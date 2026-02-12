Több mint 30 DALL·E 3-parancs lenyűgöző vizuális elemek létrehozásához

Bekerültél egy ördögi körbe, ahol homályos utasításokat írsz, és középszerű AI-művészetet kapsz? Nem te vagy a probléma – hanem az utasításaid.
A DALL·E-parancsok úgy működnek, mint egy tervrajz. Ha az AI-nek valami alapvetőt adsz, amivel dolgozhat, akkor átlagos eredményt kapsz. De ha jól megfogalmazod a parancsot, voilá, máris kész a remekmű.
Az AI nem a kreativitás helyettesítésére szolgál – hanem egy hatékony eszköz, amely fokozza azt. A művészek és a tervezők arra használják, hogy stílusokat fedezzenek fel, koncepciókat finomítsanak és ötleteiket gyorsabban valósítsák meg.
Ez a több mint 30 promptból álló lista segít abban, hogy még tovább fejleszd a DALL·E-t, és élesebb, dinamikusabb eredményeket érj el.
Kezdjük el az alkotást! 🖌️
A DALL·E 3 megértése
A DALL·E 3 az OpenAI legújabb fejlesztése az AI-vezérelt képalkotás terén, amelynek célja, hogy a szöveges promptokat rendkívül részletes, kontextustudatos vizuális elemekké alakítsa át. Fokozza a kreativitást és egyszerűsíti a tervezési folyamatot művészek, marketingesek és tartalomalkotók számára.
Íme a legfontosabb jellemzői:
- Pontos képalkotás: Pontosan rögzíti a részleteket, így olyan vizuális elemeket hoz létre, amelyek szorosan illeszkednek a prompt tartalmához
- Továbbfejlesztett szövegmegjelenítés: Olvasható szöveget generál a képeken belül, javítva a poszterek, címkék és könyvborítók tervezését
- Stilisztikai alkalmazkodóképesség: Alkalmazkodik az egyes művészeti stílusokhoz, a hiperrealisztikus kompozícióktól az absztrakt kompozíciókig
- Interaktív finomítások: Lehetővé teszi a felhasználók számára a képek finomhangolását, biztosítva a kompozíció, az esztétika és a grafikai trendek jobb ellenőrzését
- Etikai biztosítékok: kiszűri a káros vagy elfogult tartalmakat, biztosítva az AI felelősségteljes használatát
🔍 Tudta? A globális AI-képgenerátorok piaca 2030-ra várhatóan 917,175 millió dollárra nő. Ez 17,4%-os összetett éves növekedési rátát (CAGR) jelent.
Miért fontos a promptok elsajátítása?
A megfelelő prompt megfogalmazása döntő fontosságú a kiváló minőségű eredmények generálásában. A jól felépített prompt irányítja a modellt, biztosítva a pontos, releváns és kreatív kimenetet.
Az AI-művészeti promptok finomításának legfontosabb okai a következők:
- Nagyobb pontosság: A világos utasítások csökkentik a félreértéseket, és olyan eredményeket hoznak, amelyek megfelelnek az elvárásoknak
- Magasabb szintű kreativitás: A pontos megfogalmazás ösztönzi a fantáziadúsabb és dinamikusabb válaszokat
- Következetes eredmények: A strukturált promptok javítják az AI-művészetgenerátor megbízhatóságát, így könnyebb kiváló minőségű eredményeket reprodukálni
- Hatékonyabb irányítás: A pontosan megfogalmazott utasítások alakítják az eredményt, minimalizálva a véletlenszerűséget és az eredmények közötti eltéréseket
- Gyorsabb iterációk: A pontos promptok csökkentik a kísérletezéssel töltött időt, így időt takaríthat meg a módosításokkal
- Továbbfejlesztett problémamegoldás: A gondosan kidolgozott promptok segítségével az AI képes a komplex ötleteket megvalósítható megoldásokra bontani
🧠 Érdekesség: A „DALL·E” név Salvador Dali művész és a Pixar WALL-E robot nevének kombinációjából származik. Lényegében ötvözi a szürrealista művészet koncepcióját egy olyan kreatív, fantáziadús gép elképzelésével, amely szöveges leírások alapján képes képeket generálni.
Példák a DALL·E 3 parancsokra
A DALL·E 3 lehetővé teszi, hogy egyszerű szöveges leírásokból lenyűgöző vizuális elemeket hozzon létre. Sokoldalúsága a marketingkampányoktól és a tervezési projektektől a történetmesélésig és még azon túl is terjed.
Fedezzük fel a több mint 30 DALL·E 3-as prompot különböző stílusok, témák és koncepciók számára, hogy segítsünk Önnek a tervezőknek szánt AI-eszköz használatában.
Művészeti stílusok
1. Hiperrealisztikus fotó: Egy idős férfi arcának közeli felvétele, mély ráncokkal, átható kék szemekkel és meleg mosollyal, lágy, természetes megvilágításban, amely kiemeli bőrének textúráját
2. Impressionista festmény: Egy élénk parkjelenet, Claude Monet stílusában festve, lágy ecsetvonásokkal, foltos napfényben, és emberekkel, akik élvezik a tavaszi délutánt
3. Szürreális álomvilág: Könyvekből épült lebegő kastély, ragyogó medúzákkal teli égbolton, éteri kék és lila színpalettával
🧠 Érdekesség: Az egyik legkorábbi AI-művészeti rendszer az AARON volt, amelyet 1973-ban Harold Cohen hozott létre. Az AARON szimbolikus AI-megközelítést használt fekete-fehér rajzok létrehozásához.
Futurisztikus és sci-fi koncepciók
4. Cyberpunk metropolisz: Egy neonfényes város éjszaka, tele repülő autókkal, holografikus óriásplakátokkal és egy magányos, trenchcoatban álló fejvadásszal a tetőn
5. Idegen világ: Táj óriási, biolumineszcens növényekkel, három napos égbolttal és furcsa lényekkel, amelyek egy ragyogó folyóparton kóborolnak
6. AI-vezérelt város: Egy utópikus város, ahol robotok és emberek élnek együtt, tiszta energiával működő felhőkarcolókkal, önvezető járművekkel és egy üveges folyón tükröződő futurisztikus látképpel
Fantasy és mitológia
7. Fenséges sárkány: Egy toronymagas arany sárkány egy sziklán ülve, alkonyatkor tüzet okád egy középkori királyságra
8. Ókori görög istenek: Zeusz az Olümposz-hegyen áll, viharfelhők veszik körül, kezében egy villámló villámot tart
9. Víz alatti sellőbirodalom: Egy hatalmas palota az óceán mélyén, ahol sellők úsznak a korallzátonyok és a fénylő halak között
Történelmi újraértelmezések
10. Viktoriánus kori London: Gázlámpák által megvilágított ködös utca, ahol egy hosszú kabátot és cilinder kalapot viselő nyomozó egy rejtélyes ügyet vizsgál
11. Szamuráj harcos: Egy harcias szamuráj áll a csatatéren, katana kardot szorongatva, részletgazdag páncélzatban, miközben a szélben virágzó cseresznyefák láthatók
12. Reneszánsz művész műterme: Leonardo da Vinci a Mona Lisát festi egy halványan megvilágított műteremben, amely tele van vázlatokkal, befejezetlen szobrokkal és gyertyafényben
Szeszélyes és rajzfilmszerű témák
13. Állatkávézó: Egy hangulatos kávézó, amelyet teljes egészében macskák vezetnek, és ahol a kiscicák kávét szolgálnak fel a kis asztaloknál ülő többi állatnak
14. Élő mesebeli falu: Egy apró falu, ahol a gombák házakként szolgálnak, a tündérek virágszirmok között repkednek, és a beszélő állatok macskaköves utcákon köszöntik egymást
15. Animált cukorkavilág: Egy olyan táj, ahol minden ehető, csokoládéfolyókkal, gumicukor-hegyekkel és nyalókafákkal
🧠 Érdekesség: A legmagasabb ár, amit aukción fizettek egy AI-műalkotásért , 432 000 dollár volt az Edmond de Belamy portréjáért 2018. október 25-én. A kitalált személyiség portréját egy generatív ellentétes hálózat (GAN) készítette, amelyet a francia Obvious Art művészeti kollektíva tagjai hoztak létre.
Popkultúra és filmes témák
16. Klasszikus film noir: Fekete-fehér detektívjelenet, amelyben egy vörös ruhás, titokzatos nő áll egy utcai lámpa alatt, miközben a nyomozó az árnyékból figyeli.
17. Űrwestern: Egy kemény cowboy robotlón lovagol egy poros idegen bolygón, mögötte két nap nyugszik
18. Retro-futurizmus: Az 1950-es évek stílusában megálmodott jövő, ahol az emberek jetpackekkel repülnek a karcsú, króm felületű felhőkarcolók között
Természet és tájak
19. Varázslatos erdő: Egy varázslatos erdő biolumineszcens fákkal, lebegő lámpásokkal és egy rejtett tündérházikóval
20. Vulkánkitörés: Egy drámai pillanat, amikor a láva kitör egy tornyosuló vulkánból, és vörös és narancssárga árnyalatokkal világítja meg az éjszakai eget
21. Fagyos tundra: Egy magányos jegesmedve sétál a végtelen jégtájon, miközben az északi fény táncol a feje felett
🔍 Tudta? A közösségi médiában megosztott képek körülbelül 71%-a AI által generált. Ahogy az AI-művészet egyre elterjedtebbé válik, a valóság és a fikció megkülönböztetése fontosabb, mint valaha!
A mindennapi pillanatok művészi csavarral
22. Esős városi utca: A neonfények alatt ragyogó, tükröződő utca, ahol az emberek esernyők alatt sétálnak, miközben az esőcseppek hullámokat keltenek a pocsolyákban
23. Hangulatos könyvesbolt: Egy bájos könyvesbolt, tele fa polcokkal, egy ropogó kandallóval és egy székre összegömbölyödött álmos macskával
24. Naplemente az óceán felett: Egy békés strand, ahol a hullámok gyengéden törnek a partra, az ég pedig mély narancssárga és lila színekkel festődik
Kísérleti és absztrakt promptok
25. Ember-robot fúzió: Egy félig ember, félig android arc digitális portréja, amelynek bőrén ragyogó áramköri vonalak futnak át
26. A gravitációt megcáfoló város: Egy metropolisz, ahol a felhőkarcolók fejjel lefelé lebegnek, és ragyogó hidak kötik össze őket egy álomszerű égbolton
27. Olvadó órák: Egy szürreális világ, ahol az órák megnyúlnak és elolvadnak a torz tájak felett, Salvador Dalí művészetének ihletésére
Szórakoztató és szokatlan ötletek
28. Középkori lovagként öltözött macska: Komoly tekintetű macska teljes páncélzatban, bátran állva egy apró karddal és pajzzsal
29. Űrhajót vezető kutya: Egy futurisztikus űrhajósruhába öltözött golden retriever, aki magabiztosan irányítja a csúcstechnológiás űrhajót a galaxison át
30. Zsiráf nyomozói trenchcoatban: Egy magas, komoly zsiráf klasszikus nyomozói ruhában, nagyítót tartva a kezében, miközben egy ügyet vizsgál
Személyre szabott és koncepcionális promptok
31. Önarckép mitikus lényként: Egy fantasy ihletésű digitális festmény, amelyen a modell madártávlatból látható, félig ember, félig sárkány lényként
32. Álom ihlette tájkép: Egy személyes emlékre épülő, vizuálisan lenyűgöző álomvilág, amely ötvözi a valós és a képzeletbeli elemeket
33. Alternatív történelmi esemény: Egy történelmileg jelentős pillanat futurisztikus csavarral újragondolva, például a holdra szállás egy steampunk világban
34. Szürreális albumborító: Szürreális albumborító, amelyen egy neonfényes éjféli városi táj látható, egy futurisztikus ruhát viselő magányos alak áll egy felhőkarcoló tetején, és a kavargó galaxisokkal és lebegő hangjegyekkel teli eget bámulja
🔍 Tudtad? A generatív ellentétes hálózat (GAN) egy mesterséges intelligenciával generált művészetben használt AI-modell, amely két egymással versengő neurális hálózatból áll: a generátorból és a diszkriminátorból.
A Generator modell véletlenszerű zajból hoz létre új képeket, igyekezve olyan eredményeket produkálni, amelyek a lehető leginkább hasonlítanak a valós képekre. A Discriminator értékeli, hogy egy kép valódi-e (tényleges adatokból származik) vagy hamis (a Generator által generált).
A DALL·E 3-as promptok elkészítése
Egy jól megfogalmazott DALL·E-parancs egy homályos ötletet részletes, vizuálisan lenyűgöző képpé alakíthat. A kihívás abban rejlik, hogy olyan egyértelmű utasításokat adjunk, amelyek irányítják az AI-t anélkül, hogy korlátoznák a kreativitását.
Hogyan finomíthatja és strukturálhatja a DALL·E-parancsokat, hogy azok egyértelműek, kreatívak és a lehető legjobb eredmények elérése érdekében optimalizáltak legyenek?
Vessünk egy pillantást a legfontosabb lépésekre. ⚒️
1. lépés: Kezdje egy világos ötlettel
A homályos utasítások következetlen eredményeket hoznak. Mielőtt egy szót is begépelne, pontosan határozza meg, mit szeretne.
- Határozza meg a koncepcióját: Egy futurisztikus városi tájra gondol? Egy szürreális álomvilágra? Egy hiperrealisztikus portréra? Legyen világos, mit szeretne látni.
- Határozza meg a kulcsfontosságú elemeket: Vegye figyelembe a témát, a helyszínt, a hangulatot és a stílust. Minél több részletet ad meg, annál jobban fogja az AI megragadni elképzelését
📌 Példa: Tegyük fel, hogy a cél egy macska képének generálása.
Egy olyan homályos prompt, mint a „egy széken ülő macska”, ilyen típusú képet generál:
Finomíthatod a következőkre:
„Egy bolyhos, fehér perzsa macska elegánsan heverészik egy mély bordó bársony fotelben, smaragdzöld szemei a halvány gyertyafényben ragyognak. A viktoriánus stílusú szobát bonyolult fafaragások, gazdag smaragd- és aranyszínű tapéta, valamint nehéz bársonyfüggönyök díszítik. A 19. századi olajfestmények stílusában megfestett jelenet lágy ecsetvonásokkal, meleg megvilágítással és gazdag, texturált hangulattal rendelkezik.”
Íme a finomított eredmény:
Látod a különbséget? Ezeknek a részleteknek a megadása segít a DALL·E-nek megérteni a kívánt esztétikát.
💡 Profi tipp: Használj leíró mellékneveket, amelyek kiemelik a textúrát, a képminőséget, az élénk színeket, az anyagot és a hangulatot a bemeneti promptodban. Az olyan szavak, mint a „csillogó”, „rusztikus” vagy „kaotikus” mélységet adnak a képnek.
2. lépés: A jobb eredmények érdekében strukturálja a promptokat
A prompt egyértelmű szakaszokra bontása javítja a pontosságot. Egy hasznos formátum a következőket tartalmazza:
- Téma: Ki vagy mi látható a képen? Legyen konkrét! Ahelyett, hogy olyan utasításokat írna, mint „róka”, részletezheti: „egy vörös róka, átható zöld szemekkel”
- Cselekvés: Mi történik? A mozgás hozzáadása dinamikussá teszi a képet. „Egy kardját előhúzó lovag” vonzóbb, mint egyszerűen „egy lovag”
- Helyszín: Hol játszódik a történet? Írd le a hátteret, hogy megteremtsd a hangulatot. Egy „ködös, varázslatos erdő” egészen más érzést kelt, mint egy „letisztult, modern felhőkarcoló”
- Stílus: Hogyan nézzen ki? Akár egy „vintage olajfestményt”, akár egy „élénk cyberpunk illusztrációt” szeretne, a stílus meghatározása segít a mesterséges intelligenciának pontosan megragadni a kívánt megjelenést
📌 Példa: Egy bölcs, öreg bagoly, átható arany szemekkel (téma) egy görbe faágon ülve, a holdat bámulva (cselekvés) egy ködös erdőben, ragyogó szentjánosbogarakkal (helyszín). Készítsd úgy, mint egy sötét fantasy digitális festményt, gazdag textúrákkal (stílus).
Íme a generált kép:
3. lépés: Kísérletezzen különböző stílusokkal
A DALL·E 3 a változatosságból merít erőt, ezért ne félj a keveréstől!
- Fedezd fel a művészeti stílusokat: Próbáld ki az olyan kifejezéseket, mint „olajfestmény”, „digitális koncepciórajz” vagy „szénrajz”
- Kombinálj váratlan ötleteket: Mi történik, ha egy futurisztikus cyberpunk világot ötvözöl az ókori egyiptomi építészettel? Próbáld ki, és nézd meg!
- Használj dinamikus cselekvéseket: Ahelyett, hogy „páncélos lovag”-ot írnál, próbáld ki a „ragyogó páncélos lovag, aki egy mechanikus sárkányon lovagol a viharos égbolton át” kifejezést. Ez mozgást és mélységet ad a képnek
📌 Példa: „Neonfényben úszó ókori egyiptomi város ragyogó piramisokkal és robot szfinxekkel. Egy futurisztikus fáraó high-tech köntösben áll egy templom bejáratánál, viharos, drónokkal teli ég alatt. Digitális koncepciórajz filmszerű hangulattal.”
Íme az eredmény:
💡 Profi tipp: Ha hivatkozásokat adsz konkrét művészekre, technikákra vagy korszakokra, az finomítja az eredményt. Próbáld ki a DALLE 3 parancsokat, például „egy 1940-es évekbeli noir film állóképét egy nyomozóról egy füstös jazzklubban” a filmes hatás elérése érdekében.
A ClickUp kulcsfontosságú szerepet játszott a tervezési tevékenységünk bővítésében. Az új tervezők gyorsabban lépnek be a munkába, mint korábban, és vezetői csapatunk új szintű betekintést nyert a munkaterhelésünkbe és céljainkba.
📖 Olvassa el még: Dall E alternatívák
