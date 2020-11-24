Hogyan alkalmazható a Scrum személyes projektekben?

A szerző, Tony Henderson, egy chicagói vállalkozás tulajdonosa. Évek óta használja a Scrumot személyes és üzleti céljainak eléréséhez.
A Scrum egy üzleti gyakorlat, amelyet a vállalati működés zökkenőmentesebbé tétele érdekében találtak ki, terveztek, alkalmaztak és forgalmaztak. A Scrum.org szerint a Scrum „olyan keretrendszer, amelyen belül az emberek komplex adaptív problémákat tudnak megoldani, miközben produktív és kreatív módon a lehető legmagasabb értékű termékeket szállítják”.
Nekünk is úgy tűnik, mintha ez csak egy divatos szleng lenne, de az ötletek jók.
Több mint 12 millió vállalkozás használja rendszeresen a Scrumot. És bár a Scrum segít a csapatoknak a termékek piacra dobásában, könnyen alkalmazható egyének és családok számára is a saját céljaik megtervezéséhez és eléréséhez.
Mi is pontosan a Scrum?
A Scrum egy olyan folyamat, amelyet a vállalkozások alkalmazhatnak fejlesztési folyamataikban a projektek gyorsabb befejezése érdekében.
Az üzleti világban egy Scrum-csapat a következőket tartalmazza:
- A kész eredményekért felelős termék tulajdonos, aki rangban megelőzheti vagy nem előzheti meg a többi csapattagot.
- A Scrum-csapat, amely magában foglalja a kész eredmények előállításában közvetlenül részt vevőket, de nem tartalmazza a közvetetten részt vevőket.
- A Scrum-mester szakértelmével gondoskodik arról, hogy a folyamat a terv szerint haladjon.
Tudjon meg többet a Scrum szerepekről.
Ezek a munkavállalók egyértelmű céllal gyűlnek össze, majd a következő lépésekkel dolgoznak a cél elérése érdekében:
- A termék tulajdonosa a lehető legegyértelműbben és legpontosabban határozza meg a feladatot, beleértve azt is, hogy milyennek kell lennie a kész terméknek.
- A termék tulajdonos és a Scrum mester választja ki a csapat tagjait
- A csapat összeül, hogy meghatározza a Sprintet, azaz egy egy-négy hetes, mérhető munkát. Azoknál a feladatoknál, amelyek több mint négy hetet igényelnek, a munkát olyan részekre osztják fel, amelyek ésszerűen elvégezhetők.
- Minden feladat esetében a csapat meghatározza a következő lépést és azt, hogy ki felelős annak elvégzéséért.
- Mindenki munkába áll
- A csapat naponta egyszer, 10-15 percre összeül egy napi Scrum-megbeszélésre, amelyen gyorsan beszámolnak az előrehaladásról, azonosítják az akadályokat, és meghatározzák a következő lépéseket, amikor egy adott feladat befejeződött.
Ez a folyamat a Sprint végéig folytatódik, amikor a Sprint Review és a Sprint Retrospective áttekinti, mi történt, mi sikerült jól, mi nem, és hogyan lehetne jobban csinálni a következő Sprintben.
Ez a Scrum rövid összefoglalása.
Szeretne mélyebben elmélyülni a Scrumban? Olvassa el a ClickUp végső útmutatóját a Scrumhoz!
A Scrum világszerte több millió vállalkozásnál működik, és néhány apró módosítással az otthoni és személyes életében is alkalmazható.
A Scrum megvalósítása
A saját életében a Scrum bevezetése a termék tulajdonosának és a Scrum mesternek a kijelölésével kezdődik. Szinte minden esetben mindkét szerepet Ön fogja betölteni. Ez az Ön háztartása és az Ön céljai, így senki más nem vállalhatja értük a felelősséget.
Össze kell állítania a csapatát is. Néha ez egy egyszemélyes csapat. Máskor Ön és a házastársa, vagy Ön, a partnere és a gyermekei alkotják. Lehet, hogy külső segítséget is igénybe vesz. Bármilyen is legyen a csapat összetétele, tartsa kicsinek, és vonjon be mindenkit a kezdetektől fogva.
Miután azonosította a kulcsfontosságú személyeket, ideje továbblépni a Scrum lépéseire az otthoni és személyes céljai elérése érdekében.
1. lépés: Határozza meg a feladatot
Itt határozza meg, mit szeretne elérni, kezdve azzal, hogy milyen lesz, ha elkészült. Legyen a lehető legrészletesebb és legkonkrétabb. Például a „formába jönni” nem jó feladatmeghatározás. Ehelyett próbálja meg ezt: „30 kilót fogok fogyni, és a gyaloglási tempómat 20 percről 15 percre fogom csökkenteni”.
Tartsa eredményközpontúnak és leíró jellegűnek, így minden egyes lépés, amelyet a cél elérése érdekében tesz, ellenőrizhető, hogy valóban szolgálja-e a kitűzött célt. Például:
- Üzleti feladat: Fejlesszen ki egy felhasználói felületet egy új szoftverplatformhoz.
- Otthoni feladat: Takarítsd ki és rendezd el a garázst!
- Személyes feladat: 2500 dollár hitelkártya-tartozás visszafizetése
2. lépés: Hozzon létre egy backlog listát
Minden projektmenedzsment tartalmaz egy lépést, amelynek során a végső eredményt kisebb, kezelhető feladatokra és projektekre bontja. A Scrumban ezt backlog listának nevezik.
Sorold fel mindazt, amit a csapatodnak el kell végeznie ahhoz, hogy a kívánt eredményt elérje. Legyél a lehető legteljesebb, még akkor is, ha ez egy ijesztő hosszú listát eredményez. A Scrum folyamat többi része segít majd abban, hogy kezelhető lépésekben dolgozd végig a listát.
- Üzleti feladat: A felhasználói felület fejlesztése több tucatnyi kisebb-nagyobb backlog elemet foglal magában, beleértve a kiszervezett projekteket és a más részlegekkel való egyeztetéseket.
- Otthoni feladat: A garázs takarítását és rendezését kisebb feladatokra oszthatja. Ezek közé tartozhat a garázs szakaszokra osztása, a szemét eltávolítása és a felajánlásra szánt tárgyak elkülönítése, új tárolópolcok építése, tárolóedények vásárlása, minden elrakása, valamint a részletes takarítás és tisztítás.
- Személyes feladat: Az adósságok törlesztése heti költségvetés készítését, a haladás nyomon követését és a tényleges kifizetések teljesítését igényli. Lehet, hogy emellett néhány órányi mellékes munkát is el kell végezni, hogy némi plusz jövedelemhez jusson.
3. lépés: Sprint tervezés
A sprint tervezés, mint korábban említettük, két lépésből áll. Az első lépésben meghatározza, mely feladatokon fog dolgozni a következő egy-négy hétben. Azoknál a feladatoknál, amelyeket nem tud befejezni ebben az időkeretben, bontsa szét a feladatot részekre, hogy a sprint során befejezhesse azokat.
A második lépés annak meghatározása, hogy ki felelős az egyes feladatok elvégzéséért. Gyakran ez Ön vagy partnere, de a gyerekek és a beszállítók, például a futárcég vagy a bébiszitter is részesei lehetnek a csapatnak ebben a szakaszban.
- Üzleti feladat: A felhasználói felület fejlesztésére irányuló sprint célja, hogy a fejlesztés minden egyes lépéséhez konkrét, időben megfelelő mérföldköveket állítson fel, és azokat a Scrum-csapat legalkalmasabb tagjainak ossza ki.
- Otthoni feladat: Dönthet úgy, hogy egyhetes Sprintet szervez, amelynek során a garázst hét részre osztja, és minden nap egy részt rendez (az összes tárgyat megőrizni, elrakni, kidobni vagy adományozni kategóriákba sorolva). A szobatársak vagy a családtagok különböző részeket oszthatnak ki különböző embereknek, vagy mindenki kaphat egy-egy rész alrészét.
- Személyes feladat: Beállíthat egy egyhónapos Sprint időtartamot, és megtervezheti a befejezéshez szükséges lépéseket. Ez magában foglalhatja, hogy hetente öt órát Uber Eats-nek vezet, hetente 100 dollárral csökkenti a bevásárlási és szórakozási kiadásait, és minden szerdán összeadja a megtakarításait és az extra bevételeit, majd online hitelkártya-portálján keresztül befizeti az összeget. Mivel egy hónap alatt nem fogja visszafizetni az egész 2500 dollárt, célul tűzi ki, hogy 800 dollárral csökkenti az egyenleget.
4. lépés: Napi Scrum
A napi Scrum egy rövid, informális és strukturált megbeszélés, ahol minden csapattag beszámol az elért eredményekről. Ha minden a terv szerint halad, akkor az adott rész befejeződött. Ha nem haladnak a terv szerint, akkor meghatározzák, mi akadályozza az előrehaladást, és a csapat ötleteket dolgoz ki annak elhárítására.
- Üzleti feladat: állóértekezlet, ahol mindenki a táblát nézi, gyorsan és szisztematikusan részt vesz a folyamatban 10-15 percig, majd visszatér a munkájához.
- Otthoni feladat: A csoport kora este napi Scrumot hívhat össze. Minden résztvevő bemutatja, mit végzett el, vagy elmagyarázza, mi akadályozta meg a sikerben. Azok számára, akik nem fejezték be a feladatot, a csapat segíthet a helyszínen befejezni azt.
- Személyes feladat: Naponta tarthat magának egy Scrumot, amelynek során áttekinti a nap céljait, és ellenőrzi, hogy teljesítette-e őket, vagy megjegyzi, miért volt nehézséget okozott egy feladat elvégzése. A befejezetlen feladatok esetében készítsen tervet, hogy másnap biztosan sikerrel járjon.
5. lépés: Sprint-áttekintés
A Sprint végén értékelje az eredményeket. Hasonlítsa össze azokat a Sprint tervezési szakaszban kitűzött feladatokkal, és ünnepelje meg a sikeres eredményeket.
Ezután nézd meg, mi nem sikerült, azonosítsd az okokat, és gondolkodj el a következő Sprint megoldásain.
- Üzleti feladat: Egy új felhasználói felület létrehozása valószínűleg két különálló szakaszban néhány hosszabb megbeszélést igényel. Otthoni és személyes projektjeihez nem kell ennyire részletesnek és formálisnak lennie.
- Otthoni feladat: Ez azzal zárulhat, hogy a csapat tagjai a hét végén összegyűlnek, hogy megerősítsék, mind a hét szakasz áttekintésre került. Ha igen, akkor ünnepelnek. Ha nem, akkor meghatározzák, mely szakaszok nem kerültek áttekintésre, ki felelős a hiányosságokért, és mit lehet változtatni, hogy a munka a jövőben elvégezhető legyen.
- Személyes feladat: Bejelentkezik, és megnézi, hogy sikerült-e 800 dollárral csökkenteni az egyenlegét. Ha igen, ünnepeljen, és a következő Sprintet annak alapján állítsa be, hogy ez a siker mennyire volt könnyű. Ha nem, nézze meg a napi Scrumok eredményeit, hogy meglássa, a terv mely része nem működik.
6. lépés: Ismételje meg
A Sprint Review után két dolog történhet.
- Ha a Sprint a feladat befejezésével zárul, határozzon meg egy új feladatot az elejétől kezdve, és alkalmazza a Scrum módszert annak elvégzéséhez.
- Ha a Sprint a feladat befejezetlen állapotában ér véget, kezdje elölről a tervezési szakaszt, hogy a második próbálkozás sikeresebb legyen.
Záró gondolatok: A Scrum értékei
A Scrum akkor működik a legjobban, ha nem csak a folyamatot használja, hanem az öt alapértéket is betartja. Ha ezeket átgondolja és megpróbálja betartani, az segíthet abban, hogy Ön (és a többi csapattag) minden sprint során elvégezze a rá osztott feladatokat. Ezek az értékek a következők:
- Bátorság a gyenge pontok azonosításához, a teljesítmény őszinte értékeléséhez és a munka folyamatos elvégzéséhez
- Koncentrálj , hogy elkerüld a zavaró tényezőket, és tartsd szem előtt a célt, hogy az elérése hogyan fogja javítani az életedet.
- Kötelezd el magad azon célok elérésére, és élvezd azok előnyeit!
- Tiszteld magad és csapattársaidat, különösen azzal, hogy nem engeded magad negatív önbeszédnek, és nem győzködöd magad arról, hogy nem lehetsz sikeres.
- Nyitottság az új ötletek, új lehetőségek és új módszerek iránt
Tudjon meg többet a Scrum értékeiről.
Érdekli a Scrum munkafolyamat kipróbálása személyes projektjei megvalósításához? Miért ne próbálná ki a ClickUp projektmenedzsment eszközt, amely segít a szervezettségben? Tudjon meg többet a ClickUp használatáról a Scrumhoz!
És természetesen regisztrálj még ma ingyenesen!