OKR vs. SMART célok: Mi a különbség?

A projektmenedzsment körökben folyó örökös vita gyakran egy alapvető kérdés körül forog: az innovációt vagy a végrehajtást kell-e előtérbe helyezni? Bár mindkettő elengedhetetlen a sikerhez, az optimális egyensúly jelentősen változhat a konkrét kontextustól, a szervezeti kultúrától és a projekt céljaitól függően.

Két népszerű keretrendszer, amely segíthet a szervezeteknek az innováció és a végrehajtás közötti egyensúly megteremtésében, az Objectives and Key Results (OKR) és a Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound (SMART) célok.

Az OKR-ek, amelyek a nagyratörő eredményekre helyezik a hangsúlyt, inspirálhatják a csapatokat, hogy újszerűen gondolkodjanak és nagy célokat tűzzenek ki maguk elé. De a SMART célok struktúrája és egyértelműsége nélkül a végrehajtás megakadhat.

Ezzel szemben a SMART célok világos útitervet nyújthatnak, de ha túl szűken fókuszálnak, akkor gátolhatják az innovációt. Az optimális stratégia gyakran a két megközelítés közötti megfelelő egyensúly megtalálásában rejlik.

Valószínűleg hasonló kihívással áll szemben. Fedezzük fel, melyik célkitűzési keretrendszer illeszkedik leginkább szervezete céljaihoz!

Ehhez felsoroljuk az OKR és a SMART célok néhány jellemzőjét, és megvitatjuk azok előnyeit és hátrányait, különbségeit, legfontosabb eredményeit, valamint használatukat és alkalmazásukat.

Mik azok a SMART célok?

A SMART célok, amelyek gyakran rövidítésként használatosak, egyértelmű, konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött célok, amelyek célja, hogy fókuszt és irányt adjanak a kívánt eredmények eléréséhez.

A SMART célok:

Konkrét : Határozzon meg egyértelmű és átlátható célokat a kétértelműség kiküszöbölése érdekében.

Mérhető : Hozzon létre folyamatokat a haladás hatékony nyomon követéséhez.

Elérhető : Reális és elérhető célokat tűzzön ki

Releváns : Hangolja össze a célokat a különböző üzleti célkitűzésekkel, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Időhöz kötött: Határozzon meg határidőket, és ennek megfelelően rangsorolja a feladatokat.

A SMART keretrendszer elvégzi a nehéz munkát, és segít a csapatoknak a feladatok szervezésében, kategorizálásában és nyomon követésében, hogy semmi ne maradjon el.

Általános célok vs. SMART célok: példa Általános cél: „A vevői elégedettség javítása.” Ez a cél tág és nem elég konkrét. Nem ad egyértelmű iránymutatást a méréshez vagy a cselekvéshez. SMART cél: „A következő negyedévben 20%-kal növelni az ügyfél-elégedettséget az ügyfélkérdésekre adott átlagos válaszidő 15%-os csökkentésével és egy ügyfél-elégedettségi felmérés végrehajtásával, amelynek nettó ajánlói pontszáma (NPS) 75% legyen.” Ez a cél SMART, mert: Konkrét: Egyértelműen meghatározza, mit kell javítani (ügyfél-elégedettség) és mennyivel (20%). Mérhető: Az ügyfél-elégedettség növekedése és a válaszidő csökkenése számszerűsíthető mutatók. Elérhető: A cél reális és a megadott időkereten belül megvalósítható. Releváns: Az ügyfél-elégedettség javítása összhangban áll az általános üzleti célokkal. Időhöz kötött: A célnak konkrét határideje van (a következő negyedévben).

A SMART célok előnyei és hátrányai

Bármilyen népszerű is egy koncepció vagy keretrendszer, vannak előnyei és hátrányai. Fedezzük fel ezeket!

Előnyök

A SMART kritériumok nem hagynak teret a clickbaitnek! Világos utat mutatnak a célok eléréséhez és motiváltnak tartanak. Íme, hogyan:

A SMART célok irányt és egyértelműséget nyújtanak , iránytűként szolgálnak.

Ezek konkrétan meghatározzák a célját , így nem marad helye a kétségeknek.

Mérhető kritériumaik lehetővé teszik a haladás nyomon követését , kézzelfogható bizonyítékot nyújtva a sikerről és kiemelve a fejlesztésre szoruló területeket.

Ezek relevanciája összhangba hozza Önt az Ön törekvéseivel , biztosítva, hogy céljai összhangban legyenek az Ön értékeivel és igényeivel.

Az időhöz kötött határidők sürgősséget teremtenek, megakadályozzák a halogatásokat és elősegítik a következetes cselekvést.

Hátrányok

Az életben semmi sem alakul tökéletesen a tervek szerint. Ez a SMART célokra is vonatkozik. Ezek sem tökéletesek, és néha kissé túl mereveknek tűnhetnek.

A SMART célok szűken az egyéni teljesítményre összpontosíthatnak , alábecsülve a közös szervezeti célokat.

Ha nem vizsgálja felül és frissíti őket rendszeresen, akkor elveszíthetik relevanciájukat .

A SMART célok inkább csak a célok rögzítésének keretét jelentik , kevésbé összpontosítva az alkalmazhatóságra.

Ezek hosszadalmas tervezési folyamatot igényelhetnek, ami elvonja a vezetők figyelmét a tényleges végrehajtásról.

Mik azok az OKR-ek?

Az OKR (célok és kulcsfontosságú eredmények) egy teljesítménymenedzsment keretrendszer, amely segít egyértelmű, mérhető és ambiciózus célok (célkitűzések) meghatározásában és nyomon követésében.

A vezetőknek és a menedzsereknek óvatosan kell eljárniuk, amikor feladatokat és célokat osztanak ki a vállalat különböző szintjei és csapata között. Egy robusztus célkitűzési keretrendszer, mint például az OKR, egyszerűsítheti ezt a folyamatot.

Egyének, csapatok és szervezetek használják őket az összehangolás, a teljesítmény növelése és a termelékenység fokozása érdekében.

Az OKR-ek felépítése

Az OKR-ek felépítése egyszerű, de hatékony. A következő elemekből áll:

Célok: Ezek a céljainak „mit” részét képezik. Azokat a dolgokat képviselik, amelyeket el szeretne érni, és konkrétaknak, konkrétaknak és minőségi jellegűeknek kell lenniük. Meghatározzák az üzleti cél végső irányát.

Kulcsfontosságú eredmények: Ezek alkotják a célok eléréséhez vezető út „hogyanját”. Ezek magukban foglalják a terv lépéseit és mérföldköveit, és kvantitatívaknak, elérhetőnek és mérhetőnek kell lenniük.

OKR-ek: példa Cél: Az indiai okostelefon-piacon a piaci részesedés 10%-kal történő növelése a következő pénzügyi évben. Kulcsfontosságú eredmények: Növelje a márka ismertségét : érje el a 50%-os márkaismertségi arányt az 1. szintű városok okostelefon-használói körében.

Terjeszkedjen a forgalmazási csatornák terén : Lépjen partnerségre legalább öt új kiskereskedelmi lánccal és online piactérrel.

Új termékcsalád bevezetése: Mutasson be egy új, innovatív funkciókkal rendelkező középkategóriás okostelefon-modellt, hogy szélesebb közönséget szólítson meg.

Az OKR-ek előnyei és hátrányai

Az OKR-ek forradalmi változást hoznak, vagy csak egy újabb divatos keretrendszer? Vizsgáljuk meg néhány előnyét és hátrányát, hogy kiderítsük.

Előnyök

Az OKR-ek hatékony megközelítést kínálnak a csapat és a szervezet teljesítményének javításához. Íme, miért:

Az OKR egyértelműséget hoz és mindenki számára követhető, közös formátumot teremt , amelyhez mindenki hozzájárulhat.

Ezek a komplex célokat kezelhető lépésekre bontják , így a csapat tagjai koncentráltak maradnak.

Ezek biztosítják a csapat összehangoltságát , elősegítik a csapatmunkát, a zökkenőmentes kommunikációt és az együttműködést.

Ezek segítenek nyomon követni a legfontosabb eredmények elérését, bizalmat és teljesítményérzetet keltve a munkavállalókban.

Hátrányok

Bár az OKR-ek rendkívül hatékonyak lehetnek, saját kihívásaik is vannak:

Nehéz lehet konkrét és mérhető célokat kitűzni a gyorsan változó piaci környezetben és üzleti körülmények között.

A csapat tagjai nem érezhetik magukénak a feladatot , vagy nem értik az OKR gyakorlat fontosságát.

Az OKR lehet, hogy a adatokon alapuló eredményekre koncentrál , figyelmen kívül hagyva a hosszú távú hatásokat.

Ha a célokat nem vitatják meg rendszeresen, ezek a célok eltérhetnek egymástól.

Az ambíció és a gyakorlatiasság közötti egyensúly megteremtése művészet. Nem minden cél tökéletesen számszerűsíthető. Most nézzük meg, miben különböznek az OKR-ek a SMART céloktól.

Az OKR és a SMART célok közötti legfontosabb különbségek

Bár az OKR és a SMART célok egyaránt hangsúlyozzák a célkitűzési folyamatra való összpontosítást, több fontos szempontból is eltérnek egymástól. Segítünk Önnek a választásban.

Fókusz és rugalmasság

Rugalmas jellegű OKR-ek az üzleti igények, frissítések, célok, bővítések és megújítások szerint ötvözhetők és átalakíthatók. Az OKR-ek a folyamat helyett a kívánt eredményre koncentrálnak.

Másrészt a SMART célok az eredmény részleteire koncentrálnak és statikusabbak. A kezdeti célkitűzési fázis után nem módosíthatók anélkül, hogy az egész stratégiát át kellene alakítani.

Mérés és elszámoltathatóság

A SMART célok általában egyetlen mutató mérése céljából kerülnek kialakításra, míg az OKR-ek több mutatót is mérhetnek.

A SMART keretrendszerben minden cél tulajdonosa egyértelmű, míg az OKR-ek a kollektív teljesítményt és a közös tulajdonjogot támogatják.

Használat és alkalmazás

A SMART célok ideálisak egyének, üzleti értékelések , rövid távú projektek vagy feladatok, mérhető eredmények és teljesítményértékelések számára. Alkalmazhatók az értékesítés, az ügyfélszolgálati mutatók, a projekt határidők és a személyes mérföldkövek tanulmányozására.

Az OKR-ek leginkább szervezeti összehangoláshoz, mutatók megértéséhez, hosszú távú céltervezéshez , az előrehaladás nyomon követéséhez és az innováció ösztönzéséhez használhatók.

Íme a különbségek egy pillanat alatt:

Funkció OKR-ek SMART célok Fókusz Eredményorientált, rugalmas Konkrét, statikus, folyamatorientált Mérés Többféle mérőszám Egyetlen mutató Felelősség Közös felelősségvállalás Egyéni felelősségvállalás Használat Szervezeti összehangolás, hosszú távú tervezés Egyéni teljesítmény, rövid távú projektek

OKR és SMART célok példái

Nézzük meg, hogyan teljesítenek a két keretrendszer a marketing területén, hogy tisztább képet kapjunk az OKR és a SMART célokról.

Vegyünk egy OKR példát, ahol a marketing tevékenységek javítását és új ügyfelek megnyerését tűzzük ki célul.

Így fog kinézni egy OKR cél:

Cél : A márka ismertségének 25%-kal történő növelése a közösségi média és a médiában való megjelenés segítségével.

1. kulcsfontosságú eredmény : Növelje a márka láthatóságát a közösségi média platformokon.

2. kulcsfontosságú eredmény : 10 millió megjelenítés elérése, hogy a márka nagy számú potenciális ügyfél számára látható legyen.

3. kulcsfontosságú eredmény: Pozitív márka-reklámot generáljon azáltal, hogy biztosítja a média megjelenését a legfontosabb kiadványokban, ami a márka hitelességéhez és a vásárlók bizalmához vezet.

Így fog kinézni egy SMART cél:

Konkrét : Növelje az e-mailek megnyitási arányát, hogy szélesebb közönséget érjen el és növelje a konverziókat.

Mérhető : Növelje ezt az arányt 20%-kal.

Elérhető : Optimalizálja a tárgy sorokat, személyre szabja az e-mail tartalmát, és vonzza az ügyfeleket ingyenes forrásokkal.

Releváns : Készítsen jobb e-mail kampányokat, és járuljon hozzá az általános marketing célok eléréséhez.

Időhöz kötött: Építsen hálózatot a LinkedIn segítségével, és küldjön e-maileket csütörtökönként 7 órakor (EST) a következő negyedévre vonatkozóan.

Mi a közös az OKR és a SMART célokban?

Ha kizárólag egy keretrendszer alapjain alapuló célt tűz ki magának, az olyan, mintha egy gyenge hidat építene, amely bármikor összeomolhat, és visszaveti a kiindulási pontra.

Tehát, beszéljük meg, hogy az OKR és a SMART célok hol találnak közös pontot, hogy illeszkedjenek az Ön üzleti stílusához.

Mindkettő segít mérhető célok létrehozásában.

Az OKR-ek kulcsfontosságú eredményei lehetővé teszik a vezetők számára a célok nyomon követését és mérését. A SMART kritériumok szintén mérhetőséget biztosítanak, így minden lépésnél nyomon követheti az előrehaladást.

Mindkettő időhöz kötött

Az OKR és a SMART célok egyaránt megkövetelik a pontos határidők és mérföldkövek meghatározását a célok eléréséhez. Emellett fokozzák a koncentrációt és a sürgősséget a feladatok és projektek kezelésében.

Mindkettő az összehangolást jelenti

Mindkét rendszer hangsúlyozza a célok és a tágabb célkitűzések összehangolásának fontosságát, ami a csapat erőfeszítéseit a kívánt eredmények felé irányítja.

Fontos felismerni, hogy az OKR és a SMART célok hogyan szolgálják a célkitűzés különböző igényeit. De hogyan válassza ki a megfelelő keretrendszert a célkitűzés eléréséhez?

A megfelelő keretrendszer kiválasztása

Az üzleti és szervezeti sikerhez vezető út nem csupán a célok kitűzéséből áll. A célokat helyesen kell kitűzni. *

A SMART célok és az OKR-ek közötti választás nem csupán egy teendőlista elemeinek kipipálása; hanem az a megközelítés kiválasztása, amely leginkább illeszkedik a szervezet kultúrájához, céljaihoz és a csapat dinamikájához.

Tehát, amikor a SMART célok és az OKR-ek között választ, vegye figyelembe a következő tényezőket a döntés meghozatalához.

Szervezeti kultúra

Az OKR-ek leginkább az agilis, dinamikus és innovatív üzleti környezetekben alkalmazhatók, ahol az ambiciózus célok élveznek elsőbbséget. A SMART kritériumok viszont a hagyományos struktúrájú szervezetek számára alkalmasak, amelyek a világos és mérhető célokat, valamint az egyéni teljesítményt helyezik előtérbe.

A munka típusa

Az, hogy melyik modellt választja, a cél jellegétől és a feladatok összetettségétől is függ. Az OKR-ek tökéletesek összetett munkákhoz, például több célmutató tanulmányozásához, amelynek középpontjában az eredmények állnak. A SMART modell leginkább egyszerűbb, számszerűsíthető, rövid távú projektekhez alkalmas, amelyeknek egyértelmű eredményei és kimenetelei vannak.

Stratégiai összehangolás

Az OKR-ek elősegítik a stratégiai összehangolást azzal, hogy biztosítják, hogy minden csapattag erőfeszítései közvetlenül hozzájáruljanak a szervezeti célok eléréséhez. A SMART célok célja, hogy világos és mérhető célokat tűzzenek ki, ami a csapattagoktól kifejezett erőfeszítéseket igényel, hogy összhangba kerüljenek a tágabb vállalati stratégiával.

Olvassa el még: A 12 legjobb célkitűző szoftver csapatok számára

Miután kiválasztotta a keretrendszert, a következő lépés ezeknek a megközelítéseknek a hatékony végrehajtása.

Hogyan valósítsuk meg az OKR-eket és a SMART célokat?

Íme néhány lépés és stratégia, amelyet érdemes alkalmazni ezeknek a megközelítéseknek a megvalósításakor.

Határozza meg a szervezeti célokat: Finomítsa a célokat a szükségletek alapján, így a vállalat végső víziójára és küldetésére tud összpontosítani.

Képzés és oktatás : Fejlessze alkalmazottai készségeit megfelelő képzéssel, ismeretekkel, : Fejlessze alkalmazottai készségeit megfelelő képzéssel, ismeretekkel, OKR szoftvereszközökkel és készségekkel, hogy erőfeszítéseik ne vesszenek kárba, hanem a közös cél felé irányuljanak.

Átláthatóság és kommunikáció : Beszélje meg a célokat, a mérföldköveket és a kihívásokat az alkalmazottaival, hogy elősegítse az együttműködést és a hatékony csapatmunkát.

Rugalmasság: Tartsa a keretrendszert elég rugalmasnak ahhoz, hogy ellenálljon a versenynek és a változó üzleti céloknak, a projekt feltételeinek, az ügyfelek preferenciáinak és a piaci trendeknek.

Mi lenne, ha azt mondanánk, hogy egyszerűen átállhat egy olyan átfogó projektmenedzsment megoldásra, mint a ClickUp, és ezzel átalakíthatja célkitűzési stratégiáját?

Ez a hatékony eszköz egy speciális Célok funkcióval és különböző célkitűzési sablonokkal rendelkezik, amelyek segítségével ambiciózus célokat tűzhet ki, azokat mérhető kulcsfontosságú eredményekre bontja, és valós időben követheti nyomon az előrehaladást. A ClickUp segítségével vizualizálhatja céljait, feladatokat rendelhet hozzájuk, és együttműködhet csapatával, hogy mindenki összhangban legyen és egy közös cél felé törekedjen, így elérve és túllépve a termelékenységi céljait.

1. Határozza meg céljait

A ClickUp Goals segítségével mérhető célokat adhat hozzá kulcsfontosságú eredményekkel, feladatokat delegálhat, és a teljesítés százalékos arányával és a haladásjelző sávokkal nyomon követheti az előrehaladást. Ezek a funkciók támogatják Önt abban, hogy a legambiciózusabb célokat is elérje a megadott határidőn belül.

Hozzon létre és kezeljen sprint célokat, értékesítési célokat és egyebeket a ClickUp Goals segítségével.

Ahhoz, hogy minden cél mérhető legyen, adjon hozzá célértékeket. Ezek a célértékek segítenek nyomon követni a sikermutatókat, és arra összpontosítani, ami valóban számít. Néhány ilyen célérték:

Szám (pl. a legutóbbi marketingkampányból származó e-könyv letöltések száma)

Igaz/Hamis: (Például: Az új bevezetési folyamat hibamentes és készen áll a bevezetésre?

Százalék: (Például: a bevétel százalékos növekedése az elmúlt negyedévben)

Valuta: (Például: az automatizálás révén történő költségcsökkentés célja ebben a negyedévben)

💡Profi tipp: Minden célok listáján belül hozzon létre ClickUp feladatokat a legfontosabb eredményekhez. Adjon meg konkrét részleteket, állítsa be a határidőket, rendelje hozzá őket a csapat tagjaihoz, és kövesse nyomon az előrehaladást. Hozzon létre egyéni mezőket, hogy nyomon követhesse a SMART céljaival kapcsolatos konkrét mutatókat vagy adatokat, például a teljesítés százalékát, az értékesítési adatokat vagy az ügyfél-elégedettségi értékeléseket.

Ezenkívül mappákat hozhat létre, hogy feljegyezze és rendszerezze az új OKR célokat, nyomon kövesse a sprint ciklusokat, megtekintse az alkalmazottak haladását mutató pontszámkártyákat, és összehasonlítsa az eredményeket különböző idővonalakon.

Fedezze fel projektje/célja „mit” és „hogyan” kérdéseit azonnal ezzel a könnyen használható és testreszabható ClickUp OKR mappa sablonnal.

Töltse le ezt a sablont Testreszabhatja a feladatokat, a határidőket, a függőségeket és az erőforrásokat a ClickUp OKR mappa sablonjával.

A ClickUp OKR mappa sablon felvázolja az OKR fejlesztés alapvető felépítését. Elemezi a cselekedeteit, és segít megérteni, hogyan járulnak hozzá a cél eléréséhez, különösen nagy csapatok vezetése esetén. A sablon jellemzői:

Egyéni nézetek : Tekintse meg és rangsorolja a célokat többféle nézet közül választhat, például lista, tábla, naptár és tevékenység.

Egyéni állapotok : nyomon követheti céljainak állapotát és eddigi előrehaladását, valamint frissítheti az olyan kategóriákat, mint „Jó úton halad”, „Még nem kezdődött el” és „Kockázatos”.

Egyéni mezők: Szerezzen kontextust egyéni megközelítésekkel, mint például kezdeményezés, OKR tétel típus, elsődleges csapat, előrehaladás és negyedév, amelyek lehetővé teszik a következetes teljesítményértékelést és a részletes elemzést.

Javítsd a teendőlistádat azáltal, hogy a SMART céljaidat és az OKR-jaidat mappákba rendezed a ClickUp Goals segítségével.

2. Kövesse nyomon az előrehaladást

Az OKR-ek vagy SMART célok tényleges teljesítményhez viszonyított értékelésekor az alkalmazottai több adattal kell megbirkózniuk, mint amennyit kezelni tudnak. Itt jönnek jól a ClickUp Dashboards, amelyek a feladatokat a hozzájuk tartozó haladási sávokkal, határidőkkel, függőben lévő feladatokkal, projektállapotokkal és egyebekkel kategorizálják, így áttekinthető képet adva a helyzetről.

Bónusz: Itt talál egy lépésről lépésre szóló útmutatót, ha segítségre van szüksége az OKR Dashboard létrehozásához.

Bármely feladatot kezelhető lépésekre bonts a ClickUp Dashboards segítségével.

A Dashboards funkció segít Önnek:

Azonosítsa a még nem teljesített céljait , amelyeken javítania kell.

Kövesse nyomon az előrehaladást és motiválja az alkalmazottakat azáltal, hogy kiemeli a projekt állapotát, a befejezett feladatokat és a csapat erőfeszítéseinek növekedését, ahogy a célok megvalósulnak.

Tartsa mindenki naprakészen a legfrissebb projektfrissítésekkel és feladatokkal kapcsolatos információk terjesztésével.

3. Együttműködés és kommunikáció

Használja a feladatokon belüli szálakba rendezett megjegyzéseket és beszélgetéseket a csapattal való kommunikációhoz, a frissítések megosztásához és a felmerülő kihívások megoldásához. Állítson be függőségeket a feladatok között, hogy a legfontosabb eredmények a megfelelő sorrendben és a megadott időkereten belül készüljenek el.

4. Feladatok egyszerűsítése

Ha mindez sok kézi munkának tűnik, képzelje el, hogy van egy virtuális asszisztense, aki automatizálja ezeket az időigényes feladatokat.

ClickUp Brain

A ClickUp Brain egy hatékony mesterséges intelligencia asszisztens, amely elemzi a meglévő munkáját, hogy segítsen ötleteket gyűjteni és személyre szabott célokat, feladatokat és határidőket generálni, ezzel időt és energiát takarítva meg Önnek.

A fejlett algoritmusok kihasználásával a ClickUp Brain összegyűjti és elemzi a ClickUp munkaterületéről származó adatokat, azonosítva a mintákat, trendeket és lehetőségeket. Ezután ezeket az információkat felhasználva személyre szabott céljavaslatokat készít, amelyek összhangban vannak csapata céljaival és munkaterhelésével. Ezenkívül a ClickUp Brain automatikusan generálhatja a céljaival kapcsolatos feladatokat, segíthet azok fontossága és sürgőssége alapján történő rangsorolásában, valamint reális határidőket javasolhat.

A ClickUp Brain segítségével egyszerűsítheti munkafolyamatát, növelheti termelékenységét és hatékonyabban érheti el céljait. Ez az AI-alapú partner a célkitűzéshez és a feladatkezeléshez.

A ClickUp SMART célok sablonja

Egy másik eszköz, amely egyszerűsíti a célkitűzést és a feladatkezelést az éves, negyedéves, heti és akár napi célok eléréséhez és nyomon követéséhez, a ClickUp SMART Goals Template.

Ez a sablon egyszerre lehet asszisztens, edző és kritikus.

Töltse le ezt a sablont Tartsa kézben a dolgokat, és állítson be értelmes célokat a ClickUp SMART Goals Template segítségével.

Ébressze fel a kiválóságot, ne hagyjon ki egyetlen frissítést sem, szagolja ki a hibákat, és legyen a legjobb az időgazdálkodásban a ClickUp SMART Goals Template segítségével. A sablon főbb elemei a következők:

Egyéni állapotok : Hozzon létre olyan feladatokat, mint „Befejezett”, „Súlyos probléma”, „Elmaradás”, „Felfüggesztve” és „Jól halad”, miközben figyelemmel kíséri az egyes célok elérésének előrehaladását.

Egyéni mezők : Kategorizálja és ossza fel a kritikus célok metaadatait 12 egyéni attribútumra. Ez a funkció lehetővé teszi a lényeges részletek rögzítését és a célok elérésének optimalizálását.

Egyéni nézetek: Egyetlen kattintással gyorsan elérheti a SMART célok, a célok eléréséhez szükséges erőfeszítések becslése, a munkalapok, a vállalat egészére vonatkozó célok és a bevezetési útmutatók előre elkészített konfigurációit, mindezt a ClickUp-on belül.

Projektmenedzsment: Használja ki az olyan funkciókat, mint az időkövetés, a címkézés, a függőségi riasztások, az e-mail értesítések stb., hogy olyan „Go; Get Em!” tervet készíthessen, amely összhangban áll a feladatai prioritásaival.

4. Teljesítmény felülvizsgálata és javítása

Rendszeresen ellenőrizze OKR- és SMART-céljait, értékelje az előrehaladást, és hajtsa végre a szükséges módosításokat. A ClickUp emlékeztetőinek és ismétlődő feladatainak köszönhetően soha nem fogja kihagyni ezeket a teljesítményértékelő üléseket, és a projekt sikerének elérése felé haladhat tovább.

A ClickUp OKR keretrendszer sablonja tovább tisztázza a célok elérésének útját. Lehetővé teszi, hogy egy pillantással áttekintse a teljes képet, és kiválassza azokat a területeket, amelyekre figyelmet kell fordítani a felülvizsgálati és kiigazítási fázisban.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp OKR keretrendszer sablonjával erősítse a csapat felelősségvállalását.

Így teheti meg:

Egyéni állapotok : Jelölje be a feladatokat, és kövesse nyomon az egyes célokat a „Befejezett”, „Folyamatban” és „Teendők” szakaszok segítségével.

Egyéni mezők : Használja ki a testreszabás előnyeit, és mentse el a fontos információkat olyan eszközökkel, mint az OKR típus, osztály, előrehaladás, OKR pont és csapat.

Egyedi nézetek : A ClickUp négy különböző konfigurációjával, például a globális OKR, a kezdő útmutató, az OKR haladási táblázat és az idővonal segítségével minden szép és könnyen hozzáférhető marad.

Projektmenedzsment: Legyen az első, aki értesül az e-mailes frissítésekről, függőségi riasztásokról, nyomonkövetési funkciókról és egyebekről, hogy kiválaszthassa a figyelmet igénylő területeket.

Ezeket a lépéseket követve és a ClickUp funkcióit kihasználva hatékonyan alkalmazhatja az OKR-eket és a SMART célokat, hogy javítsa csapata teljesítményét és elérje szervezetének céljait.

A célkitűzés fontossága a ClickUp segítségével

Nos, már döntött az OKR és a SMART célok között? Vagy inkább egy hibrid megközelítést próbál ki?

Őszintén szólva, mindkét keretrendszernek megvannak a maga előnyei. A SMART célok leginkább taktikai és rövid távú célokhoz alkalmasak, míg az OKR-ek akkor érvényesülnek igazán, ha vállalati szintű törekvéseket szeretnénk meghatározni.

A célkitűzés azonban nem sétagalopp. Emlékszik arra az izgalmas érzésre, amikor új célt tűzött ki magának? Azonnal megnő a motivációja, a siker receptje kristálytisztának tűnik, majd valahol a folyamat során bekövetkezik a valóság.

Itt jönnek jól a ClickUp eszközei és funkciói. A ClickUp átfogó platformot biztosít a célok kezeléséhez, és segít eligazodni a SMART célok és az OKR-ek komplexitásában a vállalati célok elérése érdekében, így biztosítva, hogy döntéseit adatok és mutatók alapján hozza meg, nem pedig találgatások alapján.

Próbálja ki még ma a ClickUp-ot, teljesen ingyenes!