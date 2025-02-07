A 10 legjobb egyszerű CRM szoftver 2025-ben

A „kicsiben kezdeni és kicsiben maradni” elv nem mindenkinek felel meg – kivéve 41 millió embert. 🤷‍♀️

Ez nem vicc – az Egyesült Államokban 41 millió ember önálló vállalkozó vagy kisvállalkozás tulajdonosa, és a következő adatot ne hagyja figyelmen kívül: 82% közülük teljesen elégedett azzal, hogy nem bővíti vállalkozását.

De bár a vállalat mérete nem változik, a működése és az intelligens eszközök iránti igénye igen. Végül a Google Workspace és egy halom post-it nem lesz elegendő, és a túlzottan bonyolult projektmenedzsment szoftverekre való áttérés felesleges befektetésnek tűnik.

Végül is miért költenél olyan funkciókra, amelyeket soha nem fogsz használni – sem pénzügyi, sem erőfeszítés szempontjából?

Tehát azoknak a 41 millió kicsi, de hatékony vállalkozásnak, amelyeknek segítségre van szükségük, összeállítottunk egy listát a legjobb egyszerű CRM szoftverekről, amelyek a megfelelő mértékű funkcionalitást kínálják anélkül, hogy túlbonyolítanák a dolgokat. 👍

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme egy rövid lista a 10 legjobb, robusztus CRM-rendszerről: ClickUp : A legjobb ügyfélkapcsolatok kezelésére és projektmenedzsmentre : A legjobb ügyfélkapcsolatok kezelésére és projektmenedzsmentre HubSpot: A legjobb skálázható ügyfélkezeléshez Freshsales: A legjobb AI-alapú értékesítési támogatás Zoho CRM: A legjobb testreszabhatóság és megfizethetőség szempontjából Monday CRM: A legjobb intuitív munkafolyamatokhoz és automatizáláshoz Less Annoying CRM: A legjobb egyszerűség és kisvállalkozások számára Insightly CRM: A legjobb értékesítési és projekt szinergiákhoz Pipedrive: A legjobb vizuális értékesítési folyamatokhoz Vtiger CRM: A legjobb a funkciók közötti csapatmunka együttműködéshez Capsule CRM: A legjobb kisvállalkozások termelékenységének növeléséhez

Mit kell keresnie egy egyszerű CRM-ben?

Egy egyszerű CRM nem feltétlenül unalmas – hatékony lehet, miközben könnyen használható marad. Íme, mire kell figyelni a legjobb egyszerű CRM szoftver kiválasztásakor:

Csapat általi elfogadottság 🤝

Egy egyszerű CRM-nek arra kell összpontosítania, hogy megkönnyítse az értékesítési csapatok munkáját. Segítenie kell nekik több üzletet kötni, automatizálni a feladatokat és megkönnyíteni a nyomon követést. Plusz pontokat kap, ha tartalmaz bevezetési támogatást a tanulási görbe simításához.

🧠 Tudta-e: A CRM-vásárlók 98%-a az értékesítés automatizálási funkciókat tartja a legfontosabbnak a CRM kiválasztásakor.

Kiváló ár-érték arány 💹

A kisvállalkozások nem engedhetik meg maguknak a rejtett díjakat. Keressen olyan CRM-et, amely extra díjak nélkül nyújt egyedi jelentéseket, értékesítési folyamatok áttekintését és feladatok automatizálását.

A CRM-nek segítenie kell az értékesítőknek abban, hogy az ügyletek lezárására koncentrálhassanak, ahelyett, hogy a feladatok után rohangálnának. Az olyan funkciók, mint a folyamatkezelés, a potenciális ügyfelek pontozása, az e-mailek szinkronizálása és a találkozók ütemezése a káoszt átláthatósággá alakíthatják.

Integrációk ✅

Ne zavarja össze csapatát száznyi alkalmazással. A zökkenőmentes munkafolyamatokhoz elengedhetetlen, hogy olyan CRM szoftvert válasszon, amely kompatibilis kedvenc eszközeivel vagy platformjaival (például a Zapier vagy a Zoom).

Testreszabhatóság 🙌

A folyamatoktól a címkékig, gondoskodjon arról, hogy a CRM alkalmazkodjon az üzleti tevékenységéhez, és ne fordítva.

Feladatok automatizálása és mesterséges intelligencia 🤖

Válasszon olyan CRM-megoldásokat, amelyek AI-eszközökkel rendelkeznek e-mail íráshoz, hívások átírásához és idővonal-összefoglalókhoz – ezek növelni fogják termelékenységét.

A 10 legjobb egyszerű CRM

Vállalkozásként nincs ideje jelentéktelen vagy ismétlődő feladatokra pazarolni. Az értékesítési és üzleti folyamatok azonban annyira összetettek, hogy az értékesítők 32%-a naponta több mint egy órát tölt manuális adatbevitelre.

De ne aggódjon, mi segítünk. Íme tíz egyszerű CRM-eszköz, amelyekkel időt és energiát takaríthat meg.

1. ClickUp (A legjobb ügyfélkapcsolatok kezelésére és projektmenedzsmentre)

Általában a vállalkozásoknak az ügyfélkapcsolatokkal kapcsolatban a legnagyobb kihívást az adatok minősége, a rossz kommunikáció és a magas költségek jelentik. Mielőtt azonban megoldásokat keresne, fontos azonosítania a szervezetén belüli egyedi kihívásokat.

Miután azonosította ezeket a problémás pontokat, válasszon olyan CRM szoftvert, mint a ClickUp, amely hatékonyan képes kezelni őket.

A ClickUp CRM CRM funkciókat, projektmenedzsmentet, feladatkiosztást és dokumentummegosztást ötvöz egy elegáns platformban. Ez a végső mindenre kiterjedő alkalmazás a munkához. 💯 Ez azt jelenti, hogy többé nem kell eszközök között váltogatnia, vagy alig használt szoftverekért fizetnie – a ClickUp segítségével minden egy helyen található.

Például a ClickUp Voice of the Customer Template segít strukturált módon összegyűjteni és elemezni az ügyfelek visszajelzéseit.

A támogató csapatok számára a ClickUp ügyfélszolgálati menedzsment sablonja megkönnyíti a beérkező jegyek és megoldások nyomon követését azáltal, hogy összevonja a jegyeket, csevegéseket és prioritási feladatokat.

A dolgok egyszerűsítése érdekében a ClickUp egyéni állapotok segítségével vizuális jelzőket hozhat létre a folyamat minden szakaszához – gondoljon például a „Forró lead 🔥”, „Tárgyalás 🤝” vagy „Zárt-nyert 💸” jelzésekre.

A ClickUp egyéni állapotok segítségével könnyedén módosíthatja a feladatok vagy projektek állapotát

A ClickUp egyéni mezők tovább szűkítik a kört. Szeretné nyomon követni az ügyfelek költségvetését, helyét vagy a potenciális ügyfelek típusát? Adjon hozzá olyan mezőket, mint „LTV (Lifetime Value)” vagy „Lead Score” a CRM-hez, és testreszabhatja az adatok szervezését az üzleti igényeinek megfelelően.

💡 Profi tipp: Ahelyett, hogy minden alkalommal manuálisan adná meg az adatokat, használja a ClickUp Brain alkalmazást; az AI-alapú automatizálás követési feladatot generál, amikor egy ügylet „Elküldött ajánlat” státuszba kerül, és emlékeztetőket küld a határidőhöz közeledő feladatokról, vagyis időt takarít meg.

Hasonlóképpen, a ClickUp Docs az együttműködés és a tudásmenedzsment találkozási pontja. Eközben a ClickUp Whiteboards kiválóan alkalmas brainstormingra. Mindkét eszköz lehetővé teszi, hogy menet közben kijelölje az érdekelt feleket, hozzáférjen a valós idejű kommunikációhoz és visszajelzésekhez, valamint olyan módon működjön együtt, hogy mindenki felelősségre vonható legyen.

Végül, nem kell aggódnia a CRM-rendszer meglévő munkafolyamatba való integrálása miatt. A ClickUp ezt olyan népszerű eszközökkel oldja meg, mint a Slack, a Google Naptár és a Zoom.

Valójában, adunk Önnek egy kis előnyt. A ClickUp CRM sablonja úgy lett kialakítva, hogy egyszerűsítse az ügyfélkapcsolatok kezelését minden méretű vállalkozás számára.

Töltse le ezt a sablont Ápolja a potenciális ügyfeleket, kezelje a komplex fiókokat, és automatizálja az ismétlődő feladatokat a ClickUp CRM-sablonjával.

Ez a sablon központosítja a rendszert, hogy egy helyen követhesse nyomon a potenciális ügyfeleket, kezelhesse a lehetőségeket és rendszerezhesse a kapcsolattartási információkat.

Az olyan funkciók, mint a testreszabható folyamatok és a feladatok prioritásainak meghatározása az értékesítési szakaszok szerint, lehetővé teszik a csapatok számára, hogy a legfontosabb dolgokra koncentráljanak: az üzletek megkötésére és a tartós kapcsolatok kiépítésére.

A ClickUp legjobb funkciói ✅

Testreszabható munkafolyamatok : hozzon létre értékesítési folyamatokat, egyedi állapotokat és mezőket az ügyféladatok, az értékesítési szakaszok és egyebek nyomon követéséhez.

Többféle nézet : A feladatokhoz és megkeresésekhez Kanban táblák, naptár vagy táblázatok segítségével férhet hozzá, így biztosítva a zökkenőmentes szervezést.

Feladatok automatizálása AI segítségével : Automatizálja a rutin CRM-feladatokat, mint például az e-mail értesítések, az üzletkötések frissítései és a feladatok kiosztása.

Erős integrációk : Szinkronizálja olyan eszközökkel, mint a Slack, a Google Naptár, a Loom és a Zoom, hogy javítsa a munkafolyamatokat és a kommunikációt.

Táblák az együttműködéshez : Brainstorming, stratégia kidolgozás és tervezés vizuális eszközökkel a jobb csapatmunka érdekében.

Egyéni mezők : Adjon hozzá mezőket a potenciális ügyfelek típusainak, a költségvetéseknek, az elérhetőségeknek vagy a vállalat méretének nyomon követéséhez, hogy központosítsa az ügyféladatokat.

Dokumentummegosztás: A ClickUp Docs segítségével könnyedén létrehozhat, megoszthat és kezelhet sablonokat vagy jelentéseket.

A ClickUp korlátai 💢

Az új felhasználóknak egy kis időre lehet szükségük, hogy megismerjék a platform számos lehetőségét.

ClickUp árak 💰

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp AI: Hozzáadás 7 dollárért tagonként havonta

ClickUp értékelések és vélemények 🌟

G2 : 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Imádom a ClickUp-ot! Az üzleti tevékenységem minden területén használom, az értékesítési folyamatok kezelésétől a CRM értékesítési cikluson át a csapatkommunikációig és a termelési ütemtervig.

Imádom a ClickUp-ot! Az üzleti tevékenységem minden területén használom, az értékesítési folyamatok kezelésétől a CRM értékesítési cikluson át a csapatkommunikációig és a termelési ütemtervig.

2. HubSpot (A legjobb skálázható ügyfélkezeléshez)

via HubSpot

Azok a vállalkozások, amelyek egyszerűen szeretnék központosítani az ügyfélkapcsolatokat és az értékesítési folyamatokat, választhatják a HubSpot CRM-et.

Ingyenes csomagja tartalmazza a kapcsolattartás kezelését, az e-mailek nyomon követését és egy vizuális értékesítési folyamatot, így praktikus választás kis csapatok vagy vállalkozások indulásához.

A HubSpot egyedi irányítópultjai egyértelműen megjelenítik az értékesítési tevékenységeket, így a vezetők könnyedén nyomon követhetik a teljesítményt és azonosíthatják a lehetőségeket.

A HubSpot legjobb funkciói ✅

Ingyenes CRM kezdőknek : Használja ki a kapcsolattartáskezelés, az értékesítési folyamatok és a jelentéskészítő eszközök előnyeit, korlátlan adattárolási kapacitással, akár 1000 kapcsolattartó számára.

Pipeline menedzsment : Vizualizálja értékesítési pipeline-ját drag-and-drop funkcióval, hogy prioritásokat állítson fel a potenciális ügyfelek között és gyorsabban zárjon üzleteket.

Mesterséges intelligenciával működő eszközök : automatizálja az e-maileket, ütemezze meg a találkozókat, és kövesse nyomon az ügyfelekkel való interakciókat valós időben a termelékenység növelése érdekében.

Egyedi irányítópultok : Figyelje a legfontosabb mutatókat részletes jelentésekkel az értékesítési tevékenységről, a csapat teljesítményéről és a növekedési lehetőségekről.

Erős integrációk: Szinkronizálja olyan eszközökkel, mint a Slack, a Google Naptár és a Zoom, hogy zökkenőmentes legyen a munkafolyamat.

A HubSpot korlátai 💢

Árak nagyobb csapatok számára : A fejlett funkciók és a további felhasználói helyek drágák lehetnek a növekvő szervezetek számára.

Szekvencia jelentések: Magas szintű áttekintések állnak rendelkezésre, de az e-mail szekvenciák A/B tesztelése nem elég mélyreható.

HubSpot árak 💰

Ingyenes csomag

Starter Customer Platform : 12 USD/hó

Professzionális ügyfélplatform : 1170 USD/hó

Vállalati ügyfélplatform: 4300 USD/hó

HubSpot értékelések és vélemények 🌟

G2 : 4,4/5 (több mint 12 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (4270+ értékelés)

Mit mondanak a HubSpotról a valódi felhasználók?

A Hubspot kiválóan alkalmas CRM-ként, különösen azok számára, akik egyetlen platformon szeretnék egyszerűsíteni marketing-, értékesítési és szolgáltatási folyamataikat.

A Hubspot kiválóan alkalmas CRM-ként, különösen azok számára, akik egyetlen platformon szeretnék egyszerűsíteni marketing-, értékesítési és szolgáltatási folyamataikat.

3. Freshsales (A legjobb AI-alapú értékesítési támogatás)

via Freshsales

A Freshsales célja, hogy segítse a kis- és középvállalkozásokat az értékesítési folyamatok egyszerűsítésében, a feladatok automatizálásában és az üzletek gyorsabb lezárásában.

Ráadásul a Freddy AI magjával a Freshsales értékes betekintést nyújt, például potenciális ügyfelek pontozásával és üzletkötési ajánlásokkal, hogy a csapatok a legfontosabb potenciális ügyfelekre koncentrálhassanak.

Várja Önt a 360°-os ügyfélnézet és az eseménykövetési funkciók a személyre szabott kommunikáció érdekében.

A Freshsales legjobb funkciói ✅

Freddy AI segítség : automatizálja a potenciális ügyfelek értékelését, az üzletkötési ajánlásokat és az e-mailek generálását a termelékenység növelése érdekében.

360°-os ügyfélnézet : Központosítja az ügyfélkapcsolatokat és kontextusba ágyazott betekintést nyújt a jobb ügyfélkapcsolatok érdekében.

Drag-and-drop értékesítési folyamat : Az intuitív Kanban nézet segítségével hatékonyan vizualizálhatja, rendezheti és frissítheti az üzleteket.

Eseménykövetés : Figyelje a felhasználói viselkedést és interakciókat, hogy célzott kommunikációs stratégiákat hozzon létre.

Alkalmazáson belüli hívások: Hívások kezdeményezése és nyomon követése harmadik féltől származó szoftver nélkül; automatikus tárcsázók és hívásirányítás is rendelkezésre áll.

A Freshsales korlátai 💢

Adatexport: Korlátozott lehetőségek a fejlett egyéni jelentésekhez

A kollaborátorok hozzáférhetősége: nehézkes jogosultságok és szerepkörök kezelése

Ügyfélszolgálat: Inkonzisztens válaszadási idők és problémamegoldás

Árkategóriák: A fejlett funkciók magasabb költségei nem feltétlenül alkalmasak kisebb csapatok számára.

Felületfrissítések: Az előzetes értesítés nélküli alkalmi változtatások megzavarhatják a munkafolyamatokat.

Freshsales árak 💰

Növekedés : 9 USD/hó felhasználónként

Pro : 39 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 59 USD/hó felhasználónként

Freshsales értékelések és vélemények 🌟

G2 : 4,5/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (610+ értékelés)

4. Zoho CRM (A legjobb testreszabhatóság és megfizethetőség szempontjából)

via Zoho

A Zoho CRM különösen népszerű a kis- és középvállalkozások körében, köszönhetően remek funkcióinak és kedvező árának.

A rendkívül testreszabható felület lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy személyre szabják a munkafolyamatokat, kezeljék az ügyféladatokat és egyszerűsítsék az értékesítési folyamatokat, anélkül, hogy megterhelnék a költségvetést.

Ezenkívül a Zoho CRM 360°-os ügyfélnézetét használó kis csapatok több csatornán keresztül is kapcsolatba léphetnek az ügyfelekkel.

A Zoho CRM legjobb funkciói ✅

Egyedi munkafolyamatok : Igazítsa a munkafolyamatokat, a pontozási szabályokat és az értékesítési szakaszokat üzleti igényeihez.

360°-os ügyfélnézet : Hozzáférés a részletes ügyfélprofilokhoz és a többcsatornás interakciók hatékony kezelése

Zia AI asszisztens : Használja ki az AI-alapú betekintést az e-mailek átírásához, az anomáliák észleléséhez és az értékesítési előrejelzésekhez.

Erős integrációk : Csatlakozzon több mint 1000 alkalmazáshoz, beleértve a Zoho ökoszisztémáját és népszerű harmadik féltől származó platformokat.

Értékesítési eszközök: Az előrejelzés, pontozás és értékesítési jelzések olyan funkciók, amelyek javítják a döntéshozatalt és az üzletkötéseket.

A Zoho CRM korlátai 💢

Túl sok funkció : A kiterjedt opciók túlterhelhetik az új felhasználókat vagy a kis csapatokat.

Tanulási görbe : Idő és erőforrások szükségesek a funkciók teljes kihasználásához.

Támogatás konzisztenciája: Vegyes vélemények az ügyfélszolgálat reagálóképességéről és tanácsadásáról

Zoho CRM árak 💰

Ingyenes verzió

Standard csomag : 14 USD/hó felhasználónként

Professzionális csomag : 23 USD/hó felhasználónként

Vállalati csomag: 40 USD/hó felhasználónként

Zoho CRM értékelések és vélemények 🌟

G2 : 4,1/5 (több mint 2700 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 6800 értékelés)

Mit mondanak a Zoho CRM-ről a valós felhasználók?

Lehetővé teszi a feladatok automatizálását, javítja a csapatmunkát, és így csökkenti az adminisztratív feladatokra fordított időt.

Lehetővé teszi a feladatok automatizálását, javítja a csapatmunkát, és így csökkenti az adminisztratív feladatokra fordított időt.

5. Monday CRM (A legjobb intuitív munkafolyamatokhoz és automatizáláshoz)

via Monday

A Monday CRM egy rendkívül testreszabható platformot kínál az értékesítési folyamatok, feladatok és ügyfélkapcsolatok kezeléséhez.

A drag-and-drop felületnek köszönhetően a felhasználók könnyedén létrehozhatnak munkafolyamatokat, beállíthatnak üzletkötési szakaszokat és automatizálhatnak ismétlődő feladatokat.

A kisebb értékesítési csapatok a Monday testreszabható folyamatai segítségével nyomon követhetik az üzleteket, miközben automatizálják a potenciális ügyfelek kiosztását és az e-mailes utánkövetést.

A Monday CRM legjobb funkciói ✅

Egyedi folyamatok : Könnyedén hozhat létre és kezelhet üzletkötési szakaszokat a drag-and-drop funkcióval.

Automatizálás : Automatizálja az ismétlődő feladatokat, például a potenciális ügyfelek kiosztását és az e-mailes nyomon követést, a hatékonyság növelése érdekében.

Többféle nézet : A Gantt-diagramok, naptárak és Kanban-táblák segítségével hozzáférhet az értékesítési adatokhoz, így azok jobban áttekinthetők.

AI eszközök : Automatizálja az e-mailek írását, a feladatok generálását és a munkafolyamatok optimalizálását a beépített AI segítségével.

Integrációk: Zökkenőmentesen csatlakozhat a Google Naptárhoz, a Slackhez és más eszközökhöz a koherens munkafolyamat érdekében.

A Monday CRM korlátai 💢

Árak : A magasabb szintű csomagok kis csapatok számára költségesek lehetnek.

Mobil funkcionalitás : A mobilalkalmazás a desktop verzióhoz képest korlátozott funkciókat kínál.

Műszerfal nézetek: A nézetek átszervezésének vagy elhelyezésének rugalmassága hiányzik.

Monday CRM árak 💰

Alap : 12 USD/felhasználó/hónap

Standard : 17 USD/felhasználó/hónap

Pro : 28 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Monday CRM értékelések és vélemények 🌟

G2 : 4,6/5 (820+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (390+ értékelés)

Mit mondanak a Monday CRM-ről a valódi felhasználók?

Nagy rajongója vagyok a Monday felhasználói felületének és felhasználói élményének. Valószínűleg nem is lehetne jobb. A funkcionalitás szempontjából a kódolás nélküli automatizálás is forradalmi változást jelent.

Nagy rajongója vagyok a Monday felhasználói felületének és felhasználói élményének. Valószínűleg nem is lehetne jobb. A funkcionalitás szempontjából a kódolás nélküli automatizálás is forradalmi változást jelent.

6. Less Annoying CRM (A legjobb egyszerűség és kisvállalkozások számára)

via Less Annoying CRM

Tegyük fel, hogy Ön egy szabadúszó grafikus, aki ügyfélprojekteket kezel. Mit szólna egy olyan eszközhöz, amely segít az e-mailek naplózásában, hogy nyomon követhesse az ügyfelek visszajelzéseit, és szinkronizált naptárral szervezhesse a határidőket?

Ez az, amit a Less Annoying CRM nyújt.

A Less Annoying CRM nevének megfelelően egy egyszerű, felhasználóbarát eszköz, amelyet kifejezetten kisvállalkozások és egyéni vállalkozók számára terveztek.

Az egyik leghasznosabb funkciója a korlátlan számú folyamat, amelynek segítségével kezelheti a projekt szakaszait, például a „Kezdeti koncepció”, a „Javítások” és a „Végleges átadás” szakaszokat, ami jelentősen megkönnyíti csapata munkáját.

A Less Annoying CRM legjobb funkciói ✅

Egyszerűség : Intuitív kialakítás, amelynek elsajátítása nem igényel nagy erőfeszítést.

Feladatkövetés : Biztosítja, hogy a felhasználók soha ne hagyjanak ki egy visszajelzést vagy találkozót.

Naptárintegráció : szinkronizálja a Google vagy az Outlook alkalmazással a zökkenőmentes ütemezés érdekében.

E-mail naplózás : automatikusan rögzíti az ügyfelekkel folytatott kommunikációt.

Korlátlan folyamatok: kezelje könnyedén a többféle értékesítési szakaszt és munkafolyamatot

Kevesebb bosszantó CRM-korlátozás 💢

Fejlett funkciók : Hiányoznak a nagyobb CRM-eknél megtalálható funkciók.

Testreszabás : A versenytársakhoz képest korlátozott lehetőségek

Integrációs korlátozások: Nem támogatja a legtöbb harmadik féltől származó eszközt.

Kevésbé bosszantó CRM árak 💰

Alapcsomag: 15 USD/hó felhasználónként

Kevésbé bosszantó CRM értékelések és vélemények 🌟

G2 : 4,9/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (610+ értékelés)

7. Insightly CRM (A legjobb értékesítési és projekt szinergiákhoz)

via Insightly

Az Insightly CRM egyedülálló kombinációját kínálja az értékesítési folyamatok kezelésének, a projektek nyomon követésének és a marketingeszközöknek.

Kisvállalkozásként kihagyhatja a több eszköz használatát, és a projektmenedzsment integrációját használva lehetővé teheti az értékesítési csapatok számára, hogy a lehetőségeket zökkenőmentesen megvalósítható projektekbe alakítsák át.

Az Insightly CRM legjobb funkciói ✅

Projektmenedzsment integráció : alakítsa a megnyert üzleteket projektcsatornákká, minden releváns részlettel együtt.

Egyedi irányítópultok : Kövesse nyomon a KPI-ket valós időben, megosztható teljesítménymutatókkal egy : Kövesse nyomon a KPI-ket valós időben, megosztható teljesítménymutatókkal egy egyedi CRM irányítópulton.

E-mail kezelés : E-mail sablonok segítségével ütemezheti, nyomon követheti és elküldheti tömeges vagy egyszeri e-maileket.

Munkafolyamat-automatizálás : automatizálja a potenciális ügyfelek továbbítását, a feladatok kiosztását és a nyomon követést.

Kiterjedt integrációk: Csatlakozzon olyan eszközökhöz, mint a QuickBooks, a Shopify és a Slack, hogy egységes munkafolyamatot hozzon létre.

Az Insightly CRM korlátai 💢

Támogatás : A felhasználói támogatáshoz további fizetős csomagok szükségesek.

Fájltárolás : korlátozott, kivéve az enterprise szintű csomagokat

Engedélyek: A fejlett engedélyek csak a prémium csomagokban érhetők el.

Insightly CRM árak 💰

Standard csomag : 29 USD/hó felhasználónként

Professzionális csomag : 49 USD/hó felhasználónként

Vállalati csomag: 99 USD/hó felhasználónként

Insightly CRM értékelések és vélemények 🌟

G2 : 4,0/5 (650+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (840+ értékelés)

Mit mondanak az Insightly-ról a valós felhasználók?

Számos integrációs lehetőség áll rendelkezésre. Az Outlookból származó kapcsolattartási adatok összegyűjtése jelentős mennyiségű kézi adatbevitelt takarít meg.

Számos integrációs lehetőség áll rendelkezésre. Az Outlookból származó kapcsolattartási adatok összegyűjtése jelentős mennyiségű kézi adatbevitelt takarít meg.

🧠 Tudta-e: Csak a vállalatok 13%-a tartja a CRM-platformba való befektetést egyik legfontosabb értékesítési prioritásának, ami azt jelenti, hogy a többi 87% valószínűleg még mindig a post-it cetlikhez és táblázatokhoz ragaszkodik.

8. Pipedrive (A legjobb vizuális értékesítési folyamatokhoz)

via Pipedrive

A Pipedrive CRM az értékesítési folyamatok kezelésére összpontosít, intuitív, kanban stílusú elrendezéssel, amely áttekinthető képet nyújt a vásárlói út minden szakaszáról.

Úgy tervezték, hogy segítse az értékesítési csapatokat a szervezettségben és az üzletek gyorsabb lezárásában. Tartalmazza a potenciális ügyfelek pontozását, a kommunikáció nyomon követését és a feladatok automatizálását szolgáló AI eszközöket.

Emellett a Pipedrive rugalmassága lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy testre szabják a folyamatokat, egyedi mezőket hozzanak létre, és zökkenőmentesen integrálják több mint 400 alkalmazást.

A Pipedrive legjobb funkciói ✅

Vizuális folyamatok : A kanban stílusú nézet segítségével egyértelműen nyomon követheti az értékesítési szakaszokat és az előrehaladást.

Lead scoring : Azonosítsa és rangsorolja a nagy vásárlási szándékkal rendelkező potenciális ügyfeleket egyéni kritériumok alapján.

Kommunikáció nyomon követése : Kezelje az összes ügyfélkapcsolatot, beleértve az e-maileket és a megbeszéléseket, egyetlen irányítópulton.

AI eszközök : automatizálja a potenciális ügyfelek ápolását, az üzletkötések előrehaladását és az e-mailes kommunikációt.

Testreszabható munkafolyamatok: Az értékesítési folyamatához igazítsa a folyamatokat, mezőket és tevékenységeket.

A Pipedrive korlátai 💢

Korlátozott jelentéskészítés : A fejlett elemzések és az egyedi jelentések magasabb szintű csomagokat igényelnek.

Drága kiegészítők : Egyes funkciók, például az AI-eszközök, jelentősen megnövelhetik a költségeket.

Nincs ingyenes verzió: 14 napos próbaidőszak áll rendelkezésre, de folyamatos ingyenes tervezet nem létezik.

Pipedrive árak 💰

Alapcsomag : 12 USD/hó/felhasználó

Advanced Plan : 24 USD/hó/felhasználó

Professzionális csomag : 49 USD/hó/felhasználó

Power Plan : 59 USD/hó/felhasználó

Vállalati csomag: 79 USD/hó/felhasználó

Pipedrive értékelések és vélemények 🌟

G2 : 4,3/5 (több mint 2100 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

🧠 Tudta-e: A „ügyfélkapcsolat-kezelés” (CRM) kifejezést 1995-ben alkották meg, de gyökerei az 1980-as évekre nyúlnak vissza, az adatbázis-marketing és a korai kapcsolattartó szoftverek (CMS) megjelenésével.

9. Vtiger (A legjobb a funkciók közötti csapatmunka együttműködéshez)

via Vtiger

A Vtiger CRM kiemelkedik One View funkciójával, amely lehetővé teszi a marketing, az értékesítés és a támogató csapatok egyesítését egy platformon. Ez az AI-alapú CRM minden méretű vállalkozás számára alkalmas. Eszközöket kínál a folyamatok automatizálásához, üzletkötési szobákhoz és időpontok ütemezéséhez.

Képzelje el, hogy egyetlen felületen kezelheti a potenciális ügyfeleket a kezdeti kapcsolatfelvételtől az értékesítés utáni támogatásig. A Vtiger Deal Room segítségével az értékesítési képviselők és az ügyfelek valós időben együttműködhetnek, és zökkenőmentesen nyomon követhetik minden interakciót.

A Vtiger legjobb funkciói ✅

Egy nézet : 360 fokos áttekintést nyújt az ügyfélkapcsolatokról az összes részlegen keresztül.

Folyamat-tervező : Drag-and-drop egyszerűséggel : Drag-and-drop egyszerűséggel automatizálja a CRM-munkafolyamatokat és a részlegek közötti feladatokat.

Deal room : Központi együttműködési irányítópult értékesítési képviselők és potenciális ügyfelek számára

Találkozóoldalak : Testreszabható ütemezési eszközök az ügyfélmegbeszélések egyszerűsítéséhez

Calculus AI: AI-alapú betekintés a potenciális ügyfelek értékelésébe, a beszélgetések elemzésébe és intelligens ajánlásokba.

A Vtiger korlátai 💢

Alapvető mobilalkalmazás : A desktop verzióhoz képest korlátozott funkcionalitás

Dokumentumok testreszabásával kapcsolatos problémák : A felhasználók nehézségeket jelentenek a sablonok testreszabásával kapcsolatban.

Esetleges szinkronizálási problémák: Előfordulhat, hogy a beállítások és integrációk mentése nem sikerül.

Vtiger árak 💰

One Growth : 12 USD/hó felhasználónként

One Professional : 30 USD/hó felhasználónként

One Enterprise: 42 USD/hó felhasználónként

Vtiger értékelések és vélemények 🌟

G2 : 4,3/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (330+ értékelés)

Mit mondanak a Vtigerről a valós felhasználók?

A Vtiger újszerű elemzési és értékesítésfejlesztési funkcióival kiváló eredményeket hozott cégünknek.

A Vtiger újszerű elemzési és értékesítésfejlesztési funkcióival kiváló eredményeket hozott cégünknek.

10. Capsule CRM (A legjobb kisvállalkozások termelékenységéhez)

via Capsule CRM

Képzelje el, hogy egy intuitív felületen automatizálhatja az unalmas bevezetési feladatokat, vagy nyomon követheti, miért vesztek el bizonyos üzletek.

A Capsule többértékesítési csatornája és projektmenedzsment eszközei ideálisak induló és növekvő vállalkozások számára. A CRM számos funkciót kínál, például e-mailes marketinget, munkafolyamat-automatizálást és az ügyfelek elvesztésének okaira vonatkozó jelentéseket.

A Capsule CRM legjobb funkciói ✅

E-mail marketing integráció : Zökkenőmentesen szinkronizálható a Transponddal a kapcsolattartói listák kezelése és kampányok futtatása érdekében.

Elvesztett ügyletek jelentése : Meghatározza, miért vesznek el ügyletek, és betekintést nyújt az értékesítési stratégiák finomításához.

Munkafolyamat-automatizálás : felgyorsítja az ismétlődő feladatokat és biztosítja a következetes nyomon követést az értékesítési szakaszok során.

Pipeline menedzsment : nyomon követi az értékesítési lehetőségeket több testreszabható pipeline-on keresztül.

Projektmenedzsment: Kanban-stílusú táblák az ügyfélprojektek és a csapatfeladatok kezeléséhez

A Capsule CRM korlátai 💢

Alapvető ingyenes csomag : csak alapvető funkciók, jelentéskészítési funkciók nélkül

Marketing integrációk : Kevésbé sok lehetőség, mint a versenytársaknál

Nincs dedikált fiókkezelő: A magasabb szintű csomagok nem tartalmaznak személyre szabott fiókkezelői támogatást.

Capsule CRM árak 💰

Starter : 18 USD/felhasználó/hónap

Növekedés : 36 USD/felhasználó/hónap

Haladó : 54 USD/felhasználó havonta

Ultimate: 72 USD/felhasználó/hónap

Capsule CRM értékelések és vélemények 🌟

G2 : 4,7/5 (360+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 160 értékelés)

Kisvállalkozás, nagy eredmények a ClickUp segítségével

Olyan korban élünk, amikor sokan a pénzügyi függetlenséget és a vállalkozói szellemet tűzik ki célul maguk elé. Azonban egy dolog különbözteti meg a sikeres vállalkozásokat: a személyre szabott, emlékezetes ügyfélkapcsolatok. ✨

Ahogy Jerry Fritz találóan megfogalmazta: „Az erős ügyfélszolgálati kultúrát nem lehet lemásolni.”

A kisvállalkozások számára az előny abban rejlik, hogy minden ügyfél értékesnek érezze magát. De a megfelelő eszközök nélkül még a legjobb szándékok is kudarcot vallhatnak. Itt jön be a ClickUp.

A ClickUp segítségével egy all-in-one CRM-et kap, amely nyomon követi az értékesítési folyamatot, automatizálja az ismétlődő feladatokat és elősegíti a csapatok közötti együttműködést, anélkül, hogy olyan funkciókkal terhelné, amelyeket soha nem fog használni.

Miért várna még? Kezdje el könnyedén kezelni ügyfélkapcsolatait – regisztráljon még ma a ClickUp-ra .