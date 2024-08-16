Hogyan készítsünk weboldal indítási ellenőrzőlistát (+sablonok)

Digitális marketingesként hetekig, hónapokig dolgoztál a tökéletes weboldal megtervezésén. Most pedig izgatottan vársz a nagy napra. Az új weboldalad lesz a vállalkozásod arca, ezért a bevezetés napjának közeledtével számos idegesítő kérdés merülhet fel benned, például:

„Mi van, ha az új weboldalam összeomlik?”

„Mi van, ha a grafikák nem működnek?”

„Mi van, ha az oldalak nem töltődnek be elég gyorsan?”

„Honnan tudom, honnan érkeznek a látogatóim?”

Ahhoz, hogy egy weboldal betöltse a rendeltetését – vagyis a márka virtuális zászlóshajójaként szolgáljon –, több dolognak is tökéletesen kell működnie: az UX-tervezéstől és a háttérbiztonságtól a keresőmotor-optimalizálásig. Soha nem lehet elég óvatos az előkészítés és a tervezés során.

Itt jön jól a weboldal indításához szükséges ellenőrzőlista. Ezzel biztosíthatja, hogy a fontos információk ne vesszenek el. Ha minden pontot leellenőriz, garantáltan sikeres lesz a weboldal indítása.

Ebben a bejegyzésben segítünk Önnek abban, hogy webhelyét közzétételre kész állapotba hozza. Emellett megbeszéljük, hogy a ClickUp webhely-ellenőrzőlista sablonjával és projektmenedzsment funkcióival hogyan segíti Önt ebben a folyamatban.

Készen áll? Induljunk! 🚀

Indítás előtti ellenőrzőlista: tartalom, SEO, dizájn és technikai beállítások

1. A weboldal tartalmának áttekintése

A weboldalak általában a következőket tartalmazzák: Termékajánlatok és előnyök

„Rólunk” szakasz

Szabályzatok oldala (a láblécben)

Multimédia (pl. képek, videók, GIF-ek)

Navigációs menük (beleértve a navigációs nyomvonalakat)

Cselekvésre ösztönző (CTA) gombok és kapcsolatfelvételi űrlapok

Gondosan nézze át az új weboldal minden egyes oldalának tartalmát, hogy ne legyenek benne elírások és helyesírási hibák, és jól olvasható legyen. Kérje meg a csapat tagjait, hogy olvassák át még egyszer, majd még egyszer, mielőtt feltölti a tartalmat a tartalomkezelő rendszerbe, hogy semmi ne maradjon ellenőrizetlen.

A hibátlan tartalom elengedhetetlen a professzionalizmus és a hitelesség bemutatásához, ezért ne hagyja ki ezt a lépést.

Fordítson különös figyelmet az olyan weboldalakra, amelyek olyan részleteket tartalmaznak, mint például az elérhetőségek – fontos, hogy a webhely látogatói elérhessék Önt. Ha pedig van olyan szöveg, amely nem teljesen felel meg a márka identitásának és kínálatának, akkor azt szükség szerint módosítsa.

Győződjön meg arról is, hogy a CTA gombok szövege helyes és elég vonzó ahhoz, hogy növelje a kattintások esélyét.

A weboldalára irányuló forgalom növeléséhez használja a ClickUp tartalommarketing szoftvert. Minden weboldalt vagy oldalak csoportját ClickUp feladattá alakíthat, és könnyedén nyomon követheti azok állapotát azáltal, hogy egyéni mezőket hoz létre, például „Vázlat”, „Felülvizsgálat alatt”, „Végleges” és „Jóváhagyva”. Ezzel biztosíthatja, hogy Ön vagy csapata ne hagyjon ki egyetlen fejlesztési lehetőséget sem.

A hozzárendelt megjegyzések biztosítják, hogy a teendők ne vesszenek el, függetlenül attól, hogy hol lettek létrehozva.

2. Részletes SEO-ellenőrzés a keresőmotorok számára

Győződjön meg róla, hogy minden alapvető on-page SEO-t elvégezett, mielőtt az „Élő” gombra kattintana az új weboldalán.

Válaszoljon a következő kérdésekre a bevezetés előtti ellenőrzőlista részeként: Természetesen integrálta a kulcsszavakat a weboldal tartalmába?

Az oldal címei tartalmazzák azokat a kulcsszavakat, amelyekkel rangsorolni szeretne?

Beillesztett alternatív szöveget a képeihez?

Optimalizálta már oldalai meta leírásait?

A kulcsszavak segítenek a Google és a Bing keresőmotoroknak meghatározni, hogy webhelye tartalma releváns-e. Kulcsszókutatásokat végezhet olyan eszközökkel, mint az Ahrefs, a SEMrush vagy a Google Keyword Planner.

3. Ellenőrizze weboldalának tervezését

Dolgozzon szorosan együtt UX-tervezőjével, hogy a teljes tervezési téma és szerkezet jól illeszkedjen egymáshoz. Ezt szisztematikusan megteheti különböző stratégiák alkalmazásával a tervezési projektek kezeléséhez.

A bevezetés előtt kérdezze meg a különböző csapat tagok véleményét, hogy a weboldal egységes elrendezéssel és témával rendelkezik-e, amely összhangban áll az üzleti tevékenységével. Győződjön meg arról is, hogy az összes tartalom (szöveg és kép) ezt tükrözi. Az UX-tervező gondoskodik arról, hogy minden oldal ugyanazt a háttérszínt, szövegszínt és betűtípust, szóközöket, képaláírás-formátumot stb. használja.

A konverziók javítása és a nagyobb hatás elérése érdekében kerülje a stock fotók használatát; helyette válasszon professzionális fotós által kifejezetten az Ön márkájához készített, kiváló minőségű képeket vagy egyedi tervezésű grafikákat. Annak érdekében, hogy azok minden eszközön gyorsan betöltődjenek, használjon olyan eszközt, mint a TinyPNG, amely a képek méretét a minőség romlása nélkül tömöríti.

A legtöbb látogató a letisztult weboldalakat kedveli, ezért ügyeljen arra, hogy oldalai ne legyenek túlzsúfoltak. Tervezze meg az egyes oldalakat úgy, hogy a szöveg, a képek és a fehér területek kiegyensúlyozottan legyenek elrendezve, és ahol releváns, helyezzen el CTA-kat.

A weboldal logójának nagy felbontású változatát is fel kell tüntetnie a fejlécben, a láblécben és más fontos területeken, hogy megismertesse a márkát.

Integrálja a Figma és az InVision webtervező eszközökkel készített tervezési anyagait a ClickUpba, hogy az összes tervezési fájlja közvetlenül elérhető legyen a platformon belül. Ez lehetővé teszi a csapatának, hogy könnyedén áttekintse, kommentálja és közösen dolgozzon a terveken anélkül, hogy eszközök között kellene váltania.

💡Profi tipp: Fontolja meg a ClickUp Integrations használatát, hogy összekapcsolja a ClickUp-ot a tartalomkezelő rendszerével, weboldal-készítőjével, weboldal-elemző eszközeivel, tervezőplatformjával és technológiai eszközeinek bármely más eszközével.

4. Értékelje tartalomkezelő rendszerét

Válasszon megfelelő CMS-t a weboldalához. Az AI weboldal-készítők, mint a WordPress, a Joomla és a Drupal, robusztus platformokat kínálnak, amelyek kiterjedt testreszabási lehetőségekkel és felhasználóbarát felületekkel rendelkeznek.

Ezek drag-and-drop funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi számos plugin és téma beállítását, így könnyedén professzionális megjelenésű weboldalt hozhat létre, még akkor is, ha nem rendelkezik tervezői vagy fejlesztői képzettséggel.

A weboldal elindítása előtt:

Ellenőrizze a tartalomintegrációs folyamatot

Győződjön meg róla, hogy alaposan tesztelte a CMS funkciókat.

Ellenőrizze, hogy megfelel-e webhelye teljesítmény- és biztonsági követelményeinek.

💡Profi tipp: Vállalkozása weboldalának elindításakor a domain megvásárlása elengedhetetlen. A legtöbb CMS-platform és weboldal-készítő tartalmaz webtárhely-szolgáltatási csomagokat, ezért vásárolja meg a domain nevét, kapcsolja össze weboldalával, és máris készen áll.

5. Értékelje a weboldal felhasználói élményét és hozzáférhetőségét

Az iparágtól függetlenül weboldalának kialakításának tökéletes egyensúlyt kell teremtenie az esztétika és az általános funkcionalitás között. Tesztelje weboldalát különböző eszközökön, böngészőkben és operációs rendszereken, hogy mindenhol zökkenőmentesen működjön.

Figyeljen a navigációs útvonalra, és módosítsa a menüket és a gombok elhelyezkedését, hogy a böngészés intuitívabbá váljon. Például helyezze el logóját a webhely fejlécében, amely a kezdőlapra mutat, hogy a látogatók könnyen visszatérhessenek oda.

Weboldalának felhasználói élménye is hatással van a keresőmotorok rangsorolására, ami alacsonyabb kilépési arányt, magasabb kattintási arányt, hosszabb tartózkodási időt és nagyobb elkötelezettséget eredményez. Mindezek a mutatók azt jelzik, hogy a felhasználók hasznosnak találják weboldalát.

Tesztelje az akadálymentességi funkciókat is, hogy webhelyét azok is könnyen használhassák, akik szöveg-beszéd olvasókat vagy más segítő eszközöket használnak. A Webtartalom akadálymentességi irányelvei (WCAG) egy sor szabványt tartalmaznak, amelyek segítenek ebben.

💡Profi tipp: Állítson be konkrét, mérhető célokat ehhez a lépéshez a ClickUp Célok funkciójának segítségével. Például, ha javítani szeretné e-kereskedelmi webhelye akadálymentességi pontszámát, hozzon létre olyan al-célokat, amelyek olyan feladatokat tartalmaznak, mint az összes kép leíró alternatív szöveggel való ellátása, a billentyűzetes navigáció javítása vagy a színkontraszt arányok optimalizálása.

Készítsen részletes irányítópultokat, és könnyedén adjon hozzá kártyákat a sprint pontok előrehaladásának, az állapotok szerinti feladatoknak és a nézetek szerinti hibáknak a megtekintéséhez.

6. Konfigurálja webhelye állandó linkjeinek struktúráját

Mindannyian már látottunk olyan URL-eket, amelyek végtelennek tűnő betű- és számkombinációkból állnak. Az optimális kereshetőség érdekében azonban érdemes átalakítani a weboldalad URL-jeit, hogy azok egyértelműek és leíró jellegűek legyenek.

Először is, minden oldal URL-jében szerepelnie kell az elsődleges kulcsszónak. Például, ha az egyik oldala egészséges receptekről szól, az URL-nek tartalmaznia kell a kiválasztott kulcsszót, „egészséges receptek hálaadásra”, ahelyett, hogy véletlenszerű karakterláncokat tartalmazna, mint például „pageid=12345” vagy „post=abcde123”.

Helyes URL: www. yourwebsite. com/healthy-recipes-for-thanksgiving Helytelen URL: www. yourwebsite. com/pageid=12345

7. XML-sitemap létrehozása

Az XML-sitemap egy fájl, amely tartalmazza a webhelyén található összes URL-címet, amelyet a keresőmotorok indexeljenek. Ehhez több eszköz is rendelkezésre áll online, például az XML Sitemaps Generator és a SEOptimer.

Az összes XML webhelytérkép-sablon egyértelműen megjeleníti az összes URL-t, ezért ha helyesírási hibát talál, javítsa ki.

Készítsen egy robots.txt fájlt is, amelyben megadja, hogy a webhely-bejárók hogyan kezeljék a külső linkeket, vagy blokkoljanak bizonyos ügynököket. Ezzel webhelye keresőmotorbarátabbá válik, és biztosítja, hogy csak a megfelelő oldalak kerüljenek indexelésbe.

A keresőmotorokkal való adatmegosztás másik módja a sémamarkup. Ez segít abban, hogy webhelyének oldalai gazdag kivonatokként jelenjenek meg, ami jelentősen javíthatja a kattintási arányt (CTR), különösen akkor, ha az oldal a Google kiemelt kivonataként jelenik meg.

A közhiedelemmel ellentétben a weboldal fejlesztője már a staging fázisban elkészítheti az XML sitemap-et, a robots.txt fájlt és a schema markup-ot. Ezek a weboldal élesítésével válnak teljesen működőképessé.

A ClickUp tökéletes megoldás minden olyan ügynökség számára, amely több csapattaggal együtt szeretné kezelni a projekteket. Mi kreatív tervezési projekteket, tartalmakat, közösségi médiát, weboldal-projekteket és számos más projektet kezelünk vele. Minden ügyfélnek megvan a saját táblája, és a projekteket ügyfél vagy vállalat szerint is megtekinthetjük.

A ClickUp tökéletes megoldás minden olyan ügynökség számára, amely több csapattaggal együtt szeretné kezelni a projekteket. Mi kreatív tervezési projekteket, tartalmakat, közösségi médiát, weboldal-projekteket és számos más projektet kezelünk vele. Minden ügyfélnek megvan a saját táblája, és a projekteket ügyfél vagy vállalat szerint is megtekinthetjük.

8. Helyezzen el megfelelő átirányításokat

Mindig fennáll annak a lehetősége, hogy a látogatók elírják az URL-címet. A következő lépésekkel javíthatja a látogatók élményét, és eljuttathatja őket a megfelelő tartalomhoz:

Személyre szabott 404-es oldalt egyszerű nyelven – ideális esetben a többi tartalomhoz hasonló hangnemben. Az oldalnak tartalmaznia kell: keresősávot, amely segít a látogatóknak megtalálni, amit keresnek; barátságos üzenetet, amely elmagyarázza, hogy az oldal nem található; linket a honlapra és a webhely más fontos részeire.

Keresősáv, amely segít nekik megtalálni, amit keresnek

Egy barátságos üzenet, amely elmagyarázza, hogy az oldal nem található.

Link a honlapra és a weboldal más fontos részeire

Állítson be 303-as átirányításokat a gyakori helyesírási hibák vagy elavult URL-ek esetén, hogy azok a megfelelő oldalra irányítsák a látogatókat.

Keresősáv, amely segít nekik megtalálni, amit keresnek

Egy barátságos üzenet, amely elmagyarázza, hogy az oldal nem található.

Link a honlapra és a weboldal más fontos részeire

9. Integrálja az analitikai eszközöket és állítsa be a Google Search Console-t

A weboldal elindításához szükséges ellenőrzőlista tartalmaznia kell a weboldal teljesítményének figyelemmel kísérését és a látogatók interakciójának megértését.

Kezdje azzal, hogy telepít egy online eszközt, például a Google Analytics-t, hogy betekintést nyerjen a látogatói adatokba, például a látogatók számába, az oldal megtekintésekbe és a kilépési arányba.

Ezután beállíthatja a Google Search Console-t, hogy figyelemmel kísérje webhelye keresési teljesítményét és azonosítsa az esetleges SEO-problémákat. A Hotjar vagy a Crazy Egg hőtérképeket és munkamenet-felvételeket készíthet webhelyéről. Az ilyen használhatósági tesztelési példák világos képet adnak a felhasználói viselkedésről.

Határozza meg és állítsa be a SEO céljait és célkitűzéseit a Google Analyticsben, hogy nyomon követhesse a fontos műveleteket, például az űrlapok elküldését vagy a vásárlásokat. Ezzel értékes adatokat gyűjthet, amelyek segítségével folyamatosan fejlesztheti webhelyét a megjelenés után.

10. Ellenőrizze a domain és a tárhely konfigurációját

A weboldal elindítása után a leállások és az elérhetőségi problémák elkerülése érdekében értékelje domainjét és hostingkonfigurációját. Domainnevét egy megbízható domainregisztrátornál kell regisztrálnia. Válasszon olyan domaint, amely tükrözi vállalkozását, és könnyen megjegyezhető a látogatók számára.

Ezután konfigurálja a DNS-beállításokat úgy, hogy a domainje a megfelelő tárhelyszerverre mutasson. Ehhez általában A, CNAME és MX rekordok beállítása szükséges az e-mailekhez.

Ellenőrizze a tárhelycsomag részleteit – annak meg kell felelnie a sávszélesség és a tárhely igényeinek. Ellenőrizze továbbá a szerver rendelkezésre állási garanciáját és a tárhelyszolgáltató támogatási lehetőségeit.

💡Profi tipp: Használja a ClickUp idővonal nézetét, hogy vizuálisan rangsorolja az ebben a lépésben szereplő összes feladatot időrendben. Kezdje például azzal, hogy felvázolja a domain regisztrációjának, a DNS-bejegyzések beállításának, a tárhely környezet konfigurálásának és a domain és a tárhely szerver összekapcsolásának feladatait.

A ClickUp Timeline nézet segítségével vizualizálhatja a feladatokat és nyomon követheti az előrehaladást.

11. Biztonsági protokollok létrehozása

A szigorú biztonsági intézkedések ma már elengedhetetlenek a weboldalak számára, különösen a növekvő számítógépes bűnözés miatt. Biztonságos tárolókkal kell rendelkeznie a bejelentkezési adatok tárolásához és a jelszószabályok érvényesítéséhez, lehetőleg kétfaktoros hitelesítéssel (2FA). Emellett ügyelnie kell a CMS-ben a felhasználói hozzáférési szintek hozzárendelésére is.

12. Ellenőrizze a jogi előírások betartását

Minden országnak és iparágnak megvannak a saját adatbiztonsági törvényei. Például az Egyesült Királyságban és Európában az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) van érvényben, az Egyesült Államokban pedig az egészségügyi szektor a egészségbiztosítás hordozhatóságáról és felelősségre vonhatóságáról szóló törvényt (HIPAA) követi.

Biztosítani szeretné, hogy webhelye megfeleljen a vonatkozó előírásoknak. Javasoljuk, hogy ehhez vegye igénybe egy internetes ügyvéd segítségét.

Az alapvető követelmények közé tartozik, hogy weboldalán legyen egy Felhasználási feltételek oldal, amely egyértelműen tájékoztatja a látogatókat a cookie-król, és biztosítja, hogy Ön rendelkezik az összes, weboldalán bemutatott eszköz használatára vonatkozó licenccel.

13. Győződjön meg arról, hogy SSL-tanúsítványa működik

Ne felejtsen el SSL-tanúsítványt vásárolni egy megbízható tanúsító hatóságtól (CA), vagy válasszon egy ingyenes lehetőséget, például a Let’s Encrypt szolgáltatást. Telepítse az SSL-tanúsítványt a szerverére a tárhelyszolgáltatója által megadott utasításokat követve.

Frissítse webhelyét úgy, hogy az összes HTTP-forgalmat HTTPS-re irányítsa át az Apache-kiszolgálók .htaccess fájljának vagy az Nginx-kiszolgálók konfigurációs fájljainak módosításával. Győződjön meg arról, hogy webhelyének tartalma HTTPS-en keresztül érhető el, hogy elkerülje a böngészőkben megjelenő vegyes tartalomra vonatkozó figyelmeztetéseket.

Ez biztosítja a webhelye és a látogatói között átvitt adatok biztonságát, garantálva az információk védelmét.

A legtöbb CMS-szolgáltató értesítést küld Önnek, amikor a szoftver frissül. Ezek a frissítések általában új funkciókat, fejlesztéseket és kritikus biztonsági javításokat tartalmaznak.

Ezért frissítsd az összes bővítményt, témát és kiterjesztést a CMS legújabb verziójára, hogy elkerüld a kompatibilitási problémákat és a biztonsági réseket. Ezután alaposan teszteld a weboldaladat, hogy megbizonyosodj arról, hogy ezek az összetevők kompatibilisek és megfelelően működnek.

Deaktiválja és távolítsa el az összes olyan bővítményt, amelyet már nem használ. A fel nem használt bővítmények biztonsági kockázatot jelenthetnek és lelassíthatják webhelyét.

Tekintettel a weboldal elindítása előtti tevékenységek terjedelmére, a legjobb, ha a ClickUp weboldal-projektterv sablonját használja a teljes projekt kezeléséhez a kezdetektől az elindításig.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp weboldal-projektterv sablonjával áttekintheti a projektet és a mérföldkövekért felelős csapattagokat.

Tekintse ezt egy tökéletes SEO weboldal indítási ellenőrzőlista sablonnak, amelynek előnyei a következők:

A projekt ütemterve, hogy mindenki egy hullámhosszon legyen

Feladatlisták, hogy minden részletre kiterjedjen

Kényelmes ellenőrzőlista-sablonok a befejezéshez és jóváhagyáshoz

15. Tesztelje webhelye betöltési sebességét

A mai ügyfelek elvárják, hogy a weboldalak néhány másodperc alatt betöltsenek, függetlenül attól, hogy milyen eszközön vagy operációs rendszeren használják őket.

A betöltési sebesség tesztelésének jó módja, ha webhelyének staging URL-jét beküldi a Google PageSpeed Insights szolgáltatásba. A vállalat megvizsgálja webhelyét, és átfogó jelentést készít annak teljesítményéről.

Ne feledkezzen meg a mobil eszközökön történő tesztelésről sem, mert az asztali számítógépen általában gyorsan betöltődő elemek mobil eszközökön lassabban működhetnek. Most pedig nézzük meg, mire kell figyelni a weboldal elindításának napján. Kezdjük is!

Indítás napjának ellenőrzőlistája

1. Végezzen funkcionalitás-ellenőrzést

Kezdje azzal, hogy teszteli a webhelyén található összes interaktív elemet. Kattintson minden gombra, töltse ki és küldje el minden űrlapot, és kövesse az összes belső linket és menüt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy azok a várt módon működnek.

Győződjön meg arról, hogy minden interakció a megfelelő eredményt hozza, és nincsenek hibás linkek vagy rosszul működő gombok. Számos weboldal-optimalizáló eszköz segíthet ebben, például a Broken Link Checker, a Screaming Frog és az Ahrefs.

Másrészt az űrlapokon megadott információknak helyesen kell eljutniuk a háttérrendszerbe és/vagy el kell kerülniük a megadott e-mail címre.

Ezután böngésszen végig a weboldalán, mintha új látogató lenne. A navigációnak intuitívnak és felhasználóbarátnak kell lennie, és a weboldal általános felépítésének is logikusnak kell lennie.

Tesztelje az összes felhasználói fiók funkciót, hogy megbizonyosodjon azok megfelelő működéséről. Ide tartoznak a bejelentkezési és regisztrációs folyamatok, a jelszó-visszaállítás és a fiókkezelési funkciók.

Végül értékelje webhelye keresési funkcióját. Írjon be különböző keresési kifejezéseket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a keresési eredmények pontosak és relevánsak.

Használja a ClickUp weboldal-készítési terv sablonját a weboldal készítési fázisának hatékony kezeléséhez. Ez nyomon követi a tervezési módosításokat, a multimédiás integrációt és a végső ellenőrzéseket, mielőtt a weboldal élre kerülne.

Töltse le ezt a sablont Egységesítse a jegyvásárlást és a kommunikációt egy helyen a ClickUp weboldal-készítési terv sablonjával.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Határozza meg a sikeres weboldal-készítéshez szükséges feladatokat

Adjon meg minden feladatnak egy ütemtervet, és kövesse nyomon azok előrehaladását.

Tervezz előre, hogy elkerüld a váratlan problémákat

2. Készítsen biztonsági másolatot az összes fájlról

És ha bármilyen baleset történne, mindig tároljon egy friss biztonsági másolatot a webhelyéről automatizált biztonsági mentési szolgáltatások, például a Dropbox vagy a BackupBuddy segítségével. Tároljon biztonságos helyen minden másolatot – a tartalmat, a felhasználói adatokat és a konfigurációkat különböző formátumokban, például HTML, CSS és JavaScript formátumban –, amelyek a webhelyét alkotják.

Miután a weboldal végre él, figyelje továbbra is szorosan. Ez magában foglalja a feltárt hibák és tartalmi tévedések kijavítását, de azt is, hogy rendszeresen áttekinti a weboldal elemzéseit, hogy megfelelően nyomon tudja-e követni a céljaihoz meghatározott mutatókat.

A munka még nem ért véget. A weboldal figyelemmel kísérése folyamatos tevékenység. A bevezetés után ellenőriznie kell a bevezetés utáni mutatókat, gondoskodnia kell a weboldal karbantartásáról és még sok másról. Vessünk egy gyors pillantást erre.

Weboldal indítás utáni ellenőrzőlista

1. Készítsen karbantartási tervet

Gondoskodnia kell arról, hogy webhelye mindig optimálisan működjön, függetlenül a forgalom nagyságától. Ehhez készítsen ütemtervet a karbantartási tevékenységekhez, mint például a tartalom átírása, a kulcsszavak felülvizsgálata, a bővítmények frissítése, a biztonsági ellenőrzések és a webdesign munkafolyamatok frissítése.

Ezenkívül használjon üzemidő-figyelő eszközöket, például az UptimeRobot vagy a Pingdom programot, amelyek figyelmeztetik Önt, ha webhelye leáll. Így ezeket a problémákat valós időben, gyorsan megoldhatja.

2. Készüljön fel a bevezetés utáni visszajelzésekre

Néhány héten belül készítsen tervet a weboldalával kapcsolatos felhasználói visszajelzések gyűjtésére és elemzésére. Felméréseket fog végezni? Megkéri követőit, hogy hagyjanak online értékeléseket?

Ez egyben jó alkalom arra is, hogy felvegyen egy feliratkozási űrlapot a weboldalára. Ezzel meghívja a látogatókat, hogy iratkozzanak fel az e-mailes frissítésekre, és közvetlen visszajelzéseket kérhet tőlük.

Weboldal indítási ellenőrzőlista létrehozása és megvalósítása a ClickUp segítségével

A weboldal elindítása hatalmas vállalkozás, amely sok szakember, osztály és érdekelt fél kemény munkáján alapul. Ezért fontos, hogy legyen egy weboldal-projektmenedzsment eszköz, amely mindent (és mindenkit) szervezetten és a terv szerint tart. És itt jön képbe a ClickUp.

A ClickUp weboldal-kezelő szoftver például lehetővé teszi, hogy dokumentálja a szabványos működési eljárásait (SOP) a következőkre vonatkozóan:

A webes tartalom és a dizájn áttekintése

SSL-tanúsítványok beszerzése és telepítése

A Google Analytics, a Search Console és egyéb monitoring eszközök beállítása

Váratlan problémák kezelése a bevezetés során vagy után

A ClickUp néhány remek funkcióval és sablonnal is rendelkezik, amelyekkel még jobbá teheti weboldalának elindítását. Fedezzük fel őket együtt!

ClickUp weboldal-fejlesztési sablon

Készítse el és kezelje több weboldalát a ClickUp weboldalkezelő platformjával.

Például a ClickUp weboldal-fejlesztési sablon egy előre elkészített megoldás, amely testreszabható a fent említett kulcsfontosságú feladatok (és még több) beépítésével, biztosítva a weboldal elindításának strukturált megközelítését.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp weboldal-fejlesztési sablonjával a webhelytérképtől a kész weboldalig juthat el.

Ez a sablon segít Önnek:

Takarítson meg időt és fejlesztési költségeket a meglévő kódok felhasználásával!

Képzelje el a feladatok előrehaladását, és működjön együtt minden érdekelt féllel

Hozzon létre és kövesse nyomon a tartalomhoz, grafikához, kódoláshoz, teszteléshez stb. kapcsolódó feladatok előrehaladását.

ClickUp Docs

A ClickUp Docs segítségével részletes összefoglalókat készíthet az összes feladatról, megoszthatja azokat a releváns csapattagokkal, hogy mindenki hozzáférhessen a munkájához szükséges információkhoz, és határidőket állíthat be a felelősségvállalás fokozása érdekében.

A ClickUp Docs segítségével gyorsan áttekintheti az összes kapcsolódó aloldalt és kapcsolatot, így szervezett maradhat és munkája összefüggő maradhat.

ClickUp nézetek

Ezenkívül a ClickUp Views segítségével a saját igényeinek megfelelően alakíthatja weboldal-projektjének felügyeletét. Rendezze a részleteket listában, kövesse nyomon a csapat feladatait egy Kanban táblán, vagy tervezze meg az ütemtervet Gantt-diagrammal – mindezt egy kényelmes, egyetlen irányítópulton, amely minden eszközéről elérhető.

Használja a ClickUp célkövetési funkcióját, hogy világos ütemtervekkel, mérhető célokkal és automatizált haladáskövetéssel tartsa szem előtt céljait.

Zökkenőmentesen együttműködhet a valós idejű dokumentumszerkesztési funkciók, például a színkódolás, a linkek beágyazása és a kódformázás segítségével. Használja a ClickUp Assign Comments funkciót, hogy megjegyzéseket tegyen a feladatokhoz, feladatköröket osszon ki és biztosítsa a nyomon követést.

Gondoskodjon arról, hogy a megjegyzéseit mindenki láthassa, azáltal, hogy a megjegyzéseket közvetlenül a feladatokhoz rendeli a felhasználókhoz, és a csekklistán gyorsan áttekintheti a hozzárendelt megjegyzéseket.

Létrehozhat chat csatornákat is, hogy aszinkron módon megvitathassa a weboldal elindításával kapcsolatos projektet, és gyorsabban megvalósíthassa ötleteit. De ha azt gondolja, hogy a ClickUp Marketing Project Management Software előnyei ennyiben ki is merülnek, akkor még egy kellemes meglepetés vár Önre.

Gondolkodjon el és valósítsa meg marketingcéljait a ClickUp marketingprojekt-menedzsment szoftverével!

A ClickUp Task Checklists segítségével mindent egy oldalon összegyűjthetsz. Használd arra, hogy minden feladatot kezelhető lépésekre bonts, így biztosítva, hogy a bevezetés minden alfeladata figyelembe legyen véve.

Akár a weboldal élesítése előtti utolsó ellenőrzések listájáról, akár a bevezetés napján végzendő tevékenységek részletes leírásáról van szó, ezzel könnyedén nyomon követhet mindent. Ez segít a tisztánlátásban és biztosítja, hogy minden időben elkészüljön.

A ClickUp feladatellenőrző listákkal biztosíthatja, hogy egyetlen részlet sem maradjon figyelmen kívül.

További információ: Hogyan lehet sikeresen kezelni több weboldalt?

Fel, fel és el a ClickUp-pal

Egy átfogó weboldal-indítási ellenőrzőlista segítségével minden mozgó alkatrész felett ellenőrzést gyakorolhat, így a folyamat stresszmentessé válik.

Miután ezeket a feladatokat elvégezte, összpontosíthat a kiegészítő tevékenységekre, például új weboldalának bejelentésére a közösségi médiában, a bevezetés előtti napokban a kulisszák mögötti tartalom létrehozására, vagy promóciók szervezésére az első látogatók számára, hogy még nagyobb érdeklődést keltsen.

Ennél is fontosabb, hogy ha olyan együttműködési szoftvermegoldást használ, mint a ClickUp, a weboldal elindítása könnyebbé válik. A szoftver nyomon követi a legapróbb feladatokat, javítja az együttműködést és magas szintű szervezettséget biztosít.

Mindeközben ne felejtsen el gratulálni magának, hogy weboldalát a világ elé tárta.

Mire vár még? Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra, és készüljön fel fantasztikus weboldalának elindítására. Sok sikert!