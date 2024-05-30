5 Cornell Notes sablon a Google Docs, Word és ClickUp programokban

Ha részletes és hasznos jegyzeteket kell készítenie, semmi sem felülmúlja a Cornell jegyzetelési módszert. A Cornell jegyzetelési formátum a részletekre való odafigyelése és a visszaemlékezést segítő képessége miatt hasznos diákok és szakemberek számára egyaránt. Egy hatékony Cornell jegyzet sablon még könnyebbé teheti a tanulást és a visszaemlékezést.

A jegyzetek rendszerezéséhez és összefoglalásához legalkalmasabb Cornell jegyzet sablonok keresése itt véget ér. Mi elvégeztük az előkészítő munkát Ön helyett.

Mik azok a Cornell jegyzet sablonok?

✨Érdekesség: Walter Pauk professzor, a Cornell Egyetem tanára találta ki a Cornell jegyzetelési módszert az 1940-es években. Ez egy egyszerű és strukturált módszer a jegyzetek készítésére és rendszerezésére előadások vagy olvasás közben.

A Cornell jegyzetelési rendszert használhatja előadások vagy értekezletek jegyzetének összefoglalásához, az értekezlet napirendjének nyomon követéséhez, sőt, a tanultak átismétléséhez is.

A Cornell jegyzet sablon egy előre elkészített formátum, amely a Cornell jegyzetrendszert követi. Három részből áll:

Bal oldali (Cue) oszlop : Itt sorolja fel a találkozóra vagy előadásra vonatkozó kérdéseket és kulcsszavakat.

Jobb (jegyzetek) oszlop : Írja ide a főbb jegyzeteket, megbeszélési pontokat és legfontosabb gondolatokat.

Az alsó (Összefoglalás) szakasz: Ide írhat egy cselekvésre ösztönző, rövid összefoglalót a foglalkozás legfontosabb gondolatai alapján, egy vagy két mondatban.

Egy tipikus Cornell jegyzet sablon példa így néz ki.

5 ingyenes Cornell Notes sablon, amit használhat

Bár számos ingyenes sablon létezik Cornell jegyzetekhez, itt van öt legjobb találatunk:

1. Cornell jegyzet sablon a ClickUp-ban

Töltse le ezt a sablont Akár vizsgára készülsz, akár egy megbeszélésre, a ClickUp Cornell jegyzet sablonjával minden fontos információt egy helyen tárolhatsz.

A ClickUp Cornell jegyzet sablon kezdőknek vezeti a Cornell jegyzet sablonok listáját.

Ez a kezdőknek is könnyen használható sablon segít a jegyzetek strukturált módon történő rendszerezésében. Lehetővé teszi az információk gyors összefoglalását és szintetizálását, valamint a legfontosabb információk, például a fő gondolatok és tények felidézését.

Konvertálja a Docs sablonban található összes jegyzetet feladattá a ClickUp alkalmazásban, és kövesse nyomon az előrehaladást. Az egyes feladatokhoz egyéni mezőket és attribútumokat is hozzáadhat, például dátumot, témát stb., hogy jobban átláthassa a folyamatot.

Készítse el ClickUp munkafolyamatát ezzel a sablonnal, és férjen hozzá olyan egyéni nézetekhez, mint a Gantt, a naptár és a lista. Az összefoglaló rész alatt adjon hozzá kulcsszavakat, kifejezéseket vagy diagramokat, hogy gyorsan hozzáférhessen a jegyzetek fontosabb elemeihez.

Ideális: Mindenkinek, aki először próbálja ki a Cornell jegyzetelési rendszert.

💡Profi tipp: Ossza meg ezeket a jegyzeteket másokkal egy kattintással, biztonságos link létrehozásával a ClickUp Docs-ban. Ők is hozzáadhatnak pontokat és együtt dolgozhatnak Önnel a dokumentumon.

2. Cornell Notes sablon haladó felhasználók számára

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Cornell Notes sablonjával hatékonyan szervezheti és kezelheti a jegyzeteket, hogy gyorsan áttekintse és felidézze azokat.

A ClickUp Cornell Notes sablon haladó felhasználók számára a Cornell jegyzetelési formátumot követi a lehető legegyszerűbb módon.

A ClickUp Docs-ban letölthető dokumentumként ez a sablon egyszerű táblázatos formátumot tartalmaz, amelyben közvetlenül fel lehet jegyezni a kulcsszavakat, kérdéseket, megjegyzéseket és összefoglalókat.

Ez az ingyenes jegyzőkönyv-sablon kiválóan alkalmas gyors napi állandó megbeszélésekhez és heti beszámolókhoz. A professzionális projektmenedzserek és csapatvezetők ezt a Cornell-dokumentum-sablonformátumot használják a csapat tagjai számára a teendők megtervezéséhez.

Időmegtakarítás érdekében sorolja fel a napirendi pontokat és a megbeszélendő témákat, és ossza meg azokat előre a résztvevőkkel. A megbeszélés során jegyezze fel a megoldandó feladatokat. Később adja hozzá a megbeszélés felvételeit, a feladatokat és az egyéb részleteket, és kövesse nyomon a feladatok előrehaladását.

Ideális: Haladó felhasználók számára, akik szeretnék ötvözni a megbeszélések során készült jegyzeteket a feladatkezeléssel.

💡Profi tipp: A ClickUp további funkciókat kínál, amelyekkel hatékonyabbá teheti megbeszéléseit. Használja például a ClickUp Whiteboards funkciót, hogy virtuális megbeszélések során más résztvevőkkel együtt ötleteket és stratégiákat dolgozzon ki. Ezután a ClickUp Brain funkcióval összefoglalhatja a jegyzeteket, kiválaszthatja a teendőket, és feladatokkal láthatja el a csapat tagjait.

3. Google Docs Cornell Notes sablon

a Google Docs segítségével

A Google Docs Cornell Notes sablon segít nyomon követni a feladatait. Egyszerűen készítsen róla másolatot vagy töltse le, és máris használhatja.

Ez az egyszerű sablon, amelyet diákok és szakemberek számára terveztek, valós időben szerkeszthető, és megosztható a csapat bármely tagjával. A szakaszok és oszlopok mintapontokkal vannak ellátva, amelyek segítenek a sablon jobb használatában.

Osztja fel a jegyzetek oszlopot négy kategóriára: rögzítés, felolvasás, reflexió és áttekintés.

A rekord kategóriában írja le a lényeges tényeket és a legfontosabb gondolatokat saját szavaival, telegrafikus mondatokban.

A felolvasás kategóriában válaszoljon a jelzések oszlopban szereplő kérdésekre.

A „reflektálás” kategória célja, hogy mélyebben belemerüljön az első két kategória jelentőségébe.

A felülvizsgálati szakasz célja, hogy minden jegyzetét egy pillanat alatt áttekinthetővé tegye.

Ideális: Diákok számára, akik egyszerű Google Docs sablont keresnek a jegyzetelés megkönnyítéséhez

👀 Tudta-e: A telegrafikus mondatok rövid mondatok, amelyek tényeket sorolnak fel cikkek vagy egyéb extra szavak hozzáadása nélkül. Időt és energiát takarítanak meg a jegyzetelés során.

4. Microsoft Word Cornell jegyzet sablon a Template.net webhelyről

a Template.net oldalon keresztül

Ez a Microsoft Word Cornell Notes sablon minimalista kialakításának és egyszerű felépítésének köszönhetően került fel listánkra, ami kiváló választássá teszi a Cornell Notes-t most ismerkedő diákok és szakemberek számára.

Ez a Word-sablon testreszabható és átfogó, modern formátumban tartalmazza a Cornell jegyzetelési rendszer minden aspektusát.

Lehetővé teszi az információk egyszerű rögzítését és javítja a diákok és az akadémikusok időgazdálkodását. Letölthető Microsoft Word dokumentumként, szerkeszthető, és feltölthető a Sharepointra vagy a szokásos fájlmegosztó rendszerre, hogy könnyen megoszthassa osztálytársaival vagy csapattársaival.

Ideális: diákok és szakemberek számára, akiknek letölthető Word-sablonra van szükségük jegyzetek készítéséhez és megosztásához

5. Google Docs Cornell Notes sablon a DocHub-tól

a DocHub segítségével

A DocHub Google Docs Cornell Notes sablonja alkalmas tudományos és szakmai jegyzetek készítésére.

Online hozzáférhet hozzá, és igényei szerint szerkesztheti a szöveget. A szövegszerkesztésen kívül ez a Google Docs sablon lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy képeket adjanak hozzá, szakaszokat emeljenek ki, valamint megjegyzéseket és javaslatokat fűzzenek a csapattagok számára.

Miután befejezte a módosításokat, töltse le, konvertálja PDF-formátumba, és tárolja a Google Drive-ban, hogy könnyen hozzáférhessen.

Ideális: olyan diákok számára, akiknek online szerkeszthető jegyzetelési sablonra van szükségük.

Mi jellemzi a jó Cornell-jegyzet sablont?

Hogyan válassza ki a legmegfelelőbb Cornell jegyzet sablont? A Cornell-módszer alapján készült jó jegyzet sablonnak a következő tulajdonságokkal kell rendelkeznie:

Szerkezetes elrendezés: A bal oldali oszlopnak a sablon maximum 30%-át kell kitöltenie, míg a jobb oldali oszlopnak vagy a sablon fő részének a maradék 70%-ot kell kitöltenie.

Testreszabható: A Cornell jegyzet sablonnak a felhasználó igényei szerint testreszabhatónak kell lennie. Felülvizsgálatra és együttműködésre alkalmasnak kell lennie.

Megosztható: Mivel a jegyzetekhez sokan hozzáférhetnek, a sablonnak valós idejű együttműködési funkciókkal kell rendelkeznie, mint például egy kattintással történő megosztás, csoportos szerkesztés, verziótörténet és megjegyzések/javaslatok hozzáadása.

Felhasználóbarát: A jegyzetelési sablonnak könnyen használhatónak és navigálhatónak kell lennie. Így a felhasználók bármilyen típusú eszközről hozzáférhetnek és zökkenőmentesen szerkeszthetik.

AI integráció: A sablonba integrált A sablonba integrált AI jegyzetelő eszköz megkönnyíti a találkozó jegyzőkönyvének elkészítését anélkül, hogy minden megbeszélt szót kézzel le kellene írni. Tekintse ezt a funkciót AI írási asszisztensének, amely segít strukturált és világos jegyzőkönyvet készíteni, hogy megörökítse a találkozó lényegét.

A Cornell Notes sablonokkal hatékonyabbá teheti a jegyzetelést

A jegyzetelésnek nem kell unalmasnak lennie. Nem kell kézzel jegyzeteket készíteni, vagy időt pazarolni a lapok átlapozásával, hogy megtalálja a fontos információkat.

Ehelyett használja a Cornell jegyzet sablonok listáján található sablonokat, hogy rögzítse a releváns, megvalósítható utasításokat és jegyzeteket egy ülésről. Bármelyik sablon segítségével a jegyzetelés energiaigényes feladatból hatékony és egyszerűsített folyamattá válik.

Ha pedig olyan all-in-one jegyzetelő alkalmazást keresel, amely egyszerűsíti a jegyzetelés folyamatát és lehetővé teszi, hogy ezeket a jegyzeteket cselekvési tételekké alakítsd, akkor ne keress tovább, mint a ClickUp.

