Hogyan alakíthatja át a kontextuális vizsgálat az UX-kutatását?

Tegyük fel, hogy egy tanároknak szóló asszisztens alkalmazáson dolgozik. Ahhoz, hogy valóban megértse, hogyan használnák azt, meg kell figyelnie őket az osztályteremben, ahol egyszerre több feladatot is elvégeznek, és folyamatos zavarásokkal kell megbirkózniuk.

Ha megfigyeled őket akció közben, könnyebben felismerheted a valódi kihívásokat, például a technológia kezelését az oktatás során. Ez a megközelítés segít olyan megoldást tervezni, amely illeszkedik a mindennapi rutinjukhoz.

A tanulmányok szerint a vásárlók 42%-a hajlandó többet fizetni egy barátságosabb, vendégszeretőbb élményért, és a vásárlói élményre összpontosító vállalatoknál a munkavállalók elkötelezettsége is nagyobb.

A kontextuális vizsgálat értékes betekintést nyújt a felhasználók igényeinek megfelelő tervezésbe. Ebben a blogbejegyzésben megvizsgáljuk a kontextuális vizsgálatot, annak legfontosabb lépéseit és példákat, amelyek segítenek a saját kutatásában.

Mi az a kontextuális vizsgálat?

A kontextuális vizsgálat során megfigyeljük az alkalmazás felhasználóit természetes környezetükben, hogy megértsük cselekedeteiket és azt, hogy gondolataik hogyan befolyásolják ezeket a cselekedeteket.

Ez a gyakorlati megközelítés segít megfigyelni, hogyan használhatják az emberek az alkalmazását, azonosítani a népszerű funkciókat, és ügyfélközpontúbbá válni.

Kontextuális vizsgálat vs. terepkutatás

A terepkutatás során a sürgősségi osztályon tartózkodik, csendben megfigyeli a nővérek munkáját, és megpróbálja megérteni a mindennapjaikat, hogy UX tervezési eszközök segítségével hatékony alkalmazást tudjon készíteni számukra. De nem lép kapcsolatba velük.

A kontextuális vizsgálattal kapcsolatba léphet velük.

Így különbözik a kontextuális vizsgálat a terepkutatásoktól.

Aspect Kontextuális vizsgálat Terepkutatás Interakciós szint Magas; aktív részvételt igényel a résztvevőktől Alacsony; elsősorban megfigyelés, megszakítás nélkül Adatgyűjtés Ötvözi a megfigyelést a valós idejű interjúkkel Kizárólag a megfigyelési adatokra összpontosít Felhasználói szerep A felhasználók vezetik a munkamenetet, mint a téma szakértői. A felhasználók passzív alanyok, akiket megfigyelnek. Rugalmas A résztvevők válaszaik alapján adaptálható Kevésbé alkalmazkodó; előre meghatározott megfigyelési tervet követ Mélyreható betekintés Mélyreható betekintést nyújt a felhasználók motivációiba és kontextusába Széles körű betekintést nyújt a felhasználói viselkedésbe

A kontextuális vizsgálat legfontosabb elemei

Amit az emberek mondanak, amit csinálnak, és amit azt mondanak, hogy csinálnak, az teljesen más dolog.

A kontextuális vizsgálat módszere lehetővé teszi, hogy megfigyelje a felhasználói interakció minden aspektusát, hogy megértse, mi a fontos.

Vessünk egy pillantást a kontextuális vizsgálat három alapelvére.

1. Megfigyelés

Ahhoz, hogy valódi betekintést nyerjen, lépjen be a felhasználók világába – legyen láthatatlan szemlélője a munkahelyükön, otthonukban vagy bárhol, ahol a termékkel interakcióba lépnek.

Gyorsabb szkennelő rendszert tervez egy baristának? Figyeljen a gyorsbillentyűkre, az okos megoldásokra vagy az alkalmi szemforgatásokra. Minden sóhaj vagy pillantás az órára egy nyom. Jegyezzen fel mindent!

Ez az első kézből származó megfigyelés nyers, szűretlen betekintést nyújt abba, hogy mit csinálnak, miért csinálják, és mi motiválja – vagy frusztrálja – őket.

2. Vizsgálat

Most itt az ideje, hogy kontextuális interjúval vegyen részt a felhasználók életében.

Két lehetőség közül választhat: Passzív vizsgálat: Hagyja, hogy befejezzék, majd kérdezze meg: „Mi járt a fejében?” Ez megőrzi a nyugodt légkört és őszinte betekintést nyújt.

Aktív vizsgálat: A feladat közepén ugorjon be olyan kérdésekkel, mint „Miért kattintott erre?” Tökéletes azoknak az aha! pillanatoknak a megragadásához.

Mindkét megközelítés megmutatja a cselekedeteik mögötti okokat.

3. Dokumentáció

Ideje dokumentálni a megállapításait! Gyűjtse össze a kontextuális interjúk jegyzetét, videóit és fényképeit – még azokat is, amelyek homályosak, és amelyeken a felhasználók úgy tűnik, hogy mindjárt eldobják a készülékeiket.

Minden apró részlet számít, az „Ó, ezt nem is tudtam!” pillanatoktól a frusztrált pillantásokig.

Ezek az ismeretek aranybányát jelentenek a minták felismeréséhez és a tervezési folyamat döntéseinek meghozatalához. A jól dokumentált eredmények segítenek abban, hogy bemutassa az érdekelt feleknek, mi működik, mi nem, és miért.

Hol alkalmazhatja ezeknek a kutatási módszereknek az elemeit? Fedezzük fel őket most!

Példák a kontextuális vizsgálatra

Két kontextuális vizsgálati példát mutatunk be, amelyek bemutatják, hogyan alkalmazták sikeresen az egyének ezt a technikát, és hogyan alkalmazhatja azt az Ön konkrét igényeinek megfelelően.

1. Kontextuális vizsgálati interjú segítségével megismerjük a vásárlói viselkedést a Trader Joe’s-nál, az egyik népszerű amerikai élelmiszerláncnál. Maggie Lin, UX-tervező így fogalmaz: „Hogy megértsem a Trader Joe’s vásárlóinak viselkedését és prioritásait, két kontextuális vizsgálatot végeztem Jillel és Justinnal. A felfedezéseim szemet gyönyörködtetőek voltak. Jill például mindig a polc második helyéről veszi le a termékeket. Miért? Úgy gondolja, hogy az első hely túl „megnyúlt” és valószínűleg kevésbé friss. Ha a második választás nem felel meg az elvárásainak, akkor a harmadik helyet ellenőrzi. Egyszerű, de lenyűgöző. Bár Justinnek van bevásárlólistája, minden polcot átnéz, hogy biztosan ne hagyjon ki semmit. Arról van szó, hogy mindenre figyeljen, még akkor is, ha az nem szerepel a listán. Elképesztő, hogy a felhasználók cselekedetei olyan dolgokat fednek fel, amelyekről ők maguk sem voltak tisztában – mintha másokat figyelve vennénk észre a saját szokásainkat!”

2. Kontextuális vizsgálat használata a SharkNinja termékeinek fejlesztése érdekében „A fogyasztók nem is tudnak a meglévő termékeikkel kapcsolatos problémáikról. ” Mark Barrocas, a SharkNinja globális terméktervező és technológiai vállalat elnöke egy olyan ügyfélfókuszcsoportról mesél, amely meglepte őt, és egy forradalmi üzleti tanulságot tanított neki. Elmentek és megfigyelték, hogyan használják az emberek a porszívókat otthonukban. Ez segített nekik áttervezni és finomítani kínálatukat. Ez tökéletesen emlékeztet arra, hogy néha a legjobb ötletek a felhasználóktól származnak, nem pedig a vezetőségtől. Terméktervezőként értékelni fogja, hogy még a legváratlanabb visszajelzések is átalakíthatják a megközelítését.

Most nézzük meg, hogyan kell kontextuális vizsgálatokat végezni. Ezt a következő bekezdésekben fogjuk részletesen bemutatni.

Hogyan végezzen kontextuális vizsgálatot?

⚡️ Valós világbeli betekintés Nikki Anderson-Stanier UX-tervező különböző kontextuális interjúmódszerekkel kísérletezett, mielőtt megtalálta a leghatékonyabbat. Mi a problémája? A Hawthorne-effektus – amikor az emberek megváltoztatják viselkedésüket, mert tudják, hogy figyelik őket. A kontextuális vizsgálatok során a résztvevők a szokásosnál óvatosabban végezhetik el a feladatokat, vagy szigorúbban követhetik az eljárásokat, mert tudatában vannak annak, hogy figyelik őket. Ez olyan adatokhoz vezethet, amelyek nem tükrözik teljes mértékben a valós viselkedést.

Most megalapozzuk a saját kontextuális vizsgálati módszered kidolgozását.

1. Tervezze meg a vizsgálatot

Az embereket természetes környezetükben fogja megfigyelni. Ehhez szisztematikus tervre van szükség!

Az első lépés a felhasználók megértése. Próbálja ki a felhasználói személyiség sablonokat, hogy megrajzolja, hogyan gondolja, hogy együttműködnének a kontextuális vizsgálati kutatási módszerekből gyűjtött betekintésekkel.

Ezután fogalmazza meg azokat a kvalitatív kutatási módszereket, amelyekre választ szeretne kapni a kontextuális vizsgálat során.

Például, ha új eszközt fejleszt oktatók számára, kérdései között szerepelhetnek a következők:

Hogyan kezelik jelenleg a tanárok az óráik tervezését?

Milyen kihívásokkal szembesülnek a meglévő rendszerekkel?

Létrehozhat egy visszajelzési űrlapot is, hogy összegyűjtse a résztvevők véleményét a kontextuális vizsgálathoz.

Mindezt manuálisan vagy a ClickUp segítségével könnyedén elvégezheti, miközben együttműködik más érdekelt felekkel. A ClickUp egy olyan, munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, amely egy felületen egyesíti a feladatkezelést, a tudásmenedzsmentet, valamint a kommunikációs és együttműködési eszközöket, hogy minden szükséges információ kéznél legyen! Ez segít gyorsabban és hatékonyabban dolgozni.

A ClickUp Forms segítségével könnyedén lehetővé teheti a tanulmány résztvevőinek, hogy megfigyeljék a felhasználókat vagy bármely más érdekelt felet, és gazdag, releváns termékvisszajelzéseket osszanak meg, valamint automatikusan rendszerezze a cselekvési válaszadatokat.

Használja a ClickUp űrlapokat a résztvevők adatainak gyors összegyűjtéséhez

A ClickUp kiválóan alkalmas megbeszélésekhez, űrlapok kitöltéséhez, adatok gyűjtéséhez, napi feladatok kezeléséhez, a csapat kapacitásának kezeléséhez, a munka kezeléséhez, amikor a csapat tagjai szabadságon vagy betegszabadságon vannak, a korábbi adatokhoz, és jó látni, hogy a csapatunk mennyi pénzt és kampányt érintett az év során.

A ClickUp felhasználói kutatási terv sablon segít Önnek a kommunikációban, a szervezésben és az egyes fázisok végrehajtásában, valamint mély betekintést nyerhet a felhasználók viselkedésébe, igényeibe és motivációiba természetes környezetükben.

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp felhasználói kutatási terv sablonját a kommunikációhoz, a szervezéshez és a folyamat felgyorsításához.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Könnyedén fedezze fel és kategorizálja felhasználói igényeit és jellemzőit

Készítsen hatékony kutatási kérdőíveket kutatásának támogatására

Adatvezérelt stratégiák alkalmazásával javítsa funkcióit/termékeit/szolgáltatásait

Az eredmény? Arra koncentrálhat, hogy olyan kiváló minőségű termékeket és megoldásokat szállítson, amelyek valóban megfelelnek a felhasználók elvárásainak.

Tervének végrehajtásához ütemezzen interjúkat és megfigyelési üléseket, és ossza ki a feladatokat a releváns csapattagoknak a ClickUp Tasks segítségével. Ez segít a tervezési projektek hatékony kezelésében és az ügyfélközpontú rendszerek létrehozásában.

Gyűjtsön releváns információkat, és segítse csapatát a munka elvégzésében a ClickUp Tasks segítségével.

2. Végezzen megfigyeléseket

Amikor elkezdi a felhasználói megfigyeléseket, alakítson ki jó kapcsolatot a résztvevőkkel, hogy azok nyugodtnak érezzék magukat. Ha nem ismeri a résztvevőket, kezdje azzal, hogy bemutatkozik!

Tegyen fel alapvető bemelegítő kérdéseket, például: „Hogy telik a napja?” vagy „Mi a kedvenc hobbija?”. Ez időt ad arra, hogy jó kapcsolatot építsen ki a résztvevővel, és megkülönböztesse ezt a módszert más kutatási módszerektől.

Beszélje meg velük a munkavégzési gyakorlatokkal kapcsolatos elvárásait, és hogy mit várhatnak Öntől. Mondja nekik például: „Megfigyelem, ahogy természetesen dolgoznak, és lehet, hogy feltegyek néhány gyors kérdést – csak koncentráljanak a feladataikra, mintha láthatatlan lennék!”

Ez segíteni fog abban, hogy még jobban bevonja őket. A megfigyelések során folyamatosan készíthet részletes jegyzeteket az értékes betekintés érdekében.

💡Profi tipp: Jegyzetében a következőket érdemes megemlíteni: Felhasználói tevékenységek: Milyen konkrét feladatokat végeznek? Hogyan használják az eszközöket vagy termékeket?

Környezeti kontextus: Vegye figyelembe a fizikai elrendezést, a rendelkezésre álló erőforrásokat és a releváns társadalmi interakciókat.

Érzelmi reakciók: Rögzítse a felhasználó által kifejezett látható frusztrációkat vagy elégedettséget.

Használja a ClickUp Notepad alkalmazást, hogy a kontextuális vizsgálatok során megfigyelt felhasználói viselkedést nyomon követhető feladatokká alakítsa.

A ClickUp Notepad segítségével rögzítheti az interjúkhoz kapcsolódó gondolatait, ötleteit, jegyzeteit és feladatait. Egy résztvevő gyors reakciója ötletet adott egy lehetséges funkcióhoz? Jegyezze fel azonnal a Notepadba.

Rendezze ezeket az ismereteket megvalósítható feladatokba, például „A kutatói megfigyelések megvalósítása”, és tartsa őket bárhonnan elérhetővé, hogy egyetlen értékes részlet se vesszen el.

Könnyedén ütemezhet kontextuális vizsgálati megfigyelési üléseket, és nyomon követheti a fontos dátumokat a ClickUp naptárnézetében.

A kutatás szervezettségének és ütemezésének biztosítása érdekében használja a ClickUp naptár nézetét, és kövesse nyomon a fontos dátumokat. Akár egyéni megfigyeléseket tervez, akár emlékeztetőket állít be a követő interjúkhoz, a naptár testreszabható nézetével és drag-and-drop funkciójával könnyedén ütemezheti a munkameneteket.

3. Végezzen vizsgálatot

Miután elvégezte az előzetes felhasználói megfigyeléseket, itt az ideje, hogy mélyebbre ásson, és vizsgálati ülésen vegyen részt. Tegyen fel gyors, nyitott kérdéseket, hogy tisztázza, amit lát.

Ha egy funkcióval küszködnek, kérdezze meg: „Mi a célja ennek?” vagy „Hogyan használja ezt általában?”

Például vizsgálja meg, hogy valaki folyamatosan kattintgat-e, mielőtt megtalálná a megfelelő gombot. „Van valami, amit kifejezetten keres?”

Tartsa beszélgető jellegűnek a beszélgetést, ösztönözze őket, hogy tegyenek fel kiegészítő kérdéseket, és legyen készen az alkalmazkodásra, ha valami váratlanul felmerül. Ne habozzon fényképeket vagy videókat készíteni (engedélyt kérve), hogy megörökítse azokat a finom részleteket, amelyek a jegyzetekből kimaradhatnak.

Ez a rugalmas, valós idejű vizsgálat olyan nyers, őszinte betekintést nyújt, amelyet egyetlen forgatókönyv sem tud előre jelezni, és amely meghatározza a vevőközpontú rendszereket.

A ClickUp felhasználói tanulmányok sablonja strukturált megközelítést kínál a felhasználói visszajelzések összegyűjtéséhez és rendszerezéséhez, valamint a megvalósítható változtatások ajánlásához.

Töltse le ezt a sablont Gyűjtse össze a felhasználói kutatási adatokat és betekintéseket a ClickUp felhasználói tanulmányok sablonjával.

A sablon:

Időt takaríthat meg a struktúra biztosításával

Könnyítse meg a felhasználói adatok rögzítését és elemzését

Segít adat alapú, megalapozott döntéseket hozni a tervezés és a termékváltoztatások terén

Biztosítsa az eredmények konzisztenciáját több tanulmányban

Használja a felhasználói élmények részletes elemzésére, az eredmények validálására és azoknak a fejlesztéseknek a prioritásba helyezésére, amelyek alkalmazását vagy webhelyét intuitívabbá, reagálóképesebbé és felhasználóbarátabbá tehetik.

💡Profi tipp: Zárja le a beszélgetést egy rövid összefoglalóval arról, amit tanult, és kérdezze meg, hogy szeretnének-e még valamit megosztani. Meg fog lepődni, milyen gyakran a legjobb kontextuális tervezési ötletek a végén merülnek fel!

4. Dokumentálja, rendszerezze és elemezze az adatokat

Minden ülés után rendezze jegyzeteit kategóriákba, például „a kutató megfigyelései” alapján, témák vagy konkrét kutatási célok szerint.

Ez magában foglalhatja a következőket:

A felhasználók igényei

Problémás pontok

Munkafolyamatok

Környezeti tényezők

A ClickUp Docs segítségével rendszerezheti és áttekintheti az ismétlődő kontextuális tervezési mintákkal kapcsolatos összes betekintést és információt:

Hasonló viselkedés vagy több felhasználó által tapasztalt kihívások

A felhasználói tevékenységeket befolyásoló általános környezeti tényezők

Betekintés a felhasználók motivációiba a vizsgálat során elhangzott megjegyzéseik alapján

Például az egyik csapattagod kontextuális tervezést végezhet egy másik személlyel. Hozzáadhatod a jegyzeteidet ehhez a központi dokumentumhoz, és később átnézheted őket.

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást együttműködésen alapuló interjú útmutatók készítéséhez

Vonja be a csapat tagjait vagy az érdekelt feleket az elemzési folyamatba, hogy elősegítse a közös megértést és sokszínű perspektívákat szerezzen a kutatási módszer eredményeiről.

A csoportos megbeszélések segíthetnek a felhasználói interjúk értelmezésének validálásában és további betekintést nyújthatnak a hatékony UX-stratégia kidolgozásához.

A legjobb rész? A ClickUp azonnali és élő együttműködési funkciója értesíti a csapat tagjait, ha mások ugyanazt a dokumentumot szerkesztik. Ez segít elkerülni a konfliktusokat és biztosítja a zökkenőmentes, valós idejű együttműködést.

5. Felülvizsgálat és finomítás

Használja a kontextuális vizsgálat során szerzett ismereteket a kontextuális tervezési folyamat, koncepciók, prototípusok és ötletek finomításához.

Ezért elengedhetetlen, hogy a kontextuális vizsgálat tervezési folyamatának minden egyes iterációja során folyamatosan használhatósági teszteket végezzünk a felhasználókkal, biztosítva, hogy a tervezési döntések validáltak legyenek és összhangban álljanak a valós használattal.

A ClickUp Design projektmenedzsment szoftver felhasználóközpontú megközelítést kínál, amely hangsúlyt fektet a felhasználók feladataival és környezetével kapcsolatos ismeretekre, hogy olyan termékeket lehessen létrehozni, amelyek zökkenőmentesen illeszkednek az igényeikhez és munkafolyamataikhoz.

Ezután készítsen egy összefüggő jelentést, amely kiemeli az elemzés főbb megfigyeléseit, a felhasználói viselkedést, a kihívásokat és a betekintéseket. A ClickUp Dashboards segítségével az eddig összegyűjtött összes betekintést gazdag, informatív táblázatokká és grafikonokká alakíthatja.

Javítsa projektje láthatóságát a ClickUp testreszabható irányítópultjaival

Ha szeretné megtudni, hányan kérték egy adott funkciót a munkamenetek során, kérdéseket tehet fel az AI-nek, és a ClickUp Brain átkutatja a munkaterületén található releváns irányítópultok adatait, hogy gyors, mélyreható betekintést nyújtson.

Automatizálja a projektösszefoglalásokat és a haladásról szóló frissítéseket a ClickUp Brain segítségével

A kontextuális vizsgálat előnyei

Ma már tudjuk, hogy a kontextuális vizsgálat hatékony eszköz a felhasználók mélyreható megismeréséhez, mivel lehetővé teszi a felhasználók természetes környezetükben való megfigyelését és velük való interakciót. Íme, miért olyan értékes ez a módszer:

Elősegíti a kétirányú párbeszédet, lehetővé téve, hogy összhangba kerüljön a felhasználókkal, és olyan munkafolyamatokat hozzon létre, amelyek nekik és az üzletnek is megfelelnek.

Okosabb tervezési döntéseket hozhat, amelyek csökkentik a találgatásokat, mivel a döntéseket a valós felhasználói viselkedésen alapulnak.

Megismerheti, hogyan viselkednek a felhasználók természetes környezetükben, nem csak ellenőrzött körülmények között.

Segít azonosítani olyan tényezőket, mint a fizikai, kulturális vagy technikai akadályok, amelyeket egyébként a UX tervezése során könnyen figyelmen kívül hagyhatna.

💡 Profi tipp: A kontextuális vizsgálat hatásának maximalizálása érdekében fontolja meg egy kontextuális vizsgálati eszközkészlet használatát. Ez tartalmazhat egy megfigyelési ellenőrzőlistát, gyakran feltett interjúkérdéseket és egy terepi jegyzetfüzetet a megállapítások rögzítéséhez.

Kihívások a kontextuális vizsgálatok során

A kontextuális vizsgálatok értékes betekintést nyújtanak, ugyanakkor egyedi kihívásokkal is járnak. Íme néhány fontosabb akadály, amellyel szembesülhet:

A nyers adatok hasznosítható információkká alakítása sok kreativitást és szisztematikus gondolkodást igényel.

Lehet, hogy strukturált folyamatokon túli információkkal találkozik; a személyes anekdoták és váratlan betekintések nem feltétlenül illeszkednek az előre meghatározott kategóriákba.

Elvárásai, véleményei vagy előítéletei befolyásolhatják vagy torzíthatják azt, amit egy tanulmányban észlel vagy rögzít.

Lehet, hogy egyszerre több személy is részt vesz a munkamenetben, mert úgy gondolják, hogy így több visszajelzést kapnak.

A kontextuális vizsgálat a felhasználókat helyezi előtérbe

A kontextuális vizsgálat hatékony eszköz a felhasználók és a tervezők közötti szakadék áthidalására.

Hansjan Kamerling, termékmenedzser és társalapító az Adaptify AI-nál, így fogalmaz:

A kontextuális vizsgálatokat olyan esetekben ajánlom, amikor a felhasználói interakciók összetettek és többszintűek, és a termék szorosan integrálódik a felhasználók mindennapi rutinjába.

A kontextuális vizsgálatokat olyan esetekben ajánlom, amikor a felhasználói interakciók összetettek és többszintűek, és a termék szorosan integrálódik a felhasználók mindennapi rutinjába.

Ehhez egy olyan eszköz, mint a ClickUp, biztosan segítséget nyújt – olyan funkciókkal, mint a felhasználói visszajelzések gyűjtésére szolgáló űrlapok, a kontextuális vizsgálat alapján elért fejlesztéseket nyomon követő irányítópultok, valamint a teszteléssel kapcsolatos megfigyeléseket elejétől végéig rögzítő dokumentumok.

