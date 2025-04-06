ClickUp blog

A beszerzéshez szükséges 10 legjobb AI-eszköz 2025-ben

2025. április 6.

Szállítók felkutatása, végtelen szerződések áttekintése, számok elemzése – a beszerzés olyan lehet, mint a kötéltánc. 🪢

Éppen amikor úgy gondolja, hogy minden rendben van, egy utolsó pillanatban felmerülő beszállítói probléma vagy váratlan költség felborítja az egyensúlyt. A beszerzéshez használt AI-eszközök egyszerűsítik a döntéshozatalt, adatalapú betekintést nyújtanak, automatizálják az ismétlődő feladatokat és minimalizálják az emberi hibákat.

Ha szeretné csökkenteni a hatékonysági hiányosságokat és jobb beszerzési döntéseket hozni, itt van 10 AI-alapú megoldás, amelyet érdemes megnéznie.

Mit kell keresnie a beszerzéshez használt AI-eszközökben?

A beszerzésben alkalmazott AI gyorsabbá, okosabbá és hatékonyabbá teszi a folyamatot, anélkül, hogy bonyolultabbá tenné. A megfelelő eszköz kiválasztásához a praktikumra, a különböző AI-alkalmazási esetekre és a hosszú távú értékre kell összpontosítani.

Íme, mire kell figyelni az ideális eszköznél. 💁

  • Automatizálás: Az olyan ismétlődő feladatok, mint a számlák feldolgozása és a beszállítók kezelése, állandó felügyelet nélkül is működjenek.
  • Valós idejű adatelemzés: Az AI-nek nyomon kell követnie a kiadásokat, jelznie kell a kockázatokat, és prediktív elemzéseket kell kínálnia a megalapozott döntéshozatal támogatása érdekében.
  • Zökkenőmentes rendszerkompatibilitás: A platformnak zökkenőmentesen kell integrálódnia a meglévő munkafolyamatokba és a rendeléskezelő rendszerekbe.
  • Skálázhatóság és rugalmasság: Az üzleti igények változnak, ezért az eszköznek képesnek kell lennie a megnövekedett volumen kezelésére és a változó stratégiákhoz való alkalmazkodásra.
  • Felhasználóbarát élmény: A csapatoknak könnyedén kell tudniuk navigálni a platformon, anélkül, hogy kiterjedt képzésre vagy technikai ismeretekre lenne szükségük.
  • Megfelelés és kockázatkezelés: Az AI-nek figyelnie kell a beszállítók megfelelését, fel kell ismernie a potenciális kockázatokat és egyszerűsítenie kell a szabályozási előírások betartását.

🔍 Tudta? Egy tanulmány szerint a beszerzési vezetők 90%-a fontolgatta vagy már használja az AI-ügynököket a következő év működésének optimalizálása érdekében.

A legjobb AI-eszközök a beszerzéshez

Túl sok beszállító, túl sok szerződés és túl kevés idő? Az AI enyhítheti a nyomást: automatizálja a jóváhagyásokat, jelzi a kockázatokat, és segít megtalálni a legjobb ajánlatokat anélkül, hogy végtelenül oda-vissza kellene tárgyalnia.

Íme a beszerzési folyamatot egyszerűsítő legjobb AI-eszközök. 📝

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú beszerzési munkafolyamatokhoz és projektmenedzsmenthez)

A mai munkafolyamatok nem működnek megfelelően. Projektjeink, tudásunk és kommunikációnk különböző, egymástól független eszközökre oszlik szét, ami lassítja munkánkat.

A ClickUp megoldja ezt a problémát az everything app for work alkalmazással, amely egy helyen egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést – mindezt mesterséges intelligencia segítségével, amely gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé. Segít a beszerzési csapatoknak gyorsabban dolgozni, automatizálni az unalmas feladatokat és mindent rendszerezni.

ClickUp Brain

Jelölje ki a legfontosabb szerződési feltételeket, és azonnal hasonlítsa össze az ajánlatokat a ClickUp Brain segítségével.
Jelölje ki a legfontosabb szerződési feltételeket, és azonnal hasonlítsa össze az ajánlatokat a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp Brain egy integrált, AI-alapú asszisztens, amely egyszerűsíti a beszerzési munkafolyamatokat és a döntéshozatalt. Feldolgozza a beszállítói ajánlatokat, kivonja a szerződések legfontosabb adatait és valós idejű betekintést nyújt.

A több szállító ajánlatát áttekintő beszerzési vezető a Brain segítségével kiemelheti az árkülönbségeket, jelölheti a rejtett díjakat, és egymás mellett összehasonlíthatja a feltételeket.

Emellett átvizsgálja a szerződéseket olyan kockázatok szempontjából, mint a kedvezőtlen megújítási záradékok vagy büntetések, így biztosítva, hogy a csapatok kritikus részletek kihagyása nélkül hozzanak megalapozott döntéseket.

A ClickUp Brain a szerződéselemzésen túl a beszerzés nyomon követését is átalakítja. A csapatok azonnali kiadási jelentéseket, beszállítói teljesítményelemzéseket és költségvetési betekintést kapnak anélkül, hogy táblázatokat kellene átnézniük.

A ClickUp Brain segítségével betekintést nyerhet a beszerzési kiadásokba és a beszállítói teljesítménybe.
A ClickUp Brain segítségével betekintést nyerhet a beszerzési kiadásokba és a beszállítói teljesítménybe.

Ha a beszerzési vezetőnek negyedéves kiadási összefoglalóra van szüksége, a ClickUp Brain összeállítja az adatokat és áttekinthető bontást készít, így könnyebb felismerni a költségmegtakarítási lehetőségeket. Emellett egyszerűsíti a beszállítókkal való kommunikációt azáltal, hogy összefoglalja az e-maileket és megfogalmazza a válaszokat.

Amikor egy beszállító módosított fizetési feltételeket kér, a ClickUp Brain a korábbi megállapodások alapján professzionális választ generál, biztosítva a tárgyalások következetességét.

A ClickUp Brain felhasználói több LLM közül is választhatnak, többek között a ChatGPT és a Claude közül.

ClickUp Automations

Hozzon létre egyedi automatizálásokat a beszerzési ciklus kezeléséhez a ClickUp Automations segítségével.
Hozzon létre egyedi automatizálásokat a beszerzési ciklus kezeléséhez a ClickUp Automations segítségével.

A ClickUp Automations megszünteti a manuális nyomon követést és biztosítja a beszerzési munkafolyamatok zavartalan működését.

Amint egy beszállító benyújtja ajánlatát, a ClickUp automatikusan létrehoz egy felülvizsgálati feladatot, hozzárendeli a megfelelő csapattaghoz, és értesíti az érintetteket. A beszerzési kérelmek, jóváhagyások és nyomon követések késedelem nélkül zajlanak, csökkentve ezzel a szűk keresztmetszeteket és biztosítva a projektek zökkenőmentes lebonyolítását.

ClickUp Docs

Tárolja és ossza meg beszállítói szerződéseit a ClickUp Docs-ban
Tárolja és ossza meg beszállítói szerződéseit a ClickUp Docs-ban

A ClickUp Docs központi hubként szolgál a beszerzési dokumentumok számára, így a szerződések tárolása és az együttműködés zökkenőmentessé válik. A csapatok valós időben szerkeszthetik a megállapodásokat, megjegyzéseket fűzhetnek hozzájuk, és kollégáikat visszajelzésre megjelölhetik.

Ha a jogi csapat egy beszállítói szerződést vizsgál, a beszerzési szakemberek közvetlenül a Docs-ban rendelhetik hozzá őket, így biztosítva a gyors jóváhagyást a végtelen e-mail láncok nélkül.

ClickUp beszerzési sablon

ClickUp beszerzési sablon
Ingyenes sablon letöltése
A ClickUp beszerzési sablonja segít nyomon követni és kezelni a beszerzési folyamatokat.

Ráadásul a ClickUp beszerzési sablon egy azonnal használható keretrendszer, amely egyszerűsíti a szállítási lánc menedzsmentjét, megkönnyítve minden beszerzési tevékenység nyomon követését, kezelését és ellenőrzését.

A vizuális eszközök és a kódolás nélküli adatbázisok segítségével minden rendezett marad, miközben a beszállítók és a csapat tagjai zökkenőmentesen együttműködnek. Akár nyersanyagokat szerzel be, akár komplex ellátási láncokat kezel, ez a sablon biztosítja a műveletek zökkenőmentes működését.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Könnyedén nyomon követheti a beszerzési feladatokat: hozzon létre testreszabható ClickUp műszerfalakat a beszerzési kérelmek, jóváhagyások és szerződésállapotok kezeléséhez, miközben figyelemmel kíséri a beszerzési KPI-ket.
  • A beszerzési eszközök zökkenőmentes integrálása: Csatlakoztassa az ERP-ket, a számviteli szoftvereket és a beszállítói adatbázisokat a ClickUp-hoz az egységes munkafolyamat érdekében.
  • A beszerzés előrehaladásának vizualizálása: A ClickUp Whiteboards segítségével térképezze fel a beszállítói tárgyalásokat, jóváhagyásokat és szerződéses mérföldköveket.
  • Szinkronizálja a beszerzési naptárakat: Használja a ClickUp Naptár nézetet a szerződések lejárati dátumainak, megújítási határidőinek és a közelgő beszállítói megbeszélések nyomon követéséhez.
  • Zökkenőmentes együttműködés az ajánlattételi felhívásokon: A Docs és a megjegyzések segítségével valós időben készítheti, szerkesztheti és ellenőrizheti a beszállítói ajánlatokat.
  • Szabványosítsa a beszállítói értékeléseket: Gyűjtse össze a beszállítói adatokat, értékelje az ajánlatokat, és rendszerezze a beszállítói adatokat a ClickUp Forms segítségével.

A ClickUp korlátai

  • Meredek tanulási görbe
  • Egyes fejlett beszerzési funkciók, például a komplex irányítópultok és automatizálások, a legjobban a desktop verzión működnek.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (10 040+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

🧠 Érdekesség: Bár a beszerzés története legfeljebb homályos, a beszerzési gyakorlatok már régóta léteznek! Ez már i. e. 3000-re nyúlik vissza. Egyiptomban a piramisok tervezéséért felelős írnokok irodistaként működtek, és papiruszra rögzítették az építéshez szükséges munkaerő és anyagok mennyiségét.

2. SAP Ariba (A legjobb végpontok közötti digitális beszerzési megoldásokhoz)

SAP Ariba: AI eszközök a beszerzéshez
via SAP Ariba

Gondolkodott már azon, milyen lehet egy Fortune 500-as vállalat beszerzését irányítani? Az SAP Ariba ezt az élményt közvetlenül az Ön ujjhegyére hozza.

Hozzáférhet egy több mint 4 millió előzetesen ellenőrzött beszállítóval rendelkező hatalmas hálózathoz világszerte, ami a beszerzést gyerekjátékká teszi. A platform mesterséges intelligenciát hoz az asztalra – gondoljon csak bele, hogy a szállítási láncban felmerülő problémákat még azok bekövetkezte előtt felismerheti, vagy hogy a robotok kezelhetik az idegesítő számlák egyeztetését.

Ráadásul, ha már SAP rendszereket használ, értékelni fogja, hogy az Ariba milyen zökkenőmentesen integrálódik a meglévő rendszerébe. Ez tökéletes megoldás, ha több helyszínen kell nyomon követnie a nagy költségvetésű kiadásokat.

Az SAP Ariba legjobb funkciói

  • Használja a Discovery megoldást a kapcsolattartáshoz és a pályázati eljárásokhoz, amely részletes kiadási elemzéseket nyújt.
  • Az SAP Business AI funkciók segítségével azonosítsa a legjobb beszállítókat, hogy azok megfeleljenek az Ön egyedi igényeinek.
  • Automatizálja az árucikkek kezelését Excel ajánlati lapok importálásával, hogy felgyorsítsa a folyamatot.
  • Irányítsa a beszerzéseket a preferált beszállítók felé, miközben biztosítja, hogy azok megfeleljenek a beszerzési kritériumoknak.

Az SAP Ariba korlátai

  • Kihívásokkal szembesül a közvetlen beszerzéshez szükséges alapvető rendszerekkel való integráció terén, amely komplex folyamatokat foglal magában, mint például a készletgazdálkodás és a termelés tervezése.
  • Nem támogatja a beszállítókkal való mélyebb együttműködést.

SAP Ariba árak

  • Egyedi árazás

SAP Ariba értékelések és vélemények

  • G2: 4,1/5 (több mint 600 értékelés)
  • Capterra: 3,7/5 (75+ értékelés)

🔍 Tudta? A globális beszerzés-szolgáltatások piaca várhatóan 2031-re eléri a 15,12 milliárd dollárt, ami 2024 és 2031 között 11,6%-os összetett éves növekedési rátát (CAGR) jelent.

3. Ivalua (A legjobb választás a rugalmas beszerzési testreszabási lehetőségeket kereső vállalatok számára)

Ivalua
via Ivalua

Az Ivalua segítségével olyan beszerzési ökoszisztémát hozhat létre, amely tükrözi egyedi üzleti folyamatait. Mélyreható konfigurációs lehetőségeket talál, amelyek alkalmazkodnak a munkafolyamataidhoz, és nem fordítva. A platform komplex beszállítói kapcsolatok és több régióra kiterjedő megfelelőségi követelmények kezelésében nyújt kiemelkedő teljesítményt.

Ha pedig aggódik a jövőbeli bővítés miatt, az Ivalua az Ön vállalkozásával együtt növekszik. Moduláris felépítése azt jelenti, hogy csak azért fizet, amire szüksége van, ami különösen vonzóvá teszi a bővülni kívánó közepes méretű vállalatok számára.

Az Ivalua legjobb funkciói

  • Kezelje a beszerzési elemzéseket, beleértve a több beszállítói katalógust egy egységes irányítópulton és jelentéskészítő funkciókat az OLAP Cube technológia segítségével.
  • A modulokat a szezonális igényeknek megfelelően bővítheti vagy szűkítheti, és régió-specifikus megfelelőségi ellenőrzési pontokat tervezhet.
  • Integrálja a Source-to-Pay folyamat minden aspektusát, beleértve a beszerzést, a szerződéskezelést és a beszállítói menedzsmentet.
  • Automatizálja a beszállítók felvételének számos aspektusát, csökkentve az emberi intelligencia iránti igényt és felgyorsítva a felvételi folyamatot.

Ivalua korlátai

  • A versenytársakhoz képest magasabb kezdeti beállítási költségek
  • Speciális testreszabásokhoz dedikált IT-támogatás szükséges.
  • Az analitikai eszközök maximális kihasználásához technikai szakértelemre van szükség.

Ivalua árak

  • Egyedi árazás

Ivalua értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (45+ értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

📖 Olvassa el még: Hogyan lehet az AI-t felhasználni a feladatok automatizálására?

4. Zycus (A legjobb azoknak a szervezeteknek, amelyek prioritásként kezelik a fejlett AI-alapú kiadási intelligenciát)

Zycus: AI eszközök a beszerzéshez
via Zycus

A Zycus AI-motorja kiválóan képes a komplex kiadási adatokat hasznosítható információkká alakítani. Megfigyelheti azokat a kiadási mintákat, amelyek általában elkerülik a figyelmet, míg a kognitív beszerzési asszisztens segít előre jelezni a beszállítói kockázatokat, mielőtt azok felszínre kerülnének.

A beszerzési adatokban elmerülő csapatok számára a Zycus frissítő megközelítést kínál a részletes elemzésekhez. Különösen kiemelkedő az a képessége, hogy automatikusan kategorizálja a kiadásokat és azonosítja a megtakarítási lehetőségeket az egyes részlegeken.

A Zycus legjobb funkciói

  • Figyelje és értékelje a beszállítók teljesítményét a legfontosabb mutatók alapján, hogy erősítse a kapcsolatokat és javítsa a tárgyalási pozícióját.
  • Biztosítsa a zökkenőmentes adatáramlást és a valós idejű frissítéseket azáltal, hogy összekapcsolja a Zycus-t a meglévő ERP-platformjaival.
  • Automatizálja a beszerzési munkafolyamatok során végzett megfelelőségi ellenőrzéseket, hogy megfeleljen a belső irányelveknek és a külső szabályozásoknak.
  • Használjon robusztus szerződéskezelő eszközöket a szolgáltatásbeszerzés egyszerűsítéséhez és a szerződések rendezett nyilvántartásához.

A Zycus korlátai

  • A PDF-feldolgozás során néha fontos részletek kimaradnak.
  • Korlátozott integrációs lehetőségek az újabb ERP-rendszerekkel
  • Az alapvető jelentéssablonok nem elég rugalmasak

Zycus árak

  • Egyedi árazás

Zycus értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: A beszállítók értékelésekor ne csak a költségeket vegye figyelembe, hanem az általuk nyújtott hozzáadott értéket is. Ehhez meg kell értenie a piacot, elemeznie kell a kiadási kategóriákat, és hosszú távú beszállítói kapcsolatokat kell kiépítenie.

5. SynerTrade (A legjobb átfogó beszerzési és szerződéskezelési funkciókhoz)

SynerTrade
via SynerTrade

A SynerTrade hatékony beszerzési és szerződéskezelési funkciókat kínál, különös figyelmet fordítva az EU-szabályozásokra. A több pénznemben történő tranzakciók és a régió-specifikus adókövetelmények zökkenőmentes kezelése biztosítja a szabályoknak való megfelelést és a hatékonyságot. Emellett az AI-alapú kiadások elemzése feltárja a rejtett megtakarítási lehetőségeket, optimalizálva beszerzési stratégiáját.

A platform fejlett tárgyalási eszközöket kínál, amelyek stratégiaibbá teszik a beszállítók kiválasztását. Különösen akkor jön jól, ha több európai piacon is meg kell felelnie a szabályoknak.

A SynerTrade legjobb funkciói

  • Végezzen többkörös ajánlattételi felhívásokat automatizált pontozással, és kövesse nyomon a fenntarthatósági mutatókat az ellátási lánc egészében.
  • Kezelje zökkenőmentesen a több pénznemű tranzakciókat, és hozzon létre egyedi munkafolyamatokat a regionális előírásoknak való megfelelés érdekében.
  • Készítsen fejlett aukciós forgatókönyveket a stratégiai beszerzéshez
  • Használja a Procure-to-Pay funkciót a beszerzési folyamat teljes egyszerűsítéséhez, a megrendeléstől a fizetésig.

A SynerTrade korlátai

  • A dokumentumkezelő rendszer nehézkesnek tűnik.
  • Korlátozott integráció nem európai fizetési rendszerekkel

SynerTrade árak

  • Egyedi árazás

SynerTrade értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: Az ókori rómaiak írnokokkal kötöttek szerződéseket a magánszállítókkal való kereskedelemre. Nagy-Britanniában pedig Hódító Vilmos kezdeményezte az adóbeszedés nyilvántartásának rendszerét. Ezek a beszerzési gyakorlatok korai példái.

6. GEP SMART (A legjobb egységes beszerzési folyamatokhoz fejlett elemzési funkciókkal)

GEP SMART: AI eszközök a beszerzéshez
via GEP SMART

A GEP SMART a beszerzés komplexitását átalakítja világos, megvalósítható betekintéssé. A platform kiemelkedik abból a szempontból, hogy képes egységesíteni a közvetlen és közvetett beszerzési folyamatokat.

Kifinomult kategóriakezelő eszközöket talál, amelyek segítenek egyszerűsíteni beszállítói kapcsolatait. A natív mobil funkciók biztosítják, hogy bárhonnan kezelhesse beszerzési feladatait. A több ERP-t használó szervezetek számára a GEP SMART zökkenőmentes integrációs funkciókat kínál, amelyek biztosítják az adatok konzisztenciáját a különböző rendszerek között.

A GEP SMART legjobb funkciói

  • Egységesítse a közvetlen és közvetett kiadások kezelését, és hozzon létre kategóriakülönleges beszerzési munkafolyamatokat.
  • Használja a fejlett mesterséges intelligenciát a számlák pontos osztályozásához, a beszerzési folyamatok javításához és a költségmegtakarítás maximalizálásához.
  • Használja ki a robotizált folyamatok automatizálását (RPA) az ismétlődő feladatok kiküszöbölésére és a manuális hibák csökkentésére.
  • Az automatizált megtakarításkövetéssel azonosítsa és kövesse nyomon a költségmegtakarítási lehetőségeket.

A GEP SMART korlátai

  • A megvalósítás időtartama meghaladja az iparági átlagot, és a jelentések testreszabása technikai szakértelmet igényel.
  • A keresési funkció lassú és hibás.

GEP SMART árak

  • Egyedi árazás

GEP SMART értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (20+ értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Készítsen keretrendszert a beszállítók folyamatos értékeléséhez olyan kritériumok alapján, mint a minőség, a megbízhatóság, az árak és az ESG-gyakorlatok. Használjon ponttáblákat a beszállítók teljesítményének objektív összehasonlításához.

7. JAGGAER (A legjobb speciális beszerzési és forráskeresési eszközök)

JAGGAER
via JAGGAER

A JAGGAER olyan szervezetek számára készült, amelyek rendkívül speciális beszerzési igényekkel rendelkeznek, különösen az oktatási intézmények és kutatószervezetek. A platform alkalmazkodik az oktatási projektek költségvetési ciklusainak kezeléséhez és a támogatásalapú beszerzési követelményekhez.

Speciális munkafolyamatai ideálisak laboratóriumi berendezések és kutatási anyagok beszerzéséhez, valamint komplex jóváhagyási hierarchiák nyomon követéséhez. Ezenkívül a platform támogatja a közszféra megfelelőségi és auditálási követelményeit.

A JAGGAER legjobb funkciói

  • Egyszerűsítse a támogatásalapú beszerzéseket az osztályok között, miközben fenntartja az összhangot a finanszírozási követelményekkel.
  • Kövesse nyomon a több támogatáshoz és finanszírozási forráshoz kapcsolódó kiadásokat automatizált allokációs szabályokkal.
  • Készítsen átfogó jelentéseket a közszféra auditálási követelményeinek megfelelően a beépített megfelelőségi ellenőrzések segítségével.

A JAGGAER korlátai

  • A komplex konfigurációs lehetőségek túlterhelik a kisebb intézményeket
  • A régi rendszerekkel való integráció kiterjedt testreszabást és korlátozott rugalmasságot igényel a szabványos jelentés sablonok tekintetében.

JAGGAER árak

  • Egyedi árazás

JAGGAER értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (25+ értékelés)
  • Capterra: 4,1/5 (20+ értékelés)

💡 Profi tipp: Dokumentálja és érvényesítse a beszerzési irányelveket az egységesség biztosítása érdekében. Rendszeresen vizsgálja felül ezeket az irányelveket, hogy alkalmazkodni tudjon a változó piaci feltételekhez és a szervezeti igényekhez.

8. IBM Watsonx Procurement (A legjobb fejlett prediktív elemzésekhez beszerzési döntésekben)

IBM Watsonx Procurement: AI eszközök a beszerzéshez
az IBM Watsonx segítségével

Az IBM Watsonx Procurement olyan vállalatok számára készült, amelyek beszerzési döntéseik meghozatalához mesterséges intelligencián alapuló információkra támaszkodnak. A platform strukturálatlan beszállítói adatokat elemz, zavarokat jelez előre és optimalizálja a beszerzési stratégiákat. Gépi tanulást alkalmaz a szállítási lánc kockázatainak előrejelzésére és a potenciális költségmegtakarítási lehetőségek azonosítására.

Az IBM Watsonx Procurement legjobb funkciói

  • Hozzon létre dinamikus kockázati profilokat a beszállítók számára, és elemezze a teljesítménytrendeket és a piaci feltételeket, hogy előre jelezze a lehetséges zavarokat, mielőtt azok bekövetkeznének.
  • A természetes nyelvfeldolgozás segítségével alakítsa át a strukturálatlan beszerzési adatokat értelmes információkká.
  • Optimalizálja a készletszinteket több helyszínen is prediktív kereslet-előrejelző algoritmusok segítségével.
  • Automatizálja a szerződéselemzést és a megfelelőség ellenőrzését fejlett dokumentumértelmezési képességek segítségével.

IBM Watsonx Beszerzési korlátozások

  • Az optimális AI-teljesítményhez jelentős adatmennyiségre van szükség.
  • Bizonyos funkciók, például a notebook és az adatelemzés esetében regionális korlátozások vannak érvényben, amelyek hatással lehetnek a globális beszerzési tevékenységekre.

IBM Watsonx beszerzési árak

  • Egyedi árazás

IBM Watsonx Beszerzés értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 320 értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

9. Coupa (A legjobb a beszerzési folyamatok gyors átalakításához)

Coupa
via Coupa

A Coupa egyszerűsíti a beszerzést anélkül, hogy a funkcionalitás rovására menne. A platform intuitív felületén keresztül a gyors felhasználói adaptációra helyezi a hangsúlyt.

Észreveszi majd, hogy az AI intelligens megoldások csendben működnek a háttérben, folyamatok javítását javasolják és jelzik a lehetséges megtakarításokat. A platform kiválóan összeköti az összes kiadási érintkezési pontot – a beszerzési kérelmektől a számlák kifizetéséig. A Coupa kiválóan alkalmas azoknak a csapatoknak, akiknek elegük van a szállítókezelő eszközök közötti váltogatásból, mivel mindent egy digitális felületen egyesít.

A Coupa legjobb funkciói

  • Használjon közösségi alapú kiadási referenciaértékeket, hogy jobb beszállítói szerződéseket kössön és megtakarításokat azonosítson.
  • Kössön össze a költségkezelést, a beszerzést és a számlák kifizetését egyetlen egységes platformon.
  • Egyszerűsítse a beszállítók bevonását automatizált ellenőrzési és beszállítói kockázatkezelési folyamatok segítségével.

A Coupa korlátai

  • A fejlett funkciók prémium, éves áron elérhetők.
  • Az egyéni jelentések beállítása technikai ismereteket igényel.
  • Az eszköz korlátozott rugalmasságot kínál a munkafolyamatok módosításában.

Coupa árak

  • Ingyenes
  • Ellenőrzött: 549 USD/év
  • Prémium támogatás: 499 USD+/év
  • Fejlett: 4800 USD/év

Coupa értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (530+ értékelés)
  • Capterra: 4/5 (100+ értékelés)

10. Sievo (A legjobb adatvezérelt szervezetek számára, amelyek a beszerzési elemzésekre és a megtakarítások nyomon követésére összpontosítanak)

Sievo: AI eszközök a beszerzéshez
via Sievo

A Sievo speciális beszerzési elemzéseivel tűnik ki. A platform kiválóan képes a nyers beszerzési adatokat fejlett kiadási elemző eszközök segítségével értelmes megtakarítási információkká alakítani. A beszerzési megtakarítások nyomon követésére és ellenőrzésére elkötelezett csapatok számára a Sievo megtakarítási életciklus-kezelő eszközei áthidalják a tervezett és a megvalósult megtakarítások közötti szakadékot, biztosítva az átláthatóságot és a pontosságot.

A Sievo legjobb funkciói

  • Az automatizált osztályozás és gazdagítás segítségével alakítsa át a nyers beszerzési adatokat hasznosítható információkká.
  • Kövesse nyomon a megtakarítási kezdeményezéseket az azonosítástól a megvalósításig, részletes mérföldkő-figyelemmel.
  • Készítsen pontos kiadási előrejelzéseket gépi tanulási algoritmusok és korábbi kiadási minták segítségével.

A Sievo korlátai

  • Elsősorban az elemzésre összpontosít, nem pedig a tranzakciós beszerzésre.
  • A megvalósítás jelentős adatelőkészítést és korlátozott közvetlen beszerzési végrehajtási képességeket igényel.

Sievo árak

  • Egyedi árazás

Sievo értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

📖 Olvassa el még: Hogyan használható az AI az üzemeltetés menedzsmentben (használati esetek és eszközök)

ClickUp Brain minden beszerzési igényéhez

A beszerzési csapatok nagy kockázattal járó feladatokkal foglalkoznak – költségvetések, szerződések és beszállítói kapcsolatok kezelése, ahol nem lehet hibázni. Ezért elengedhetetlen a hatékonyság.

A mesterséges intelligencia segít kiszűrni a zavaró tényezőket, de a megfelelő rendszer jelentősen megkönnyíti a munkát.

A ClickUp mindent egy helyre hoz: automatizálást, amely kiküszöböli a szűk keresztmetszeteket, kockázatcsökkentést, a dolgokat szigorúan nyomon követő szerződéskövetést és kristálytiszta beszállítói menedzsmentet.

Nincs túlzott bonyolultság. Nincs időpazarlás. Csak egy egyszerűsített módszer a beszerzés hatékonyságának, elszámoltathatóságának és könnyű kezelhetőségének megőrzésére.

