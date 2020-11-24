Hogyan alkalmazható a Scrum személyes projektekben?

A szerző, Tony Henderson, egy chicagói vállalkozás tulajdonosa. Évek óta használja a Scrumot személyes és üzleti céljainak eléréséhez.

A Scrum egy üzleti gyakorlat, amelyet a vállalati működés zökkenőmentesebbé tétele érdekében találtak ki, terveztek, alkalmaztak és forgalmaztak. A Scrum.org szerint a Scrum „olyan keretrendszer, amelyen belül az emberek komplex adaptív problémákat tudnak megoldani, miközben produktív és kreatív módon a lehető legmagasabb értékű termékeket szállítják”.

Nekünk is úgy tűnik, mintha ez csak egy divatos szleng lenne, de az ötletek jók.

Több mint 12 millió vállalkozás használja rendszeresen a Scrumot. És bár a Scrum segít a csapatoknak a termékek piacra dobásában, könnyen alkalmazható egyének és családok számára is a saját céljaik megtervezéséhez és eléréséhez.

Mi is pontosan a Scrum?

A Scrum egy olyan folyamat, amelyet a vállalkozások alkalmazhatnak fejlesztési folyamataikban a projektek gyorsabb befejezése érdekében.

Az üzleti világban egy Scrum-csapat a következőket tartalmazza:

A kész eredményekért felelős termék tulajdonos, aki rangban megelőzheti vagy nem előzheti meg a többi csapattagot.

A Scrum-csapat, amely magában foglalja a kész eredmények előállításában közvetlenül részt vevőket, de nem tartalmazza a közvetetten részt vevőket.

A Scrum-mester szakértelmével gondoskodik arról, hogy a folyamat a terv szerint haladjon.

Ezek a munkavállalók egyértelmű céllal gyűlnek össze, majd a következő lépésekkel dolgoznak a cél elérése érdekében:

A termék tulajdonosa a lehető legegyértelműbben és legpontosabban határozza meg a feladatot, beleértve azt is, hogy milyennek kell lennie a kész terméknek.

A termék tulajdonos és a Scrum mester választja ki a csapat tagjait

A csapat összeül, hogy meghatározza a Sprintet, azaz egy egy-négy hetes, mérhető munkát. Azoknál a feladatoknál, amelyek több mint négy hetet igényelnek, a munkát olyan részekre osztják fel, amelyek ésszerűen elvégezhetők.

Minden feladat esetében a csapat meghatározza a következő lépést és azt, hogy ki felelős annak elvégzéséért.

Mindenki munkába áll

A csapat naponta egyszer, 10-15 percre összeül egy napi Scrum-megbeszélésre , amelyen gyorsan beszámolnak az előrehaladásról, azonosítják az akadályokat, és meghatározzák a következő lépéseket, amikor egy adott feladat befejeződött.

Ez a folyamat a Sprint végéig folytatódik, amikor a Sprint Review és a Sprint Retrospective áttekinti, mi történt, mi sikerült jól, mi nem, és hogyan lehetne jobban csinálni a következő Sprintben.

Ez a Scrum rövid összefoglalása.

A Scrum világszerte több millió vállalkozásnál működik, és néhány apró módosítással az otthoni és személyes életében is alkalmazható.

A Scrum megvalósítása

A saját életében a Scrum bevezetése a termék tulajdonosának és a Scrum mesternek a kijelölésével kezdődik. Szinte minden esetben mindkét szerepet Ön fogja betölteni. Ez az Ön háztartása és az Ön céljai, így senki más nem vállalhatja értük a felelősséget.

Össze kell állítania a csapatát is. Néha ez egy egyszemélyes csapat. Máskor Ön és a házastársa, vagy Ön, a partnere és a gyermekei alkotják. Lehet, hogy külső segítséget is igénybe vesz. Bármilyen is legyen a csapat összetétele, tartsa kicsinek, és vonjon be mindenkit a kezdetektől fogva.

Miután azonosította a kulcsfontosságú személyeket, ideje továbblépni a Scrum lépéseire az otthoni és személyes céljai elérése érdekében.

1. lépés: Határozza meg a feladatot

Itt határozza meg, mit szeretne elérni, kezdve azzal, hogy milyen lesz, ha elkészült. Legyen a lehető legrészletesebb és legkonkrétabb. Például a „formába jönni” nem jó feladatmeghatározás. Ehelyett próbálja meg ezt: „30 kilót fogok fogyni, és a gyaloglási tempómat 20 percről 15 percre fogom csökkenteni”.

Tartsa eredményközpontúnak és leíró jellegűnek, így minden egyes lépés, amelyet a cél elérése érdekében tesz, ellenőrizhető, hogy valóban szolgálja-e a kitűzött célt. Például:

Üzleti feladat : Fejlesszen ki egy felhasználói felületet egy új szoftverplatformhoz.

Otthoni feladat : Takarítsd ki és rendezd el a garázst!

Személyes feladat: 2500 dollár hitelkártya-tartozás visszafizetése

2. lépés: Hozzon létre egy backlog listát

Minden projektmenedzsment tartalmaz egy lépést, amelynek során a végső eredményt kisebb, kezelhető feladatokra és projektekre bontja. A Scrumban ezt backlog listának nevezik.

Sorold fel mindazt, amit a csapatodnak el kell végeznie ahhoz, hogy a kívánt eredményt elérje. Legyél a lehető legteljesebb, még akkor is, ha ez egy ijesztő hosszú listát eredményez. A Scrum folyamat többi része segít majd abban, hogy kezelhető lépésekben dolgozd végig a listát.

Üzleti feladat : A felhasználói felület fejlesztése több tucatnyi kisebb-nagyobb backlog elemet foglal magában, beleértve : A felhasználói felület fejlesztése több tucatnyi kisebb-nagyobb backlog elemet foglal magában, beleértve a kiszervezett projekteket és a más részlegekkel való egyeztetéseket.

Otthoni feladat : A garázs takarítását és rendezését kisebb feladatokra oszthatja. Ezek közé tartozhat a garázs szakaszokra osztása, a szemét eltávolítása és a felajánlásra szánt tárgyak elkülönítése, új tárolópolcok építése, tárolóedények vásárlása, minden elrakása, valamint a részletes takarítás és tisztítás.

Személyes feladat: Az adósságok törlesztése heti költségvetés készítését, a haladás nyomon követését és a tényleges kifizetések teljesítését igényli. Lehet, hogy emellett néhány órányi mellékes munkát is el kell végezni, hogy némi plusz jövedelemhez jusson.

A sprint tervezés, mint korábban említettük, két lépésből áll. Az első lépésben meghatározza, mely feladatokon fog dolgozni a következő egy-négy hétben. Azoknál a feladatoknál, amelyeket nem tud befejezni ebben az időkeretben, bontsa szét a feladatot részekre, hogy a sprint során befejezhesse azokat.

A második lépés annak meghatározása, hogy ki felelős az egyes feladatok elvégzéséért. Gyakran ez Ön vagy partnere, de a gyerekek és a beszállítók, például a futárcég vagy a bébiszitter is részesei lehetnek a csapatnak ebben a szakaszban.

Üzleti feladat : A felhasználói felület fejlesztésére irányuló sprint célja, hogy a fejlesztés minden egyes lépéséhez konkrét, időben megfelelő mérföldköveket állítson fel, és azokat a Scrum-csapat legalkalmasabb tagjainak ossza ki.

Otthoni feladat : Dönthet úgy, hogy egyhetes Sprintet szervez, amelynek során a garázst hét részre osztja, és minden nap egy részt rendez (az összes tárgyat megőrizni, elrakni, kidobni vagy adományozni kategóriákba sorolva). A szobatársak vagy a családtagok különböző részeket oszthatnak ki különböző embereknek, vagy mindenki kaphat egy-egy rész alrészét.

Személyes feladat: Beállíthat egy egyhónapos Sprint időtartamot, és megtervezheti a befejezéshez szükséges lépéseket. Ez magában foglalhatja, hogy hetente öt órát Uber Eats-nek vezet, hetente 100 dollárral csökkenti a bevásárlási és szórakozási kiadásait, és minden szerdán összeadja a megtakarításait és az extra bevételeit, majd online hitelkártya-portálján keresztül befizeti az összeget. Mivel egy hónap alatt nem fogja visszafizetni az egész 2500 dollárt, célul tűzi ki, hogy 800 dollárral csökkenti az egyenleget.

4. lépés: Napi Scrum

A napi Scrum egy rövid, informális és strukturált megbeszélés, ahol minden csapattag beszámol az elért eredményekről. Ha minden a terv szerint halad, akkor az adott rész befejeződött. Ha nem haladnak a terv szerint, akkor meghatározzák, mi akadályozza az előrehaladást, és a csapat ötleteket dolgoz ki annak elhárítására.

Üzleti feladat : állóértekezlet, ahol mindenki a táblát nézi, gyorsan és szisztematikusan részt vesz a folyamatban 10-15 percig, majd visszatér a munkájához.

Otthoni feladat : A csoport kora este napi Scrumot hívhat össze. Minden résztvevő bemutatja, mit végzett el, vagy elmagyarázza, mi akadályozta meg a sikerben. Azok számára, akik nem fejezték be a feladatot, a csapat segíthet a helyszínen befejezni azt.

Személyes feladat: Naponta tarthat magának egy Scrumot, amelynek során áttekinti a nap céljait, és ellenőrzi, hogy teljesítette-e őket, vagy megjegyzi, miért volt nehézséget okozott egy feladat elvégzése. A befejezetlen feladatok esetében készítsen tervet, hogy másnap biztosan sikerrel járjon.

5. lépés: Sprint-áttekintés

A Sprint végén értékelje az eredményeket. Hasonlítsa össze azokat a Sprint tervezési szakaszban kitűzött feladatokkal, és ünnepelje meg a sikeres eredményeket.

Ezután nézd meg, mi nem sikerült, azonosítsd az okokat, és gondolkodj el a következő Sprint megoldásain.

Üzleti feladat : Egy új felhasználói felület létrehozása valószínűleg két különálló szakaszban néhány hosszabb megbeszélést igényel. Otthoni és személyes projektjeihez nem kell ennyire részletesnek és formálisnak lennie.

Otthoni feladat : Ez azzal zárulhat, hogy a csapat tagjai a hét végén összegyűlnek, hogy megerősítsék, mind a hét szakasz áttekintésre került. Ha igen, akkor ünnepelnek. Ha nem, akkor meghatározzák, mely szakaszok nem kerültek áttekintésre, ki felelős a hiányosságokért, és mit lehet változtatni, hogy a munka a jövőben elvégezhető legyen.

Személyes feladat: Bejelentkezik, és megnézi, hogy sikerült-e 800 dollárral csökkenteni az egyenlegét. Ha igen, ünnepeljen, és a következő Sprintet annak alapján állítsa be, hogy ez a siker mennyire volt könnyű. Ha nem, nézze meg a napi Scrumok eredményeit, hogy meglássa, a terv mely része nem működik.

6. lépés: Ismételje meg

A Sprint Review után két dolog történhet.

Ha a Sprint a feladat befejezésével zárul, határozzon meg egy új feladatot az elejétől kezdve, és alkalmazza a Scrum módszert annak elvégzéséhez. Ha a Sprint a feladat befejezetlen állapotában ér véget, kezdje elölről a tervezési szakaszt, hogy a második próbálkozás sikeresebb legyen.

Záró gondolatok: A Scrum értékei

A Scrum akkor működik a legjobban, ha nem csak a folyamatot használja, hanem az öt alapértéket is betartja. Ha ezeket átgondolja és megpróbálja betartani, az segíthet abban, hogy Ön (és a többi csapattag) minden sprint során elvégezze a rá osztott feladatokat. Ezek az értékek a következők:

Bátorság a gyenge pontok azonosításához, a teljesítmény őszinte értékeléséhez és a munka folyamatos elvégzéséhez

Koncentrálj , hogy elkerüld a zavaró tényezőket, és tartsd szem előtt a célt, hogy az elérése hogyan fogja javítani az életedet.

Kötelezd el magad azon célok elérésére, és élvezd azok előnyeit!

Tiszteld magad és csapattársaidat, különösen azzal, hogy nem engeded magad negatív önbeszédnek, és nem győzködöd magad arról, hogy nem lehetsz sikeres.

Nyitottság az új ötletek, új lehetőségek és új módszerek iránt

