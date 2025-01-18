ClickUp és Craft: melyik termelékenységi eszköz a jobb?

Ha projektmenedzser vagy, akkor tudod, miről van szó: egy végtelen ellenőrzőlista, amely soha nem tűnik rövidülni.

Itt van szükség olyan eszközökre, amelyek rendet teremtenek a munkádban. A ClickUp és a Craft termelékenységi eszközökkel nyomon követheted a munkádat, hatékonyabban dolgozhatsz, szervezheted a csapatod feladatait és kezelheted a projekteket.

De a kérdés az, hogy melyik a jobb és miért?

Ebben a blogbejegyzésben összehasonlítjuk a ClickUp és a Craft alkalmazásokat, hogy segítsünk kiválasztani a csapatának legmegfelelőbbet.

Ideje belevágni. 🎯

Mi az a ClickUp?

Próbálja ki az Everything App for Work alkalmazást! Kezelje összes dokumentumát, projektjét, beszélgetését és egyebeket egy átfogó platformon a ClickUp segítségével.

A ClickUp egy olyan alkalmazás, amely a munka minden területét lefedi, és egy helyen egyesíti a feladatkezelést, a projektkövetést és a csapatmunkát.

A mindenféle projektigényre tervezett eszközkészlete még élesebb előnyt biztosít. Az AI-tól és az automatizálástól a beépített csevegésig, könnyedén megoldja a legkisebb együttműködési kihívásokat is.

A ClickUp funkciói

A ClickUp célja, hogy átalakítsa a feladatok kezelésének módját, és a káoszt átláthatósággá változtassa. Fedezzük fel kiemelkedő funkcióit, és nézzük meg, hogyan hozzák nagyobb fókuszt, hatékonyságot és könnyedséget a mindennapi munkába. 👇

1. funkció: Projekt- és feladatkezelési funkciók

A ClickUp használata azt jelenti, hogy a dolgokat a saját módszere szerint intézheti. A program alapvetően hatékony projekt szervezésre és munkafolyamat-kezelésre lett kifejlesztve. A projekteket feladatokra, alfeladatokra és akár ellenőrzőlistákra is felbonthatja, így rendkívül egyszerűen áttekintheti a nagy képet anélkül, hogy szem elől tévesztené a finomabb részleteket.

A ClickUp projektmenedzsment platform segítségével átfogó képet kaphat az egész projektről.

A ClickUp projektmenedzsment megoldása valójában a csapatok számára a legjobb frissítés.

Így használhatja a projektmenedzsment funkcióit 👇

Tervezze meg feladatait a ClickUp Task Priorities segítségével, és hagyja, hogy az alkalmazás rangsorolja az összes feladatot, a nagy feladatoktól a kis alfeladatokig, így csapata tudni fogja, mit kell legközelebb megoldania.

Zökkenőmentes együttműködés a ClickUp Docs segítségével. Hozzon létre és osszon meg tudásbázisokat, wikiket vagy részletes projektdokumentációkat – mindezt egy helyen.

Takarítson meg időt a ClickUp Automations segítségével. Bízza rá az ismétlődő feladatokat, hogy csapata a kreatív területekre koncentrálhasson.

Lásd a teljes képet a ClickUp Dashboards segítségével. Kövesse nyomon az előrehaladást, mérje a csapat termelékenységét, fedezze fel a szűk keresztmetszeteket, és szerezzen valós idejű betekintést – mindezt egyetlen dinamikus nézetben.

💡Profi tipp: Használja a ClickUp Brain funkciót a fő feladat leírásaiból kapcsolódó alfeladatok automatikus generálásához, hogy felismerje azokat a figyelmen kívül hagyott projektelemeket, amelyek a kézi tervezés során esetleg kimaradtak. A legjobb eredmények érdekében írjon részletes fő feladat leírásokat, hogy a Brain pontosan tudja lebontani a munkát.

Párosítsa a platformot a ClickUp Tasks alkalmazással, és semmi sem állíthatja meg.

A ClickUp Tasks segítségével bontsa le a komplex munkafolyamatokat elérhető mérföldkövekre.

Íme, mire számíthat ↓

✅ Maradjon a tervnél, a maga módján: A testreszabható feladatállapotokkal olyan szakaszokat hozhat létre, amelyek megfelelnek a folyamatának, legyen az „Folyamatban” vagy „Jóváhagyásra vár”.

✅ Koncentráljon a lényegre: Használja a prioritási szinteket (az „Alacsony”tól a „Sürgős”ig), és összpontosítson a legfontosabb dolgokra.

✅ Minden részlet egy helyen: Nincs többé fájlok vagy linkek keresése. A ClickUp egyéni mezők segítségével bármit hozzáadhat a feladathoz – jegyzeteket, fájlokat, határidőket, amit csak akar.

✅ Akadályok elkerülése: A ClickUp feladatfüggőségek segítségével láthatóvá válik, hogy mi kell először megtörténnie – egy feladat elvégzése utat nyit a következőnek.

2. funkció: ClickUp Chat

A legtöbb termelékenységi alkalmazásnál több eszközt kell egyszerre használnia, hogy a beszélgetés folyékonyan haladjon. A ClickUp Chat megoldja ezt a problémát – nincs alkalmazásváltás, nincs késés.

Kommunikáljon csapatával valós időben a ClickUp Chat segítségével.

Ezzel egy helyen vitathatja meg ötleteit, kezelheti feladatait és nyomon követheti projektjeit.

Egyszerűen fogalmazva: a ClickUp minden listája, mappája vagy területe saját csevegővel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a beszélgetések mindig kapcsolódnak a releváns feladatokhoz vagy projektekhez, és a csatornában végzett bármilyen frissítés azonnal szinkronizálódik a kapcsolódó mezővel.

És ne aggódjon az adatvédelem miatt – a Chat lehetővé teszi a jogosultságok testreszabását, így a csapatának legmegfelelőbb megoldás alapján választhat a nyilvános és a privát beszélgetések között.

Ráadásul a Chat „FollowUps” opciója a csevegőüzeneteket azonnal cselekvési tételekké alakítja, így a valós idejű együttműködés gyerekjáték lesz, és mindenki felelősségre vonható.

Biztosítsa a csapat tagjai közötti felelősségvállalást a ClickUp Chat FollowUps funkciójával.

Még jobb, ha a Chatben a Brain funkciót használja, hogy pontos összefoglalásokat kapjon. A ClickUp Brain azonnal összefoglalja a csevegési előzményeket, a projekt ütemtervét és a szálakat, hogy megkapja a szükséges választ.

Próbálja ki a ClickUp Brain-t Szerezzen be AI-alapú összefoglalókat a ClickUp Brain in Chat segítségével.

🔍Tudta? A munkahelyükön mesterséges intelligenciát alkalmazó alkalmazottak 90%-a jelentős termelékenységnövekedést tapasztalt. Ez rávilágít arra, hogy mennyire fontosak a mesterséges intelligenciával támogatott asszisztenssel ellátott termelékenységi platformok.

3. funkció: Egyéni nézetek

A ClickUp Gantt-diagram nézet segítségével az egész projekt áttekinthetővé válik a feladatok, az ütemtervek és a függőségek megjelenítésével (csak egy kis feladatkezelési ismerettel kell rendelkeznie, hogy irányt mutasson).

Használja a ClickUp Gantt-diagram nézetét, hogy felmérje csapata termelékenységét és létrehozza a feladatok közötti kapcsolatokat.

Íme, mit tehet a Gantt-diagram nézet segítségével 👇

Összevonhatja a tereket, mappákat, listákat és alfeladatokat egy elegáns Gantt-diagramba. Végre egy módszer, amellyel megfelelően láthatja a webhelyet, és mindent rendben tarthat.

Élő frissítéseket és haladáskövetést kap, így mindig egy lépéssel előrébb jár, hogy időben elvégezze a feladatokat.

Hozzon létre kapcsolatokat a feladatok között, módosítsa a menetrendeket menet közben, és gondoskodjon a projektek zökkenőmentes lebonyolításáról.

A kritikus út funkcióval pontosan tudhatja, mely feladatok befolyásolják a határidőt. Búcsút inthet az időpazarlásnak, és üdvözölheti az okosabb tervezést.

🔍Tudta? A projektmenedzsment szakemberek több mint fele (54%) nem rendelkezik hatékony együttműködési eszközökkel. És ez még nem minden: 36% havonta 4 órától egy egész napig tölti azzal, hogy manuálisan gyűjti össze a projektfrissítéseket. Ez évente akár 100 óra is lehet fejenként, amit ismétlődő feladatokra pazarolnak el.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

Mi az a Craft?

A Craft.io egy projektmenedzsment platform, amely egyszerűsíti a termék életciklusát az ötlettől a kivitelezésig.

Ez lehetővé teszi, hogy integrált környezetben kezelje a terveket, rangsorolja a feladatokat és összegyűjtse a visszajelzéseket . Ez a platform különösen előnyös termékmenedzserek, termékfejlesztési vezetők és különböző méretű szervezeti csapatok számára.

A Craft funkciói

A Craft. io arra összpontosít, hogy segítse a csapatokat ötleteik és terveik világos és együttműködésen alapuló szervezésében. Nézzük meg néhány funkcióját! ⚒️

1. funkció: Visszajelzési portál

A Craft. io egyszerűsíti a visszajelzések gyűjtését egy testreszabható portálon keresztül, amelyen az ügyfelek vagy a belső csapatok adhatják meg véleményüket. A visszajelzéseket kategóriákba rendezheti, például „funkciókérés” vagy „hibák”, és logókkal és leírásokkal testreszabhatja a portált, hogy áttekinthetőbb legyen.

A visszajelzések kezelése ugyanolyan egyszerű. A táblázatos nézet segít a nagy mennyiségű visszajelzések gyors feldolgozásában, tömeges műveletekkel és a beérkező elemek jobb áttekinthetőségével. A hatékony munkavégzés érdekében a visszajelzéseket összekapcsolhatja a releváns termékekkel, és a válaszokat közvetlenül a platformon belül kezelheti.

2. funkció: Kapacitástervezés és vizualizáció

A Craft. io eszközöket kínál vizuális ütemtervek készítéséhez, amelyek konstruktív módon kommunikálják a projekt ütemtervét és prioritásait. Ezeket a különböző érdekelt felek számára módosíthatja, hogy javítsa az áttekinthetőséget.

A szoftver segítségével láthatóvá teheti a csapat kapacitását, hogy a munkaterhelés és a projekt igényei alapján oszthassa el az erőforrásokat. Ez az integráció biztosítja, hogy csapata ne legyen túlterhelve a projekt határidőivel.

🔖Termelékenységi tipp: Alkalmazzon az Eisenhower-mátrixot, és ossza fel feladatait négy kategóriába: Sürgős és fontos (pl. határidők) Nem sürgős, de fontos (pl. készségfejlesztés) Sürgős, de nem fontos (pl. alacsony prioritású megbeszélések) Egyik sem (pl. értelmetlen görgetés)

3. funkció: Jelentéskészítési lehetőségek

A Craft. io jelentéskészítési funkciókkal rendelkezik a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez, elemzéséhez és kommunikálásához. Ezen felül egy „Progress Dashboard” (Előrehaladási műszerfal) is a rendelkezésére áll, amelyen központosítottan követheti nyomon termékének fokozatos fejlesztését.

Továbbá nyomon követheti az előrehaladását különböző időkeretekben, például negyedévekben, kiadásokban, kezdeményezésekben vagy célokban, ami jobb áttekintést ad az aktuális helyzetéről.

Craft árak

Ingyenes

Starter: 24 USD/hó felhasználónként

Előny: 99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árképzési struktúra

ClickUp és Craft: funkciók összehasonlítása

Miután megnéztük a ClickUp és a Craft néhány funkcióját, hasonlítsuk össze képességeiket, hogy megtaláljuk a jobb választást. 📃

Aspect ClickUp Craft Felhasználói felület Rugalmas és testreszabható felület Általában egyszerűbb felhasználói felület Hierarchikus struktúra Robusztus hierarchikus struktúra, terekkel, mappákkal, listákkal és feladatokkal a komplex projektmenedzsment és az agilis csapatok számára. Nincs hierarchikus szervezete, ezért kevésbé ideális komplex projektekhez. Testreszabás Magasan testreszabható, egyedi feladatállapotokkal és munkafolyamatokkal Korlátozott testreszabási lehetőségek Projekt vizualizáció Támogatja a többféle nézetet, például Gantt-diagramokat, Kanban-táblákat, idővonal nézetet és gondolattérképeket a projekt nyomon követéséhez. Alapvető vizualizációs eszközöket kínál, de hiányzik belőle a változatosság. Együttműködési eszközök Funkciók ClickUp Docs, Tasks, Chat, és sok más a valós idejű együttműködéshez és megosztáshoz Alapvető együttműködési funkciók Integrációk Több mint 1000 integrációt támogat számos eszközzel, beleértve a projektmenedzsment és a szoftverfejlesztési eszközöket. Korlátozott integrációs lehetőségek AI képességek A feladatok automatizálásához és az AI-alapú betekintések generálásához ClickUp Brain és ClickUp Automations szolgáltatásokat kínál. Nincs AI funkciója

Miután áttekintettük az egymás melletti összehasonlítást, nézzük meg részletesebben, hogy a Craft. io és a ClickUp hogyan teljesít bizonyos területeken. 🤝

Felhasználói felület

A ClickUp egyediségét a modern, vizuálisan vonzó felhasználói felület kialakítása adja, amelyet az Ön igényeinek megfelelően testreszabhat. Emellett rendelkezik egy „Everything view” (Minden nézet) funkcióval is, amely átfogó áttekintést nyújt a szervezet különböző szintjein végzett összes feladatról. Ez megkönnyíti az információk rendezését és szűrését.

A Craft felülete viszont egyszerű és áttekinthető. Elrendezése előtérbe helyezi a termékmenedzserek számára elengedhetetlen funkciókat, így a csapatok könnyen és tanulási görbe nélkül tudják átvenni. Ez az eszköz előnyös a gyors bevezetéshez.

🏆 Győztes: Döntetlen! Mindkét eszköz egyszerű felülettel rendelkezik, de különböző felhasználói preferenciáknak felel meg.

Testreszabási lehetőségek

A testreszabás terén a ClickUp korlátlan lehetőségeket kínál a munkafolyamatok, nézetek és folyamatok tervezéséhez, amelyek tökéletesen illeszkednek a csapatához.

A testreszabott állapotoktól és egyéni mezőktől a több nézet közötti váltásig (például Kanban, Gantt vagy Lista), a ClickUp garantálja, hogy nincs két egyforma beállítás. Ráadásul az előre elkészített projektmenedzsment sablonok nagy segítséget nyújtanak, ha nem szeretne a nulláról kezdeni a munkafolyamatot.

Másrészt a Craft. io, bár hatékony, a testreszabás tekintetében még mindig korlátai vannak. A platform rugalmasságot biztosít a termékcsapatok számára, például testreszabható munkafolyamatokkal és sablonokkal, de nem kínál ugyanolyan szabadságot, mint a ClickUp.

🏆 Győztes: ClickUp viszi a pálmát! Széles körű, testreszabható funkcióival a munkaterületet tetszés szerint szervezheti.

Együttműködési lehetőségek

A ClickUp szilárd együttműködési eszközökkel rendelkezik, többek között a ClickUp Docs, a ClickUp Whiteboards és a ClickUp Chat funkciókkal. Ez megszakíthatatlan kommunikációs csatornát hoz létre a csapattagok között (tökéletes megoldás a különböző időzónákban dolgozó hibrid és távoli csapatok számára).

Ráadásul munkaterületét több mint 1000 ClickUp integrációval integrálhatja, beleértve a Dropboxot, a GitHubot és a Figmát.

A Craft. io viszont a visszajelzésekre épülő együttműködés terén tűnik ki. „Talk” funkciója, tevékenységi paneljei és csoportos csevegései kiválóan alkalmasak a megbeszélések szervezett lebonyolítására. Ezenkívül visszajelzéskezelő rendszere, amely felméréseket és szavazásokat is tartalmaz, ösztönzi a különböző érdekelt felek véleményének megosztását, így kiválóan alkalmas termékorientált csapatok számára.

🏆 Győztes: Ez az Ön igényeitől függ. ClickUp a zökkenőmentes együttműködés és integráció érdekében, ideális bármilyen üzleti modellhez és méretű vállalkozáshoz. Craft. io visszajelzésalapú eszközökhöz, tökéletes termékorientált csapatok számára

ClickUp és Craft a Redditen

A vita lezárásaként a Redditre vittük át a témát. Nincsenek konkrét témák, de itt találhat néhány felhasználói véleményt mindkét eszközről.

Egy felhasználó dicsérte a ClickUp-ot:

Már legalább 4 éve használjuk a Clickupot, és őszintén szólva ez messze az egyik legjobb projektmenedzsment eszköz. Kipróbáltuk az Asanát, a Monday.comot és a Trellót, mielőtt a Clickup mellett döntöttünk. A legjobb választás! Soha nem volt nagy problémám, és az ügyfélszolgálat is segítőkész volt. Fizetett előfizetésem van, és az új verzió egyre jobb lesz. Összességében az ár és a rengeteg eszköz tekintetében a Clickup minden várakozásomat felülmúlta. Miután megtanultam hatékonyan használni a Clickupot, teljesen új perspektívát nyertem a munkafolyamatainkra vonatkozóan.

Másrészt, a Craft-tal kapcsolatban egy másik felhasználó így kommentált:

A Craft összességében jó, összehasonlítva minden mással, de pont ott gyenge és szörnyű, ahol igazán számít: a tudás szervezéséhez szükséges eszközök biztosításában. És ez szinte szándékosnak tűnik – nem tudom, hogy stratégiailag merre tartanak.

Néhány felhasználó azt is elmondta:

A Craft hátrányai: kezdetben kissé bonyolult, zsúfolt felhasználói felület (a háttér elvonhatja a figyelmet, de kikapcsolható), és összefüggéstelennek tűnik.

Még jobb, ha valaki olyasvalakitől hallja, aki szorosan használta a ClickUp-ot, hogy összekapcsolja az egész céget egymással.

A ClickUp volt a legjobb megoldás számunkra, mert több projektmenedzsment eszközt egyesít egyben. A gondolattérképezéstől a dokumentumokig és a sprintekig a ClickUp egy dinamikus eszköz, amely bármely részleg feladatkezelési igényeit szervezi és átláthatóságot biztosít az egész vállalat számára.

Melyik termelékenységi eszköz a legjobb?

Megvan az eredmény, és megvan a győztes! A ClickUp! 👑

Bár a Craft. io remek funkciókkal rendelkezik az ötletek szervezéséhez és az ütemtervek elkészítéséhez, ezeket inkább termékorientált csapatok számára fejlesztették ki, nem pedig sokféle projekt típushoz. Bár hasznos, egyszerűsége és központosított megközelítése nem felel meg a fejlett funkciók iránti igénynek.

Ezzel szemben a ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amely olyan robusztus funkciókat kínál, mint a munkafolyamat-automatizálás, AI-képességek, előre elkészített sablonok, részletes jelentések és több mint 1000 integráció, amelyek minden modern projektmenedzsment igényt kielégítenek.

Emellett sokoldalú és skálázható, így bármilyen méretű csapat számára ideális választás. Mire vár még? Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅