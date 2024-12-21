Hogyan használhatják a HR-csapatok a ChatGPT-t (használati esetek és példák)

Összeomlik a sok önéletrajz alatt, és igyekszik előkészíteni a teljesítményértékeléseket, miközben egy tucat új alkalmazott beilleszkedési programját is irányítja.

Ezeknek a feladatoknak a végrehajtása olyan lehet, mint egy soha véget nem érő verseny.

Itt jön be a képbe a ChatGPT for HR. 💻

Ebben a blogban megvizsgáljuk, hogyan használhatják a HR-szakemberek az olyan AI-eszközöket, mint a ChatGPT, hogy megkönnyítsék munkájukat és javítsák eredményeiket. 🎯

⏰ 60 másodperces összefoglaló A ChatGPT növeli a HR hatékonyságát azáltal, hogy automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például a munkaköri leírások, az önéletrajzok áttekintése és a munkavállalói elkötelezettség. Ez lehetővé teszi a HR-szakemberek számára, hogy stratégiai feladatokra koncentráljanak, így több időt nyernek és csökken a stressz. Bár hasznos, a ChatGPT nem rendelkezik az alapvető humánerőforrás-menedzsmenthez szükséges érzelmi intelligenciával, és elfogultságot eredményezhet, ezért óvatosságra van szükség. A ClickUp és a ClickUp Brain használata automatizálással, testreszabható sablonokkal és AI-alapú támogatással javítja a HR-munkafolyamatokat. A két eszköz integrálása segít a HR-csapatoknak a szervezettség fenntartásában, a kommunikáció javításában és a működés optimalizálásában.

A ChatGPT megértése a HR számára

Az AI használata a HR-ben jelentősen javíthatja a csapatok napi adminisztratív feladataik kezelését.

A ChatGPT például segít automatizálni az ismétlődő folyamatokat és javítja a szervezeti kommunikációt. A természetes nyelvfeldolgozás (NLP) technológiájára épülő ChatGPT természetesen és intuitív módon érti és reagál az emberi nyelvre.

A toborzás során segít a folyamat racionalizálásában az önéletrajzok áttekintésével és akár az első interjúk lebonyolításával is. A munkavállalói elkötelezettség terén a ChatGPT segít személyre szabott üzenetek létrehozásában, visszajelzések gyűjtésében és a munkavállalói elégedettség nyomon követésében. Emellett megkönnyíti a szabályok tisztázását is, mivel válaszol a munkavállalóknak a vállalati szabályokkal vagy juttatásokkal kapcsolatos kérdéseire.

🔍 Tudta? Az SHRM jelentése szerint az AI-t HR-célokra használó szervezetek 64%-a tehetségszerzésre, 43%-a tanulásra és fejlesztésre, 25%-a pedig teljesítménymenedzsmentre használja.

Hogyan használhatja a ChatGPT-t a HR területén?

A ChatGPT kiváló eszköz az HR-folyamatok egyszerűsítéséhez, de csak annyira jó, amennyire a parancsai. A leghatékonyabb kihasználásának kulcsa a vele való interakcióban rejlik.

Ennek egyszerűsítéséhez használhatja a ClickUp ChatGPT Prompts for HR Template sablont. Ez segít ötleteket generálni a csapat irányításához és motiválásához, ötleteket gyűjteni a munkavállalói elkötelezettség növeléséhez, valamint tartalmat létrehozni a hatékony beilleszkedési és képzési programokhoz.

Nézzük meg néhány módszert, amellyel a ChatGPT-t HR-funkciókhoz használhatja bevált utasításokkal. 💁

1. Munkaköri leírások készítése

A ChatGPT tömör munkaköri leírásokat ír, így a toborzók gyorsabban készíthetnek vonzó álláshirdetéseket. Csak be kell írnia az álláscím, a feladatkör, a képesítések és a készségek részleteit, és máris kap egy kifinomult vázlatot, amely illeszkedik vállalatának iparágához és kultúrájához.

Segít a megfelelő jelöltek vonzásában, így a felvételi folyamat zökkenőmentesebbé és hatékonyabbá válik. Ezenkívül a munkaköri leírások az egyes pozíciók egyedi követelményeihez igazodnak.

📌 Feladat: Készítsen egy marketing menedzser pozícióra vonatkozó munkaköri leírást, amely hangsúlyozza a digitális marketing stratégiákat és a tartalomkészítést, és legalább 5 év tapasztalatot igényel a területen.

Készítsen részletes munkaköri leírásokat a vállalat különböző pozícióihoz!

2. Önéletrajzok áttekintése

A toborzáshoz használt mesterséges intelligencia egyszerűsíti az önéletrajzok áttekintését, és azonosítja a releváns készségeket és tapasztalatokat.

A ChatGPT megérti a szavak kontextusát és jelentését, és akkor is felismeri a releváns készségeket és tapasztalatokat, ha a terminológia nem egyezik a kulcsszavakkal. Ez egy inkluzívabb felvételi folyamathoz vezet, mert a személyes adatok helyett a képesítésekre koncentrál.

📌 Feladat: Van egy sor önéletrajzom egy HR-szakember pozícióra. Elemezné őket, és kiválasztaná a három legjobb jelöltet a tehetségmenedzsment, a szervezeti fejlesztés és a csapatmunka terén szerzett HR-készségek alapján?

Elemezze az önéletrajzokat, hogy megtalálja a legjobb jelöltet a toborzási vezető pozícióra.

🔍Tudta? A Gartner egyik tanulmánya szerint a HR-vezetők 76%-a úgy véli, hogy ha szervezetük nem vezet be vagy nem alkalmaz mesterséges intelligencia megoldásokat, például generatív mesterséges intelligenciát, a következő 12–24 hónapban, akkor lemaradnak a szervezeti sikerben.

3. Interjú kérdések generálása

A ChatGPT egyszerűsíti az interjúkérdések kidolgozásának folyamatát az egyes pozíciókhoz és a vállalat igényeihez igazodva.

Adja meg a munkaköri leírást vagy vázolja fel a legfontosabb kompetenciákat, és személyre szabott kérdések listáját kapja, amelyekkel felmérheti a technikai készségeket és a kulturális illeszkedést. Ez időt takarít meg és javítja az interjúk minőségét, segítve Önt abban, hogy a legjobb kérdéseket tegye fel a legalkalmasabb jelöltek megtalálásához.

📌 Feladat: Készítsen egy listát 10 interjúkérdéssel egy digitális marketinges pozícióra, az analitikai készségekre és a csapatmunkára összpontosítva.

Adjon meg konkrét kritériumokat az interjúkérdésekhez, hogy niche kérdéseket kapjon.

📖 Olvassa el még: A 10 legjobb AI-alapú toborzási eszköz a toborzó csapatok számára

4. Segítség az új munkavállalók beilleszkedésében

A ChatGPT személyre szabott támogatást nyújt az új munkavállalóknak a vállalati irányelvekhez hasonló alapvető információk megismerésében.

Hasznos útmutatókat készíthet, gyakran ismételt kérdésekre válaszolhat, és interaktív csevegésekben vehet részt konkrét preferenciák alapján.

📌 Feladat: Szükségem van egy lépésről lépésre bemutató útmutatóra az új munkavállalók beillesztéséhez, amely segít az új ügyfélszolgálati képviselőknek megérteni szervezetünk rendszereit és folyamatait.

A ChatGPT segítségével sikeresen integrálhatja új munkavállalóit

💡 Profi tipp: Használja a ChatGPT-t és a munkavállalói adatbázis-szoftvert az új munkavállalók beilleszkedésének egyszerűsítésére, így a folyamat gyorsabbá és személyre szabottabbá válik.

5. Alkalmazottak elkötelezettségét mérő felmérések készítése

A ChatGPT használatra kész munkavállalói felméréseket készít, egyszerűsítve az adatok tervezését, elemzését és értelmezését.

Segít a HR-szakembereknek olyan személyre szabott kérdőíveket készíteni, amelyek olyan kulcsfontosságú területeket fednek le, mint a munkavállalói elégedettség, az elkötelezettség és a munkahelyi kultúra. Az AI-alapú eszköz a nyitott kérdésekre adott válaszokat is elemezheti, hogy felismerje a trendeket és az érzelmeket, és értékes betekintést nyújtson a fejlesztéshez.

📌 Feladat: Készítsen egy kérdőívet a munkavállalói elkötelezettség felméréséhez, amely tartalmazza mind a értékelési skála kérdéseit, mind a csapatdinamikára és az egyéni munkával való elégedettségre fókuszáló nyitott kérdéseket.

Készítsen átfogó munkavállalói foglalkoztatási felméréseket a ChatGPT segítségével

🧠 Érdekes tény: Az emberek 64%-a állítja, hogy inkább bízik az AI-ban, mint a vezetőjében, és a fele már robothoz fordult tanácsért a vezetője helyett.

6. Teljesítményértékelések támogatása

A ChatGPT világos, strukturált teljesítményértékeléseket generál, amelyek kiemelik a legfontosabb eredményeket és a fejlesztendő területeket. Összefogja az önértékelések és a kollégák visszajelzéseinek adatait, így átfogó képet nyújt.

Az eredményeket könnyedén testreszabhatja, hogy azok minden munkavállalóhoz és kontextushoz igazodjanak, így időt takaríthat meg, miközben a relevancia is megmarad. A HR-dashboardok segítségével ezek a felülvizsgálatok hatékonyan vizualizálhatók.

📌 Feladat: Írjon teljesítményértékelést [Munkavállaló neve] számára, aki az elmúlt évben kiemelkedő teljesítményt nyújtott a projektmenedzsment területén: három sikeres termékbevezetést vezetett, javította a csapat együttműködését és növelte az ügyfelek elégedettségi mutatóit. Adjon meg konkrét példákat az elért eredményekre és a fejlesztendő területekre.

Részletes munkavállalói teljesítményértékeléseket kaphat a ChatGPT segítségével.

7. Vállalati irányelvek kidolgozása

A ChatGPT egyszerűsíti a vállalati irányelvek kidolgozását azáltal, hogy keretrendszert biztosít az etikus AI-használathoz, segítve a szervezeteket az olyan potenciális kockázatok kezelésében, mint az adatvédelem és a félrevezető információk.

Segít olyan irányelvek kidolgozásában, amelyek összhangban állnak a vállalat értékeivel, hangsúlyozva a felelősségteljes használatot és az emberi felügyeletet az etikus viselkedés előmozdítása érdekében a szervezet egészében.

📌 Feladat: Készítsen vállalati irányelvet a ChatGPT alkalmazásáról a munkavállalói kommunikációban, különös tekintettel az adatvédelemre és az etikai irányelvekre.

Készítsen megbízható vállalati irányelveket a ChatGPT segítségével

8. Képzési anyagok készítése

A ChatGPT egyszerűsíti a képzési anyagok elkészítését azáltal, hogy strukturált vázlatokat és személyre szabott tartalmakat generál a megadott utasítások alapján. Segít témák kidolgozásában, tanfolyamvázlatok elkészítésében és érdekes órai ötletek javaslásában, ezzel időt takarítva meg az oktatóknak és trénereknek, miközben csökkenti a munkaterhelésüket.

📌 Feladat: Készítsen részletes tantervet egy új vezetőknek szóló, hatékony kommunikációs készségeket fejlesztő képzési programhoz, beleértve a legfontosabb tanulási célokat és javasolt tevékenységeket.

Készítsen részletes képzési programvázlatot a termelékenység növelése érdekében.

9. A munkavállalói visszajelzések megkönnyítése

A ChatGPT segít a visszajelzési ülés tervezésében és strukturálásában azáltal, hogy beszélgetési témákat és irányadó kérdéseket generál. Emellett kérdéseket is testre szabhat konkrét témákhoz, például a teljesítményhez, a célokhoz vagy a munkahelyi kultúrához, így minden ülés relevánsabbá és hatékonyabbá válik.

A ChatGPT segítségével a HR-csapatok elősegíthetik a nyílt kommunikációt, azonosíthatják a teljesítménytrendeket és javíthatják az alkalmazottak általános élményét.

📌 Kérdés: Milyen kérdéseket tehetek fel, hogy elősegítsem a csapatommal folytatott visszajelzési megbeszélést az együttműködés és a kommunikáció javításáról?

Adjon meg konkrét kritériumokat a tömör visszajelzésekhez

10. A belső kommunikáció javítása

A ChatGPT segít a HR-csapatoknak egyszerűsíteni a belső kommunikációt. Világos, következetes üzeneteket fogalmaz meg, például vállalati szintű bejelentéseket, szabályzat-frissítéseket és hírleveleket. Az AI csapat-specifikus frissítéseket is létrehozhat, biztosítva, hogy mindenki a megfelelő információkat kapja.

A ChatGPT segítségével a csapatok hatékonyabban kommunikálhatnak, és olyan üzeneteket közvetíthetnek, amelyek különböző munkavállalói csoportoknál is visszhangra találnak.

📌 Feladat: Készítene egy világos és következetes, vállalat-szintű bejelentést a közelgő szabályzatváltozásról? Kérjük, tartalmazzon a következő részleteket: A szabályzatváltozás neve A változás célja vagy oka Érintett osztályok vagy csapatok A munkavállalóknak tudniuk kell a legfontosabb változásokról A megvalósítás ütemterve A munkavállalóknak megteendő lépések Kapcsolattartási adatok kérdések vagy észrevételek esetén

Használja a ChatGPT-t személyre szabott válaszok és üzenetek írásához a belső kommunikációban.

🤝 Barátságos emlékeztető: Mindig ellenőrizze az AI által generált válaszokat a munkavállalói kommunikációban, hogy elkerülje a nem szándékos hibákat vagy félreértéseket.

A ChatGPT HR-tevékenységekhez való használatának korlátai

A ChatGPT hozzáadása az emberi erőforrás-tervéhez számos előnnyel jár, azonban fontos felismerni annak korlátait. Mint minden eszköz, ez is korlátai miatt nem feltétlenül alkalmas minden feladatra.

Vessünk egy pillantást a korlátaira. 👇

Érzelmi intelligencia: Nem képes biztosítani azt az empatikus, emberi érintést, amelyre gyakran szükség van olyan érzékeny helyzetekben, ahol emberi interakcióra van szükség, például konfliktusok megoldásakor vagy a munkavállalók érzelmi támogatásakor.

Korlátozott kreativitás: Bár a ChatGPT ötleteket és javaslatokat tud generálni, nem mindig kínál rendkívül kreatív vagy egyedi megoldásokat, különösen speciális HR-kihívások esetén.

Előítéletek és diszkrimináció: tükrözheti a képzéséhez használt adatokból származó előítéleteket, ami igazságtalan bánásmódhoz vezethet olyan folyamatokban, mint a toborzás vagy az értékelés.

Biztonsági kockázatok: Az alkalmazottak adatainak megosztása aggodalmakat vet fel, mivel a HR-osztályok gyakran kezelnek szigorúan bizalmas információkat.

📖 Olvassa el még: A 10 legjobb AI eszköz értekezletekhez és értekezlet-asszisztensekhez

A ClickUp használata HR-csapatok számára

A ClickUp HR szoftver remek módja a szervezettség és a hatékonyság fenntartásának. Testreszabható funkciói támogatják a jelentkezők nyomon követését, a munkafolyamatok automatizálását, a toborzást, a beilleszkedést és a munkavállalók irányítását.

Fedezzük fel a HR-csapatok irányításához legalkalmasabb funkcióit! ✅

ClickUp Brain

A ClickUp Brain segítségével a kívánt hangnemben készítheti el a toborzási és beilleszkedési e-maileket.

A kommunikáció egyszerűsítése érdekében használhatja a ClickUp Brain-t, a platformhoz tartozó kiváló AI-alapú asszisztenst.

A program szerepkörspecifikus utasításokat generál az adatok elemzéséhez, jelentések készítéséhez és lehetséges megoldások ajánlásához HR-problémák esetén. Ezenkívül kiváló eszköz arra is, hogy a beszélgetőpartneredhez igazítsd üzeneted hangnemét – lehet profi vagy informális, te döntesz!

Ez az HR-hez készült AI-eszköz a munkafolyamat minden szakaszában felhasználható, így időt takaríthat meg.

ClickUp automatizálások

Automatizálja a visszajelzési üléseket és más ismétlődő feladatokat a ClickUp Automations segítségével.

A ClickUp Automations segítségével HR-csapata számos rutin feladatotől megszabadulhat.

Például, amikor egy új munkavállaló belép a céghez, a ClickUp automatikusan elküldhet neki egy személyre szabott üdvözlő e-mailt, hogy már a kezdetektől elkötelezettnek érezze magát. Emellett bizonyos események, például pozíció- vagy osztályváltás esetén automatikusan frissíti az információkat, így a munkavállalói adatok mindig naprakészek maradnak.

Ezenkívül a teljesítmény nyomon követése is egyszerűbbé válik az értékelésekre és az előrehaladás ellenőrzésére szolgáló automatikus emlékeztetőknek köszönhetően.

ClickUp űrlapok

Használja a ClickUp Forms alkalmazást, hogy pontos visszajelzéseket kapjon a munkavállalóktól.

A ClickUp Forms segítségével egyedi űrlapokat hozhat létre a munkavállalók visszajelzéseinek gyűjtéséhez, felmérések elvégzéséhez és új kezdeményezésekkel kapcsolatos adatok gyűjtéséhez.

Ha például wellness programot indít, készíthet egy felmérést, hogy visszajelzéseket gyűjtsön arról, mit gondolnak az alkalmazottak és hogyan profitálnak belőle. Emellett információkat gyűjthet a képzési programokról, a munkával való elégedettségről vagy a csapatdinamikáról is, hogy azok alapján meghozhassa a jövőbeli döntéseket.

A ClickUp Forms segítségével valós idejű adatokhoz juthat, amelyek segítségével megalapozottabb döntéseket hozhat és javíthatja az alkalmazottak általános élményét.

Sablonok

A ClickUp több ingyenes HR-sablont is kínál a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp HR kézikönyv sablonja úgy lett kialakítva, hogy egy helyen nyomon követhesse az összes munkavállalói információt.

A ClickUp HR kézikönyv sablon egy központi hely, ahol minden HR-rel kapcsolatos dokumentum megtalálható, így biztosítva, hogy a munkavállalók hozzáférjenek a legfrissebb irányelvekhez, juttatásokhoz és útmutatókhoz.

Ez a rendkívül testreszabható sablon lehetővé teszi, hogy az Ön szervezeti igényeihez igazítsa. Szervezheti az új munkavállalók beillesztését, a teljesítménymenedzsmentet, a szabadságolási szabályzatot és a munkavállalói fejlesztést. Ezenkívül beépítheti a távmunka, a biztonsági protokollok vagy a sokszínűség és az inklúzió irányelveit is.

Ha még egy lépéssel tovább szeretne menni, a ClickUp Brain segít a tartalom generálásában és szervezésében, javaslatokat kínál a szabályzatok javítására, új irányelvek kidolgozására vagy a munkavállalók kérdései alapján gyakran ismételt kérdések (GYIK) létrehozására.

Például megírhat egy szabályzat-frissítési tervezetet egy nemrégiben végzett felmérés visszajelzései alapján, vagy új juttatásokat javasolhat a jelenlegi munkavállalói trendek alapján.

A ClickUp HR tudásbázis sablon egy másik remek eszköz HR-szakemberek számára. Ez egy központi adattár, amely minden fontos dokumentumot, irányelvet és eljárást tartalmaz, és segít dokumentálni és nyomon követni a legfontosabb HR-folyamatokat. Ehhez a ClickUp Brain alkalmazást is használhatja.

Transzformálja HR-munkafolyamatát a ClickUp segítségével

A mesterséges intelligencia felbecsülhetetlen értékű eszköz a HR-csapatok számára, mivel hatékonyabbá és kevésbé terhelővé teszi a feladatokat.

Bár a ChatGPT hihetetlenül értékes eszköz, nem minden helyzetben alkalmazható. Hiányzik belőle az érzékeny helyzetekhez elengedhetetlen érzelmi intelligencia, és előfordulhat, hogy elfogultságot visz a folyamatokba.

A ClickUp egy átfogóbb megoldást kínál több HR-feladat kezelésére – mindent egy helyen tárol, és biztosítja a csapat átláthatóságát és elszámoltathatóságát. Ha növelni szeretné a HR termelékenységét, komplex munkafolyamatokat szeretne kezelni és hatékonyan szeretne együttműködni, akkor a ClickUp a legjobb választás.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!