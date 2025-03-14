Buildertrend és Procore: melyik építési menedzsment eszköz a jobb?

A megfelelő szoftver nélkül az építési projektek kezelése olyan, mintha egy felhőkarcolót építenénk egy olyan szerszámosládával, amelyből a szerszámok fele hiányzik. Itt jönnek képbe az olyan platformok, mint a Buildertrend és a Procore, amelyek célja az építőipar hatékonyságának, kommunikációjának és a projektek átláthatóságának javítása.

Bár mindkettő iparági vezető, sok szakembernek nehézséget okoz a kettő közül választani. Ebben a blogban megvizsgáljuk a Buildertrend és a Procore különleges funkcióit és előnyeit, miközben kitérünk arra a szempontra is, hogy ezek a szoftverek nem feltétlenül felelnek meg teljes mértékben a helyi vagy speciális építőipari csapatok egyedi kihívásainak.

Bemutatjuk a ClickUp-ot, egy olyan megoldást, amely a projektjei mindennapi igényeinek kielégítésére lett kifejlesztve. Fedezze fel, miért lehet a ClickUp az építési munkálataihoz szükséges szilárd alap. 🚀

Mi az a Buildertrend?

A Buildertrend egy felhőalapú építési menedzsment szoftver, amelyet lakóépületek, felújítások és speciális kivitelezők számára fejlesztettek ki. Fő célja a komplex munkafolyamatok egyszerűsítése és a csapatok, ügyfelek és alvállalkozók közötti kommunikáció javítása.

Alapvetően a platform egyetlen platformba egyesíti az építési projektmenedzsmentet, a pénzügyi nyomon követést és az ügyfélkapcsolat-kezelő eszközöket.

A Buildertrend egyik kiemelkedő funkciója az ütemezési eszköz, amely lehetővé teszi a vállalkozók számára, hogy pontos ütemterveket készítsenek, módosításokat hajtsanak végre és biztosítsák, hogy a munkák ne fedjék egymást. A pénzügyi nyomonkövetési eszközök részletes betekintést nyújtanak a költségvetésekbe és a kiadásokba, segítve a vállalkozásokat a megalapozott döntések meghozatalában és a haszonkulcsok védelmében.

A Buildertrend funkciói

A Buildertrend olyan eszközöket kínál, amelyek egyszerűsítik az építési menedzsmentet, a projekttervezéstől a pénzügyi nyomon követésig és az ügyfelekkel való kommunikációig. Nézzük meg a funkcióit, és hogy azok hogyan segíthetnek Önnek a szervezettségben, az időmegtakarításban és a teljesítésben:

A Buildertrend projektmenedzsment funkciói lehetővé teszik, hogy projektjeinek minden részletét egy helyen kezelje. Az ütemezéshez hasonló eszközökkel valós időben tervezhet és módosíthat pontos ütemterveket, míg a napi naplófájlok folyamatosan tájékoztatják a haladásról és a helyszíni körülményekről.

A Buildertrend kommunikációkezelési funkciói révén összeköti a csapatát, ügyfeleit és alvállalkozóit is. A platform központi csevegőeszközt kínál az azonnali üzenetküldéshez, ügyfélportált a valós idejű projektfrissítésekhez, valamint fájltárolót, hogy minden dokumentum rendezett és hozzáférhető legyen.

A Buildertrend építési projektmenedzsment szoftverével a projektmenedzserek:

Készítsen napi naplókat a projekt frissítéseinek, az időjárási körülményeknek és a fotóknak a nyomon követéséhez.

Használjon elektronikus aláírásokat a módosítási megrendelések jóváhagyásának egyszerűsítéséhez.

Kezelje hatékonyan a garanciákat, hogy ügyfelei nyugodtan aludhassanak a projekt befejezése után.

Tájékoztassa ügyfeleit egy személyre szabott irányítópulton, ahol nyomon követhetik a haladást, üzeneteket küldhetnek és elektronikusan aláírhatják a szerződéseket.

🔎 Tudta? Az építőipari szoftverpiac 2032-re eléri a 21,04 milliárd dolláros értéket. Ez azt tükrözi, hogy a vállalkozók és az építőipari cégek gyorsan átveszik a digitális eszközöket a hatékonyság javítása, a költségek csökkentése és a projekt eredményeinek javítása érdekében. 📈

2. Pénzügyi menedzsment

A Buildertrend pénzügyi eszközöket kínál a költségvetés és a cash flow kezeléséhez. A részletes becslések készítésétől az ajánlatok és megrendelések kezeléséig a platform biztosítja, hogy projektjeinek minden pénzügyi aspektusa pontosan legyen kezelve. Az olyan eszközök, mint a takeoff, egyszerűsítik az anyagszámításokat, míg az online fizetési lehetőségek felgyorsítják a tranzakciókat.

A költségvetés-nyomkövető rendszer összehasonlítja a becsült és a tényleges költségeket, így teljes áttekintést kaphat a projekt pénzügyi teljesítményéről. A Buildertrend pénzügyi menedzsment eszközeivel:

Egyszerűsítse ajánlattételi folyamatát az ajánlatkérések létrehozásával, elküldésével és nyomon követésével.

Készítsen professzionális becsléseket előre elkészített építési költségvetési sablonok és költségkatalógusok segítségével.

A felmérési eszközökkel pontos anyagigényeket és költségeket állíthat elő.

Hasonlítsa össze a költségvetéseket a valós idejű tényleges költségekkel, hogy megalapozott döntéseket hozhasson és javítsa a jövedelmezőséget.

💡 Profi tipp: Válasszon felhőalapú eszközöket az üzemeltetési költségek csökkentése és az együttműködés javítása érdekében. A felhőalapú megoldásokra való áttéréssel a csapatok megszabadulnak a drága szerverektől, és bárhonnan hozzáférhetnek a projektinformációkhoz, biztosítva ezzel a projekt átláthatóságát. 🛠️

3. Anyagok/erőforrások kezelése

A Buildertrend anyagkezelő eszközei egyszerűsítik a beszerzést, és hozzáférést biztosítanak a vezető márkák exkluzív kedvezményeihez és árengedményeihez. A platform lehetővé teszi az építők számára, hogy az összes anyagköltséget egy helyen kezeljék, ami segít növelni a haszonkulcsot és javítani a beszerzési döntéseket.

A beszállítók több ezer vállalkozó számára láthatóvá válnak, így közvetlen kapcsolatot teremthetnek a potenciális ügyfelekkel. A Buildertrend eszközeinek kihasználásával javíthatja az építési hatékonyságot, kezelheti az anyagköltségeket és jobb üzleteket köthet projektjei támogatására.

Hozzáférés exkluzív kedvezményekhez és visszatérítésekhez a már bevált márkapartnerségek révén.

Központosítsa az anyagbeszerzést, hogy időt takarítson meg és csökkentsék a manuális nyomon követést.

Szerezzen pontos, valós idejű adatokat az anyagköltségekről, hogy okosabb beszerzési döntéseket hozhasson.

Népszerűsítse márkáját és értékesítse termékeit egy hatalmas építők és vállalkozók hálózatának.

Buildertrend árak

Essential: 499 USD/hó

Haladó: 799 USD/hó

Teljes: 1099 USD/hó

Mi az a Procore?

A Procore egy all-in-one építési menedzsment platform, amelynek célja a hatékonyság, az együttműködés és a döntéshozatal javítása az építési projektek minden szakaszában.

A Procore a polgári és infrastrukturális projektek komplexitásának kezelésére készült, és a projekttervezés, a pénzügyi nyomon követés, a minőségirányítás és a kommunikáció eszközeit egyesíti egy egységes platformon.

A Procore számos iparágat szolgál ki, többek között a nehézépítészetet, a közlekedést, a közművek építését, a repülést és a tengeri építészetet. A valós idejű adatok, az automatizálás és a zökkenőmentes kommunikáció lehetővé teszi a vállalkozók számára, hogy betartsák az ütemtervet, csökkentsék a kockázatokat és kiváló minőségű eredményeket érjenek el, miközben megvédik a haszonkulcsot.

A Procore funkciói

A Procore átfogó eszközkészletet kínál, amely az építési életciklus minden szakaszát lefedi. A tervezés előtti szakasztól a projekt végrehajtásán át a pénzügyi nyomon követésig – nézzük meg a Procore funkcióit:

1. Projektmenedzsment szoftver

A Procore egyszerűsíti a projekt végrehajtását azáltal, hogy központosítja az összes tevékenységet, dokumentumot és kommunikációt. Eszközei segítenek a költségvetés kezelésében, a minőségi és biztonsági szabványok betartatásában, valamint a tervezési frissítések valós idejű nyomon követésében.

A Procore előkészítő eszközei egyesítik a tervezést, az ajánlattételt és a becslést egyetlen megoldásban, lehetővé téve a projekt előkészítésének pontosságát és hatékonyságát. Az ajánlatkezelés, a mennyiségi felmérések és a becslési eszközök integrálása csökkenti a manuális munkafolyamatokat és egyszerűsíti az átmenetet a tervezésről a kivitelezésre.

A platform a helyszíni csapatok számára hozzáférést biztosít a legfrissebb rajzokhoz és BIM modellekhez, biztosítva a pontos koordinációt és minimalizálva az átdolgozások számát:

Kövesse nyomon a költségvetést és a pénzügyi helyzetet valós időben.

Biztosítson egységes minőséget és biztonsági folyamatokat minden projektben

Csatlakoztassa a terepen dolgozó csapatokat a legújabb tervezési dokumentumokhoz és BIM modellekhez.

Készítsen és kezeljen ajánlati csomagokat, hasonlítsa össze az ajánlatokat, és alakítsa át az ajánlatokat alvállalkozói szerződésekké zökkenőmentesen.

Végezzen pontos felméréseket és becsléseket, hogy javítsa az ajánlattétel sebességét és pontosságát.

2. Pénzügyi menedzsment

A Procore pénzügyi menedzsment megoldása átláthatóságot és ellenőrzést biztosít a projektköltségek felett. A becslés, a költségvetés és a számlázás integrálása a valós idejű terepi adatokkal pontos betekintést nyújt a pénzügyi teljesítménybe.

Az olyan eszközök, mint a számlázáskezelés és a költségelőrejelzés, lehetővé teszik a változások dokumentálását, a kiadások nyomon követését és a haszonkulcs védelmét az építőiparban. A Procore pénzügyi menedzsment eszközeivel:

Kövesse nyomon a költségvetést és a költségeket valós időben, hogy elkerülje a pénzügyi meglepetéseket.

Integrálja a projektmenedzsment szoftvert a könyvelési rendszerével a zökkenőmentes munkafolyamatok érdekében.

Egyszerűsítse a fizetési folyamatokat az automatizált számla-nyomon követéssel és a megfelelőségi ellenőrzőlistákkal.

Készítsen átfogó pénzügyi jelentéseket a stratégiai döntéshozatal támogatásához.

🧠 Érdekesség: A McKinsey 2023-as jelentése szerint a Gen AI és más AI eszközök akár 18 milliárd dollár értékű lehetőségeket nyithatnak meg az építőipar számára, ami az építőipari bevételek közel 10%-ának felel meg.

3. Erőforrás-kezelés

A Procore erőforrás-kezelő eszközei optimalizálják a munkaerő és a berendezések elosztását, biztosítva, hogy projektjei hatékonyak és nyereségesek maradjanak. A platform központosítja az ütemezést, és betekintést nyújt a munkaerő rendelkezésre állásába, készségeibe és a munkaterületekhez való közelségébe.

Segít valós időben nyomon követni a termelékenységet és a berendezések használatát, így könnyebb hatékonyan kezelni az erőforrásokat. A Procore erőforrás-kezelő eszközeivel:

A készségek és a helyszín alapján rendelje a megfelelő embereket a megfelelő feladatokhoz.

Kövesse nyomon a munkaerő és a berendezések termelékenységét, hogy betarthassa az ütemtervet és a költségkeretet.

Előrejelzze az erőforrás-igényeket a tervezés javítása és a hiányok megelőzése érdekében.

Központosítsa a kommunikációt és az ütemezést a zökkenőmentes csapatmunka érdekében.

Procore árak

Egyedi árazás

💡 Profi tipp: A Procore kiterjedt funkciói nagy léptékű projektekhez alkalmasak, de magas költségei és bonyolult tanulási görbéje néha túl nagy terhet jelenthet a kisebb csapatok számára. Éppen ezért elengedhetetlen a Procore alternatíváinak feltérképezése, hogy megtalálja a megfizethetőbb, rugalmasabb és felhasználóbarátabb megoldást.

Buildertrend és Procore: funkciók összehasonlítása

A Buildertrend és a Procore értékelésekor a döntés az építési projektjeinek konkrét igényeitől és méretétől függ. Hasonlítsuk össze a legfontosabb funkcióikat, és vizsgáljuk meg, melyik eszköz alkalmasabb a különböző helyzetekre.

1. funkció: Projekt végrehajtás és menedzsment

A Buildertrend leginkább lakásépítő vállalkozók és kisebb csapatok számára ideális, egyszerű eszközöket kínál, mint például valós idejű ütemezés és napi naplózás. Ezenkívül erős az ügyfélkommunikáció terén, és ideális ügyfélkapcsolati projektekhez.

A Procore kiválóan alkalmas nagy léptékű, összetett projektek kezelésére a nehézépítőiparban és a közműiparban. Fejlett funkciói, többek között a BIM-integráció és a valós idejű együttműködés, hatékonyan kezelik a bonyolult munkafolyamatokat.

🏆 Győztes: Míg a Buildertrend kisebb léptékű projektekhez alkalmas, a Procore nagy, sokrétű projekteknél bizonyul a nyertesnek.

2. funkció: Pénzügyi menedzsment

A Buildertrend egyszerű felülete kiválóan alkalmas kis- és középvállalkozások költségvetésének, ajánlatainak és kifizetéseinek kezelésére. Az olyan funkciók, mint a felmérés és az online fizetés, növelik a hatékonyságot.

A Procore fejlett költségkövetéssel, valós idejű terepi adatintegrációval és megbízható előrejelzéssel tűnik ki, így ideális nagyobb, összetett pénzügyi igényű projektekhez.

🏆 Győztes: Procore a kifinomult pénzügyi menedzsmentért; Buildertrend az egyszerűbb, költségmegtakarító műveletekért.

3. funkció: Erőforrás- és anyagkezelés

A Buildertrend egyszerűsíti az anyagok kezelését kis- és közepes méretű vállalkozások számára, exkluzív kedvezményeket és hatékony beszállítókezelést kínálva.

A Procore szélesebb körű eszközöket kínál, beleértve a munkaerő és a berendezések nyomon követését, biztosítva a nagy léptékű projektek erőforrásainak valós idejű optimalizálását.

🏆 Győztes: A Procore kiválóan alkalmas átfogó erőforrás-kezelésre, míg a Buildertrend költségközpontú anyagkövetésre.

Buildertrend és Procore a Redditen

A Redditre látogattunk el, hogy megnézzük, mit gondolnak a felhasználók a Buildertrend és a Procore programokról. Különböző aloldalakon és kommentek között sok felhasználó kiemelte, hogy a programok alkalmassága a projekt típusától és méretétől függ.

A Reddit felhasználók többsége egyetért abban, hogy a Buildertrend jobban megfelel kis léptékű projektekhez, u/mariaclaraa1 így fogalmaz:

A BuilderTrend kiváló értéket kínál a kkv-k számára, de nem feltétlenül felel meg a bonyolultabb projekteket kezelő nagyobb vállalatok igényeinek.

A BuilderTrend kiváló értéket kínál a kkv-k számára, de nem feltétlenül felel meg a bonyolultabb projekteket kezelő nagyobb vállalatok igényeinek.

Nagyobb, összetett kereskedelmi projektek esetén a Procore fejlett képességei miatt az előnyösebb választás. Néhány felhasználó azonban óva int a Procore árazási modelljétől kisebb léptékű projektek esetében. A Reddit felhasználó u/hello_world45 így fogalmaz:

A Procore túlzottan bonyolult kisebb munkákhoz, és bevételalapú árazása kisvállalkozók számára őrültség.

A Procore túlzottan bonyolult kisebb munkákhoz, és bevételalapú árazása kisvállalkozók számára őrültség.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Buildertrend és a Procore legjobb alternatíváját

A ClickUp egy olyan, munkához tervezett alkalmazás, amely központosítja és egyszerűsíti az építési projektek menedzsmentjét. A feladatkezelés, időkövetés, együttműködés, jelentéskészítés és erős adatbiztonság eszközökkel a ClickUp segít az építőipari csapatoknak az adatok rögzítésében, valamint a projektek hatékony tervezésében, végrehajtásában és megvalósításában.

Akár ütemtervek kezeléséről, költségvetések nyomon követéséről vagy tervezési együttműködésről van szó, a ClickUp minden projektfázist egy egységes platformra hoz, hogy a csapatok összehangoltan dolgozhassanak, és a projektek a tervnek és a költségvetésnek megfelelően haladjanak.

A ClickUp első számú előnye: átfogó építési menedzsment

A ClickUp építési menedzsment platformján vizualizálhatja és ellenőrizheti építési projektjeinek minden aspektusát

A ClickUp építési projektmenedzsment szoftver segítségével az építési projekt minden aspektusa kezelhető, a feladatok ütemezésétől a vállalkozók teljesítményének nyomon követéséig. A platform rugalmassága lehetővé teszi a csapatok számára, hogy több nézet között válthassanak, például Gantt-diagramok és Kanban-táblák között, így könnyedén vizualizálhatják és módosíthatják a munkafolyamatokat.

A beépített automatizálás megszünteti az ismétlődő manuális feladatokat, így a csapatok a határidők betartása mellett a minőségi munkavégzésre koncentrálhatnak. A ClickUp segítségével:

Kezelje az ütemterveket, feladatokat és erőforrásokat több mint 15 testreszabható nézettel, beleértve a Naptár, Lista és Idővonal nézeteket.

Feladatok kiosztása, függőségek beállítása és a haladás valós idejű nyomon követése

Automatizálja az ismétlődő munkafolyamatokat, például a feladatkiosztást és a jóváhagyásokat.

Kövesse nyomon a csapatok munkaidejét részletes jelentésekkel az erőforrás-elosztásról és a számlázható órákról.

🎁 Bónusz: Optimalizálja ajánlattételi folyamatát a ClickUp építési ajánlat sablonjaival. Készítsen professzionális ajánlatokat, kövesse nyomon a jóváhagyásokat, és nyerjen meg projekteket gyorsabban – mindezt egy helyen!

A ClickUp második előnye: Készre szabott építési sablonok

Ingyenes sablon letöltése Egyszerűsítse a tervezést és a kivitelezést a testreszabható ClickUp Construction sablonokkal.

A ClickUp előre elkészített sablonokat kínál az építési menedzsmenthez, így egyszerűen racionalizálhatja a folyamatot az előzetes értékesítéstől a projekt befejezéséig. A ClickUp Construction Template segítségével minimális beállítással kezelheti az ütemterveket, összehangolhatja az erőforrásokat és nyomon követheti az előrehaladást. A testreszabható nézetek és mezők lehetővé teszik a csapatok számára, hogy a sablonokat bármely projekt igényeihez igazítsák.

Tervezze meg az építési ütemtervet a ClickUp Gantt-diagramjainak és naptárának segítségével

Szervezze meg a munkafolyamatokat listákkal és drag-and-drop Kanban táblákkal.

Kövesse nyomon a költségvetéseket, a mérföldköveket és a célokat a ClickUp egyéni mezők segítségével.

Dolgozzon együtt a Docs segítségével az építési specifikációkon, amely gazdag formázási lehetőségeket és valós idejű frissítéseket kínál.

🎁 Bónusz: Senki sem akar felesleges plusz munkával bajlódni. Ezért sok építőipari szakember a ClickUp használatra kész építési menedzsment sablonjaihoz fordul. Ezek a sablonok egyszerűsítik a projekttervezést, nyomon követik a mérföldköveket és szervezetté teszik a csapatot – mindezt egy helyen!

A ClickUp előnye #3: Dashboardok, betekintés és egyéni nézetek

Kövesse nyomon a haladást és kezelje az erőforrásokat könnyedén a valós idejű ClickUp Dashboards segítségével

A ClickUp Dashboards testreszabható, magas szintű áttekintést nyújt a projekt előrehaladásáról. Ezek a műszerfalak lehetővé teszik a csapatok számára, hogy nyomon kövessék az erőforrások kihasználtságát, figyeljék a feladatok elvégzését, és diagramok és grafikonok segítségével vizualizálják a projekt adatait.

Az AI-alapú betekintés azonnal megválaszolja a komplex kérdéseket, segítve a csapatokat a szűk keresztmetszetek azonosításában és a hatékonyság javításában.

Testreszabhatja munkamódszerét a több mint 15 ClickUp nézettel, amelyek minden projekthez és csapathoz igazodnak.

Emellett a ClickUp Views lehetővé teszi, hogy testreszabja a munkafolyamatok megjelenítését és kezelését. Több mint 15 nézetével, mint például az Idővonal, Térkép és Doboz, könnyen alkalmazkodhat a projekt vagy a csapat igényeihez. Ezekkel a funkciókkal:

Figyelje a csapat munkaterhelését, hogy elkerülje a kiégést vagy a kihasználatlanságot.

Kövesse nyomon az időt és a számlázható órákat a ClickUp időkövetési funkcióival.

Használja az ügyfélportálokat a valós idejű frissítésekhez és az érdekelt felekkel való együttműködéshez.

Ötleteljen és vázolja fel a folyamatokat vizuálisan a ClickUp Mind Maps segítségével.

Térképnézet a helyalapú munkafolyamatok, például a munkaterületek és a szállítások kezeléséhez.

Giuliano Peressini, a Casagrande építőipari vállalat technológiai igazgatója (CTO) így nyilatkozott a ClickUp használatáról:

A ClickUp mindig nagyon jó választás, ha több embernek egyszerre kell megosztania az információkat, és ha különböző csapatok dolgoznak ugyanazon a témán, különböző szempontokból.

A ClickUp mindig nagyon jó választás, ha több embernek egyszerre kell megosztania az információkat, és ha különböző csapatok dolgoznak ugyanazon a témán, különböző szempontokból.

Profi tipp: Kövesse nyomon a munkaerő és a berendezések termelékenységét, hogy elkerülje a túlköltekezést. A munkaerő és a berendezések használatának valós idejű figyelemmel kísérése biztosítja, hogy a csapatok betartsák az ütemtervet és a költségkeretet, javítva ezzel az általános hatékonyságot. ⏱️

A ClickUp 4. előnye: Projektmenedzsment és együttműködési funkciók

Zökkenőmentes együttműködés a ClickUp Docs, a Whiteboards és az AI-alapú betekintések segítségével az intelligens munkafolyamatok érdekében

A ClickUp forradalmasítja az együttműködést olyan funkciókkal, amelyek összehozzák a csapatokat, akár az irodában, akár a helyszínen. A ClickUp Docs zökkenőmentes kommunikációt és dokumentációt tesz lehetővé, a projektjavaslatoktól a napi naplóig.

Másrészt az AI-alapú ClickUp Brain alfeladatokat generál, kommenteket összefoglal és hasznos információkat nyújt, ezzel segítve a csapatokat, hogy hatékonyabban és gyorsabban dolgozzanak.

Dolgozzon együtt a projekt dokumentációján a Docs valós idejű szerkesztési funkciójával.

Változtassa ötleteit közvetlenül a ClickUp Whiteboards segítségével megvalósítható feladatokká.

Használja a beépített csevegő funkciót a csapattagok megjelöléséhez, a frissítések megosztásához és a feladatok összekapcsolásához.

Készítsen projektösszefoglalókat, alfeladatokat és állapotfrissítéseket.

Építsen okosabban, ne nehezebben a ClickUp segítségével

A megfelelő építési menedzsment szoftver kiválasztásánál nem csak a funkciók számítanak, hanem az is, hogy olyan eszközt találjon, amely alkalmazkodik az Ön egyedi munkafolyamataikhoz. A Buildertrend kiválóan egyszerűsíti a lakóépületek és a felújítások igényeit, míg a Procore a nagy léptékű, komplex projektekben dominál. De mi lenne, ha létezne egy olyan megoldás, amely minden típusú projekt számára tökéletes egyensúlyt biztosít az egyszerűség és a teljesítmény között?

Ismerje meg a ClickUp alkalmazást: a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás, amely új értelmet ad az építési menedzsmentnek. Az ütemezéshez, a pénzügyi nyomon követéshez és az együttműködéshez szükséges eszközökkel átalakítja a csapatok tervezési, kommunikációs és projektvégrehajtási módszereit. Ezenkívül az olyan funkciók, mint a testreszabható sablonok, a műszerfalak és a mesterséges intelligenciával támogatott betekintés, minden szakaszban biztosítják a hatékonyságot.

Kezdje el ma a ClickUp használatát, és tapasztalja meg az építkezés jobb módját. 🚀