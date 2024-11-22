Hogyan kezelje a mellékprojekteket: 10 tipp a sikerhez

Válasszon olyan munkát, amelyet szeret, és soha többé nem kell dolgoznia.

Válasszon olyan munkát, amelyet szeret, és soha többé nem kell dolgoznia az életében.

Bár ez egy inspiráló ötlet, érdemes megvizsgálni, hogy a szenvedély és a munka hogyan kapcsolódik össze a mai világban.

De hé, van remény!

Sokan találnak vissza álmaikhoz mellékprojektek révén. Ezek a mellékprojektek lehetőséget adnak a napi munkájukkal elfoglalt embereknek, hogy néhány órát azzal töltsenek, amit szeretnek, új ötleteket fedezzenek fel, és akár egy kis plusz pénzt is keressenek.

De egy mellékprojekt és egy teljes munkaidős állás egyensúlyba hozása kimerítőnek tűnik, igaz? Teljesen. Szóval, hogyan kezelheti a mellékprojekteket anélkül, hogy kiégne?

Vessünk egy pillantást arra, hogyan kezelheted a mellékprojekteket profi módon a ClickUp segítségével.

Mik azok a mellékprojektek?

Mielőtt úgy döntene, hogy mellékprojektekkel foglalkozik, tisztázzuk, hogy azok valójában mit is jelentenek.

Téves elképzelés, hogy a mellékprojektek csak azoknak valók, akik vállalkozást akarnak építeni vagy plusz pénzt akarnak keresni. Persze, ez lehet a cél, de nem minden mellékprojektnek kell a Shark Tank-hez vezetnie!

Valójában mellékprojekt lehet bármilyen szenvedély, készség vagy személyes fejlesztés, amivel a hétvégén (vagy vasárnap reggel, ha még szeretne egy kis szabadidőt) vagy a hétköznapokon a főállása mellett foglalkozik. Íme, miért többek ezek a projektek, mint egy második állás:

Szórakoztatóak: Lássuk be, hogy a mellékprojektek gyakran azok, amiket a legszívesebben csinálunk. Nem az a boldogság definíciója, hogy valamit csak magunkért csinálunk?

Ezek egy gyors tanfolyamok: A mellékprojektek gyakorlati tapasztalatok, amelyek lehetővé teszik új technikák felfedezését vagy a jelenlegi készségek finomítását. A napi munkában végzett rutin feladatokkal ellentétben a mellékprojektek a tudatos gyakorlásról és a készségek fejlesztéséről szólnak.

Felszabadítják kreativitását: A mellékprojektek olyan játszóteret kínálnak, ahol nincsenek határidők, irodai protokollok vagy „így szoktuk csinálni” korlátozások. Ön határozza meg a tempót, a prioritásokat és a tervet – ezáltal teljes szabadságot élvezhet.

Elősegítik karrierjét: Képzelje el, hogy bemegy egy interjúra, és bemutatja valódi, hatásos munkáiból álló portfólióját. A mellékprojektek nemcsak kiemelik Önt a tömegből, hanem olyan mélységet adnak készségeinek, amelyet egy önéletrajz nem tud megmutatni.

A mellékprojektek előnyei

Egy új ötlet elindítása sajátos izgalommal jár, azzal a rohanással, „amit közvetlenül a gomb megnyomása előtt érez az ember”. Ki tudja, mi fog történni? Mert ha nem próbálja meg, soha nem fogja megtudni!

A mellékprojektek teret adnak a kísérletezésre, és arra, hogy meglássuk, mire vagyunk igazán képesek – mindenféle kötöttség nélkül.

Az a hobbi projekt, amelyben „találd ki a GIF-et” kvízt készítettél a barátaidnak? Lehet, hogy ez lesz a következő virális trivia alkalmazás, amely napi 70 000 dollárt hoz neked.

Vagy az a hangulatos gyertyakészítő mellékprojekt, amit ünnepi ajándékok készítésére indított? Virálissá válhat a TikTokon, ami több ezer megrendelést és virágzó üzletet eredményezhet.

Más szavakkal, minél hamarabb elfogadja a bizonytalanságot, annál több teret ad magának új dolgok kipróbálására.

Emlékszik például Pieter Levelsre, a holland fejlesztőre, aki azt a kihívást tűzte ki maga elé, hogy 12 hónap alatt 12 startupot indít el? Ma már egyedül fejlesztett projektek portfólióját irányítja, amely évente 3 millió dollár bevételt hoz.

💡 Profi tipp: Ha fejlesztő vagy, olyan platformok, mint a ProductHunt, lehetővé teszik, hogy egy hét alatt megvalósítsd az ötletedet, és a hétvégére közvetlen hozzáférést biztosítanak több ezer potenciális felhasználóhoz.

Hogyan kezelje a mellékprojekteket?

A megbeszélések, a határidők és a szokásos munkák között egy igényes napi munka a nap végére kimerültséget okozhat.

Így időt és energiát találni egy mellékprojekt kezelésére nehéz feladatnak tűnhet.

Néhány okos stratégiával és egy kis tervezéssel azonban beillesztheti a mellékprojekteket a napirendjébe anélkül, hogy kiégne.

1. tipp: Határozzon meg egyértelmű célokat

„A célokkal rendelkező emberek sikeresek, mert tudják, hová tartanak.”

Az egyik igazság a mellékprojektekkel kapcsolatban, hogy könnyű megfeledkezni róluk. Az életben előfordulnak dolgok – a munka igényes lesz, a családnak szüksége van a figyelmünkre, vagy egyszerűen csak túl fáradtak vagyunk.

Ezek az akadályok miatt a mellékprojektek olyanok lehetnek, mint egy nehéz küzdelem, amelynek nincsenek egyértelmű céljai.

A SMART célok kitűzése kulcsfontosságú ahhoz, hogy a mellékprojekt a terv szerint haladjon. A SMART cél konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött, ami egyértelműséget és motivációt ad a projektnek.

Ebben a szakaszban használhat olyan eszközt, mint a ClickUp Goals, hogy vizualizálja a célokat.

Kövesse nyomon és vizualizálja a célok felé tett előrehaladását a ClickUp Goals segítségével, amely mind a mennyiségi, mind a minőségi mutatókat méri

Kezdje azzal, hogy prioritást ad a projekt sikeréhez elengedhetetlen céloknak, és az erőforrásokat ezekre összpontosítja. Ezután állítson be rövid és hosszú távú célokat, hogy fenntartsa a lendületet.

A platform projektmenedzsment mutatókat és KPI-ket kínál a haladás nyomon követéséhez, hogy felismerhesse a fejlesztésre szoruló területeket és elvégezhesse a szükséges módosításokat. Ezenkívül a Gantt-diagramok és a Kanban-táblák ( a ClickUp- ban elérhetőek) tökéletesek a célok és a függőségek egy helyen történő megtekintéséhez.

📌 Példák a projekt céljára

Automatizálja az ismétlődő feladatok 40%-át, hogy a következő hat hónapban 20%-kal csökkenthesse a manuális munkát.

Integráljon új technológiai megoldásokat, hogy a következő évben 15%-kal növelje az alkalmazottak termelékenységét.

2. tipp: Készítsen ütemtervet

A célra összpontosító tervezés, például a negyedéves tervek elkészítése, segíthet elkerülni a folyamatos kontextusváltást, és a nagy képre összpontosítani.

Fontolóra vehet egy jegyzetelő alkalmazás használatát, miközben mellékprojektjén dolgozik, hogy megértse, mennyi időre van szüksége minden feladathoz.

A reális ütemterv elkészítésének legjobb módja az időblokkolás, amelynek során meghatározott időtartamokat szánunk a kiemelt fontosságú feladatokra, és vészhelyzeti blokkokat adunk hozzá a váratlan feladatokhoz vagy a túllépett határidők pótlásához.

A ClickUp naptárnézete tökéletes ezeknek a blokkoknak a vizualizálására és módosítására a hét folyamán, valós idejű képet adva az idő elosztásáról.

Hozzon létre személyre szabott naptárélményt a ClickUp testreszabható nézetopcióival

Ha az idő korlátozott, könnyen úgy érezhetjük, hogy a haladás lassú. Ha naponta csak 10 percet szánunk rá, az havonta több mint öt órával közelebb vihet minket a mellékprojekt céljainak eléréséhez.

A ClickUp időgazdálkodási megoldása segít strukturálni a mellékprojektekre fordított órákat azáltal, hogy pontosan nyomon követi az egyes feladatok elvégzéséhez szükséges időt.

A ClickUp naptárnézetével vizualizálhatja ütemtervét és könnyedén kezelheti feladatait

Az olyan funkciók, mint a beépített időkövetés, a drag-and-drop naptáresemények, az időbecslések és az emlékeztetők megkönnyítik a tervek betartását.

💡 Profi tipp: Vegye figyelembe a termelékenység csúcsait. Ha reggeli típus, akkor a legtermékenyebb óráit szánja a mellékprojektekre. Éjszakai baglyok, a legjobb munkájukat tartogassák az estékre. Ha ezeket a termelékenységi csúcsokat veszi figyelembe az ütemezésnél, akkor hatékonyabban tudja kihasználni az idejét, anélkül, hogy felesleges stresszt okozna magának.

3. tipp: Priorizálja a feladatokat

A kezdeti időszakban előfordulhat, hogy folyamatosan a jelen felelősségei és a jövő lehetőségei között ingadozik.

De ez az út során megtanulja, hogy a prioritások meghatározása inkább művészet, mint tudomány – egy folyamatosan fejlődő készség, amely összehangolja ambícióit a legfontosabb dolgokkal.

A ClickUp Tasks segít abban , hogy minden projektet ne kötelezettségként, hanem lehetőségként lásson.

Kezdje egy teljes feladatlistával: sorolja fel az összes feladatot egy helyen, anélkül, hogy azonnal prioritásokat rendelne hozzájuk. A ClickUp List View funkciója segít vizualizálni az összes projekt folyamatban lévő és jövőbeli feladatait, így világos áttekintést kaphat az összes folyamatban lévő feladatról.

A ClickUp testreszabható listáival hatékonyan szervezheti és rangsorolhatja feladatait

A sürgős és a fontos feladatok megkülönböztetése: A sürgős feladatok azonnali intézkedést igényelnek, míg a fontos feladatok hozzájárulhatnak a hosszú távú célok eléréséhez. A ClickUp egyedi prioritási címkéi (sürgős, magas, normál, alacsony) megkönnyítik a feladatok megjelölését és a munkaterhelés hatékony szervezését.

Hatékonyan rangsorolja feladatait a ClickUp feladatprioritizálási funkcióival

Feladatfüggőségek létrehozása : Hozzon létre függőségeket a ClickUp-ban, hogy a feladatokat sorrendbe rendezze, elkerülje a szűk keresztmetszeteket, és biztosítsa, hogy a feladatok a megfelelő sorrendben legyenek elvégezve.

Becsülje meg az egyes feladatokhoz szükséges erőfeszítést: A ClickUp egyéni mezőivel (pl. 1-5-ös skála) rendeljen erőfeszítési szinteket a feladatokhoz, ami segít a nagy erőfeszítést igénylő, nagy értékű feladatok prioritásainak meghatározásában. A komplex feladatok nap elején történő elvégzése lendületet ad és csökkenti a fennmaradó feladatokkal kapcsolatos stresszt.

Csökkentse a projekt kockázatait és biztosítsa a határidőre történő teljesítést a ClickUp kockázati naplóval

💡 Profi tipp: Maradjon szervezett a ClickUp napi tervező sablonjával, amely segít megtervezni minden napját azáltal, hogy a feladatokat kategóriákba rendezi, például Személyes, Munka és Célok. Állítson be ismétlődő feladatokat a pozitív szokások kialakításához, és használjon prioritási címkéket, hogy a legfontosabbakat intézze el először. Ráadásul a vizuális haladáskövetés segítségével diagramokban és grafikonokban láthatja napi eredményeit.

A megfelelő projektmenedzsment eszközök használata döntő fontosságú lehet a mellékprojektek szervezettségének és elszámoltathatóságának megőrzésében.

Használja a ClickUp Milestones funkciót, hogy nyomon követhesse a céljaihoz viszonyított előrehaladását. Kövesse nyomon projektjét és figyelje a változásokat a ClickUp Dashboard segítségével, ahol megtekintheti és kezelheti az erőforrásokat, a költségvetést, az időt és az előrehaladást.

A ClickUp projektkezelési funkciói lehetővé teszik, hogy tisztán lássa, mi történik. 👀

Hozzon létre személyre szabott munkaterületet a ClickUp testreszabható nézetével

A ClickUp tevékenységnézetével valós idejű frissítéseket kap a feladatokról, az előrehaladásról és a határidőkről, ami erősíti a felelősségérzetet.

A ClickUp különböző nézetek segítségével a projekt igényeinek megfelelően vizualizálhatja a feladatokat és az ütemterveket. Például a Kanban táblák a feladatfolyamatot, a naptár nézetek a határidőket, a Gantt diagramok pedig az erőforrások kezelését segítik.

A testreszabható nézetek segítségével könnyen rendezheti a feladatokat prioritás szerint, létrehozhat kaszkád nézeteket és kezelheti a munkaterhelést.

5. tipp: Legyen rugalmas és alkalmazkodó

Mi a kulcsa a mellékprojektek sikerének? A rugalmasság elfogadása.

Az olyan fejlesztők számára, mint Ben Awad, az alkalmazkodóképesség gyakorlatilag egy művészeti forma. Több mint 1,3 millió követővel a YouTube-on, a TikTokon és a Twitteren Awad a fejlesztő és a tartalomalkotó egyedülálló keverékévé vált.

Awad alkalmazkodóképességét fejlesztő útja tele van vicces és kreatív projektekkel, mint például a Tinderhez készített VS Code plugin, ahol a felhasználók kódrészleteket csúsztatva kereshetik meg a „tökéletes párosításukat”. A projekt viccnek indult, de Awad komolyan vette, és egy teljes értékű, push értesítésekkel ellátott alkalmazást készített belőle.

Miért?

„Ha valami jó történik, az fantasztikus. Ha valami rossz? Nos, legalább remek YouTube-videó lesz belőle” – viccelődik. Ez a hajlandóság, hogy mind a sikert, mind a kudarcot elfogadja, tartja mozgásban.

Legújabb vállalkozása, a Voidpet, egy Z generációs változata a Tamagotchinak, ma már 130 000 felhasználóval büszkélkedhet.

Ha még mindig bizonytalan, hogy belevágjon-e, nézze meg a #buildinpublic hashtaget az X-en (korábban Twitter néven ismert), ahol a fejlesztők megosztják sikereiket és tanulságaikat.

6. tipp: Kérjen visszajelzést és működjön együtt másokkal

„Hogy haladok?” „Jól ment?” „Mit tehetnék másképp legközelebb?” Ezek a kérdések gyakran felmerülnek a mellékprojektek során.

És megéri: a Gallup adatai szerint azoknak a munkavállalóknak 80%-a, akik hetente érdemi visszajelzést kapnak, teljes mértékben elkötelezett.

Tehát, még ha nem is tartozik a vállalati buborékhoz, a visszajelzések egyértelműséget és irányt adnak.

Így kérhet hatékony visszajelzést a ClickUp segítségével, hogy a folyamat egyszerűbb legyen:

Ellenőrizze a rendelkezésre állást

Használja a ClickUp Chat funkciót, hogy gyorsan kapcsolatba lépjen @mention csapattársaival, felhívja a figyelmüket és megtekintse aktuális állapotukat, hogy megerősítse elérhetőségüket.

Akár közvetlen üzeneteket is használhat egyéni beszélgetésekhez, vagy FollowUp-okat hozhat létre a csevegőüzenetekből feladatok hozzárendelésével, hogy a visszajelzések dokumentálva legyenek és végrehajtásra kerüljenek.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Chat értesítési beállításait, hogy testreszabhassa, melyik csevegési frissítéseket szeretné azonnal látni, és melyiket szeretné később követni. Ez biztosítja, hogy a legfontosabb beszélgetésekre koncentrálhasson.

Hatékonyan együttműködhet, megoszthatja erőforrásait és valós idejű visszajelzéseket adhat a ClickUp Chat segítségével

Találkozó ütemezése

A személyes megbeszélések a legalkalmasabbak a őszinte, árnyalt visszajelzések megadására. Miután meghatároztad az időpontot, a ClickUp naptárnézetével ütemezheted a találkozókat, vagy használhatsz integrált eszközöket, például a Zoomot.

Készítsen elő kérdéseket és jegyzeteljen

Készüljön fel, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a visszajelzési ülésből. Írjon le nyitott kérdéseket, például „Mely területeken tudnék fejlődni?” vagy „Van javaslata a következő projektemhez?”. A ClickUp Notepad segítségével jegyezze le a legfontosabb pontokat, és alakítsa azokat megvalósítható feladatokká.

Ötleteket rögzíthet, jegyzeteket készíthet a megbeszélésekről, és felkészülhet a megbeszélésekre a ClickUp Notepad segítségével

Tanuljon a visszajelzéseiből

A munkamenet után gondolkodjon el a történteken. A ClickUp Docs segítségével egy helyen rendszerezheti a visszajelzéseket, és csak az érintettekkel megosztva szabályozhatja a hozzáférést. Akár élőben is láthatja, ahogy a kollaboránsok szerkesztik a dokumentumokat, így proaktív maradhat a visszajelzésekkel kapcsolatban.

Határozott célok kitűzése

És visszatértünk az 1. lépéshez. Tegye hasznossá visszajelzéseit azáltal, hogy konkrét célokat állít fel a ClickUp Goals segítségével.

7. tipp: Kövesse nyomon az előrehaladását

Minden mellékprojekt megérdemel egy rendszert, amellyel nyomon követhető a haladás, ünnepelhetők a mérföldkövek és fenntartható a lendület.

Végül is ezek a kis sikerek tartják mozgásban.

A ClickUp Gantt-diagram nézetével megtervezheti a teljes projekt ütemtervét. A Gantt-diagramok minden feladat kezdetét és végét, a legfontosabb mérföldköveket és az esetleges függőségeket mutatják, így világos képet adnak arról, hogy mit kell elvégezni és mikor.

A ClickUp Gantt-diagram nézetével vizualizálhatja és kezelheti projektje idővonalát

A projektre vonatkozó információk mélyebb megismeréséhez a ClickUp Dashboard összesíti az összes fontos adatot egy képernyőn.

A diagramok, grafikonok és szűrők segítségével átfogó képet kaphat projektje állapotáról és a fennmaradó feladatokról. Ez a részletesség szilárd alapot biztosít a megalapozott döntésekhez és segít felelősségteljesen viselkedni.

A ClickUp Dashboard segítségével áttekinthető képet kaphat a projekt állásáról és a fennmaradó feladatokról

8. tipp: Kezelje időt okosan

A mellékprojektek és más kötelezettségek közötti egyensúly megteremtése nehéz lehet, de a hatékony időgazdálkodás segítségével lehetséges.

A napirendjének megszervezésével és a prioritások egyértelmű meghatározásával biztosíthatja, hogy mind a fő munkája, mind a mellékprojektei megkapják a nekik járó figyelmet.

Itt jönnek képbe a ClickUp projektkezelési funkciói.

A ClickUp időkövetési funkciói egyszerűsítik az időkövetést, így Ön a legfontosabb dolgokra koncentrálhat. Könnyedén követheti az idejét, beállíthatja a feladatok becsült idejét, hozzáadhat részletes megjegyzéseket és hozzáférhet átfogó időjelentésekhez – mindezt bármilyen eszközről.

A ClickUp beépített időkövető funkciójával pontosan és hatékonyan követheti nyomon az idejét

Ez a gyakorlat segít reális időbeli elvárásokat meghatározni, és megakadályozza a projekt igényeinek alábecsülésének gyakori csapdáját.

A strukturáltabb megközelítés érdekében a ClickUp napi időbeosztási sablonja fantasztikus eszköz, amely segít a napok produktív tervezésében. A világos időbeosztásnak köszönhetően koncentrált maradhat, a kevésbé fontos feladatokat félreteheti, hogy elkerülje a figyelemelterelést, és kis szüneteket iktathat be, hogy elkerülje a kiégést.

9. tipp: Tanuljon a kudarcokból

Ahogy Robert F. Kennedy, az Egyesült Államok volt igazságügy-minisztere egyszer mondta: „Csak azok érhetnek el nagy eredményeket, akik mernek nagyot bukni.”

Bár a kudarcot gyakran elkerülendő dolognak tartjuk, valójában az egyik legjobb tanítónk lehet.

A kudarcok átgondolása nem olyan egyszerű, mint leírni, mi ment rosszul, és megígérni, hogy nem fogjuk megismételni. Ahhoz, hogy valóban tanuljunk a kudarcokból, mélyebbre kell ásnunk, meg kell értenünk a kontextust, és nyitottnak kell lennünk arra, hogy önkritika nélkül módosítsuk a megközelítésünket.

A kudarcokat ne akadályoknak tekintsd, hanem a projekted útjának mérföldköveinek. Minden kudarc egy lehetőség a felülvizsgálatra és az alkalmazkodásra, hogy a felszínes okok mögé nézz, és rájöjj, mi volt a probléma gyökere.

Tehát ahelyett, hogy hibátlan utat célozna meg, inkább arra törekedjen, hogy minden fordulatból tanuljon – mindegyik közelebb viszi a sikerhez.

10. tipp: Maradjon elkötelezett és következetes

A motiváció múló lehet, különösen akkor, amikor egy izgalmas új ötlet először felmerül. Inspirálva érzed magad, talán még mentálisan is elkötelezed magad: „Meg fogom valósítani ezt a remek projektet.”

De amikor átgondolja a részleteket, a kétségek felmerülnek. Nehéz figyelmen kívül hagyni azokat a hangokat, amelyek azt mondják: „Ez nevetséges”, „Túl sokáig fog tartani” vagy „Máris annyi hasonló termék van”.

Mégis, ha leküzdöd ezeket a kétségeket és megtervezed a jövőképedet, az hatalmas erővel bír.

A stratégiai megközelítés kulcsfontosságú mindenki számára, aki komolyan veszi a projekt megvalósítását. A ClickUp személyes fejlesztési terv sablonja segíthet a motiváció fenntartásában azáltal, hogy reális célok kitűzéséhez, az előrehaladás nyomon követéséhez és az egyes mérföldkövek átgondolásához vezet.

Töltse le ezt a sablont Vedd kézbe a fejlődésedet a ClickUp személyes fejlesztési terv sablonjával!

A testreszabható opcióknak köszönhetően ez a sablon megkönnyíti a fejlődési területek azonosítását, a feladatok szervezését és a személyes és szakmai célok eléréséhez vezető megvalósítható lépések felvázolását.

Ne feledje, az ötletek olcsók – a megvalósítás az igazi befektetés. Bármely mellékprojekt vagy személyes cél kidolgozásának folyamata gyakran magában foglalja a tervezést, a kidolgozást és a megvalósítást.

Itt jönnek jól a ClickUp Getting Things Done Framework Template és a ClickUp Simple Project Management Template sablonok, amelyek felbecsülhetetlen segítséget nyújtanak a feladatok szervezett rögzítésében, rendezésében és megoldásában.

A Getting Things Done sablon tökéletes az összes ötlet, figyelemfelkeltő elem és teendő rögzítéséhez, míg az egyszerű projektmenedzsment sablon a vízesés módszert alkalmazza, hogy segítsen a projekteket megvalósítható lépésekre bontani.

A motiváció és az elkötelezettség fenntartása

Ha a mellékprojektekben szeretné fenntartani a motivációt, néhány stratégiai megközelítés jelentősen segíthet.

A mellékprojektek élvezetessé tétele: Korai kiadás és gyors tanulás

Az egyik módja annak, hogy a dolgok élvezetesek maradjanak, az, ha korán kiadja a terméket, és gyorsan tanul. Ez a megközelítés lehetőséget ad arra, hogy visszajelzéseket kapjon, és gyorsan alkalmazkodjon.

A korai kiadásokkal elkerülheti a végtelen „tökéletesítési” fázist, amely megakadályozhatja a haladást. Amikor egy projekt elindul, nagyobb esélye van a fennmaradásra, mivel több motiváció van a továbbfejlesztésre és a továbbépítésre.

A terveknek a felhasználói érdekekhez való igazítása rendkívül kielégítő lehet, és frissességet kölcsönöz a projektnek.

A lendület kezelése: Hagyjon meg maradék teendőket

A lendület fenntartásának egyik praktikus tippje, hogy hagyjon meg befejezetlen feladatokat – ez életmentő lehet, ha nem tud mindent egy menetben elvégezni. Ha néhány befejezetlen feladatot hagy a munkamenet végén, az sokkal könnyebbé teheti a visszatérést a munkához, mivel a kontextus már világos.

Az automatizálás kihasználása

Az automatizálás felbecsülhetetlen értékű, ha kevés az idő.

A ClickUp automatizálási funkciói időt takarítanak meg, hogy több időd maradjon a fontosabb feladatokra. Például beállíthatod az automatizálást olyan gyakori műveletekhez, mint az állapotváltozások.

Beállíthatja úgy is, hogy a feladatok automatikusan átkerüljenek a különböző listákra a fázisok előrehaladtával, vagy valós idejű feltételek alapján prioritási címkéket adjon hozzájuk.

A ClickUp Automations segítségével a határidőket is módosíthatja, egyéni mezőket állíthat be, vagy nyomon követheti a feladatokra fordított időt – mindezt manuális beavatkozás nélkül.

A ClickUp Brain segítségével hihetetlenül egyszerűvé válik a munkafolyamatok automatizálása. Egyszerűen írja le közérthető nyelven, hogy mit szeretne automatizálni.

A beépített mesterséges intelligenciával, a ClickUp Brain-nel bármely térben, mappában vagy listában engedélyezheti a munkafolyamatok automatizálását.

Ezek a lépések különösen hasznosak lehetnek a mellékprojektek és a napi feladatok egyidejű kezelésében, mivel időt és energiát szabadítanak fel a nagy hatással bíró tevékenységekhez.

Az 5-9-es munkaidő a 9-től 5-ig tartó munkaidő után: mellékprojektek építése a ClickUp segítségével

Vegyünk példát az Airbnb történetéből: a társalapítók, Brian Chesky, Joe Gebbia és Nathan Blecharczyk az Airbnb-t mellékprojektként indították el, hogy megélhetésüket biztosítsák, és végül a világ egyik legnagyobb platformjává tették.

Utazásuk emlékeztet bennünket arra, hogy még a szerény mellékprojektek is változást hozhatnak.

Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy egy mellékprojekt sikeres lebonyolítása kihívást jelenthet és időigényes lehet.

Ezért biztosít a ClickUp mindent, amire szükséged van ahhoz, hogy a mellékprojekteket kezelhetővé és kifizetődővé tegyed.

Az időkövetés, a Gantt-diagramok és számos egyéb termelékenységet növelő funkció segítségével egyszerűsítheti projektje minden lépését, felelősségteljes maradhat, és minden feladatot összhangba hozhat átfogó céljaival.

Készen áll arra, hogy mellékprojektje sikeressé váljon?