Hogyan hozzunk létre és irányítsunk tanácsadó testületet?

Amikor az Airbnb globális terjeszkedésbe kezdett, egy nagy kihívással szembesült: vezetői csapatának hiányzott a vendéglátóiparral kapcsolatos mélyreható ismerete. A probléma megoldására Chip Conley-t, egy tapasztalt szállodatulajdonost vett fel stratégiai tanácsadónak.

Conley szakértelme segítette az Airbnb-t a vendéglátóipar komplexitásának kezelésében. Ez átalakította az Airbnb vendégélményét és áthidalta a szakadékot a startupok agilitása és a hagyományos iparági szabványok között.

Ez a jól felépített tanácsadó testület feladata: szakértelmet nyújtani ott, ahol az a leginkább szükséges az üzleti növekedés elősegítéséhez. Tanuljuk meg, hogyan lehet tanácsadó testületet létrehozni a vállalat növekedésének és sikerének elősegítése érdekében.

Mi az a tanácsadó testület?

A tanácsadó testület külső szakemberekből álló csoport, amely stratégiai tanácsadást és szakértelmet nyújt a szervezet vezetésének. Ezek az egyének általában tapasztalt szakértők a vállalat igényeinek megfelelő területeken, például pénzügy, technológia, marketing vagy nemzetközi jog.

Az igazgatótanácstól eltérően a tanácsadó testületnek nincs jogi felelőssége és döntéshozatali jogosultsága. Szerepe kizárólag tanácsadói, amelynek célja a vállalat stratégiai irányvonalának és működési hatékonyságának javítása.

Olvassa el még: Így néz ki egy vezérigazgató mindennapi élete

A tanácsadó testületek típusai

1. Stratégiai tanácsadó testületek

A stratégiai tanácsadó testületek, más néven irányító bizottságok, irányítják a vállalat átfogó stratégiáját és hosszú távú jövőképét. Ezek a testületek a projektirányításhoz, a növekedési lehetőségekhez, a célpiacokhoz és az üzleti irányvonalhoz kapcsolódó makroszintű döntésekre koncentrálnak.

✨A Spotify tanácsadó testületet hozott létre a tartalom biztonsága érdekében, válaszul a platformján megjelenő káros tartalmakkal kapcsolatos növekvő aggodalmakra. Ez a stratégiai tanácsadó csoport segítette a vállalatot a tartalomra vonatkozó irányelvekkel és biztonsági intézkedésekkel kapcsolatos tájékozott döntések meghozatalában.

2. Műszaki tanácsadó testületek

A technikai tanácsadó testületek speciális technológiai területeken rendelkeznek szakértelemmel. Segítséget nyújtanak a startupoknak és a már megalapozott vállalatoknak a komplex technikai kihívások leküzdésében és az innováció előmozdításában.

✨Ha egy autógyártó vezető szerepet szeretne betölteni az autóipari tervezés és a fenntarthatóság terén, akkor fontolóra vehetné olyan tanácsadók felvételét a tanácsadó testületébe, mint Franz von Holzhausen, a Tesla vezető terméktervezője. Terméktervezési szakértelme és elektromos járművekkel kapcsolatos tapasztalata hatalmas értéket jelentene.

3. Ügyfél tanácsadó testületek

Ha egy vállalat mélyen a ügyfélélményre szeretne összpontosítani, akkor dönthet úgy, hogy létrehoz egy ügyfél tanácsadó testületet. Az ilyen testületek kulcsfontosságú ügyfelekből, kliensekből vagy iparági vezetőkből állnak, akik közvetlen visszajelzést adnak a termékekről, szolgáltatásokról és az ügyfélélményről. Segítenek a vállalatoknak abban, hogy lépést tartsanak az ügyfelek elvárásaival és a piaci igényekkel.

✨Az Adobe például nemzetközi tanácsadó testületet hozott létre, hogy kihasználja a felhasználók visszajelzéseit és a tapasztalt iparági szakemberek ismereteit. A testület segíti az Adobe-ot termékeinek és szolgáltatásainak fejlesztésében, biztosítva, hogy azok megfeleljenek az ügyfelek igényeinek és versenyképesek maradjanak.

4. Nonprofit tanácsadó testületek

A nonprofit tanácsadó testületek a küldetésük által vezérelt szervezeteket támogatják azzal, hogy betekintést, erőforrásokat és kapcsolatokat biztosítanak számukra, hogy azok hatékonyságát növeljék. Ezek a testületek gyakran kulcsszerepet játszanak abban, hogy a nonprofit szervezetek finanszírozást szerezzenek és fontos kezdeményezésekről megalapozott döntéseket hozzanak.

✨A Bill & Melinda Gates Alapítvány globális egészségügyi programjának tanácsadó testületében vezető közegészségügyi, orvosi és nemzetközi fejlesztési szakértők ülnek. Kollektív tudásuk biztosítja, hogy az alapítvány erőfeszítései összhangban legyenek a globális szükségletekkel, így kezdeményezéseik hatékonyabbak és eredményesebbek.

Tanácsadó testület vs. igazgatótanács

Ez kissé zavarosnak tűnhet, de valójában nem az.

Az igazgatóság formális szerepet játszik a vállalat működésének, stratégiájának és a szabályoknak való megfelelésnek a felügyeletében. Bizalmi felelősséggel tartozik a részvényesek felé, és döntéshozatali jogkörrel rendelkezik.

Ezzel szemben a tanácsadó testület nem kötelező érvényű útmutatást nyújt, külső szakértelemmel segítve a vállalat döntéseinek meghozatalát, anélkül, hogy jogi vagy pénzügyi felelősséggel járna.

Tegyük fel például, hogy egy vállalat egy jelentős befektetési lehetőséget értékel. A tanácsadó testület betekintést nyújthat a potenciális kockázatokba és előnyökbe, de nincs hatalma a végső döntés meghozatalára. Ez a felelősség az igazgatóságra hárul; nekik kell jóváhagyniuk vagy elutasítaniuk az üzletet, figyelembe véve annak összhangját a vállalat céljaival és a részvényesek érdekeivel.

Íme egy rövid összefoglaló:

Aspect Igazgatóság Tanácsadó testület Összetétel Választott vagy kinevezett igazgatókból áll, gyakran a főbb részvényeseket is beleértve. Általában külső szakértőkből és tanácsadókból áll. Feladatok és felelősségek Felügyeli a vállalat irányítását, kötelező erejű döntéseket hoz és biztosítja a törvények betartását. Stratégiai útmutatást, speciális szakértelmet és hálózatépítési lehetőségeket kínál. Fókuszterületek A vállalati stratégia, a pénzügyi teljesítmény és az általános irányítás átfogó felügyelete Speciális területek, mint például a technológia, a marketing vagy a nemzetközi terjeszkedés. Döntéshozatali jogkör Jogosult kötelező erejű döntéseket hozni a vállalat nevében. Nem tud döntéseket hozni vagy végrehajtani Javadalmazás Általában díjak, részvényopciók vagy más formájú javadalmazás formájában fizetik. Részesedést, díjakat vagy egyéb ösztönzőket kaphatnak. Találkozók gyakorisága Rendszeresen megrendezett találkozók, gyakran negyedévente Rugalmas, igény szerinti találkozók Jogi kötelezettségek Jogi felelősség a vállalat tevékenységéért és a szabályok betartásáért Nincs jogi kötelezettség vagy felelősség Szabályozási követelmények Meg kell felelni a vállalatirányítási törvényeknek és előírásoknak. Nem vonatkoznak rájuk ugyanazok a szabályozási előírások Felelősség Felelősség a részvényesek és a szabályozó szervek felé Tanácsot ad, de nem felelős a vállalat eredményeiért.

A tanácsadó testület szerepei és felelősségei

A tanácsadó testület értékes erőforrás a vállalat vezetése és vezetői csapata számára. Visszacsatoló fórumként működik, és a igazgatótanács formalitásai nélkül nyújt domain-specifikus útmutatást.

A tanácsadó testület legfontosabb feladatai és felelősségei a következők:

Útmutatás és betekintés a vállalat stratégiai irányába, segítség a szellemi tulajdon létrehozásának és az általános növekedésnek a lehetőségeinek azonosításában. Például, amikor egy gyártó globális terjeszkedésre törekszik, tanácsadó testülete értékes információkat nyújt a célpiacok trendjeiről, például a különböző országokban a fogyasztói preferenciákat befolyásoló kulturális különbségekről.

Speciális szakértelem a technológia, a pénzügyek, a marketing vagy az iparág-specifikus trendek terén. Ez a szakértelem alapul szolgálhat kritikus döntések meghozatalához és segíthet a komplex kihívások kezelésében. Például a biotechnológiai startupok gyakran neves biokémikusokat és tudósokat vonnak be tanácsadó testületeikbe, hogy irányítsák a kutatási és fejlesztési tevékenységeket.

Hálózatépítési lehetőségek elősegítése a szakmai hálózatok kihasználásával, amelyek új partnerségek, befektetők és ügyfelek előtt nyithatnak ajtókat. Egy fintech vállalat először kihasználhatja tanácsadó testületének tagjainak kapcsolatait, hogy finanszírozást vagy stratégiai partnerségeket biztosítson magának megalapozott pénzügyi intézményekkel.

A hitelesség és a hírnév javítása a projekt érdekelt felei, köztük a befektetők, az ügyfelek és a partnerek körében. Ez különösen előnyös lehet a tőkebevonási körök során vagy új piacokra való belépéskor. a projekt érdekelt felei, köztük a befektetők, az ügyfelek és a partnerek körében. Ez különösen előnyös lehet a tőkebevonási körök során vagy új piacokra való belépéskor.

A tanácsadó testület értéke az üzleti fejlődésben

A tanácsadó testület stratégiai eszköz lehet, amely felbecsülhetetlen értékű betekintést és útmutatást nyújt az üzleti fejlődéshez. A tanácsadó testület tagjainak kollektív szakértelmét kihasználva a vállalkozások:

A növekedés felgyorsítása: A tanácsadó testületek segíthetnek új piaci lehetőségek felismerésében, innovatív termékek vagy szolgáltatások fejlesztésében, valamint az üzleti stratégiák optimalizálásában a gyors terjeszkedés érdekében.

A döntéshozatal javítása: A tanácsadó testület tagjainak sokszínű nézőpontjai megkérdőjelezhetik a feltételezéseket, feltárhatják a vakfoltokat, tájékozottabb és hatékonyabb döntésekhez vezethetnek, valamint A tanácsadó testület tagjainak sokszínű nézőpontjai megkérdőjelezhetik a feltételezéseket, feltárhatják a vakfoltokat, tájékozottabb és hatékonyabb döntésekhez vezethetnek, valamint finomíthatják az üzleti javaslatokat.

Erősítse meg partnerségeit: A tanácsadó testületek elősegíthetik a stratégiai partnerekkel, befektetőkkel és az iparág befolyásos szereplőivel való kapcsolatok kiépítését, előmozdítva az együttműködést és a növekedést.

A legjobb tehetségek vonzása: Egy elismert tanácsadó testület javíthatja a vállalat hírnevét és vonzhatja a legjobb tehetségeket, hozzájárulva ezzel a vállalat hosszú távú sikeréhez.

A tanácsadó testület erejének kihasználásával a vállalkozások fenntartható növekedésre és versenyelőnyre tehetnek szert.

Olvassa el még: Hogyan lehet hatékonyan megvalósítani a munkatársak közötti mentorálást a munkahelyen?

Hogyan hozzunk létre hatékony tanácsadó testületet?

A PayPal tanácsadó testületet hozott létre, amely kriptovaluták, blokkláncok és digitális pénznemek területén nyújt tanácsadást.

Az iparág vezetőinek szakértelmét kihasználva a PayPal fontos betekintést nyert a fizetési rendszerekbe, a feltörekvő technológiákba és a globális piaci trendekbe. Ez a stratégiai lépés segítette a PayPal-t abban, hogy kínálatát bővítse, és így megfeleljen a változó ügyféligényeknek.

Ön is követheti az alábbi lépéseket, hogy létrehozzon egy nagy hatással bíró tanácsadó testületet, és így megismételje a PayPal sikereit.

Felkészülés a tanácsadó testületre

Mielőtt felvenné a kapcsolatot potenciális vezetőkkel és tanácsadókkal, elengedhetetlen egy szilárd alap megteremtése, hogy biztosíthassa a tanácsadó testület létrehozására irányuló terve hatékonyságát.

Határozza meg céljait: Határozza meg egyértelműen, mit szeretne elérni a tanácsadó testülettel, és milyen készséghiányokat lát ma.

Határozza meg a szerepeket és az elvárásokat: Határozza meg egyértelműen az elvárásokat a tanácsadók szerepeivel, időbeli elkötelezettségével és teljesítési kötelezettségeivel kapcsolatban.

Válassza ki az optimális testület méretét: Általában egy 4-6 tagú testület lehetővé teszi a mélyebb megbeszéléseket és az erősebb kapcsolatok kiépítését.

Tanácsadó testület létrehozása

A felkészülés után a következő lépés a tanácsadók toborzása és a tanácsadó testület összeállítása.

Vegye fel a megfelelő tanácsadókat: Használja meglévő kapcsolatait, iparági eseményeket és szakmai platformokat, mint például a LinkedIn, hogy megtalálja azokat a potenciális tanácsadókat, akik osztják vállalatának vízióját és értékeit.

Kommunikációs csatornák meghatározása: Határozza meg, hogyan és mikor fog kommunikálni: rendszeres találkozók, e-mailek vagy egy erre a célra létrehozott platform segítségével.

A irányítás kialakítása: Állítson össze egy rendszeres ülésrendet (negyedéves vagy féléves), tartsa a tanácsadókat elkötelezettnek és tájékozottnak, és gondoskodjon arról, hogy véleményüket beépítsék Állítson össze egy rendszeres ülésrendet (negyedéves vagy féléves), tartsa a tanácsadókat elkötelezettnek és tájékozottnak, és gondoskodjon arról, hogy véleményüket beépítsék a szervezeti tervezésbe

Határozza meg az üzleti modellt, miközben felépíti a tanácsadó testületet

A tanácsadó testület megfelelő struktúrájának kiválasztása elengedhetetlen a hatékonyság maximalizálásához. Vegye figyelembe a következőket:

Javadalmazás és ösztönzők: A részvényopciók vagy a visszatérítés felajánlása motiválhatja a tanácsadókat, hogy jelentősen hozzájáruljanak a vállalat sikeréhez.

Jogi és etikai szempontok: Határozza meg a tanács célját, a tagok szerepét és a működési eljárásokat. Védje az érzékeny információkat azzal, hogy a tanácsadói szerződés mellett a tanácsadók titoktartási megállapodást (NDA) is aláírnak.

Teljesítménymutatók: Határozza meg a kulcsfontosságú teljesítménymutatókat (KPI-ket) a tanácsadó testület hatásának méréséhez. Értékelje a testület hozzájárulását, és szükség szerint végezzen kiigazításokat.

Legyen tisztában a kockázati tőke hatásával

A kockázati tőke gyakran befolyásolja a tanácsadó testület működését, mivel hatással van annak összetételére és céljaira. Fontolja meg a következőket:

Stratégiai útmutatás: A befektetők bevonhatnak iparági veteránokat, hogy szakértelmüket kínálják fel.

Rendszeres frissítések: A tanácsadó testületeknek rendszeresen teljesítménymutatókat kell szolgáltatniuk.

Növekedési összehangolás: A tanácsadók konkrét növekedési célokhoz igazodnak, hogy megfeleljenek a befektetők elvárásainak.

Olvassa el még: 15 kihívás, amellyel az új vállalkozások szembesülnek

Ha a szervezeted gyorsan növekszik, a tanácsadó testülettel való koordinációhoz nem elegendőek az alkalmi e-mailek és a negyedéves találkozók.

Vegyen igénybe egy eszközkészletet, amely egyszerűsíti a kommunikációt, a dokumentumok megosztását és a feladatok kezelését. Szüksége lesz:

Kommunikációs platformok: Az olyan alkalmazások, mint a Zoom, megkönnyítik a személyes találkozókat, amelyek elengedhetetlenek a kapcsolatok építéséhez és a komplex témák megvitatásához. A Slack vagy a Microsoft Teams valós idejű kommunikációt, csevegést, gyors frissítéseket és informális megbeszéléseket tesz lehetővé. Az olyan alkalmazások, mint a Zoom, megkönnyítik a személyes találkozókat, amelyek elengedhetetlenek a kapcsolatok építéséhez és a komplex témák megvitatásához. A Slack vagy a Microsoft Teams valós idejű kommunikációt, csevegést, gyors frissítéseket és informális megbeszéléseket tesz lehetővé. A ClickUp Chat alkalmazást is használhatja valós idejű kommunikációra és együttműködésre, különösen gyors kérdések és frissítések esetén. Projektmenedzsment eszközök: A modern A modern projektmenedzsment eszközök megkönnyítik a tanácsadó testület programjának tervezését, végrehajtását és nyomon követését. A Google Workspace vagy a Microsoft 365 lehetővé teszi a dokumentumok, a találkozók napirendjeinek és a jelentések egyidejű szerkesztését és megosztását. Az olyan all-in-one munkaalkalmazásokkal, mint a ClickUp, Ön és csapata megtervezheti és ütemezheti a feladatokat, lebonyolíthatja a találkozókat, nyomon követheti az előrehaladást, kommunikálhat és együttműködhet. Ütemezési eszközök: Az olyan eszközök, mint a Calendly, egyszerűsítik a találkozók ütemezését azáltal, hogy összehangolják a naptárakban szereplő szabad időpontokat. Az automatikus értesítések biztosítják, hogy minden tag tisztában legyen a közelgő találkozókkal és határidőkkel. A ClickUp alkalmazásban olyan funkciókat használhat, mint Az olyan eszközök, mint a Calendly, egyszerűsítik a találkozók ütemezését azáltal, hogy összehangolják a naptárakban szereplő szabad időpontokat. Az automatikus értesítések biztosítják, hogy minden tag tisztában legyen a közelgő találkozókkal és határidőkkel. A ClickUp alkalmazásban olyan funkciókat használhat, mint a ClickUp Reminders és a ClickUp Automations , hogy ütemezzen találkozókat és ismétlődő feladatokat, valamint emlékeztetőket állítson be. Adat- és elemző eszközök: Az olyan eszközök, mint a Tableau vagy a Power BI, adatvizualizációkat nyújtanak, amelyek segítségével a tanácsadók gyorsan megérthetik a komplex információkat – az Excel vagy az egyedi táblázatkezelő eszközök pedig a pénzügyi adatok és előrejelzések elemzésében nyújtanak segítséget. Vagy egyszerűen csak a testreszabható Az olyan eszközök, mint a Tableau vagy a Power BI, adatvizualizációkat nyújtanak, amelyek segítségével a tanácsadók gyorsan megérthetik a komplex információkat – az Excel vagy az egyedi táblázatkezelő eszközök pedig a pénzügyi adatok és előrejelzések elemzésében nyújtanak segítséget. Vagy egyszerűen csak a testreszabható ClickUp Dashboards alkalmazást használhatja egyedi jelentések készítéséhez a haladás elemzése érdekében. Biztonságos fájlmegosztás: Az olyan szolgáltatások, mint a Dropbox Business, biztosítják, hogy az érzékeny dokumentumok megfelelő hozzáférés-vezérléssel, biztonságosan legyenek megosztva. Videokommunikáció: Azonnali képernyőfelvétel-megosztás Azonnali képernyőfelvétel-megosztás a ClickUp Clips segítségével, vagy kattintson a videó ikonra, hogy megossza észrevételeit. Ezzel elkerülhetőek a végtelen kommentek és a zavarok. Ez egy remek módszer a frissítések megosztására, visszajelzések adására vagy konkrét témák megvitatására anélkül, hogy teljes értekezletet kellene szervezni.

Kezelje tanácsadó testületi programját a ClickUp segítségével

Bár a korábban említett eszközök hasznosak, azok külön-külön történő használata idővel fragmentált adatokhoz vezet, és jelentős költségekkel jár. A ClickUp egy egységes platformot kínál, amely összefogja az összes funkciót, amelyet korábban több eszköz kezelte.

A ClickUp projektmenedzsment platform lehetőséget kínál a tanácsadó testület tagjaival való kommunikációra, határidők meghatározására és az előrehaladás nyomon követésére. Feladatokat hozhat létre a testületi ülés napirendjének előkészítéséhez, konkrét teendőket rendelhet a csapat tagjaihoz, és valós időben figyelemmel kísérheti azok elvégzését.

A ClickUp projektmenedzsment szoftver rugalmas naptárával vizualizálhatja a munkát, átütemezheti a feladatokat és kezelheti a projekt ütemtervét.

A testületi ülések ütemezése

A ClickUp naptárnézetének segítségével könnyedén megtervezheti a tanácsadó testület üléseit, összehangolva a tagok rendelkezésre állását a különböző időzónákban és naptárakban. Automatikus emlékeztetők kerülnek kiküldésre, hogy mindenki tisztában legyen a közelgő ülésekkel és határidőkkel, csökkentve ezzel a lemaradások kockázatát.

A ClickUp segítségével a találkozók kezelése gyerekjáték. Gazdag szerkesztési lehetőségei lehetővé teszik a könnyű és kreatív jegyzetelést. A napirendi pontok felsorolhatók egy ellenőrzőlista segítségével, és megoldásuk után lejelölhetők. A megjegyzések hozzárendelhetők; egyszerűen társítsa őket ahhoz a testületi taghoz, akinek foglalkoznia kell velük.

Ezután a ClickUp Brain segítségével vázlatokat készíthet vagy összefoglalhatja az értekezlet jegyzőkönyvét, ezzel időt takarítva meg és biztosítva, hogy a legfontosabb döntések és intézkedési pontok dokumentálva legyenek. Emellett brainstorming üléseken is segítséget nyújthat azáltal, hogy az Ön bevitele alapján azonnali ötleteket és javaslatokat kínál.

Használja ki az AI előnyeit a ClickUp Brain segítségével, hogy megbeszélések vázlatát készítse, a megbeszéléseket összefoglalja és a teendőket dokumentálja.

Feladatkezelés

A tanácsadó testületek koordinálása, feladatok kijelölése és teljesítményük mérése érdekében a vállalatok általában belső koordinátorokat neveznek ki, akiket gyakran belső tanácsadó testületi szponzoroknak/koordinátoroknak neveznek. Feladatuk az adminisztratív és logisztikai szempontok kezelése.

Íme, hogyan használhatják ezek a belső csapatok a ClickUp-ot a feladatok hatékony kezeléséhez:

Feladatok közötti függőségek: A ClickUp segít kezelni és vizualizálni a különböző feladatok közötti kapcsolatokat. Ez biztosítja, hogy mind a belső csapatok, mind a tanácsadó testület tagjai megértsék, hogyan kapcsolódnak egymáshoz az egyes feladatok. Például, ha egy stratégiai döntés egy piaci elemzés elvégzésétől függ, a ClickUp egyértelműen jelzi, mely feladatoknak kell elsőként elvégzésre kerülniük.

Feladatok delegálása és nyomon követése: A ClickUp Tasks segítségével a feladatok könnyen delegálhatók bizonyos belső csapatokra vagy egy adott tanácsadó testületi tagra. Minden tag értesítéseket és emlékeztetőket kap, ami biztosítja a felelősségvállalást és a következő ülés előtt elvégzendő feladatok egyértelműségét. A ClickUp Tasks segítségével a feladatok könnyen delegálhatók bizonyos belső csapatokra vagy egy adott tanácsadó testületi tagra. Minden tag értesítéseket és emlékeztetőket kap, ami biztosítja a felelősségvállalást és a következő ülés előtt elvégzendő feladatok egyértelműségét.

Ismétlődő feladatok: A belső tanácsadó testület koordinátorai ismétlődő feladatokat állíthatnak be a ClickUp-ban, például rendszeres testületi üléseket vagy havi előrehaladási jelentéseket, hogy a fontos tevékenységek automatikusan be legyenek ütemezve.

A ClickUp Tasks segítségével a megfelelő feladatot a megfelelő személynek oszthatja ki.

Adatelemzés

A ClickUp egyszerűsíti a tanácsadó testületek adatainak elemzését is a ClickUp Dashboards segítségével, amely valós idejű betekintést nyújt a legfontosabb mutatókba.

Ezeknek a funkcióknak a kihasználásával a vállalatok hatékonyan koordinálhatják tanácsadó testületeiket, egyértelmű feladatokat határozhatnak meg, elemezhetik a teljesítményt, és értékelhetik, hogy a vállalat mennyire teljesíti céljait a stratégiai hatásának maximalizálása érdekében.

Mindezt a ClickUp platformon belül lehet megvalósítani.

Testreszabható sablonok

Végül a döntő érv: a ClickUp hatalmas választéka előre elkészített sablonokból. A ClickUp számos használatra kész sablont kínál, amelyeket belső csapatai és projekt szponzorai felhasználhatnak a tanácsadó testülettel való együttműködés során.

A ClickUp tanácsadó testületi jegyzőkönyv sablon segítségével könnyedén rögzítheti a tanácsadó testületi üléseinek jegyzőkönyvét. Segít a találkozók teljes jegyzőkönyvének elkészítésében, a résztvevők adataival, a napirenddel és a teendőkkel együtt.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Board Minutes Template segítségével egyszerűsítheti a testületi üléseken készült jegyzetek, döntések és intézkedési pontok rögzítésének folyamatát.

A sablon előre strukturált, tartalmazza a találkozó dátumát és időpontját, a résztvevők listáját, a napirendi pontokat, a meghozott döntéseket, a teendőket és az esetleges további megjegyzéseket.

A teendők részéből közvetlenül hozzáadhat feladatokat, és határidővel rendelkezően hozzárendelheti azokat a csapat tagjaihoz. A találkozó után a ClickUp segítségével könnyedén megoszthatja a jegyzőkönyvet az összes résztvevővel.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp tanácsadó testületi névjegyzék sablonjával láthatóvá teheti a testület tagjait és szerepeiket, elérhetőségeiket és az üléseik időpontjait.

A ClickUp Board Roster Template egy másik praktikus sablon, amelynek célja, hogy segítsen hatékonyan nyomon követni és kezelni a testület tagjait.

Ez a sablon a következőképpen segíthet:

A testület struktúrájának vizualizálása : Világos és áttekinthető képet ad az összes testületi tagról, szerepkörről és felelősségi körről.

Központosított kapcsolattartási adatok : A telefonszámok és e-mail címekhez hasonló kapcsolattartási adatok mezőivel ez az egyetlen megbízható forrás, amely minden lényeges információt egy helyen tárol.

Egyéni mezők és státuszok : Nyomon követhet további részleteket, például hitelesítő adatokat, bizottságokat és az aktuális státuszt (aktív, inaktív, szabadságon stb.).

Jobb együttműködés : A feladatok közvetlenül a névjegyzékben történő kiosztása az egyes startup-tanácsadóknak biztosítja, hogy mindenki tájékozott, elkötelezett és felelősségteljes legyen. Emellett segít a találkozók szervezésében és a megfelelő időben történő kommunikációban is.

Az általános előrehaladás nyomon követése: A sablon lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy nyomon kövessék az egyes tanácstagok feladatait, elősegítve ezzel az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot.

Ez a sablon egyszerűsíti a tanács irányítását, biztosítva, hogy a tanács tagjai jól szervezettek, tájékozottak és összhangban vannak a szervezet céljaival.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Board Report Template segítségével pillanatképet adhat az előrehaladásról és a legfontosabb mutatókról.

A ClickUp Board Report Template segít világos és átfogó jelentések készítésében a testületi üléseken. Lehetővé teszi, hogy minden fontos mutatót, projektfrissítést és fontos adatot szervezett módon mutasson be a hatékony döntéshozatal érdekében.

Íme, hogyan segíthet Önnek ez a sablon:

Szervezett jelentések : A sablon lehetővé teszi, hogy az összes releváns adatot – például pénzügyi adatokat, projektfrissítéseket vagy ügyfélvisszajelzéseket – egyetlen, könnyen olvasható jelentésbe gyűjtsön, amelyet a tanács tagjai a találkozók előtt áttekinthetnek.

Haladás nyomon követése : Áttekintést nyújt a folyamatban lévő projektekről, segít nyomon követni a testületi szintű célokhoz viszonyított haladást, és biztosítja, hogy mindenki egyetértse a legfontosabb mutatókkal.

Adatvizualizáció: Az egyéni nézetek, mint például a lista, táblázat és irányítópultok segítenek vizualizálni a projekt előrehaladását, az ütemtervet és a munkaterhelés elosztását, így a testület könnyebben megértheti a fontos információkat.

A ClickUp Board Report Template segítségével a testületi jelentések kevésbé lesznek nyomasztóak, jobban strukturáltak és jobban elősegítik az együttműködést.

A ClickUp használatának előnyei az adaptív projektmenedzsmentben

A ClickUp felbecsülhetetlen értékű eszköz a tanácsadó testület irányításához, amely alapvető előnyöket biztosít, amelyek javítják az együttműködést és az alkalmazkodóképességet a tanácsadói funkciók összetettségének kezelésében.

A legfontosabb előnyök:

Testreszabható munkafolyamatok: A munkafolyamatokat az tanácsadó testület konkrét igényeihez igazíthatja, biztosítva a találkozók ütemezésének, a dokumentumok megosztásának és a megbeszélések nyomon követésének zökkenőmentes folyamatát.

Valós idejű együttműködés : A dokumentumok megosztásával és frissítésével elősegíti a tanács tagjai és csapata közötti zökkenőmentes kommunikációt, biztosítva, hogy mindenki összhangban legyen a legfontosabb döntésekkel és kezdeményezésekkel.

Agilis feladatkezelés: A testület tevékenységéhez kapcsolódó feladatokat rugalmasan kezelje, lehetővé téve a prioritások és az ütemtervek gyors módosítását a testület igényeinek változásával.

Célkövetés: Határozza meg és kövesse nyomon a tanácsadó testület céljainak elérését, segítve a tagokat abban, hogy a stratégiai kezdeményezésekre és a kívánt eredményekre összpontosítsanak.

Átfogó irányítópultok: intuitív irányítópultok segítségével nyerhet betekintést a tanácsadó testület teljesítményébe és a folyamatban lévő projektekbe.

A ClickUp rugalmas funkcióinak kihasználásával biztosíthatja, hogy tanácsadó testülete nagyobb rugalmassággal és reagálóképességgel működjön, ami végső soron növeli hatékonyságát és hatását a szervezetre.

Esettanulmányok és valós példák tanácsadó testületekről

Íme néhány valós példa és esettanulmány sikeres vállalkozásokról, amelyek jelentősen profitáltak tanácsadó testületeik betekintéséből és támogatásából.

Tesla

Helyzet: Amikor a Tesla be akart törni a kínai piacra – amely az egyik legnagyobb elektromos járműpiac a világon –, szabályozási akadályokkal és kemény versennyel szembesült.

Hogyan segített a tanácsadó testület: A Tesla tanácsadó testületében kínai szabályozások, üzleti gyakorlatok és fogyasztói magatartás terén jártas szakértők ültek, akik stratégiai tanácsokkal látták el a Teslát.

Eredmény: A Tesla megépítette a Gigafactory Shanghai-t, az első gyártóüzemét az Egyesült Államokon kívül. Ennek eredményeként a Tesla gyorsan növelte termelési kapacitását és értékesítését a régióban, ami jelentősen hozzájárult globális bevételeinek növekedéséhez.

UPS Capital

Helyzet: A UPS Capitalnak javítania kellett alapvető működésén.

Hogyan segített a tanácsadó testület: A UPS Capital ügyfél-tanácsadó testülete tanulmányozta a vállalat alapvető működését. Az e-kereskedelemről folytatott megbeszélések során a tagok különböző beszállítókat és platformokat azonosítottak, ami a termékek pozicionálásának átgondolásához és a weboldal teljes átalakításához vezetett. Különböző megoldásokat is teszteltek.

Eredmény: Miután a UPS Capital végrehajtotta a CAB javaslatait, észrevehető emelkedést tapasztaltak a Net Promoter Scores (NPS) mutatójukban.

Iron Mountain

Helyzet: Az Iron Mountain tanácsra szorult termékstratégiájával kapcsolatban.

Hogyan segített a tanácsadó testület: Az Iron Mountain tanácsadó testülete az alapító csapattal együttműködve hasznos útmutatókat készített, amelyek fontos iparági kihívásokkal foglalkoznak. Együttműködtek iparági rendezvényeken és kerekasztal-megbeszéléseken, miközben keresztértékesítési és felértékesítési lehetőségeket kerestek, ezzel is bizonyítva a tanácsadó testület valódi hatását az üzleti növekedésre.

Eredmény: A tanácsadó testület hatása leginkább az ügyfél-elkötelezettségre és a marketingstratégiákra gyakorolt hatásban tükröződik.

Deutsche Bank

Helyzet: Egy olyan időszakban, amikor a társadalmi, technológiai és geopolitikai fejlemények gyorsan megváltoztatják a bankok működési környezetét, a Deutsche Bank igazgatótanácsa 2022-ben létrehozott egy új globális tanácsadó testületet.

Hogyan segített a tanácsadó testület: A Deutsche Bank üzleti, tudományos és politikai szakértőkből álló tanácsadó testületet hozott létre. Feladatuk az volt, hogy tanácsot adjanak az igazgatóságnak a bankra és ügyfeleire jelentős hatással lévő alapvető fejleményekről.

Ez segített nekik abban, hogy kínálatukat és marketingstratégiájukat a helyi kultúrához igazítsák.

Eredmény: A Deutsche Bank 2022-ben jelentős nyereségnövekedést jelentett, és 2007 óta a legmagasabb nyereségét érte el. Ez a siker egy átfogóbb átalakítási stratégia része volt, amelyet a globális tanácsadó testület valószínűleg stratégiai tanácsadással támogatott.

A tanácsadó testület szakértelmének és hálózatainak kihasználásával a vállalatok megalapozottabb döntéseket hozhatnak, gyorsabban innoválhatnak és hatékonyabban navigálhatnak az üzleti fejlődés bonyolult útvesztőjében.

Olvassa el még: Hogyan lehet produktív megbeszéléseket tartani?

Miért van szüksége tanácsadó testületre a vállalkozásának?

A tanácsadó testület pótolhatja a legfontosabb ismeretbeli hiányosságokat, javaslatokat tehet az induló és kisvállalkozások számára az OKR-ek tekintetében, mentorálhatja a vezetői csapatot, és felgyorsíthatja a növekedést. A nagyobb vállalatok számára a tanácsadó testület speciális szakértelemmel járul hozzá az innováció előmozdításához és a komplex piaci változások kezeléséhez.

Ezenkívül, ha tanácsadó testületében elismert iparági személyiségek is helyet kapnak, az növelheti alapítócsapatának hitelességét a befektetők, ügyfelek és partnerek szemében.

Ezzel szemben érdekellentét alakulhat ki, ha tanácsadói olyan szervezetekhez kötődnek, amelyek potenciálisan versenytársaik lehetnek, vagy ha tanácsaik nem állnak összhangban a vállalat elképzeléseivel.

Bár a tanácsadó testületek előnyösek, egy hatékony tanácsadó testületi program működtetése jelentős idő- és energia befektetést igényel. A ClickUp azonban átfogó eszközkészletet kínál, amelynek célja az együttműködés, az ütemezés és a projektmenedzsment egyszerűsítése. Ez biztosítja, hogy a tanácsadó testület irányítása ne legyen bonyolult, időigényes feladat.

Regisztráljon még ma egy ingyenes ClickUp-fiókra, és emelje vállalatának stratégiai tervezését egy új szintre.