React Native és Flutter – melyik keretrendszer az Ön számára megfelelő?

A mobilfejlesztők egyharmada platformok közötti fejlesztési keretrendszereket használ az alkalmazások készítéséhez.
A React Native és a Flutter óriásokká nőtték ki magukat, és a fejlesztőknek lehetőséget adnak arra, hogy – ahogy a React Native fogalmaz – „egyszer írjanak, bárhol futtassák”.
Ezeknek a keretrendszereknek a népszerűségének növekedése jól látható a Google Trends kereséseiben, amelyek az érdeklődés folyamatos növekedését jelzik.
Akár tapasztalt fejlesztő, technológiai startup alapító vagy React alternatívákat kereső szoftvermérnök vagy, ez a React Native és Flutter összehasonlítás segít kiválasztani a tökéletes keretrendszert a következő mobilalkalmazás-projektedhez.
Mi az a Flutter?
A technológiai óriás Google által fejlesztett Flutter 2017-ben lépett be a mobilfejlesztés világába. Ez egy nyílt forráskódú UI szoftverfejlesztő készlet, amely lehetővé teszi natív alkalmazások létrehozását mobilra (iOS és Android), webes és asztali platformokra egyetlen kódbázisból.
Ha összehasonlítja a React Native és a Flutter statisztikáit, láthatja, hogy a Flutter volt az elmúlt években sok alkalmazásfejlesztő első számú választása.
2023-ban a szoftverfejlesztők 46%-a a Fluttert választotta kedvenc keretrendszerének mobilalkalmazások fejlesztéséhez.
A Flutter a Dart programozási nyelvet használja, amely támogatja mind az előzetes (AOT) fordítást a gyors indításhoz, mind a just-in-time (JIT) fordítást a fejlesztéshez, így zökkenőmentes fejlesztési élményt és kiváló futási teljesítményt biztosít.
A Flutter jellemzői
Íme a Flutter legfontosabb funkcióinak áttekintése, amelyek célja a fejlesztés egyszerűsítése és az alkalmazások teljesítményének javítása:
Forró újratöltés
A Flutter Hot Reload funkciója lehetővé teszi a fejlesztőknek, hogy kódváltozásaikat azonnal lássák az alkalmazásban, anélkül, hogy elveszítenék korábbi munkájukat.
Előre megtervezett widgetek
A Flutter gazdag, testreszabható widgetekből álló készletet kínál a felhasználói felületek létrehozásához. A natív vezérlőelemektől eltérően ezek a widgetek a Flutterben készültek, így biztosítva a platformok közötti konzisztens működést.
Akár egyszerű komponensekre van szüksége, mint gombok és csúszkák, akár bonyolultabbakra, mint dátumválasztók és navigációs fiókok, a Flutter widget-könyvtára mindenre kínál megoldást.
Platformspecifikus stílus
Míg a Flutter tökéletes megoldás az alkalmazás konzisztens megjelenésének biztosításához a különböző platformokon, ugyanakkor rugalmasságot is biztosít a natív alkalmazások platformspecifikus tervezési elemeinek beépítéséhez.
Az iOS alkalmazásokhoz a Flutter átfogó Cupertino widgetek csomagot kínál. Ezeket a widgeteket gondosan úgy alakították ki, hogy megfeleljenek az Apple Human Interface Guidelines irányelveinek, így az alkalmazások valóban natívnak tűnnek az iOS ökoszisztémában.
Az Android fronton a Flutter bevezeti a Material Design widgeteket. A Google tervezési elvein alapuló widgetek modern, tiszta, intuitív vizuális nyelvet testesítenek meg, hogy az Android-felhasználóknak természetes és konzisztens élményt nyújtsanak.
A fejlesztők zökkenőmentesen kombinálhatják a Cupertino és a Material Design widgeteket egyetlen alkalmazáson belül. Ez a rugalmasság lehetővé teszi számukra, hogy valóban adaptív alkalmazásokat hozzanak létre, amelyek mindkét platform erősségeit kihasználják.
DevTools
A Flutter egy Flutter DevTools nevű teljesítmény- és hibakereső eszközkészlettel rendelkezik. Főbb funkciói a következők:
- Widget Inspector a widgetfa valós idejű vizsgálatához
- Performance Overlay a teljesítménymutatók elemzéséhez
- Memory Profiler a memóriahasználat optimalizálásához
- Konzol a központosított hibakeresési információkhoz
A Flutter DevTools csomag közvetlenül a Flutter fejlesztői környezetből érhető el. Különböző testreszabási lehetőségeket kínál, és lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy kiváló minőségű Flutter alkalmazásokat hozzanak létre.
Flutter árak
A Flutter egy ingyenes, nyílt forráskódú platform.
Mi az a React Native?
A Meta innovatív szakembereinek agyszüleménye, a React Native 2015-ös nyilvános megjelenése óta forradalmasítja a mobilalkalmazások fejlesztését. A React Native egy nyílt forráskódú mobilalkalmazás-keretrendszer, amely lehetővé teszi natív mobilalkalmazások készítését JavaScript nyelv és a React könyvtár segítségével.
A React Native egyik legfőbb erőssége, hogy kihasználja a fejlesztők meglévő React-ismereteit. A JavaScript-kód natív komponensekké történő fordítása lehetővé teszi a webfejlesztési ismeretek zökkenőmentes alkalmazását a mobilalkalmazások készítésében. Ez minimálisra csökkenti a tanulási görbét, kiküszöböli az új programozási nyelvek elsajátításának szükségességét és felgyorsítja a fejlesztést.
A React Native funkciói
A React Native alábbi hatékony funkciói miatt világszerte a fejlesztők első számú választása:
Élő és gyors újratöltés
A React Native Live és Hot Reloading funkciókat kínál, amelyek jelentősen javítják a fejlesztők munkamenetét.
- Ahogy a neve is sugallja, a Live Reloading az egész alkalmazást azonnal frissíti, amikor a forrásfájlokat módosítja. Ez lehetővé teszi a fejlesztőknek, hogy gyorsan lássák a változtatások hatását az egész platformra.
- Ezzel szemben a Hot Reloading célzottabb megközelítést alkalmaz, hogy minimalizálja az alkalmazás frissítéséhez szükséges számításokat. Ahelyett, hogy az egész alkalmazást frissítené, a Hot Reloading csak azokat a komponenseket frissíti, amelyekre a kódváltozások közvetlenül hatással vannak.
A Live és a Hot Reloading jelentősen felgyorsítja a fejlesztési folyamatot, lehetővé téve a fejlesztőknek, hogy szinte azonnal lássák a változtatások eredményét.
Híd koncepció
A React Native alkalmazásfejlesztés egy „híd” segítségével biztosítja a kommunikációt a JavaScript és a natív platform között. Ez a híd lehetővé teszi a React Native számára, hogy natív API-kat és modulokat hívjon meg, így a JavaScript kódból hozzáférhet a platformspecifikus funkciókhoz, például a kamerához vagy a GPS-hez.
Harmadik féltől származó pluginok támogatása
A React Native egyik legerősebb értékesítési érve a harmadik féltől származó bővítmények hatalmas ökoszisztémája. Ezek a bővítmények könnyen integrálhatók a projektjébe, így komplex funkciókat adhat hozzá anélkül, hogy azokat a nulláról kellene felépítenie.
Akár fizetési feldolgozást, közösségi média integrációt vagy elemzéseket szeretne hozzáadni, valószínűleg megtalálja a megfelelő plugint.
React Native árak
A React Native egy ingyenes, nyílt forráskódú platform.
Flutter vs. React Native: Funkciók összehasonlítása
Miután külön-külön megvizsgáltuk a Fluttert és a React Native-et, hasonlítsuk össze őket funkciók szerint. Ez a Flutter és React Native összehasonlítás segít megérteni az egyes keretrendszerek erősségeit és lehetséges korlátait, így kiválaszthatja a projekt igényeinek leginkább megfelelő keretrendszert.
Gyors áttekintés
Az alábbi táblázat összefoglalja a Flutter és a React Native közötti különbségeket a tárgyalt funkciók alapján.
|Funkció
|Flutter
|React Native
|Teljesítmény
|Natív ARM kódra fordítja; sima animációk a Skia motorral; komplex alkalmazásokhoz alkalmasabb
|JavaScript-híd használata, ami befolyásolja a komplex alkalmazások teljesítményét; natív modulokkal optimalizálva
|Fejlesztési sebesség
|Forró újratöltés, gazdag widgetek, könnyebb azok számára, akik ismerik az OOP-t (objektumorientált programozás)
|Forró újratöltés, JavaScript-ismeretek kihasználása, kiterjedt könyvtárak
|Felhasználói felület
|Gazdag, testreszabható widgetek; egységes megjelenés a különböző platformokon
|Natív felhasználói felület-összetevők; platformspecifikus megjelenés; nagyobb erőfeszítést igényel a konzisztencia biztosítása érdekében
|Nyelv és tanulási görbe
|Dartot használ, ami nem Dart fejlesztők számára nehezebb megtanulni
|JavaScript-et használ, ami React-tapasztalattal rendelkező csapatok számára könnyebb
|Közösség és ökoszisztéma
|Gyors növekedés a Google hivatalos csomagjaival
|Kiforrott ökoszisztéma, számos könyvtárral és nagy közösséggel
|Platformtámogatás
|Egyetlen kódbázisból támogatja az iOS, Android, web és asztali rendszereket.
|Elsősorban iOS és Android; web/asztali számítógépek harmadik féltől származó könyvtárak segítségével
|Tesztelés és hibakeresés
|Átfogó tesztelési keretrendszer; hatékony hibakereső eszközök
|Támogatja a JavaScript keretrendszereken keresztüli tesztelést; a hibakeresés bonyolult.
Most pedig nézzük meg részletesen a legfontosabb hasonlóságokat és különbségeket.
Teljesítmény
Mindkét keretrendszer egyedülálló teljesítményt nyújt. Íme egy összehasonlítás.
Flutter:
- Natív ARM kódra fordítja, ami szinte natív teljesítményt eredményez.
- A Skia grafikus motort használja, amely sima animációkat és renderelést tesz lehetővé.
- Általában jobb teljesítményt nyújt komplex, animációval teli alkalmazásokhoz.
React Native:
- JavaScript-híd segítségével kommunikál a natív komponensekkel, ami komplex alkalmazások esetén befolyásolhatja a teljesítményt.
- A teljesítmény natív modulok és harmadik féltől származó könyvtárak segítségével optimalizálható.
- Kiválóan alkalmas egyszerűbb felhasználói felülettel és kevésbé komplex animációkkal rendelkező alkalmazásokhoz.
🏆 Győztes: Flutter
Bár mindkettő kiváló teljesítményt nyújt, a Flutter natív kódra történő fordítása enyhe előnyt jelent, különösen a grafikailag igényes alkalmazások esetében.
Fejlesztési sebesség
A fejlesztési sebesség fontos; mindkét keretrendszer eszközöket kínál a folyamat javításához. Nézzük meg közelebbről!
Flutter:
- A Hot Reload funkció gyors iterációkat tesz lehetővé.
- A gazdag, előre megtervezett widgetek gyorsítják a felhasználói felület fejlesztését.
- A Dart nyelv tanulási görbéje rövidebb azoknak a fejlesztőknek, akik már ismerik az objektumorientált programozást.
React Native:
- Emellett gyors fejlesztési ciklusokat biztosító Hot Reloading funkciót is kínál.
- Kihasználja a meglévő JavaScript és React ismereteket, megkönnyítve a webfejlesztők átállását.
- A harmadik féltől származó könyvtárak nagy ökoszisztémája felgyorsíthatja a fejlesztést.
🏆 Győztes: Döntetlen
Mindkét keretrendszer kiváló eszközöket kínál a gyors fejlesztéshez. A választás gyakran a csapatod készségeitől és az általános technológiai háttértől függ.
Felhasználói felület
Nézzük meg, hogyan közelítik meg a Flutter és a React Native az alkalmazásfejlesztés szempontjából döntő fontosságú UI-tervezést.
Flutter:
- Gazdag, testreszabható widgetek készlete az felhasználói felületek építéséhez
- Alapértelmezés szerint biztosítja a platformok közötti egységes megjelenést.
- Platformspecifikus stílusbeállításokat kínál (Material Design az Androidhoz és Cupertino az iOS-hez)
React Native:
- Natív UI-komponenseket használ, így alapértelmezés szerint platformspecifikus megjelenést és kezelhetőséget biztosít.
- További erőfeszítéseket igényel a platformok közötti konzisztencia fenntartása
- Készre szerelt, „natívabb” élményt nyújt
🏆 Győztes: A követelményektől függ
Válassza a Fluttert a konzisztens, több platformon működő felhasználói felületekhez, és a React Native-et a platformra jellemzőbb megjelenéshez és kezelhetőséghez.
Nyelv és tanulási görbe
A nyelv ismerete nagy szerepet játszik a könnyű alkalmazkodásban. Itt található az egyes keretrendszerek tanulási görbéjének lebontása.
Flutter:
- A Dart nyelvet használja, amely az UI fejlesztéshez optimalizált, de kevésbé elterjedt, mint a JavaScript.
- Megtanulása nehezebb azoknak a fejlesztőknek, akik nem ismerik a Dart nyelvet.
React Native:
- JavaScriptet használ, az egyik legnépszerűbb programozási nyelvet.
- Könnyebb bevezetés React vagy JavaScript tapasztalattal rendelkező csapatok számára
🏆 Győztes: React Native
A JavaScript ismerete előnyt jelent a React Native számára az alkalmazás és a tanulási görbe tekintetében.
Közösség és ökoszisztéma
Egy erős közösség és ökoszisztéma megkönnyítheti és felgyorsíthatja a fejlesztést. Vizsgáljuk meg, hogyan teljesít az egyes keretrendszerek ezen a téren.
Flutter:
- Gyorsan növekvő közösség és ökoszisztéma
- A Google által biztosított gazdag hivatalos csomagok és eszközök
React Native:
- Kiforrott ökoszisztéma, rengeteg harmadik féltől származó könyvtárral és eszközzel
- Nagy, megalapozott közösség, mivel már régóta jelen van a piacon
🏆 Győztes: React Native
Bár a Flutter gyorsan felzárkózik, a React Native kiforrott ökoszisztémája még mindig előnyt jelent. Ezért mindenhol több React Native alkalmazást fogsz látni.
Platformtámogatás
A több platformon való támogatás sok projekt esetében döntő tényező lehet. Nézzük meg, hogy az egyes keretrendszerek mennyire jól működnek a különböző eszközökön.
Flutter:
- Egyetlen kódbázisból támogatja az iOS, Android, web és asztali (Windows, macOS, Linux) rendszereket.
- Fejlődő támogatás beágyazott eszközök számára
React Native:
- Elsősorban iOS és Android rendszerekre összpontosít.
- Webes és asztali támogatás harmadik féltől származó könyvtárak révén elérhető
🏆 Győztes: Flutter
A Flutter hivatalos támogatása szélesebb platformválasztékhoz itt előnyt jelent.
Tesztelés és hibakeresés
A hatékony tesztelési és hibakeresési eszközök elengedhetetlenek a kód minőségének fenntartásához. Íme, hogyan viszonyulnak egymáshoz a Flutter és a React Native ezen a területen.
Flutter:
- Átfogó tesztelési keretrendszer, beleértve az egység-, widget- és integrációs tesztelést
- A Flutter DevTools hatékony hibakeresési és teljesítményprofil-készítési funkciókat kínál.
React Native:
- Támogatja az egység- és integrációs tesztelést JavaScript tesztelési keretrendszerek segítségével.
- A hibakeresés a JavaScript-híd miatt bonyolultabb lehet.
🏆 Győztes: Flutter
A Flutter integrált tesztelési keretrendszere és DevTools eszközei átfogóbb megoldást kínálnak.
Mint látható, mind a Flutter, mind a React Native rendelkezik előnyökkel, és a „legjobb” választás gyakran az adott projekt követelményeitől, a csapat szakértelmétől és a hosszú távú céloktól függ.
Függetlenül attól, hogy melyik keretrendszert használja, érdemes megismerkednie a fejlesztési folyamatot javító eszközökkel. Sok fejlesztő úgy találja, hogy az AI kódolási eszközök és asszisztensek jelentősen növelhetik a termelékenységet a Flutter és a React Native fejlesztés során.
Technikai összehasonlításunkat kiegészítve nézzük meg, mit mond a Reddit fejlesztői közössége ezekről a keretrendszerekről.
Flutter vs. React Native a Redditen
A funkciók listájának és a teljesítménymutatóknak az összehasonlítása nem ad teljes képet a Flutter és a React Native közötti választáskor. A fejlesztők valós tapasztalatai felbecsülhetetlen értékű betekintést nyújthatnak.
A Reddit áttekintése azt mutatja, hogy mindkét keretrendszernek vannak támogatói.
A Flutter rajongói
A Reddit oldalon a Flutter jelentős népszerűségre tett szert, sok fejlesztő dicséri teljesítményét és könnyű használatát.
Az r/FlutterDev egyik Redditor-felhasználója így kommentálta:
A React Native rajongói
A React Native-nek hűséges támogatói vannak a Reddit-en is, különösen a webfejlesztők körében, akik értékelik az idővel történő fejlődését.
Az r/reactnative egyik fejlesztője így fogalmazott:
A Reddit végkövetkeztetése
Bár a Reddit-en megoszlanak a vélemények, néhány közös téma kiemelkedik:
- A Flutter és a React Native egyaránt erős, támogató közösségekkel rendelkezik.
- A felhasználók gyakran dicsérik a Flutter teljesítményét és felhasználói felületét.
- A React Native-et a webfejlesztők számára ismerős felülete és kiforrott ökoszisztémája miatt értékelik.
- A választás gyakran a csapat szakértelmén és a konkrét projekt követelményein múlik.
A Reddit-viták egyik érdekes tendenciája a fejlesztői termelékenységre való összpontosítás. A választott keretrendszertől függetlenül a fejlesztők mindig olyan eszközöket és technikákat keresnek, amelyekkel javíthatják munkafolyamatukat.
Például egy Redditor a következőket osztotta meg:
Akár Fluttert, akár React Native-et használ, a megfelelő eszközökkel hatalmas különbséget tehet. Megállapítottam, hogy bizonyos Chrome-bővítmények jelentősen növelték a termelékenységemet, különösen a hibakeresés vagy a reszponzív dizájnok tesztelése során.
Érdemes megjegyezni, hogy a Reddit számos fejlesztője hangsúlyozza a megfelelő fejlesztési eszközök használatának fontosságát. Néhányan emellett projektmenedzsment eszközök használatát is említik, amelyek segítenek a munkájuk szervezésében, függetlenül attól, hogy Fluttert vagy React Native-et használnak.
Olvassa el még: Egy nap egy szoftverfejlesztő életéből
Ismerje meg a ClickUp-ot – a fejlesztők számára készült eszközt
Ha Flutter vagy React Native segítségével fejleszt mobilalkalmazásokat, akkor egy kiváló projektmenedzsment eszközre van szüksége, hogy munkafolyamatát zökkenőmentesebbé tegye és termelékenységét növelje. Itt jön képbe a ClickUp, amely átfogó megoldást kínál, amely megváltoztatja a szoftverfejlesztő csapatok munkáját.
A ClickUp-ot használjuk a szoftverfejlesztési projektek nyomon követésére a cégünknél; több projekt és csapat kezelése megkönnyíti a munkámat; ez az egyik legjobb eszköz, amit eddig használtam a scrum és a modern agilis projektek kezeléséhez.
A ClickUp szoftveres csapatprojekt-menedzsment platformja innovatív funkcióival a fejlesztőcsapatok egyedi kihívásaira ad választ:
- Rugalmas projektnézetek: Akár Kanban táblákat, Gantt diagramokat, egyszerű listákat vagy részletes táblázatokat részesít előnyben, a ClickUp egyéni nézetek segítségével a csapatának legmegfelelőbb módon jelenítheti meg projektjét.
- Kódintegráció: A ClickUp integrálható népszerű fejlesztői eszközökkel, beleértve a kódszerkesztőket is. Például a ClickUp GitHub integrációval a feladatokat közvetlenül a kódcommitekhez kapcsolhatja, így könnyebben nyomon követheti az előrehaladást és kezelheti a kódfelülvizsgálatokat.
- Testreszabható munkafolyamatok: Minden fejlesztői csapatnak megvannak a saját egyedi folyamata. A ClickUp lehetővé teszi, hogy testreszabott feladatállapotokat, mezőket és automatizálásokat hozzon létre, amelyek illeszkednek csapata sajátos munkafolyamatához.
- Időkövetés: A ClickUp beépített projektidő-követő funkciója segít nyomon követni a feladatok elvégzéséhez szükséges időt, így pontosabb becsléseket és erőforrás-elosztást tesz lehetővé mind a jelenlegi, mind a jövőbeli projektek esetében.
- Dokumentáció: A ClickUp Docs lehetővé teszi, hogy a feladatok mellett projektdokumentációt is létrehozzon és tároljon, így biztosítva, hogy a fontos információk minden alkalommal könnyen hozzáférhetők legyenek az egész csapat számára.
Olvassa el még: 10 ingyenes szoftverfejlesztési terv sablon
A ClickUp működése: mobilalkalmazás-fejlesztés
Nézzük meg, hogyan tudja a ClickUp támogatni a mobilalkalmazás-fejlesztési munkafolyamatokat, függetlenül attól, hogy Fluttert vagy React Native-et használ:
- Sprint tervezés: Használja a ClickUp Sprints szolgáltatást a fejlesztési sprintek hatékony tervezéséhez és kezeléséhez. A funkció segítségével könnyedén rangsorolhatja a feladatokat, hozzárendelheti a story pontokat és nyomon követheti a sprint előrehaladását.
- Hibajelentés: Hozzon létre egy külön teret a hibajelentésekhez. A ClickUp egyéni mezőivel minden hibához hozzáadhat részleteket, beleértve annak súlyosságát, a reprodukálásához szükséges lépéseket és az érintett alkalmazásverziókat, így csapata könnyebben tud osztályozni és megoldani a problémákat.
- Funkciófejlesztés: Használja a ClickUp projekt hierarchiáját, hogy projektjeit a megfelelő terekbe és mappákba szervezze. Ezután a komplex, több lépésből álló projekteket kezelhető ClickUp feladatokra és alfeladatokra bonthatja. Ez segít a haladás nyomon követésében mind makro-, mind mikro szinten.
- Kódfelülvizsgálatok: Integrálja a ClickUp-ot a GitHub-bal, hogy hatékonyabbá tegye a kódfelülvizsgálati folyamatot. A pull requesteket feladatokhoz kapcsolhatja, így biztosan nem marad le semmiről.
- Kiadáskezelés: Használja a ClickUp Timeline View funkcióját a kiadási ütemterv megtervezéséhez és vizualizálásához. Ez segít a projekt különböző aspektusainak összehangolásában, a fejlesztéstől a marketingig, biztosítva a határidőre történő szállítást.
Olvassa el még: A 15 legjobb szoftverfejlesztő eszköz
A ClickUp alkalmazásfejlesztési terv sablon tovább egyszerűsíti a mobilalkalmazás-fejlesztési folyamatot. Ez a szoftverfejlesztési sablon segít megtervezni és nyomon követni az alkalmazás fejlesztési életciklusának minden szakaszát.
A sablon főbb jellemzői:
- Egyéni állapotok: Kövesse nyomon a feladatok előrehaladását olyan állapotokkal, mint „Befejezett”, „Folyamatban”, „Felfüggesztve” és „Teendő”.
- Egyéni mezők: Adjon hozzá olyan attribútumokat, mint a Projekt állapota és Kész, hogy könnyen láthassa a haladást.
- Több nézet: Öt különböző nézet érhető el, köztük az App Development Plan (Alkalmazásfejlesztési terv), az Add a Task Form (Feladat hozzáadása űrlap), a Status View (Állapot nézet), a Project Schedule (Projekt ütemterv) és a Getting Started Guide (Bevezető útmutató).
- Projektmenedzsment eszközök: Használja a Gantt-diagramokat, az automatizált munkafolyamatokat és az időkövetést, hogy mindig kézben tartsa a teljesítendő feladatokat.
💡Profi tipp: Azok a csapatok, amelyek tovább szeretnék optimalizálni a platformok közötti fejlesztési munkafolyamatukat, a ClickUp mellett AI-eszközöket is beépíthetnek a fejlesztők számára a termelékenység növelése érdekében.
Próbálja ki a Clickup szoftverprojekt-menedzsmentet
Akár a Flutter testreszabható widgetjeivel, akár a React Native JavaScript-alapú rugalmasságával készíti el a következő nagy mobilalkalmazást, a ClickUp biztosítja az eszközöket a projekt hatékony kezeléséhez.
Mindkét keretrendszer kiválóan alkalmas platformok közötti fejlesztésre, de erősségeik – a Flutter teljesítménye és vizuális konzisztenciája, illetve a React Native ismertsége és szélesebb ökoszisztémája – egyszerűsített projektmenedzsmentet igényelnek, hogy megvalósíthassa elképzeléseit.
A projektmenedzsment, a kódintegráció és a csapatmunka egyetlen platformon történő központosításával jobban összpontosíthat a lényegre: a felhasználók számára csodálatos mobilélmény létrehozására.
Próbálja ki még ma a ClickUp-ot!