A beszerzéshez szükséges 10 legjobb AI-eszköz 2025-ben

SAP Ariba (A legjobb végpontok közötti digitális beszerzési megoldásokhoz)

Ivalua (A legjobb rugalmas beszerzési testreszabási lehetőségekhez)

Zycus (A legjobb fejlett AI-alapú kiadási intelligencia)

SynerTrade (A legjobb átfogó beszerzési és szerződéskezelési funkciókhoz)

GEP SMART (A legjobb megoldás a fejlett elemzésekkel ellátott egységes beszerzés-fizetés folyamatokhoz)

JAGGAER (A legjobb speciális beszerzési és forráskeresési eszközök)

IBM Watsonx Procurement (A legjobb fejlett prediktív elemzésekhez beszerzési döntésekben)

Coupa (A legjobb a beszerzési folyamatok gyors átalakításához)

Sievo (A legjobb beszerzési elemzésekhez és megtakarítások nyomon követéséhez)

A beszerzésben alkalmazott AI gyorsabbá, okosabbá és hatékonyabbá teszi a folyamatot, anélkül, hogy bonyolultabbá tenné. A megfelelő eszköz kiválasztásához a praktikumra, a különböző AI-alkalmazási esetekre és a hosszú távú értékre kell összpontosítani.

Íme, mire kell figyelni az ideális eszköznél. 💁

Automatizálás: Az olyan ismétlődő feladatok, mint a számlák feldolgozása és a beszállítók kezelése, állandó felügyelet nélkül is működjenek.

Valós idejű adatelemzés: Az AI-nek nyomon kell követnie a kiadásokat, jelznie kell a kockázatokat, és prediktív elemzéseket kell kínálnia a megalapozott döntéshozatal támogatása érdekében.

Zökkenőmentes rendszerkompatibilitás: A platformnak zökkenőmentesen kell integrálódnia a meglévő munkafolyamatokba és A platformnak zökkenőmentesen kell integrálódnia a meglévő munkafolyamatokba és a rendeléskezelő rendszerekbe.

Skálázhatóság és rugalmasság: Az üzleti igények változnak, ezért az eszköznek képesnek kell lennie a megnövekedett volumen kezelésére és a változó stratégiákhoz való alkalmazkodásra.

Felhasználóbarát élmény: A csapatoknak könnyedén kell tudniuk navigálni a platformon, anélkül, hogy kiterjedt képzésre vagy technikai ismeretekre lenne szükségük.

Megfelelés és kockázatkezelés: Az AI-nek figyelnie kell a beszállítók megfelelését, fel kell ismernie a potenciális kockázatokat és egyszerűsítenie kell a szabályozási előírások betartását.

Túl sok beszállító, túl sok szerződés és túl kevés idő? Az AI enyhítheti a nyomást: automatizálja a jóváhagyásokat, jelzi a kockázatokat, és segít megtalálni a legjobb ajánlatokat anélkül, hogy végtelenül oda-vissza kellene tárgyalnia.

Íme a beszerzési folyamatot egyszerűsítő legjobb AI-eszközök.

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú beszerzési munkafolyamatokhoz és projektmenedzsmenthez)

A mai munkafolyamatok nem működnek megfelelően. Projektjeink, tudásunk és kommunikációnk különböző, egymástól független eszközökre oszlik szét, ami lassítja munkánkat.

A ClickUp megoldja ezt a problémát az everything app for work alkalmazással, amely egy helyen egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést – mindezt mesterséges intelligencia segítségével, amely gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé. Segít a beszerzési csapatoknak gyorsabban dolgozni, automatizálni az unalmas feladatokat és mindent rendszerezni.

ClickUp Brain

Jelölje ki a legfontosabb szerződési feltételeket, és azonnal hasonlítsa össze az ajánlatokat a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp Brain egy integrált, AI-alapú asszisztens, amely egyszerűsíti a beszerzési munkafolyamatokat és a döntéshozatalt. Feldolgozza a beszállítói ajánlatokat, kivonja a szerződések legfontosabb adatait és valós idejű betekintést nyújt.

A több szállító ajánlatát áttekintő beszerzési vezető a Brain segítségével kiemelheti az árkülönbségeket, jelölheti a rejtett díjakat, és egymás mellett összehasonlíthatja a feltételeket. Emellett átvizsgálja a szerződéseket olyan kockázatok szempontjából, mint a kedvezőtlen megújítási záradékok vagy büntetések, így biztosítva, hogy a csapatok kritikus részletek kihagyása nélkül hozzanak megalapozott döntéseket.

A ClickUp Brain a szerződéselemzésen túl a beszerzés nyomon követését is átalakítja. A csapatok azonnali kiadási jelentéseket, beszállítói teljesítményelemzéseket és költségvetési betekintést kapnak anélkül, hogy táblázatokat kellene átnézniük.

A ClickUp Brain segítségével betekintést nyerhet a beszerzési kiadásokba és a beszállítói teljesítménybe.

Ha a beszerzési vezetőnek negyedéves kiadási összefoglalóra van szüksége, a ClickUp Brain összeállítja az adatokat és áttekinthető bontást készít, így könnyebb felismerni a költségmegtakarítási lehetőségeket. Emellett egyszerűsíti a beszállítókkal való kommunikációt azáltal, hogy összefoglalja az e-maileket és megfogalmazza a válaszokat.

Amikor egy beszállító módosított fizetési feltételeket kér, a ClickUp Brain a korábbi megállapodások alapján professzionális választ generál, biztosítva a tárgyalások következetességét.

A ClickUp Brain felhasználói több LLM közül is választhatnak, többek között a ChatGPT és a Claude közül.

ClickUp Automations

Hozzon létre egyedi automatizálásokat a beszerzési ciklus kezeléséhez a ClickUp Automations segítségével.

A ClickUp Automations megszünteti a manuális nyomon követést és biztosítja a beszerzési munkafolyamatok zavartalan működését.

Amint egy beszállító benyújtja ajánlatát, a ClickUp automatikusan létrehoz egy felülvizsgálati feladatot, hozzárendeli a megfelelő csapattaghoz, és értesíti az érintetteket. A beszerzési kérelmek, jóváhagyások és nyomon követések késedelem nélkül zajlanak, csökkentve ezzel a szűk keresztmetszeteket és biztosítva a projektek zökkenőmentes lebonyolítását.

ClickUp Docs

Tárolja és ossza meg beszállítói szerződéseit a ClickUp Docs-ban

A ClickUp Docs központi hubként szolgál a beszerzési dokumentumok számára, így a szerződések tárolása és az együttműködés zökkenőmentessé válik. A csapatok valós időben szerkeszthetik a megállapodásokat, megjegyzéseket fűzhetnek hozzájuk, és kollégáikat visszajelzésre megjelölhetik.

Ha a jogi csapat egy beszállítói szerződést vizsgál, a beszerzési szakemberek közvetlenül a Docs-ban rendelhetik hozzá őket, így biztosítva a gyors jóváhagyást a végtelen e-mail láncok nélkül.

ClickUp beszerzési sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp beszerzési sablonja segít nyomon követni és kezelni a beszerzési folyamatokat.

Ráadásul a ClickUp beszerzési sablon egy azonnal használható keretrendszer, amely egyszerűsíti a szállítási lánc menedzsmentjét, megkönnyítve minden beszerzési tevékenység nyomon követését, kezelését és ellenőrzését.

A vizuális eszközök és a kódolás nélküli adatbázisok segítségével minden rendezett marad, miközben a beszállítók és a csapat tagjai zökkenőmentesen együttműködnek. Akár nyersanyagokat szerzel be, akár komplex ellátási láncokat kezel, ez a sablon biztosítja a műveletek zökkenőmentes működését.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Meredek tanulási görbe

Egyes fejlett beszerzési funkciók, például a komplex irányítópultok és automatizálások, a legjobban a desktop verzión működnek.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (10 040+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. SAP Ariba (A legjobb végpontok közötti digitális beszerzési megoldásokhoz)

via SAP Ariba

Gondolkodott már azon, milyen lehet egy Fortune 500-as vállalat beszerzését irányítani? Az SAP Ariba ezt az élményt közvetlenül az Ön ujjhegyére hozza.

Hozzáférhet egy több mint 4 millió előzetesen ellenőrzött beszállítóval rendelkező hatalmas hálózathoz világszerte, ami a beszerzést gyerekjátékká teszi. A platform mesterséges intelligenciát hoz az asztalra – gondoljon csak bele, hogy a szállítási láncban felmerülő problémákat még azok bekövetkezte előtt felismerheti, vagy hogy a robotok kezelhetik az idegesítő számlák egyeztetését.

Ráadásul, ha már SAP rendszereket használ, értékelni fogja, hogy az Ariba milyen zökkenőmentesen integrálódik a meglévő rendszerébe. Ez tökéletes megoldás, ha több helyszínen kell nyomon követnie a nagy költségvetésű kiadásokat.

Az SAP Ariba legjobb funkciói

Használja a Discovery megoldást a kapcsolattartáshoz és a pályázati eljárásokhoz, amely részletes kiadási elemzéseket nyújt.

Az SAP Business AI funkciók segítségével azonosítsa a legjobb beszállítókat, hogy azok megfeleljenek az Ön egyedi igényeinek.

Automatizálja az árucikkek kezelését Excel ajánlati lapok importálásával, hogy felgyorsítsa a folyamatot.

Irányítsa a beszerzéseket a preferált beszállítók felé, miközben biztosítja, hogy azok megfeleljenek a beszerzési kritériumoknak.

Az SAP Ariba korlátai

Kihívásokkal szembesül a közvetlen beszerzéshez szükséges alapvető rendszerekkel való integráció terén, amely komplex folyamatokat foglal magában, mint például a készletgazdálkodás és a termelés tervezése.

Nem támogatja a beszállítókkal való mélyebb együttműködést.

SAP Ariba árak

Egyedi árazás

SAP Ariba értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 3,7/5 (75+ értékelés)

3. Ivalua (A legjobb választás a rugalmas beszerzési testreszabási lehetőségeket kereső vállalatok számára)

via Ivalua

Az Ivalua segítségével olyan beszerzési ökoszisztémát hozhat létre, amely tükrözi egyedi üzleti folyamatait. Mélyreható konfigurációs lehetőségeket talál, amelyek alkalmazkodnak a munkafolyamataidhoz, és nem fordítva. A platform komplex beszállítói kapcsolatok és több régióra kiterjedő megfelelőségi követelmények kezelésében nyújt kiemelkedő teljesítményt.

Ha pedig aggódik a jövőbeli bővítés miatt, az Ivalua az Ön vállalkozásával együtt növekszik. Moduláris felépítése azt jelenti, hogy csak azért fizet, amire szüksége van, ami különösen vonzóvá teszi a bővülni kívánó közepes méretű vállalatok számára.

Az Ivalua legjobb funkciói

Kezelje a beszerzési elemzéseket , beleértve a több beszállítói katalógust egy egységes irányítópulton és jelentéskészítő funkciókat az OLAP Cube technológia segítségével.

A modulokat a szezonális igényeknek megfelelően bővítheti vagy szűkítheti, és régió-specifikus megfelelőségi ellenőrzési pontokat tervezhet.

Integrálja a Source-to-Pay folyamat minden aspektusát, beleértve a beszerzést, a szerződéskezelést és a beszállítói menedzsmentet.

Automatizálja a beszállítók felvételének számos aspektusát, csökkentve az emberi intelligencia iránti igényt és felgyorsítva a felvételi folyamatot.

Ivalua korlátai

A versenytársakhoz képest magasabb kezdeti beállítási költségek

Speciális testreszabásokhoz dedikált IT-támogatás szükséges.

Az analitikai eszközök maximális kihasználásához technikai szakértelemre van szükség.

Ivalua árak

Egyedi árazás

Ivalua értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (45+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

4. Zycus (A legjobb azoknak a szervezeteknek, amelyek prioritásként kezelik a fejlett AI-alapú kiadási intelligenciát)

via Zycus

A Zycus AI-motorja kiválóan képes a komplex kiadási adatokat hasznosítható információkká alakítani. Megfigyelheti azokat a kiadási mintákat, amelyek általában elkerülik a figyelmet, míg a kognitív beszerzési asszisztens segít előre jelezni a beszállítói kockázatokat, mielőtt azok felszínre kerülnének.

A beszerzési adatokban elmerülő csapatok számára a Zycus frissítő megközelítést kínál a részletes elemzésekhez. Különösen kiemelkedő az a képessége, hogy automatikusan kategorizálja a kiadásokat és azonosítja a megtakarítási lehetőségeket az egyes részlegeken.

A Zycus legjobb funkciói

Figyelje és értékelje a beszállítók teljesítményét a legfontosabb mutatók alapján, hogy erősítse a kapcsolatokat és javítsa a tárgyalási pozícióját.

Biztosítsa a zökkenőmentes adatáramlást és a valós idejű frissítéseket azáltal, hogy összekapcsolja a Zycus-t a meglévő ERP-platformjaival.

Automatizálja a beszerzési munkafolyamatok során végzett megfelelőségi ellenőrzéseket, hogy megfeleljen a belső irányelveknek és a külső szabályozásoknak.

Használjon robusztus szerződéskezelő eszközöket a szolgáltatásbeszerzés egyszerűsítéséhez és a szerződések rendezett nyilvántartásához.

A Zycus korlátai

A PDF-feldolgozás során néha fontos részletek kimaradnak.

Korlátozott integrációs lehetőségek az újabb ERP-rendszerekkel

Az alapvető jelentéssablonok nem elég rugalmasak

Zycus árak

Egyedi árazás

Zycus értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

5. SynerTrade (A legjobb átfogó beszerzési és szerződéskezelési funkciókhoz)

via SynerTrade

A SynerTrade hatékony beszerzési és szerződéskezelési funkciókat kínál, különös figyelmet fordítva az EU-szabályozásokra. A több pénznemben történő tranzakciók és a régió-specifikus adókövetelmények zökkenőmentes kezelése biztosítja a szabályoknak való megfelelést és a hatékonyságot. Emellett az AI-alapú kiadások elemzése feltárja a rejtett megtakarítási lehetőségeket, optimalizálva beszerzési stratégiáját.

A platform fejlett tárgyalási eszközöket kínál, amelyek stratégiaibbá teszik a beszállítók kiválasztását. Különösen akkor jön jól, ha több európai piacon is meg kell felelnie a szabályoknak.

A SynerTrade legjobb funkciói

Végezzen többkörös ajánlattételi felhívásokat automatizált pontozással, és kövesse nyomon a fenntarthatósági mutatókat az ellátási lánc egészében.

Kezelje zökkenőmentesen a több pénznemű tranzakciókat, és hozzon létre egyedi munkafolyamatokat a regionális előírásoknak való megfelelés érdekében.

Készítsen fejlett aukciós forgatókönyveket a stratégiai beszerzéshez

Használja a Procure-to-Pay funkciót a beszerzési folyamat teljes egyszerűsítéséhez, a megrendeléstől a fizetésig.

A SynerTrade korlátai

A dokumentumkezelő rendszer nehézkesnek tűnik.

Korlátozott integráció nem európai fizetési rendszerekkel

SynerTrade árak

Egyedi árazás

SynerTrade értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

6. GEP SMART (A legjobb egységes beszerzési folyamatokhoz fejlett elemzési funkciókkal)

via GEP SMART

A GEP SMART a beszerzés komplexitását átalakítja világos, megvalósítható betekintéssé. A platform kiemelkedik abból a szempontból, hogy képes egységesíteni a közvetlen és közvetett beszerzési folyamatokat.

Kifinomult kategóriakezelő eszközöket talál, amelyek segítenek egyszerűsíteni beszállítói kapcsolatait. A natív mobil funkciók biztosítják, hogy bárhonnan kezelhesse beszerzési feladatait. A több ERP-t használó szervezetek számára a GEP SMART zökkenőmentes integrációs funkciókat kínál, amelyek biztosítják az adatok konzisztenciáját a különböző rendszerek között.

A GEP SMART legjobb funkciói

Egységesítse a közvetlen és közvetett kiadások kezelését, és hozzon létre kategóriakülönleges beszerzési munkafolyamatokat.

Használja a fejlett mesterséges intelligenciát a számlák pontos osztályozásához, a beszerzési folyamatok javításához és a költségmegtakarítás maximalizálásához.

Használja ki a robotizált folyamatok automatizálását (RPA) az ismétlődő feladatok kiküszöbölésére és a manuális hibák csökkentésére.

Az automatizált megtakarításkövetéssel azonosítsa és kövesse nyomon a költségmegtakarítási lehetőségeket.

A GEP SMART korlátai

A megvalósítás időtartama meghaladja az iparági átlagot, és a jelentések testreszabása technikai szakértelmet igényel.

A keresési funkció lassú és hibás.

GEP SMART árak

Egyedi árazás

GEP SMART értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

via JAGGAER

A JAGGAER olyan szervezetek számára készült, amelyek rendkívül speciális beszerzési igényekkel rendelkeznek, különösen az oktatási intézmények és kutatószervezetek. A platform alkalmazkodik az oktatási projektek költségvetési ciklusainak kezeléséhez és a támogatásalapú beszerzési követelményekhez.

Speciális munkafolyamatai ideálisak laboratóriumi berendezések és kutatási anyagok beszerzéséhez, valamint komplex jóváhagyási hierarchiák nyomon követéséhez. Ezenkívül a platform támogatja a közszféra megfelelőségi és auditálási követelményeit.

A JAGGAER legjobb funkciói

Egyszerűsítse a támogatásalapú beszerzéseket az osztályok között, miközben fenntartja az összhangot a finanszírozási követelményekkel.

Kövesse nyomon a több támogatáshoz és finanszírozási forráshoz kapcsolódó kiadásokat automatizált allokációs szabályokkal.

Készítsen átfogó jelentéseket a közszféra auditálási követelményeinek megfelelően a beépített megfelelőségi ellenőrzések segítségével.

A JAGGAER korlátai

A komplex konfigurációs lehetőségek túlterhelik a kisebb intézményeket

A régi rendszerekkel való integráció kiterjedt testreszabást és korlátozott rugalmasságot igényel a szabványos jelentés sablonok tekintetében.

JAGGAER árak

Egyedi árazás

JAGGAER értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (25+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (20+ értékelés)

8. IBM Watsonx Procurement (A legjobb fejlett prediktív elemzésekhez beszerzési döntésekben)

az IBM Watsonx segítségével

Az IBM Watsonx Procurement olyan vállalatok számára készült, amelyek beszerzési döntéseik meghozatalához mesterséges intelligencián alapuló információkra támaszkodnak. A platform strukturálatlan beszállítói adatokat elemz, zavarokat jelez előre és optimalizálja a beszerzési stratégiákat. Gépi tanulást alkalmaz a szállítási lánc kockázatainak előrejelzésére és a potenciális költségmegtakarítási lehetőségek azonosítására.

Az IBM Watsonx Procurement legjobb funkciói

Hozzon létre dinamikus kockázati profilokat a beszállítók számára, és elemezze a teljesítménytrendeket és a piaci feltételeket, hogy előre jelezze a lehetséges zavarokat, mielőtt azok bekövetkeznének.

A természetes nyelvfeldolgozás segítségével alakítsa át a strukturálatlan beszerzési adatokat értelmes információkká.

Optimalizálja a készletszinteket több helyszínen is prediktív kereslet-előrejelző algoritmusok segítségével.

Automatizálja a szerződéselemzést és a megfelelőség ellenőrzését fejlett dokumentumértelmezési képességek segítségével.

IBM Watsonx Beszerzési korlátozások

Az optimális AI-teljesítményhez jelentős adatmennyiségre van szükség.

Bizonyos funkciók, például a notebook és az adatelemzés esetében regionális korlátozások vannak érvényben, amelyek hatással lehetnek a globális beszerzési tevékenységekre.

IBM Watsonx beszerzési árak

Egyedi árazás

IBM Watsonx Beszerzés értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 320 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Coupa (A legjobb a beszerzési folyamatok gyors átalakításához)

via Coupa

A Coupa egyszerűsíti a beszerzést anélkül, hogy a funkcionalitás rovására menne. A platform intuitív felületén keresztül a gyors felhasználói adaptációra helyezi a hangsúlyt.

Észreveszi majd, hogy az AI intelligens megoldások csendben működnek a háttérben, folyamatok javítását javasolják és jelzik a lehetséges megtakarításokat. A platform kiválóan összeköti az összes kiadási érintkezési pontot – a beszerzési kérelmektől a számlák kifizetéséig. A Coupa kiválóan alkalmas azoknak a csapatoknak, akiknek elegük van a szállítókezelő eszközök közötti váltogatásból, mivel mindent egy digitális felületen egyesít.

A Coupa legjobb funkciói

Használjon közösségi alapú kiadási referenciaértékeket, hogy jobb beszállítói szerződéseket kössön és megtakarításokat azonosítson.

Kössön össze a költségkezelést, a beszerzést és a számlák kifizetését egyetlen egységes platformon.

Egyszerűsítse a beszállítók bevonását automatizált ellenőrzési és beszállítói kockázatkezelési folyamatok segítségével.

A Coupa korlátai

A fejlett funkciók prémium, éves áron elérhetők.

Az egyéni jelentések beállítása technikai ismereteket igényel.

Az eszköz korlátozott rugalmasságot kínál a munkafolyamatok módosításában.

Coupa árak

Ingyenes

Ellenőrzött: 549 USD/év

Prémium támogatás: 499 USD+/év

Fejlett: 4800 USD/év

Coupa értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (530+ értékelés)

Capterra: 4/5 (100+ értékelés)

10. Sievo (A legjobb adatvezérelt szervezetek számára, amelyek a beszerzési elemzésekre és a megtakarítások nyomon követésére összpontosítanak)

via Sievo

A Sievo speciális beszerzési elemzéseivel tűnik ki. A platform kiválóan képes a nyers beszerzési adatokat fejlett kiadási elemző eszközök segítségével értelmes megtakarítási információkká alakítani. A beszerzési megtakarítások nyomon követésére és ellenőrzésére elkötelezett csapatok számára a Sievo megtakarítási életciklus-kezelő eszközei áthidalják a tervezett és a megvalósult megtakarítások közötti szakadékot, biztosítva az átláthatóságot és a pontosságot.

A Sievo legjobb funkciói

Az automatizált osztályozás és gazdagítás segítségével alakítsa át a nyers beszerzési adatokat hasznosítható információkká.

Kövesse nyomon a megtakarítási kezdeményezéseket az azonosítástól a megvalósításig, részletes mérföldkő-figyelemmel.

Készítsen pontos kiadási előrejelzéseket gépi tanulási algoritmusok és korábbi kiadási minták segítségével.

A Sievo korlátai

Elsősorban az elemzésre összpontosít, nem pedig a tranzakciós beszerzésre.

A megvalósítás jelentős adatelőkészítést és korlátozott közvetlen beszerzési végrehajtási képességeket igényel.

Sievo árak

Egyedi árazás

Sievo értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

