Több mint 30 legjobb Leonardo AI-parancs lenyűgöző vizuális effektekhez

Képzelj el egy ragyogó metropolist egy idegen bolygón, kristályszerkezetekből épült felhőkarcolókkal és neonfolyókkel, amelyek az utcákon folynak.

Néhány évvel ezelőtt az ilyen ötletek vizuális valósággá alakításához egy szakértő tervezőkből és vizuális művészekből álló csapatra volt szükség, akik csúcstechnológiás eszközökkel rendelkeztek.

A generatív AI-nak köszönhetően most már azok is, akiknek nincs tervezési tapasztalatuk, perceken belül elképesztően lenyűgöző vizuális elemeket hozhatnak létre. Képzelje el, hogy ilyen kreatív erő áll az Ön rendelkezésére – egy olyan platformmal, mint a Leonardo AI.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatunk több mint 30 példát a Leonardo AI promptokra, amelyeket módosíthat, átalakíthat vagy inspirációként felhasználhat saját vizuális remekműveinek létrehozásához.

⏰ 60 másodperces összefoglaló A Leonardo AI egy generatív AI platform, amely szöveges promptokat alakít át képekké, textúrákká és koncepciórajzokká. Az olyan funkciók, mint az egyéni modellek képzése, a kép-parancs és a storyboard, lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy precízen finomítsák vizuális elemeiket. A promptok elsajátítása növeli a kreativitást és a hatékonyságot. A strukturált promptok segítenek pontos, kiváló minőségű képek létrehozásában, csökkentve ezzel az idő- és energiafelhasználást. A ClickUp segít az AI által generált vizuális elemek kezelésében. Az olyan eszközökkel, mint a Whiteboards, a Docs és a Brain, a csapatok rendszerezhetik ötleteiket, együttműködhetnek és racionalizálhatják a kreatív munkafolyamatokat.

A Leonardo AI megértése

A Leonardo AI (amelyet a Canva vásárolt meg) egy generatív AI platform, amely fejlett ML algoritmusokat használ a szöveges promptok kiváló minőségű képekké, illusztrációkká, textúrákká és koncepciórajzokká alakításához.

via Leonardo AI

Továbbá fejlett testreszabási lehetőségeket kínál a felhasználóknak, hogy finomítsák, manipulálják és tökéletesítsék alkotásaikat anélkül, hogy azok mesterségesnek vagy inkonzisztensnek tűnnének. Ez különösen hasznos azoknak a játékfejlesztőknek, tervezőknek és művészeknek, akiknek finomhangolásra van szükségük a kimenetük felett.

A Leonardo AI legfontosabb jellemzői

Egyedi modellképzés: Képezze az AI-t saját képeivel, hogy olyan vizuális elemeket hozzon létre, amelyek illeszkednek stílusához, márkájához vagy művészi elképzeléseihez.

Kép-sugallat: Töltsön fel egy képet, és az AI generál egy sugallatot, amely segít Önnek hasonló vizuális elemeket könnyedén újraalkotni vagy finomítani.

AI-sugallatok segítségével: Okosabb sugallatok javasolt melléknevekkel, határozószavakkal és érzelmekkel, hogy jobb eredményeket érj el.

Storyboard készítés: Könnyedén hozhat létre vizuális elemek sorozatát történetek, marketingkampányok vagy játékkoncepciók megtervezéséhez.

Privát mód: Egyszerű kapcsolóval biztosíthatja alkotásainak bizalmas kezelését az extra adatvédelem érdekében.

Miért fontos a promptok elsajátítása?

A Leonardo AI perceken belül lenyűgöző vizuális effekteket varázsol az ötleteiből – de csak akkor, ha a megfelelő utasításokat adja meg neki. Pontosabban: minél egyértelműbb az utasítás, annál jobb eredményre számíthat.

Nézzük meg, miért kell elsajátítania a Leonardo AI parancsokat:

Pontos eredményeket biztosít: A jól megfogalmazott utasítás segít az AI-nek megérteni a képekben kívánt pontos stílust, kompozíciót és részleteket.

Csökkenti a kísérletezést: A világos utasítások megakadályozzák, hogy az AI véletlenszerű vagy nem megfelelő vizuális elemeket hozzon létre, így kevesebb javításra van szükség.

Javítja a kreatív kontrollt: A konkrét utasítások lehetővé teszik a világítás, a perspektíva és a művészi effektek finomhangolását anélkül, hogy utólagos szerkesztésre lenne szükség.

Növeli a skálázhatóságot: A hatékony promptok segítenek ugyanazon koncepció több változatának létrehozásában, miközben megőrzik a konzisztenciát.

Optimalizálja a költségeket és a hatékonyságot: A jól felépített promptok segítenek kiváló minőségű eredményeket elérni, csökkentve a költséges tervezők igénybevételét a kezdeti vázlatok elkészítéséhez.

🔍 Tudta? Egyes AI modellek képesek saját promptokat írni! Az Automatic Prompt Engineer (APE) önállóan generálja, teszteli és kiválasztja a legjobban teljesítő promptot.

Példák a Leonardo AI parancsokra

A Leonardo AI ötvözi a grafikai tervezésben az AI-t, és mindent létrehoz, az álomszerű fantáziavilágoktól a filmszerű portrékig.

A legjobb eredmények elérése érdekében több mint 30 Leonardo AI-sugallatot állítottunk össze, amelyek inspirálhatnak vagy kipróbálhatók (ideje életre kelteni a benned rejlő sugallat-mérnököt!) 👇

Sugallatok fantasztikus és mitológiai képek létrehozásához

Íme néhány Leonardo AI prompt és kimeneti kép mitikus lényekről, hősi alakokról és varázslatos valóságról.

1. Női Black Canary leopárd mintás ruhában

Sugallat: A Black Canary ihlette női szuperhős, leopárdmotívumokkal díszített ruhában, egy nyüzsgő város közepén áll. Bonyolult, leopárdminta és fekete bőr díszítésű ruhát visel.

💡Profi tipp: Mindig építsen be filmes narratív elemeket. Használjon pontos leírásokat, amelyek mélységet adnak, például drámai megvilágítást, texturált anyagokat és hangulatos környezeti kontextust, hogy az alapvető karakterleírásokat vizuálisan többrétegű jelenetekké alakítsa.

2. Fotórealisztikus sárkány középkori hegyeken

Példa: Egy fenséges, rendkívül részletgazdag fekete sárkány ül egy sziklás dombon, és nézi a kanyargós folyóval és távoli hegyekkel tarkított buja völgyet.

3. Egy magányos szamuráj sétál a bambuszerdőben

Sugallat: Egy magányos szamuráj katanával, alkonyatkor sétál a ködös bambuszerdőben, háttérben lágy, tüzes fény, tükröződések a vízben, filmszerű kompozíció, rendkívül részletes anime stílus, dinamikus megvilágítás, térbeli köd, bonyolult textúrák.

📌 A legtöbb AI-eszköz alapértelmezés szerint négyzet alakú képeket használ, de az egyéni képarányok használata jobb keretezést eredményez. Mozis (21:9 vagy 16:9) : Legalkalmasabb tájképekhez, dinamikus akciójelenetekhez

Függőleges (9:16 vagy 4:5) : Legalkalmasabb mobilbarát portrékhoz, magával ragadó háttérrel.

Extrém ultraszéles (32:9): kiválóan alkalmas panorámaképek készítésére

4. Egy ősi templom fényképe, bonyolult részletekkel

Sugallat: Egy ősi indiai templomkomplexum bonyolult kőfaragványokkal és élénk homokkő árnyalatokkal, lágy napfényben fürödve. Az építészet fenséges, buja növényzet veszi körül, fotórealisztikus és filmszerű stílusban ábrázolt, nyugodt és időtlen légkörrel.

Utasítások építészeti és belsőépítészeti vizuális elemek létrehozásához

Íme néhány prompt, amellyel megpróbáltunk lenyűgöző belső tereket, építészeti és futurisztikus művészeti koncepciókat létrehozni a Leonardo AI segítségével:

5. Modern ház végtelenített medencével és kilátással az óceánra

Sugallat: A ház lenyűgöző, függő kialakítású, az óceánba zökkenőmentesen átmenő végtelenített medencével rendelkezik. A minimalista, őshonos növényekkel körülvett üvegteraszról zavartalan kilátás nyílik a tengerre és a horizonton. A meleg fény fokozza a nyugodt és modern hangulatot.

🖌️További részletek: A kép elkészítéséhez a Leonardo Kino XL programot használtuk, és a Cinematic preset opciót választottuk.

6. Finomítsa ennek a városi felhőkarcoló képnek a megvilágítását

Példa: Modern vállalati épület elegáns kék homlokzattal, nagy üvegablakokkal, amelyek visszatükrözik a város sziluettjét, a ClickUp márkanév feltűnő, fehér betűkkel a tetején, városi környezet felhőkarcolókkal a háttérben, meleg aranyórai megvilágítás, rendkívül részletes, fotórealisztikus, professzionális építészeti stílus.

7. Futurisztikus sivatagi építészet

Sugallat: Futurisztikus építészeti struktúra egy hatalmas sivatagi táj közepén, sima, ívelt üveg és beton kialakítással. Homokdűnék és távoli hegyek veszik körül, tiszta kék ég alatt, a jelenet ötvözi a modern minimalizmust egy szürreális, fantasztikus hangulattal. Rendkívül részletes és filmszerű megvilágítás.

8. Minimalista japán teaszoba lágy világítással

Sugallat: Egy nyugodt japán teaszoba hagyományos tatami szőnyegekkel, alacsony faasztallal és kilátással egy buja, békés kertre. A jelenet minimalista, természetes faelemekkel, lágy világítással és békés légkörrel.

9. Díszes középkori templombelső

Sugallat: Középkori templom belső tere, íves mennyezetek, bonyolult freskók, ólomüveg ablakok, részletgazdag fa padok, aranyoltár díszek, meleg csillárvilágítás, a kőpadlóra áradó napfény, fotórealisztikus, rendkívül részletgazdag

🎯Ne feledje: a Leonardo AI rövid, leíró mondatokkal működik a legjobban, nem pedig hosszú, bonyolult mondatokkal, ezért készítsen világos promptokat.

10. Egy kísérteties gótikus kastély

Példa: Egy elhagyatott gótikus kastély bonyolult boltívekkel, poros csillárral, szakadt vörös bársonyfüggönyökkel, törött fa padlóval, magas ablakokon beszűrődő halvány fénnyel és kísérteties, kísérteties légkörrel.

Utasítások a természet és a táj vizualizációjának létrehozásához

Használjuk most a Leonardo AI-t, hogy élethű természeti jeleneteket hozzunk létre nyugodt erdőkben és fenséges hegyekben 👇

11. Lenyűgöző madár egy virágzó fán

Sugallat: Egy élénk színű madár ül egy cseresznyevirágos ágon tavasszal, kék, sárga és piros tollazattal, lágy fókuszú virágos háttérrel, finoman hulló szirmokkal és meleg napfényben. Rendkívül részletes, 8K fotórealisztikus, természetes megvilágítással és élénk színekkel.

12. A nyers erőt és a természet drámaiságát megtestesítő vad jegesmedve

Sugallat: Egy hatalmas jegesmedve rohan át a havas tájat sötét, viharos égbolt alatt, amelyet fényes villámlás világít meg, hó repül körülötte, filmszerű és fotórealisztikus, rendkívül részletes, drámai hangulat.

💡Profi tipp: Használja a kettős mélységű rétegezést, hogy az AI generátorok természetes rétegeket hozzanak létre, akárcsak egy kamera. Ahelyett, hogy az AI-ra bízná a mélység meghatározását, manuálisan válassza szét a előteret, a középtéret és a háttéret a promptjában. Példa: „Élesen fókuszált lovag (előtér), ködbe burkolózó romok a távolban (középtér), vérvörös égbolt (háttér, kissé elmosódott).”

13. Aranyszínű őszi levelek egy nyugodt tó partján

Sugallat: Nyugodt őszi táj egy csendes tó partján, ahol arany- és vörös levelek hullnak le egy nagy tölgyfáról. A tó visszatükrözi az esti égbolt lágy színeit, álomszerű és békés hangulatot teremtve. A víz lágy hullámai hozzájárulnak a valósághűséghez, és egy enyhe szellő mozgatja a levegőben maradt leveleket. A tájat meleg, aranyos fény világítja meg, fokozva a hangulatos őszi hangulatot. Rendkívül részletes, fotórealisztikus, filmszerű megvilágítás

14. Fotórealisztikus közeli felvétel élénk napraforgóról

Példa: Fotórealisztikus közeli felvétel élénk sárga napraforgókról, gazdag zöld levelekkel, sötét textúrájú háttér előtt.

15. Közelkép egy ujjnyi méretű flamingóról

Példa: Közelkép egy miniatűr rózsaszín flamingóról, amely finoman ül egy emberi ujjbegyen, meleg, aranyló naplemente előtt. A flamingó tollazata részletgazdag és puha, élénk rózsaszín árnyalatokkal és bonyolult textúrával.

Sci-fi és futurisztikus koncepciók létrehozására szolgáló promptok

16. Rogue női vezető cyberpunk felszerelésben

Sugallat: Rogue, az Eclipse Down ellenállás 30 éves, harcias női vezetője magabiztosan áll. Hosszú, barna haja kékes rasztafonatokkal hullámzik a holdfényben. Fekete harci ruhát visel, amelyhez kibernetikus kesztyű, fém jelvény és kék neon díszítésű fekete nadrág tartozik. Mögötte a futurisztikus városi táj hologramokkal és mesterséges fényekkel ragyog, jelezve kiemelkedő jelenlétét.

🔍Tudta? A Leonardo AI Negative Prompt (Negatív prompt) fülét használva eltávolíthatja a képekből a nem kívánt elemeket. Kezdésként olyan elemeket adhat meg, mint „elmosódott effektusok”, „torz kezek” vagy „nincs rajzfilmszerű kép”.

17. Gázálarcos férfi egy disztópikus városban

Példa: Komor férfi futurisztikus gázálarcban, eső áztatta disztópikus városi tájban, lágy neonfényekkel megvilágítva. A környezet sötét és filmszerű, a részletes esőcseppek visszatükrözik a város fényét. Ultra-realisztikus és hangulatos, sci-fi hangulattal.

18. Idegen űrhajó lebeg a naplementében egy nyugodt tó felett

Példa: Digitális festmény egy hatalmas idegen űrhajóról, amely naplemente idején egy békés táj felett lebeg, és tükröződik az alatta fekvő nyugodt tó vizén.

19. Fotórealisztikus kép a Merkúrról

Sugallat: Egy hatalmas, ragyogó bolygó uralja az idegen égboltot, meleg narancssárga fényt vetve a kopár, sziklás terepre, amelyen szórványosan gömbölyű sziklák hevernek. A kanyargós folyó visszatükrözi a horizontban lenyugvó iker napok ragyogását, a csillagokkal teli tiszta kozmikus ég alatt. Moziszerű, rendkívül részletgazdag és fotórealisztikus kép.

🔖 Barátságos emlékeztető: Használjon sok cselekvésigét és filmes utasítást a promptjaiban. Például: ❌ „Harcos a csatatéren” → Unalmas✅ „A csatában megsebesült harcos kardját szorongatja, esik az eső, miközben a füstös levegőben parázsok kavarognak” → Élőnek tűnik

20. Futurisztikus és luxus víz alatti hálószoba

Sugallat: Futurisztikus víz alatti hálószoba, elegáns, modern fehér bútorokkal és nagy üvegfalakkal, ahonnan kilátás nyílik a tengeri élővilágra és a korallzátonyokra.

Utasítások absztrakt művészet létrehozásához

Most nézzünk meg néhány AI művészeti promptot, amelyeket bevihet az AI művészeti generátorokba, hogy életre keltsd absztrakt ötleteidet 👇

21. Macska poszter absztrakt geometrikus művészettel

Sugallat: Poszterhez hasonló dizájn, amelyen egy stilizált macska látható élénk virágos patchwork háttér előtt, kissé felfelé tekintve, élénk színekkel, tiszta vonalakkal, bonyolult mintákkal, modern népművészet ihlette.

22. Retro háttér hozzáadása egy vintage autó képéhez

Utasítás: Fokozza a füves mezőn parkoló vintage piros autó hátterét retro ihletésű napfényes égbolttal, távoli hegyekkel és magas pálmafákkal. Használjon meleg, merész színeket, nosztalgikus 1970-es évekbeli esztétikával. Az autót érintetlenül hagyja, míg a hátteret zökkenőmentesen keveri össze.

23. Reggeli asztalterítés

Példa: Fotórealisztikus digitális műalkotás egy rusztikus faasztalról, amelyen különböző friss gyümölcsök, kézműves kenyér és egy pohár méz található, amely meleg palacsintákra csöpög. A lágy természetes fény kiemeli a textúrákat és a színeket, meghitt és barátságos hangulatot teremtve.

24. Egy fénykép egy luxus, érett cseresznyéről

Példa: Egy fényes, piros cseresznye fotója zöld szárral, puha, krém színű szövetre helyezve. A megvilágítás természetes és diffúz, minimalista és elegáns kompozíciót hozva létre, sekély mélységélességgel a fókusz érdekében.

25. Gőzölgő kávéscsésze egy hangulatos kávézóban

Példa: Fotórealisztikus kép egy gőzölgő kávéscsészéről egy okostelefonon, amely egy fa kávézóasztalon áll. A háttérben meleg hangulatvilágítás látható ipari stílusú függő lámpákból, valamint egy hangulatos, modern kávézó belső tere nagy ablakokkal és elmosódott részletekkel.

26. Szaftos hamburger egy éttermi környezetben

Sugallat: Fotórealisztikus közeli felvétel egy lédús sajtburgerről, salátával, paradicsommal és fényes zsemlével, amelyet sült krumpli, sütemény és snackek tálakkal körülvéve egy faasztalon tálalnak. A háttérben homályos, meleg fényű éttermi hangulat látható, ahol emberek étkeznek.

Egyéb Leonardo-utasítások

27. Portrévilágítás finomítása

Próbálja ki: Finomítsa a mosolygó nő képét úgy, hogy fokozza az arcán látható lágy megvilágítást, és mélyebbé teszi a háttérben látható elmosódott városi tájat.

28. Felülnézet egy nyüzsgő piactérről

Példa: Felülnézet egy nyüzsgő szabadtéri piacról, színes standokkal, forgalmas vásárlókkal és szimmetrikusan elrendezett, bonyolult mintázatú árukkal.

29. Teleobjektívvel készített felvétel egy erdőből előbújó szarvasról

Sugallat: Távfelvétel egy szarvasról egy erdő tisztásán, lágy köd és távoli, elmosódott lombok között.

30. Örökítse meg egy ablakon kinéző személyt

Példa: Középtávolságból felvett kép egy ablakon kinéző személyről, az üvegben tükröződő városi fényekkel és elmosódott beltéri háttérrel.

31. Készítsen egy nagyon részletes makrófelvételt mozgásban lévő óraművekről

Sugallat: Közelkép makrófelvétel mozgó óraművekről, bonyolult tükröződésekkel és éles fém részletekkel. Rendkívül részletes és fókuszált

32. Mélységre fókuszáló kilátás egy őszi erdőre

Sugallat: Mélységre fókuszáló kilátás egy színes őszi levelekkel borított erdei ösvényre, a fák között átszűrődő napfényre és a távoli erdő homályos háttérére.

Ez volt egy összefoglaló a legjobban meghatározott, legfinomabb és legkidolgozottabb Leonardo AI prompt példákról, amelyekből inspirációt meríthet!

Saját Leonardo AI-parancsok készítése

Most, hogy megismerkedett a Leonardo AI által létrehozott legcsodálatosabb műalkotásokkal, bemutatjuk Önnek a hatékony promptok elkészítésének szisztematikus módszerét.

1. Kezdjen egy világos elképzeléssel

A prompt generálásának folyamata jóval azelőtt kezdődik, hogy megnyomná a prompt sávot. Az első lépés egy élénk és részletes elképzelés arról, hogy mit szeretne létrehozni.

Ne siesse el a folyamatot. Inkább szánjon rá időt, hogy inspirációt és referenciákat gyűjtsön a részletes promptok elkészítéséhez. Még jobb, ha moodboard sablonokat és ötlet táblákat használ a brainstorminghoz, hogy rendszerezze gondolatait.

Ez a megközelítés segít világosan átgondolni a színpalettákat, a művészeti stílusokat és a témákat, megalapozva ezzel egy jól megalkotott promptot.

2. Határozza meg és írja le a témáját

A téma az első dolog, amit beír az AI prompt generátorba. Ez a kép fókuszpontja (központi eleme), amely megteremti a feltételeket ahhoz, hogy az AI kép promptok varázslatos hatását kifejthessék.

A téma lehet valami olyan egyszerű, mint egy fa. A legfontosabb azonban, hogy a lehető legkonkrétabb legyen. Gondoljon olyan tulajdonságokra, mint a szín, a méret, a textúra, a helyszín vagy bármely más egyedi jellemző, amely kiemeli a témát.

Ha nem tudja, hogyan kell megfogalmazni a téma leírását, itt van néhány kérdés, amelyre érdemes megpróbálnia válaszolni: 👉Mi a téma? pl. személy, állat, tárgy vagy jelenet👉Van olyan cselekvésszó, amely leírja a témát? pl. séta, repülés, pihenés👉Milyen hangulatot vagy érzelmet közvetít a téma? pl. békés, titokzatos, élénk👉Hol található a téma? pl. erdőben, futurisztikus tetőn, csillagos éjszakai égbolton👉Milyen részletek teszik a témát egyedivé? pl. ragyogó szemek, bonyolult minták

Példánkban ahelyett, hogy csak „egy fa” lenne, az AI képalkotáshoz jobb téma lehet egy „százéves tölgyfa csavart gyökerekkel”.

3. Fokozza a prompt hatását módosítókkal

A módosítók olyan leíró elemek, amelyek ötleteit árnyalt eredményekké alakítják.

Ezek azok az „extra részletek”, amelyek meghatározzák, hogy a téma hogyan néz ki, milyen érzést kelt, vagy hogyan hat a környezetére, és olyan aspektusokat fednek le, mint a stílus, a kompozíció, a megvilágítás, a textúrák és még sok más.

Egy gyors segédlet a különböző módosítók leírásához használható szavakról:

Módosító Leírás Segédlet Stílus Adja meg a kép művészi stílusát Cyberpunk, anime, 3D-renderelés, fotórealisztikus, akvarell, absztrakt, gótikus Világítás Írja le, hogyan hat a fény a tárgyra vagy a háttérre! Stúdióvilágítás, ragyogó, neonfények, tompított, aranyóra, stúdió, lágy fény Hangulat Határozza meg a kép érzelmi hangulatát vagy légkörét Szeszélyes, nyugodt, vidám, intenzív, melankolikus Textúra Határozza meg a kép hangulatát vagy felületi részleteit Durva, sima, fényes, csillogó, bársonyos, csillogó, repedt Kompozíció Írja le az elemek elrendezését egy keretben Szimmetrikus, középre állított, közepes fókuszú, panorámás, közeli felvétel, széles látószög Kameraállások és objektívek Írja le, ha konkrét fényképezőgépet és objektívet tart szem előtt. Nikon D850, Canon EOS R6 Mark II, 70 mm, 35 mm, 85 mm, 135 mm+, 300 mm+, 800 mm Környezet Írja le a téma elhelyezkedését! Ködös erdő, városi látkép, varázslatos rét, kopár sivatag, disztópikus város

4. Legyen konkrét a negatív promptokkal

Továbbhaladva, itt mondja el konkrétan a Leonardo AI-nak, hogy mit nem szeretne látni a képen.

Ez lehet egy konkrét jellemző, stílus vagy elem, amely torzíthatja a képet és kevésbé vonzóvá teheti azt.

Néhány Leonardo AI negatív prompt kulcsszó, amelyet magának is elmenthet: Nincsenek élénk színek

Nincs homályos kép

Nincs rajzfilmszerű kép

Nincs klónozott arc

Nincsenek furcsa fejek

Nincs kancsal szem

Ezeket a részleteket közvetlenül a promptba is beírhatja, de sokkal egyszerűbb a Leonardo AI negatív prompt funkcióját használni. Ez segít finomítani az eredményeket anélkül, hogy a fő promptot túlzsúfolná.

5. Priorizálja a sorrendet

Miután finomhangolta a parancsokat módosítókkal és negatív kulcsszavakkal, itt az ideje, hogy fontossági sorrendbe állítsa őket. Rendezze őket fontosságuk szerint, hogy irányítsa az AI-t és a legjobb eredményeket érje el.

És hé, itt van egy prompt-struktúra, amit érdemes kéznél tartani:

Leíró téma + stílus + kompozíció + színes megvilágítás + további renderelési részletek + negatív prompt

Most nézzünk meg néhány praktikus tippet, amelyek segítségével még hatékonyabb AI-utasításokat készíthet:

