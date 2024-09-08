Hogyan lehet a termék növekedését elősegíteni a paritási pontok felhasználásával

Képzelje el, hogy egy innovatív, egyedi funkciókkal teli SaaS terméket fejleszt, amely felforgathatja a piacot. Minden erőfeszítés ellenére nem tapasztalja a várt növekedést, és az ügyfelek nem fogadják el a termékét.

Mi hiányzik? Gyakran előfordul, hogy a terméket úgy fejlesztjük és forgalmazzuk, hogy az nem felel meg a célközönség elvárásainak. Elfelejtjük a lényeges és elengedhetetlen elemeket. Ez azt jelenti, hogy nem csak az számít, hogy mi különbözteti meg a termékét a piacon lévő többi terméktől, hanem az is, hogy mi teszi azt alkalmassá a fő feladat elvégzésére.

Néha, amikor sietve próbálja kiemelni termékének egyedülálló értékesítési pontjait (USP), könnyen figyelmen kívül hagyhatja termékének Point of Parity fontosságát.

Ebben a blogban tehát megvizsgáljuk, hogy mik a paritási pontok, miért olyan fontosak a SaaS világában, hogyan lehet a paritási pontok segítségével ösztönözni a termék növekedését, és hogyan működnek együtt a különbségi pontokkal (POD) egy hatékony termékstratégia kialakításában.

Mik azok a paritási pontok?

A paritási pontok (POP) azok az alapvető jellemzők vagy funkciók, amelyekkel egy kategória minden termékének rendelkeznie kell ahhoz, hogy legitim versenytársnak lehessen tekinteni. Egyszerűbben fogalmazva: ezek azok az alapvető követelmények, amelyeket a vásárlók elvárnak egy termék kiválasztásakor.

Például egy SaaS termék esetében a felhasználók általában további adatbiztonságot, gyors ügyfélszolgálatot és felhasználóbarát felületeket várnak el. Ha SaaS termékének hiányoznak ezek az alapvető funkciók, a felhasználók nem is veszik figyelembe, függetlenül attól, hogy egyéb funkciói mennyire egyediek vagy innovatívak.

A POP-ok jelentős szerepet játszanak a felhasználói elfogadottság és megtartás befolyásolásában.

Ráadásul a jól megalapozott POP megkönnyíti a felhasználók számára, hogy a versenytárs termékéről az Ön termékére váltsanak.

Ha SaaS platformja megfelel az iparág összes elengedhetetlen követelményének, a felhasználók kevésbé valószínű, hogy „funkció sokkot” tapasztalnak az átállás során, ami csökkenti az átmeneti folyamat során felmerülő súrlódásokat. Ez még fontosabbá válik egy telített piacon, ahol számtalan versenyképes márka van jelen.

Miben különbözik a kategória POP-ja a versenytársak POP-jától?

A paritási pontok két kategóriába sorolhatók: kategória POP és versenyképes POP.

A kategória POP azoknak az alapvető funkcióknak a gyűjtőneve, amelyek egy termékkategórián belüli versenyképességhez szükségesek – azok a „must-have” funkciók, amelyekkel a termék versenyképessé válik, de még nem biztosítják a győzelmet.

Például a terméktervező eszközöknek olyan funkciókat kell kínálniuk, mint a rétegkezelés, a drag-and-drop funkciók és a különböző formátumokban történő exportálás. Ezen alapvető funkciók nélkül egyetlen tervező sem fogja komolyan venni az eszközt.

A versenyképes POP viszont segít a terméknek bizonyos területeken felvenni a versenyt a konkurenseivel. Ezeket a tulajdonságokat (vagy versenyképes pontokat) kifejezetten azért adják hozzá, hogy semlegesítsék azokat az előnyöket, amelyeket a versenytárs egyedinek tart.

Ha egy versenytárs rendkívül felhasználóbarát felülettel és valós idejű együttműködési lehetőségekkel büszkélkedhet, akkor a tervezőeszközének valószínűleg hasonló funkciókkal kell rendelkeznie ahhoz, hogy hatékonyan versenyezzen.

A POP és a POD egyensúlya az erős termékstratégia érdekében

A Point of Parity-ről beszélve nem lehet megkerülni a Point of Difference (POD) fogalmát. Ez azokra a tulajdonságokra utal, amelyek megkülönböztetik termékét a versenytársaktól.

A legjobb esetben a POP és a POD együttesen működnek a termékstratégiájában, hogy vonzó ajánlatot hozzanak létre. Ha csak a POP-ra koncentrál, terméke elvész a versenytársak között.

A jól végrehajtott POP és POD stratégia azonban bizalmat épít, javítja a felhasználói megtartást és csökkenti az elvándorlást, ami tartós növekedéshez és piaci részesedés bővüléséhez vezet.

De ez még nem minden. Az elégedett felhasználók pozitív szájreklámmal is hozzájárulnak a felhasználói bázis bővítéséhez.

Olvassa el még: 10 termékmenedzsment stratégia és tipp

Márka pozicionálási stratégia kidolgozása a paritási pontok segítségével

A sikeres SaaS-termék létrehozása a paritási pontok megértésével és azonosításával kezdődik. Ezen alapok nélkül egy erős pozicionálási stratégia kidolgozása olyan, mint sötétben nyilakat lőni.

A ClickUp for Product Teams egy olyan all-in-one eszköz, amely segít Önnek a termékfejlesztés minden szakaszának racionalizálásában, a kezdeti koncepciótól a végrehajtásig.

Akár ötleteket térképez fel, sprinteket kezel, vagy a haladást követi nyomon, a ClickUp biztosítja, hogy a céljait szem előtt tartva hatékonyan teljesítse POP-jait.

Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást a paritási pontok közös feltérképezéséhez, a márka pozicionálásának egyszerűsítéséhez és a csapatmunka javításához.

Íme egy részletes útmutató arról, hogyan lehet kiszámítani a paritási pontokat és hogyan lehet pozicionálási stratégiát kidolgozni a ClickUp segítségével:

1. Ismerje meg piacát

Mielőtt azonosíthatná POP-jait, alaposan meg kell ismernie a piacot. Ez segít meghatározni a termék minimális követelményeit.

Így kezdheti el:

Vizsgálja meg a versenytársakat: Kezdje azzal, hogy elemzi a versenytársakat, és keresse meg a funkciókat (elengedhetetlenek, kívánatosak és alapvető megkülönböztető tényezők) – ezek a POP-ok és POD-ok. Használja Kezdje azzal, hogy elemzi a versenytársakat, és keresse meg a funkciókat (elengedhetetlenek, kívánatosak és alapvető megkülönböztető tényezők) – ezek a POP-ok és POD-ok. Használja a ClickUp Docs szolgáltatást az összes versenytársi adat központosításához és rendszerezéséhez, így csapata hatékonyan tud együttműködni és hozzáférni az információkhoz.

A ClickUp Docs segítségével könnyedén strukturálhatja és tárolhatja a részletes információkat egymásba ágyazott oldalakon.

Végezzen Voice of the Customer (VoC) programot: A vásárlói elvárások megértése kulcsfontosságú. Használja A vásárlói elvárások megértése kulcsfontosságú. Használja a ClickUp Forms alkalmazást felmérések készítéséhez, válaszok rögzítéséhez, és alakítsa ezeket az információkat megvalósítható feladatokká. Összegyűjtheti a versenytársak termékeiről szóló vásárlói véleményeket is, hogy megtudja, mely funkciókat értékelik leginkább. Használhat feltételes logikát is, így a ClickUp Forms dinamikusan frissülhet a felhasználói válaszok alapján.

A ClickUp űrlapok dinamikusan frissülnek a felhasználók válasza alapján.

Elemezze az iparági trendeket: Kövesse nyomon az iparági trendeket, kutatási jelentéseket és az üzleti tevékenységét befolyásoló legfontosabb tényezőket Kövesse nyomon az iparági trendeket, kutatási jelentéseket és az üzleti tevékenységét befolyásoló legfontosabb tényezőket a ClickUp Gantt-diagram nézetével . Integrálja a felhasználói felmérések eredményeit, a versenytársak elemzését és az iparági referenciaértékeket, hogy terméke funkciói megfeleljenek a piaci szabványoknak.

A Spaces, Folders, Lists, Tasks és Subtasks funkciókat egyesítheti, hogy a ClickUp Gantt Chart View segítségével világos képet kapjon termékének fejlesztési tervéről.

2. A termék POP azonosítása

A piac és az iparági szabványok alapos ismeretében határozza meg, hogy terméke milyen POP-oknak kell megfelelnie.

Kérdezze meg magától: Mely funkciók elengedhetetlenek a felhasználói elvárások teljesítéséhez? Melyek azok a funkciók, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy termékem vagy márkám kiemelkedjen és életképesnek tekinthető legyen?

Ezek képezik majd termékének alapját, biztosítva, hogy az kielégítse célközönségének alapvető igényeit. Ezen felül a következőket is megteheti:

Célközönség szegmentálása: Készítsen felhasználói profilokat a VoC visszajelzések alapján, és szegmentálja őket, hogy azonosítsa a termékéhez illeszkedő ügyfélcsoportokat. Használja Készítsen felhasználói profilokat a VoC visszajelzések alapján, és szegmentálja őket, hogy azonosítsa a termékéhez illeszkedő ügyfélcsoportokat. Használja a ClickUp egyéni mezőket az attribútumok rögzítéséhez és kategorizálásához, hogy meghatározza, mely POP-ok kritikusak az egyes szegmensek számára, és így biztosítsa, hogy a termék megfeleljen a felhasználók konkrét igényeinek.

Készítsen részletes profilokat a különböző felhasználói szegmensekhez, például szabadúszó tervezőkhöz vagy vállalati csapatokhoz a ClickUp egyéni mezőivel.

Finomítsa a termék funkcióit: Kutatásai és szegmentálása alapján módosítsa termékének funkcióit, hogy azok megfeleljenek az azonosított POP-oknak. Használja Kutatásai és szegmentálása alapján módosítsa termékének funkcióit, hogy azok megfeleljenek az azonosított POP-oknak. Használja a ClickUp Brain szolgáltatást termékismertetők , funkcióötletek, fejlesztési tervek és műszaki dokumentációk létrehozásához.

A ClickUp Brain létrehozhat olyan tartalmakat, amelyek kapcsolódnak a termékéhez és marketing igényeihez, hogy hatékonyan megfeleljen az azonosított paritási pontoknak.

A ClickUp sablon segítségével jobban megtervezheti termékfejlesztési stratégiáját.

ClickUp termékfejlesztési ütemterv sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp termékfejlesztési ütemterv-sablonja segít a termékfejlesztés tervezésében, nyomon követésében és kezelésében.

A ClickUp termékfejlesztési ütemterv-sablonja segít megtervezni, vizualizálni és nyomon követni a termékfunkciók fejlesztését, hogy azok megfeleljenek a meghatározott paritási pontoknak.

Makroszintű áttekintést nyújt a termék víziójáról, irányáról és elkötelezettségeiről, megkönnyítve a frissítések nyomon követését és megosztását a vezetéssel és az érdekelt felekkel.

Ez a sablon segítségével a csapatok összhangban maradhatnak a célokkal, azonosíthatják a potenciális kockázatokat, és biztosíthatják, hogy a termékek időben és a költségkereten belül kerüljenek piacra.

3. Márka pozicionálási stratégia kidolgozása

Miután egyértelműen meghatározta a POP-okat, a következő lépés egy olyan pozicionálási stratégia kidolgozása, amely hatékonyan kommunikálja ezeket a pontokat, miközben kiemeli az Ön egyedi értékajánlatát.

Használja a ClickUp termékpozicionálási sablonját stratégiájának megszervezéséhez és finomításához, hogy az hatékonyan rezonáljon a célpiacával.

Töltse le a sablont Használja a ClickUp termékpozicionálási sablonját, hogy felvázolja termékének vízióját, küldetését, piaci szegmensét, problémás pontjait és egyebeket.

👀 Bónusz: Próbálja ki ezeket az értékajánlat-sablonokat, hogy versenyelőnyt szerezzen a SaaS piacon.

Íme néhány további elem, amelyet finomhangolhat:

Alapvető értékajánlat: Dolgozzon ki egy alapvető értékajánlatot, amely magában foglalja a POP-jait és USP-jét. Használja Dolgozzon ki egy alapvető értékajánlatot, amely magában foglalja a POP-jait és USP-jét. Használja a ClickUp Goals és OKR funkciókat, hogy ezt az értékajánlatot összehangolja szélesebb üzleti céljaival.

Szervezze és kövesse nyomon a kapcsolódó ClickUp célokat mappákban, hogy egy pillanat alatt áttekintse az előrehaladást.

GTM-tervezés: Használja Használja a ClickUp naptárnézetét a piacra lépési stratégiájának (GTM) megtervezéséhez és koordinálásához. Tervezze meg a legfontosabb eseményeket, tartalomkiadásokat és promóciós tevékenységeket, amelyek hangsúlyozzák a POP-jait, és kiemelik, mi teszi termékét kiemelkedővé.

Használja a drag-and-drop funkciót ClickUp Calendar View a gyors és egyszerű ütemezéshez

A szilárd termékstratégia kidolgozásához mindezeket az elemeket össze kell fogni. A jól felépített stratégia két dolgot valósít meg: termékdifferenciálást és márkahűséget teremt. Egy sablon használata, amely mindent rendszerez, megkönnyíti a termékmenedzser munkáját.

ClickUp termékstratégiai sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp termékstratégiai sablonja segít megtervezni és nyomon követni a termékstratégiai kezdeményezések előrehaladását.

A ClickUp termékstratégiai sablonjával hangolja össze és szervezze meg stratégiai elemeit, hogy koherens és hatékony pozicionálási stratégiát alakítson ki.

Ez a sablon segít világos célokat kitűzni, az összes termékadatot egy helyen rendszerezni és a haladást könnyedén nyomon követni.

A sablon célja, hogy egyszerűsítse a tervezési folyamatot, így Ön a lényegre koncentrálhat: olyan termék létrehozására, amely megfelel a felhasználói igényeknek és elősegíti az üzleti növekedést. Akár ötletel, akár végrehajt, ez a sablon mindent a helyes úton tart és szinkronban tart.

Olvassa el még: 10 ingyenes termékpozicionálási sablon Word, PowerPoint és ClickUp formátumban

4. A POP-ok tesztelése és finomítása

Ahhoz, hogy termékét piacvezetőként pozícionálja, folyamatos tesztelésre és finomításra van szükség. Ez a folyamat a következőket foglalja magában:

A/B tesztelés üzenetekhez: Ismerje meg, milyen üzenetek találnak visszhangra a közönségében az A/B tesztelés segítségével a termékbemutató e-mailekben, funkcióbejelentésekben, közösségi média bejegyzésekben és egyebekben. Ismerje meg, milyen üzenetek találnak visszhangra a közönségében az A/B tesztelés segítségével a termékbemutató e-mailekben, funkcióbejelentésekben, közösségi média bejegyzésekben és egyebekben. A ClickUp A/B tesztelési sablonját különböző üzenetküldési stratégiákhoz használhatja. Ez finomítja a POP kommunikációját és összehangolja a márka üzeneteit az ügyfelek elvárásaival.

Teljesítményfigyelés: Kövesse nyomon az egyes kampányok eredményeit, és az eredmények alapján módosítsa stratégiáját. Használja Kövesse nyomon az egyes kampányok eredményeit, és az eredmények alapján módosítsa stratégiáját. Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást a teljesítmény valós idejű figyelemmel kíséréséhez. Ez segít abban, hogy rugalmas maradjon és gyorsan reagáljon a piaci változásokra.

Hozzon létre egy KPI ClickUp irányítópultot, és figyelje a valós idejű teljesítményt, lehetővé téve a gyors kiigazításokat.

🧠 Ne feledje: bár a márka paritásának elérése fontos, ugyanolyan fontos elkerülni a funkciók paritásának csapdáját, amikor vakon másolja a versenytársak funkcióit, anélkül, hogy figyelembe venné azok tényleges értékét a felhasználók számára.

Ehelyett összpontosítson az ügyfelek problémáinak megoldására, az ügyfelek visszajelzései és a piackutatási adatok alapján, hogy terméke ügyfélközpontú maradjon és ne tartalmazzon felesleges funkciókat.

Gyakorlati esettanulmányok és példák

A SaaS-iparban a paritási pontok különböző vertikális piacokon eltérőek, de általánosan fontosak a versenyképesség biztosítása és az ügyfelek általi elfogadottság elősegítése szempontjából.

Íme néhány példa a termékparitás pontjaira különböző SaaS vertikális piacokon:

Ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM)

A CRM területén a legfontosabb, hogy az alapvető funkciók rendelkezésre álljanak – a kapcsolatkezelés, az értékesítési folyamat nyomon követése és az ügyfélszolgálati funkciók nem megkerülhetők. Ha például a CRM-je nem teszi lehetővé a felhasználók számára a kapcsolatok egyszerű kezelését vagy az értékesítési lehetőségek nyomon követését, akkor nehéz lesz lépést tartani a versennyel.

Vegyük például a ClickUp és a HubSpot esetét.

A HubSpot ugyan egy hatékony CRM-rendszer, de a ClickUp a szokásos funkciókon túlmutat. A ClickUp CRM-funkciókat integrál robusztus feladat- és projektmenedzsment eszközeivel, lehetővé téve a csapatok számára, hogy egy helyen kezeljék az ügyfélkapcsolatokat és a projekteket.

Ez előnyt jelent a ClickUp számára, különösen azoknak a csapatoknak, amelyek munkafolyamataikat szeretnék racionalizálni és elkerülni a több platform közötti váltogatást.

Projektmenedzsment

A projektmenedzsment területén a paritási pontok közé tartoznak a feladatkezelés, az együttműködési eszközök és az időkövetési funkciók. A felhasználóknak hatékonyan kell kezelniük feladataikat, együttműködniük kell a csapattagokkal, és nyomon kell követniük a projektekre fordított időt.

Például, ha összehasonlítjuk a ClickUp és az Asana alkalmazásokat, az utóbbi felhasználóbarát felületéről és erős feladatkezelési képességeiről ismert, de a ClickUp még egy lépéssel tovább megy. A ClickUp alkalmazással olyan feladatkezelési és együttműködési funkciókat kap, amelyek testreszabhatósága és integrálhatósága páratlan.

A ClickUp képes alkalmazkodni a különböző munkafolyamatokhoz, az egyszerűektől a bonyolultakig, ami versenyelőnyt biztosít számára.

Marketing automatizálás

Az automatizálás elengedhetetlen a különböző SaaS vertikumokban, különösen a termékmarketing szoftverekben. Az automatizálási eszközök alapvető funkciói közé tartoznak a dinamikus ismétlődő feladatok, az automatikus időkövetés és a más eszközökkel való zökkenőmentes integráció.

Vegyük példának a ClickUp és a Monday.com szolgáltatást.

Míg a Monday.com szilárd automatizálási eszközöket kínál a munkafolyamatok kezeléséhez, a ClickUp az automatizálást mélyen integrálja szélesebb projektmenedzsment ökoszisztémájába.

Ez a platformon belüli zökkenőmentes integráció teszi a ClickUp-ot egy átfogóbb megoldássá, különösen azoknak a csapatoknak, amelyek automatizálási folyamataikat és projektmenedzsment feladataikat egy helyen szeretnék központosítani.

A ClickUp lehetővé teszi a csapatok számára a feladatok automatizálását, egyéni kiváltó események beállítását, sőt komplex munkafolyamatok létrehozását is, anélkül, hogy további alkalmazásokra vagy bővítményekre lenne szükség.

Olvassa el még: 10 ingyenes termékmarketing-sablon kampányok tervezéséhez

Hogyan ösztönzik a paritási pontok a ClickUp növekedését

Maga a ClickUp kiváló példa arra, hogy a paritási pontok kihasználása hogyan járulhat hozzá az üzleti növekedéshez.

A ClickUp egy telített piacra lépett be, ahol olyan megalapozott versenytársakkal kellett szembenéznie, mint az Asana és a Trello. A versenyképesség érdekében a ClickUp gondoskodott arról, hogy minden alapvető POP-mal rendelkezzen, például feladatkezeléssel, csapatmunkát támogató funkciókkal és más eszközökkel való integrációval.

A POP-ok lefedésével a ClickUp marketing projektmenedzsment szoftvere életképes alternatívaként pozícionálta magát, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy más platformokról váltsanak át anélkül, hogy feladnák az alapvető funkciókat.

Ez a differenciálási stratégia kritikus szerepet játszott a ClickUp gyors elterjedésében. A felhasználók bíztak abban, hogy a ClickUp kielégíti alapvető igényeiket, miközben egyedi különbségeket is kínál, például fejlett testreszabási lehetőségeket, szélesebb integrációs lehetőségeket és különböző sablonopciókat.

Olvassa el még: Márkamenedzsment stratégiák

Melyek a paritási pontok kihívásai és korlátai?

Ne essen bele a POP szlogenek csapdájába.

Ha általános szlogenekre és klisékre támaszkodik, mint például „A legjobb minőség” vagy „24×7 szolgáltatás”, hogy megalapozza POP-ját, azzal nem fogja megkülönböztetni magát más márkáktól , csupán a nyilvánvalót fogja kimondani. Ehelyett inkább arra koncentráljon, hogy mélyen megértse a fogyasztói magatartást és a piaci elvárásokat az Ön konkrét kategóriájában.

A felszínes szlogenek elkerülésével és a legmeggyőzőbb pontok hangsúlyozásával erősebb márkapozíciót teremthet.

A POP-ra való elsődleges összpontosítás másik hátránya a kommoditizáció kockázata. Ha egy kategória termékei túl hasonlóak, a vásárlók nehezen tudják megkülönböztetni őket, ami árháborúhoz és a haszonkulcs csökkenéséhez vezet.

A SaaS-ban, ahol a termékek megkülönböztetése gyakran a kulcs a vásárlók megtartásához, egy olyan termék, amely nem kínál semmi egyedülállót, nehezen tud kitűnni a zsúfolt piacon. Ha nincs meggyőző különbség, a vásárlók a termékét más termékekkel felcserélhetőnek tekinthetik, ami árnyomáshoz és a vásárlói elkötelezettség csökkenéséhez vezethet.

Ne feledkezzünk meg arról, hogy ostobaság figyelmen kívül hagyni a feltörekvő piaci trendeket. Ha csak a jelenlegi piaci szabványok teljesítésére koncentrálunk, akkor lemaradhatunk a feltörekvő innovatív lehetőségekről.

A piaci dinamika folyamatosan változik, és ami ma még elengedhetetlennek tűnik, holnap már elavult lehet. Ha nem tudja előre látni a vevői igényeket a megállapított POP-on túl, terméke lemaradhat a gyorsabban innováló, agilisabb versenytársaitól.

Továbbá, a versenyképes POP túlzott hangsúlyozása önelégültséghez vezethet a termékfejlesztési folyamatban. Ha elsődleges célja a versenytársakkal való felzárkózás, akkor az inkább reaktívvá válhat, mint proaktívvá, és folyamatosan csak felzárkózni fog, ahelyett, hogy piacvezető lenne.

Ez a megközelítés gátolhatja a hosszú távú növekedést, és a piac fejlődésével a termék elavulását eredményezheti.

Olvassa el még: Kiadáskezelés 101: Termékének világszintű bevezetése

Hagyja, hogy márkastratégiája „POP” legyen a ClickUp segítségével

A Points of Parity (POP) segítségével kidolgozott márka pozicionálási stratégia elengedhetetlen ahhoz, hogy terméke versenyképes legyen a piacon.

A POP-ot hatékonyan azonosíthatja és megvalósíthatja olyan eszközökkel, mint a ClickUp, amely együttműködésre, projektmenedzsmentre és felhasználói visszajelzésekre szolgál. Ez a megközelítés biztosítja, hogy terméke megfeleljen az iparági szabványoknak és összhangban legyen ügyfelei igényeivel.

Regisztráljon a ClickUp-ra, és legyen versenyelőnyben.