amelyek alapján adat alapú döntéseket hozhat az alkalmazottak elégedettségének növelése érdekében. Célja, hogy következetes kommunikáció révén erős vezető-alkalmazott kapcsolatokat építsen ki.

A 15Five 15 legjobb funkciója

Integrálja HRIS platformokkal, mint a BambooHR és a Workday az egységes adatkezelés érdekében.

Hozzáférhet kész személyzeti elemzésekhez, amelyek alapján stratégiai HR-döntéseket hozhat.

Integrálja olyan kommunikációs eszközökkel, mint a Slack, hogy javítsa a csapat együttműködését.

A 15Five korlátai

Ha egyszerre csak egy aktív HRIS-integrációt engedélyez, az korlátozza a rugalmasságot.

A ügyfélszolgálattal, jelentésekkel és képzésekkel kapcsolatos problémák csökkentik a használhatóságot.

A kötelező heti jelentkezési forma korlátozza a csapat alkalmazkodóképességét.

15Five árak

Engage : 4 USD/hó

Perform : 10 USD/hó

Teljes platform: 16 USD/hó

15Five értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (890+ értékelés)

Íme, miért választják a G2 felhasználói a 15Five-ot szervezetük kritikus platformjaként:

Cégszintű OKR-t hoztunk létre, amely a cégszintű átlagos Pulse pontszámhoz kapcsolódik. Ezzel könnyen ellenőrizhető, hogy a cég hogyan „érzi magát” hétről hétre, és az elmúlt 2 évben azt tapasztaltam, hogy pontos, fontos és a csapat számára nagyon könnyen alkalmazható és következetesen használható.

💡 Profi tipp: Fedezze fel, mik a teljesítménymenedzsment keretrendszerek, és tudjon meg többet arról, hogyan követik nyomon és értékelik a szervezetek az alkalmazottak teljesítményét: Határozzon meg egyértelmű célokat mérhető eredményekkel; tökéletes az egyéni és a csapatcélok összehangolásához.

Állítson fel reális célokat a munkatársak számára, és kövesse nyomon az előrehaladásukat az idő múlásával.

Fókuszáljon a holisztikus munkavállalói fejlesztésre visszajelzések és elkötelezettség révén.

Értékelje a teljesítményt ügyfél-, pénzügyi és belső szempontból

Gyűjtsön össze átfogó információkat minden szintről, ami tökéletes a vezető pozíciókhoz.

5. Betterworks (A legjobb alkalmazottak teljesítményének kezelésére és visszajelzésekre)

via Betterworks

A Betterworks célja, hogy segítse szervezetét a maximális teljesítmény elérésében. Ez egy megbízható teljesítménymenedzsment platform, amely növeli a vezetők hatékonyságát, ösztönzi a munkavállalók elkötelezettségét, és lehetővé teszi a HR-vezetők számára, hogy okosabb döntéseket hozzanak.

Ráadásul a Betterworks segítségével célorientált, valós idejű visszajelzéseket adhat, és folyamatos elismeréssel motiválhatja az alkalmazottakat. Tekintse úgy, mint a szervezet trénerét, csak a teljesítmény terén.

A Betterworks legjobb funkciói

Kövesse nyomon a korábbi adatokat, hogy figyelemmel kísérhesse az időbeli előrehaladást.

Szerezzen betekintést a teljesítménybe a robusztus elemzési és jelentési funkciók segítségével.

Integrálja népszerű kommunikációs eszközökkel, mint például a Slack és a Microsoft Teams, az együttműködés javítása érdekében.

A Betterworks korlátai

A jelentéskészítési funkciók alapszintűek, és a betekintéshez manuális munkára van szükség.

A korábbi bejelentkezések áttekintése során minden bejegyzést manuálisan kell átkattintani.

Betterworks árak

Vállalati: Egyedi árazás

Középvállalatok: Egyedi árazás

Betterworks értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4/5 (20+ értékelés)

6. Engagedly (A legjobb csapatértékelésekhez és hatékony célkezeléshez)

via Engagedly

Az Engagedly egy moduláris platformot kínál, amely magában foglalja a teljesítménymenedzsmentet, a munkavállalói elkötelezettséget, a tanulást és az elismerést. Lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy kiválasszák a számukra szükséges modulokat.

Olyan funkciókat kínál, mint a 360 fokos értékelések, valós idejű visszajelzések, célkitűzések (OKR-ek), tanulásmenedzsment (LMS), felmérések és jutalmak. Célja a munkavállalók fejlesztésének átfogó megközelítése.

Ezenkívül a célkitűzés funkciója segít biztosítani, hogy még a távoli csapatok is ugyanazon vállalati vízió felé törekedjenek.

Az Engagedly legjobb funkciói

Támogassa a folyamatos fejlődést azonnali, konstruktív visszajelzési csatornák segítségével.

Használjon testreszabható felméréseket az információk gyűjtéséhez és a munkavállalói élmény javításához.

Kínáljon tanulásmenedzsment rendszert a karrierfejlődés és a készségfejlesztés támogatására.

Engagedly korlátai

A moduláris, egyedi árazás megnehezíti az átláthatóságot.

A régi értékelések és vélemények törlése megzavarja a következetességet és a korábbi eredmények nyomon követését.

Engagedly árak

Teljesítménykezelés: 5–8 USD/hó felhasználónként

Tanulás és fejlődés : 3–5 USD/hó felhasználónként

Elismerés és jutalmazás: 2 USD/hó felhasználónként

Engage & Listen: 2 USD/hó felhasználónként

Engagedly értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (70+ értékelés)

Tudja meg, miért ajánlják a G2 felhasználói az Engagedly-t:

A leghasznosabb, hogy olyan opciók állnak rendelkezésre, mint az Áttekintés, Visszajelzés, Bejelentkezés, Tanulás, Célok, Teljesítmény és Csoportok. Ez megkönnyíti és hasznosabbá teszi a használatát. A negyedéves ellenőrzéseket is nagyon élveztem, és nagyon jó érzés volt, ha visszajelzést kaptam a csapatunktól. Az Engagedly segít nekünk sok ismeretet megszerezni a könyvtárból, és magas célokat kitűzni magunk elé. Ez a jövőben kiváló teljesítményhez fog vezetni.

7. Bonusly (a legjobb peer-to-peer munkavállalói elismerési programokhoz)

via Bonusly

A Bonusly a munkavállalói juttatásokra összpontosít azáltal, hogy javítja az elismerést és a jutalmazást a szervezeten belül.

Lehetővé teszi a peer-to-peer elismerést, így a csapat tagjai valós időben ismerhetik el egymás hozzájárulását. Emellett különböző preferenciáknak megfelelően ajándékkártyák, jótékonysági adományok és céges ajándéktárgyak formájában jutalmakat is kínál.

A Slack és a Microsoft Teams integrációknak köszönhetően a Bonusly tökéletesen illeszkedik a munkafolyamatokba, segítve a munkavállalók elkötelezettségének és motivációjának fenntartását.

A Bonusly legjobb funkciói

Hozzáférés egy hatalmas ajándékkártya-, adomány- és egyedi ösztönző-katalógushoz

Figyelje a felismerési mintákat és a munkavállalói elkötelezettség mutatóit

Kínáljon olyan jutalmakat és elismeréseket, amelyek alkalmasak a sokszínű, nemzetközi munkaerő számára.

Bonusly korlátozások

Az analitikai funkciók nem nyújtanak olyan részletes betekintést, amire egyes felhasználóknak szükségük van.

A sablonok korlátozónak tűnnek a személyre szabott üzenetek készítésekor.

Bonusly árak

Értékelés: 2 USD/hó/felhasználó

Connect : 5 USD/hó/felhasználó

Achieve: 7 USD/hó/felhasználó

Bonusly értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1600 értékelés)

Íme, miért tartják a Capterra felhasználói a Bonusly-t fantasztikus alkalmazotti elismerési eszköznek:

A Bonusly egy nagyon hatékony alkalmazotti elismerési eszköz, amely ösztönzi a használatát és az elkötelezettséget. A kialakítása valóban egyszerűvé teszi az elismerést, és az elismerés megkapása jutalmazó és kielégítő élményt nyújt.

💡 Profi tipp: Készen áll a munkahelye fejlesztésére? Ismerje meg, hogyan használhatja a munkaerő-elemzést egy virágzó munkahely kialakításához: Értékelje a jelenlegi készségeket, technológiákat és munkafolyamatokat, hogy azok összhangban legyenek a stratégiai célokkal.

Gyűjtsön információkat felmérésekből, adatbázisokból és teljesítményeszközökből.

Használjon olyan eszközöket, mint a ClickUp az adatok szervezéséhez, vizualizálásához és elemzéséhez.

Vezessen be változásokat, például mentori programot vagy rugalmas munkaidőt, majd figyelje az eredményeket a fejlesztés érdekében.

8. Workvivo (A legjobb belső kommunikációhoz és munkavállalói elkötelezettséghez)

via Workvivo

A Workvivo ötvözi a hagyományos intranetet a közösségi média stílusával, lehetővé téve a munkavállalók számára, hogy megosszák a friss híreket, elismerjék az eredményeket és megünnepeljék a mérföldköveket – mindezt egy erős közösségi érzés kialakítása mellett.

Ezenkívül a Workvivo zökkenőmentes integrációt kínál olyan népszerű eszközökkel, mint az Office 365, a Zoom, a Salesforce, a G Suite és a Jira. Ez harmonizálja a folyamatokat, és egy kényelmes helyen egyesíti az összes kommunikációs eszközt.

A Workvivo legjobb funkciói

Gyűjtse össze és mérje az alkalmazottak visszajelzéseit, véleményét és viselkedését az alkalmazottak elkötelezettségének javítása érdekében.

Hozzáférés a közösségi média feedjeihez és az együttműködési felületekhez, hogy kapcsolatban maradhass, információkat ossz meg és szorosabban együttműködhess másokkal.

Könnyen integrálható több mint 40 HR eszközzel, beleértve a Zoom, BambooHR, Workday stb.

A Workvivo korlátai

Az árstruktúra miatt a Workvivo kevésbé alkalmas kisebb vállalatok számára.

A fejlett elemzési funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

Workvivo árak

Üzleti terv: Egyedi árazás

Vállalati csomag: Egyedi árazás

Workvivo értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (120+ értékelés)

Íme, miért tartják a G2 felhasználói a Workvivo-t a legjobbnak a munkahelyükkel való kapcsolattartáshoz:

Az egyik fő ok, amiért szeretem a workvivo-t, hogy ez egy olyan platform, ahol kapcsolatba léphetek és kommunikálhatok a kollégáimmal, még akkor is, ha több ezer kilométer választ el minket egymástól. Különösen a kommentek/interakciók legújabb frissítésével, ahol emojikkal is kifejezheted és megoszthatod az érzelmeidet és visszajelzéseidet.

💡 Bónusz tipp: Szeretnéd javítani a HR-folyamatokat? Használd ezeket az ingyenes HR-sablonokat és űrlapokat a toborzás, az új munkavállalók beillesztése és a munkavállalók menedzsmentjének egyszerűsítéséhez!

9. HiBob HRIS (a legjobb a bérszámfejtés, juttatások és munkaidő-nyilvántartás központosításához)

via HiBob HRIS

Szüksége van egy HR-eszközre, amely megkönnyíti a bérszámfejtést, a juttatások kezelését és az időnyilvántartást? Próbálja ki a HiBob (gyakran Bob néven emlegetett) HRIS-t. Ez az eszköz rendezett állapotban tartja az alkalmazottak adatait, elkerülve az ismétlődéseket, és biztosítja az egységességet minden területen.

Például az onboarding modulja segít az új alkalmazottak zökkenőmentes integrálásában azáltal, hogy egy helyen szervezi az önéletrajzokat, pályázati anyagokat és álláshirdetéseket. A teljesítménymenedzsment funkció lehetővé teszi az alkalmazottak céljainak meghatározását és nyomon követését, megkönnyítve a rendszeres visszajelzéseket és fejlesztéseket.

A HiBob HRIS legjobb funkciói

Hozzáférés a jelenlegi és korábbi fizetési bizonylatokhoz, W-2 űrlapokhoz és fizetési információkhoz a webportálon keresztül.

Bővítse a kompenzációs konfigurációkat globálisan rugalmas helyprofilokkal és automatikus valutaátváltással.

Adja meg hatékonyan az összes alkalmazott bérét a fizetés vagy a teljes ledolgozott óraszám alapján.

A HiBob HRIS korlátai

Nincs beépített pályázókövető rendszer (ATS)

Átláthatatlan árazás, amely kisebb vállalkozások számára nem feltétlenül megfelelő.

HiBob HRIS árak

Egyedi árazás

HiBob HRIS értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: N/A

💡 Bónusz tipp: Nehéz hatékony teljesítményértékeléseket készíteni? Nézze meg a legjobb teljesítményértékelési sablonokat, amelyekkel elősegítheti az alkalmazottak fejlődését. Növelje az eredményeket és erősítse csapatát!

10. Workday (a legjobb az HR hatékonyságának növeléséhez)

via Workday

A Workday központosítja a HR-funkciókat, egyszerűsíti a folyamatokat, csökkenti a működési költségeket és növeli a hatékonyságot. Ráadásul az AI-alapú betekintésnek köszönhetően jobban megértheti alkalmazottai készségeit, és intelligens döntéseket hozhat a változó üzleti igények kezelése érdekében.

És ne aggódjon a szabályoknak való megfelelés miatt – a Workday globális támogatása segít eligazodni a szabályozási labirintusban, hogy mindig megfeleljen a helyi törvényeknek és előírásoknak.

A Workday legjobb funkciói

Beágyazott AI-elemzésekkel valós idejű betekintést nyerhet munkaerőébe.

Kezelje hatékonyan a kompenzációt az Ön szervezetének igényeire szabott agilis eszközökkel.

Adjon lehetőséget alkalmazottainak önkiszolgáló opciókkal olyan feladatokhoz, mint az új munkatársak beillesztése és az időkövetés.

A munkanap korlátai

A magas árak miatt a Workday nem alkalmas kisvállalkozások számára.

A komplex felület a kiterjedt funkciók miatt túlterhelheti az új felhasználókat.

Workday árak

Humán tőke menedzsment: Egyedi árazás

Bérszámfejtés: Egyedi árazás

Munkavállalói élmény: Egyedi árazás

Workday értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (1500+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1500+ értékelés)

➡️ További információ: A legjobb alkalmazotti portál szoftverek

11. Bamboo HR (A legjobb kisvállalkozások HR-folyamatait racionalizáló eszköz)

via Bamboo HR

Olyan Leapsome alternatívákat keres, amelyek robusztus jelentési és elemzési funkciókat kínálnak? Válassza a BambooHR-t. Ezzel kész jelentéseket készíthet a jelenlétekről, a fluktuációról, a toborzásról, a teljesítményről és egyebekről, grafikonokkal és táblázatokkal, hogy az adatokat bemutathassa az érdekelt feleknek.

Ráadásul a BambooHR segítségével egyetlen helyen kezelheti az alkalmazottak adatait, nyomon követheti a munkaidőt, kezelheti a juttatásokat és futtathatja a bérszámfejtést. Még a szokásos orvosi, fogászati, szemészeti és egyéb juttatásokat is lefedi, így biztos lehet benne, hogy minden rendben van.

A Bamboo HR legjobb funkciói

Kezelje hatékonyan az alkalmazottak adatait egy központi adatbázisban, amelyhez a jogosult személyzet hozzáférhet.

Javítsa a felvételi folyamatokat az pályázók nyomon követési rendszerének segítségével, amelynek segítségével hatékonyan kezelheti a jelölteket.

Egyszerűsítse az új munkavállalók beilleszkedését testreszabható ellenőrzőlistákkal.

A Bamboo HR korlátai

Nincs beépített munkavállalói ütemezés, harmadik féltől származó integrációkra támaszkodik.

Korlátozott jelentési lehetőségeket kínál a mélyreható elemzéshez.

Bamboo HR árak

Egyedi árazás

Bamboo HR értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2900 értékelés)

✨ Külön említésre méltó ActiTIME: Javítja a bérszámfejtést, a termelékenységi elemzést és a projektmenedzsmentet. Javítja a bérszámfejtést, a termelékenységi elemzést és a projektmenedzsmentet.

Workleap Officevibe: Forradalmasítja a visszajelzéseket, a tehetségmenedzsmentet és a munkavállalói elkötelezettség nyomon követését. Forradalmasítja a visszajelzéseket, a tehetségmenedzsmentet és a munkavállalói elkötelezettség nyomon követését.

Profit.co: Egyszerűsíti a célok kitűzését, a teljesítmény nyomon követését és a munkavállalók fejlesztését az OKR-ek segítségével. Egyszerűsíti a célok kitűzését, a teljesítmény nyomon követését és a munkavállalók fejlesztését az OKR-ek segítségével.

Egy munkaterület, nulla rendetlenség – a ClickUp segítségével

A HR-eszközöknek nem csak a dolgok működését kell biztosítaniuk, hanem meg is kell könnyíteniük a munkáját. Ez a 11 HR-eszköz sokféle előnnyel jár. Egyszerűsítik a toborzást, megkönnyítik az új munkavállalók beilleszkedését, növelik az elkötelezettséget, nyomon követik a teljesítményt, és biztosítják a zökkenőmentes együttműködést.

De ha Leapsome alternatívákról van szó, a ClickUp vezet. A feladatok kezelésétől a teljesítmény nyomon követésén át az együttműködés fokozásáig, a ClickUp mindent könnyedén elvégez. Intuitív felülete, integrációi és testreszabhatósága miatt bármely csapat számára tökéletes választás.

Ha szeretné egyszerűbbé (és egy kicsit szórakoztatóbbá) tenni a HR-t, regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és hozzon létre egy gyorsabb és jobban összekapcsolt HR-rendszert! 🚀