Hogyan használhatja a chunking módszert a memória javítására?

Gondolkodott már azon, hogy egyes emberek hogyan tudnak mindenre emlékezni, a bevásárlólistától a bonyolult elméletekig, mindezt könnyedén?

Nem valószínű, hogy mindannyian az áhított eidetikus memóriával rendelkeznek; talán a chunking módszer működik.

A kognitív pszichológián alapuló technika segít agyunknak hatékonyabban feldolgozni és megőrizni az információkat. Akár prezentációra készül, akár a napi teendőlistát próbálja nyomon követni, a chunking elsajátítása csökkenti a kognitív terhelést, javítja a tanulás hatékonyságát és segít a gyorsabb felidézésben.

Tudjon meg többet a chunking módszerről!

Mi az a chunking módszer?

A chunking módszer egy memorizálási technika, amelynek során nagy mennyiségű információt kisebb részekre bontunk. Ezeket a részeket hasonlóságok, személyes asszociációk vagy vizuális jelek alapján hozhatjuk létre.

Munkamemóriánk, vagyis rövid távú memóriánk egyszerre körülbelül négy információcsomagot tud feldolgozni. Amikor az agy új információt kap, kétféleképpen tudja azt feldolgozni. Az egyik módszer a meglévő adatok felülírása, hogy helyet csináljon az újaknak. A második lehetőség az, hogy a jelentőségteljes információcsomagokat a rövid távú memóriából áthelyezi a hosszú távú memóriába, ahonnan később nagy mentális erőfeszítés nélkül elő tudja hívni őket.

Ha meg akarunk jegyezni egy információt, azt a hosszú távú memóriába kell elhelyezni. Ebben segít a chunking.

Ez kiválóan működik azoknak a diákoknak, akiknek naponta nagy mennyiségű információt kell megtanulniuk és megjegyezniük. A felnőtteknek kevésbé van szükségük a memorizálásra, de mégis van néhány fontos dolog, amit mindannyian fejből kell tudnunk – fontos telefonszámok, kártyaszámok, emberek arcai és nevei, fontos munkafolyamatok és jelszavak, hogy csak néhányat említsünk.

Ha nem diák, akkor valószínűleg nem kell vizsgát tennie, hogy megvizsgálják a memóriáját. De a jó memória megkönnyíti az életét, mind személyes, mind szakmai szempontból.

A chunking módszer története

George A. Miller kognitív pszichológus 1956-ban megjelent „A varázslatos hét, plusz-mínusz kettő: az információfeldolgozási képességünk néhány korlátja ” című cikkében mutatta be a chunking fogalmát.

Miller szerint az emberi agy egyszerre csak korlátozott számú elemet képes tárolni a munkamemóriájában (körülbelül 7 ± 2 elemet). Azonban az egyes elemek nagyobb, értelmes egységekbe vagy „darabokba” csoportosításával az emberek hatékonyabban emlékeznek és dolgoznak fel összetettebb információkat.

Miller kutatása alapot teremtett a kognitív pszichológia fejlődéséhez, különösen annak megértéséhez, hogy az egyének hogyan szervezik és dolgozzák fel mentálisan az információkat.

Neal F. Johnson hasonló gondolatokat fogalmazott meg „A chunking és a szervezés szerepe az emlékezés folyamatában” (1970) című cikkében. Négy kulcsfontosságú fogalmat említett a memória szervezésével kapcsolatban: chunk, memória kód, dekódolás és újrakódolás.

A chunkok összefüggő viselkedéssorozatok, amelyek gyakran meghatározott mintákban fordulnak elő. Ezek ugyanazon memóriakódban tárolt információkészletek lehetnek. Az újrakódolás során megtanuljuk a chunk kódját, a dekódolás pedig a kódot használható információvá alakítja.

Az elemek szervezése hatással van azok asszociatív kapcsolataira – az ugyanazon csompon belüli elemek között erős asszociációk vannak, míg a különböző csomópontokból származó elemek között gyengébb vagy egyáltalán nincs átvihető asszociáció.

Manapság a chunking módszer fontos szerepet játszik oktatási rendszereinkben és a mindennapi problémamegoldásban. Most pedig nézzük meg, hogyan használhatja ezt a módszert, hogy mindenkit meglepjen emlékezőképességével.

Hogyan használjuk a chunking módszert?

Nézzük meg, hogyan alkalmazhatja a chunking módszert a mindennapi életben:

A fontos információk prioritása

Az emberi agy naponta több ezer ember információját dolgozza fel. De nem mindegyik érdemli meg azt a vágyott státuszt, hogy hosszú távú memóriánkban megmaradjon. Tehát az első lépés az, hogy kiderítsük, melyek azok a kulcsfontosságú információk, amelyeket meg akarunk őrizni.

Használhat prioritási mátrixot az információk fontossága, hatása, időzítése vagy bármely más, az Ön esetére alkalmazandó kritérium alapján történő rangsorolásához.

A fordított piramis technika is hasznos lehet. Rajzoljon egy fejjel lefelé fordított piramist papírra, és ossza fel vízszintes vonalakkal. Most kezdje el kitölteni az információkat fontosságuk szerint csökkenő sorrendben.

Tegyük fel például, hogy egy üzleti konferencián kell beszédet tartania a kiberbiztonság fontosságáról. Az fordított piramist a következőképpen osztaná fel:

Alapvető információk (a piramis teteje): Az elsődleges üzenet, amelyet át szeretne adni – miért szükséges a kiberbiztonság az üzleti életben, a fenyegetések típusai és a biztonsági rések megelőzésének módjai.

További információk (a piramis közepe): Tippek a mindennapi életben való cyber-okossághoz

Támogató információk (a piramis alja): Ez a szakasz tartalmazza az érveit alátámasztó összes adatot és statisztikát.

A beszéd során a legfontosabb és a kiegészítő információkat kell megjegyeznie. A kiegészítő információkhoz elegendő egy PowerPoint-prezentáció.

Azonosítsa az asszociációkat/kapcsolatokat

Próbáljon meg kapcsolatot vagy hasonlóságot találni a dolgok között, és ezek alapján csoportosítsa az információkat. Az információk mennyisége határozza meg, hogy hány csoportra van szüksége.

Például, ha egy kisvállalat stratégiáját kezeli, akkor több mozgó elemmel kell foglalkoznia. Kulcsszó-kutatás, témakörök csoportosítása, on-page és off-page SEO, hírlevél indítása, rendszeres online posztolás és interakció, blogírás, KPI-k nyomon követése és még sok más – érted, miről van szó. Azonosítsa a feladatok közötti kapcsolatokat, és csoportosítsa őket tág kategóriákba: SEO (kulcsszó-kutatás, témakörök létrehozása, on-page és off-page SEO), tartalomkészítés (blogbejegyzések és közösségi média tartalmak létrehozása) stb. Hetente egy napot szánhat egy csoport stratégiájának kidolgozására. A feladatok csoportosítása segít fenntartani a koncentrációt és a rendszerezettséget, és az eredmények hatékonyabbak lesznek.

A régi információkat új információkkal kombinálva is jobban megőrizheti őket. Tegyük fel, hogy évente kétszer találkozik más telephelyekről érkező csapattagjaival. Az asszociációk segítségével gyorsan felidézheti, hogy honnan származnak.

Ha nehezen emlékszik arra, hogy Tim Michiganből származik, megpróbálhatja összekapcsolni a Michiganről már meglévő emlékeit Timmel. Talán utazott oda a szüleivel? Hozzon létre egy mentális kapcsolatot, hogy emlékezzen a legfontosabb információkra, és zökkenőmentesen folytassa a beszélgetéseket.

Használja más memorizálási technikák segítségét is!

„My Very Excellent Mom Just Served Us Noodles” (Az én nagyon kiváló anyukám most tésztát tálalt nekünk) – emlékszik még erre a népszerű emlékeztetőre, amelyet az iskolában tanítottak a naprendszer bolygóinak nevének memorizálására? Vagy a „VIBGYOR” rövidítésre, amely a szivárvány hét színének megjegyzésére szolgál?

Ezek a memorizálási technikák akkor jönnek jól, ha nem találsz kapcsolatot vagy hasonlóságot a lépések között.

Tegyük fel, hogy hatékony e-mailek írását tanulja. Túl sok tipp van, amit meg kell jegyeznie, ezért rövidítheti CLEAR-re. C (Tömör): Az e-maileket tartsa rövidnek és lényegre törőnek. L (Logikus): Tartsa fenn a logikai folytonosságot az elejétől a végéig. E (Engaging – vonzó): Írjon úgy, hogy felkeltse az olvasó érdeklődését. A (Cselekvésre ösztönző): Gondoskodjon arról, hogy e-mailje tartalmazza a CTA-kat vagy a következő lépéseket. R (Tiszteletteljes): Tartsa meg a tiszteletteljes hangnemet, és kerülje a provokatív nyelvhasználatot.

Hasonló rövidítéseket vagy emlékeztetőket hozhat létre a munkafolyamat különböző lépéseihez. Így a bonyolult lépések megjegyzése gyerekjáték lesz!

Használjon gondolattérképet

Egy nagy szövegrészlet megjegyzése kihívást jelenthet, de ha vizuális ábrázolást készít, akkor az információk hosszabb ideig megmaradnak az emlékezetében.

Tegyük fel, hogy Ön újonc az üzleti menedzsment területén, és megpróbálja megjegyezni egy üzleti terv különböző részeit. Először ossza fel az alapkoncepciót több darabra/szakaszra és alszakaszra. Ezután készítsen egy ilyen gondolattérképet a koncepció vizualizálására:

via ClickUp

Miután megértette az alapokat, további ágakat (fő témák/fogalmak) vagy gallyakat (al témák) adhat hozzá a gondolattérképhez, és beépíthet más fontos részleteket is.

Ez az egyik legnépszerűbb jegyzetelési módszer, amely csodákat művel, ha valami újat tanul, vagy ötleteket gyűjt.

Gyakoroljon, gyakoroljon, gyakoroljon!

Minél többet gyakorol, annál ügyesebb lesz az asszociációk létrehozásában, a hasonlóságok felismerésében és a chunking működésének megértésében. Napi gyakorlással a komplex információkat a munkamemóriából a hosszú távú memóriába helyezheti át, és olyan természetesen idézheti fel őket, mintha az ábécét mondaná.

Ajánlott olvasmány: The Time Chunking Method (A idődarabosítás módszere) Damon Zahariades

Miller chunking módszere arra összpontosít, hogyan dolgozzuk fel és hívjuk elő az információkat. A termelékenység témájával foglalkozó szerző és vállalkozó, Damon Zahariades átveszi a chunking ötletét, és időgazdálkodás területén alkalmazza azt The Time Chunking Method: A 10-Step Action Plan for Increasing Your Productivity (2017) című könyvében.

az Amazonon keresztül

Ez egy remek forrás, ha mindig úgy érzi, hogy az idővel versenyez. Íme néhány fontos tanács a könyvből, amelyek segítenek abban, hogy produktívabb legyen és hatékonyabban használja ki az idejét:

Mielőtt elmélyülne a Time Chunking módszerben, a szerző azt javasolja, hogy tisztázza céljait. Ha céljai teljesen egyértelműek, hatékonyan szervezheti meg időbeosztását és oszthatja el az időtartamokat a konkrét feladatok között.

a SMART cél keretrendszert használja céljainak meghatározásához. Jegyezze fel a szükséges lépéseket, és készítsen útitervet ezeknek a céloknak az eléréséhez. Javasolja, hogy. Jegyezze fel a szükséges lépéseket, és készítsen útitervet ezeknek a céloknak az eléréséhez.

Miután meghatároztad a céljaidat, fel kell osztanod őket feladatokra – azokra, amelyek elengedhetetlenek a célod eléréséhez. Ezeknek a feladatoknak elsőbbséget kell élvezniük az időrészleteid során. Azokat a feladatokat helyezd előtérbe, amelyek időérzékenyek vagy jelentős hatással vannak az általános sikeredre.

Nem minden feladat egyformán fontos. Ha először a legfontosabb feladatokat végzi el, gyorsan haladhat céljai elérése felé.

Állítsa össze az időcsomagjait úgy, hogy minden feladathoz külön időtartamot rendel (hasonlóan a Pomodoro technikához). Az egyes csomagok időtartamát a feladat fontosságához és összetettségéhez igazítsa.

Építsen be szüneteket a napirendjébe. A rendszeres szünetek – körülbelül 10–15 perc óránként – javíthatják a termelékenységet és megelőzhetik a kiégést, így egész nap friss és koncentrált maradhat.

Alkalmazzon ezeket a megvalósítható stratégiákat, és vegye kézbe az idejét!

A chunking módszer népszerű használata

A személyes teendőlistáktól a szakmai feladatokig, az információk darabokra bontása segít koncentrálni, gyorsan felidézni a dolgokat és javítani a termelékenységet.

Számos memóriatechnika a chunking elvein alapul. Az olyan technikák, mint a loci-módszer (memória palota), az információk ismerős helyekre való elhelyezését jelentik, lényegében összefüggő ötletek csoportjait hozva létre.

A színészek, akik szövegeket tanulnak, hasonló módszert alkalmazhatnak, ha a jeleneteket vagy párbeszédeket csoportosítják.

A sportolók a rutinjaikat vagy a játékterveiket kisebb, könnyebben kezelhető lépésekre oszthatják. Egy baseballjátékos például elképzelheti a dobó felkészülését, a dobás típusait és a lendítést különálló fázisokként.

A szónokok gyakran bontják fel beszédeiket kulcsfontosságú pontokra és alátámasztó érvekre. Ez lehetővé teszi számukra, hogy hatékonyan összpontosítsanak az egyes részek előadására, anélkül, hogy szó szerint meg kellene tanulniuk egy hatalmas szöveget.

Bár nem halljuk, hogy közvetlenül a „darabolás” módszerét emlegetik, biztosra vehető, hogy sok sikeres ember hasonló stratégiákat alkalmaz az információk hatékony szervezésére és megőrzésére.

Így alkalmazhatja Ön is a chunking folyamatot a valós életben:

Számok megjegyzése: Ahelyett, hogy hosszú számsorozatokat jegyeznél meg, oszd őket három-négyes csoportokra. Például a π (pi) számot jegyezd meg úgy, hogy 3,141 / 592 / 653 / 589. Ez a trükk telefonszámok, bankszámlaszámok, hitelkártyaszámok és numerikus jelszavak esetében is működik.

Listák memorizálása : Tegyük fel, hogy élelmiszerboltba megy, hogy almát, eperet, csokoládét, kesudiót, paradicsomot, babot, brokkolit, tojást és csirkét vásároljon. Osztja fel ezt a hosszú listát gyümölcsökre (alma, eper), zöldségekre (paradicsom, bab, brokkoli), snackekre (csokoládé, kesudió) és fehérjékre (tojás és csirke).

A találkozók napirendjének felidézése: Ha egy találkozó során mindent egyszerre megbeszélnek, az túlterhelheti a csapatot, és előfordulhat, hogy fontos pontok kimaradnak. Ennek elkerülése érdekében ossza fel a találkozó napirendjét szakaszokra vagy darabokra, hogy a kezdetektől fogva szervezett maradjon. Például, ha negyedéves áttekintő találkozóról van szó, ossza fel a találkozót nyitóbeszédre, projektfrissítésekre, pénzügyi jelentésekre és jövőbeli tervekre.

A chunking módszert számos más feladatra is alkalmazhatja, például emberek arcuk vagy nevük alapján történő felismerésére, születésnapok megjegyzésére, könyvek/filmek hivatkozásainak felidézésére, és még sok másra!

Felkészülni, vigyázz, chunking! Tippek a chunking módszer bevezetéséhez a tanulási rutinjába a ClickUp segítségével

A chunking módszer alkalmazása sokkal könnyebbé válik, ha rendelkezésre áll egy olyan átfogó eszköz, mint a ClickUp. A ClickUp-ot projektmenedzsment eszközként is felfoghatja, de ugyanolyan jól működik tanulási segédeszközként is azoknak a diákoknak és szakembereknek, akik fejleszteni szeretnék készségeiket.

Fedezzük fel, hogyan alkalmazhatja a chunking módszert a tanulási élmény gazdagítására és a memória javítására:

1. Ossza fel a fogalmat kisebb darabokra

Válasszon ki egy fogalmat vagy témát, amelyet meg szeretne tanulni, és bontsa fel apró, könnyen kezelhető részekre. Ez a lépés segít megérteni a téma különböző aspektusait egyenként, segít a rendszerezésben, és lehetővé teszi, hogy a részletekbe merüljön anélkül, hogy túlterhelve érezné magát.

Használja a ClickUp projekt hierarchiáját, hogy struktúrát adjon tanulási rutinjának. Ez segít egy szélesebb témát több szakaszra, alszakaszra és még több részre felosztani.

Fedezzük fel, hogyan használhatja ezt a funkciót:

Hozzon létre egy munkaterületet a ClickUp-on, amely kifejezetten a tanulni kívánt témának van szentelve

Ossza fel a munkaterületet több részre

Bontsa fel a tereket listákra (amelyek egyedi feladatokat és alfeladatokat tartalmaznak)

Csoportosítsa a hasonló feladatokat/listákat mappákba

Rendezze munkáját/óráit egy áttekinthető struktúrába a ClickUp Hierarchy segítségével.

Tegyük fel, hogy a kérdéses téma a digitális marketing. Létrehoz egy munkaterületet a digitális marketinghez, és azt több részre osztja, például SEO, tartalommarketing, közösségi médiamarketing, affiliate marketing és digitális PR, hogy csak néhányat említsünk. Ha most a SEO-ra szeretne koncentrálni, akkor ezt a teret listákra oszthatja, például Off-Page SEO és On-Page SEO. Az Off-Page SEO lista tovább osztható linképítésre, helyi SEO-ra, közösségi média optimalizálásra és hírnévkezelésre. A közösségi média optimalizálása és a hírnévkezelés bizonyos hasonlóságokat mutatnak, ezért egy mappába csoportosíthatja őket, hogy megőrizze a koherenciát és javítsa a tanulást.

Adja hozzá tanulási anyagait az egyes ClickUp feladatokhoz, és így a megfelelő információkat a megfelelő időben gyorsan elő tudja hívni.

2. Határozza meg, mi a legfontosabb

Egyszerre csak annyit tudsz megcsinálni. Ahhoz, hogy megértsd, mely témákat/feladatokat kell először elvégezned, és elkerüld az egymással versengő prioritásokat, rangsorolnod kell őket fontossági sorrendben.

Ehhez a lépéshez használhatja a ClickUp feladatprioritásait. Ez lehetővé teszi, hogy feladatait négyféle prioritásba sorolja: sürgős, magas, normál és alacsony, így gyorsan azonosíthatja, melyikre kell azonnal figyelmet fordítania, és melyiket lehet könnyedén kezelni. Ez a kategorizálás hasonló a chunking módszerben az ötletek kisebb egységekre való felosztásához.

Tartsa szemmel a fontos dolgokat a ClickUp feladatprioritásainak segítségével.

A ClickUp kapcsolataival összekapcsolhatja a kapcsolódó feladatokat, ötleteket és koncepciókat. Például, ha egy téma befejezése segít jobban megérteni egy másikat, összekapcsolhatja őket.

Kösse össze a hasonló feladatokat a ClickUp-ban, hogy megkönnyítse az asszociációt és gyorsabb legyen az emlékezés.

Szeretne egy lépéssel továbbmenni a csoportosításban? Válassza a Csoportosítás menüt, és döntse el, hogyan szeretné szervezni feladatait. Ez a funkció a Lista, Tábla, Idővonal, Táblázat és Munkaterhelés nézetben érhető el, és lehetővé teszi a feladatok csoportosítását prioritás, állapot, határidő és egyéb szempontok szerint. Tehát, ha egyszerre szeretné megtekinteni az összes prioritását, tudja, mit kell tennie!

Csoportosítsa feladatait prioritás, állapot vagy határidő szerint

3. Összekapcsolja a pontokat a gondolattérképekkel

A memorizálás terén a vizuális elemek hatékonyabbak, mint a szavak. Amikor egy témát darabokra bont, néhány vizuális elem hozzáadása segít gyorsabban megérteni és jobban megjegyezni az információkat.

Itt jönnek képbe a ClickUp Mind Maps. Ezzel könnyen érthető diagramok segítségével vizualizálhatja feladatait, témáit és ötleteit. Ezzel a funkcióval a következőket teheti:

Adjon hozzá, szerkesszen vagy töröljön elemeket, hogy teljesen testreszabható gondolattérképet hozzon létre

Használjon a listákhoz és feladatokhoz illő színeket a zökkenőmentes szervezés érdekében

Hozzon létre szabad formájú gondolattérképeket üres módban, és adjon kreatív hangulatot a tanulási folyamatnak

Rendezze az információkat vizuálisan a ClickUp Mind Maps segítségével

Profi tipp: Ha az intenzív brainstorming után a gondolattérkép túl zsúfoltnak tűnik, használja az Újrarendezés opciót a struktúra tisztázásához. Ez a funkció automatikusan újrarendezi az elemeket, hogy megőrizze az eredeti hierarchiát és a kezdetben beállított prioritásokat.

Állítsa vissza az eredeti gondolattérkép szerkezetét a ClickUp Re-Layout funkciójával.

Olvassa el még: Hogyan használjuk a térképes jegyzetelési módszert?

4. Jegyezze fel a legfontosabb pontokat

A chunking módszert alkalmazhatja jegyzetelési stratégiájában is, legyen szó akadémiai előadásokról vagy vállalati standupokról. A chunking segít a jegyzetek szervezésében és strukturálásában oly módon, hogy kiemeli a kulcsfontosságú fogalmakat és azok közötti kapcsolatokat.

Ha sok forrásból tanulhat, de kevés ideje van, akkor okosan kell dolgoznia. Ahelyett, hogy oldalról oldalra lapozná a könyvet, használja a ClickUp Brain alkalmazást, hogy kivonja a lényeges információkat az anyagokból.

Mint mesterséges intelligencia társ, a ClickUp Brain megszabadítja Önt a felesleges munkától; íme, hogyan:

Összefoglalja a ClickUp Tasks és a ClickUp Docs jegyzeteket

Szerezzen be hang- és videóátiratokat audiovizuális tananyagokhoz

Kontextus szerint szerkessze és helyesírás-ellenőrizze írásos munkáját másodpercek alatt

Fordítsa le a szövegeket a helyi nyelvre (a Brain jelenleg francia, spanyol, brazil portugál, német és olasz nyelvet támogat)

Ezzel az AI eszközzel biztosíthatja, hogy semmi ne maradjon ki, és hogy minden fontos információ kéznél legyen.

A ClickUp Brain segítségével pillanatok alatt szerkesztheti, javíthatja, helyesírás-ellenőrizheti és összefoglalhatja a jegyzeteket.

A chunking módszerrel hatékony memóriához juthat

Az oktatástól a munkahelyig és azon túl is, a chunking módszer megkönnyíti az információk feldolgozását, megőrzését és visszahívását. Bármennyire is bonyolult a téma, a chunking biztonságos helyet teremt számára a hosszú távú memóriában, és szükség esetén azonnal vissza tudod hívni.

Ez a módszer igazi kincs egy olyan világban, ahol a „memória” szó inkább a telefonok tárhelyét idézi fel, mint az emberi agyat. Aktívvá teszi az agyát, javítja a kognitív képességeit, és okosabbá teszi Önt.

Próbálja ki a chunking módszert a ClickUp segítségével – ez pozitív irányba változtathatja meg a tanulási módszereit!

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!