Hogyan alakíthatja át növekedési stratégiáját egy SaaS marketing ügynökség?

A SaaS-vállalkozások egyedi növekedési kihívásokkal szembesülnek. Kiemelkedni a tömegből, elérni a megfelelő közönséget és bizonyítani az értéket egy zsúfolt piacon nehéz feladatnak tűnhet. Itt jönnek képbe a speciális SaaS marketing ügynökségek.

A SaaS marketing megköveteli a B2B környezet, a bonyolult ügyfélutak és a folyamatosan fejlődő technológiai világ finom megértését.

A vonzó márkanarrációk kidolgozásától és a célzott kampányok végrehajtásától a konverziók optimalizálásáig és a hosszú távú ügyfélhűség elősegítéséig egy képzett ügynökség szakértelemmel és erőforrásokkal szolgálhat SaaS-vállalatának fenntartható növekedéséhez.

Ebben a blogbejegyzésben megvizsgáljuk a SaaS marketing kritikus szerepét a modern üzleti világban, valamint a sikeres B2B SaaS marketing stratégiák legfontosabb aspektusait.

A SaaS marketing ügynökségek megértése

Ahhoz, hogy megértsük ennek a területnek a sajátosságait, nézzük meg a B2B SaaS marketing ügynökségek működésének bonyolult részleteit.

Mi az a SaaS marketingügynökség?

A SaaS marketing ügynökségek kifejezetten a Software-as-a-Service (SaaS) vállalatok számára testreszabott marketingstratégiák kidolgozására és megvalósítására specializálódtak. Ezek az ügynökségek jól ismerik a SaaS-specifikus igényeket, mint például az onboarding stratégiák, a megújítási ciklusok és az ügyfelek sikere, biztosítva ezzel a növekedést az előfizetésalapú vállalkozások számára.

Ezek az ügynökségek SaaS elemző eszközöket is használnak, hogy adatalapú stratégiákat hozzanak létre a marketingelemzés, a konverziós arány optimalizálása és a technikai SEO területén. Az ilyen stratégiák az ügyfél teljes útját lefedik, az akvizíciótól a megtartásig.

👀 Tudta? Az Egyesült Államokban több mint 9000 SaaS-vállalat működik.

A SaaS és a hagyományos marketingstratégiák közötti különbségek

Az alábbi táblázat bemutatja a két marketingcsatorna és stratégia közötti különbségeket:

Különbség SaaS marketing stratégiák Hagyományos marketingstratégiák Célközönség Niche, digitálisan jártas közönség, amelynek konkrét problémái és igényei vannak A széles, gyakran helyalapú közönségeket demográfiai adatok alapján szegmentálják. KPI-k Ügyfélszerzési költség (CAC), havi ismétlődő bevétel (MRR), ügyfélvesztési arány és életre szóló érték (LTV) Márkaismertség, értékesítési volumen és piaci részesedés Értékesítési csatorna Ismétlődő csatorna: Akvizíció → Aktiválás → Megtartás → Ajánlás → Bevétel A SaaS csatornák a hosszú távú elkötelezettséget, az upsellinget és a megújítások vagy előfizetések ösztönzését hangsúlyozzák. Lineáris tölcsér: Tudatosság → Érdeklődés → Vágy → Cselekvés A hagyományos tölcsérek az egyszeri vásárlási döntés ösztönzésére összpontosítanak, és az eladással zárulnak. A kampány fókusza Ügyfélközpontú, az értéket, a megoldásokat és az elkötelezettséget hangsúlyozó Termékcentrikus kampányok, amelyek kiemelik a funkciókat és az érzelmi vonzerőt Kampány eredménye Előfizetések, felhasználói elkötelezettség, upselling és hosszú távú megtartás Egyszeri vásárlások, márkahűség és visszatérés

Miért van szükségük a vállalatoknak SaaS marketing ügynökségre?

A B2B marketing már nem csak az értékesítésről szól, hanem egy teljes élményről. Minden lépés, az új felhasználó bevonásától a termék értékesítéséig, meghatározza, hogy az ügyfél hogyan érzékeli az Ön vállalkozását. A B2B növekedés nagymértékben függ a hosszú távú kapcsolatoktól és az ügyfélmegtartástól.

A bevált stratégiákra összpontosítva ezek az ügynökségek tevékenységüket a SaaS-specifikus célokhoz igazítják, mint például az előfizetések számának növelése és az ügyfélvesztés csökkentése. A tartalomkészítéstől a közösségi média marketingig biztosítják a kampányokba való beépíthető betekintést.

A B2B SaaS vállalatok jelentősen profitálhatnak a SaaS marketing ügynökségek speciális képességeiből, hogy elérjék üzleti céljaikat, biztosítsák a bevételek növekedését és megőrizzék versenyelőnyüket az egyre zsúfoltabb piacon.

👀 Tudta? Míg az IT-szakemberek 86%-a prioritásként kezeli a SaaS-automatizálást, 64%-uknak nehézséget okoz annak hatékony megvalósítása a megvalósítható betekintés hiánya miatt.

A SaaS marketing ügynökségek által kínált legfontosabb szolgáltatások

A SaaS ügynökségek speciális szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek a SaaS üzleti modellek egyedi kihívásaira vannak szabva, biztosítva a fenntartható növekedést és a mérhető eredményeket. Vessünk egy pillantást néhány alapvető szolgáltatásukra:

Vezető generálás SaaS-vállalatok számára: A SaaS marketing ügynökségek olyan eszközöket használnak, mint a LinkedIn Sales Navigator és a Google Ads, hogy összekapcsolják a B2B SaaS-vállalatokat a legfontosabb döntéshozókkal.

Tartalommarketing a SaaS számára: A tartalommarketing segít a SaaS-vállalatoknak növelni a márka ismertségét és bemutatni a termék értékét blogok, esettanulmányok, fehér könyvek, webináriumok, útmutatók és e-könyvek segítségével.

SEO stratégiák: A SaaS marketing ügynökségek technikai SEO-ra, tartalomoptimalizálásra és linképítési stratégiákra specializálódtak, amelyek segítenek javítani a rangsorolását és növelni a forgalmat.

Technikai szakértelem: A SaaS ügynökségek gondoskodnak arról is, hogy a technikai szempontok, mint például a webhely sebessége, a mobil eszközökre való reagálóképessége és a strukturált adatok, optimalizálva legyenek a jobb keresési teljesítmény érdekében.

E-mail marketing: Ezek az ügynökségek segíthetnek személyre szabott e-mail kampányok tervezésében, vonzó tartalommal és CTA-kkal, amelyek magasabb elkötelezettségi arányt eredményeznek.

👀Tudta? Egy friss tanulmány rámutatott, hogy az organikus keresési eredmények az összes keresési eredményre kattintás 45,1%-át tették ki. Mivel a felhasználók általában jobban bíznak az organikus keresési eredményekben, mint a hirdetésekben, a webhely keresőmotorokhoz való optimalizálása (SEO) elengedhetetlen a nagyobb közönség vonzásához.

A legjobb SaaS marketing ügynökségek

Íme egy lista a legjobb SaaS marketing ügynökségekről, amelyek kiválóan teljesítenek a növekedés elősegítésében és eredmények elérése terén a SaaS vállalatok számára. Ezek az ügynökségek szakértői a stratégiák testreszabásában, hogy megfeleljenek a SaaS iparág egyedi kihívásainak, segítve a vállalkozásokat a növekedésben és a siker elérésében.

1. Roketto

via Roketto

A Roketto egy marketingügynökség, amely B2B SaaS vállalatok számára kínál bejövő marketing stratégiákat. Szakértelme kiterjed a tartalommarketingre, a SEO-ra, a webdesignra, az e-mail marketingre és a HubSpot implementációjára, amelyek mindegyike a növekedés elősegítését célozza.

A Roketto személyre szabott SaaS marketingstratégiákat dolgoz ki az ügyfelek megszerzésére és megtartására. Az ügynökség a potenciális ügyfelek felkutatásával, az ügyfelek megszerzésével és megtartásával elősegíti a fenntartható növekedést és a hosszú távú sikert.

Kínált szolgáltatások

Személyre szabott 12 hónapos marketing terv

Vásárlói személyiségek azonosítása és célzása

Célzott marketing a potenciális ügyfelek vonzása érdekében, a hagyományos hideg megkeresés nélkül

Árak

Egyedi árazás

👀Tudta ezt? A jelentések szerint minden e-mail marketingre költött 1 dollárért a marketingszakemberek 42 dollárt keresnek, ami 4200%-os átlagos ROI-t jelent, így ez a SaaS-vállalkozások számára pótolhatatlan eszköz.

2. Single Grain

via Single Grain

A Single Grain egy digitális marketingügynökség, amely testreszabott stratégiákkal a SaaS, B2B és technológiai vállalatok növekedésének elősegítésére specializálódott. A cég olyan fejlett digitális marketing szolgáltatásokat kínál, mint az AI-alapú SEO, a tartalommarketing és a fizetett hirdetési stratégiák.

Ez jelentős javulást eredményez olyan kulcsfontosságú mutatókban, mint az előfizetések növekedése, a potenciális ügyfelek generálása és a bevételek optimalizálása, ami végső soron növeli az Ön nyereségét.

Kínált szolgáltatások

Mélyreható szakértelemmel rendelkezik a SaaS, B2B és technológiai szektorokban, biztosítva, hogy a stratégiák relevánsak és hatékonyak legyenek a niche iparágak számára.

Elsődleges fontosságot tulajdonít az előfizetések számának növekedésének, a bevételek optimalizálásának és a konverziós arányok javításának, a kézzelfogható, nyomon követhető mutatókra összpontosítva.

Értelmes tartalmakat hoz létre és befolyásos iparági eseményeket szervez, amelyek értéket jelentenek a SaaS közösség számára.

Árak

Egyedi árazás

3. Ninja Promo

via Ninja Promo

A Ninja Promo ideális választás azoknak a SaaS-vállalkozásoknak, amelyek erős online jelenlétet szeretnének kiépíteni, növelni szeretnék ügyfélszerzésüket és optimalizálni szeretnék marketingtevékenységeiket adatvezérelt stratégiákkal. Különösen alkalmas technológiai, fintech és blockchain vállalatok számára.

Jelentősebb projektjei között szerepelnek:

Egy SaaS projektben negyedévről negyedévre 263%-os növekedést ért el a potenciális ügyfelek számában. Segítettünk az OVHCloudnak célzott kampányok révén 300%-os hirdetési megtérülést (ROAS) elérni. Öt héten belül 250%-kal növelte egy ügyfél közösségi elkötelezettségét

Kínált szolgáltatások

A SaaS igényeire szabott átfogó marketing szolgáltatások

Gyors projektbevezetés egy csapattal, amely a konzultációt követő napon már készen áll a munkára.

Hangsúly a mutatók által vezérelt stratégiákon, hogy a kampányok maximális hatékonyságát biztosítsák.

Árak

Kezdő csomag (40 óra): 3200 USD/hó

Boost terv (80 óra): 5600 USD/hó

Teljes erővel végrehajtott terv (160 óra): 9600 USD/hó

4. Inturact

via Inturact

Az Interact, amelynek középpontjában a kereslet generálása áll, leginkább olyan korai fázisban lévő és bővülő SaaS-vállalatok számára alkalmas, amelyek célja a növekedés felgyorsítása, a felhasználók megszerzésének optimalizálása és a megtartás javítása.

Jelentős munkái között szerepelnek:

A SaaS-ügyfelek felhasználói aktiválási arányának több mint 200%-os javítása Sikeresen kidolgozott stratégiák, amelyek egy közepes méretű SaaS vállalat MRR-jét egy év alatt 150%-kal növelték.

Kínált szolgáltatások

Személyre szabott marketing szolgáltatások, beleértve a növekedési stratégia tanácsadást, a potenciális ügyfelek generálását, a konverziós arány optimalizálását és a tartalommarketinget.

SaaS-központú megközelítés, amelynek középpontjában az adatközpontú stratégiák állnak

Összpontosítson az ügyfélmegtartásra és a hosszú távú bevételtermelésre

Árak

Egyedi árazás

5. CoBloom

via Co Blo om

A SaaS-vállalatok növekedésorientált digitális marketingjére szakosodott CoBloom ideális azok számára, akik bejövő marketing és ügyfélközpontú stratégiák révén szeretnének fenntartható növekedést elérni.

Jelentős munkái között szerepelnek:

Fizetett hirdetések segítségével 1325 látogatásból 357 megfelelő potenciális ügyfelet generáltunk a Scale számára, ami 27%-os tartós konverziós arányt jelent. Két év alatt 0-ról 10 000-re növelte a havi organikus keresési látogatások számát egy biztonsági szoftvercég számára.

Kínált szolgáltatások

SaaS-vállalatokra szabott bejövő marketing szakértelem

Bevált eredmények a potenciális ügyfelek generálásának és az organikus forgalom növelésének terén

A fenntartható stratégiák révén a hosszú távú üzleti célok elérésére összpontosítunk.

A SaaS mutatók és a közönség viselkedésének mélyreható ismerete, célzott kampányok biztosítása

Árak

Egyedi árazás

6. Refine Labs

via Refine Labs

A Refine Labs ideális azoknak a B2B SaaS vállalatoknak, amelyek növelni szeretnék keresletgeneráló tevékenységüket, javítani szeretnék marketing ROI-jukat és újítani szeretnék ügyfélszerzési stratégiájukat. Az ügynökség több SaaS vállalat számára is kifejlesztett már nagy teljesítményű keresletgeneráló kampányokat.

Jelentős munkái között szerepelnek:

Erős gondolatvezetői jelenlét oktatási tartalmak és esettanulmányok révén Fizetett médiastratégiák, amelyek jelentősen növelték ügyfeleik marketinghatékonyságát

Kínált szolgáltatások

Bevált szakértelem a kereslet generálásában és a fizetett médiakampányokban

Összpontosítson az adatokon alapuló marketingstratégiákra, amelyek mérhető eredményeket hoznak.

A „The Vault” kiterjedt erőforrásai támogatják a folyamatos tanulást és a marketing kiválóságot.

Árak

Keresleti stratégiai tanácsadás: 12 000 USD/hó

Fizetett média menedzsment: 15 000 USD/hó

Kreatív stratégia és hirdetéskészítés: 12 000 USD/hó

Vault előfizetés: 149 USD/hó egyénileg vagy 699 USD/hó csapatként

7. Bay Leaf Digital

via Bay Leaf Digital

A SaaS-vállalkozások számára testreszabott növekedési stratégiák kidolgozására szakosodott Bay Leaf Digital ideális megoldás azoknak a közepes méretű és nagyvállalati SaaS-vállalkozásoknak, amelyek egyszerűsíteni szeretnék marketingtevékenységeiket és növelni szeretnék MRR-jüket.

A SaaS-szel kapcsolatos mélyreható ismeretei miatt ez a megoldás a komplex termékpalettával rendelkező vállalatok számára az elsődleges választás.

Jelentős munkái között szerepelnek:

Együttműködés egy SaaS ügyféllel, amelynek eredményeként négy hónap alatt 27%-kal nőtt az organikus forgalom. Kifejlesztett egy PPC kampányt, amelynek eredményeként egy technológiai vállalat MQL-jei (marketing által minősített potenciális ügyfelek) 300%-kal nőttek. A CRO technikák alkalmazásával több mint 40%-kal javítottuk egy SaaS vállalat weboldalának konverziós arányát.

Kínált szolgáltatások

Kizárólag B2B SaaS vállalatokra összpontosítunk, így biztosítva a mélyreható iparági szakértelmet.

Bevált eredmények a magas minőségű potenciális ügyfelek generálásában és a mérhető ROI-ban

Erős hangsúly az elemzésen és az adatokon alapuló döntéshozatalon

Átfogó megközelítés, amely fizetett médiát, tartalommarketinget és technikai SEO-t ötvöz.

Árak

Egyedi árazás

8. Heinz Marketing

via Heinz Marketing

Növekedési marketingügynökségként a Heinz Marketing SaaS szoftvert kínál nagyvállalatok és közepes méretű B2B SaaS cégek számára, amelyek marketing- és értékesítési stratégiájukat szeretnék összehangolni, a potenciális ügyfelekből származó bevételt növelni és hatékony keresletgeneráló rendszereket bevezetni.

Jelentős munkái között szerepelnek:

Segítettünk egy SaaS ügyfélnek 25%-kal lerövidíteni értékesítési ciklusát, miközben optimalizált értékesítési stratégiákkal növeltük a konverziós arányokat. Sikeresen elindítottunk egy keresletgeneráló kampányt egy SaaS vállalat számára, amelynek eredményeként hat hónap alatt 300%-kal nőtt az MQL-ek száma. Átfogó tartalommarketing-stratégiát dolgoztunk ki, amely 150%-kal növelte egy szoftvercég organikus forgalmát.

Kínált szolgáltatások

Kiterjedt szakértelem az értékesítés támogatásának és a marketingstratégiák kombinálásában

Bevált eredmények a SaaS ügyfelek pipeline teljesítményének és ROI-jának növelésében

Összpontosítson a hosszú távú, mérhető eredményekre adatvezérelt megközelítések segítségével.

Árak

Egyedi árazás

9. Ironpaper

via Ironpaper

Az Ironpaper növekedési marketing tanácsadó ügynökség személyre szabott, adatközpontú stratégiák kidolgozására összpontosít, amelyek mérhető növekedést és az MRR növelését célozzák.

Az Ironpaper ideális megoldás közepes méretű és nagyvállalati SaaS-vállalkozások számára, amelyek stratégiai partnert keresnek, hogy inbound marketing és fejlett SEO stratégiák segítségével bővítsék tevékenységüket.

Jelentős munkái között szerepelnek:

Segítettünk egy SaaS ügyfélnek a tartalomoptimalizálás és hatékony SEO stratégiák révén 50%-kal magasabb konverziós arányt elérni a bejövő csatornákon keresztül. Egy SaaS céggel együttműködve egy éven belül 300%-kal növelte a weboldal forgalmát, a SEO-ra és a tartalommarketingre összpontosítva. Vezetett egy fizetett médiakampányt, amely hat hónap alatt 150%-os növekedést eredményezett a minősített potenciális ügyfelek számában.

Kínált szolgáltatások

Erős fókusz az inbound marketingre és a SaaS-vállalatok hosszú távú növekedési stratégiáira

SEO, tartalommarketing és fizetett média kombinálása az eredmények elérése érdekében

Bevált képesség a konverziós csatornák optimalizálására és a potenciális ügyfelekből valódi ügyfelekké történő konverziós arányok javítására.

Árak

Egyedi árazás

10. Hook Lead

via HookLead

A HookLead a célzott forgalom növelésére, a lead-csatornák optimalizálására, valamint a személyre szabott marketingstratégiák révén az ügyfélszerzés és -megtartás javítására összpontosít, és olyan közepes méretű és nagyvállalati B2B SaaS-vállalkozásoknak nyújt szolgáltatásokat, amelyek fiókalapú marketingstratégiákat kívánnak megvalósítani, javítani szeretnék a leadek minőségét és magas konverziós arányú forgalmat szeretnének generálni.

Jelentős munkái között szerepelnek:

Sikeresen megvalósított ABM stratégiák, amelyek segítségével egy SaaS ügyfél 40%-kal javította bejövő leadjeinek minőségét. SEO- és tartalommarketing-stratégiát dolgoztunk ki egy SaaS-vállalat számára, amelynek eredményeként hat hónapon belül 150%-kal nőtt az organikus forgalom és 25%-kal emelkedett a konverziós arány. Átfogó lead nurturing kampányt vezetett, amely három hónap alatt háromszor több minősített leadet generált.

Kínált szolgáltatások

Erős szakértelem az account-based marketing (ABM) és a lead nurturing területén a SaaS-vállalkozások számára

Adatvezérelt megközelítés alkalmazásával biztosíthatja, hogy marketingstratégiái optimálisak legyenek a magas minőségű potenciális ügyfelek generálása és konverziója szempontjából.

Árak

Egyedi árazás

11. Simple Tiger

via Simple Tiger

A Simple Tiger személyre szabott stratégiákat kínál, hogy a SaaS-vállalkozások hatékonyan vonzzák és konvertálják ideális ügyfeleiket. Ideális azoknak a SaaS-vállalkozásoknak, amelyek mind a bejövő, mind a kimenő marketingtechnikákat szeretnék fejleszteni, elsősorban a magas minőségű forgalom generálására és a lead-ápolási folyamatok javítására összpontosítva.

Jelentős munkái között szerepelnek:

Segítettünk egy SaaS vállalkozásnak SEO stratégiák és célzott fizetett kampányok révén 250%-kal növelni weboldalának forgalmát. Sikeresen megvalósított lead nurturing és e-mail marketing stratégiák, amelyek eredményeként 30%-kal több MQL és jobb konverziós arányok születtek az értékesítési csatornában.

Kínált szolgáltatások

Szakértelem a teljes értékesítési csatorna marketingstratégiák terén, a csatorna tetején történő potenciális ügyfelek generálásától a csatorna alján történő konverziókig.

Adatvezérelt, eredményorientált marketingmegközelítés, amely a mérhető javulásokra összpontosít.

Erős háttér a fizetett médiában és az organikus növekedésben, átfogó SaaS marketing megoldásokkal.

Árak

Egyedi árazás

🧠 Érdekesség: A SaaS-szolgáltatások ügyfélmegtartási aránya általában emelkedő tendenciát mutat. A kezdő vállalkozásoknál magasabb lehet az ügyfélvesztés aránya, de a megtartási arány jelentősen nő, ahogy finomítják termékeiket és jobban megértik célpiacukat.

A megfelelő SaaS marketing ügynökség kiválasztása

A piacon elérhető számtalan lehetőség közül nehéz kiválasztani a vállalkozásához leginkább megfelelő marketingügynökséget. A kulcs az üzleti céljaival összhangban álló stratégiai partnerség előtérbe helyezése, amelynek bizonyított eredményei vannak a SaaS-vállalatok méretének növelésében.

Az ügynökség kiválasztásakor figyelembe veendő kritériumok

A döntés meghozatala előtt érdemes figyelembe venni az alábbiakat:

Az Ön igényei és az ügynökség szakértelme: Illessze össze konkrét marketingcéljait – legyen az potenciális ügyfelek szerzése, SEO vagy termékbevezetés – az ügynökség szakterületeivel.

Iparág-specifikus tapasztalat: A SaaS-ra szakosodott ügynökségek gyakran ismerik az olyan fontos mutatókat, mint az ARR növekedés, az ügyfélvesztés kezelése és a SaaS-csatornák, így biztosítva az e területre szabott stratégiákat.

Költségvetése: Győződjön meg arról, hogy Győződjön meg arról, hogy az ügynökség árai összhangban vannak pénzügyi erőforrásaival. Egyes ügynökségek korlátozott költségvetésű startupok számára nyújtanak szolgáltatásokat, míg mások olyan, már megalapozott SaaS-cégekre koncentrálnak, amelyek prémium szolgáltatásokat igényelnek.

Ügyfélszolgálat és szolgáltatások rugalmassága: Értékelje az ügynökség reagálóképességét és hajlandóságát arra, hogy stratégiáit az Ön változó igényeihez igazítsa, biztosítva ezzel a hosszú távú, rugalmas együttműködést.

Technológiai kompatibilitás: Győződjön meg arról, hogy az ügynökség ismeri az Ön által használt eszközöket. A meglévő CRM- és SaaS-rendszerrel való zökkenőmentes integráció megakadályozza a munkafolyamatok zavarait.

💡Profi tipp: Elsőbbséget adjon azoknak az ügynökségeknek, amelyek tapasztalattal rendelkeznek az ügyfélmegtartási stratégiák terén. A SaaS iparágban a meglévő ügyfelek megtartása ugyanolyan fontos, mint az új ügyfelek megnyerése. Az a ügynökség, amely megérti a lemorzsolódáskezelés és a hűségprogramok fontosságát, segít Önnek hosszú távú ügyfélkapcsolatok kiépítésében, elősegítve a fenntartható növekedést.

Hogyan értékelje az ügynökség eddigi teljesítményét?

A következő módszerekkel értékelheti egy SaaS marketing ügynökség eddigi teljesítményét:

Szájpropaganda és online vélemények

Vegyen részt hálózata vagy szakmai csoportjai tagjainak beszélgetéseiben, hogy első kézből kapjon visszajelzést a SaaS marketing ügynökségekkel kapcsolatos tapasztalataikról. Az olyan platformokon található online értékelések, mint a Clutch, a G2 vagy a Google Reviews, további betekintést nyújthatnak az ügyfél-elégedettségbe és az ügynökségek teljesítményébe.

Esettanulmányok és eredmények

Keressen részletes jelentéseket arról, hogy az ügynökség hogyan ért el mérhető sikereket a SaaS ügyfelei számára. Az olyan mutatók, mint a megnövekedett MRR, a javuló konverziós arányok vagy a továbbfejlesztett lead generációs kampányok jól mutatják az ügynökség eredményességét.

Ügyfélportfólió

Vizsgálja meg az ügynökség ügyfélportfólióját, hogy felmérje tapasztalatát és iparági relevanciáját. A neves SaaS-vállalatokkal való együttműködés vagy komplex kampányok sikeres lebonyolítása jelzi, hogy képesek kezelni a különböző marketingigényeket.

🧠Érdekes tény: A B2B SaaS ügynökségek ajánlásokból élnek. A szájpropaganda és az ügyfelek ajánlásai gyakran a legnagyobb új üzleti hajtóerőik, mivel az elégedett ügyfelek megosztják munkájuk értékét.

Visszajelzések és esettanulmányok

Íme két esettanulmány, amelyek segítenek megérteni, mire kell figyelnie. A valós sikerek vizsgálatával jobban megértheti a hatékony stratégiákat és az eredményeket elősegítő kulcsfontosságú tényezőket.

1. NP Digital

Az NP Digital a SaaS növekedés terén elismert név, amely az egyedi üzleti igényekre szabott fejlett marketing- és SEO-stratégiákat alkalmaz.

Egy figyelemre méltó sikertörténet a Tentrr kempingplatformmal való együttműködés. Célzott kulcsszóoptimalizálás, magas színvonalú tartalomkészítés és stratégiai linképítés révén az NP Digital 15 hónap alatt 458%-os növekedést ért el a Tentrr organikus kattintásainak számában.

Ez a siker bizonyítja az NP Digital képességét arra, hogy testreszabott SEO stratégiákat dolgozzon ki, amelyek javítják a keresési láthatóságot, növelik a felhasználói elkötelezettséget és elősegítik a tartós növekedést. Az NP Digital megközelítése magában foglalja a piaci helyzet mélyreható elemzését, a versenyképes lehetőségek azonosítását és az adatközpontú kampányok végrehajtását, amelyek mind hozzájárulnak ügyfeleik hosszú távú növekedéséhez.

2. Inturact

Az Inturact bizonyított eredményekkel rendelkezik ügyfelei MRR-jének növelésében.

Jelentős példa erre a Whip Around flottamenedzsment szoftvercéggel való együttműködése. Hat hónap alatt az Inturact megduplázta a Whip Around MRR-jét 9000 dollár ról 20 000 dollárra, ami 122%-os növekedést jelent.

Ezt az eredményt a természetes forgalom 800%-os növekedése és a kiszámítható bevételeket biztosító, skálázható fizetett megoldások bevezetése kísérte.

Az Inturact megközelítése magában foglalja a skálázható fizetett csatornák bevezetését, a felhasználói bevonási folyamatok optimalizálását és átfogó bejövő marketing stratégiák kidolgozását.

ClickUp a SaaS marketingstratégiák megvalósításához és az ügynökség menedzsmentjéhez

A B2B SaaS marketing ügynökség segíthet stratégiák és ötletek kidolgozásában a növekedés érdekében, de a megfelelő eszközökkel ezeket a stratégiákat megvalósíthatja és az üzleti érdekei szerint alkalmazhatja.

Itt jön be a képbe a ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása.

A mi mentalitásunk az, hogy „ha nincs a ClickUp-ban, akkor nem is létezik”. Ezért manapság elengedhetetlen, hogy minden egyes marketingtevékenységet bevigyünk a ClickUp-ba, ahol minden érdekelt fél láthatja.

A mi mentalitásunk az, hogy „ha nincs a ClickUp-ban, akkor nem is létezik”. Ezért manapság elengedhetetlen, hogy minden egyes marketingtevékenységet bevigyünk a ClickUp-ba, ahol minden érdekelt fél láthatja.

A ClickUp segítségével a marketingcsapatok központosíthatják az eszközöket, a projekteket és a kommunikációt, így kiküszöbölhetik a redundanciát, csökkenthetik a kontextusváltást, és a hatékony munkára koncentrálhatnak.

Maradjon szervezett a ClickUp Marketing Project Management Software segítségével, és használjon hatékony eszközöket, mint például a SaaS CRM, a kampányok tervezéséhez, végrehajtásához és nyomon követéséhez.

Használja a ClickUp Tasks szolgáltatást, hogy komplex kampányokat kezelhető elemekre bontson, az általános célokhoz tartozó fő feladatokkal és a konkrét eredményekhez tartozó alfeladatokkal, biztosítva ezzel a projekt alapos nyomon követhetőségét.

A platform prioritásalapú feladatkiosztást tesz lehetővé, és a csapatok különböző prioritási szinteket állíthatnak be, például „Sürgős”, „Magas” vagy „Normál”.

Állítsa be projektjeinek prioritását a ClickUp Tasks segítségével

Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a ClickUp Comments és a ClickUp Chat, amelyek lehetővé teszik a csapat számára a gyors kommunikációt, a ClickUp javítja a valós idejű együttműködést. Ez csökkenti a hosszú e-mail láncok szükségességét, és javítja a csapat összehangoltságát és átláthatóságát.

A ClickUp Chat segítségével hatékonyan kommunikálhat marketingcsapatával anélkül, hogy el kellene hagynia a munkaterületét.

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 83%-a elsősorban e-mailre és csevegésre támaszkodik a csapatkommunikációban. Munkaidejük közel 60%-át azonban ezeknek az eszközöknek a váltogatásával és információkereséssel töltik. A ClickUp-hoz hasonló, mindenre kiterjedő munkaalkalmazással marketingprojekt-menedzsmentje, üzenetküldése, e-mailjei és csevegései egy helyen összpontosulnak! Itt az ideje a központosításnak és az energizálásnak!

Válassza a ClickUp Automations szolgáltatást az ismétlődő feladatok, például az automatikus feladatkiosztás és az állapotfrissítések kiküszöbölésére. A munka automatizálása növeli a hatékonyságot, és lehetővé teszi a csapat számára, hogy a kritikus stratégia kidolgozására koncentráljon.

Használja ki a marketing automatizálást a ClickUp Automations segítségével

Világos vizuális áttekintést szeretne a kampány teljesítményéről? Használja a ClickUp Dashboards szolgáltatást. Testreszabható felülete segítségével a csapatok nyomon követhetik a legfontosabb mutatókat és valós időben módosíthatják stratégiáikat az eredmények optimalizálása érdekében.

A ClickUp Dashboards segítségével zökkenőmentesen vizualizálhatja marketingmutatóit.

A ClickUp kreatív ügynökségeknek szánt szoftvere segíthet a B2B SaaS marketing ügynökségeknek is a csapat teljesítményének optimalizálásában azáltal, hogy valós időben megjeleníti a csapat kapacitását, azonosítja és megakadályozza a munkafolyamatok szűk keresztmetszeteit, valamint stratégiailag osztja el az erőforrásokat a projektek között.

Készítse el marketingterveit egy helyen a ClickUp Software for Creative Agencies segítségével.

Végül, a ClickUp más eszközökkel, például CRM-ekkel, e-mail marketing platformokkal és SaaS alkalmazásokkal való integrációs képessége központosítja a marketingtevékenységeket, megkönnyítve az adatok, a kommunikáció és a munkafolyamatok kezelését egy platformról.

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp marketingügynökségi sablonjával gyorsan megtervezheti, végrehajthatja és nyomon követheti kampányait.

Használja a ClickUp ügynökségkezelési sablont több ügyfél kezeléséhez, a csapatok közötti együttműködés összehangolásához, a valódi hatást kiváltó célokra való összpontosításhoz, valamint az összes marketingprojekt előrehaladásának nyomon követéséhez egy központi felületen.

A szokásos állapotok segítségével egy pillanat alatt nyomon követheti a projekt előrehaladását, a szokásos mezők pedig a legfontosabb részleteket, például a fiókadatokat és a szerződés méretét rendszerezik, míg a szokásos nézetek gyors hozzáférést biztosítanak a legfontosabb irányítópultokhoz. Ezen felül javíthatja a projektmenedzsmentet időkövetéssel, címkékkel, függőségi figyelmeztetésekkel és integrált e-mailekkel, hogy minden a terv szerint haladjon.

Ha azonban olyan sablont szeretne, amely lehetővé teszi több ügyfél és kampány kezelését, akkor a ClickUp Marketing Agency Template lehet az, amire szüksége van.

Maradjon stratégiailag előrébb a megfelelő B2B marketingügynökséggel

A megfelelő SaaS marketingügynökséggel való együttműködés elengedhetetlen az üzleti növekedéshez. Ezek az ügynökségek a lead generálásra, a SEO-ra és a előfizetésen alapuló üzletágakra szabott kereslet generálásra összpontosítanak. Válasszon olyan ügynökséget, amely rendelkezik iparági tapasztalattal és erős eredményekkel a SaaS-specifikus kihívások terén.

A ClickUp segít csapatainak a szervezettség fenntartásában és a hatékony együttműködésben testreszabható munkafolyamatok, feladatkezelés és valós idejű nyomon követés révén. Egyszerűsíti a kampánykezelést, növeli a termelékenységet és optimalizálja az ARR és a churn mutatókat.

Egy jó ügynökség, a ClickUp hatékony funkcióival kombinálva, segíthet növelni a láthatóságot és elérni a hosszú távú növekedést.

Készen áll a SaaS marketingjének fellendítésére? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!