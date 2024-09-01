Hogyan tárgyaljon a hibrid vagy távmunka beosztásáról (tippek és stratégiák)

A munkavállalók 10-ből 6-an hibrid munkakörnyezetet szeretnének, és egyharmaduk teljesen távmunkát szeretne.

Az elmúlt években a hibrid és a teljes mértékben távmunkás munkavégzés szükségessé vált. A világjárvány átalakította a hagyományos irodáról alkotott képet, bebizonyítva, hogy a munkavégzés helyének és módjának rugalmassága egyszerre lehet produktív és fenntartható.

A vállalatok is egyre inkább felismerik a rugalmas munkarend előnyeit, mint például a költségmegtakarítás és a munkavállalók elégedettségének növekedése. Ugyanakkor, ezt a rugalmasságot kérni ijesztőnek tűnhet.

Ez felveti a kérdést: hogyan lehet sikeresen tárgyalni a rugalmas munkarendről a főnökével? Hogyan lehet magabiztosan bemutatni a hibrid munkarend előnyeit, amelyek mind Önnek, mind a munkáltatójának kedveznek?

Szerencsére ez egy olyan készség, amelyet elsajátíthat. A megfelelő stratégiákkal biztosíthatja magának azt a szabadságot, hogy ott dolgozzon, ahol a legkényelmesebb, miközben teljesítménye továbbra is kiváló marad.

Ebben a cikkben arról beszéltünk, hogyan lehet profi módon tárgyalni a hibrid vagy távmunkáról.

Stratégiák a hibrid vagy teljes munkaidős távmunka kialkudásához

Amikor távoli vagy hibrid munkavégzést kér, feltétlenül emelje ki az Ön kiváló teljesítményét, valamint a csapat jelenlegi és jövőbeli igényeit.

Íme néhány tipp, hogyan tárgyaljon hibrid munkarendről a munkáltatójával:

Elemezze igényeit

A tárgyalás megkezdése előtt fontos, hogy tisztában legyen az igényeivel. Először is elemezze, mit jelent Önnek a hibrid vagy távmunka. Gondoljon át személyes felelősségeit is.

Kezdésként próbáljon meg válaszolni az alábbi kérdésekre:

Szüksége van egy meghatározott számú távmunka napra hetente?

Teljes munkaidős távmunkára szeretne áttérni?

Vannak-e családi kötelezettségei vagy személyes elkötelezettségei, amelyek miatt elengedhetetlen a távmunka?

Rugalmas munkarendet keres, hogy jobban tudjon koncentrálni a jólétére?

Célja, hogy csökkentse az ingázást, és kényelmesen, otthonról (vagy bármely más helyről) dolgozzon?

Rendkívül fontos, hogy belemegy a részletekbe, és tisztázza preferenciáit a munkakörnyezettel, a munkaidővel és a munka-magánélet egyensúlyával kapcsolatban.

Ha tisztában van motivációival, hatékonyabban tudja közölni igényeit. Ezeket a részleteket szem előtt tartva készítsen listát a feltétlenül szükséges dolgokról. Ez segít jobban megtervezni a tárgyalásokat.

A ClickUp Notepad segítségével bárhonnan és bármikor hozzáférhet a jegyzeteihez

Ismerje meg az értékét

Ha tisztában van a vállalaton belüli értékével, akkor tudja, mennyi befolyása van a tárgyalások során. Ehhez őszintén kell értékelnie a pozícióját és az általad a szervezetnek nyújtott érdemeidet.

Kérdezze meg magától: Milyen készségekkel vagy szakértelemmel rendelkezik, amelyek megkülönböztetik Önt másoktól? Folyamatosan jó teljesítményt nyújtott, betartotta a határidőket, vagy túlteljesítette a feladatait?

Erősségeinek azonosítása elengedhetetlen ahhoz, hogy meggyőző érveket tudjon felhozni a rugalmasság mellett. Kiemelheti eredményeit, hogy megmutassa, hogy elkötelezett munkavállaló, aki továbbra is értéket teremt, függetlenül attól, hogy hol dolgozik.

Ne feledje, hogy az önértékelés nem csak arról szól, hogy megértse, milyen értéke van a munkáltatója számára, hanem arról is, hogy felismerje a munkaerőpiacot és a lehetőségeit. Ha más cégek az ön iparágában kínálják az ön által kívánt rugalmasságot, akkor önnek van tárgyalóereje.

Végezzen kutatást

A rugalmas munkavégzésről való tárgyalás során a tudás a legfontosabb. Ezért tájékozódjon a vállalat jelenlegi hibrid vagy távmunkára vonatkozó irányelveiről. Ellenőrizze, hogy kollégái közül valaki már tárgyalt-e ilyen megállapodásokról. Ha igen, próbálja meg megtudni, hogyan közelítették meg a beszélgetést és mi lett az eredménye.

Továbbá, kutassa fel, hogy az Ön iparágában hasonló pozíciók hogyan közelítik meg a távmunka vagy a hibrid munkavégzés politikáját. A vállalatok ezt standard juttatásként kínálják? A piaci trendek megértése segíthet felmérni a befolyását. Ha az Ön készségei iránti kereslet nagy, és más vállalatok rugalmasságot kínálnak, akkor erősebb érvekkel állhat elő a munkáltatója előtt.

Ezenkívül próbáljon meg adatokat találni a hibrid vagy távoli munkakörnyezetekben elért termelékenységről. Számos jelentés kiemeli a távmunka előnyeit, mint például a megnövekedett termelékenység, a magasabb munkavállalói elkötelezettség és a vállalkozások számára jelentkező költségmegtakarítás.

Ez segít meggyőzni jelenlegi és potenciális munkáltatóit arról, hogy kérésed nem csupán személyes preferenciáról szól, hanem stratégiai lépésről, amely a vállalatnak is előnyös.

Válassza ki a megfelelő időpontot

Az időzítés döntő szerepet játszik minden tárgyalás sikerében, és a hibrid vagy távmunka iránti kérelem sem kivétel ez alól. A kérelem előterjesztésének megfelelő pillanat kiválasztása jelentősen befolyásolhatja annak fogadtatását.

Vegye figyelembe a következőket:

Teljesítménye

A legjobb, ha akkor keresi meg jelenlegi vezetőjét vagy leendő munkáltatóját, amikor azok a leginkább fogékonyak lehetnek. Kérését akkor hozhatja fel, amikor teljesítménye kiemelkedő. Például egy nagy projekt befejezése után, pozitív visszajelzés után vagy teljesítményértékelés során jó helyzetben van ahhoz, hogy megbeszélje a rugalmas munkarendjét.

Ilyenkor a munkáltatója még frissen emlékszik az Ön hozzájárulásaira, így nagyobb valószínűséggel fogadja el kedvezően kérését.

A vállalat helyzete

Vegye figyelembe a vállalat általános helyzetét. Ha a vállalat jelenleg virágzik, vagy a munkavállalók megtartására koncentrál, akkor kérését a legjobb tehetségek támogatása és megtartása érdekében tett szélesebb körű erőfeszítés részeként értelmezhetik.

Ha azonban a vállalat nehéz időszakon megy keresztül, például átszervezés vagy költségcsökkentés miatt, akkor talán nem ez a legjobb időpont a további rugalmasságra való kérésre.

Készítsen egy világos tervet

Miután minden szükséges információval felvértezte magát, ideje megtervezni a tárgyalásokat. Egy világos, átgondolt tervvel bizonyíthatja elkötelezettségét a megállapodás működése iránt, és megnyugtathatja munkáltatóját, hogy minden szempontot figyelembe vett az átállás során.

Vázolja fel, hogyan tervezi a munkavégzést távoli vagy hibrid munkavégzés esetén. Gondolja át, mely napi feladatok és csapatértekezletek igényelnek személyes jelenlétet, és dolgozzon ki stratégiát azok kezelésére.

Például, ha munkaköröd gyakori megbeszéléseket igényel, javasolj egy rendszeres virtuális bejelentkezésekre vonatkozó ütemtervet. Ha az együttműködés kulcsfontosságú, javasold olyan hibrid munkahelyi kommunikációs eszközök használatát, mint a ClickUp, a Slack vagy a Zoom, hogy kapcsolatban maradhassatok.

Olvassa el még: A 30 legjobb távoli munkavégzési eszköz a távoli együttműködéshez

Ismerje meg munkáltatója álláspontját

Először próbálja megérteni a munkáltatója álláspontját az irodai munkavégzéssel kapcsolatban. Bár Ön tudja, mit szeretne, ha időt szán arra, hogy a munkáltatója szemszögéből is megvizsgálja a dolgokat, az jelentősen növelheti a siker esélyét.

Miután elegendő ismeretet szerzett, fontolja meg, miért ellenezheti a munkáltatója a hibrid vagy távmunkát. Az okok között szerepelhet a termelékenység csökkenésétől, a kommunikáció megszakadásától vagy a csapat kohéziójára gyakorolt potenciális hatástól való félelem.

Helyezze magát a munkáltatója helyébe, és gondoljon arra, milyen kihívásokkal szembesülhet a csapat távoli irányítása során.

Ha még soha nem irányítottak távoli munkavállalókat, akkor bizonytalanok lehetnek abban, hogyan tartsák fenn a felügyeletet vagy hogyan biztosítsák a határidők betartását. Ha a vállalat hagyományosan fizikai munkahelyen működött, akkor aggódhat a hibrid vagy távoli munkavégzés által jelentett kulturális változás miatt.

Miután azonosította a lehetséges aggályokat, úgy alakíthatja ki javaslatát, hogy azoknak közvetlenül eleget tegyen. Ha például a termelékenység jelent problémát, készüljön fel olyan adatokkal, amelyek bemutatják, hogy a távmunka hogyan javíthatja a koncentrációt és a hatékonyságot. Ha a kommunikáció jelent problémát, javasoljon rendszeres bejelentkezéseket, videotalálkozókat vagy olyan együttműködési eszközöket, amelyek segítenek fenntartani az információáramlást.

Írja meg és szerkessze tárgyalási tervét a ClickUp Brain segítségével

Próbálja ki

Az egyik hatékony módszer a munkáltató aggályainak enyhítésére, ha próbaidőt javasol a hibrid vagy távmunkára. Javasolja, hogy kezdjenek egy korlátozott időtartammal, például három hónappal, amely alatt teljes munkaidőben távmunkában fog dolgozni, hogy bebizonyítsa, hogy ez a megoldás mindkét fél számára jól működik.

Ez a próbaidőszak lehetővé teszi, hogy bebizonyítsa, hogy távolról is képes fenntartani, sőt javítani is tudja termelékenységét és kommunikációs képességeit. Emellett a munkáltatójának is biztonságérzetet ad, tudván, hogy a megállapodás nem végleges, ha nem úgy alakul, ahogy várták.

A próbaidőszak alatt mindenképpen kövesse nyomon teljesítményét. Mérje meg teljesítményét, a megbeszéléseken való részvételét és kommunikációját, hogy a próbaidőszak végén konkrét eredményeket mutathasson fel. Ha a próbaidőszak sikeres, akkor szilárd alapja lesz annak, hogy a megállapodást véglegessé tegye.

Használjon olyan eszközöket, mint a ClickUp Time Tracking, hogy dokumentálja, hogy hibrid munkarendben gyorsabban tudja-e elvégezni feladatait, vagy mennyivel javult a termelékenysége.

Pontosan kövesse nyomon munkaidejének minden percét, és mérje a termelékenységet a ClickUp Time Tracking segítségével

Használja az otthoni munkavégzéshez szükséges eszközöket, hogy strukturált tervet készítsen a tárgyaláshoz, és biztosítsa annak sikerét. A ClickUp egy termelékenységi és feladatkezelő eszköz, amely segít Önnek szervezett, produktív és szinkronban maradni, függetlenül attól, hogy hol dolgozik.

A ClickUp for Remote Teams átfogó funkciókat kínál a közös célok meghatározásához és nyomon követéséhez, a zökkenőmentes együttműködéshez, a tudásbázis kezeléséhez és még sok máshoz, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Nézze meg, hogyan tudja ezt kihasználni a próbaidőszak alatt (és az átállás után):

Állítsa be a feladatok prioritását a ClickUp Tasks segítségével

Használja a ClickUp Tasks alkalmazást bármely projekt megtervezéséhez, szervezéséhez és az együttműködéshez. Állítsa be az egyes feladatok prioritási szintjét, adjon hozzá feladat típusokat, testreszabhatja a feladatok állapotát, összekapcsolhatja a kapcsolódó fájlokat vagy feladatokat, és könnyedén nyomon követheti az előrehaladást.

Használja ki a ClickUp testreszabható irányítópultjait , hogy áttekintést kapjon a projekt előrehaladásáról, a munkaterhelésről és az ütemtervről. Növelheti személyes termelékenységét (és bizonyítékot szerezhet, amit bemutathat a munkáltatójának!), nyomon követheti az időt és a számlázható órákat, projektirányítópultokat hozhat létre és még sok mást.

A ClickUp több mint 15 nézetével , például a Lista, Tábla, Naptár és Gantt nézetekkel, a munkastílusához leginkább megfelelő módon ábrázolhatja a feladatokat és a munkafolyamatokat.

Válasszon a ClickUp Goals különböző típusú céljai közül

Készítsen közös vagy személyes célokat a ClickUp Goals segítségével. A ClickUp Goals lehetővé teszi, hogy mérhető célokat állítson fel és automatikusan nyomon kövesse az előrehaladását. Beállíthat számbeli, pénzügyi vagy igaz/hamis célokat, hozzáadhat leírásokat, és akár meg is oszthatja céljait a vezetőjével.

Dolgozzon együtt csapattagjaival a ClickUp Docs segítségével. Szerkessze a dokumentumokat valós időben kollégáival, jelölje meg őket megjegyzésekben, csatoljon elemeket, és alakítsa a szöveget könnyen nyomon követhető feladatokká.

Integrálja a ClickUp-ot több mint 1000 eszközzel, beleértve a Slacket és a Zoomot, hogy a csapata tagjai a számukra legkényelmesebb távoli együttműködési eszközökön keresztül kommunikálhassanak egymással.

Vidd a kommunikációdat a következő szintre a ClickUp Clips segítségével

Használja a ClickUp Clips alkalmazást videók rögzítéséhez, képernyőfelvételek megosztásához, visszajelzések adásához és a kollégáival való egyértelmű kommunikációhoz.

Összefoglalja a dokumentumokat és információkat, automatizálja az ismétlődő feladatokat, írjon e-maileket, és szerezzen betekintést a termelékenység javításához a ClickUp Brain segítségével.

Maradjon rugalmas

A tárgyalás kétirányú folyamat. Bár lehet, hogy konkrét elképzelése van arról, mit szeretne, legyen nyitott a kompromisszumokra. Például, ha a munkáltatója habozik jóváhagyni a teljes munkaidős távmunkát, javasoljon hibrid munkarendet, amelyben meghatározott napokon az irodában kell dolgozni.

Ezzel egyúttal kifejezi együttműködési szándékát és azt, hogy mindkét fél számára megfelelő megoldást szeretne találni. Lehet, hogy nem kap meg azonnal mindent, amit szeretne, de ha megmutatja, hogy nyitott a tárgyalásra, azzal növeli esélyeit, hogy idővel közelebb kerüljön az ideális munkarendhez.

Ne feledje, hogy a rugalmasság nem azt jelenti, hogy megalkudik, hanem azt, hogy stratégiailag gondolkodik. Néha a középutas megoldás vezethet hosszú távú sikerhez.

Fontolja meg a távmunkát

Míg egyre több vállalat tér át a hibrid és a teljes mértékben távmunkára, néhányuk még mindig nem győződött meg annak előnyeiről. Ez a munka jellegéből, a munkamennyiségből vagy a zökkenőmentes átálláshoz szükséges zavarokból adódhat.

Az álláskeresők egyre gyakrabban kérnek rugalmas munkaidőt, és sok vállalat ma már alapértelmezett lehetőségként kínál teljes mértékben távmunkát. Így Ön is találhat magának egy jó távmunka lehetőséget.

Végezzen alapos álláskeresést, és építsen ki kapcsolatokat a saját területén dolgozó, távoli munkavégzéssel foglalkozó szakemberekkel. Ha talál egy olyan munkáltatót, aki jól illeszkedik Önhöz – összhangban van az Ön értékeivel, és biztosítja az Ön által keresett rugalmasságot –, akkor talán itt az ideje, hogy lépjen.

Hallgassa meg, mit mond Sarah McKinney, a SkylineWeb Solutions vezető mérnöke a ClickUp-ról, amely segít nekik a távmunkában:

💡 Profi tipp: Ne feledje, hogy a jobb munka-magánélet egyensúly elérése érdekében elengedhetetlen, hogy kiálljon az ideális és rugalmas munkarend mellett. Az Önnek megfelelő feltételekről való tárgyalás egészségesebb, produktívabb életmódhoz vezethet, növelheti a munkával való elégedettségét, csökkentheti a kiégést, és lehetővé teszi, hogy mind szakmai, mind személyes téren boldoguljon.

Hogyan tárgyaljon a távmunkáról egy interjú során?

Kíváncsi arra, hogyan tárgyaljon a távmunkáról a felvételi folyamat interjú szakaszában? Erre is van válaszunk! A távmunkáról való tárgyalás az interjú során kényes, de megvalósítható feladat.

A lépések hasonlóak a fentiekben ismertetettekhez. Például meg kell ismernie a vállalati kultúrát, meg kell ismernie a távmunka vagy hibrid munkavégzésre vonatkozó szabályzatot és még sok mást. A legnagyobb különbség abban rejlik, hogy hogyan kezeli a beszélgetést, mivel még nem dolgozott együtt a munkáltatóval.

Az alábbiakat érdemes szem előtt tartania:

Ismerje meg a vállalat távmunka-politikáját: Az interjúk megkezdése előtt tájékozódjon a vállalat távmunka iránti hozzáállásáról. Nézze meg a vállalat weboldalát, álláshirdetéseit és a Glassdoorhoz hasonló platformokon található alkalmazotti értékeléseket.

Válassza ki a megfelelő időpontot: Ne kezdje a távoli munkavégzés iránti kéréssel, mert az azt a benyomást keltheti, hogy ez a munkahelynél is fontosabb Önnek. Inkább arra koncentráljon, hogy magát mint ideális jelöltet mutassa be. Hangsúlyozza képességeit, tapasztalatát és alkalmasságát a vállalat számára. Miután bebizonyította értékét, több befolyása lesz a tárgyalások során.

A távmunka előnyeit a vállalat számára is hangsúlyozza: A távmunkát ne csak személyes preferenciaként, hanem a vállalat számára is előnyös megoldásként mutassa be. Magyarázza el, hogy ez hogyan vezethet a termelékenység növekedéséhez és a jobb koncentrációhoz, valamint hogy a rugalmasabb munkaidő-beosztás hogyan teszi lehetővé a magas színvonalú eredmények elérését.

Mutassa meg, hogy képes távoli munkavégzésre: Ha már dolgozott korábban távoli munkavégzéssel, ossza meg sikertörténeteit. Beszéljen arról, hogyan tartotta fenn a termelékenységét, hogyan kezelte az idejét, és hogyan tartotta a kapcsolatot a csapatával.

Tegyen fel a megfelelő kérdéseket: Amikor a rugalmasság témája felmerül, tegyen fel éleslátó kérdéseket, hogy megértse az elvárásokat. Megkérdezheti például: „Hogyan működik általában a csapat együttműködése?” vagy „Milyen eszközöket használnak a kapcsolattartáshoz?” Ezzel jelzi, hogy proaktív módon törekszik a kommunikáció és a termelékenység fenntartására, függetlenül a tartózkodási helyétől.

Ismerje meg a határait: Mielőtt interjúra megy, tisztázza magában, hogy mit hajlandó elfogadni. Nyitott a hibrid munkarendre, vagy csak a teljes távmunka jöhet szóba? Ha ismeri a határait, akkor határozott maradhat anélkül, hogy túlságosan merevnek tűnne. Ne feledje azonban, hogy a rugalmasság hosszú távon jobb munkakörülményeket eredményezhet.

A ClickUp segítségével zökkenőmentessé teheti az átállást a hibrid munkavégzésre

A hibrid vagy teljes munkaidős távmunka kialkudása stratégiai folyamat, amely jelentősen befolyásolhatja karrierjét és magánéletét. Ezért alaposan át kell gondolnia szakmai igényeit és munkáltatója aggályait.

