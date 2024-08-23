OKR vs. SMART célok: Mi a különbség?

A projektmenedzsment körökben folyó örökös vita gyakran egy alapvető kérdés körül forog: az innovációt vagy a végrehajtást kell-e előtérbe helyezni? Bár mindkettő elengedhetetlen a sikerhez, az optimális egyensúly jelentősen változhat a konkrét kontextustól, a szervezeti kultúrától és a projekt céljaitól függően.
Két népszerű keretrendszer, amely segíthet a szervezeteknek az innováció és a végrehajtás közötti egyensúly megteremtésében, az Objectives and Key Results (OKR) és a Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound (SMART) célok.
Az OKR-ek, amelyek a nagyratörő eredményekre helyezik a hangsúlyt, inspirálhatják a csapatokat, hogy újszerűen gondolkodjanak és nagy célokat tűzzenek ki maguk elé. De a SMART célok struktúrája és egyértelműsége nélkül a végrehajtás megakadhat.
Ezzel szemben a SMART célok világos útitervet nyújthatnak, de ha túl szűken fókuszálnak, akkor gátolhatják az innovációt. Az optimális stratégia gyakran a két megközelítés közötti megfelelő egyensúly megtalálásában rejlik.
Valószínűleg hasonló kihívással áll szemben. Fedezzük fel, melyik célkitűzési keretrendszer illeszkedik leginkább szervezete céljaihoz!
Ehhez felsoroljuk az OKR és a SMART célok néhány jellemzőjét, és megvitatjuk azok előnyeit és hátrányait, különbségeit, legfontosabb eredményeit, valamint használatukat és alkalmazásukat.
Mik azok a SMART célok?
A SMART célok, amelyek gyakran rövidítésként használatosak, egyértelmű, konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött célok, amelyek célja, hogy fókuszt és irányt adjanak a kívánt eredmények eléréséhez.
- Konkrét: Határozzon meg egyértelmű és átlátható célokat a kétértelműség kiküszöbölése érdekében.
- Mérhető: Hozzon létre folyamatokat a haladás hatékony nyomon követéséhez.
- Elérhető: Reális és elérhető célokat tűzzön ki
- Releváns: Hangolja össze a célokat a különböző üzleti célkitűzésekkel, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.
- Időhöz kötött: Határozzon meg határidőket, és ennek megfelelően rangsorolja a feladatokat.
A SMART keretrendszer elvégzi a nehéz munkát, és segít a csapatoknak a feladatok szervezésében, kategorizálásában és nyomon követésében, hogy semmi ne maradjon el.
Általános célok vs. SMART célok: példa
Általános cél: „A vevői elégedettség javítása.”
Ez a cél tág és nem elég konkrét. Nem ad egyértelmű iránymutatást a méréshez vagy a cselekvéshez.
SMART cél: „A következő negyedévben 20%-kal növelni az ügyfél-elégedettséget az ügyfélkérdésekre adott átlagos válaszidő 15%-os csökkentésével és egy ügyfél-elégedettségi felmérés végrehajtásával, amelynek nettó ajánlói pontszáma (NPS) 75% legyen.”
Ez a cél SMART, mert:
- Konkrét: Egyértelműen meghatározza, mit kell javítani (ügyfél-elégedettség) és mennyivel (20%).
- Mérhető: Az ügyfél-elégedettség növekedése és a válaszidő csökkenése számszerűsíthető mutatók.
- Elérhető: A cél reális és a megadott időkereten belül megvalósítható.
- Releváns: Az ügyfél-elégedettség javítása összhangban áll az általános üzleti célokkal.
- Időhöz kötött: A célnak konkrét határideje van (a következő negyedévben).
A SMART célok előnyei és hátrányai
Bármilyen népszerű is egy koncepció vagy keretrendszer, vannak előnyei és hátrányai. Fedezzük fel ezeket!
Előnyök
A SMART kritériumok nem hagynak teret a clickbaitnek! Világos utat mutatnak a célok eléréséhez és motiváltnak tartanak. Íme, hogyan:
- A SMART célok irányt és egyértelműséget nyújtanak, iránytűként szolgálnak.
- Ezek konkrétan meghatározzák a célját, így nem marad helye a kétségeknek.
- Mérhető kritériumaik lehetővé teszik a haladás nyomon követését, kézzelfogható bizonyítékot nyújtva a sikerről és kiemelve a fejlesztésre szoruló területeket.
- Ezek relevanciája összhangba hozza Önt az Ön törekvéseivel, biztosítva, hogy céljai összhangban legyenek az Ön értékeivel és igényeivel.
- Az időhöz kötött határidők sürgősséget teremtenek, megakadályozzák a halogatásokat és elősegítik a következetes cselekvést.
Hátrányok
Az életben semmi sem alakul tökéletesen a tervek szerint. Ez a SMART célokra is vonatkozik. Ezek sem tökéletesek, és néha kissé túl mereveknek tűnhetnek.
- A SMART célok szűken az egyéni teljesítményre összpontosíthatnak, alábecsülve a közös szervezeti célokat.
- Ha nem vizsgálja felül és frissíti őket rendszeresen, akkor elveszíthetik relevanciájukat.
- A SMART célok inkább csak a célok rögzítésének keretét jelentik, kevésbé összpontosítva az alkalmazhatóságra.
- Ezek hosszadalmas tervezési folyamatot igényelhetnek, ami elvonja a vezetők figyelmét a tényleges végrehajtásról.
Mik azok az OKR-ek?
Az OKR (célok és kulcsfontosságú eredmények) egy teljesítménymenedzsment keretrendszer, amely segít egyértelmű, mérhető és ambiciózus célok (célkitűzések) meghatározásában és nyomon követésében.
A vezetőknek és a menedzsereknek óvatosan kell eljárniuk, amikor feladatokat és célokat osztanak ki a vállalat különböző szintjei és csapata között. Egy robusztus célkitűzési keretrendszer, mint például az OKR, egyszerűsítheti ezt a folyamatot.
Egyének, csapatok és szervezetek használják őket az összehangolás, a teljesítmény növelése és a termelékenység fokozása érdekében.
Az OKR-ek felépítése
Az OKR-ek felépítése egyszerű, de hatékony. A következő elemekből áll:
Célok: Ezek a céljainak „mit” részét képezik. Azokat a dolgokat képviselik, amelyeket el szeretne érni, és konkrétaknak, konkrétaknak és minőségi jellegűeknek kell lenniük. Meghatározzák az üzleti cél végső irányát.
Kulcsfontosságú eredmények: Ezek alkotják a célok eléréséhez vezető út „hogyanját”. Ezek magukban foglalják a terv lépéseit és mérföldköveit, és kvantitatívaknak, elérhetőnek és mérhetőnek kell lenniük.
OKR-ek: példa
Cél: Az indiai okostelefon-piacon a piaci részesedés 10%-kal történő növelése a következő pénzügyi évben.
Kulcsfontosságú eredmények:
- Növelje a márka ismertségét: érje el a 50%-os márkaismertségi arányt az 1. szintű városok okostelefon-használói körében.
- Terjeszkedjen a forgalmazási csatornák terén: Lépjen partnerségre legalább öt új kiskereskedelmi lánccal és online piactérrel.
- Új termékcsalád bevezetése: Mutasson be egy új, innovatív funkciókkal rendelkező középkategóriás okostelefon-modellt, hogy szélesebb közönséget szólítson meg.
Az OKR-ek előnyei és hátrányai
Az OKR-ek forradalmi változást hoznak, vagy csak egy újabb divatos keretrendszer? Vizsgáljuk meg néhány előnyét és hátrányát, hogy kiderítsük.
Előnyök
Az OKR-ek hatékony megközelítést kínálnak a csapat és a szervezet teljesítményének javításához. Íme, miért:
- Az OKR egyértelműséget hoz és mindenki számára követhető, közös formátumot teremt, amelyhez mindenki hozzájárulhat.
- Ezek a komplex célokat kezelhető lépésekre bontják, így a csapat tagjai koncentráltak maradnak.
- Ezek biztosítják a csapat összehangoltságát, elősegítik a csapatmunkát, a zökkenőmentes kommunikációt és az együttműködést.
- Ezek segítenek nyomon követni a legfontosabb eredmények elérését, bizalmat és teljesítményérzetet keltve a munkavállalókban.
Hátrányok
Bár az OKR-ek rendkívül hatékonyak lehetnek, saját kihívásaik is vannak:
- Nehéz lehet konkrét és mérhető célokat kitűzni a gyorsan változó piaci környezetben és üzleti körülmények között.
- A csapat tagjai nem érezhetik magukénak a feladatot, vagy nem értik az OKR gyakorlat fontosságát.
- Az OKR lehet, hogy a adatokon alapuló eredményekre koncentrál, figyelmen kívül hagyva a hosszú távú hatásokat.
- Ha a célokat nem vitatják meg rendszeresen, ezek a célok eltérhetnek egymástól.
Az ambíció és a gyakorlatiasság közötti egyensúly megteremtése művészet. Nem minden cél tökéletesen számszerűsíthető. Most nézzük meg, miben különböznek az OKR-ek a SMART céloktól.
Az OKR és a SMART célok közötti legfontosabb különbségek
Bár az OKR és a SMART célok egyaránt hangsúlyozzák a célkitűzési folyamatra való összpontosítást, több fontos szempontból is eltérnek egymástól. Segítünk Önnek a választásban.
Fókusz és rugalmasság
Rugalmas jellegű OKR-ek az üzleti igények, frissítések, célok, bővítések és megújítások szerint ötvözhetők és átalakíthatók. Az OKR-ek a folyamat helyett a kívánt eredményre koncentrálnak.
Másrészt a SMART célok az eredmény részleteire koncentrálnak és statikusabbak. A kezdeti célkitűzési fázis után nem módosíthatók anélkül, hogy az egész stratégiát át kellene alakítani.
Mérés és elszámoltathatóság
A SMART célok általában egyetlen mutató mérése céljából kerülnek kialakításra, míg az OKR-ek több mutatót is mérhetnek.
A SMART keretrendszerben minden cél tulajdonosa egyértelmű, míg az OKR-ek a kollektív teljesítményt és a közös tulajdonjogot támogatják.
Használat és alkalmazás
A SMART célok ideálisak egyének, üzleti értékelések , rövid távú projektek vagy feladatok, mérhető eredmények és teljesítményértékelések számára. Alkalmazhatók az értékesítés, az ügyfélszolgálati mutatók, a projekt határidők és a személyes mérföldkövek tanulmányozására.
Az OKR-ek leginkább szervezeti összehangoláshoz, mutatók megértéséhez, hosszú távú céltervezéshez , az előrehaladás nyomon követéséhez és az innováció ösztönzéséhez használhatók.
Íme a különbségek egy pillanat alatt:
|Funkció
|OKR-ek
|SMART célok
|Fókusz
|Eredményorientált, rugalmas
|Konkrét, statikus, folyamatorientált
|Mérés
|Többféle mérőszám
|Egyetlen mutató
|Felelősség
|Közös felelősségvállalás
|Egyéni felelősségvállalás
|Használat
|Szervezeti összehangolás, hosszú távú tervezés
|Egyéni teljesítmény, rövid távú projektek
OKR és SMART célok példái
Nézzük meg, hogyan teljesítenek a két keretrendszer a marketing területén, hogy tisztább képet kapjunk az OKR és a SMART célokról.
Vegyünk egy OKR példát, ahol a marketing tevékenységek javítását és új ügyfelek megnyerését tűzzük ki célul.
Így fog kinézni egy OKR cél:
- Cél: A márka ismertségének 25%-kal történő növelése a közösségi média és a médiában való megjelenés segítségével.
- 1. kulcsfontosságú eredmény: Növelje a márka láthatóságát a közösségi média platformokon.
- 2. kulcsfontosságú eredmény: 10 millió megjelenítés elérése, hogy a márka nagy számú potenciális ügyfél számára látható legyen.
- 3. kulcsfontosságú eredmény: Pozitív márka-reklámot generáljon azáltal, hogy biztosítja a média megjelenését a legfontosabb kiadványokban, ami a márka hitelességéhez és a vásárlók bizalmához vezet.
Így fog kinézni egy SMART cél:
- Konkrét: Növelje az e-mailek megnyitási arányát, hogy szélesebb közönséget érjen el és növelje a konverziókat.
- Mérhető: Növelje ezt az arányt 20%-kal.
- Elérhető: Optimalizálja a tárgy sorokat, személyre szabja az e-mail tartalmát, és vonzza az ügyfeleket ingyenes forrásokkal.
- Releváns: Készítsen jobb e-mail kampányokat, és járuljon hozzá az általános marketing célok eléréséhez.
- Időhöz kötött: Építsen hálózatot a LinkedIn segítségével, és küldjön e-maileket csütörtökönként 7 órakor (EST) a következő negyedévre vonatkozóan.
Mi a közös az OKR és a SMART célokban?
Ha kizárólag egy keretrendszer alapjain alapuló célt tűz ki magának, az olyan, mintha egy gyenge hidat építene, amely bármikor összeomolhat, és visszaveti a kiindulási pontra.
Tehát, beszéljük meg, hogy az OKR és a SMART célok hol találnak közös pontot, hogy illeszkedjenek az Ön üzleti stílusához.
Mindkettő segít mérhető célok létrehozásában.
Az OKR-ek kulcsfontosságú eredményei lehetővé teszik a vezetők számára a célok nyomon követését és mérését. A SMART kritériumok szintén mérhetőséget biztosítanak, így minden lépésnél nyomon követheti az előrehaladást.
Mindkettő időhöz kötött
Az OKR és a SMART célok egyaránt megkövetelik a pontos határidők és mérföldkövek meghatározását a célok eléréséhez. Emellett fokozzák a koncentrációt és a sürgősséget a feladatok és projektek kezelésében.
Mindkettő az összehangolást jelenti
Mindkét rendszer hangsúlyozza a célok és a tágabb célkitűzések összehangolásának fontosságát, ami a csapat erőfeszítéseit a kívánt eredmények felé irányítja.
Fontos felismerni, hogy az OKR és a SMART célok hogyan szolgálják a célkitűzés különböző igényeit. De hogyan válassza ki a megfelelő keretrendszert a célkitűzés eléréséhez?
A megfelelő keretrendszer kiválasztása
Az üzleti és szervezeti sikerhez vezető út nem csupán a célok kitűzéséből áll. A célokat helyesen kell kitűzni. *
A SMART célok és az OKR-ek közötti választás nem csupán egy teendőlista elemeinek kipipálása; hanem az a megközelítés kiválasztása, amely leginkább illeszkedik a szervezet kultúrájához, céljaihoz és a csapat dinamikájához.
Tehát, amikor a SMART célok és az OKR-ek között választ, vegye figyelembe a következő tényezőket a döntés meghozatalához.
Szervezeti kultúra
Az OKR-ek leginkább az agilis, dinamikus és innovatív üzleti környezetekben alkalmazhatók, ahol az ambiciózus célok élveznek elsőbbséget. A SMART kritériumok viszont a hagyományos struktúrájú szervezetek számára alkalmasak, amelyek a világos és mérhető célokat, valamint az egyéni teljesítményt helyezik előtérbe.
A munka típusa
Az, hogy melyik modellt választja, a cél jellegétől és a feladatok összetettségétől is függ. Az OKR-ek tökéletesek összetett munkákhoz, például több célmutató tanulmányozásához, amelynek középpontjában az eredmények állnak. A SMART modell leginkább egyszerűbb, számszerűsíthető, rövid távú projektekhez alkalmas, amelyeknek egyértelmű eredményei és kimenetelei vannak.
Stratégiai összehangolás
Az OKR-ek elősegítik a stratégiai összehangolást azzal, hogy biztosítják, hogy minden csapattag erőfeszítései közvetlenül hozzájáruljanak a szervezeti célok eléréséhez. A SMART célok célja, hogy világos és mérhető célokat tűzzenek ki, ami a csapattagoktól kifejezett erőfeszítéseket igényel, hogy összhangba kerüljenek a tágabb vállalati stratégiával.
Miután kiválasztotta a keretrendszert, a következő lépés ezeknek a megközelítéseknek a hatékony végrehajtása.
Hogyan valósítsuk meg az OKR-eket és a SMART célokat?
Íme néhány lépés és stratégia, amelyet érdemes alkalmazni ezeknek a megközelítéseknek a megvalósításakor.
- Határozza meg a szervezeti célokat: Finomítsa a célokat a szükségletek alapján, így a vállalat végső víziójára és küldetésére tud összpontosítani.
- Képzés és oktatás: Fejlessze alkalmazottai készségeit megfelelő képzéssel, ismeretekkel, OKR szoftvereszközökkel és készségekkel, hogy erőfeszítéseik ne vesszenek kárba, hanem a közös cél felé irányuljanak.
- Átláthatóság és kommunikáció: Beszélje meg a célokat, a mérföldköveket és a kihívásokat az alkalmazottaival, hogy elősegítse az együttműködést és a hatékony csapatmunkát.
- Rugalmasság: Tartsa a keretrendszert elég rugalmasnak ahhoz, hogy ellenálljon a versenynek és a változó üzleti céloknak, a projekt feltételeinek, az ügyfelek preferenciáinak és a piaci trendeknek.
Mi lenne, ha azt mondanánk, hogy egyszerűen átállhat egy olyan átfogó projektmenedzsment megoldásra, mint a ClickUp, és ezzel átalakíthatja célkitűzési stratégiáját?
Ez a hatékony eszköz egy speciális Célok funkcióval és különböző célkitűzési sablonokkal rendelkezik, amelyek segítségével ambiciózus célokat tűzhet ki, azokat mérhető kulcsfontosságú eredményekre bontja, és valós időben követheti nyomon az előrehaladást. A ClickUp segítségével vizualizálhatja céljait, feladatokat rendelhet hozzájuk, és együttműködhet csapatával, hogy mindenki összhangban legyen és egy közös cél felé törekedjen, így elérve és túllépve a termelékenységi céljait.
1. Határozza meg céljait
A ClickUp Goals segítségével mérhető célokat adhat hozzá kulcsfontosságú eredményekkel, feladatokat delegálhat, és a teljesítés százalékos arányával és a haladásjelző sávokkal nyomon követheti az előrehaladást. Ezek a funkciók támogatják Önt abban, hogy a legambiciózusabb célokat is elérje a megadott határidőn belül.
Ahhoz, hogy minden cél mérhető legyen, adjon hozzá célértékeket. Ezek a célértékek segítenek nyomon követni a sikermutatókat, és arra összpontosítani, ami valóban számít. Néhány ilyen célérték:
- Szám (pl. a legutóbbi marketingkampányból származó e-könyv letöltések száma)
- Igaz/Hamis: (Például: Az új bevezetési folyamat hibamentes és készen áll a bevezetésre?
- Százalék: (Például: a bevétel százalékos növekedése az elmúlt negyedévben)
- Valuta: (Például: az automatizálás révén történő költségcsökkentés célja ebben a negyedévben)
💡Profi tipp: Minden célok listáján belül hozzon létre ClickUp feladatokat a legfontosabb eredményekhez. Adjon meg konkrét részleteket, állítsa be a határidőket, rendelje hozzá őket a csapat tagjaihoz, és kövesse nyomon az előrehaladást.
Hozzon létre egyéni mezőket, hogy nyomon követhesse a SMART céljaival kapcsolatos konkrét mutatókat vagy adatokat, például a teljesítés százalékát, az értékesítési adatokat vagy az ügyfél-elégedettségi értékeléseket.
Ezenkívül mappákat hozhat létre, hogy feljegyezze és rendszerezze az új OKR célokat, nyomon kövesse a sprint ciklusokat, megtekintse az alkalmazottak haladását mutató pontszámkártyákat, és összehasonlítsa az eredményeket különböző idővonalakon.
Fedezze fel projektje/célja „mit” és „hogyan” kérdéseit azonnal ezzel a könnyen használható és testreszabható ClickUp OKR mappa sablonnal.
A ClickUp OKR mappa sablon felvázolja az OKR fejlesztés alapvető felépítését. Elemezi a cselekedeteit, és segít megérteni, hogyan járulnak hozzá a cél eléréséhez, különösen nagy csapatok vezetése esetén. A sablon jellemzői:
- Egyéni nézetek: Tekintse meg és rangsorolja a célokat többféle nézet közül választhat, például lista, tábla, naptár és tevékenység.
- Egyéni állapotok: nyomon követheti céljainak állapotát és eddigi előrehaladását, valamint frissítheti az olyan kategóriákat, mint „Jó úton halad”, „Még nem kezdődött el” és „Kockázatos”.
- Egyéni mezők: Szerezzen kontextust egyéni megközelítésekkel, mint például kezdeményezés, OKR tétel típus, elsődleges csapat, előrehaladás és negyedév, amelyek lehetővé teszik a következetes teljesítményértékelést és a részletes elemzést.
2. Kövesse nyomon az előrehaladást
Az OKR-ek vagy SMART célok tényleges teljesítményhez viszonyított értékelésekor az alkalmazottai több adattal kell megbirkózniuk, mint amennyit kezelni tudnak. Itt jönnek jól a ClickUp Dashboards, amelyek a feladatokat a hozzájuk tartozó haladási sávokkal, határidőkkel, függőben lévő feladatokkal, projektállapotokkal és egyebekkel kategorizálják, így áttekinthető képet adva a helyzetről.
Bónusz: Itt talál egy lépésről lépésre szóló útmutatót, ha segítségre van szüksége az OKR Dashboard létrehozásához.
A Dashboards funkció segít Önnek:
- Azonosítsa a még nem teljesített céljait, amelyeken javítania kell.
- Kövesse nyomon az előrehaladást és motiválja az alkalmazottakat azáltal, hogy kiemeli a projekt állapotát, a befejezett feladatokat és a csapat erőfeszítéseinek növekedését, ahogy a célok megvalósulnak.
- Tartsa mindenki naprakészen a legfrissebb projektfrissítésekkel és feladatokkal kapcsolatos információk terjesztésével.
3. Együttműködés és kommunikáció
Használja a feladatokon belüli szálakba rendezett megjegyzéseket és beszélgetéseket a csapattal való kommunikációhoz, a frissítések megosztásához és a felmerülő kihívások megoldásához. Állítson be függőségeket a feladatok között, hogy a legfontosabb eredmények a megfelelő sorrendben és a megadott időkereten belül készüljenek el.
4. Feladatok egyszerűsítése
Ha mindez sok kézi munkának tűnik, képzelje el, hogy van egy virtuális asszisztense, aki automatizálja ezeket az időigényes feladatokat.
ClickUp Brain
A ClickUp Brain egy hatékony mesterséges intelligencia asszisztens, amely elemzi a meglévő munkáját, hogy segítsen ötleteket gyűjteni és személyre szabott célokat, feladatokat és határidőket generálni, ezzel időt és energiát takarítva meg Önnek.
A fejlett algoritmusok kihasználásával a ClickUp Brain összegyűjti és elemzi a ClickUp munkaterületéről származó adatokat, azonosítva a mintákat, trendeket és lehetőségeket. Ezután ezeket az információkat felhasználva személyre szabott céljavaslatokat készít, amelyek összhangban vannak csapata céljaival és munkaterhelésével. Ezenkívül a ClickUp Brain automatikusan generálhatja a céljaival kapcsolatos feladatokat, segíthet azok fontossága és sürgőssége alapján történő rangsorolásában, valamint reális határidőket javasolhat.
A ClickUp Brain segítségével egyszerűsítheti munkafolyamatát, növelheti termelékenységét és hatékonyabban érheti el céljait. Ez az AI-alapú partner a célkitűzéshez és a feladatkezeléshez.
A ClickUp SMART célok sablonja
Egy másik eszköz, amely egyszerűsíti a célkitűzést és a feladatkezelést az éves, negyedéves, heti és akár napi célok eléréséhez és nyomon követéséhez, a ClickUp SMART Goals Template.
Ez a sablon egyszerre lehet asszisztens, edző és kritikus.
Ébressze fel a kiválóságot, ne hagyjon ki egyetlen frissítést sem, szagolja ki a hibákat, és legyen a legjobb az időgazdálkodásban a ClickUp SMART Goals Template segítségével. A sablon főbb elemei a következők:
- Egyéni állapotok: Hozzon létre olyan feladatokat, mint „Befejezett”, „Súlyos probléma”, „Elmaradás”, „Felfüggesztve” és „Jól halad”, miközben figyelemmel kíséri az egyes célok elérésének előrehaladását.
- Egyéni mezők: Kategorizálja és ossza fel a kritikus célok metaadatait 12 egyéni attribútumra. Ez a funkció lehetővé teszi a lényeges részletek rögzítését és a célok elérésének optimalizálását.
- Egyéni nézetek: Egyetlen kattintással gyorsan elérheti a SMART célok, a célok eléréséhez szükséges erőfeszítések becslése, a munkalapok, a vállalat egészére vonatkozó célok és a bevezetési útmutatók előre elkészített konfigurációit, mindezt a ClickUp-on belül.
- Projektmenedzsment: Használja ki az olyan funkciókat, mint az időkövetés, a címkézés, a függőségi riasztások, az e-mail értesítések stb., hogy olyan „Go; Get Em!” tervet készíthessen, amely összhangban áll a feladatai prioritásaival.
4. Teljesítmény felülvizsgálata és javítása
Rendszeresen ellenőrizze OKR- és SMART-céljait, értékelje az előrehaladást, és hajtsa végre a szükséges módosításokat. A ClickUp emlékeztetőinek és ismétlődő feladatainak köszönhetően soha nem fogja kihagyni ezeket a teljesítményértékelő üléseket, és a projekt sikerének elérése felé haladhat tovább.
A ClickUp OKR keretrendszer sablonja tovább tisztázza a célok elérésének útját. Lehetővé teszi, hogy egy pillantással áttekintse a teljes képet, és kiválassza azokat a területeket, amelyekre figyelmet kell fordítani a felülvizsgálati és kiigazítási fázisban.
Így teheti meg:
- Egyéni állapotok: Jelölje be a feladatokat, és kövesse nyomon az egyes célokat a „Befejezett”, „Folyamatban” és „Teendők” szakaszok segítségével.
- Egyéni mezők: Használja ki a testreszabás előnyeit, és mentse el a fontos információkat olyan eszközökkel, mint az OKR típus, osztály, előrehaladás, OKR pont és csapat.
- Egyedi nézetek: A ClickUp négy különböző konfigurációjával, például a globális OKR, a kezdő útmutató, az OKR haladási táblázat és az idővonal segítségével minden szép és könnyen hozzáférhető marad.
- Projektmenedzsment: Legyen az első, aki értesül az e-mailes frissítésekről, függőségi riasztásokról, nyomonkövetési funkciókról és egyebekről, hogy kiválaszthassa a figyelmet igénylő területeket.
Ezeket a lépéseket követve és a ClickUp funkcióit kihasználva hatékonyan alkalmazhatja az OKR-eket és a SMART célokat, hogy javítsa csapata teljesítményét és elérje szervezetének céljait.
A célkitűzés fontossága a ClickUp segítségével
Nos, már döntött az OKR és a SMART célok között? Vagy inkább egy hibrid megközelítést próbál ki?
Őszintén szólva, mindkét keretrendszernek megvannak a maga előnyei. A SMART célok leginkább taktikai és rövid távú célokhoz alkalmasak, míg az OKR-ek akkor érvényesülnek igazán, ha vállalati szintű törekvéseket szeretnénk meghatározni.
A célkitűzés azonban nem sétagalopp. Emlékszik arra az izgalmas érzésre, amikor új célt tűzött ki magának? Azonnal megnő a motivációja, a siker receptje kristálytisztának tűnik, majd valahol a folyamat során bekövetkezik a valóság.
Itt jönnek jól a ClickUp eszközei és funkciói. A ClickUp átfogó platformot biztosít a célok kezeléséhez, és segít eligazodni a SMART célok és az OKR-ek komplexitásában a vállalati célok elérése érdekében, így biztosítva, hogy döntéseit adatok és mutatók alapján hozza meg, nem pedig találgatások alapján.
Próbálja ki még ma a ClickUp-ot, teljesen ingyenes!