A 10 legjobb webtárhely-szolgáltatás webhelyeinek kezeléséhez

Engineering Team
2023. november 29.

A webtárhely-szolgáltatás hatással van webhelye sebességére és teljesítményére, és a nagy teljesítményű webhelyek általában jobb helyezést érnek el a keresőmotorokban, jobb felhasználói élményt nyújtanak, ami magasabb látogatói megtartási arányhoz vezet.

Számos tárhelyszolgáltatás közül választhat, és a sok lehetőség közül a választás nehéznek tűnhet. Végül is az Ön számára legjobb webtárhely-szolgáltatás a webhely igényeitől, a forgalom nagyságától, a költségvetéstől és a jövőbeli növekedési tervektől függ.

Ez a legjobb webtárhely-szolgáltatások összefoglalója tippeket ad arra vonatkozóan, hogy mire kell figyelni egy tárhelyszolgáltatónál, és képet ad a legnépszerűbb webtárhely-szolgáltatások kínálatáról. Megvizsgáljuk azt is, hogy a megfelelő nyílt forráskódú projektmenedzsment eszközök hogyan teszik még könnyebbé egy kiváló weboldal létrehozását.

Mit kell figyelni egy webtárhely-szolgáltatásnál?

Az új weboldalához megfelelő webtárhely-szolgáltatás kiválasztása fontos döntés. A helyes döntés biztosítja, hogy weboldala gyorsan elérhető legyen a felhasználók számára világszerte. A nem megfelelő webtárhely-szolgáltatások frusztrálhatják a látogatókat és ronthatják vállalatának hírnevét. Függetlenül attól, hogy milyen típusú weboldalt üzemeltet, biztosítani szeretné, hogy webtárhely-szolgáltatója a következőket biztosítsa:

  • Ügyfélszolgálat: Keressen olyan szolgáltatót, amely 24 órában elérhető ügyfélszolgálatot biztosít, hogy a problémák azonnal megoldódjanak, amint felmerülnek.
  • Tárhelycsomagok: A tárhelycsomagok az alapvető megosztott tárhelyektől a dedikált tárhelycsomagokig terjedhetnek.
  • WordPress-tárhely: Ha WordPress-webhelyet üzemeltet, keressen olyan menedzselt WordPress-tárhelyet, amely jobb biztonságot nyújt.
  • Tárhely és sávszélesség: A tárhelyszolgáltatónak elegendő tárhelyet és sávszélességet kell biztosítania az Ön igényeinek megfelelően.
  • Skálázhatóság: A dedikált szervereket vagy virtuális magánszervereket (VPS) kínáló webtárhely-szolgáltatók jobban skálázhatók, ahogy Ön növekszik.
  • Folyamatos rendelkezésre állás garancia: Keressen olyan webtárhely-szolgáltatót, amely magas rendelkezésre állási garanciát kínál, hogy minimalizálja az üzemszüneteket.
  • Ingyenes domain: Egyes webtárhely-szolgáltatók az első évre ingyenes domainnevet biztosítanak, ha webtárhely-csomagot vásárol.
  • SSL-tanúsítványok: Manapság elengedhetetlen az SSL-tanúsítvány, és egyes tárhelyszolgáltatók ingyenes SSL-tanúsítványt is biztosítanak.
  • Ingyenes webhely-áthelyezés: Ha másik tárhelyről költözik, az ingyenes webhely-áthelyezési szolgáltatások időt és bosszúságot takarítanak meg.
  • E-kereskedelmi igényekhez szükséges háttérszerszámok: Ha weboldalán keresztül működteti vállalkozását, akkor olyan üzleti szempontból kritikus funkciókra van szüksége, mint az alkalmazásfejlesztő eszközök és a termékbacklog-kezelő eszközök. Ha ezeket nem kínálja közvetlenül, akkor a webtárhelynek könnyű integrációt kell biztosítania kedvenc platformjaival (beleértve az ügyfél-adatbázis szoftvert is).
  • E-mail tárhely: Professzionális e-mail címhez keressen olyan webtárhely-szolgáltatást, amely e-mail tárhelyet is tartalmaz.
  • Weboldal-készítő: A technikai ismeretekkel nem rendelkező felhasználók számára a weboldal-készítő megkönnyíti a weboldal létrehozását, különösen, ha kódolás nélküli eszközöket kínál a termékmenedzserek és más csapatok számára.

A 10 legjobb webtárhely-szolgáltatás

Összeállítottunk egy listát a legjobb webtárhely-szolgáltatásokról, beleértve az egyes webtárhelyek előnyeit és hátrányait, valamint a megbízható harmadik fél által készített értékelő webhelyeken szereplő aktuális értékeléseiket.

1. Hostinger

Példa a Hostinger irányítópultjának oldalára a teljesítmény nyomon követéséhez
Via Hostinger

A Hostinger arról ismert, hogy a webtárhely-piacon az egyik legjobb ár-érték arányt kínálja. Ez az alacsony árú, nagy teljesítményű szolgáltatás kiváló választás azok számára, akik több weboldalt szeretnének tárolni. Az első évben ingyenes domain nevet és egyszerű WordPress-oldal beállítást kínálnak.

A Hostinger legjobb funkciói

  • Különböző növekedési szakaszban lévő vállalkozások igényeinek megfelelő, sokféle tárhelycsomagot kínál.
  • Felhasználóbarát vezérlőpanelt biztosít, hogy a webkezelés könnyebb legyen azok számára, akik korlátozott technikai ismeretekkel rendelkeznek.
  • 99,9%-os rendelkezésre állási garanciával biztosítja a megbízhatóságot, hogy webhelye a látogatók számára mindig elérhető legyen.
  • A tárhelycsomagokhoz ingyenes SSL-tanúsítványok tartoznak a biztonság és a látogatók bizalmának növelése érdekében.
  • A tárhelycsomagok könnyen bővíthetők, így az Ön igényeinek növekedésével együtt bővíthetők.

A Hostinger korlátai

  • A vállalat nem kínál dedikált tárhelyszolgáltatást.
  • Egyes felhasználók azt szerették volna, ha telefonon is elérhető lenne az ügyfélszolgálat.
  • A legjobb árakért hosszú távú tervet kell választania.

Hostinger árak

  • Kezelhető WordPress-tárhely: 2,99 USD/hó áron
  • Weboldal-készítő: 2,99 USD/hó áron
  • Webhely-tárhely: 2,99 USD/hó áron
  • VPS tárhely: 7,99 USD/hó áron
  • Felhőalapú tárhely: 9,99 USD/hó áron

Hostinger értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 450 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 250 értékelés)

2. HostGator

Weboldal készítése a HostGator eszközökkel
VIa HostGator

A HostGator átfogó webtárhely-szolgáltatásokat kínál. Tárhelyszolgáltatásaik között megtalálható a megosztott webtárhely, a VPS-tárhely és a dedikált szerverek.

A vállalat 45 napos pénz-visszafizetési garanciát kínál, így az ügyfelek bizalommal választhatják őket.

A HostGator legjobb funkciói

  • Minden csomagban 24 órás ügyfélszolgálatot kínál a felhasználóknak.
  • 45 napos pénz-visszafizetési garanciát biztosít, ami hosszabb, mint a legtöbb webtárhely-szolgáltatásé.
  • Különböző tárhelycsomagokat kínál, beleértve a megosztott tárhelyet, a VPS tárhelyet, a dedikált szerver tárhelyet és a kezelt WordPress tárhelyet.
  • Tartalmaz egy ingyenes weboldal-készítőt több ezer sablonnal, amely megkönnyíti saját weboldalának létrehozását technikai ismeretek nélkül.
  • Az első évre ingyenes domain regisztrációval csökkentheti a kezdeti költségeket.
  • 99,9%-os rendelkezésre állási garanciát biztosít, amely garantálja, hogy a weboldalak minimális leállási idővel elérhetők legyenek a látogatók számára.

A HostGator korlátai

  • Számos fizetős kiegészítő gyorsan megnövelheti a tárhely költségeit.
  • Néhány magasabb kategóriájú versenytárs jobb rendelkezésre állási garanciát kínál.
  • Néhány felhasználó lassú betöltési időt tapasztalt a vállalat által üzemeltetett weboldalakon.

HostGator árak

  • WordPress tárhely: 5,95 USD/hó áron
  • VPS tárhely: 29,95 dollártól/hónap
  • Dedikált tárhely: 119 USD/hó áron

HostGator értékelések és vélemények

  • G2: 3,6/5 (150+ értékelés)
  • Capterra: 3,9/5 (54 értékelés)

3. Wix

Példa a weboldal-eszközök kezelésére a Wix irányítópultján
Via Wix

A Wix elsősorban kiváló minőségű vizuális weboldal-készítőjéről ismert, de a csomag részeként tárhelyszolgáltatásokat is kínál.

A weboldal-készítő egyszerű drag-and-drop funkciója vonzóvá teszi azok számára, akik könnyen szeretnének személyes weboldalt készíteni. Ráadásul a platform egyszerűsíti az online áruház vagy más üzleti weboldal létrehozását.

A Wix legjobb funkciói

  • Weboldal-készítővel rendelkezik, amely drag-and-drop szerkesztővel segíti a weboldalak egyszerű létrehozását.
  • Több mint 900 ingyenes, testreszabható weboldal-sablon áll rendelkezésre, amelyek számos iparágat lefednek.
  • Ingyenes webtárhely-szolgáltatással rendelkezik, hogy a kezdés még kedvezőbb árú legyen.
  • Átfogó SEO-eszközök és funkciók a jobb organikus keresési teljesítmény érdekében
  • Vállalati szintű biztonsági funkciókkal rendelkezik, beleértve a DDoS-védelmet és az automatikus SSL-tanúsítványokat, hogy webhelye és látogatói adatai biztonságban legyenek.
  • A platformba beépített e-kereskedelmi megoldásokkal könnyebben létrehozhat online áruházat.

A Wix korlátai

  • Egyes felhasználók csalódottan fogadták, hogy milyen nehéz megváltoztatni a sablont.
  • Az ingyenes csomagban a Wix márkajelzése és hirdetései jelennek meg a webhelyén.
  • Egyes felhasználók a versenytársakhoz képest kissé magasnak tartják az árakat.

Wix árak

  • Kombinált csomag: 16 USD/hó
  • Korlátlan: 22 USD/hó
  • Pro: 27 USD/hó
  • VIP: 45 USD/hó
  • Business Basic: 27 USD/hó
  • Business Unlimited: 32 USD/hó
  • Business VIP: 59 USD/hó

Wix értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (több mint 1500 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (9000+ értékelés)

4. Namecheap

Pillanatfelvétel a Namecheap domain regisztrációjáról
A Namecheap segítségével

Ahogy a neve is mutatja, ez a webtárhely-szolgáltató megfizethető árairól ismert. A vállalat a legtöbb vállalkozás igényeinek megfelelő tárhelyszolgáltatások széles skáláját kínálja. Akár megosztott tárhelyet, viszonteladói tárhelyet vagy VPS webtárhelyet választ, a Namecheap 24 órás ügyfélszolgálatot biztosít.

A Namecheap legjobb funkciói

  • Versenyképes domain regisztráció, amely széles körű felső szintű domainnevek (TLDS) választékát tartalmazza.
  • A domain regisztráció ingyenes domain adatvédelmet tartalmaz, külön költség nélkül.
  • A vállalat szerint 100%-os rendelkezésre állásra számíthat.
  • Minden tárhelycsomaghoz ingyenes weboldal-készítő és sablonkönyvtár tartozik.
  • Gyors és megfizethető WordPress-tárhely
  • 24 órás ügyfélszolgálat áll rendelkezésre minden felmerülő probléma vagy kérdés esetén.

A Namecheap korlátai

  • Az SSL-tanúsítványok csak az első évben ingyenesek, ami növeli a tárhely élettartamának költségeit.
  • Egyes felhasználók lassabb betöltési időt és alkalmi leállásokat jelentettek.
  • A funkciók nem olyan gazdagok, mint amire egyes felhasználóknak szükségük van a speciálisabb tárhelyigényekhez.

Namecheap árak

  • Stellar: 4,48 USD/hó áron
  • Stellar Business: 9,48 USD/hó áron
  • EasyWP Starter: 6,88 dollártól/hó
  • Quasar: 15,88 USD/hó
  • Magnetar: 28,88 USD/hó
  • Xeon E-2234: 69,88 USD/hó

Namecheap értékelések és vélemények

  • b 4. 3/5 (90 értékelés)
  • Capterra: Nincs értékelés

5. Liquid Web

A sávszélesség és a webhely forgalmának figyelemmel kísérése a Liquid Web segítségével
A Liquid Web segítségével

A Liquid Web a menedzselt tárhelyszolgáltatásokra specializálódott. Különleges tárhelyszolgáltatásokat, VPS-tárhelyeket és felhőalapú tárhelyeket kínálnak. Minden szolgáltatásuk teljes körűen menedzselt, így a felhasználóknak nem kell a rendszerek frissítésével és biztonságával foglalkozniuk. A vállalat nagy hangsúlyt fektet a nagy teljesítményű tárhelyszolgáltatások nyújtására.

A Liquid Web legjobb funkciói

  • Teljesen kezelt tárhely áll rendelkezésre, így nincs szükség webadminisztrációs ismeretekre.
  • 59 másodperces kezdeti válaszidő garancia az ügyfélszolgálat telefonos vagy csevegőn keresztüli elérhetőségére vonatkozóan
  • Testreszabható szerverek, amelyek könnyen igazíthatók az adott infrastruktúra igényeihez
  • A felhőalapú tárhelymegoldások nagy teljesítményre lettek tervezve, hogy igényes alkalmazásokat is képesek legyenek kezelni.
  • A kezelt WordPress-tárhelyek megkönnyítik a WordPress-webhelyek adminisztrációját.

A Liquid Web korlátai

  • Az árak magasabbak, mint egyes versenytársaknál.
  • Egyes felhasználók panaszkodtak, hogy a felület navigálása zavaros.
  • Mivel ezek a szolgáltatók a menedzselt tárhelyre specializálódtak, megosztott tárhely opciók nem állnak rendelkezésre.

Liquid Web árak

  • Kezelhető VPS tárhely: 59 USD/hó áron
  • Felhőalapú dedikált szerverek: 149 USD/hó áron
  • Kezelhető dedikált szerver hosting: 199 USD/hó áron
  • HIPAA-kompatibilis tárhely: 384 USD/hó áron
  • Privát felhő: 510 USD/hó-tól

Liquid Web értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (99 értékelés)
  • Capterra: Nincs értékelés

6. InterServer

„Paste” webtárhely az InterServer-től
Az InterServer segítségével

Az InterServer egy olyan tárhelyszolgáltató, amely árgaranciát biztosít ügyfeleinek. Míg más webtárhely-szolgáltatók az első év után vagy a normál üzletmenet során emelhetik az árakat, az InterServer rögzíti az árakat az Ön által a regisztrációkor elfogadott szinten. Számos tárhelycsomagot kínálnak, amelyek mind a megosztott tárhelyeket, mind a dedikált tárhelyeket lefedik.

Az InterServer legjobb funkciói

  • Különböző webtárhely-szolgáltatások, például megosztott tárhely, VPS-tárhely és dedikált szerver-tárhely
  • Minden csomaghoz 24 órás ügyfélszolgálatot biztosítunk, hogy bármilyen tárhelyszolgáltatással kapcsolatos problémában azonnali segítséget nyújthassunk.
  • Ingyenes webhely-migráció áll rendelkezésre, ami megkönnyíti az átállást más szolgáltatókról.
  • Tartalmaz ingyenes SSL-tanúsítványokat a fokozott biztonságért, csökkentett áron.
  • Árgarancia minden tárhelycsomagra, így biztos lehet benne, hogy a díjak megújításkor nem emelkednek.
  • Korlátlan tárhelyet és sávszélességet biztosít standard webtárhely-csomagjaiban.

Az InterServer korlátai

  • Néhány felhasználó problémákat tapasztalt a regisztrációs folyamat során, ami megnehezítette a fiók létrehozását.
  • Az árak egyes felhasználók ízlésének kissé drágák voltak.
  • A felület zavarba ejtő lehet azok számára, akik még nem ismerik a webtárhely-fiókok kezelését.

InterServer árak

  • VPS akció: 6 USD/hó
  • Dedikált: 59 USD/hó
  • WordPress: 8 USD/hó

InterServer értékelések és vélemények

  • G2: 3,9/5 (29 értékelés)
  • Capterra: Nincs értékelés

7. SiteGround

Céglogó testreszabása a SiteGroundon
A SiteGround segítségével

Ez a webtárhely-szolgáltató a webtárhely-iparban jól ismert WordPress-tárhelyszolgáltatásairól. A SiteGround számos egyedi eszközzel és extra szolgáltatással ellátott, kezelt WordPress-tárhelycsomagokat kínál, amelyek a szokásos WordPress-telepítésnél nagyobb biztonságot és sebességet garantálnak.

A SiteGround legjobb funkciói

  • A webtárhely-szolgáltatások a Google Cloud Premium használatával a magas teljesítményre és a megbízhatóságra összpontosítanak.
  • Szupergyors szerverbeállításokat biztosít egyedi PHP és MySQL implementációkkal a weboldal teljesítményének növelése érdekében.
  • A WordPress-tárhely statikus és dinamikus gyorsítótárral, valamint előre telepített Speed Optimizer bővítménnyel van optimalizálva.
  • Gyorsan alkalmazza az új technológiákat, például a PHP legújabb verzióit vagy az innovatív protokollokat, mint a Brotli és a HTTP/2.
  • Az ügyfélszolgálat a nap 24 órájában elérhető, és 98%-os ügyfél-elégedettségi aránnyal büszkélkedhet.
  • A weboldal biztonságát 24 órás felügyeleti rendszer, elosztott biztonsági mentések és további biztonsági funkciók biztosítják.

A SiteGround korlátai

  • Egyes felhasználók túl szigorúnak tartják a tárhely és a sávszélesség korlátait.
  • Bár vannak belépő szintű és haladó szintű tárhely opciók, közbenső opciók nincsenek.
  • Néhány funkció, amelyet a felhasználók szerint az árban benne kellene lennie, további fizetős kiegészítők.

SiteGround árak

  • StartUp: 3,99 USD/hó
  • GoGeek: 7,99 USD/hó
  • GrowBig: 4,99 USD/hó

SiteGround értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (több mint 200 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (66 értékelés)

8. IONOS

Mintaoldal hírlevelek és oldalak létrehozásához az IONOS-ban
Az IONOS segítségével

Az IONOS számos webtárhely-szolgáltatást kínál, beleértve a dedikált tárhelyeket, a VPS-tárhelyeket és a felhőalapú tárhelyeket. A vállalat leginkább arról ismert, hogy skálázható tárhelycsomagokat kínál, amelyek minden növekedési szakaszban könnyen alkalmazkodnak a különböző méretű vállalkozások igényeihez. Sok más webtárhely-szolgáltatóhoz hasonlóan ők is ingyenes domainregisztrációt kínálnak a tárhely első évében.

A IONOS legjobb funkciói

  • Közös tárhely, VPS tárhely, dedikált tárhely és felhőalapú tárhely áll rendelkezésre.
  • A széles kínálat skálázható megoldást kínál a weboldalak tárhelyszolgáltatásához.
  • Kezelhető WordPress-tárhely opció azoknak a felhasználóknak, akik WordPress-weboldalakat szeretnének létrehozni.
  • A legtöbb tárhelycsomaghoz az első évben ingyenes domainnév jár.
  • A legtöbb csomag tartalmaz egy weboldal-készítőt, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén létrehozzák saját weboldalukat.
  • Nagy hangsúlyt fektet a biztonságra, ingyenes SSL-tanúsítványokat és dedikált adatközpontokat kínál.

IONOS korlátozások

  • A szerver válaszideje lassabb, mint az iparági átlag.
  • A telefonos támogatás lehetősége 14 országra korlátozódik.
  • A fiók regisztrációja bizonyos országokra korlátozódik.

IONOS árak

  • Alapvető: 5 USD/hó
  • Starter: 7 USD/hó
  • Plusz: 6,50 USD/hó
  • Ultimate: 13 USD/hó

IONOS értékelések és vélemények

  • G2: 3,6/5 (100+ értékelés)
  • Capterra: 3,5/5 (52+ értékelés)

9. GoDaddy

Beállítások és földrajzi blokkolási opciók kezelése a GoDaddy-ben
A GoDaddy segítségével

A GoDaddy az egyik legismertebb név a webtárhelyek és domainregisztrációs szolgáltatások terén. A vállalat széles körű szolgáltatásokat kínál, az alapvető megosztott tárhelyektől a igényes üzleti igényekhez igazodó dedikált tárhelycsomagokig. Emellett weboldalkészítőket, e-mail tárhelyeket és egyéb funkciókat is talál, amelyekre a vállalkozásoknak szükségük van a webes jelenlétük fejlesztéséhez.

A GoDaddy legjobb funkciói

  • Átfogó domain regisztrációs és webtárhely-szolgáltatásairól ismert
  • Különböző tárhelycsomagokat kínál, beleértve a kezelt WordPress-tárhely lehetőségét is.
  • A tárhelyszolgáltatással kapcsolatos problémák esetén 24 órás ügyfélszolgálatot biztosít.
  • Tartalmaz egy felhasználóbarát weboldal-készítőt, így a felhasználók saját weboldalt hozhatnak létre.
  • Számos tárhelycsomag tartalmazza az első évre szóló ingyenes domainnév-regisztrációt.

A GoDaddy korlátai

  • A legolcsóbb megosztott tárhelycsomagok nem tartalmaznak ingyenes SSL-tanúsítványt.
  • Sok ügyfél úgy érezte, hogy a megrendelés teljesítése előtt túl sok felárral terhelték őket.
  • Nincs élő csevegési lehetőség az ügyfélszolgálat számára.

GoDaddy árak

  • Alap: 6,99 USD/hó
  • Deluxe: 9,99 USD/hó
  • Ultimate: 12,99 USD/hó
  • E-kereskedelem: 15,99 USD/hó

GoDaddy értékelések és vélemények

  • G2: 4/5 (150+ értékelés)
  • Capterra: 4,2/5 (több mint 1200 értékelés)

10. Hostwinds

Minta irányítópult a webhely forgalmi mutatóinak javításához a Hostwinds és a Google Analytics segítségével
Via Hostwinds

A Hostwinds többféle webtárhely-opciót is kínál. Kínálatukban megtalálható a megosztott tárhely, a felhőalapú tárhely és a dedikált szerver megoldások. A vállalat arról híres, hogy versenyképes áron nyújt hatékony tárhelyszolgáltatásokat, és nagy hangsúlyt fektet az ügyfélszolgálatra.

A Hostwinds legjobb funkciói

  • Teljes körű webtárhely-szolgáltatásokat kínál, a megosztott tárhelyektől a dedikált szerverekig.
  • Hangsúlyozza a személyes szintű támogatást vállalati szintű megoldásaival
  • A VPS-tárhely egy sor dedikált erőforrást biztosít a virtuális magánszerver jobb teljesítményéhez.
  • A felhőszerverek könnyen testreszabhatók az 1 kattintással telepíthető opciók gyűjteményével.
  • A vállalat saját infrastruktúrával rendelkezik, ami versenyképes árazást tesz lehetővé.
  • A rendkívül redundáns hálózatuknak köszönhetően 99,9999%-os rendelkezésre állást ígérnek.

A Hostwinds korlátai

  • A mellékelt weboldal-készítő alapszintűbb, mint egyes felhasználók szeretnék.
  • Néhány panasz érkezett a tudásbázisban található hibás linkekről és hiányzó forrásokról.
  • A fiókbeállítási folyamat egyes felhasználók számára frusztráló volt.

Hostwinds árak

  • Windows VPS: 12,74 dollártól/hó
  • Linux VPS: 8,24 dollártól/hónap
  • Megosztott tárhely: 5,24 dollártól/hó
  • Üzleti tárhely: 8,99 USD/hó áron

Hostwinds értékelések és vélemények

  • G2: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (3 értékelés)

Egyéb weboldal-kezelő eszközök

A ClickUp Views használata weboldal feladatok figyelemmel kísérésére és elvégzésére
Kezelje és ellenőrizze webhelye összes karbantartási feladatát a ClickUp segítségével.

A weboldal kezelése sok munkával jár, a projekt számos feladatból áll. A ClickUp projektkezelő eszközök egyszerűsíthetik ezt a folyamatot. Kifejezetten weboldal-kezeléshez rendelkezésre álló munkafolyamatok, valamint projektkezelési és programkezelési sablonok állnak rendelkezésre vállalkozása szinte minden területéhez.

A ClickUp nem csak webhelyének kezelésére szolgál, hanem egy all-in-one termelékenységi platform is, amelynek funkciói egyszerűsítik és automatizálják a projektmenedzsmentet és a csapatmunka feladatait. Az ingyenes projektmenedzsment szoftver rendkívül testreszabható jellege miatt tökéletesen illeszkedik vállalatának minden részlegéhez, és könnyen alkalmazkodik a konkrét munkafolyamatok igényeihez.

Így a ClickUp az egész szervezet egyetlen megbízható forrásává válhat, minimalizálva a különböző szoftverek használatának szükségességét a célok eléréséhez.

Találja meg a megfelelő webtárhely-szolgáltatásokat online jelenlétének maximalizálásához

A kiváló minőségű webtárhely-szolgáltatások segítségével könnyedén karbantarthatja webhelye összes technikai aspektusát, és biztosíthatja, hogy az érdeklődő ügyfelek könnyen megtalálják Önt.

A megfelelő feladatkezelő és digitális marketingkezelő platform ugyanolyan fontos.

A ClickUp sokoldalú projektmenedzsment platformjával minden csapata kommunikálhat, webhelyhez kapcsolódó projekteket hajthat végre, és naprakész lehet a webtárhely-feladatokkal kapcsolatban. Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot, és tegye az új webtárhely-szolgáltatás kiválasztását az első feladatává! 🤩

