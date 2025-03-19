Hogyan kérhetjük meg a ChatGPT-t, hogy írjon át valamit?

Az AI nem helyettesíti a kreativitást, hanem fokozza azt. A ChatGPT-vel való írás nem azt jelenti, hogy elveszíti a hangját, hanem hogy korlátlan lehetőségekkel finomítja azt.

Az AI nem helyettesíti a kreativitást, hanem fokozza azt. A ChatGPT-vel való írás nem azt jelenti, hogy elveszíti a hangját, hanem hogy korlátlan lehetőségekkel finomítja azt.

Nem is olyan régen, egy napon a képernyőt bámultad, és csendben küzdöttél a szavakkal. A kurzor gúnyosan villogott, a kávéd kihűlt, és az a bekezdés átírása olyan volt, mintha fogat húznának.

„Bárcsak lenne valaki, aki átírná ezt nekem anélkül, hogy szemet forgatna vagy óradíjért számolna fel” – sóhajtott drámaian.

Ismerje meg a ChatGPT-t, a digitális korszak új legjobb barátját.

Képzelje el, hogy van egy AI-alapú segédje, aki másodpercek alatt képes átalakítani zavaros gondolatait, merev vállalati e-mailjeit vagy túl bonyolult bekezdéseit világos, friss és fülbemászó prózává. Ez nem varázslat, de biztosan közel áll hozzá.

A marketingesektől, akiknek a konverziókat kell növelniük egy frappánsabb szöveggel, a diákokig, akik okosabb módszereket keresnek, hogy bármit elmondjanak. A ChatGPT a szövegek átírásának unalmas feladatát örömteli pillanatokká (vagy legalábbis megkönnyebbüléssé) változtatja.

Még a profi írók is szeretnék néha, ha szövegeik kevésbé Shakespeare-szerűek és inkább Netflix-szerűek lennének. A ChatGPT ezt lehetővé teszi.

Bemutatjuk Önnek a ClickUp Brain alkalmazást is. Ez a tökéletes partner az AI-val történő átíráshoz, és teljesen integrálható a munkaterületébe!

Ez az útmutató pontosan megmutatja, hogyan kérheted meg a ChatGPT-t, hogy írjon át valamit lépésről lépésre, zavarodottság és találgatás nélkül. És ki tudja? A végén talán elgondolkodsz azon, hogy eddig hogyan boldogultál digitális átírási társad nélkül.

Hogyan használhatja a ChatGPT-t átírásra?

A ChatGPT segítségével történő átírás érdekes folyamat, mivel a parafrazálás elsősorban a tartalom javítását szolgálja. Akár blogbejegyzést finomít, e-mailt csiszol, vagy marketingüzenetet átalakít, a ChatGPT azonnal átalakíthatja írását – ha megfelelő utasításokat ad neki.

🔎 Tényellenőrzés: A ChatGPT weboldala havonta több mint 5,19 milliárd látogatót fogad, ezzel a világ 10 leglátogatottabb weboldala közé tartozik.

Kövesse ezt az öt gyakorlati lépést, hogy elsajátítsa, hogyan kérheti meg a ChatGPT-t, hogy hatékonyan írja át a szöveget.

1. lépés: Tudja meg, mit szeretne, hogy a ChatGPT javítson

Képzelje el, hogy besétál egy kávézóba, és „egy italt” kér a pultostól. Valószínűleg csak bámulni fogja, és további részleteket vár.

A ChatGPT ugyanúgy működik. Ha csak annyit mondasz, hogy „Írd át ezt”, akkor kapsz valamit, de lehet, hogy nem azt, amit szeretnél.

Ehelyett, mielőtt még beírná a parancsot, tegye fel magának a következő kérdést:

Hogyan kérhetem meg a ChatGPT-t, hogy a lehető legjobban írja át a szöveget?

Mi a baj az eredeti szöveggel? (Túl formális? Túl hosszú? Túl unalmas?)

Mit szeretne, hogy a ChatGPT megváltoztasson? (A hangnemet? Az érthetőséget? A hosszúságot?)

Ki a célközönség? (Diákok? Vállalatvezetők? Twitter-felhasználók?)

Tegyük fel, hogy ezt írta:

„Szeretnénk tájékoztatni Önt a számlázási rendszerünkben hamarosan életbe lépő változásról. ”

😴 ásítás.

Mostantól ne csak azt mondja, hogy „Írd át ezt!”, hanem mondja el a ChatGPT-nek pontosan, mi a baj.

Jobb utasítás: „Tedd ezt a mondatot barátságosabbá és vonzóbbá.”

Az AI átírása a következő lesz:

🎯 Miért működik ez:

Megmondta a ChatGPT-nek, hogyan írja át (barátságosabb, vonzóbb)

A válasz megfelel a kívánt hangnemnek.

Minden fontos részlet megmarad.

Mi a tanulsága a történetnek? Ha nem tudja, mit akar, a ChatGPT sem fogja tudni.

Most, hogy már tudja, mit kell javítani, folytassuk a tökéletes prompt megírásával.

2. lépés: Írjon intelligens, hatékony utasítást

Játszott már valaha charades-t valakivel, aki a legrosszabb tippeket adja? Őrülten hadonásznak a karjaikkal, de fogalmad sincs, hogy egy repülőgépet vagy egy szúnyogot csapkodó embert ábrázolnak-e.

Pontosan ez történik, ha homályos utasítást ad a ChatGPT-nek. Ha csak annyit ír, hogy „Írja át ezt”, akkor kap valamit, de valószínűleg nem azt, amire számított.

A hatékony ChatGPT-utasítások létrehozásának titkos receptje

Megtanulni, hogyan kérje meg a ChatGPT-t, hogy írjon át egy bekezdést, nem egy hatalmas feladat. Csak erre az egyszerű képletre van szüksége, hogy pontos, magas minőségű tartalmat kapjon:

📝 [Művelet] + [Kontextus] + [Konkrét utasítások]

Gyenge vs. erős promptok

❌ Gyenge prompt: „Írja át ezt a bekezdést. ”

✅ Erős utasítás: „Írja át ezt a bekezdést vonzóbb stílusban, beszélgető hangnemet és aktív hangot használva. Ne haladja meg a 30 szót.”

Teszteljük a gyakorlatban:

Látja a különbséget? A második utasítás valójában megmondja a ChatGPT-nek, mit kell tennie, hogyan kell tennie, és hogyan kell kinéznie az eredménynek.

Hatékony utasítások különböző átírási esetekhez

📌 Egyszerűbb átírást szeretne?

„Írja át ezt a bekezdést egyszerűbb nyelven, miközben megőrzi az összes fontos pontot.”

📌 Szüksége van egy kis meggyőző erőre?

„Írja át ezt az értékesítési szöveget, hogy meggyőzőbb és cselekvésre ösztönzőbb legyen. ”

📌 Szavak számának csökkentése?

„Írja át ezt 20 szó alatt, anélkül, hogy elveszítené a legfontosabb információkat. ”

📌 SEO-optimalizálás?

„Írja át ezt a bekezdést úgy, hogy természetesen beépítse a „szöveg átírása” kifejezést, anélkül, hogy erőltetettnek tűnne.”

💡 Profi tipp: Ha a keresőmotorok láthatósága érdekében írja át a tartalmat, kérje meg a ChatGPT-t, hogy tartsa meg a releváns kulcsszavakat, miközben a szöveg természetes hangzását megőrzi.

Ha a kérés túl homályos, a ChatGPT csak találgatni fog, amikor megpróbálja átírni a szöveget. De ha világos, konkrét utasításokat ad neki, akkor pontosan úgy írja át a szöveget, ahogyan azt szeretné.

Most, hogy már elsajátította a prompt írását, beszéljünk arról, hogy miért segíthet többszöri átírás a tökéletes változat megtalálásában.

3. lépés: Több változat létrehozása

Ha valaha is megkérted a ChatGPT-t, hogy írjon át valamit, és azt gondoltad: „Hát, ez nem egészen az”, akkor nem vagy egyedül. Az első vázlat nem mindig a legjobb – és ez rendben van.

Gondoljon a ChatGPT-re úgy, mint a szavai személyes stylistjára. Nem menne be egy boltba, próbálná fel az első ruhát, és vásárolná meg anélkül, hogy megnézné a tükörben, igaz? Ugyanez vonatkozik ide is. A varázslat akkor történik, amikor több átírást kér, és összehasonlítja őket.

Hogyan lehet egyszerre több változatot kapni?

Ahelyett, hogy az első találattal beérnéd, próbáld ki a következőket:

„Írja át ezt három különböző stílusban: professzionális, kötetlen és meggyőző. ”

„Kérek két változatot: egyet humorosat, egyet komolyt.”

„Tedd ezt a szöveget vonzóbbá anélkül, hogy megváltoztatnád a jelentését.”

Tegyük fel, hogy az eredeti mondatod a következő: „Cégünk nagyra értékeli az innovációt és az ügyfélelégedettséget.”

Kérdezze meg a ChatGPT-től: „Írja át ezt három különböző stílusban: üzleti, barátságos és kreatív.”

AI által generált átírások:

Miért működik ez?

Választhat : Nem kell többé megelégednie egy jó átírással, amikor egy tökéletes átírás csak egy újabb próbálkozásra van szükség

Időt takarít meg: Ahelyett, hogy végtelenül csiszolgatná az egyik verziót, előre hasonlítsa össze a különböző stílusokat

Segít a hangnem illesztésében: Akár blogbejegyzést, értékesítési e-mailt vagy közösségi média feliratot ír, a különböző kontextusok különböző stílusokat igényelnek.

4. lépés: Finomítsa az átírást a további utasításokkal

Nem minden átírás sikerül tökéletesen az első próbálkozáskor. Lehet, hogy túl formális, túl szószaporító vagy egyszerűen nem megfelelő. Ahelyett, hogy elölről kezdené, gyors utasításokkal finomíthatja a ChatGPT kimenetét és javíthatja az érthetőségét.

A legjobb rész? Nem kell az egész promptot átírnia – csak mondja meg a ChatGPT-nek, mit kell módosítani.

Hogyan finomíthatja a ChatGPT átírásait egyszerű utólagos lépésekkel

Ahelyett, hogy teljesen új kérést írnál, használd a következő közvetlen módosításokat:

Ha az átírás túl bonyolult: „Egyszerűsítse ezt anélkül, hogy a lényeges pontok elvesznének. ”

Ha a hangnem nem megfelelő: „Tedd ezt informálisabbá és vonzóbbá.”

A tartalom hosszabb, mint szükséges: „Rövidítse ezt 20 szóra, miközben az eredeti üzenet változatlan marad.”

Ha erőteljesebb hatást szeretne elérni: „Tedd ezt meggyőzőbbé és magabiztosabbá.”

Ha a szerkezet nem egyértelmű: „Írja át ezt úgy, hogy folyékonyabb és könnyebben érthető legyen. ”

Tegyük fel, hogy megkérte a ChatGPT-t, hogy írja át ezt:

Eredeti mondat: „Arra bátorítjuk minden alkalmazottunkat, hogy nyújtson be visszajelzést a vállalati irányelvekkel kapcsolatban.”

AI átírás: „Szervezetünk ösztönzi az alkalmazottakat, hogy értékes visszajelzéseket adjanak a vállalati politikákkal kapcsolatban a munkahelyi hatékonyság javítása érdekében.”

De ez túl üzleti hangzású. Ahelyett, hogy elölről kezdené, finomítsa a szöveget.

Következő utasítás: „Tedd ezt barátságosabbá és vonzóbbá.”

Végleges átírás: „Örömmel hallanánk véleményét vállalatunk irányelveiről, visszajelzése segíteni fog abban, hogy a munkahelyet mindenki számára jobbá tegyük!”

Miért működik ez?

Nem kell újra begépelni az egész parancsot.

A ChatGPT a jelentés megváltoztatása nélkül finomítja a kimenetet.

A végleges változat világosabb, barátságosabb és természetesebb lesz.

Az átírás egy folyamat, és a ChatGPT apró módosításokkal egyre jobb lesz. Ahelyett, hogy megelégedne egy majdnem jó átírással, gyors, pontos utólagos módosításokkal tegye tökéletessé.

Most pedig beszéljünk arról, miért olyan fontos a végleges átírás tényellenőrzése.

5. lépés: Tényellenőrzés és személyre szabás

A ChatGPT gyors, hatékony és kiválóan átírja a szövegeket, de nem újságíró, lektor vagy gondolatolvasó. Néha az eredmény első pillantásra tökéletesnek tűnik, de közelebbről megnézve apró hibák, furcsa megfogalmazások vagy akár teljesen kitalált tények is feltűnhetnek (igen, az AI képes erre).

Mielőtt rákattintana a „közzététel” gombra, vagy elküldené az átírt szöveget a főnökének, győződjön meg arról, hogy pontos, emberies és kifinomult.

Hogyan ellenőrizheti a ChatGPT átírásainak valóságtartalmát?

Ellenőrizze a fontos részleteket: Ellenőrizze a neveket, dátumokat, statisztikákat és hivatkozásokat – a ChatGPT nem ellenőrzi a forrásokat.

Győződjön meg arról, hogy az eredeti jelentés megmarad: Ügyeljen arra, hogy az átírás során véletlenül ne változzanak meg a legfontosabb tények vagy a szándék.

Keresse meg a finom hibákat: Lehet, hogy a nyelvtan helyes, de természetesen hangzik-e?

Futtassa le egy plágiumellenőrzőn: Az AI által átírt szövegek általában eredetiek, de a dupla ellenőrzés sosem árt.

Tegye emberibbé: Néha az AI által generált szöveg túl robotosnak tűnik – szükség esetén adjon hozzá személyes hangnemet.

Példa a gyakorlatban

Tegyük fel, hogy a ChatGPT átírta ezt a mondatot:

Eredeti szöveg: „A Föld 365 nap alatt kerüli meg a Napot.”

ChatGPT átírása: „A Föld 360 naponta kerüli meg a Napot.”

🚨 Probléma? A ChatGPT megváltoztatta a tényeket! (Spoiler: Egy év nem 360 napból áll. )

✅ Javított változat: „A Földnek körülbelül 365 napba telik, hogy egy teljes kört tegyen meg a Nap körül.”

Miért fontos ez a lépés?

Az AI ténybeli hibákat okozhat (még akkor is, ha az átírás kifinomultnak tűnik!)

Nyelvtanilag helyes ≠ pontos

Az emberhez hasonló szöveg ellenőrzése biztosítja az olvashatóságot.

A ChatGPT segítségével az átírási folyamat gyors lehet, de a tartalom javítása megköveteli a kimenet áttekintését és a pontosság érdekében történő szerkesztést. Egy gyors tényellenőrzés, egy kis emberi beavatkozás és egy végső simítás biztosítja, hogy szövege pontos, természetes és készen álljon a használatra.

A ChatGPT íráshoz való használatának korlátai

A ChatGPT életmentő lehet, ha gyors átírásra van szükség, de legyünk őszinték: nem tökéletes. Néha remekül végzi a feladatát. Máskor viszont olyan szöveget ad ki, amely kissé túl robotikus, nem illik a márkához, vagy egyszerűen csak... furcsa.

Ha valaha is másoltál már egy ChatGPT-átírást, bámultad, és azt gondoltad:

„Oké, de miért tűnik ez olyan természetellenesnek?” Nem vagy egyedül.

Az AI gyors, de még mindig van néhány furcsasága, ami miatt az átírás egy kicsit bonyolultabb, mint egy gomb megnyomása.

1. A szavakat írja át, nem a jelentést

A ChatGPT remekül cseréli a szavakat, de ez nem jelenti azt, hogy valóban megérti, amit mondani próbál. Néha az átírás technikailag helyes, de teljesen elvéti a hangnemet, a közönséget vagy a szándékot.

Nem áll meg, hogy megkérdezze: „Mi a cél itt?” Csak kidob egy átfogalmazott verziót, és reméli, hogy minden rendben lesz.

A probléma: Ha olyan átírást keres, amely javítja a szöveg érthetőségét, hangvételét vagy vonzerejét, akkor valószínűleg magának kell módosítania – újra.

2: Nincs verziókövetés, így az átírások eltűnnek, ha továbbmegy.

Előfordult már, hogy végtelenül görgetett a ChatGPT beszélgetései között, hogy megtalálja azt az egy átírást, ami tetszett? Igen, a ChatGPT nem igazán tartja nyomon a verziókat. Ha nem másolja és illeszti be az átírásait egy másik eszközbe, azok eltűnnek, amint új kérést indít.

A probléma: Ha több átírást kell kezelni, akkor nehézséget jelent nyomon követni, hogy melyik verziót hagyták jóvá, melyiket kell még szerkeszteni, és melyik volt a legjobb.

3: Magabiztosnak hangzik, de nem ellenőrzi a tényeket

A ChatGPT egyetlen feladata: szövegek átírása.

A probléma azonban az, hogy nem ellenőrzi, hogy a szöveg valóban pontos-e. Ha statisztikákkal, hivatkozásokkal vagy iparág-specifikus részletekkel dolgozik, mindig fennáll annak a kockázata, hogy az AI megváltoztatja a jelentést vagy kitalált tényeket vezet be.

A probléma: Az, hogy egy átírás kifinomultnak hangzik, még nem jelenti azt, hogy ténylegesen helyes is. Ez azt jelenti, hogy minden AI által generált átírásnak szüksége van egy emberi tényellenőrre, mielőtt közzéteszik.

4: Egyéni munkára készült, nem pedig együttműködésre

Az írás ritkán történik vákuumban. Ha csapatban dolgozik, valószínűleg visszajelzésekre, jóváhagyásokra és többszöri átírásra van szüksége, mielőtt az átírás végleges formát ölt. A ChatGPT ezeket nem támogatja. Miután átírta a szöveget, magára marad.

A probléma: Ha nincs egyszerű módszer a vázlatok megosztására, a jóváhagyások nyomon követésére vagy a korábbi visszajelzések megtekintésére, az átírás végtelen ciklussá válik, amelyben csak másolunk, beillesztünk és másokat kergetünk, hogy visszajelzést adjanak.

A ChatGPT kiválóan alkalmas szövegek átírására, de nem segít az átírások kezelésében. Nincs struktúra, nincs szervezés, és nincs egyszerű módszer a vázlatból a végleges változatba való átlépésre extra kézi munka nélkül.

Beszéljünk tehát egy olyan eszközről, amely ezeket a hiányosságokat kiküszöbölve javítja az AI-alapú tartalomkészítést.

A ClickUp Brain használata tartalomíráshoz és tartalomkezelési munkafolyamatokhoz

A ChatGPT kiválóan alkalmas szövegek átírására, de ennél többet nem tud. Nem segít nyomon követni a szerkesztéseket, rendszerezni az átírásokat vagy kezelni a jóváhagyásokat. Ez azt jelenti, hogy miután létrehozott egy átírást, minden mást manuálisan kell elvégeznie.

A tartalmat eszközök között kell mozgatnia, visszajelzésre kell elküldenie, és gondoskodnia kell arról, hogy az összhangban legyen a korábbi verziókkal. Ebben segít a ClickUp. A ClickUp mesterséges intelligenciával működő asszisztense, a ClickUp Brain új szintre emeli a mesterséges intelligenciával támogatott írást. Nemcsak a tartalom átírásában segít, hanem az egész munkafolyamatot is kezeli – az első vázlattól a végleges verzióig.

Így pótolja a ClickUp Brain a ChatGPT hiányosságait:

Átírás kontextusban, nem csak sablonok alapján

A ChatGPT a mondatokat minták alapján írja át. Kontextus nélkül írja át a szöveget, és nem képes együttműködni.

A ClickUp Brain nem csak átírásokat dob ki, hanem segít okosabban írni, nem csak másképp. Összekapcsolja az AI-alapú átírást a strukturált munkafolyamatokkal, ami azt jelenti, hogy nem csak egy új verziót kap, hanem egy jobb verziót, amelyet együttműködés, szervezettség és érthetőség támaszt alá.

Példa:

A ChatGPT-ben megkérheti, hogy egy bizonyos hangnemben írja át a szöveget, de a korábbi átírásokat, visszajelzéseket és jóváhagyott verziókat továbbra is manuálisan kell nyomon követnie.

A ClickUp Brain igyekszik kapcsolatban maradni a projektjével, biztosítva, hogy a korábbi szerkesztések, hangnempreferenciák és a csapat visszajelzései mind figyelembe vételre kerüljenek a végleges, kifinomult változat elkészítésekor.

A ClickUp Brain nem csak átírásokat generál, hanem azokat a teljes tartalomkezelési folyamaton belül is kezeli.

A ClickUp Brain hatalmas képességeinek listája miatt úgy hangzik, mint egy Doremon az írók számára. Ha többet szeretne megtudni a csodálatos szolgáltatásairól, nézze meg ezt a videót 👇

Nincs többé szétszórt vázlatok, mert a ClickUp Docs mindent rendszerez.

A ChatGPT átírásokat generál, de hol tárolja őket? Ha több verziója, visszacsatolási ciklusa és javítása van, akkor ezek nyomon követése kaotikus lehet.

Kezelje az összes tartalmi dokumentációját a ClickUp Docs segítségével.

A ClickUp Docs segítségével minden egy helyen marad, így az átírások könnyen kezelhetők és finomíthatók.

Több AI által generált átírást tárolhat és összehasonlíthat egymás mellett.

Kövesse nyomon a szerkesztéseket, jóváhagyásokat és módosításokat anélkül, hogy elveszítené a verziótörténetet.

Tartsa könnyen elérhető helyen a márkairányelveket és a stílusreferenciákat.

Ahelyett, hogy a ChatGPT, a Google Docs és a szétszórt e-mailek között ugrálna, a ClickUp biztosítja, hogy minden vázlat strukturált, lektorált és használatra kész legyen.

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a kockáztatja, hogy fontos döntései elvesznek a csevegések, e-mailek és táblázatok között. Egységes rendszer nélkül a döntések rögzítésére és nyomon követésére a kritikus üzleti információk elvesznek a digitális zajban.

A ClickUp megkönnyíti a tartalmakon való közös munkát.

A ChatGPT egyik fő korlátja? Nem támogatja az együttműködést. Szöveget biztosít, de utána Önnek kell elküldenie a fájlokat visszajelzésért, megvárnia a jóváhagyásokat, és manuálisan kezelnie az átírásokat.

A ClickUp Chat beszélgetésekből származó ötleteket szervezett feladatokká alakíthatja, hogy azok a terv szerint haladjanak.

A ClickUp Chat és a ClickUp Tasks segítségével a teljes visszajelzési folyamat a munkafolyamaton belül zajlik.

Címkézze meg a csapattagokat a ClickUp Docs-ban az azonnali visszajelzés érdekében.

Beszélje meg az átírásokat közvetlenül a ClickUp Chatben – nincs szükség hosszú e-mail láncokra.

A visszajelzéseket alakítsa ClickUp feladatokká, hogy a módosítások gyorsan megtörténjenek.

Használja a ClickUp Ai-t a csevegésen belül, hogy összefoglalja vagy elkapja a csevegési csatornákat.

A ClickUp áthidalja a mesterséges intelligencia által generált átírások és a valós világbeli együttműködés közötti szakadékot, így a csapatok a kezdetektől a végéig összhangban maradnak.

📖 Olvassa el még: Hogyan automatizálhatja a tartalomkészítést?

Erőteljesebb írás, nem csak más megfogalmazás

A ChatGPT át tudja írni a szöveget, de nem mondja meg, hogy a szöveg valóban jó-e. Nem jelzi az érthetőségi problémákat, a szerkezeti problémákat vagy a hangnem eltéréseket. Csak egy másik verziót ad, anélkül, hogy figyelembe venné a célközönséget vagy azt, hogyan lehetne egyszerűsíteni a komplex fogalmakat a jobb olvashatóság érdekében.

A ClickUp Brain egy hatékony eszköz, amely segít okosabban írni azáltal, hogy AI-alapú betekintést nyújt, amely:

Javítsa a szöveg érthetőségét és olvashatóságát azáltal, hogy a célközönségének megfelelően finomítja a tartalmat.

Biztosítsa a hangnem következetességét a különböző tartalomformátumokban

Segítsen finomítani a szerkezetet a jobb folyékonyság és vonzerő érdekében.

A ClickUp Brain nem vakon generál átírásokat, hanem javítja magát az írást, biztosítva, hogy minden rész hatékony, vonzó és összhangban álljon az Ön céljaival. Segítve Önt a hatékony promptok megalkotásában, biztosítja, hogy az AI által generált átírások ne csak mások legyenek, hanem valóban jobbak is.

Erősítse íráskészségét a ClickUp Brain segítségével

Tudta? Ernest Hemingway híresen 47-szer írta át A búcsú a fegyverek című regényének végét, mire elégedett lett a hangnemmel és az érthetőséggel. Úgy tűnik, hogy a tartalom átírása az érthetőség javítása érdekében mindig is a írók mindennapi feladata volt!

Az átírásától a publikálásig, mindent egy helyen megtalál.

A ChatGPT az átírásnál megáll. Miután megkapta a szöveget, még mindig nyomon kell követnie a jóváhagyásokat, kezelnie kell a határidőket és közzé kell tennie a szöveget. Ez több kézi munkát jelent.

A ClickUp Brain zökkenőmentesen összekapcsolja az írás és a végrehajtás folyamatát:

Használja a ClickUp naptár nézetet a tartalom ütemezéséhez.

A hatékony ClickUp Dashboards nyomon követi a jóváhagyásokat és a határidőket.

Bónusz: Használja a ClickUp KPI sablont a tartalom teljesítményének nyomon követéséhez a közzététel után.

Az átírás csak egy darab a kirakósból – a ClickUp gondoskodik arról, hogy ez a darab illeszkedjen a tartalmi stratégia és végrehajtás nagyobb képébe.

Búcsúzzon el a végtelen átírásoktól, és üdvözölje az okosabb írást!

Ezt az utazást a képernyőjét bámulva kezdte, és egy könnyebb módszert keresett a tartalom átírására. Most már készen áll arra, hogy a megfelelő kérdéseket tegye fel a ChatGPT-nek, és elkerülje az átírás során gyakran előforduló buktatókat. Finomíthatja írásstílusát, professzionális szövegeket tehet hangvételében kötetlenebbé, vagy formálisabb hangnemre állíthatja át őket.

De ne feledje, hogy még a legjobb átírásokhoz is szervezés, együttműködés és olyan munkafolyamat szükséges, amely biztosítja a tartalom megfelelő irányítását. A ClickUp Brain segítségével írása nem csak gyors javításokra korlátozódik, hanem egy helyen kezelheti az egész tartalomkészítési folyamatot.

Akár csak néhány példára van szüksége kreatív írásához, akár strukturált rendszerre több átírás nyomon követéséhez, az eszköz biztosítja, hogy minden verzió kifinomult és célszerű maradjon.

Készen áll arra, hogy az átírási feladatot a nap legkedvesebb részévé változtassa? Regisztráljon a ClickUp-ra, és próbálja ki saját maga!