Több mint 30 DALL·E 3-parancs lenyűgöző vizuális elemek létrehozásához

Bekerültél egy ördögi körbe, ahol homályos utasításokat írsz, és középszerű AI-művészetet kapsz? Nem te vagy a probléma – hanem az utasításaid.

A DALL·E-parancsok úgy működnek, mint egy tervrajz. Ha az AI-nek valami alapvetőt adsz, amivel dolgozhat, akkor átlagos eredményt kapsz. De ha jól megfogalmazod a parancsot, voilá, máris kész a remekmű.

Az AI nem a kreativitás helyettesítésére szolgál – hanem egy hatékony eszköz, amely fokozza azt. A művészek és a tervezők arra használják, hogy stílusokat fedezzenek fel, koncepciókat finomítsanak és ötleteiket gyorsabban valósítsák meg.

Ez a több mint 30 promptból álló lista segít abban, hogy még tovább fejleszd a DALL·E-t, és élesebb, dinamikusabb eredményeket érj el.

Kezdjük el az alkotást! 🖌️

A DALL·E 3 megértése

A DALL·E 3 az OpenAI legújabb fejlesztése az AI-vezérelt képalkotás terén, amelynek célja, hogy a szöveges promptokat rendkívül részletes, kontextustudatos vizuális elemekké alakítsa át. Fokozza a kreativitást és egyszerűsíti a tervezési folyamatot művészek, marketingesek és tartalomalkotók számára.

Íme a legfontosabb jellemzői:

Pontos képalkotás: Pontosan rögzíti a részleteket, így olyan vizuális elemeket hoz létre, amelyek szorosan illeszkednek a prompt tartalmához

Továbbfejlesztett szövegmegjelenítés: Olvasható szöveget generál a képeken belül, javítva a poszterek, címkék és könyvborítók tervezését

Stilisztikai alkalmazkodóképesség: Alkalmazkodik az egyes művészeti stílusokhoz, a hiperrealisztikus kompozícióktól az absztrakt kompozíciókig

Interaktív finomítások: Lehetővé teszi a felhasználók számára a képek finomhangolását, biztosítva a kompozíció, az esztétika és Lehetővé teszi a felhasználók számára a képek finomhangolását, biztosítva a kompozíció, az esztétika és a grafikai trendek jobb ellenőrzését

Etikai biztosítékok: kiszűri a káros vagy elfogult tartalmakat, biztosítva az AI felelősségteljes használatát

🔍 Tudta? A globális AI-képgenerátorok piaca 2030-ra várhatóan 917,175 millió dollárra nő. Ez 17,4%-os összetett éves növekedési rátát (CAGR) jelent.

Miért fontos a promptok elsajátítása?

A megfelelő prompt megfogalmazása döntő fontosságú a kiváló minőségű eredmények generálásában. A jól felépített prompt irányítja a modellt, biztosítva a pontos, releváns és kreatív kimenetet.

Az AI-művészeti promptok finomításának legfontosabb okai a következők:

Nagyobb pontosság: A világos utasítások csökkentik a félreértéseket, és olyan eredményeket hoznak, amelyek megfelelnek az elvárásoknak

Magasabb szintű kreativitás: A pontos megfogalmazás ösztönzi a fantáziadúsabb és dinamikusabb válaszokat

Következetes eredmények: A strukturált promptok javítják az A strukturált promptok javítják az AI-művészetgenerátor megbízhatóságát, így könnyebb kiváló minőségű eredményeket reprodukálni

Hatékonyabb irányítás: A pontosan megfogalmazott utasítások alakítják az eredményt, minimalizálva a véletlenszerűséget és az eredmények közötti eltéréseket

Gyorsabb iterációk: A pontos promptok csökkentik a kísérletezéssel töltött időt, így időt takaríthat meg a módosításokkal

Továbbfejlesztett problémamegoldás: A gondosan kidolgozott promptok segítségével az AI képes a komplex ötleteket megvalósítható megoldásokra bontani

🧠 Érdekesség: A „DALL·E” név Salvador Dali művész és a Pixar WALL-E robot nevének kombinációjából származik. Lényegében ötvözi a szürrealista művészet koncepcióját egy olyan kreatív, fantáziadús gép elképzelésével, amely szöveges leírások alapján képes képeket generálni.

Példák a DALL·E 3 parancsokra

A DALL·E 3 lehetővé teszi, hogy egyszerű szöveges leírásokból lenyűgöző vizuális elemeket hozzon létre. Sokoldalúsága a marketingkampányoktól és a tervezési projektektől a történetmesélésig és még azon túl is terjed.

Fedezzük fel a több mint 30 DALL·E 3-as prompot különböző stílusok, témák és koncepciók számára, hogy segítsünk Önnek a tervezőknek szánt AI-eszköz használatában.

Művészeti stílusok

1. Hiperrealisztikus fotó: Egy idős férfi arcának közeli felvétele, mély ráncokkal, átható kék szemekkel és meleg mosollyal, lágy, természetes megvilágításban, amely kiemeli bőrének textúráját

2. Impressionista festmény: Egy élénk parkjelenet, Claude Monet stílusában festve, lágy ecsetvonásokkal, foltos napfényben, és emberekkel, akik élvezik a tavaszi délutánt

3. Szürreális álomvilág: Könyvekből épült lebegő kastély, ragyogó medúzákkal teli égbolton, éteri kék és lila színpalettával

A DALL·E 3 segítségével generált, lebegő könyvkastély

🧠 Érdekesség: Az egyik legkorábbi AI-művészeti rendszer az AARON volt, amelyet 1973-ban Harold Cohen hozott létre. Az AARON szimbolikus AI-megközelítést használt fekete-fehér rajzok létrehozásához.

Futurisztikus és sci-fi koncepciók

4. Cyberpunk metropolisz: Egy neonfényes város éjszaka, tele repülő autókkal, holografikus óriásplakátokkal és egy magányos, trenchcoatban álló fejvadásszal a tetőn

5. Idegen világ: Táj óriási, biolumineszcens növényekkel, három napos égbolttal és furcsa lényekkel, amelyek egy ragyogó folyóparton kóborolnak

6. AI-vezérelt város: Egy utópikus város, ahol robotok és emberek élnek együtt, tiszta energiával működő felhőkarcolókkal, önvezető járművekkel és egy üveges folyón tükröződő futurisztikus látképpel

Fotórealisztikus utópikus város

Fantasy és mitológia

7. Fenséges sárkány: Egy toronymagas arany sárkány egy sziklán ülve, alkonyatkor tüzet okád egy középkori királyságra

8. Ókori görög istenek: Zeusz az Olümposz-hegyen áll, viharfelhők veszik körül, kezében egy villámló villámot tart

9. Víz alatti sellőbirodalom: Egy hatalmas palota az óceán mélyén, ahol sellők úsznak a korallzátonyok és a fénylő halak között

Egy víz alatti sellőbirodalom

Történelmi újraértelmezések

10. Viktoriánus kori London: Gázlámpák által megvilágított ködös utca, ahol egy hosszú kabátot és cilinder kalapot viselő nyomozó egy rejtélyes ügyet vizsgál

11. Szamuráj harcos: Egy harcias szamuráj áll a csatatéren, katana kardot szorongatva, részletgazdag páncélzatban, miközben a szélben virágzó cseresznyefák láthatók

12. Reneszánsz művész műterme: Leonardo da Vinci a Mona Lisát festi egy halványan megvilágított műteremben, amely tele van vázlatokkal, befejezetlen szobrokkal és gyertyafényben

Leonardo da Vinci festi a Mona Lisát

Szeszélyes és rajzfilmszerű témák

13. Állatkávézó: Egy hangulatos kávézó, amelyet teljes egészében macskák vezetnek, és ahol a kiscicák kávét szolgálnak fel a kis asztaloknál ülő többi állatnak

14. Élő mesebeli falu: Egy apró falu, ahol a gombák házakként szolgálnak, a tündérek virágszirmok között repkednek, és a beszélő állatok macskaköves utcákon köszöntik egymást

15. Animált cukorkavilág: Egy olyan táj, ahol minden ehető, csokoládéfolyókkal, gumicukor-hegyekkel és nyalókafákkal

Egy szeszélyes cukorkavilág

🧠 Érdekesség: A legmagasabb ár, amit aukción fizettek egy AI-műalkotásért , 432 000 dollár volt az Edmond de Belamy portréjáért 2018. október 25-én. A kitalált személyiség portréját egy generatív ellentétes hálózat (GAN) készítette, amelyet a francia Obvious Art művészeti kollektíva tagjai hoztak létre.

Popkultúra és filmes témák

16. Klasszikus film noir: Fekete-fehér detektívjelenet, amelyben egy vörös ruhás, titokzatos nő áll egy utcai lámpa alatt, miközben a nyomozó az árnyékból figyeli.

17. Űrwestern: Egy kemény cowboy robotlón lovagol egy poros idegen bolygón, mögötte két nap nyugszik

18. Retro-futurizmus: Az 1950-es évek stílusában megálmodott jövő, ahol az emberek jetpackekkel repülnek a karcsú, króm felületű felhőkarcolók között

Egy retro-futurisztikus város

Természet és tájak

19. Varázslatos erdő: Egy varázslatos erdő biolumineszcens fákkal, lebegő lámpásokkal és egy rejtett tündérházikóval

20. Vulkánkitörés: Egy drámai pillanat, amikor a láva kitör egy tornyosuló vulkánból, és vörös és narancssárga árnyalatokkal világítja meg az éjszakai eget

21. Fagyos tundra: Egy magányos jegesmedve sétál a végtelen jégtájon, miközben az északi fény táncol a feje felett

Egy magányos sarkvidéki medve sétál

🔍 Tudta? A közösségi médiában megosztott képek körülbelül 71%-a AI által generált. Ahogy az AI-művészet egyre elterjedtebbé válik, a valóság és a fikció megkülönböztetése fontosabb, mint valaha!

A mindennapi pillanatok művészi csavarral

22. Esős városi utca: A neonfények alatt ragyogó, tükröződő utca, ahol az emberek esernyők alatt sétálnak, miközben az esőcseppek hullámokat keltenek a pocsolyákban

23. Hangulatos könyvesbolt: Egy bájos könyvesbolt, tele fa polcokkal, egy ropogó kandallóval és egy székre összegömbölyödött álmos macskával

24. Naplemente az óceán felett: Egy békés strand, ahol a hullámok gyengéden törnek a partra, az ég pedig mély narancssárga és lila színekkel festődik

Fotórealisztikus naplemente az óceán felett

Kísérleti és absztrakt promptok

25. Ember-robot fúzió: Egy félig ember, félig android arc digitális portréja, amelynek bőrén ragyogó áramköri vonalak futnak át

26. A gravitációt megcáfoló város: Egy metropolisz, ahol a felhőkarcolók fejjel lefelé lebegnek, és ragyogó hidak kötik össze őket egy álomszerű égbolton

27. Olvadó órák: Egy szürreális világ, ahol az órák megnyúlnak és elolvadnak a torz tájak felett, Salvador Dalí művészetének ihletésére

Egy szürreális világ olvadó órákkal

Szórakoztató és szokatlan ötletek

28. Középkori lovagként öltözött macska: Komoly tekintetű macska teljes páncélzatban, bátran állva egy apró karddal és pajzzsal

29. Űrhajót vezető kutya: Egy futurisztikus űrhajósruhába öltözött golden retriever, aki magabiztosan irányítja a csúcstechnológiás űrhajót a galaxison át

30. Zsiráf nyomozói trenchcoatban: Egy magas, komoly zsiráf klasszikus nyomozói ruhában, nagyítót tartva a kezében, miközben egy ügyet vizsgál

Egy komoly zsiráfnyomozó trenchcoatban

Személyre szabott és koncepcionális promptok

31. Önarckép mitikus lényként: Egy fantasy ihletésű digitális festmény, amelyen a modell madártávlatból látható, félig ember, félig sárkány lényként

32. Álom ihlette tájkép: Egy személyes emlékre épülő, vizuálisan lenyűgöző álomvilág, amely ötvözi a valós és a képzeletbeli elemeket

A holdra szállás steampunk ihletésű újragondolása

33. Alternatív történelmi esemény: Egy történelmileg jelentős pillanat futurisztikus csavarral újragondolva, például a holdra szállás egy steampunk világban

34. Szürreális albumborító: Szürreális albumborító, amelyen egy neonfényes éjféli városi táj látható, egy futurisztikus ruhát viselő magányos alak áll egy felhőkarcoló tetején, és a kavargó galaxisokkal és lebegő hangjegyekkel teli eget bámulja

🔍 Tudtad? A generatív ellentétes hálózat (GAN) egy mesterséges intelligenciával generált művészetben használt AI-modell, amely két egymással versengő neurális hálózatból áll: a generátorból és a diszkriminátorból. A Generator modell véletlenszerű zajból hoz létre új képeket, igyekezve olyan eredményeket produkálni, amelyek a lehető leginkább hasonlítanak a valós képekre. A Discriminator értékeli, hogy egy kép valódi-e (tényleges adatokból származik) vagy hamis (a Generator által generált).

A DALL·E 3-as promptok elkészítése

Egy jól megfogalmazott DALL·E-parancs egy homályos ötletet részletes, vizuálisan lenyűgöző képpé alakíthat. A kihívás abban rejlik, hogy olyan egyértelmű utasításokat adjunk, amelyek irányítják az AI-t anélkül, hogy korlátoznák a kreativitását.

Hogyan finomíthatja és strukturálhatja a DALL·E-parancsokat, hogy azok egyértelműek, kreatívak és a lehető legjobb eredmények elérése érdekében optimalizáltak legyenek?

Vessünk egy pillantást a legfontosabb lépésekre. ⚒️

1. lépés: Kezdje egy világos ötlettel

A homályos utasítások következetlen eredményeket hoznak. Mielőtt egy szót is begépelne, pontosan határozza meg, mit szeretne.

Határozza meg a koncepcióját: Egy futurisztikus városi tájra gondol? Egy szürreális álomvilágra? Egy hiperrealisztikus portréra? Legyen világos, mit szeretne látni.

Határozza meg a kulcsfontosságú elemeket: Vegye figyelembe a témát, a helyszínt, a hangulatot és a stílust. Minél több részletet ad meg, annál jobban fogja az AI megragadni elképzelését

📌 Példa: Tegyük fel, hogy a cél egy macska képének generálása. Egy olyan homályos prompt, mint a „egy széken ülő macska”, ilyen típusú képet generál: Macska egy széken

Finomíthatod a következőkre:

„Egy bolyhos, fehér perzsa macska elegánsan heverészik egy mély bordó bársony fotelben, smaragdzöld szemei a halvány gyertyafényben ragyognak. A viktoriánus stílusú szobát bonyolult fafaragások, gazdag smaragd- és aranyszínű tapéta, valamint nehéz bársonyfüggönyök díszítik. A 19. századi olajfestmények stílusában megfestett jelenet lágy ecsetvonásokkal, meleg megvilágítással és gazdag, texturált hangulattal rendelkezik.”

Íme a finomított eredmény:

Fokozott kép egy ülő macskáról

Látod a különbséget? Ezeknek a részleteknek a megadása segít a DALL·E-nek megérteni a kívánt esztétikát.

💡 Profi tipp: Használj leíró mellékneveket, amelyek kiemelik a textúrát, a képminőséget, az élénk színeket, az anyagot és a hangulatot a bemeneti promptodban. Az olyan szavak, mint a „csillogó”, „rusztikus” vagy „kaotikus” mélységet adnak a képnek.

2. lépés: A jobb eredmények érdekében strukturálja a promptokat

A prompt egyértelmű szakaszokra bontása javítja a pontosságot. Egy hasznos formátum a következőket tartalmazza:

Téma: Ki vagy mi látható a képen? Legyen konkrét! Ahelyett, hogy olyan utasításokat írna, mint „róka”, részletezheti: „egy vörös róka, átható zöld szemekkel”

Cselekvés: Mi történik? A mozgás hozzáadása dinamikussá teszi a képet. „Egy kardját előhúzó lovag” vonzóbb, mint egyszerűen „egy lovag”

Helyszín: Hol játszódik a történet? Írd le a hátteret, hogy megteremtsd a hangulatot. Egy „ködös, varázslatos erdő” egészen más érzést kelt, mint egy „letisztult, modern felhőkarcoló”

Stílus: Hogyan nézzen ki? Akár egy „vintage olajfestményt”, akár egy „élénk cyberpunk illusztrációt” szeretne, a stílus meghatározása segít a mesterséges intelligenciának pontosan megragadni a kívánt megjelenést

📌 Példa: Egy bölcs, öreg bagoly, átható arany szemekkel (téma) egy görbe faágon ülve, a holdat bámulva (cselekvés) egy ködös erdőben, ragyogó szentjánosbogarakkal (helyszín). Készítsd úgy, mint egy sötét fantasy digitális festményt, gazdag textúrákkal (stílus). Íme a generált kép: Egy bagoly misztikus környezetben

3. lépés: Kísérletezzen különböző stílusokkal

A DALL·E 3 a változatosságból merít erőt, ezért ne félj a keveréstől!

Fedezd fel a művészeti stílusokat: Próbáld ki az olyan kifejezéseket, mint „olajfestmény”, „digitális koncepciórajz” vagy „szénrajz”

Kombinálj váratlan ötleteket: Mi történik, ha egy futurisztikus cyberpunk világot ötvözöl az ókori egyiptomi építészettel? Próbáld ki, és nézd meg!

Használj dinamikus cselekvéseket: Ahelyett, hogy „páncélos lovag”-ot írnál, próbáld ki a „ragyogó páncélos lovag, aki egy mechanikus sárkányon lovagol a viharos égbolton át” kifejezést. Ez mozgást és mélységet ad a képnek

📌 Példa: „Neonfényben úszó ókori egyiptomi város ragyogó piramisokkal és robot szfinxekkel. Egy futurisztikus fáraó high-tech köntösben áll egy templom bejáratánál, viharos, drónokkal teli ég alatt. Digitális koncepciórajz filmszerű hangulattal.” Íme az eredmény: Egy ókori egyiptomi város

💡 Profi tipp: Ha hivatkozásokat adsz konkrét művészekre, technikákra vagy korszakokra, az finomítja az eredményt. Próbáld ki a DALLE 3 parancsokat, például „egy 1940-es évekbeli noir film állóképét egy nyomozóról egy füstös jazzklubban” a filmes hatás elérése érdekében.

4. lépés: Használj AI-segítséget a promptok generálásához

Elakadt a prompt tökéletesítésénél? Ha túl sok időt tölt a prompt finomításával, valószínűleg nem profitál teljes mértékben az AI időmegtakarító képességeiből 😅

Mi lenne, ha elmondanánk, hogy létezik egy ingyenes alkalmazás, amely képes a legkonkrétabb, legrészletesebb és legrelevánsabb AI-promptokat generálni az Ön számára?

Igen, jól hallotta.

A ClickUp az a mindenre kiterjedő munkahelyi alkalmazás, amely egyesíti a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt olyan mesterséges intelligenciával támogatva, amely segít gyorsabban és hatékonyabban dolgozni.

Bővítse és finomítsa a promptokat a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI-asszisztense, növeli a termelékenységet a különböző munkafolyamatokban. Segít generálni, finomítani és optimalizálni a DALL·E-hez szükséges promptokat, ezzel időt takarítva meg és javítva az eredményeket.

Tegyük fel, hogy egy durva prompt így szól: „egy futurisztikus város". A ClickUp Brain kibővítheti ezt így: „egy hatalmas futurisztikus város repülő autókkal, toronymagas üvegfelhőkarcolókkal, holografikus hirdetőtáblákkal teli éggel és filmszerű megvilágítással". Ez a részletességi szint javítja az AI kimenetét.

A ClickUp Brain emellett sokkal gyorsabban generál egy prompt több változatát, mint amennyit Ön kézzel tudna.

📌 Példa: Tegyük fel, hogy a cél fantasy tájak létrehozása. Ha beírja, hogy „varázslatos erdő", olyan változatokat kaphat, mint:

Készíts többféle prompt-változatot a ClickUp Brain segítségével

💡 Profi tipp: Használj AI-prompt sablonokat a tartalom- vagy képgenerálási folyamat felgyorsításához és a következetesség fenntartásához. Kezdd egy sablonnal, majd igazítsd a legfontosabb részleteket a víziódhoz. Ha egy sablonban az áll, hogy „egy fenséges kastély", finomítsd azt így: „egy ősi kőkastély, amely egy szikla tetején trónol, zászlók lobognak a szélben, aranyló naplemente, fantasy illusztráció."

Ha úgy gondolja, hogy a ClickUp képességei az AI-parancsok generálására korlátozódnak, gondolja át újra.

A tervezési projektek gyakran kaotikusak: fájlok mindenhol, visszajelzések szétszórva az e-mailekben, és végtelen számú átdolgozás.

A ClickUp tervezési projektmenedzsment szoftver megoldja ezt a problémát. 🤩

A ClickUp beépített Docs, Whiteboards és Proofing eszközeivel egy helyen központosítja a tervezési fájlokat, a visszajelzéseket és a jóváhagyásokat. 🎨✨

Címkézd meg csapattársaidat közvetlenül a kreatív feladatokhoz tartozó kommentekben, hogy megoszthasd velük a visszajelzéseket és frissítéseket, így elkerülheted a szétszórt e-maileket és a félreértéseket. Automatizáld a változtatások nyomon követését és az értesítéseket, hogy semmi ne maradjon ki – még a legforgalmasabb tervezési sprintek során sem. 🔄 ✅

Minden egy helyen marad: ötletek, feladatok, határidők és a munkát felgyorsító AI-alapú eszközök. Nincs többé órákon át tartó váltogatás az alkalmazások között. Csak egy tiszta, rendezett munkaterület, ahol a csapatok a frissítések után való kutatás helyett a alkotásra koncentrálhatnak.

Nézzük meg, hogyan befolyásolják ezek a funkciók az AI-t a grafikai tervezésben és a kreativitás menedzsmentben. 🎨

Élessze meg ötleteit egy interaktív vászonnal

Rendezze el tervezési ötleteit a ClickUp Whiteboards segítségével

A ClickUp Whiteboards digitális brainstorming-felületek, ahol a csapatok vizuálisan rendszerezhetik a tervezési koncepciókat és moodboardokat készíthetnek.

A statikus táblákkal ellentétben ezek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy jegyzeteket adjanak hozzá, kapcsolatokat rajzoljanak az ötletek közé, sőt, a brainstorming során született ötleteket közvetlenül végrehajtható ClickUp-feladatokká alakítsák. Mindez valós időben frissül, így a közös munka zökkenőmentessé válik.

Például egy weboldal átalakításán dolgozó márkaépítő csapat a Whiteboards segítségével elrendezheti a színsémákat, a tipográfiai választásokat és a felhasználói felület vázlatait az ötletfalon. Ahelyett, hogy különböző alkalmazások között váltogatnának, mindent egy helyen rögzíthetnek, és menet közben finomíthatják a koncepciókat.

A ClickUp kulcsfontosságú szerepet játszott a tervezési tevékenységünk bővítésében. Az új tervezők gyorsabban lépnek be a munkába, mint korábban, és vezetői csapatunk új szintű betekintést nyert a munkaterhelésünkbe és céljainkba.

A ClickUp kulcsfontosságú szerepet játszott a tervezési tevékenységünk bővítésében. Az új tervezők gyorsabban lépnek be a munkába, mint korábban, és vezetői csapatunk új szintű betekintést nyert a munkaterhelésünkbe és céljainkba.

🔍 Tudtad? Az AI-vezérelt művészet a generatív tervezésen alapszik, ahol a művészek meghatároznak bizonyos paramétereket, majd az AI átveszi az irányítást, és ezeken a határokon belül egyedi vizuális elemeket hoz létre. Az emberi kreativitás és a gépi intelligencia ezen keveréke teljesen új művészeti stílusokat hozott létre, miközben a hagyományos művészetet is újragondolta az AI-vezérelt szemüvegen keresztül.

AI-alapú koncepcióalkotás pont ott, ahol szüksége van rá

Készítsen AI-alapú tervezési koncepciókat a ClickUp Whiteboards alkalmazásban

A ClickUp Brain segítségével a Whiteboardok többé nem csupán ötletek megosztására szolgáló felületek, hanem kreatív játszóterekké válnak. AI-művészeti képekre van szüksége egy projekthez? Csak írjon be egy szöveges promptot, és a Brain AI-alapú képeket generál a munkaterületén belül.

Például egy reklámkampányon dolgozó kreatív csapat kidolgozhat termékkoncepciókat, majd a Brain segítségével AI-generált vizuális elemekkel keltheti életre ezeket az ötleteket. A beépített brainstorming-sablonok segítenek strukturálni a gondolatokat, mielőtt belevágnának a képalkotásba.

És ha az első eredmény nem egészen az, amit vártál? Semmi gond – módosíthatod a promptot, kipróbálhatod a különböző variációkat, és finomhangolhatod a látványt, mindezt anélkül, hogy elhagynád a ClickUp-ot.

📮 ClickUp Insight: A válaszadóink 37%-a használ AI-t tartalomkészítéshez, beleértve az írást, a szerkesztést és az e-maileket. Ez a folyamat azonban általában különböző eszközök közötti váltást jelent, például a tartalomgeneráló eszköz és a munkaterület között. A ClickUp segítségével AI-alapú írási támogatást kapsz a munkaterület egészén, beleértve az e-maileket, megjegyzéseket, csevegéseket, dokumentumokat és egyebeket – mindezt úgy, hogy közben megmarad a teljes munkaterület kontextusa.

Ha kíváncsi vagy az AI további felhasználási lehetőségeire a személyes termelékenység növelése érdekében, akkor van egy rövid videónk számodra 👇🏽

Tartsd egy helyen az összes prompot, referenciát és visszajelzést

Dolgozzon együtt a tervezési promptokon a ClickUp Docs segítségével

A ClickUp Docs a csapatod irányítóközpontjaként működik, tökéletesen alkalmas a tervezési promptok, a projekt részleteinek és a csapat visszajelzéseinek tárolására. Minden összekapcsolódik a munkafolyamatoddal, így feladatokat kapcsolhatsz össze, csapattársakat jelölhetsz meg, és valós időben követheted nyomon a módosításokat.

Tegyük fel, hogy a közösségi média csapata egy szezonális kampányt tervez. A tervezési utasításokat, kreatív technikákat és jegyzeteket közvetlenül a Docs-ban dokumentálhatja. Ugorjunk előre a következő évre: ahelyett, hogy a nulláról kezdené, rendelkezésére áll egy áttekinthetően rendszerezett referencia a korábbi tervekről, így könnyen biztosíthatja márkája egységességét a kampányok során.

🧠 Érdekesség: 2023-ban egy AI által generált kép, amely egy hamis robbanást ábrázolt a Pentagon közelében, virálissá vált, és rövid ideig zavart keltett a tőzsdén, mielőtt gyorsan leleplezték.

Maradj inspirált és kreatív a ClickUp segítségével

Egy erős, egyszerű prompt a kulcs ahhoz, hogy az AI által generált végső képek átlagosból rendkívüli szintre emelkedjenek. Akár fotórealisztikus, akár szürreális álomvilágot szeretnél létrehozni, a megfelelő részletek segítenek a DALL·E 3-nak az ötletek életre keltésében.

De a lenyűgöző vizuális elemek létrehozása csak a kezdet – a projektek kezelése, az ötletek finomítása és a módosítások nyomon követése gyorsan kaotikus helyzetet eredményezhet.

A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, mindent egy helyen tart, és nagyobb szabadságot biztosít a brainstorminghoz szükséges Whiteboards, a promptok finomításához szükséges ClickUp Brain, valamint a visszajelzések rendszerezéséhez szükséges Docs segítségével.

A nagyszerű művészet megérdemel egy nagyszerű munkafolyamatot. Regisztrálj még ma a ClickUp-ra! ✅