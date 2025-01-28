A 10 legjobb React alternatíva front-end fejlesztőknek 2025-ben

Már nem kell mindent nulláról kódolnia ahhoz, hogy fantasztikus felhasználói felületeket hozzon létre. Ehelyett használhat egy nyílt forráskódú Javascript könyvtárat, mint például a React, hogy kiválaszthassa a kívánt komponenseket, majd összeállíthassa őket.

A React egy nyílt forráskódú Javascript-könyvtár, amelyet felhasználói felületek létrehozására terveztek. Noha nem egy keretrendszer, segíthet webalkalmazások fejlesztésében – olyan, mintha építőelemekből építenénk fel egy felhasználói felületet. A React biztosítja az építőelemeket, lehetővé teszi azok összeillesztését és rendezettségüket. A React Native segítségével mobilalkalmazásokat is készíthet.

A React és a React Native a felhasználói felületek fejlesztésének szabványai. De nem az egyetlenek – a React alternatívái különböző keretrendszereket, eszközöket és funkciókat kínálnak, amelyek egyes fejlesztők számára vonzóak lehetnek.

Tudjon meg többet arról, hogy mire kell figyelnie a React alternatíváinak kiválasztásakor, és ismerje meg a tíz legjobb lehetőséget, amelyet érdemes kipróbálnia ebben az évben.

Mit kell keresnie a React alternatíváiban?

A React alternatíváinak áttekintésekor néhány dolgot figyelembe kell vennie:

A projekt terjedelme: Határozza meg, hogy a projektje kicsi vagy nagy léptékű. Néhány React alternatíva ideális kisebb projektekhez, míg mások átfogó keretrendszert nyújtanak nagyobb alkalmazásokhoz. Fontolja meg a teljesítményigényeit is, mivel néhány React alternatíva könnyű csomagméreteknek és hatékony renderelésnek köszönhetően jobb teljesítményt nyújt.

A csapat igényei: Értékelje a csapat JavaScript-keretrendszerekkel kapcsolatos tapasztalatait. A tanulási görbe változó lehet, de az új készségek elsajátítása előnyös lehet a jövőbeli projektek szempontjából. Vegye figyelembe a fejlesztők preferenciáit az UI feletti ellenőrzés tekintetében – egyes React alternatívák teljes ellenőrzést biztosítanak, míg mások minimális rugalmasságot nyújtanak.

A kívánt funkciók: A React alternatívák által kínált ökoszisztémák változatosak, ezért az alternatíva keresésekor tudnia kell, hogy mi tetszik Önnek (és mi nem). Néhányuk élénk közösségekkel és kiterjedt eszközkészlettel büszkélkedhet, így több fejlesztési lehetőséget kínál. Győződjön meg arról, hogy a választott alternatíva megfelel a projektje speciális igényeinek.

A 10 legjobb React alternatíva

1. Lit

A Lit egy könnyűsúlyú alternatíva a React-hez webkomponensek építéséhez. A React-tel ellentétben nem teljes keretrendszert biztosít, hanem eszközöket nyújt kiváló felhasználói felületek építéséhez.

A Lit moduláris és könnyen karbantartható React-komponensek alternatíváit kínálja, hatékony DOM-manipulációval. Könnyebb keretrendszerrel és alacsonyabb tanulási görbével rendelkezik, mint a React.

A Lit legjobb funkciói

Hihetetlenül könnyű, így jobb betöltési időket és teljesítményt biztosít, ami kiváló választássá teszi kis és közepes méretű projektekhez.

Kiváló kompatibilitás különböző böngészőkkel a rugalmas és könnyen karbantartható webfejlesztés érdekében.

A megtévesztően egyszerű felület fejlett opciókat is kínál, beleértve a sablonok és az egyéni életciklus-módszerek használatát.

Lit korlátai

Ez egy sokkal kisebb (de még mindig növekvő!) közösség, mint a React, így kevesebb eszköz és lehetőség áll rendelkezésre.

Lit árak

Ingyenes

Lit értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (10+ értékelés)

2. Inferno

Az Inferno egy React-hez hasonló, könnyű Javascript-könyvtár. Beépített szerveroldali renderelést (SSR) kínál, amely jelentős terhelési teljesítményelőnyökkel jár. Az Inferno teljesítményre való összpontosítása azt jelenti, hogy gyorsabban renderel, mint a React, különösen a sok komponenssel rendelkező dinamikus webes felületeken.

Az Inferno legjobb tulajdonságai

Az Inferno alapvető funkciói a teljesítményt helyezik előtérbe, és a gyors renderelési sebességek miatt vonzóvá teszik nagyobb webalkalmazások számára.

Kis csomagméretek és rendkívül gyors oldalbetöltés a beépített szerveroldali renderelésnek köszönhetően.

Az Inferno mostantól beépített animációs funkciókat és támogatást kínál.

Az Inferno korlátai

Mivel ez egy újabb fejlesztői ökoszisztéma, sok eszköz még fejlesztés alatt áll, ezért türelmesnek kell lennie.

Inferno árak

Támogató: 5 dollár havonta

Szponzor: 100 dollár havonta

Egyszeri vagy ismétlődő hozzájárulásokat fogad el más összegekben is.

Inferno értékelések és vélemények

N/A

3. Svelte

A Svelte egy progresszív JavaScript-keretrendszer webalkalmazások készítéséhez. Ennek a könnyű keretrendszernek az egyik legfontosabb jellemzője, hogy a kódot a fordításkor kompilálja, ami kisebb csomagokat eredményez és gyorsabb teljesítményt biztosít.

Emellett nincs szükség manuális DOM-manipulációra, mert az adatok alapján automatikusan frissíti a felhasználói felületet. A React JS-hez hasonlóan a Svelte is ösztönzi a komponensalapú architektúrát, így a kódja rendezettebb és könnyebben karbantartható lesz.

A Svelte legjobb tulajdonságai

A React fejlesztők számára könnyen használható, lehetővé téve számukra, hogy újrafelhasználható komponensekből gyorsan felhasználói felületeket építsenek, hasonlóan a React-hez.

Automatikusan generálja a HTML-kódot, így alkalmazásai univerzálisabbá válnak az automatikusan frissülő virtuális DOM-mal.

A felhasználóbarát fejlesztési élmény segíthet a webalkalmazások fejlesztése közben felmerülő problémák megoldásában.

A Svelte korlátai

Mivel ez egy újabb Javascript-keretrendszer, kisebb ökoszisztéma épült köré, így kevesebb erőforrás áll rendelkezésre webalkalmazások létrehozásához.

Svelte árak

Ingyenes

Svelte értékelések és vélemények

N/A

4. Htmx

A Htmx egy Javascript könyvtár, amelyet interaktív webalkalmazások készítésére használnak. Ahelyett, hogy bonyolult fejlesztőeszközöket és keretrendszereket használna, a Htmx közvetlenül a HTML-hez adja hozzá a funkciókat, így a teljesítmény és a betöltési idő gyors marad. Ideális egyoldalas alkalmazásokhoz vagy más kisebb projektekhez.

A Htmx legjobb funkciói

Könnyen használható alapvető HTML-ismeretekkel, még akkor is, ha nincs sok JavaScript-ismerete.

Kiválóan alkalmas automatikus űrlapküldések és haladási sávok létrehozására webalkalmazásokban.

Könnyen alkalmazkodik a különböző háttérkeretekhez és nyelvekhez, mivel szerverfüggetlen.

A Htmx korlátai

Bár viszonylag felhasználóbarát, a bonyolultabb funkciók elsajátítása sokkal több időt és erőfeszítést igényelhet.

Htmx árak

Ingyenes

Htmx értékelések és vélemények

N/A

5. Elm

Az Elm egy funkcionális programozási nyelv, amely megbízható és könnyen karbantartható webalkalmazások készítésére szolgál. Az Elm egyik legfontosabb jellemzője, hogy a fordítás során észleli a hibákat, így megelőzve számos futásidejű problémát. Az Elm funkcionális programozási koncepciókat használ a tisztább, könnyebben érthető kód érdekében.

Az Elm legjobb tulajdonságai

Felfedezi a fordítás során fellépő hibákat, megelőzve ezzel számos futási hibát.

Az időutazásos hibakeresés lehetővé teszi, hogy visszalépjen a folyamatban, kijavítsa a hibát, majd zökkenőmentesen folytassa a munkát.

Felhasználóbarát fordítóprogram, számos hasznos hibakereső eszközzel webfejlesztők számára

Az Elm korlátai

Még a tapasztalt fejlesztők számára is meredek a tanulási görbe

Elm árak

Ingyenes

Elm értékelések és vélemények

N/A

6. Retool

A Retool egy platform, amely belső eszközök fejlesztésére szolgál vállalkozások számára. A fejlesztők adatbázisokhoz kapcsolódó webalkalmazásokat tervezhetnek, amelyekkel egyedi irányítópultokat, adatkezelő eszközöket és munkafolyamatokat hozhatnak létre. A platform drag-and-drop felületével gyorsan elkészítheti a webalkalmazást, majd hozzáadhat hozzá hozzáférési ellenőrzést és adat titkosítást a biztonsági és megfelelőségi követelményeknek megfelelően.

A Retool legjobb funkciói

A drag-and-drop felületnek köszönhetően könnyedén hozhat létre alkalmazásokat anélkül, hogy kódot kellene írnia.

Kiváló biztonsági ellenőrzések és adatmegfelelés, tökéletes a szervezet adatainak védelméhez

Rugalmas csatlakozási lehetőségek, hogy különböző adatforrásokat használhasson egyedi belső eszközök létrehozásához.

A Retool korlátai

Rendkívül unalmas felhasználói felület

Egyes felhasználók teljesítményproblémákat tapasztalnak, amikor nagyobb alkalmazásokat próbálnak létrehozni.

Retool árak

Ingyenes

Csapat: 10 USD/hó standard felhasználónként + 5 USD/hó végfelhasználónként

Üzleti: 50 USD/hó standard felhasználónként + 15 USD/hó végfelhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Retool értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (180+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

7. Marko

A Marko egy Javascript sablonmotor, amelyet szerveroldali rendereléshez terveztek. Kiváló React alternatíva, ha olyan megoldást keres, amely teljes mértékben a sablonok készítésére összpontosít. A Marko virtuális DOM technikát is használ a weboldalak gyorsabb betöltéséhez, és hatékony adatkapcsolást kínál az egyszerűbb fejlesztés érdekében.

A Marko legjobb funkciói

A progresszív renderelés azt jelenti, hogy a felhasználók a tartalmat akkor látják, amikor az elkészül, így kevesebb a késleltetés a felhasználói oldalon.

A fantasztikus VSCode szerkesztő segítségével a kód olvasható és rendezett marad a szintaxiskiemelés, az automatikus kiegészítés és az egyetlen kattintással elérhető hivatkozott fájlok funkcióknak köszönhetően.

Automatikusan frissíti a felhasználói felületet az adatok változásai alapján, így a fejlesztési projektek könnyebben kezelhetők.

Marko korlátai

Korlátozott integrációs lehetőségek (ez a közösség növekedésével változhat)

Marko árak

Ingyenes

Marko értékelések és vélemények

G2: 4/5 (1+ értékelés)

Capterra: 5/5 (3+ értékelés)

8. Vanilla JS

A Vanilla JS lehetővé teszi a Javascript használatát külső könyvtár vagy keretrendszer nélkül. Teljes ellenőrzést biztosít a felhasználói felület felett, és a minimális javascript miatt ez az egyik leggyorsabb és legkönnyebb lehetőség. A Vanilla JS használata azonban azt jelenti, hogy nem élvezheti a React könyvtár előnyeit, ezért a JS keretrendszert a semmiből kell felépítenie.

A Vanilla JS legjobb funkciói

Külső Javascript-könyvtárak hiánya miatt ez a legkönnyebb keretrendszer, amely mobil- és webalkalmazásokhoz rendelkezésre áll.

A fejlesztők teljes ellenőrzést gyakorolnak a kód felett, így annak minden aspektusát teljesen testre szabhatja.

Kiválóan alkalmas olyan projektek fejlesztéséhez, amelyek régebbi böngészőkön és platformokon is működniük kell.

A Vanilla JS korlátai

Ez az egyik régebbi fejlesztői eszköz, ezért manuálisan kell frissítenie a kódját, hogy az megfeleljen a modern biztonsági és adatvédelmi szabványoknak.

Vanilla JS árak

Ingyenes

Vanilla JS értékelések és vélemények

N/A

9. Hyperapp

A Hyperapp egy minimális Javascript-könyvtár egyszerű, könnyen karbantartható felhasználói felületek létrehozásához. Nincs előre megadott struktúrája, így Ön megtarthatja az irányítást és a rugalmasságot a projektben. A könnyen használható rendszer ideális azoknak az új fejlesztőknek, akik meg akarják tanulni, hogyan lehet progresszív webalkalmazásokat létrehozni.

A Hyperapp legjobb funkciói

A fejlesztői közösség növekedésének köszönhetően folyamatosan bővülő könyvtárak, eszközök és támogatás hálózata

Kiválóan alkalmas új JavaScript fejlesztők számára, könnyen megtanulható felülettel és kis kódbázissal.

Nagy rugalmasság a kód szervezésében, így az architektúrát szükség szerint testreszabhatja.

A Hyperapp korlátai

Kiválóan alkalmas kis projektekhez, de a kisebb ökoszisztéma korlátozza a nagyobb projektek megvalósításában való használhatóságát.

Hyperapp árak

Ingyenes

Hyperapp értékelések és vélemények

N/A

10. Aurelia

Az Aurelia egy moduláris Javascript keretrendszer modern és dinamikus webes felületek létrehozásához. A keretrendszer a rugalmas fejlesztői élményre összpontosít, lehetővé téve a szükséges komponensek kiválasztását, így a csomagok mérete kicsi és karbantartható marad.

Az Aurelia legjobb tulajdonságai

A JavaScript és a HTML segítségével gyorsan komplex alkalmazásokat hozhat létre.

Kiváló ökoszisztéma pluginokkal, hibakereső eszközökkel és még sok mással a gyorsabb és egyszerűbb fejlesztés érdekében.

Segít létrehozni egy zökkenőmentes felhasználói felületet hatékony DOM-frissítésekkel, amelyek könnyebbé teszik a kód olvasását és karbantartását.

Az Aurelia korlátai

Mivel ez egy újabb keretrendszer, az Aurelia közösségben kevesebb bevált gyakorlat alakult ki, ami zavaró lehet, ha a projektet új fejlesztőknek adják át.

Aurelia árak

Ingyenes

Aurelia értékelések és vélemények

G2: 3,9/5 (10+ értékelés)

