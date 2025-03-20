A 10 legjobb NoteGPT alternatíva 2025-ben

A hatékony jegyzetelés elengedhetetlen a termelékenység maximalizálásához, függetlenül attól, hogy előadáson vesz részt, csapatmegbeszélésen dolgozik együtt, vagy mélyreható kutatásba merül. A kihívás gyakran a különböző alkalmazásokban, dokumentumokban és hangjegyzetekben szétszórt számtalan ötlet kezelésében rejlik.

Ismerje meg a NoteGPT-t, egy AI-alapú jegyzetelési alkalmazást, amely számos funkcióval rendelkezik, a YouTube-videók összefoglalásától és a PDF-ekből és cikkekből való információk kivonásától kezdve a gondolatait vizuálisan rendszerező gondolattérképek létrehozásáig. Ezekkel a képességekkel a NoteGPT egyszerűsítheti a jegyzetelési folyamatot és javíthatja az információk megőrzését.

Képességei ellenére azonban nem felel meg minden felhasználó igényeinek. Szerencsére számos NoteGPT alternatíva (ingyenes és fizetős) kínál AI-vezérelt jegyzetelést, jobb szervezést és testreszabást.

Ez a blogbejegyzés a termelékenység fokozására szolgáló 10 legjobb alternatívát mutatja be.

Íme a 10 legjobb NoteGPT alternatíva listája, amelyekkel a legtöbbet hozhatja ki jegyzetéből: ClickUp : A legjobb AI-íráshoz, jegyzeteléshez és dokumentumkezeléshez A legjobb AI-íráshoz, jegyzeteléshez és dokumentumkezeléshez

Evernote: A legjobb megoldás az ötletek és feladatok különböző projektekben való rendszerezéséhez.

Microsoft OneNote: A legjobb részletes multimédiás jegyzetek szervezéséhez, rugalmas formázással az összes eszközön.

Notion: A legjobb feladat szervezéshez, projektmenedzsmenthez és csapatmunkához.

Google Keep: A legjobb gyors jegyzetekhez, címkékkel való rendszerezéshez és helyalapú emlékeztetők beállításához.

Bear: A legjobb offline jegyzeteléshez, gazdag Markdown támogatással és egyszerű címkézéssel.

Simplenote: A legjobb egyszerű, gyors és platformok közötti jegyzeteléshez, könnyű szinkronizálással.

Zoho Notebook: A legjobb kreatív, multimédiás jegyzeteléshez, élénk dizájnnal.

Obsidian: A legjobb ötletek és koncepciók hálózatának kiépítéséhez

Roam Research: A legjobb összekapcsolt ötletek és komplex kutatási feladatok szervezéséhez

👀Tudta? Az ókori görögök viasz táblákat használtak jegyzeteléshez, amelyeken egy tollal írtak, majd a viaszt simították, hogy újra felhasználhassák a táblát – ez volt a világ első újrafelhasználható jegyzetfüzete!

Mi az a NoteGPT?

A NoteGPT egy mesterséges intelligenciával működő jegyzetkészítő eszköz, amely egyszerűsíti a tanulást és az információk rögzítését. Intuitív, felhasználóbarát felülete segítségével a felhasználók könnyedén ki tudják emelni a legfontosabb információkat.

A NoteGPT Chrome-bővítmény megkönnyíti a hosszú YouTube-videók, PDF-fájlok, prezentációk, képek és webcikkek tartalmának összefoglalását.

via NoteGPT

Íme, mi teszi kiemelkedővé:

Tartalomösszefoglalás: Gyorsan összefoglalhatja a YouTube-videókat, dokumentumokat, képeket és könyveket tömör összefoglalókba, a legfontosabb pontokra összpontosítva.

AI diagramkészítés: Készítsen gondolattérképeket, vázlatokat, diagramokat és folyamatábrákat az ötletek vizualizálása és a megértés javítása érdekében.

AI csevegő asszisztens: Kapjon részletes magyarázatokat komplex témákról az AI-alapú csevegő segítségével.

Időbélyeggel ellátott átiratok: egyetlen kattintással időbélyeggel ellátott átiratokat készíthet hosszú videókhoz.

Chrome-bővítmények: A YouTube Summarizer és a Web Summarize közvetlenül az oldalsávról vagy a beágyazott panelen keresztül érhető el.

NoteGPT árak

Alap: 2,99 USD/hó felhasználónként

Pro: 9,99 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 29 USD/hó felhasználónként

A NoteGPT korlátai

Bár a NoteGPT hatékony, AI-alapú jegyzetelési és YouTube-összefoglalási funkciókat kínál, vannak bizonyos korlátai:

Tartalomtípus-korlátozások: Leginkább digitális szövegek és Leginkább digitális szövegek és YouTube-videók összefoglalásához alkalmas, de vizuális vagy grafikus anyagok esetében nehezen boldogul.

Korlátozott testreszabási lehetőségek: Azok a felhasználók, akik nagyon személyre szabott AI-összefoglalásokat vagy manuális vezérlést szeretnének, hiányosnak találhatják a lehetőségeket.

Nincs együttműködési funkció: Nincs valós idejű vagy aszinkron jegyzetmegosztás, ami megnehezíti a csoportos projekteket és az együttműködésen alapuló tanulást.

Tanulási görbe: A kezdőknek időre lehet szükségük a felület megismeréséhez és a funkciók maximális kihasználásához.

Korlátozott munkaterület-integráció: Nem lehet közvetlenül összefoglalni vagy elérni a belső munkaterület-eszközök adatait.

Ezek a kihívások rávilágítanak arra, hogy a jobb tudásmenedzsment érdekében szükség van egy rugalmasabb AI jegyzetelési eszköz alternatívára.

👀 Tudta? A videók nézése közbeni jegyzetelés akár 50%-kal is javítja a memóriát, így a passzív nézés aktív, produktív tanulássá alakul.

A NoteGPT alternatívái egy pillantásra

Itt található egy rövid áttekintés az egyes eszközök erősségeiről és a célközönségükről. Akár a hatékonyság optimalizálása, akár a kreativitás ösztönzése a cél, minden igényre találhatók megfelelő AI-eszközök!

Eszköz Használati eset Legalkalmasabb ClickUp A fejlett AI funkcióival ötvözi a projektmenedzsmentet és a jegyzetelést. Szabadúszók, startupok, csapatok, vállalkozások Evernote Feladatok, ötletek és erőforrások szervezése Szakemberek, diákok és kutatók Microsoft OneNote Kreatív és rugalmas módszereket kínál a tömör összefoglalók elkészítéséhez. Csapatok, oktatók és művészek Notion Összekapcsolt munkafolyamatok és wikik létrehozása Szabadúszók, startupok és csapatok Google Keep Gyors és egyszerű jegyzetek rögzítése Személyes felhasználók és feladatorientált emberek Bear Minimalista írás fejlett címkézéssel Írók, diákok és Apple-felhasználók Simplenote A zavaró tényezőktől mentes írásra összpontosítva Minimalisták és magánfelhasználók Zoho Notebook Multimédiás jegyzetek létrehozása Szakemberek, diákok és vállalkozások Obsidian Vizualizálja a jegyzetek közötti kapcsolatokat Kutatók és kreatív gondolkodók Roam Research Komplex kutatások és feladatok szervezése Akadémikusok és szerzők

A 10 legjobb NoteGPT alternatíva

Okosabb NoteGPT alternatívát keres jegyzetek készítéséhez, videofájlok és szövegek összefoglalásához, valamint a termelékenység növeléséhez? Nézze meg ezt a 10 mesterséges intelligenciával működő eszközt, amelyek mindegyike az Ön igényeinek megfelelően lett kialakítva.

1. ClickUp (A legjobb AI-íráshoz, jegyzeteléshez és dokumentumkezeléshez)

A ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, egyetlen eszközben ötvözi a projekttervezést, a szervezést és az együttműködést.

A ClickUp használatának legjobb része a ClickUp Brain, egy AI-vezérelt asszisztens, amely egyszerűsíti a tartalom létrehozását, automatizálja a feladatok frissítését és összefoglalásokat készít a megbeszélésekről. A ClickUp Brain belép a munkaterületére, és adatokat gyűjt a feladatokból, projektekből és dokumentumokból, hogy pontos összefoglalásokat készítsen.

Használja ezt a mesterséges intelligenciát, hogy jegyzeteket készítsen a megbeszélésekről, időt takarítson meg, pontos összefoglalókat készítsen és felvázolja a teendőket.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást szövegek összefoglalásához, az írás javításához és a hibák kijavításához közvetlenül a Docs alkalmazásban.

Jegyzetekre van szüksége egy megbeszélésről?

A ClickUp AI Notetaker minden apró részletet rögzít a megbeszélésről. Automatikusan rögzíti a legfontosabb megállapításokat, döntéseket és teendőket, és egyszerűsíti a munkafolyamatot azáltal, hogy világos, megvalósítható összefoglalásokat nyújt, amelyek összekapcsolják a megbeszéléseket a folyamatban lévő projektekkel.

Változtassa meg jegyzetelési és dokumentumkezelési szokásait a ClickUp Docs segítségével, ahol az aszinkron együttműködés könnyebb, mint valaha. A NoteGPT-vel ellentétben a ClickUp lehetővé teszi, hogy jegyzeteket osszon meg csapatával.

Szerkessz gazdag formázással, gyors perjelparancsokkal, és adj hozzá gombokat, bannereket, kódblokkokat és widgeteket a ClickUp Docs-ban.

Használja a ClickUp Notepad alkalmazást, hogy leírja gondolatait, ellenőrzőlistákkal rendszerezze őket, és végrehajtható feladatokká alakítsa őket (mindezt színek, fejléc és felsorolási pontok formázási lehetőségekkel), hogy jegyzetek vizuálisan vonzóak és könnyen követhetőek legyenek.

A ClickUp számos testreszabható jegyzetelési sablont is kínál, amelyekkel könnyedén belekezdhet a munkába. A ClickUp Meeting Notes Template sablon segítségével a napi állandó értekezleteket cselekvéssé alakíthatja.

Ha olyan módot keres, amellyel csapata összes tudását egy helyen összpontosíthatja, akkor a ClickUp tudásbázis-sablon az Ön digitális könyvtára, amely a gyakran ismételt kérdésektől a fontos forrásokig mindent egy kényelmes helyen szervez. Ezzel a kritikus információk megosztása és elérése gyorsabb és egyszerűbb, mint valaha.

💡Profi tipp: Próbálja ki a Cornell-módszert a jegyzeteléshez! Ossza fel az oldalt három részre: jegyzetek, jelzések és összefoglalás. A jegyzetelés után tegyen fel kérdéseket a jelzések részbe, és foglalja össze a legfontosabb pontokat az alján. Ez a jegyzetelési stratégia javítja a memóriát és megkönnyíti a tanulást. Használja a ClickUp Cornell Notes sablont a mély tanuláshoz!

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak tanulási görbével kell szembenézniük a sok időtakarékos funkció miatt.

A mobilalkalmazás az alapvető funkciókat lefedi, de nem rendelkezik teljes asztali funkcionalitással.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain : Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, tagonként havi 7 dollárért.

ClickUp AI Notetaker: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, mindössze 6 USD/hó/felhasználó áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Ez az én teendőlistám, jegyzetelőm, projektmenedzserem és naptáram egyben. Nagyon megnyugtató tudni, hogy minden ott van, semmi sem marad ki. A körülöttünk zajló őrült világban jó érzés, hogy ezt a kis részt kézben tarthatom.

Ez az én teendőlistám, jegyzetelőm, projektmenedzserem és naptáram egyben. Nagyon megnyugtató tudni, hogy minden ott van, semmi sem marad ki. A körülöttünk zajló őrült világban jó érzés, hogy ezt a kis részt kézben tarthatom.

2. Evernote (A legjobb megoldás az ötletek és feladatok különböző projektekben való rendszerezéséhez)

via Evernote

Szereti, ha a jegyzetek rendezettek és könnyen hozzáférhetők? Az Evernote az Ön számára ideális eszköz! Az eszközök között szinkronizál, így folytathatja ott, ahol abbahagyta.

Hatékony keresőjével könnyedén megtalálhatja a fontos információkat szövegekben, képekben, PDF-fájlokban és mellékletekben, míg a Web Clipper segítségével weboldalakat vagy részleteket menthet közvetlenül a jegyzetekbe.

📮ClickUp Insight: A válaszadók 37%-a használja az AI-t tartalomkészítéshez, beleértve az írást, a szerkesztést és az e-maileket. Ez a folyamat azonban általában különböző eszközök, például tartalomgeneráló eszközök és a munkaterület közötti váltást igényel. A ClickUp segítségével AI-alapú írási segítséget kaphat a munkaterület egészén, beleértve az e-maileket, megjegyzéseket, csevegéseket, dokumentumokat és egyebeket, miközben megőrzi a teljes munkaterület kontextusát.

Az Evernote a jegyzetfüzetek halmazával is egyszerűbbé teszi a rendszerezést. Ha csapatban dolgozik, az Evernote megkönnyíti az együttműködést azzal, hogy több ember is megoszthatja, szerkesztheti és kommentálhatja ugyanazokat a jegyzeteket.

Az Evernote legjobb funkciói

Zökkenőmentes szinkronizálással könnyedén hozzáférhet minden jegyzetéhez mobil, asztali számítógép vagy interneten keresztül.

Alakítsa át a képeket, hangfájlokat vagy hosszú videókat szerkeszthető szöveggé a gyors adatbevitel érdekében.

Szervezze meg jegyzetét címsorokkal, kiemelésekkel és listákkal a jobb áttekinthetőség érdekében.

Az AI-alapú kereső (még béta verzióban) segítségével gyorsabban átnézheti jegyzetét, mivel a kereső megérti a kontextust, így intelligensebb eredményeket kap.

Az Evernote korlátai

Korlátozott markdown támogatás és nincs grafikus nézet a jegyzetek közötti kapcsolatok vizualizálásához.

Az ingyenes verzió csak egy eszközön szinkronizálható.

Evernote árak

Örökre ingyenes

Személyes : 14,99 USD/hó felhasználónként

Professzionális : 17,99 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 24,99 USD/hó felhasználónként

Evernote értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 8000 értékelés)

Mit mondanak az Evernote-ról a valódi felhasználók?

Nemrég áttértem a Simplenote-ról az Evernote-ra, és eddig jók a tapasztalataim. Inkább a Notes/Tasks/Calendar egyetlen alkalmazásban funkciót részesítem előnyben.

Nemrég áttértem a Simplenote-ról az Evernote-ra, és eddig jók a tapasztalataim. Inkább a Notes/Tasks/Calendar egyetlen alkalmazásban funkciót részesítem előnyben.

💡Profi tipp: Fedezze fel az Evernote alternatíváit, amelyekkel jobban kézben tarthatja jegyzetét, feladatait és együttműködését – ideális csapatok és egyéni projektek számára egyaránt!

3. Microsoft OneNote (A legjobb részletes multimédiás jegyzetek szervezéséhez, rugalmas formázással az eszközök között)

via OneNote

Legyen szó szövegről, képekről vagy multimédiáról, a OneNote segítségével Ön döntheti el, hogyan alakulnak ki a jegyzetek. Az Outlook és a Teamshez hasonló Microsoft-eszközökkel való integrációja megkönnyíti a produktivitás fenntartását.

A OneNote-ot offline is használhatja, hogy bármikor, bárhol rögzíthesse gondolatait. Találkozói jegyzetek vagy előadások esetén egyszerűen nyomja meg a felvétel gombot, és tárolja az audiót közvetlenül a jegyzetekben. A testreszabható címkék segítségével könnyedén nyomon követheti a feladatokat és a legfontosabb pontokat a jegyzetek rendezésekor.

A Microsoft OneNote legjobb funkciói:

Hozzon létre több jegyzetfüzetet, és szervezze őket hierarchikusan a jobb struktúra érdekében.

Használja az OCR-t a képeken belüli szövegek egyszerű kereséséhez.

Valós időben együttműködhet megosztott jegyzetfüzeteken keresztül a zökkenőmentes csapatmunka érdekében.

Weboldalakat közvetlenül a jegyzetfüzetekbe menthet, hogy kényelmesen kutathasson.

Növelje termelékenységét a Copilot (Microsoft AI) segítségével, amely összefoglalók készítésére , tartalomtervezetek írására és jegyzetek rendszerezésére alkalmas.

A Microsoft OneNote korlátai:

Az ingyenes verzió csak 5 GB tárhelyet kínál.

Nincs fejlett feladatkezelési funkciója

A Microsoft OneNote árai

Örökre ingyenes

Microsoft 365 Personal : 9,99 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Family: 12,99 USD/hó felhasználónként

Microsoft OneNote értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (1800+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1700 értékelés)

Mit mondanak a Microsoft OneNote-ról a valódi felhasználók?

Imádom, hogy milyen rugalmas. Írhatok, stylussal rajzolhatok, hangot rögzíthetek és weboldalakat menthetek közvetlenül a jegyzetekbe. A jegyzetfüzetek, szakaszok és oldalak felépítése mindent rendezetté tesz.

Imádom, hogy milyen rugalmas. Írhatok, stylussal rajzolhatok, hangot rögzíthetek és weboldalakat menthetek közvetlenül a jegyzetekbe. A jegyzetfüzetek, szakaszok és oldalak felépítése mindent rendezetté tesz.

💡Profi tipp: Az automatikus beszédfelismerés (ASR) jegyzetelési alkalmazások valós időben rögzítik minden szót, így Ön a hallgatásra koncentrálhat, ahelyett, hogy a leírásra kellene figyelnie.

4. Notion (A legjobb feladat szervezéshez, projektmenedzsmenthez és csapatmunkához)

via Notion

A munka szervezését illetően a Notion testreszabható adatbázisaival (pl. táblázatok, naptárak) tűnik ki, amelyek mind a munkafolyamatához igazodnak.

Akár egyedül, akár csapatban dolgozik, a valós idejű együttműködés és a praktikus sablonok segítségével könnyedén létrehozhat belső tudásbázist. Offline módban is működik, így internetkapcsolat nélkül is folytathatja a munkát.

A Notion legjobb funkciói

Központosítsa a feladatokat, projekteket és adatokat egy központban

Használja az AI-t íráshoz, betekintéshez és adatalapú döntésekhez

Egyszerűsítse a munkafolyamatokat Kanban táblák, naptárak és ütemtervek segítségével.

Növelje termelékenységét a Notion AI segítségével brainstorming, vázlatkészítés és automatizálás céljából.

Indítsa el projektjeit testreszabható Notion sablonokkal

A Notion korlátai

A testreszabások létrehozása és fenntartása idővel kihívást jelenthet.

A keresési funkció és a navigáció nem biztos, hogy a várt pontossággal működik.

Notion árak

Örökre ingyenes

Plusz : 10 USD/hó/felhasználó

Üzleti : 15 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (5000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Mit mondanak a Notionról a valódi felhasználók?

Először személyes projektjeimhez kezdtem el használni a Notiont, majd örömmel fedeztem fel, hogy új csapatom is ezt használja az ügyfeleinkkel és projektjeinkkel kapcsolatos összes információ wiki-szerű tárolására.

Először személyes projektjeimhez kezdtem el használni a Notiont, majd örömmel fedeztem fel, hogy új csapatom is ezt használja az ügyfeleinkkel és projektjeinkkel kapcsolatos összes információ wiki-szerű tárolására.

5. Google Keep (A legjobb gyors jegyzetekhez, címkékkel való rendszerezéshez és helyalapú emlékeztetők beállításához)

a Google Keep segítségével

A Google Keep egyszerűségével tűnik ki, ami jó ingyenes Notegpt alternatívává teszi a gondolatok rögzítéséhez és rendszerezéséhez útközben. Jegyzeteket készíthet, színkódokkal jelölheti őket a gyors hozzáférés érdekében, és címkéket adhat hozzájuk a könnyű rendezéshez.

A zökkenőmentes Google Workspace integrációval minden eszközön szinkronban maradnak az adatok.

Ha együttműködni szeretne, a jegyzetek megosztása csak egy érintéssel lehetséges. Akár helyalapú emlékeztetőt állít be, akár ellenőrzőlistát készít, akár hangjegyzetet rögzít, a Google Keep egyszerűsíti a mindennapi szervezést.

A Google Keep legjobb funkciói

Az ASR segítségével azonnal leírhatja a hangjegyzeteket a zökkenőmentes dokumentálás érdekében.

Vizuálisan szervezzen színekkel jelölt címkékkel és kategóriákba sorolt jegyzetekkel.

Állítson be helyalapú emlékeztetőket, hogy mindig kézben tartsa a teendőket és a találkozókat.

Használja ki a Gemini AI-t személyre szabott javaslatok és hasznos információkért.

A Google Keep korlátai

Nincs fejlett formázási lehetőség egyszerű szövegek és összetett elrendezések esetén.

Hiányoznak a nagy léptékű feladatokhoz szükséges robusztus jegyzetelési és projektmenedzsment funkciók

Google Keep árak

Örökre ingyenes

Google Keep értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a Google Keepről a valódi felhasználók?

A legnagyszerűbb tulajdonságai az egyszerűség és a könnyű használat, kiválóan alkalmas gyors jegyzetek és emlékeztetők készítésére. Zökkenőmentesen szinkronizálható az eszközök között.

A legnagyszerűbb tulajdonságai az egyszerűség és a könnyű használat, kiválóan alkalmas gyors jegyzetek és emlékeztetők készítésére. Zökkenőmentesen szinkronizálható az eszközök között.

🧠 Érdekesség: Minden percben több mint 500 órányi YouTube-tartalom kerül feltöltésre, ami az egyik legdinamikusabb platformmá teszi a tanulás, a szórakozás és a kreativitás terén.

6. Bear (A legjobb offline jegyzeteléshez, gazdag markdown támogatással és egyszerű címkézéssel)

via Bear

A Bear teljes markdown támogatással lehetővé teszi a jegyzetek egyszerű formázását és strukturálását, amit a NoteGPT nem kínál. A Bear offline is működik, így bármikor és bárhol jegyzetelhet, míg a NoteGPT AI-alapú funkcióihoz internetkapcsolatra van szükség.

Tökéletes azoknak az Apple-felhasználóknak, akik egyszerű, rugalmas jegyzetelési módszert preferálnak.

A Bear legjobb funkciói

Ötleteit egy elegáns, felhasználóbarát felületen rögzítheti.

Zökkenőmentes szervezés robusztus címkézési rendszerrel

Jegyzeteljen PDF, DOCX, HTML és TXT fájlokra, és tartsa összes jegyzetét egy helyen.

Élvezze a könnyű hozzáférést az automatikus adat-szinkronizálással minden eszközön.

Korlátozások

Nincs Android és Windows alkalmazás, ami korlátozza az eszközök kompatibilitását.

A fejlett formázási lehetőségek csak fizetős kiterjesztésekkel érhetők el.

Korlátozott integrációt kínál más eszközökkel, ami korlátozza a rugalmasságot.

Bear árak

Örökre ingyenes

Pro: 2,99 USD/hó

Medve értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Bear-ről a valódi felhasználók?

Összességében, ha gyors, szép és funkciókban gazdag szövegszerkesztőt keres, akkor a Bear-t mindenképpen érdemes kipróbálnia.

Összességében, ha gyors, szép és funkciókban gazdag szövegszerkesztőt keres, akkor a Bear-t mindenképpen érdemes kipróbálnia.

7. Simplenote (A legjobb egyszerű, gyors és platformok közötti jegyzeteléshez, könnyű szinkronizálással)

via Simplenote

A Simplenote elegáns, egyszerű felületével gyorsan leírhatja ötleteit, és (ahogy a neve is sugallja) egyszerűvé teszi a jegyzetelést! Ráadásul valós időben szinkronizálja az összes eszközét, így jegyzetei mindig kéznél vannak, bárhol is legyen.

A NoteGPT-vel ellentétben a Simplenote olyan funkciókat kínál, mint a kollaboratív jegyzetmegosztás, amelynek segítségével több felhasználó egyszerre szerkesztheti és kommentálhatja a jegyzeteket.

A programot úgy optimalizálták, hogy gyors és egyszerű jegyzetkészítést tegyen lehetővé, felesleges sallangok nélkül, kizárólag a tartalomra és a legfontosabb ötletekre koncentrálva, bonyolult formázás nélkül.

A Simplenote legjobb funkciói

Szinkronizálja jegyzetét valós időben több eszközön, hogy zökkenőmentesen frissüljön.

Ossza meg és működjön együtt könnyedén a jegyzetek szerkesztése és a megjegyzések segítségével.

Maradjon koncentrált a tiszta, zavaró tényezőktől mentes írási felületnek köszönhetően.

Gyors, intuitív és áttekinthető kialakításának köszönhetően könnyedén navigálhat.

A Simplenote korlátai

Korlátozott formázási lehetőségek

Nincsenek fejlett projektmenedzsment eszközök

Simplenote árak

Örökre ingyenes

Prémium: 10 USD/év

Simplenote értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Simplenote-ról a valódi felhasználók?

Meglepő módon egyszerű felülettel rendelkezik, amely ideális a találkozókon készült jegyzetek, sürgős ötletek és teendők gyors rögzítéséhez; bármilyen eszközről hozzáférhetek a jegyzetekhez, és az adatok szinkronizálását és biztonsági mentését is azonnal elvégzi.

Meglepő módon egyszerű felülettel rendelkezik, amely ideális a találkozókon készült jegyzetek, sürgős ötletek és teendők gyors rögzítéséhez; bármilyen eszközről hozzáférhetek a jegyzetekhez, és az adatok szinkronizálását és biztonsági mentését is azonnal elvégzi.

8. Zoho Notebook (A legjobb kreatív, multimédiás jegyzeteléshez, élénk színekkel)

via Zoho Notebook

A Zoho Notebook élénk, szórakoztató és hasznos funkciókkal teli, így a jegyzetelés inkább kreatív élménynek tűnik. A készülékek közötti zökkenőmentes szinkronizálásnak köszönhetően jegyzetek mindig elérhetők. Akár hangjegyzeteket is rögzíthet, így tökéletes megoldás azok számára, akik sokat gondolkodnak útközben!

A Smart Cards segítségével jegyzeteket szervezhet ellenőrzőlistákba, vázlatokba és linkekbe. Ezenkívül közvetlenül a jegyzetekbe is rajzolhat vagy firkálhat.

A Zoho Notebook legjobb funkciói

Kivághat szövegeket, képeket és cikkeket közvetlenül a jegyzetekbe a webes kivágó segítségével.

Biztonságos jegyzetek Touch ID-vel a nagyobb adatvédelem érdekében

Személyre szabhatja jegyzetfüzeteit egyedi borítókkal, hogy egyedi megjelenést kapjanak.

Tartson mindent rendezett állapotban színekkel jelölt kártyákkal, hogy vizuálisan is áttekinthető legyen a rendszer.

Növelje jegyzetelési hatékonyságát a Zia segítségével, az AI asszisztenssel, amely okosabb betekintést nyújt.

A Zoho Notebook korlátai

Korlátozott integráció más eszközökkel

A megtekintési lehetőségek kissé korlátozottak lehetnek.

Zoho Notebook árak

Örökre ingyenes

Zoho Notebook Personal: 14,99 USD/év

Zoho Notebook Pro: 1,99 USD/hó

Zoho Notebook ügyfélértékelések

G2 : 4,4/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (80+ értékelés)

Mit mondanak a Zoho Notebookról a valódi felhasználók?

Imádok pillanatfelvételeket készíteni weboldalakról vagy kreatív marketinghirdetésekről, és a Zoho Notebook web clipper nagyon sokat segít nekem a pillanatfelvételek kezelésében és azok kategóriákba és készítésük dátuma szerint történő rendszerezésében. Ez nagyon fontos számomra, mert így visszatérhetek a pillanatfelvételekhez, amikor ötletre van szükségem a marketingtermékeimhez.

Imádok pillanatfelvételeket készíteni weboldalakról vagy kreatív marketinghirdetésekről, és a Zoho Notebook web clipper nagyon sokat segít nekem a pillanatfelvételek kezelésében és azok kategóriákba és készítésük dátuma szerint történő rendszerezésében. Ez nagyon fontos számomra, mert így visszatérhetek a pillanatfelvételekhez, amikor ötletre van szükségem a marketingtermékeimhez.

9. Obsidian (A legjobb ötletek és koncepciók hálózatának kiépítéséhez)

via Obsi dian

A jegyzetek nem csak elszigetelt gondolatok. Egy nagyobb kép részei. Az Obsidian segít összekapcsolni őket, mint egy hálózatot, és a szétszórt ötleteket robusztus tudásbázissá alakítja. A grafikus nézet segítségével vizualizálhatja a jegyzetek közötti kapcsolatokat, míg a visszautalások és a kétirányú linkek megkönnyítik a navigációt.

Az Obsidian teljes mértékben offline is működik, így adatai magánjellegűek maradnak és az Ön ellenőrzése alatt állnak. Támogatja a markdown formátumot a tiszta, hordozható jegyzetekhez, és bővítményeket, témákat és egyéni szkripteket kínál a beállítások testreszabásához. Az eszközök közötti szinkronizáláshoz azonban fizetős kiegészítő szükséges.

Az Obsidian legjobb funkciói

Rendezze jegyzetét egy összekapcsolt tudásközpontba kétirányú linkekkel.

Sokféle bővítmény és téma segítségével testreszabhatja munkaterületét.

Használja ki az AI segítségét az okosabb betekintés és javaslatok érdekében.

Az Obsidian ingyenes Canvas plugin segítségével könnyedén vizualizálhatja és strukturálhatja ötleteit.

Az Obsidian korlátai

A meredek tanulási görbe miatt az ideális struktúra kialakítása időigényes lehet.

A Markdown egyszerűsége nem feltétlenül elegendő azoknak a felhasználóknak, akik fejlett tervezési lehetőségeket keresnek.

Obsidian árak

Örökre ingyenes

Kereskedelmi használat: 50 USD/év felhasználónként

Kiegészítők

Szinkronizálási funkció : 4 USD/hó felhasználónként

Közzétételi funkció: 8 USD/hó felhasználónként

Obsidian értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,8/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak az Obsidianról a valódi felhasználók?

Könnyen használható jegyzetek készítéséhez és szerkesztéséhez. Hasznos volt a Mac Notes-ból exportált markdown jegyzetek importálásához és olvasásához.

Könnyen használható jegyzetek készítéséhez és szerkesztéséhez. Hasznos volt a Mac Notes-ból exportált markdown jegyzetek importálásához és olvasásához.

10. Roam Research (A legjobb összekapcsolt ötletek és komplex kutatási feladatok szervezéséhez)

via Roam Research

Érezte már valaha, hogy kutatási ötletei szétszórtak? A Roam Research a szétszórt gondolatokat összekapcsolt hálózatokká alakítja, természetes módon feltárva a jegyzetek közötti kapcsolatokat. Ideális kutatók, írók és komplex projekteket megvalósító csapatok számára.

Nem lineáris munkaterületével a Roam tükrözi, ahogy az agyunk feldolgozza az információkat. Ráadásul az exportálás és a biztonsági mentés zökkenőmentes – válasszon a Markdown, JSON vagy EDN formátumok közül, hogy tudása hordozható maradjon.

A Roam Research legjobb funkciói

Kötse össze ötleteit könnyedén kétirányú linkekkel és címkékkel

Hivatkozzon szövegblokkokra különböző projektekben anélkül, hogy duplikálná a munkát.

Vizualizálja tudását egy interaktív grafikon segítségével, amely gondolataival együtt növekszik.

Roam Research korlátai

Nincs ingyenes csomag, ezért személyes használatra kevésbé elérhető.

Korlátozott formázási lehetőségek a testreszabáshoz

Roam Research árak

Pro : 15 USD/hó felhasználónként

Believer: 500 USD/felhasználónként (öt évre)

Roam Research értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Roam Research-ről a valódi felhasználók?

A Roam valóban megváltoztatta a gondolkodásmódomat arról, hogyan szervezzem a szétszórt gondolataimat egy grafikus adatbázisba. A felhasználói felülete viszonylag tiszta, és az egyes jegyzetek írása is nagyon egyszerű.

A Roam valóban megváltoztatta a gondolkodásmódomat arról, hogyan szervezzem a szétszórt gondolataimat egy grafikus adatbázisba. A felhasználói felülete viszonylag tiszta, és az egyes jegyzetek írása is nagyon egyszerű.

Szerezze be az AI írás, jegyzetelés és dokumentumkezelés funkciókat – mindezt egy helyen a ClickUp segítségével.

„Az elme arra való, hogy ötleteket szüljön, nem pedig hogy azokat tárolja."

David Allen ezen idézete tökéletesen megfogalmazza, miért támaszkodunk a jegyzetekre: hogy felszabadítsuk elménket a kreativitás és a problémamegoldás számára. A jó jegyzeteknek nem csupán a gondolatok rögzítésére kell szolgálniuk, hanem segíteniük kell azok rendszerezésében, finomításában és megvalósításában is.

Bár az olyan eszközök, mint a Simplenote és a Roam Research, bizonyos területeken kiemelkedőek, gyakran nem adnak teljes képet.

Ez az, amiben a ClickUp kiemelkedik. Szüksége van egy helyre, ahol jegyzeteket készíthet? Megoldva. Szeretné, ha az AI finomítaná az ötleteit? Könnyű. Keres egy módot, hogy mindent rendezett állapotban tartson, anélkül, hogy rendetlenség lenne? Megtalálta. A gyors jegyzetektől a részletes dokumentációig, a ClickUp mindent egy hatékony munkaterületen egyesít.

Miért kell több eszközt használnia, ha mindent egy helyen megtalálhat? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és tapasztalja meg a különbséget!