14 ingyenes napi feladatkövető Google Táblázatok sablon

Képzelje el, hogy a nap elején elkészít egy teendőlistát, de mire befejezi a napot, már nem tudja, hol tart a feladatokkal. Ez akkor fordulhat elő, ha túl sok a teendője; a feladatok nyomon követése és a határidők kezelése kaotikus lesz.

Szóval, mi a megoldás? A Google Táblázatok feladatkövetői.

A Google Táblázatok feladatkövetői akkor is jól jönnek, ha Ön újonc vagy tapasztalt szakember. Egyszerűek, könnyen használhatók, és hasznosak a teendők tervezéséhez és nyomon követéséhez.

Ebben a blogbejegyzésben ingyenes, napi feladatkövető Google Táblázatok sablonokat mutatunk be, amelyekkel a feladatok és a csapatok kezelése rendkívül egyszerűvé válik. Maradjon velünk a végéig!

14 ingyenes Google Táblázatok feladatkövető sablon

A napi feladatkövető Google Táblázatok sablonok értékes eszközök, amelyek segítenek a feladatkezelés egyszerűsítésében. Íme néhány ingyenes Google Táblázatok feladatkövető sablon:

1. Feladatkövető sablon a ClickUp-tól

Szervezze meg munkamenetét a ClickUp feladatkövető sablonjával

A ClickUp feladatnyomkövető sablonja egy azonnal használható Google Táblázatok sablon, amely segítségével strukturált módon szervezheti és nyomon követheti feladatait. Olyan mezőket tartalmaz, mint a Feladat neve, Prioritás, Felelős, Állapot, Kezdési dátum, Határidő és Megjegyzések, amelyek segítségével könnyedén kézben tarthatja napi munkáját.

Hogyan használja:

Adjon hozzá határidővel és prioritással rendelkező feladatokat, hogy mindig rendezett maradjon

Kövesse nyomon a feladatok állapotát olyan legördülő menük segítségével, mint a „Teendő”, „Folyamatban” és „Kész”.

Rendeljen hozzá feladatokat, és frissítse az előrehaladást a munka előrehaladtával

Használja a megjegyzések részt a háttérinformációk vagy frissítések hozzáadásához

Kinek készült:

A napi munkaterhelést kezelő szakemberek — tökéletes megoldás projektmenedzserek számára, akik feladatokat osztanak ki, határidőket követnek nyomon és több teljesítési elem előrehaladását figyelik egy áttekinthető nézetben.

Tanulók, akik tanulmányi feladatokkal foglalkoznak — kiválóan alkalmasak a diákok számára a házi feladatok, csoportos projektek és vizsgafelkészülési feladatok szervezéséhez, hogy következetesek maradjanak és elkerüljék a utolsó pillanatban jelentkező stresszt.

Személyes teendőket egyensúlyozó egyének — ideális azok számára, akik háztartási teendőket, megbízásokat és mellékprojekteket követnek nyomon, miközben mindent egyetlen ellenőrzőlistán tartanak rendben.

2. Napi és havi feladatkövető sablon a Template.net-től

A Template.net Napi és havi feladatkövető sablonja egy alapvető sablon, amely lehetővé teszi a feladatok hatékony tervezését és kezelését. Segít egyszerűsíteni a munkafolyamatokat, nyomon követni az előrehaladást, és soha nem hagyni ki a határidőket.

Hogyan használja:

Tervezze meg és tekintse át a feladatokat napi és havi szinten

Összpontosítson az időgazdálkodásra

Hozzon létre egyedi feladatlistákat, beleértve az állapotfrissítéseket, a prioritásokat és a határidőket

Rendezze a feladatokat fontossági sorrendbe a határidők alapján

Kövesse nyomon az előrehaladást valós időben

Ideális: Mindenkinek, aki szeretne rendszerezett maradni és hatékonyan kezelni az idejét. Tökéletes megoldás azoknak a elfoglalt embereknek, akik a napi feladatok és a hosszú távú projektek között egyensúlyoznak.

2. Napi feladatkövető sablon a Template.net-től

A Template.net Napi feladatkövető sablonja egy egyszerű Google Táblázatok sablon, amely segít nyomon követni a napi feladatait. A testreszabható teendőlista-sablon lehetővé teszi a munkarend hatékony megszervezését.

Hogyan használja:

Hozzon létre és szervezzen egyedi teendőlistákat egy helyen

Egyszerűsítse a napi teendőket a termelékenység növelése érdekében

Kövesd nyomon a függőben lévő és a befejezett feladatokat

Dolgozzon együtt a csapattagokkal a feladatokon

Ideális: elfoglalt szakemberek számára, akik naponta vagy havonta tervezik és rangsorolják feladataikat, és valós időben követik nyomon az előrehaladást, hogy elkerüljék a határidők elmulasztását.

3. Feladatkövető sablon a Template.net-től

A Template.net Feladatkövető sablonja egy másik napi feladatkövető Google Táblázatok sablon, amely megkönnyíti a feladatok nyomon követését. Letöltheti Excel vagy Google Táblázatok formátumban, hogy hatékonyan követhesse nyomon feladatait és határidőit.

Hogyan használja:

Kategorizálja a feladatokat az egyszerű nyomon követés érdekében

A feladatok előrehaladásának megtekintése diagramok segítségével

Hozzon létre egyedi feladatállapotokat, például „teendő”, „függőben”, „befejezve”, „felfüggesztve” stb.

Testreszabhatja az egyes feladatok mezőit és megjegyzéseit

Ideális: Mindenkinek, aki szervezett módszert keres a feladatok kategorizálására és a haladás nyomon követésére, hogy hatékonyan tartsa be a határidőket.

4. Feladatállapot-nyomkövető sablon a Template.net-től

A Template.net Feladatállapot-nyomkövető sablonja megkíméli Önt a feladatok emlékezésének fáradalmától, és megkönnyíti azok nyomon követését. Professzionális elrendezést biztosít a projekt tevékenységeinek és frissítéseinek nyomon követéséhez.

Hogyan használja:

Adja meg és rendszerezze az adatokat oszlopokban

Adjon hozzá testreszabható mezőket, hogy azok az Ön egyedi igényeinek megfeleljenek

Szerkessze a szakaszokat további információk hozzáadásához

Adatok vizualizálása táblázatokkal és grafikonokkal

Ideális: elfoglalt szakemberek számára, akik táblázatok és grafikonok segítségével gyorsan, egy pillantásra szeretnék áttekinteni a feladatok előrehaladását.

5. Google Táblázatok teendőlista-sablon a Zapier-től

via Google Táblázatok

A Zapier által készített Google Táblázatok teendőlista-sablon egy napi feladatkövető Google Táblázatok-sablon, amellyel beállíthatja a rendszeres teendőlistáját, és nyomon követheti a feladatok előrehaladását. Bár leginkább személyes teendőlistákhoz alkalmas, ezt a sablont munkahelyi feladatokhoz is használhatja, és megoszthatja a csapatával, hogy mindenki naprakész legyen.

Hogyan használja:

Használja a feladatok, napok és megjegyzések szakaszokat a teendőlista összeállításához

Jelölje meg a kiemelt fontosságú feladatokat, és válasszon színeket az egyes feladatok állapotának jelöléséhez

Adjon hozzá egyéni oszlopokat, például feladat típus, becsült idő, később elvégzendő feladatok stb.

Jelölje be a feladatokat, ahogy elvégzi őket, állapot hozzáadásával vagy áthúzással

Ideális: Mindenkinek, aki napi teendőlistákat szeretne készíteni, hogy időben elvégezze a feladatait.

6. Unito Google Táblázatok feladat-előrehaladási nyomkövető sablonja

via Google Táblázatok

Az Unito által készített Google Táblázatok feladat-előrehaladási nyomkövető sablon egy átfogó Google Táblázatok sablon, amely lehetővé teszi az eszközök összekapcsolását és a szinkronizálni kívánt feladatok kiválasztását. Ez a táblázatsablon segít előrehaladási jelentések készítésében az egyszerű elemzés érdekében.

Hogyan használja:

Használja a „Data dump” fület az összes projektfeladat szinkronizálásához

Készítsen előrehaladási jelentéseket a folyamatban lévő, befejezett és lejárt feladatok nyomon követéséhez

Készítsen oszlop-, kör- és burndown-diagramokat a feladatok és a sprintek szerinti előrehaladás nyomon követéséhez

Kövesse nyomon a csapat tagjainak munkaterhelését, és tervezze meg az erőforrásokat

Ideális: Projektvezetők és menedzserek számára, akik gyors és egyszerű módszert keresnek a feladatok előrehaladásáról szóló jelentések elkészítéséhez, amelyeket megoszthatnak az érdekelt felekkel.

A Google Táblázatok feladatkövetéshez való használatának korlátai

Bár a napi feladatkövető Google Táblázatok sablonok segíthetnek a teendők hatékony nyomon követésében, néhány kihívással szembesülhet.

Íme a Google Táblázatok mindennapi feladatok nyomon követésére való használatának hátrányai:

Korlátozott együttműködés : A Google Táblázatok nem a legjobb eszköz az együttműködéshez. Hibaérzékenyebb, és lelassulhat, ha egyszerre több ember dolgozik rajta.

Skálázhatósági problémák : Ahogy a feladatlista egyre hosszabb lesz, a Google Táblázatok sablonjai egyre zsúfoltabbá válnak. Külön munkalapokat kell vezetnie, ami megnehezíti a feladatok megtalálását és nyomon követését

Korlátozott automatizálás : A Google Táblázatok sablonjaival nem automatizálhatja a munkafolyamatokat vagy a feladatok kiosztását. Sok kézi munkát igényel, beleértve a feladatállapotok frissítését, a testreszabást stb.

Biztonsági aggályok : Nincsenek olyan robusztus biztonsági funkciók, mint a részletes hozzáférés-vezérlés, ami miatt a szoftver kockázatos lehet érzékeny projektadatok tárolására.

Értesítések hiánya: A Google Táblázatok sablonok nem nyújtanak automatikus emlékeztetőket a feladatok befejezéséről vagy a közelgő határidőkről

Alternatív feladatkövetési és -kezelési sablonok

Ha a Google Táblázatok sablonjainak korlátai miatt küszködik, ideje alternatívákat keresni. A hatékony feladatkövetéshez és -kezeléshez a ClickUp-ot ajánljuk.

A ClickUp egy all-in-one feladatkezelő eszköz, amely segít a személyes és szakmai teendők létrehozásában és kezelésében. Lehetővé teszi célok és mérföldkövek kitűzését, teendőlisták készítését, a feladatokon való csapatmunkát, az ütemtervek nyomon követését, az erőforrások kezelését, valamint az emlékeztetők és munkafolyamatok automatizálását.

A ClickUp segítségével a feladatokat a saját igényeinek megfelelően is megjelenítheti egyedi nézetekkel, például táblázatos, listás, naptáros és táblás nézetekkel.

Jelenítse meg adatait táblázatokban a ClickUp táblázati nézetével

Például a ClickUp táblázati nézete segítségével azonnal táblázatokat hozhat létre, és a projektadatokat mezőkben és sorokban jelenítheti meg. Ezt a nézetet adatbázisok létrehozására és a feladatok rekordokként való rendszerezésére is használhatja. És a legjobb az egészben? Ezzel a nézettel összekapcsolhatja az ügyfeleket a megrendelésekkel, valamint a linkeket a hibajelentésekkel.

Tehát, ha megszokta a Google Táblázatok használatát, de nem szeretne a korlátaival bajlódni, a ClickUp táblázati nézete a tökéletes megoldás.

Ezen felül a ClickUp is számos sablont kínál a feladatkezeléshez. Ezek a sablonok megkönnyítik a mindennapi munkát, és kiváló alternatívát jelentenek a Google Táblázatokhoz. Nézzük meg ezeket a sablonokat részletesen!

1. ClickUp egyszerű feladatkezelő sablon

Hozzon létre egy szervezett feladatkezelő rendszert a ClickUp egyszerű feladatkezelő sablonjával

Ha most kezd el foglalkozni a feladatkezeléssel, és napi ellenőrzőlista-alkalmazásokat keres, próbálja ki a ClickUp egyszerű feladatkezelési sablonját.

Ez a projektkövető sablon tökéletes a feladatok szervezéséhez – legyen szó akár a mindennapi tevékenységekről, akár a munkával kapcsolatos feladatokról. A sablon Lista, Tábla és Dokumentum nézeteket kínál, hogy a feladatokat úgy ábrázolhassa, ahogyan szeretné. Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

A feladatok vizualizálása és prioritásba rendezése

Kövesse nyomon a teendőit

Adja hozzá a feladat részleteit az Egyéni mezők segítségével

Miért ajánljuk?

A munkád szervezettségének megőrzésének egyik legegyszerűbb módja egy olyan sablon használata, amely beépített utasításokat tartalmaz egy tartós feladatkezelő rendszer létrehozásához.

Kinek készült:

Kis csapatok számára, akiknek egy átlátható feladatrendszerre van szükségük — tökéletes megoldás azoknak a SaaS-startupoknak, amelyek bonyolult folyamatok nélkül szeretnék kezelni a funkciók bevezetését, az ügyfelek kéréseit és a hibajavításokat.

Kampányokat koordináló marketingcsapatok — kiválóan alkalmasak a tartalomkészítés, a hirdetések elindítása és a közösségi média feladatok nyomon követésére egy egyszerű, könnyen frissíthető listában.

Értékesítési csapatok, amelyek a kapcsolattartást és az utánkövetést kezelik — ideális SDR-ek és ügyfélmenedzserek számára, akik rendezett módon szervezik a potenciális ügyfelek felkutatását, a hívásütemterveket és a folyamatban lévő tevékenységeket.

2. ClickUp napi feladatkezelő sablon

Tervezze meg napi feladatait a ClickUp napi feladatkezelő sablonjával

A ClickUp napi feladatkezelő sablon egy tervező, amely lehetővé teszi a mindennapi találkozók, feladatok, események és teendők ütemezését. Ez a testreszabható tervező segít abban, hogy időben haladjon, így nem kell egész nap dolgoznia.

Ezzel a napi tervezővel a következőket teheti:

Osztályozza a feladatokat munka, személyes vagy célok kategóriákba

Kövesse nyomon az előrehaladást táblázatok és grafikonok segítségével

A feladatok fontossági sorrendbe állítása

Javítsd az időgazdálkodásodat

A sablon segít koncentrálni és motivált maradni, így halogatás nélkül, gyorsan elvégezheti a feladatokat.

Miért ajánljuk?

Meghatározhat konkrét célokat és fontos mérföldköveket, a Naptár nézet segítségével megtervezheti a napját, és a Gantt-diagramok segítségével nyomon követheti az előrehaladást.

Kinek készült:

Termékfejlesztő csapatok — ideálisak a napi sprint feladatok, a minőségbiztosítási tesztelési feladatok és a gyors hibajavítások nyomon követéséhez, hogy a kiadások zökkenőmentesen haladjanak.

Marketingcsapatok — kiválóan alkalmasak a napi feladatok, például tartalmi vázlatok, közösségi média bejegyzések és kampányoptimalizálások kezelésére, anélkül, hogy elveszítenék a lendületet.

Ügyfélsiker-csapatok — ideálisak a napi ügyfél-ellenőrzések, az ügyfélbevezetési lépések és a támogatási nyomon követések szervezéséhez, az ügyfélelégedettség biztosítása érdekében.

3. ClickUp napi feladatlista-sablon

Tervezze meg és rangsorolja a munkát a ClickUp napi feladatlista-sablonjával

A ClickUp napi feladatlista-sablon egy rutin-tervező és nyomkövető, amely segít jó szokásokat kialakítani, valamint megtervezni és fontossági sorrendbe állítani a mindennapi munkát anélkül, hogy túlterheltté válna. Ezenkívül testreszabási lehetőségeket is kínál, például egyéni nézeteket, mezőket, állapotokat és munkafolyamatokat, beleértve a Gantt-diagramot, a listát és a naptárat.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Részletes teendőlista létrehozása és kezelése

Szervezze meg a feladatokat, és összpontosítson a legfontosabbakra

Kövesse nyomon az összes feladatot egy helyen

Miért ajánljuk?

A teendőlista-sablon beépített integrációkkal és automatikus értesítésekkel segít a határidők betartásában.

Kinek készült:

Tervezőcsapatok — tökéletesek a napi kreatív feladatok, például vázlatok, makettek és javítások lebontásához, hogy a határidők ne halmozódjanak fel.

Értékesítési csapatok — segít a kapcsolattartási listák, a nyomon követések és az ajánlatok határidőinek rendszerezésében, hogy a folyamatok minden nap zökkenőmentesen haladjanak.

HR-csapatok — kiválóan alkalmasak a toborzási feladatok, az interjúk ütemezésének és a munkavállalói kérések kezelésére, anélkül, hogy bármi is elkerülné a figyelmüket.

4. ClickUp projektfeladat-lista sablon

Kezelje személyes és szakmai feladatait a ClickUp projektfeladat-lista sablon segítségével

A ClickUp projektfeladat-lista sablonja ötvözi az alapvető és a fejlett funkciókat, így az egyik legjobb feladatkezelő sablon.

Ez a projektmenedzsment-sablon személyes és csapatfeladatok nyomon követésére és kezelésére használható. Öt nézettel rendelkezik: Dokumentum, Tábla, Lista, Naptár és Beágyazás. Ezen felül hozzáadhat egyéni állapotokat, például „Teendő”, „Folyamatban” és „Befejezve”, hogy hatékonyan követhesse nyomon a feladatokat.

Miért ajánljuk?

A sablon legfőbb előnye, hogy a Beágyazás nézet segítségével videókat ágyazhat be a sablonba, ami javítja a munka áttekinthetőségét.

Kinek készült:

Termékfejlesztő csapatok — kezelje a funkciók bevezetését, a hátralévő feladatokat és a sprint eredményeit egy strukturált feladatlista segítségével, amely biztosítja a fejlesztők, a minőségbiztosítók és a projektmenedzserek összehangolt munkáját.

Marketingcsapatok — tervezzék meg a kampányfeladatokat, a tartalomkészítést és a jóváhagyásokat egy helyen, hogy egyetlen határidő se maradjon figyelmen kívül.

Műveleti csapatok — kövessék nyomon a részlegek közötti projekteket, például a folyamatfejlesztéseket, a beszállítók bevonását és a megfelelési feladatokat egy áttekinthető, elszámoltatható formátumban.

5. ClickUp feladatkezelő sablon

Vezesse véghez projektjeit a ClickUp feladatkezelő sablon segítségével

A ClickUp feladatkezelő sablonja egy olyan projektmenedzsment-sablon, amelyre minden csapatnak szüksége van a projektek sikeres lebonyolításához. Beépített eszközeivel ez a sablon ideális több projekt kezeléséhez és a csapattal való együttműködéshez, hogy különböző munkafolyamatokon dolgozhassanak egy helyen.

A sablon hat dinamikus nézettel rendelkezik, amelyek közül a Csapat nézet emelkedik ki.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Osztja a feladatokat három listába: Ötletek, Elmaradt feladatok és Teendők

Együttműködés a csapatokkal

Rendezze a feladatokat prioritás, állapot vagy osztály szerint

Kövesse nyomon és optimalizálja a munkafolyamatokat

Miért ajánljuk?

A Team (korábban Box) nézet segítségével áttekintheti mindenki munkaterhelését, így átgondoltan oszthatja el a feladatokat. Előre elkészített egyéni mezőket kínál, így láthatja, kinek melyik feladatot osztották ki, mikor esedékes a határidő, és valós időben követheti a feladat előrehaladását. Ezen felül egyéni mezőket is hozzáadhat olyan részletekhez, mint a költségvetés, linkek vagy egyéb mellékletek.

Kinek készült:

Termékmenedzsment csapatok — ne hagyjon ki többé egyetlen funkciókérést vagy hibajelentést sem. Tervezze meg a sprinteket, kövesse nyomon a kiadásokat, és hangolja össze a fejlesztőket, a minőségbiztosítást és a termékmenedzsereket, hogy a tervei valóban megvalósuljanak.

Marketingcsapatok — vezessék kampányaikat úgy, mint egy jól bejáratott gépezet. Kövessék nyomon a tartalmakat, jóváhagyásokat, hirdetésindításokat és eseményeket egy helyen, és teljesítsenek minden határidőt káosz és zavar nélkül.

Értékesítési csapatok — zárja le az üzleteket gyorsabban a kristálytiszta feladatkövetés segítségével. Kezelje az ügyfelek megkeresését, az utánkövetést, az ajánlatokat és a szerződéseket egy listában, és ne hagyjon ki egyetlen lehetőséget sem.

6. ClickUp tennivalók sablon

Feladatok kezelése – a létrehozástól a kiosztásig és a nyomon követésig a ClickUp Work To Do sablon segítségével

A ClickUp Work To Do sablon a tökéletes eszköz a heti feladatok szervezéséhez. Segít a napi feladatokat a heti tervnek megfelelően megtervezni, hogy a hét produktív legyen. Röviden: ez a sablon minden szükséges eszközt tartalmaz a feladatok elvégzéséhez.

A ClickUp „Work To Do” sablonjával a következőket teheti:

Kövesse nyomon az előrehaladást Gantt-diagramokkal és Kanban-táblákkal

Koncentráljon a prioritást élvező feladatokra

Bontsa le a komplex projektfeladatokat kezelhetőbb részekre

A feladatok időtartamának nyomon követése

A sablon használatához állítson be egyértelmű célokat, és kezdje el létrehozni a feladatait. A ClickUp Tasks segítségével leírásokkal, alfeladatokkal és határidőkkel tervezheti és szervezheti a feladatokat. Címkéket adhat a feladatokhoz a könnyebb keresés érdekében, feladatokat rendelhet a csapattagokhoz, sőt a Naptár nézetben megtekintheti a feladatok idővonalát is.

Miért ajánljuk?

Ez a sablon kiválóan alkalmas a heti munkarendjének áttekintésére és prioritásainak meghatározására a Heti naptár nézet segítségével.

Kinek készült:

A termékfejlesztő csapatok a funkciókérés, a hibajavítások és a sprint-elemekből világos, megvalósítható feladatokat alakítanak ki, amelyekkel a projektek a terv szerint haladnak

A marketingcsapatok egy helyen kezelik a kampányokat, a tartalmi feladatokat és a bevezetési feladatokat, hogy minden határidőt betarthassanak

Értékesítési csapatok, akik napi kapcsolattartást, nyomon követést és üzletkötési mérföldköveket szerveznek a hatékony folyamatok fenntartása és a világos áttekinthetőség érdekében

7. ClickUp egyszerű teendőlista-sablon

Kezelje az összes teendőjét egy helyen a ClickUp egyszerű teendőlista-sablonjával

A ClickUp egyszerű teendőlista-sablonja egyszerűsíti a feladatkezelést azáltal, hogy az összes teendőjét egy helyen gyűjti össze. Lehetővé teszi a prioritások, a felelősök és a határidők megtekintését, így nem marad le a fontos információkról.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Rendezze a feladatokat különböző kategóriákba

Feladatok kiosztása a csapat tagjainak

Állítson össze egy világos teendőlistát, amelyet mindenki követhet

A ClickUp többi sablonjához hasonlóan ez is egyedi állapotokkal, mezőkkel és nézetekkel rendelkezik. Tartalmaz egy állapot táblát, amely biztosítja az összes feladat könnyű elérhetőségét. A sablon lehetővé teszi a feladatok címkékkel történő nyomon követését is, és automatizálásokkal megkönnyíti a feladatkezelést.

Miért ajánljuk?

Ez az egyszerű sablon akkor segít, ha több feladatot kell egyszerre ellátnia. Prioritásba sorolhatja a feladatait, és a Prioritizált feladatok nézet segítségével biztosíthatja, hogy a megfelelő sorrendben végezze el őket.

Kinek készült:

Termékfejlesztő csapatok, amelyek nyomon követik a napi funkciófejlesztési feladatokat, gyorsjavításokat és sprintelemeket anélkül, hogy túlbonyolítanák a munkafolyamatokat

Marketingcsapatok, akik tartalmi vázlatokat, kampányfeladatokat és jóváhagyásokat szerveznek egy egyszerű, könnyen frissíthető ellenőrzőlistában

Értékesítési csapatok, amelyek egy helyen hatékonyan kezelik a kapcsolattartást, az utánkövetést és az üzletkötéssel kapcsolatos teendőket

8. ClickUp naptár feladatlista-sablon

A ClickUp Naptár teendőlista sablon segítségével áttekintést kaphat heti vagy havi feladatairól.

A ClickUp naptár feladatlista-sablon egy olyan eszköz, amely gyors áttekintést nyújt a heti, kétheti vagy havi teendőiről. Segít a szervezettségben, hogy minden kitűzött célját elérhesse.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Ütemezze a feladatokat, hogy ne hagyjon ki határidőket

A jobb áttekinthetőség érdekében csoportosítsa a feladatokat kategóriákba

Részletes feladatadatok megtekintése

Kövesse nyomon a feladatok előrehaladását

Ismerje meg, mennyi időbe telik egy feladat elvégzése

Ez a sablon öt egyedi nézettel rendelkezik, különböző ClickUp-konfigurációkban: szerepkör szerint, értekezlet-kérés szerint, kategória szerint, ütemtervek szerint és kezdő útmutató szerint. A naptári teendőlista nyomon követését függőségi figyelmeztetésekkel, időkövetéssel és egyéb funkciókkal is kiegészítheti.

Miért ajánljuk?

A sablon tartalmaz egy „Találkozókérelmek” nézetet, amely segítségével nyomon követheti a közelgő találkozókat és az azok előtt elvégzendő feladatokat.

Kinek készült:

A termékfejlesztő csapatok a funkciók bevezetését, a sprint határidőket és a hibajavításokat közvetlenül a naptárban ütemezik, így minden átláthatóvá válik

A marketingcsapatok egy képernyőn tervezik a kampányfeladatokat, a tartalmi határidőket és a bevezetési ütemtervet, hogy ne maradjanak le a tervezettől

Értékesítési csapatok, akik a legfontosabb dátumok köré szervezik a kapcsolattartást, az utánkövetést és az üzletkötési mérföldköveket, hogy fenntartsák a folyamatok áramlását

Ideális: Mindenkinek, akinek sűrű a napirendje, és áttekintést szeretne kapni a következő hetek összes találkozójáról és feladatáról.

De ez még nem minden. Ezen sablonok mellett a ClickUp Feladat sablonok funkciója lehetővé teszi saját sablonok létrehozását is. Így sablonokat készíthet ismétlődő feladatokhoz és munkafolyamatokhoz, és javíthatja a termelékenységet. Ráadásul egyszerűek, testreszabhatók, és nem igényelnek külön képzést.

Mi jellemzi egy jó feladatkövető sablont?

A feladatkövető sablonok segítenek a mindennapi feladatok nyomon követésében és kezelésében. Egy jó feladatkövető sablon a következőket tartalmazza:

Feladatleírások : A sablonnak helyet kell biztosítania a feladatleírások számára, például linkek, képek, dokumentumok és egyéb források hozzáadásához.

Prioritás : A jó feladatkövető sablonok lehetővé teszik, hogy minden feladatot a határidő vagy a feladat fontossága alapján prioritási szint szerint kategorizáljon

Feladatcímkék : A sablonnak lehetővé kell tennie címkék használatát a feladatok megjelöléséhez, hogy azok könnyen kereshetők és elérhetők legyenek

Testreszabás : A sablonnak szerkeszthetőnek és testreszabhatónak kell lennie, hogy megfeleljen az adott üzleti igényeknek

Adatvizualizáció : A feladatkövető sablonoknak tartalmazniuk kell táblázatokat és grafikonokat a függőben lévő és a befejezett feladatok megtekintéséhez stb.

Megjegyzések: A jobb áttekinthetőség érdekében legyen egy megjegyzések rész, ahová további feladatadatokat lehet hozzáadni.

Kezelje feladatait hatékonyabban a ClickUp segítségével

Kétségtelen, hogy a napi feladatok nyomon követésére szolgáló Google Táblázatok sablonok hasznosak a feladatok és a teendőlisták kezelésében.

A Google Táblázatok azonban nem tökéletesek. Ha rendszeresen több feladatot kell kezelnie és különböző csapatokkal kell együttműködnie, a Google Táblázatok sablonjainak használata minden nyomon követéséhez kihívást jelenthet. Itt jönnek képbe a ClickUp-hoz hasonló feladatkezelő szoftverek.

A ClickUp sablongyűjteménye számos táblázatsablont kínál, amelyek ideálisak személyes teendők és szakmai projektek kezeléséhez. Ezek az ingyenes sablonok számos testreszabási lehetőséget és további funkciókat kínálnak, beleértve az értesítéseket és a munkafolyamatok automatizálását.

Ezen felül a ClickUp feladatkezelési és mesterséges intelligencia funkciói is rengeteg kényelmet nyújtanak.

Akkor miért küszködne a Google Táblázatokkal? Regisztráljon a ClickUp-ra, és töltse le ezeket a sablonokat még ma.