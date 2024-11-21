Hogyan alkalmazhatja a PQRST módszert a hatékony tanuláshoz?

Leülsz tanulni, elszántan, hogy magadba szívj mindent, amire szükséged van a következő nagy vizsgához. Egy óra múlva a tankönyv még mindig ugyanazon az oldalon van nyitva, és az agyad úgy érzi, mintha egy kavargó információfelhalmozódás lenne benne.

Frusztráló, igaz?

A PQRST módszer lehet, hogy pont az a megoldás, amit keres. A Preview, Question, Read, Summarize, and Test (előnézet, kérdés, olvasás, összefoglalás és teszt) rövidítéssel jelölt tanulási stratégia segít úgy megközelíteni az anyagot, hogy az érdeklődését fenntartsa és biztosítsa a jobb emlékezést.

Nézzük meg, hogyan működik és miért értékes eszköz! 📑

Mi az a PQRST-módszer?

A PQRST-módszer egy tanulási stratégia, amely segít jobban megérteni, megjegyezni és felidézni az információkat. Öt szakaszból áll:

P review (Előzetes áttekintés: áttekinti az anyagot, hogy meghatározza annak főbb gondolatmenetét)

K érdés (Tegyen fel releváns kérdéseket az anyaggal kapcsolatban)

R ead (Olvassa el az anyagot és reagáljon rá)

Ö sszefoglalás (Foglalja össze az anyagot, hogy az a hosszú távú memóriába kerüljön)

Teszt (Tesztelje meg ismereteit, és nézze meg, mennyire értette meg az olvasottakat)

Ez a módszer drámai módon javíthatja a tanulást és az információk megőrzését azáltal, hogy aktív interakciót teremt a tanulási anyaggal. Mindenkinek hasznos, beleértve azokat is, akik memória- vagy kognitív funkciókkal kapcsolatos kihívásokkal küzdenek, például a prefrontális kéreg károsodásától érintetteket.

A PQRST-módszer előnyei és hátrányai

Kétségtelen, hogy a PQRST-módszer segít jobban befogadni és megőrizni az információkat, mint a hagyományos tanulási módszerek. A módszernek azonban vannak előnyei és kihívásai, amelyeket fontos ismerni, mielőtt bevezetnéd a tanulási folyamatodba.

Nézzük meg alább. 👇

Előnyök

Íme a főbb előnyök összefoglalása:

Elősegíti az elkötelezettséget: A passzív olvasás vagy hallgatás helyett kérdéseket tesz fel, összefoglalja a legfontosabb pontokat és teszteli magát, így aktívan részt vesz a szöveg feldolgozásában.

Javítja a metakognitív képességeket: A tananyag előzetes áttekintése és kérdések feltevése segít azonosítani, hogy mit ért már, és mire kell még figyelnie. Ez a tudatosság lehetővé teszi, hogy hatékonyan módosítsa a megközelítését, ami jobb eredményekhez vezet. A tananyag előzetes áttekintése és kérdések feltevése segít azonosítani, hogy mit ért már, és mire kell még figyelnie. Ez a tudatosság lehetővé teszi, hogy hatékonyan módosítsa a megközelítését, ami jobb eredményekhez vezet.

Javítja az információk megőrzését: Az összefoglalás (S) és a tesztelés (T) segít megőrizni az információkat és erősíti a memóriát az anyag ismételt áttekintésével.

Személyre szabott tanulás: A PQRST az Ön egyéni igényeihez igazodik. Ön készít önértékeléseket és összefoglalókat azok alapján, amelyeket a legrelevánsabbnak tart.

Időhatékony tanulást tesz lehetővé: A PQRST segít gyorsan kivonni és lejegyezni a legfontosabb információkat a szövegekből. Lehetővé teszi, hogy a legfontosabb információkra koncentrálj és azokat megjegyezd, miközben időt takarítasz meg a felülvizsgálat során.

Hátrányok

Bár a PQRST tanulási módszernek számos előnye van, nézzük meg a korlátait is, és hogy hogyan lehet azokat megkerülni.

Kezdeti időbefektetés: A PQRST több előzetes időt és erőfeszítést igényel.

✨ Ennek ellensúlyozására próbáljon meg rövidebb és kevésbé összetett tananyaggal kezdeni, és fokozatosan bővítse határait, ahogy egyre jobban megismeri a témát.

A modell alkalmazásának problémái: Ha megszokta a szabad formájú tanulási stílusokat, a PQRST túl merevnek tűnhet.

✨ A módszert saját igényeidhez igazíthatod, és szükség esetén a lépéseket kombinálhatod. A legfontosabb, hogy ne kényszerítsd magad egy sablonba, hanem úgy alakítsd, hogy neked megfeleljen.

Korlátozott általánosíthatóság a tantárgyak között: A PQRST nem minden tantárgy esetében egyformán hatékony. Például a kreatív tantárgyak, mint a művészetek vagy a gyakorlati munkák (pl. mérnöki tudományok vagy zene) nem feltétlenül illeszkednek hozzá tökéletesen.

✨ Továbbra is alkalmazhatja, ha a kulcsfontosságú fogalmak átismétlésére és az elmélet tesztelésére koncentrál.

Önmotivációtól való függőség: A PQRST egy önálló tanulási technika. Alkalmazásához önmotivációra van szükség.

✨ Ha motivációhiányt érez, építsen ki következetességet azáltal, hogy beépíti a napi rutinjába, és meghatározott időt szán a tanulásra.

A PQRST-módszer használata

A PQRST egy bevált, strukturált keretrendszer, amely megszilárdítja az információk megőrzését és elősegíti az aktív interakciót a tanulási anyaggal.

Összeállítottunk egy lépésről lépésre bemutató útmutatót, amely segít megérteni és alkalmazni ezt a tanulási stratégiát a ClickUp Student Project Management Software segítségével. Ez az AI-alapú tanuláskezelő alkalmazás eszközöket és forrásokat kínál a tananyagok kezeléséhez, összefoglalásához és egyebekhez.

1. lépés: Az előzetes áttekintés fázisa

Ebben a szakaszban átfutja a tanulási anyagot és felületesen elolvassa. Megpróbálja megérteni, miről szól az anyag.

Tegyük fel, hogy a második világháborúról szóló történelemvizsgádra készülsz.

Ebben a szakaszban összegyűjti az összes tanulási anyagot (tankönyveket/jegyzeteket), elolvassa a tartalomjegyzéket, hogy megtalálja a második világháborúval kapcsolatos legfontosabb címsorokat és alcímsorokat, megkeresi azokat az oldalakat, és kiemeli a fontos eseményeket, fogalmakat, képeket és idővonalakat.

De a különböző anyagokhoz különböző előzetes áttekintési módszerek szükségesek. Íme néhány gyakorlati példa a hatékony előzetes áttekintésre:

Könyv esetén: Kezdje az előszóval vagy a bevezetővel, hogy megértse a szerző szándékát. Vessen egy pillantást a tartalomjegyzékre, a főcímekre, az alcímekre és a fejezetek összefoglalójára. Figyeljen a vastag vagy dőlt betűvel szedett kifejezésekre, a képekre és a grafikonokra.

Fejezet vagy cikk esetén: Olvassa el a címsorokat, alcímsorokat, valamint a szakaszok első és utolsó mondatait. Jegyezze meg a témák sorrendjét, és futtassa át a szemével az összefoglalót.

Tanfolyam esetén: Tekintse át a tananyagot, a szükséges anyagokat, az órarendet és az értékelési módszereket. Böngésszen online eszközök vagy bevezető tartalmak között a felépítés és az elvárások megismerése érdekében.

Projekt esetén: Olvassa el a briefet, az ütemtervet és a feladatot, hogy megértse a célokat és az elvárt eredményeket. Határozza meg a csapat tagjainak szerepét, és áttekintse a háttéranyagokat és eszközöket.

Ne feledje, ez csak az olvasás előtti szakasz, így mindössze 10-15 percet kell szánnia a legfontosabb tanulási anyagok áttekintésére.

Az előzetes áttekintés szakasz szilárd alapot teremt a tanulási munkához, és világos útmutatást ad a tanulás megközelítéséhez. Ez képezi az alapot ahhoz, hogy koncentráltan elmélyülhessen a részletes anyagban, biztosítva, hogy erőfeszítései tökéletesen összhangban legyenek a választott tananyaggal.

ClickUp ellenőrzőlisták

Például a ClickUp Checklists segítségével gyorsan feljegyezheti a fontos címsorokat és fejezeteket, és azokat egy áttekinthető teendőlistává alakíthatja. Amikor később átnézi az anyagot, a Checklists biztosítja, hogy semmi ne maradjon figyelmen kívül.

Tartsa szemmel a tervezett munkáját, és írjon jegyzeteket a ClickUp Checklists alkalmazásban.

ClickUp Docs

Hasonló témákat is csoportosíthat, al-listákat hozhat létre, és a listaelemeket áthúzhatja, hogy jobban rendszerezze őket.

Írja le gondolatait, és ossza meg őket a ClickUp Docs segítségével!

Ha részletesebb megközelítést részesít előnyben az előnézeti folyamatban, próbálja ki a ClickUp Docs alkalmazást, amellyel jól szervezett címsorokkal és alcímsorokkal világos szerkezetet vázolhat fel.

A Docs lehetővé teszi külső források, például videók, cikkek vagy PDF-fájlok beágyazását is, így minden releváns tanulási anyagot egy helyen gyűjthetsz össze.

Több ember is szerkesztheti és kiegészítheti a dokumentumot valós időben, így közösen szervezhetik a tartalmat, jegyzeteket fűzhetnek hozzá, és tökéletes csoportos tanulási élményt teremthetnek.

2. lépés: A kérdés fázis

Ebben a fázisban a címsorokat és a kulcsfontosságú fogalmakat nyitott kérdésekre kell átalakítania. Ezt többféle módon is megteheti:

Kezdje azzal, hogy a fejezetcímeket és alcímeket kérdésekké alakítja. Például, ha a cím „A sötét anyag és a sötét energia elmélete”, akkor a kérdései lehetnek: „Mi a sötét anyag?”, „Mi a sötét energia?” vagy „Hogyan kapcsolódnak egymáshoz?”

Nem kell ragaszkodnia a címsorokhoz; ha az előnézet más részei hasonló kérdéseket vetnek fel, nyugodtan jegyezze le őket.

Ha a szöveg tanulási kérdéseket tartalmaz, nyugodtan vegye fel azokat a listába.

Írjon kérdéseket a korábbi ismeretei alapján. Például, ha nem is tudta, hogy létezik-e sötét anyag, egyszerűen jegyezze le: „Létezik-e sötét anyag? Honnan származik és hol található?”

Amikor egy szakaszt egyszerű, könnyen emészthető kérdésekre bont, aktívan foglalkozik az anyaggal, mielőtt elkezdené a harmadik fázist.

Ez a fajta elkötelezettség a tanulási folyamat korai szakaszában izgatja kíváncsi agyát, hogy megtalálja a válaszokat a legégetőbb kérdéseire.

💡 Profi tipp: Ne habozzon ismételni és újra ismételni a kérdéseit, miközben újraolvassa az anyagot. Ha olyan fontos pontokra bukkan, amelyekre az eredeti kérdései nem adtak választ, egészítse ki azokat.

ClickUp Whiteboards

A ClickUp Whiteboards kiválóan alkalmas brainstormingra és a kérdések vizuális szervezésére egy digitális platformon.

Tárolja szabadon minden kérdését, ötletét és gyors jegyzetét a ClickUp Whiteboards segítségével.

Használjon öntapadós jegyzeteket a fontos kérdések felsorolásához, a kapcsolódó témák összekapcsolásához vagy a kutatási területek megtervezéséhez.

📌 Példa: A második világháború hat hosszú évig tartott, és számos esemény összefüggött egymással. A Whiteboards segítségével összekapcsolhatja ezeket az eseményeket, hierarchiát hozhat létre, vagy drag and drop módszerrel kapcsolatokat, útiterveket vagy munkafolyamatokat rajzolhat.

💡 Profi tipp: Ebben a fázisban a ClickUp Checklists és más ellenőrzőlista-sablonok segítségével is feljegyezheti a kérdéseket. Miután megtalálta a válaszokat, egyszerűen kipipálhatja őket.

3. lépés: Az olvasási fázis

Ebben a fázisban a célja egy mélyreható, célirányos olvasási ülés. Itt megérti a fogalmakat és megtalálja a választ a kérdésekre, amelyeket a Kérdés fázisban vetett fel.

És tudja mit? Minden, amit eddig tett, segíteni fog ebben. De a szokásos olvasástól eltérően, egy strukturáltabb és módszeresebb megközelítést fogunk alkalmazni.

Így működik:

Használjon címsorokat, alcímsorokat, speciális kifejezéseket, képeket és összefoglalókat a fő gondolatok megértésének segítésére.

Ne feledje, hogy minden bekezdés tartalmaz egy fő gondolatot és azt alátámasztó gondolatokat. Keresse meg ezeket, és aláhúzással, kiemeléssel vagy jegyzetekkel jelölje meg a fő gondolatokat a margón.

Gyakorold magad arra, hogy a szavak csoportjait keress, és a kapcsolatokat keress, ahelyett, hogy minden egyes szót elolvasnál.

Használja tollát vagy kurzorát, hogy végigvezesse az olvasást. Tartsa kéznél a kiemelő tollát, hogy kiemelje a fontos szócsoportokat.

Minden szakasz után tegye fel magának a kérdést: „Megértettem ezt? Azt tanulom, amit akartam?” Ha a válasz igen, akkor remekül halad.

🔍 Tudta? Ha színekkel jelöli a szöveget, 70%-kal gyorsabban megtalálja a fontos információkat, és azok 39%-kal jobban megmaradnak a memóriájában.

4. lépés: Az összefoglalás fázisa

Ezt a szakaszt önfelolvasási szakasznak is nevezik. Itt összefoglalja az imént elolvasottakat, hogy ellenőrizze a tananyag megértését és megőrzését.

Ez rendkívül fontos, ne hagyja ki. Megerősíti az elsajátított ismereteket, miközben kiemeli azokat a területeket, amelyeket érdemes még egyszer átolvasni.

Ehhez a következőket kell tennie:

A könyvre való hivatkozás nélkül idézze fel a főbb címsorokat és azok kulcsfontosságú gondolatát, egy-két mondatban összefoglalva az elolvasottakat. Ezután gyorsan tekintse át a szakaszt, hogy megragadjon minden fontos részletet, amelyet esetleg figyelmen kívül hagyott.

Szóbeli prezentáció esetén hangosan beszélhet, és leírhatja, amit elmond, hogy a memorizálás még hatékonyabb legyen.

A legjobb jegyzetelési stratégiák közé tartozik a fontos fogalmak vagy vizuális segédeszközök oldalszámának feljegyzése, hogy később könnyebben megtalálja őket.

Ha kevés az ideje, használja a ClickUp Brain alkalmazást, hogy hosszú témákat vagy bonyolult szakszavakat egyszerű, jól meghatározott tanulságokká foglaljon össze, csökkentve ezzel a kognitív túlterhelést.

🧠 Ismerje meg a kifejezést: A kognitív túlterhelés az a pont, amikor az agy túlterhelté válik az új információktól, és csökken a tanulási hatékonyság.

Így működik: Ön beírja a nyers szöveget vagy tartalmat, a Brain pedig azonosítja a legfontosabb pontokat, kivonja a lényeges információkat, és könnyebben emészthető formában jeleníti meg azokat. Ez a tökéletes AI jegyzetösszefoglaló.

Összefoglaljon bármit azonnal a ClickUp Brain segítségével

5. lépés: A tesztelési szakasz

A „tesztfázis” a PQRST-módszer utolsó szakasza. Ez egy önértékelés, amelynek célja az eddigi tanulási eredmények értékelése és a fejlesztendő területek azonosítása.

Tesztelje magát az anyag elolvasását követő 24 órán belül, hogy ne felejtse el.

Nézzük meg, hogyan lehet ezt megvalósítani.

Kezdje azzal, hogy a könyv vagy a jegyzetek nélkül próbáljon meg minél többet felidézni. Ha ez nehezen megy, nézze át a kérdéseket, amelyeket felidézés céljából írt le, de ne ellenőrizze a válaszokat vagy más jegyzeteket, amíg teljesen ki nem próbálta a memóriáját.

Most próbálja meg megválaszolni a kérdéseket anélkül, hogy a tanulási anyaghoz fordulna.

Írja le azokat a kérdéseket, amelyekre úgy érzi, nem válaszolt elég jól.

Térjen vissza az anyaghoz, és összpontosítson a gyengébb területekre. Átírhatja a jegyzeteket, hogy megerősítse azokat.

Ha jól érzi magát az online tartalmakkal, próbálja ki az interaktív kvízeket és a vitafórumokat!

🔍 Tudta? A mnemonikus eszközök vagy memória segédeszközök, mint például az akronimák, rímek, dalok vagy képek használata egyszerűsíti és megkönnyíti a nehéz információk megjegyzését. Például a „My Very Educated Mother Just Served Us Nachos” (Az én nagyon művelt anyám épp most tálalt nekünk nachost) segít felidézni a bolygók sorrendjét: Merkúr, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter és így tovább.

ClickUp diák sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp diákok számára készült sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítse a diákokat és a tanárokat a szervezettségben és a feladatok nyomon követésében.

Ha hatékonyságot szeretne elérni, a ClickUp Student Template jó kiindulási pont.

Ez a sablon megkönnyíti a tanfolyamok és előadások szervezését, a tantárgyak kategorizálását és a feladatok kezelését világos, megvalósítható feladatokkal. A PQRST módszerrel párosítva növelheti a tanulás hatékonyságát és segít megőrizni a koncentrációt.

Kezdje a felülvizsgálandó témák vagy fejezetek listájával, és teremtsen megfelelő körülményeket a koncentrált tanuláshoz. Az előzetes áttekintés során fogalmazzon meg irányadó kérdéseket, és adja hozzá őket feladatokként a ClickUp-ba. Olvasás közben rendszerezett jegyzeteket készítsen a ClickUp-ban, és ossza fel őket alfeladatokra konkrét szakaszok vagy témák szerint. Összegezze a legfontosabb pontokat megjegyzésekben vagy összefoglaló feladatokban, hogy megerősítse megértését.

A sablon és a PQRST-módszer együttes használatával strukturált, stresszmentes tanulási tervet hozhat létre, amely javítja a tanulást és a memóriát.

⚡ Sablonarchívum: A Cornell-jegyzetek egy bevált módszer az információk hatékony szervezésére. Fedezze fel a Cornell-jegyzet sablonokat, amelyek strukturált formátumot biztosítanak a tudás hatékony összefoglalásához, áttekintéséhez és megőrzéséhez.

A ClickUp használatának előnyei a tanulás menedzselésében

ClickUp emlékeztetők

A ClickUp Reminders segítségével automatikus figyelmeztetéseket állíthat be fontos tanulási mérföldkövek, határidők és feladatokhoz. A Reminders segítségével hozzáférhet a következő funkciókhoz:

Testreszabható riasztások a feladatok és határidők nyomon követéséhez

Ismétlődő értesítések a folyamatban lévő tanulási ülések vagy feladatokról

Különböző eszközökön megjelenő emlékeztetők, hogy soha ne maradjon le egy frissítésről sem

Helyalapú emlékeztetők, amelyek aktiválódnak, amikor eléri a tanulási helyét

Ne hagyjon ki egyetlen tanulási alkalmat sem a ClickUp Reminders segítségével!

ClickUp naptár nézet

Ezt követően a ClickUp Calendar View szervezett módszert kínál a tanulási ülések nyomon követésére és kezelésére. Egyetlen ablakból ütemezheti az üléseket, beállíthatja a határidőket, és megtekintheti azokat napi, heti vagy havi formátumban.

Tartsa kézben olvasási ütemtervét a ClickUp naptár nézetével

A külső naptárakkal, például a Google vagy az Outlook naptárral való szinkronizálás segít a diákoknak összes kötelezettségüket egy helyen összefogni, így biztosítva, hogy a tanulási időpontok összeegyeztethetők legyenek más fontos eseményekkel.

Ez a ClickUp különleges előnye: a projektek szervezéséhez szükséges legtöbb eszközt egy helyen kínálja. Nemcsak a kezelést és a feladatok kiosztását teszi lehetővé, hanem más eszközöket is kínál ugyanabban a környezetben, például a Dokumentumok funkciót, ahol jegyzeteket lehet készíteni és jelentéseket lehet írni, valamint a naptárral és az e-mailekkel való integrációt, mindezt egy helyen.

Ez a ClickUp különleges előnye: a projektek szervezéséhez szükséges legtöbb eszközt egy helyen kínálja. Nemcsak a kezelést és a feladatok kiosztását teszi lehetővé, hanem más eszközöket is kínál ugyanabban a környezetben, például a Dokumentumok funkciót, ahol jegyzeteket lehet készíteni és jelentéseket lehet írni, valamint a naptárral és az e-mailekkel való integrációt, mindezt egy helyen.

Tippek a folyamat egyéni igényekhez való igazításához

A PQRST-módszer rendkívül rugalmasan alkalmazható. Íme néhány tipp, hogyan lehet a PQRST-t különböző helyzetekhez igazítani, példákkal illusztrálva:

Ismerje meg a tanulási stílusokat: A tanulási stílusa (vizuális, auditív, kinestetikus) határozza meg a megközelítését. Szükség szerint módosítsa azt. Ha például vizuális típusú tanuló, akkor a előzetes áttekintés és összefoglalás szakaszában használjon diagramokat vagy gondolattérképeket a legfontosabb gondolatok rendszerezéséhez.

Használja a saját ítélőképességét: Ha bizonyos témák különösen nehezeknek tűnnek, szánjon több időt az olvasási szakaszra, hogy teljes mértékben megértse őket. Erősítse önbizalmát azzal, hogy maga dönti el, mikor és mennyi időt szán az egyes szakaszokra.

Az egyes szakaszokra fordított idő beállítása: Ha Ön gyorsan sajátítja el az információkat, akkor felgyorsíthatja az előzetes áttekintés és a kérdések szakaszát. Hasonlóképpen, ha egy fogalom mélyebb vizsgálatot igényel, akkor hosszabbítsa meg az olvasás szakaszát.

Személyre szabhatja az összefoglalás és tesztelés szakaszát: Az összefoglalás szakaszában alakítsa ki jegyzetét a kívánt formátumnak megfelelően – legyen az pontok, infografikák vagy digitális Az összefoglalás szakaszában alakítsa ki jegyzetét a kívánt formátumnak megfelelően – legyen az pontok, infografikák vagy digitális jegyzetelő alkalmazások . A tesztelés szakaszában készítsen kvízeket vagy gyakorló kérdéseket, amelyek megfelelnek annak, ahogyan általában megőrzi az információkat.

Építsd be az önreflexiót és a rugalmasságot: Gondold át, melyik szakaszok a leghasznosabbak számodra, és igazítsd hozzájuk a módszert. Lehet, hogy több időre van szükséged az önellenőrzéshez vagy az önreflexióhoz az összefoglalás szakaszában, hogy megerősítsd a tanultakat.

A PQRST-módszer alkalmazási esetei

A PQRST-módszer nem csupán egy tanulási eszköz – ez egy sokoldalú megközelítés, amely különböző tanulási helyzetekhez alkalmazkodik. Akár tankönyveket tanulmányoz, vizsgákra készül, vagy előadási jegyzeteket rendszerez, ez a módszer segít az információkat kezelhető lépésekre bontani.

Nézzük meg, hol működik a legjobban! 📋

1. Akadémiai tanulás

Diákként valószínűleg több tantárgyat, feladatot és határidőt kell egyszerre kezelnie. Könnyű túlterheltté válni a befogadandó információk hatalmas mennyisége miatt.

A PQRST tanulási módszer azonban segíthet mindent kezelhető, hatékony lépésekre bontani. Így használhatja:

Előnézet: Mielőtt belevetné magát egy fejezetbe vagy előadásjegyzetekbe, először átfutja az anyagot. Nézze meg a címsorokat, alcímsorokat, kiemelt kifejezéseket és összefoglalókat. Például, mielőtt egy sűrű történelem fejezetet kezdene el, pillantson rá a fő témákra, mint például „Az első világháború”, „A nagy gazdasági világválság” vagy „A versailles-i békeszerződés”.

Kérdés: Miközben átfutja a szöveget, írja le azokat a kérdéseket, amelyekre szerinte a szövegben megtalálja a választ. „Mi volt az első világháború oka?” „Hogyan járult hozzá a versailles-i békeszerződés a második világháború kitöréséhez?” Ha konkrét kérdések vannak a fejében, máris aktiválja a kíváncsiságát.

Olvasás: Most olvassa el alaposan a szöveget, tartsa szem előtt a kérdéseket, és koncentráljon a válaszok megtalálására. Jelölje ki a legfontosabb pontokat, vagy tegyen jegyzeteket a margóra. Tegyük fel, hogy egy történelem tankönyvet olvas a nagy háborúról. Olvasás közben keresse meg a kérdésekre adott válaszokat.

Összefoglalás: Miután befejezted egy fejezetet, próbáld meg saját szavaiddal összefoglalni, amit tanultál, és készíts rövid történelemjegyzeteket. Mondhatod például: „Ferenc Ferdinánd osztrák trónörökös 1914. június 28-i meggyilkolása volt az első világháború közvetlen kiváltó oka”.

Teszt: Végül tesztelje magát az imént tanultakból. Ne csak passzív felülvizsgálatra támaszkodjon – tegyen fel magának kérdéseket vagy használjon kártyákat.

2. Szakmai fejlődés

Tegyük fel, hogy marketinges pozícióban dolgozik, és meg kell tanulnia egy új ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) eszköz használatát.

Így alkalmazhatja a PQRST-t:

Előnézet: Mielőtt megnyitná a CRM útmutatót, vessen egy pillantást a tartalomjegyzékre vagy az eszköz főmenüjére. Azonosítsa a főbb szakaszokat, mint például a Lead Management (Vezető menedzsment), Reporting (Jelentések) és Automation (Automatizálás). Ez alapvető keretet ad ahhoz, amit tanulni fog.

Kérdés: Készítsen egy kérdésekből álló listát az előnézet alapján. Például: „Hogyan adhatok hozzá új névjegyet?” vagy „Hogyan automatizálhatom az e-mail kampányokat?” Ezek a kérdések segítik a koncentrációt.

Olvassa el: Most pedig nézze át az oktatóanyagokat vagy a dokumentációt. Koncentráljon arra, hogy megtalálja a kérdéseire a választ, és jegyzeteljen a legfontosabb funkciókról vagy a bevált gyakorlatokról.

Összefoglalás: Miután befejezte egy szakaszt, foglalja össze a folyamatot egyszerűen. Például írhat valamit a következőképpen: „Kapcsolat hozzáadásához lépjen a „Kapcsolatok” fülre, kattintson az „Új hozzáadása” gombra, és töltse ki a szükséges mezőket”.

Teszt: Alkalmazza az új ismereteit a gyakorlatban. Próbáljon meg hozzáadni egy névjegyet vagy beállítani egy tesztkampányt. Minél többet gyakorol, annál többet fog megjegyezni.

3. Személyes fejlődés

A PQRST módszer a személyes életben is ugyanolyan jól működik, és segíthet a személyes fejlődési célok elérésében.

Bármihez felhasználhatja, az új hobbi felvételétől és a nyelvtanuláson át a személyes fejlődéssel foglalkozó könyvek elolvasásáig. Segít megőrizni a tanultakat és alkalmazni azokat a mindennapi életben.

Tegyük fel, hogy spanyolul tanul. Így alkalmazhatja a PQRST-t:

Előzetes áttekintés: Nézze át a nap szókincsét vagy óravázlatát. Ha például az óra témája az ételek, akkor futtassa át a szemét a szavak listáján, mint például Manzana (alma), pan (kenyér) és leche (tej). Ezáltal képet kap arról, hogy mit fog tanulni.

Kérdés: Tegyen fel magának olyan kérdéseket, mint például: „Hogyan ejtem helyesen a „manzana” szót?” vagy „Hogyan használom a „pan” szót egy mondatban?”

Olvasás: Nézze át a tanulási anyagokat, és jegyezze fel a nyelvtani szabályokat, a szókincset és a példákat. Olvasás közben összpontosítson arra, hogy megtalálja a kérdéseire a választ.

Összefoglalás: A tanulás után foglalja össze, amit tanult. Például: „Spanyolul az alma szó „manzana”, és azt, hogy „Szeretem az almát”, úgy mondanám, hogy „Me gustan las manzanas”.

Teszt: Végül tesztelje magát. Próbáljon meg beszélgetni egy nyelvtanuló partnerrel, vagy tesztelje magát szókincsből.

Tippek a PQRST-módszer hatékonyságának maximalizálásához

A PQRST-módszer nagyon hatékony. De van néhány dolog, amit tehet, hogy még hatékonyabbá tegye. Lásd alább. 👀

🔹Határozz meg egyértelmű célokat

Mielőtt belevágna a PQRST módszerbe, határozza meg egyértelmű tanulási célokat a tanulási üléshez:

Mit szeretne pontosan elérni?

Szüksége van néhány tény megtanulására?

Vizsgára készül?

Ha konkrét célokat tűz ki magának, úgy irányíthatja tanulási üléseit, hogy a PQRST módszer még célzottabbá és hatékonyabbá váljon.

🔹Gondolkodó kérdéseket alkosson

Vegye figyelembe az anyag főbb fogalmait vagy kifejezéseit, és alakítsa azokat olyan kérdésekké, amelyek megkérdőjelezik a megértését.

Például, amikor az emberi keringési rendszerről olvas, egy jó kérdés lehet: „Milyen szerepet játszik a szív a vérkeringésben?”

Ez a fajta vizsgálódás arra ösztönzi Önt, hogy kritikus szemmel vizsgálja a tartalmat, ahelyett, hogy csak passzívan fogadná azt. Minél konkrétabbak a kérdései, annál nagyobb az esélye, hogy érdemben foglalkozik az anyaggal.

🔹Összegezze saját szavaival

Ahelyett, hogy egyszerűen újraolvasná az anyagot vagy kiemelné a fontos részeket, szánjon egy percet arra, hogy a fogalmakat rövid, koherens összefoglalásba foglalja.

Amikor egyszerűsített formában magyarázza el magának az anyagot, arra kényszeríti az agyát, hogy alaposabban dolgozza fel az információkat.

🔹Használjon aktív felidézést a teszteléshez

Az aktív felidézés azt jelenti, hogy a jegyzetek megtekintése nélkül idézi fel az információkat a memóriájából. Ez a memorizálási technika magában foglalja, hogy leírjon mindent, amire egy témával kapcsolatban emlékszik, vagy flashcardokat használjon.

Például, ha a keringési rendszert tanultad, csukd be a jegyzeteket, és írd le mindent, amire emlékszel a vér keringéséről a testben. Akár rajzolhatsz is egy képet, hogy vizuálisan ábrázold.

💡 Profi tipp: A súlyos memóriazavarok leküzdésére próbálja ki az aktív felidézéssel kombinált, időközönkénti ismétlést. Ez a technika az információk idővel egyre hosszabb időközönkénti áttekintését jelenti, ami erősíti a hosszú távú emlékezetet.

🔹Rendszeresen ismételje át és gondolkodjon el a tanultakon

Végül szánjon időt arra, hogy áttekintse és átgondolja a tanultakat. Ez a lépés magában foglalhatja az összefoglalók átnézését, a jegyzetek áttekintését és az önellenőrzést.

Ha átgondolja, mennyire értette meg az anyagot, és hol van szüksége további magyarázatra, az biztosítja, hogy az anyag frissen maradjon az emlékezetében. Például egy fejezet befejezése után egy nappal később térjen vissza, és tesztelje újra magát a legfontosabb fogalmakból, hogy megnézze, megmaradtak-e az emlékezetében.

💡 Profi tipp: Ne feledje, hogy a felülvizsgálati üléseket kiegyensúlyozott módon ossza el. Ne végezze el túl korán, mert akkor nem lesz esélye elfelejteni semmit, és ne végezze el túl későn, mert akkor mindent elfelejt.

A PQRST használatakor elkerülendő gyakori hibák

Íme néhány gyakori hiba, amelyet el kell kerülni a PQRST módszer használatakor:

A „Preview” (Előnézet) fázis kihagyása

Lehet, hogy időpazarlásnak tűnik, de az anyag előzetes áttekintése elengedhetetlen, mert áttekintést ad arról, mire számíthat.

Ha a szerkezetet és a fő témákat nem ismerve azonnal belevág a olvasásba, akkor valószínűleg fontos összefüggéseket és kontextust fog kihagyni.

Passzív olvasás

Az anyag elolvasása önmagában nem garantálja, hogy meg fogja jegyezni az információkat. Az „olvasás” fázisban aktívan részt kell vennie.

Ez azt jelenti, hogy figyelmet kell fordítania az anyagra, miközben megválaszolja a megfogalmazott kérdéseket. Aktívan lapozza át a fejezetet, és összpontosítson a konkrét kérdéseinek megválaszolására. Ne hagyja, hogy a szöveg csak úgy átfolyjon Önön – aktívan dolgozza fel az információkat.

Nem teszteli magát alaposan

A PQRST módszerrel elkövetett gyakori hiba, hogy nem teszteled magad eléggé, ami komolyan korlátozhatja, hogy mennyire érted és megjegyzed az anyagot. Amikor befejezted az olvasást és az összefoglalást, ne csak átfutd a jegyzeteidet, és feltételezd, hogy mindent megértettél.

A tesztelés az egyetlen módja annak, hogy ellenőrizze, valóban elsajátította-e az információkat.

Akár kártyák, gyakorló kérdések, akár másoknak való tanítás segítségével, gondoskodjon arról, hogy alaposan tesztelje tudását.

📖 Olvassa el még: Hogyan használhatja a chunking módszert a memória javítására?

Tanulj és jegyezz meg jobban a PQRST és a ClickUp segítségével

A PQRST-módszer elősegíti a tanulást azáltal, hogy aktív részvételt ösztönöz a tananyaggal, javítja a memóriát és elősegíti a kritikus gondolkodást. Akár vizuális típusú tanuló vagy, akár az önellenőrzést részesíted előnyben, a PQRST-módszer segít lebontani a komplex fogalmakat kezelhető lépésekre.

A tanulási üléseinek racionalizálása és a szervezettség fenntartása érdekében próbálja ki a ClickUp alkalmazást a feladatok kezelésére, emlékeztető beállítására és a tanulási folyamat minden szakaszában az előrehaladás nyomon követésére.

Regisztrálj még ma ingyen!