Hogyan lehet javítani a fáziskapuzási folyamatot a projektmenedzsmentben?

Ha a „fáziskapu” kifejezés hallatán azt gondolja, hogy ez is csak egy újabb sztárbotrány, nem hibáztatjuk. A projektmenedzsmentben azonban a fáziskapu egyáltalán nem vitatott kérdés.

Valójában a termékfejlesztési folyamaton belül ez egy hatékony keretrendszer, amely struktúrát biztosít, csökkenti a kockázatokat és jól meghatározott szakaszokon keresztül hatékonyan biztosítja a haladást.

Mi is az a fáziskapuzás? Miért van rá szükség? Hogyan használhatja a projektmenedzsmentben? Derítsük ki!

A fáziskapuzási folyamat megértése

A fáziskapu, más néven szakaszkapu, egy olyan folyamat, amely lépésről lépésre irányítja a projektet a koncepciótól a befejezésig. Fáziskapu néven ismert, mert szó szerint egy fázist követ egy kapu.

Fázis : A „fázis” egy : A „fázis” egy projektmenedzsment szakaszt jelöl, például ötletgenerálás, megvalósíthatósági elemzés, fejlesztés, tesztelés és megvalósítás.

Kapu: Minden fázis között van egy „kapu”, egy döntési pont, ahol értékeled a projekt előrehaladását és döntesz a következő fázisba való továbblépésről.

A fázisok és kapuk mellett a folyamatnak még három alapvető eleme van.

Eredmények: Az egyes fázisok végén elvégzendő legfontosabb feladatok vagy munkatermékek a fázis átlépéséhez.

Kritériumok: A projekt értékeléséhez minden egyes kapunál használt, előre meghatározott szabványok.

Kapuőrök: Döntéshozók, akik minden kapunál értékelik a projektet, és eldöntik, hogy azt le kell-e állítani, módosítani kell-e, vagy tovább kell-e vinni.

Hogyan működik a fáziskapuzási folyamat?

Elméletileg minden fázis végén az érdekelt felek összeülnek, hogy áttekintsék az elért eredményeket és meghozzák a döntéseket. Tehát minden fázis után van egy kapu, amely csak akkor nyílik meg, ha az előző szakasz teljesítése megfelel a sikerkritériumoknak.

Példa a fázis-kapu rendszerre [Forrás: Wikimedia Commons ]

Például a követelmények összegyűjtése után a termékmenedzserek meggyőződnek arról, hogy minden szükséges elem rendelkezésre áll a fejlesztés megkezdéséhez, és zöld utat adnak a projektnek. 🚦

A gyakorlatban ez kissé bonyolultabb lehet. Ezért a projektmenedzserek különböző eszközöket és keretrendszereket használnak a fáziskapuk sikerének biztosítására.

Lényegében a fáziskapuzás egy cselekvések és döntések váltakozó folyamata. A siker esélyeinek javítása érdekében a csapatok számos döntéshozatali keretrendszert alkalmaznak a folyamat során. A leggyakoribbak a következők.

Információgyűjtés

A szoftverfejlesztési projekt megkezdése előtt a termékmenedzserek és az üzleti elemzők együttesen gondosan összegyűjtik az összes releváns információt. Ez magában foglalja:

Követelmények

Elfogadási kritériumok és sikermutatók

Az infrastruktúra és a folyamatok jelenlegi állapota

RACI mátrixban szereplő érdekelt felek listája

A fáziskapuzási folyamatban az összegyűjtött információk irányítják a döntéseket az egyes kapuknál.

Például a használhatósági mutatók a terméktől, az iparágtól és a felhasználói személyiségtől függően változhatnak. Ha idősebb korosztályú felhasználók számára fejleszt, érdemes nagy betűméretet, könnyen használható navigációt és bőséges térközöket alkalmazni az elemek között, hogy véletlenül ne kattintsanak semmire.

A termékcsapat a fejlesztés folytatásáról való döntés előtt ezeket a használhatósági mutatókat figyelembe véve értékeli a tervezési fázis eredményeit.

Megvalósíthatósági tanulmány

A projektmenedzsment első lépése annak eldöntése, hogy a projekt megvalósítható-e, azaz a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése. Ebben a fázisban a projektcsapatok a következő dimenziókban elemzik a megvalósíthatóságot.

Pénzügyi : A költségvetés fedezi-e a költségeket és biztosítja-e a várt jövedelmezőséget?

Műszaki : A termék úgy fejleszthető-e, hogy megfeleljen a javasolt technológiai stack követelményeinek?

Működési : Rendelkezünk-e a termék fejlesztéséhez szükséges készségekkel és eszközökkel? Képesek vagyunk-e betartani a reális határidőket a folyamat során?

Egyéb: Bizonyos esetekben a csapatoknak azt is meg kell vizsgálniuk, hogy van-e helye ennek a terméknek a piacon. Nem sérti-e valamely jogi keretrendszert?

Bár a megvalósíthatósági tanulmányt általában a folyamat kezdeti szakaszaiban végzik el a döntések megalapozása érdekében, néha a helyzet változásával a későbbi döntések megalapozásához is felhasználható.

Például, ha egy harmadik fél mobilalkalmazását fejleszti az X [korábban Twitter néven ismert] használatához, a platform API-jainak változásai az egész terméket megvalósíthatatlanná tehetik. Ilyen helyzetekben megvalósíthatósági tanulmányok segítségével lehet szükség szerint újraértékelni a praktikumot.

SWOT-elemzés

Ez az egyszerű és népszerű eszköz segít az üzleti csapatoknak a termékfejlesztés megkezdése előtt meghozni a legfontosabb döntéseket. A projekt indításának fázisában SWOT-elemzést [erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek] végeznek a projekt belső és piaci potenciáljának értékelése érdekében.

A fáziskapuzási folyamatban a SWOT-elemzés pontosan az lehet, amire szüksége van ahhoz, hogy a kezdeti szakaszban meghozza a folytatásra vagy a leállításra vonatkozó döntést.

Kockázatkezelés

Minden szoftverfejlesztési projekt számos belső és külső kockázattal szembesül. Ezek lehetnek olyan kritikusak és időérzékenyek, mint egy elosztott denial-of-service [DDoS] támadás a szervereken, vagy olyan hétköznapiak, de brutálisak, mint egy kulcsfontosságú projektforrás hirtelen távozása.

Mindkét esetben a projektcsapatok kockázatkezelési elemzést végeznek a potenciális problémák azonosítása és azok enyhítésére szolgáló tervek kidolgozása érdekében. Ezeket a kockázatokat minden fázisban értékelik a zökkenőmentes megvalósítás biztosítása érdekében.

Ezek az elemek bekerülnek a gate-felülvizsgálatokba, segítve az érdekelt feleket abban, hogy a gyűjtött adatok és elemzések alapján eldöntsék, folytatják, módosítják vagy leállítják-e a projektet.

A fázis-kapu folyamat megvalósítása

Ha megnézzük, a fázis-kapu folyamat egyszerű: munka, szünet, munka, szünet, munka, és így tovább. A szoftverfejlesztésben azonban több tucat mozgó alkatrész, több csapattag, technikai korlátok és erőforrás-korlátozások vannak.

A komplex szoftverfejlesztési projektekben a fáziskapuzási folyamat sikeres megvalósításához a következőkre van szükség:

Nézzük meg, hogyan működnek ezek együtt.

1. Határozza meg a projekt fázisait

A fáziskapuk sikeres megvalósításához gondosan meg kell határoznia az egyes fázisok kezdetét és végét. Például egy sprint közepén beiktatott kapu akadályozhatja a munkafolyamatokat. Ha a tervezést és fejlesztést kapu nélkül végzi el, akkor sok utómunkával kell számolnia.

Tehát mindenekelőtt világosan határozza meg a projekt egyes fázisait. Általában a csapatok olyan fázisokat használnak, mint a kezdeményezés, a tervezés, a fejlesztés, a tesztelés és az indítás. Íme néhány tipp, hogy ezt bármely ingyenes projektmenedzsment szoftverrel helyesen végezze el.

Fázisok szerinti bontás: Válassza ki a fázisok határait úgy, hogy azok megfeleljenek az Ön egyedi projektjének igényeinek és helyzetének. Gondoskodjon arról, hogy minden fázis egy jelentős projektszegmenst képviseljen, konkrét célokkal és eredményekkel.

Például a kis projektekben a fejlesztés és a kódfelülvizsgálat egy fázisban történhet. A nagy szervezetek, ahol ezeket a feladatokat külön csapatok végzik, két fázisra oszthatják. Tegye azt, ami Önnek a legjobban megfelel.

Tegye minden fázist egyértelművé. Ha két fázis átfedésben van, akkor nehezebb lesz kaput beiktatni közéjük.

Kommunikáció: Az Ön által használt projektmenedzsment eszközben jelölje meg egyértelműen az egyes fázisokat, hogy elkerülje a zavart. A ClickUp alkalmazásban mappák segítségével kezelheti az egyes fázisokat. Címkéket vagy egyéni mezőket adhat hozzá a címkék beállításához.

Használja a ClickUp hierarchia útmutatót a fázis-kapu egyszerű beállításához

Csapatmenedzsment: Segítsen a csapatnak megérteni az egyes fázisok határait, feladatait és mérföldköveit. A ClickUp projektcharta-sablonja kiválóan alkalmas a projekttel, annak fázisaival és kapuival kapcsolatos összes információ összefogására.

Töltse le ezt a sablont ClickUp projektterv sablonja

Ossza meg ezt a csapatával, jelölje meg a releváns érdekelt feleket, és rendeljen hozzá feladatokat közvetlenül innen – használja ezt a fázis-kapu projektmenedzsment élő, lélegző dokumentumaként. A könnyebb végrehajtás érdekében használja a projektáttekintési sablonok bármelyikét a beállításhoz. `

2. Határozza meg a kapu kritériumait

Ismeri a fázisokat, most pedig itt az ideje a kapuk telepítésének. Lényegében a fázis-kapu folyamat minden fázis végén egy kaput ír elő. Ez azt jelenti, hogy nem kell aggódnia a kapuk elhelyezkedése vagy a kinyitásukhoz szükséges feltételek miatt.

Határozza meg azokat a kritériumokat, amelyek alapján eldönti, hogy a projekt átléphet-e az egyik fázisból a következőbe. Például a projektindítási szakasz végén a következő kritériumok lehetnek szükségesek:

Üzleti követelmények

A projekt megvalósíthatóságát igazoló tanulmányok

Kockázatcsökkentési terv

Erőforrás-elosztási terv

Az érdekelt felek jóváhagyása

Használja ezt a listát a projektfolyamat-kezelés részeként, hogy biztosan minden rendelkezésre álljon, ami a folytatáshoz szükséges. Ha valamelyik elem hiányzik, a projektmenedzsernek vissza kell térnie és beszereznie azt. Gondoskodjon arról, hogy a teljesítendő feladatok egyértelműen legyenek meghatározva.

Ezután szánjon időt arra, hogy minden csapattaggal átnézze ezeket a kritériumokat, hogy mindenki ugyanazon az állásponton legyen.

ClickUp Goals a kapukritériumok és a sikermutatók kezeléséhez

A ClickUp Goals egyszerű, vizuális módszert kínál ezeknek a kapukritériumoknak a beállításához és a mindennapi munkához való kapcsolásához. Célokat és célértékeket hozhat létre, és mappákba rendezheti őket, hogy a megfelelő fázis végén felhasználhassa őket.

A haladásról szóló összesített jelentések valós időben mutatják az eredményeket. Minden egyes kapunál megnyithatja a ClickUp Dashboards alkalmazást, és közösen értékelheti a teljesítményt.

3. Kijelölje a kapuőröket

Minden egyes kapuhoz rendeljen konkrét személyeket vagy csapatokat, akik felelősek annak biztosításáért, hogy a kapu kritériumai teljesüljenek, mielőtt továbbhaladnának. Ezek a kapuőrök szükségesek ahhoz, hogy semmi – még a legkisebb sem – ne maradjon figyelmen kívül. Segítenek fenntartani a felelősségvállalást, meghozni a legfontosabb döntéseket, jóváhagyásokat adni és az akadályokat elhárítani.

Általában a projekt szponzorai, a vezető menedzserek vagy a legfontosabb érdekelt felek töltik be a kapuőrök szerepét. Ők gyakran hozzáférnek a projektmenedzsment adatokhoz és rendszeresen kapnak jelentéseket.

A ClickUp segítségével automatizálhatja ezt a jelentési folyamatot, és olvasási joggal rendelkező nézeteket állíthat be a gatekeeperek számára, hogy azok bármikor hozzáférhessenek az adatokhoz.

4. Hozzon létre feladatokat és alfeladatokat minden fázishoz

Ezzel a fáziskapuzási folyamat tervezési része befejeződött. Most áttérünk a végrehajtási fázisra. Bontsa le az egyes fázisokat részletes feladatokra és alfeladatokra. Minden feladat esetében dokumentáljon mindent, amit meg kell tenni a kapukritériumok teljesítéséhez.

ClickUp lista nézet az egyes fázisok lebontásához

A ClickUp alkalmazásban egyértelműen megkülönböztetheted a fázisokat azáltal, hogy külön listákat hozol létre, például koncepció, fejlesztés és tesztelés.

Ha még nem ismeri ezt a módszert, próbálja ki a ClickUp fázisalapú projektsablonját. Ez a kezdőknek is könnyen használható sablon segít a nagyobb feladatokat kisebb részekre bontani, biztosítva ezzel a teljes átláthatóságot és a hatékony irányítást.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp fázisalapú projekt sablonja

Ha kétségei vannak, fedezze fel a platformon elérhető különböző projektmenedzsment sablonokat.

5. Állítsa be a felhasználókat, az ütemtervet és a függőségeket

Felhasználók kijelölése: Gondoskodjon arról, hogy minden feladatnak legyen kijelölt felelőse. Ez elősegíti a felelősségvállalás és a láthatóság fenntartását.

Határidők meghatározása: Minden feladat és alfeladat számára rendeljen hozzá egy határidőt. Ez segít a projekt ütemtervének elkészítésében, a legfontosabb eredmények és mérföldkövek ütemezésében.

Jelölje meg a függőségeket: Egyetlen feladat sem áll önmagában, ezért figyeljen oda arra, hogy az egyes feladatok hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Ha egy feladat egy előzőtől függ, akkor kapcsolja össze őket a ClickUp-ban.

Miután elkészült, használja a ClickUp Gantt-diagram funkcióját a projekt ütemtervének megtervezéséhez. Gondoskodjon arról, hogy a feladatok és a mérföldkövek a fázisok között feladatfüggőségekkel legyenek összekapcsolva, így a projekt csak akkor halad előre, ha a szükséges kritériumok teljesülnek. A munka alapos elvégzéséhez használjon projektterv-sablont.

A ClickUp Gantt-diagrammal részletes áttekintést kaphat a projektről

6. Kövesse nyomon az előrehaladást és figyelje a kockázatokat

Ne hagyja, hogy az összes probléma a kapuknál halmozódjon fel. Kövesse nyomon a feladatok előrehaladását minden fázisban, és figyelje az esetlegesen felmerülő kockázatokat. Állítson be ClickUp Dashboardokat a valós idejű betekintéshez.

A kockázatkezeléshez hozzon létre egyéni mezőket, és frissítse a kockázatkezelési naplókat. Rendszeresen ellenőrizze az információkat minden egyes fázisban, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden kockázatot kezeltek-e, mielőtt továbblépne a következő fázisra.

Valós idejű betekintés a ClickUp Dashboards segítségével

7. Végezzen gate-felülvizsgálatokat és dokumentáljon

Végezzen gate-felülvizsgálatot minden fázis végén, hogy értékelje, készen áll-e a projekt a folytatásra. Egy tipikus gate-felülvizsgálat során:

A projektcsapat bemutatja az eredményeket

A kapuőrök a kapu kritériumai alapján értékelik a teljesítményt.

A döntéshozók jóváhagyják vagy visszajelzést adnak az átdolgozásra.

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást a gate review folyamat dokumentálására, és csatoljon minden releváns dokumentumot, például a kész jelentéseket vagy a teszt eredményeket. Ez segít fenntartani a átláthatóságot és az elszámoltathatóságot a projektmenedzsment folyamat során.

Dokumentumok áttekintése és a szervezeti tudás fejlesztése a ClickUp Docs segítségével

8. Ismételje meg és módosítsa

Ha váratlan problémák merülnek fel vagy új információk állnak rendelkezésre, módosítsa a projekt tervét és kritériumait. Tegye lehetővé a projekt munkafolyamatainak gyors kiigazítását, hogy a változások könnyebben végrehajthatók legyenek. Maradjon rugalmas, miközben továbbra is betartja a fázis-kapu folyamat strukturált megközelítését.

Ha a ClickUp projektütemterv-sablonját használja a fázis-kapu folyamatához, akkor a folyamat során iterálhatja és testreszabhatja az elemeket.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp projektütemterv-sablonja

A jó fázis-kapu folyamat ötvözi a különböző tudományágak és modellek legjobb gyakorlatait. Például, lehet, hogy már használ egy változatát ennek a folyamatnak a sprint retrospektívák során. Akkor miért kellene egy formális fázis-kapu megközelítést kidolgoznia? Íme az okok.

A fáziskapuzási folyamat előnyei és hátrányai

A fáziskapuzási folyamat egy újabb struktúra vagy keretrendszer, amely iránymutatást ad a projektmenedzsmenthez. Bevezetése saját előnyökkel és kihívásokkal jár. Az alábbiakban mindkettőt megvizsgáljuk, hogy Ön megalapozott döntést hozhasson arról, hogy bevezeti-e vagy sem.

A fáziskapuzási folyamat alkalmazásának előnyei a projektmenedzsmentben

Strukturált előrehaladás: A fáziskapuzási folyamat egyértelmű és szervezett struktúrát biztosít, különálló fázisokkal, konkrét célokkal és eredményekkel. Ez a fázisokra bontott megközelítés biztosítja, hogy a csapatok:

Végezze el a kritikus feladatokat és érje el a mérföldköveket, mielőtt továbblépne a következő szakaszra.

Összpontosítson a legfontosabb feladatokra, elkerülve a zavart

Tartsa a projektet a terv szerint

Természetes ellenőrzési pontokat hozzon létre a haladás értékeléséhez és az eltérések észleléséhez.

Igazodjon a projekt céljaihoz, és csökkentse annak valószínűségét, hogy a projekt életciklusának lényeges lépéseit figyelmen kívül hagyja.

Kockázatcsökkentés: A fázis-kapu módszertannal a csapatok a projekt végrehajtásának minden szakaszában felmérik és felkészülnek a kockázatokra. Minden kapu lehetőséget nyújt a pénzügyi, műszaki, működési vagy piaci kockázatok azonosítására, értékelésére és kezelésére, mielőtt továbbhaladnának.

Költségkontroll: A fáziskapuzási folyamat a kockázatok korai felismerésével csökkenti annak esélyét, hogy a projekt későbbi szakaszában olyan súlyos problémák merüljenek fel, amelyek késedelmet, költségtúllépést vagy kudarcot okozhatnak. Az egyes kapuknál végzett szisztematikus felülvizsgálat lehetővé teszi a csapatok számára, hogy stratégiáikat módosítsák vagy további erőforrásokat allokáljanak a potenciális fenyegetések enyhítésére.

Jobb döntéshozatal: A projekt nyüzsgése mellett minden érdekelt félnek van ideje lélegzetet venni és értékelni a projekteket. Az előre meghatározott gate kritériumok alapján a projekt érdekelt felei megalapozott, tényeken alapuló döntéseket hozhatnak.

A pénzügyi előrejelzések, teljesítménymutatók és kockázatértékelések adatainak értékelésével a csapatok biztosítják, hogy a döntések összhangban legyenek az általános üzleti célokkal, és a források hatékonyan legyenek elosztva.

Az előre megtervezett ellenőrzési pontok megakadályozzák, hogy a projekt eredménytelen úton haladjon tovább.

Minőség-ellenőrzés: A fázis-kapu folyamat biztosítja a folyamatos minőség-ellenőrzést azáltal, hogy megköveteli a csapatoktól, hogy minden fázisban teljesítsék a meghatározott eredményeket és kritériumokat. Az egyes fázisokban végzett tesztelési, értékelési és validálási tevékenységek biztosítják, hogy a kifejlesztett termék vagy megoldás megfeleljen a szükséges szabványoknak és előírásoknak.

Ezeknek a minőség-ellenőrzéseknek a végrehajtása a következő fázisba való továbblépés előtt csökkenti a nem megfelelő vagy hibás eredmények kockázatát, ami végső soron magasabb minőségű végterméket eredményez.

Megnövekedett felelősségvállalás: A fáziskapuzási folyamat elősegíti a felelősségvállalás és a tulajdonosi érzés kialakulását az összes csapattag körében. Mindenki tisztában van a saját szerepével és az elvárásokkal minden fázisban.

Ez a rendszeres értékelés segít azonosítani az alulteljesítési problémákat vagy a fejlesztésre szoruló területeket. Átláthatóságot teremt, biztosítva, hogy minden előrelépés látható legyen és összhangban álljon a projekt céljaival.

Mint minden más keretrendszer, a fáziskapuk sem tökéletesek. Íme néhány gyakori hátrányuk:

A fáziskapuzási folyamat hátrányai

Időigényes: A fáziskapuzási folyamat egyik fő hátránya, hogy megnöveli az egyes fázisok időigényét. A folyamat szekvenciális jellege miatt egyik fázis sem kezdődhet el, amíg az előző nem fejeződött be és nem került jóváhagyásra.

Ez késedelmekhez vezethet, különösen akkor, ha minden kapunál komplex felülvizsgálati folyamatokra vagy kiterjedt dokumentációra van szükség. Azokban az iparágakban, ahol gyors fejlesztés és iteráció szükséges, a kapu jóváhagyásához szükséges idő lassíthatja a haladást, ami drámai módon befolyásolhatja az agilitást.

Rigiditás: A fáziskapuzási folyamat merev lehet, ami megnehezíti a csapatok számára az új információkhoz vagy a projekt hatókörében bekövetkező változásokhoz való alkalmazkodást. Miután a projekt átjutott bizonyos kapukon, a korábbi döntések felülvizsgálata labirintussá válhat.

Bár segít elkerülni a hatókör kiterjedésének növekedését, a rugalmasság hiánya gátolhatja a kreativitást és az innovációt. Ez visszatarthatja a csapatokat attól, hogy új ötleteket vizsgáljanak meg, vagy az ügyfelek változó igényeihez vagy a piaci trendekhez igazodjanak.

Erőforrás-igényes: A fázis-kapu folyamat további terhet jelent a projektmenedzsment számára. A sikeres megvalósításhoz extra erőforrásokra van szükség, különösen időre, személyzetre és dokumentációra.

Ezenkívül a hivatalos felülvizsgálatok elvégzése, az érdekelt felek bevonása és a visszajelzések alapján végzett iteratív változtatások további emberi és pénzügyi erőforrásokat igényelhetnek.

A bürokrácia kockázata: A fázis-kapu folyamat bürokratikus hatékonyságcsökkenéshez vezethet, különösen nagy szervezetekben. A többszöri jóváhagyások és az érdekelt felek bevonása felesleges szűk keresztmetszeteket okozhat, ami késlelteti a projekt előrehaladását.

A folyamatra és a formális felülvizsgálatokra helyezett hangsúly azt eredményezheti, hogy a figyelem inkább a szabályoknak való megfelelésre irányul, mint az innovációra vagy az értékteremtésre, és a csapatok inkább a kapu követelményeinek teljesítésével foglalkoznak, mint a tényleges előrelépés előmozdításával.

Nyissa meg az új lehetőségek kapuit a ClickUp segítségével

Bár egyszerű, a fáziskapuzási folyamat egy hatékony projektmenedzsment technika. Világossá teszi, hogy mit kell tenni és mit kell elérnie a csapatnak.

Az emberek rendet és szervezettséget vágynak. A fázis-kapu folyamat ezt biztosítja azáltal, hogy a munkát könnyen kezelhető részekre bontja, és lehetővé teszi a csapatok számára, hogy megálljanak, kiigazítsák a dolgokat, és továbbhaladjanak.

Másrészt a fáziskapuzási folyamat az agilis módszer antitéziseként is felfogható. A kritikusok azzal érvelnek, hogy ez a folyamat szándékosan akadályokat állít [kapuk formájában], eltérítve a csapatot a folyamatos fejlesztési gyakorlatoktól.

A realisták tudják, hogy ha helyesen alkalmazzák, a fáziskapuk rendkívül hatékonyak lehetnek. Egységességet adnak a mindennapi munkához, miközben áttekinthetővé teszik a nagy képet. Ha olyan virtuális munkaterületen kezelik őket, mint a ClickUp, mindenki részesülhet a láthatóság, az átláthatóság, a struktúra és a megbízhatóság előnyeiből.

Állítsa be fázis-kapu folyamatait a ClickUp segítségével. Próbálja ki a ClickUp-ot még ma ingyenesen.