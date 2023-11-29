A 10 legjobb webtárhely-szolgáltatás webhelyeinek kezeléséhez

A webtárhely-szolgáltatás hatással van webhelye sebességére és teljesítményére, és a nagy teljesítményű webhelyek általában jobb helyezést érnek el a keresőmotorokban, jobb felhasználói élményt nyújtanak, ami magasabb látogatói megtartási arányhoz vezet.

Számos tárhelyszolgáltatás közül választhat, és a sok lehetőség közül a választás nehéznek tűnhet. Végül is az Ön számára legjobb webtárhely-szolgáltatás a webhely igényeitől, a forgalom nagyságától, a költségvetéstől és a jövőbeli növekedési tervektől függ.

Ez a legjobb webtárhely-szolgáltatások összefoglalója tippeket ad arra vonatkozóan, hogy mire kell figyelni egy tárhelyszolgáltatónál, és képet ad a legnépszerűbb webtárhely-szolgáltatások kínálatáról. Megvizsgáljuk azt is, hogy a megfelelő nyílt forráskódú projektmenedzsment eszközök hogyan teszik még könnyebbé egy kiváló weboldal létrehozását.

Mit kell figyelni egy webtárhely-szolgáltatásnál?

Az új weboldalához megfelelő webtárhely-szolgáltatás kiválasztása fontos döntés. A helyes döntés biztosítja, hogy weboldala gyorsan elérhető legyen a felhasználók számára világszerte. A nem megfelelő webtárhely-szolgáltatások frusztrálhatják a látogatókat és ronthatják vállalatának hírnevét. Függetlenül attól, hogy milyen típusú weboldalt üzemeltet, biztosítani szeretné, hogy webtárhely-szolgáltatója a következőket biztosítsa:

Ügyfélszolgálat: Keressen olyan szolgáltatót, amely 24 órában elérhető ügyfélszolgálatot biztosít, hogy a problémák azonnal megoldódjanak, amint felmerülnek.

Tárhelycsomagok: A tárhelycsomagok az alapvető megosztott tárhelyektől a dedikált tárhelycsomagokig terjedhetnek.

WordPress-tárhely: Ha WordPress-webhelyet üzemeltet, keressen olyan menedzselt WordPress-tárhelyet, amely jobb biztonságot nyújt.

Tárhely és sávszélesség: A tárhelyszolgáltatónak elegendő tárhelyet és sávszélességet kell biztosítania az Ön igényeinek megfelelően.

Skálázhatóság: A dedikált szervereket vagy virtuális magánszervereket (VPS) kínáló webtárhely-szolgáltatók jobban skálázhatók, ahogy Ön növekszik.

Folyamatos rendelkezésre állás garancia: Keressen olyan webtárhely-szolgáltatót, amely magas rendelkezésre állási garanciát kínál, hogy minimalizálja az üzemszüneteket.

Ingyenes domain: Egyes webtárhely-szolgáltatók az első évre ingyenes domainnevet biztosítanak, ha webtárhely-csomagot vásárol.

SSL-tanúsítványok: Manapság elengedhetetlen az SSL-tanúsítvány, és egyes tárhelyszolgáltatók ingyenes SSL-tanúsítványt is biztosítanak.

Ingyenes webhely-áthelyezés: Ha másik tárhelyről költözik, az ingyenes webhely-áthelyezési szolgáltatások időt és bosszúságot takarítanak meg.

E-kereskedelmi igényekhez szükséges háttérszerszámok: Ha weboldalán keresztül működteti vállalkozását, akkor olyan üzleti szempontból kritikus funkciókra van szüksége, mint Ha weboldalán keresztül működteti vállalkozását, akkor olyan üzleti szempontból kritikus funkciókra van szüksége, mint az alkalmazásfejlesztő eszközök és a termékbacklog-kezelő eszközök . Ha ezeket nem kínálja közvetlenül, akkor a webtárhelynek könnyű integrációt kell biztosítania kedvenc platformjaival (beleértve az ügyfél-adatbázis szoftvert is).

E-mail tárhely: Professzionális e-mail címhez keressen olyan webtárhely-szolgáltatást, amely e-mail tárhelyet is tartalmaz.

Weboldal-készítő: A technikai ismeretekkel nem rendelkező felhasználók számára a weboldal-készítő megkönnyíti a weboldal létrehozását, különösen, ha A technikai ismeretekkel nem rendelkező felhasználók számára a weboldal-készítő megkönnyíti a weboldal létrehozását, különösen, ha kódolás nélküli eszközöket kínál a termékmenedzserek és más csapatok számára

A 10 legjobb webtárhely-szolgáltatás

Összeállítottunk egy listát a legjobb webtárhely-szolgáltatásokról, beleértve az egyes webtárhelyek előnyeit és hátrányait, valamint a megbízható harmadik fél által készített értékelő webhelyeken szereplő aktuális értékeléseiket.

1. Hostinger

Via Hostinger

A Hostinger arról ismert, hogy a webtárhely-piacon az egyik legjobb ár-érték arányt kínálja. Ez az alacsony árú, nagy teljesítményű szolgáltatás kiváló választás azok számára, akik több weboldalt szeretnének tárolni. Az első évben ingyenes domain nevet és egyszerű WordPress-oldal beállítást kínálnak.

A Hostinger legjobb funkciói

Különböző növekedési szakaszban lévő vállalkozások igényeinek megfelelő, sokféle tárhelycsomagot kínál.

Felhasználóbarát vezérlőpanelt biztosít, hogy a webkezelés könnyebb legyen azok számára, akik korlátozott technikai ismeretekkel rendelkeznek.

99,9%-os rendelkezésre állási garanciával biztosítja a megbízhatóságot, hogy webhelye a látogatók számára mindig elérhető legyen.

A tárhelycsomagokhoz ingyenes SSL-tanúsítványok tartoznak a biztonság és a látogatók bizalmának növelése érdekében.

A tárhelycsomagok könnyen bővíthetők, így az Ön igényeinek növekedésével együtt bővíthetők.

A Hostinger korlátai

A vállalat nem kínál dedikált tárhelyszolgáltatást.

Egyes felhasználók azt szerették volna, ha telefonon is elérhető lenne az ügyfélszolgálat.

A legjobb árakért hosszú távú tervet kell választania.

Hostinger árak

Kezelhető WordPress-tárhely: 2,99 USD/hó áron

Weboldal-készítő: 2,99 USD/hó áron

Webhely-tárhely: 2,99 USD/hó áron

VPS tárhely: 7,99 USD/hó áron

Felhőalapú tárhely: 9,99 USD/hó áron

Hostinger értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 450 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 250 értékelés)

2. HostGator

VIa HostGator

A HostGator átfogó webtárhely-szolgáltatásokat kínál. Tárhelyszolgáltatásaik között megtalálható a megosztott webtárhely, a VPS-tárhely és a dedikált szerverek.

A vállalat 45 napos pénz-visszafizetési garanciát kínál, így az ügyfelek bizalommal választhatják őket.

A HostGator legjobb funkciói

Minden csomagban 24 órás ügyfélszolgálatot kínál a felhasználóknak.

45 napos pénz-visszafizetési garanciát biztosít, ami hosszabb, mint a legtöbb webtárhely-szolgáltatásé.

Különböző tárhelycsomagokat kínál, beleértve a megosztott tárhelyet, a VPS tárhelyet, a dedikált szerver tárhelyet és a kezelt WordPress tárhelyet.

Tartalmaz egy ingyenes weboldal-készítőt több ezer sablonnal, amely megkönnyíti saját weboldalának létrehozását technikai ismeretek nélkül.

Az első évre ingyenes domain regisztrációval csökkentheti a kezdeti költségeket.

99,9%-os rendelkezésre állási garanciát biztosít, amely garantálja, hogy a weboldalak minimális leállási idővel elérhetők legyenek a látogatók számára.

A HostGator korlátai

Számos fizetős kiegészítő gyorsan megnövelheti a tárhely költségeit.

Néhány magasabb kategóriájú versenytárs jobb rendelkezésre állási garanciát kínál.

Néhány felhasználó lassú betöltési időt tapasztalt a vállalat által üzemeltetett weboldalakon.

HostGator árak

WordPress tárhely: 5,95 USD/hó áron

VPS tárhely: 29,95 dollártól/hónap

Dedikált tárhely: 119 USD/hó áron

HostGator értékelések és vélemények

G2: 3,6/5 (150+ értékelés)

Capterra: 3,9/5 (54 értékelés)

3. Wix

Via Wix

A Wix elsősorban kiváló minőségű vizuális weboldal-készítőjéről ismert, de a csomag részeként tárhelyszolgáltatásokat is kínál.

A weboldal-készítő egyszerű drag-and-drop funkciója vonzóvá teszi azok számára, akik könnyen szeretnének személyes weboldalt készíteni. Ráadásul a platform egyszerűsíti az online áruház vagy más üzleti weboldal létrehozását.

A Wix legjobb funkciói

Weboldal-készítővel rendelkezik, amely drag-and-drop szerkesztővel segíti a weboldalak egyszerű létrehozását.

Több mint 900 ingyenes, testreszabható weboldal-sablon áll rendelkezésre, amelyek számos iparágat lefednek.

Ingyenes webtárhely-szolgáltatással rendelkezik, hogy a kezdés még kedvezőbb árú legyen.

Átfogó SEO-eszközök és funkciók a jobb organikus keresési teljesítmény érdekében

Vállalati szintű biztonsági funkciókkal rendelkezik, beleértve a DDoS-védelmet és az automatikus SSL-tanúsítványokat, hogy webhelye és látogatói adatai biztonságban legyenek.

A platformba beépített e-kereskedelmi megoldásokkal könnyebben létrehozhat online áruházat.

A Wix korlátai

Egyes felhasználók csalódottan fogadták, hogy milyen nehéz megváltoztatni a sablont.

Az ingyenes csomagban a Wix márkajelzése és hirdetései jelennek meg a webhelyén.

Egyes felhasználók a versenytársakhoz képest kissé magasnak tartják az árakat.

Wix árak

Kombinált csomag: 16 USD/hó

Korlátlan: 22 USD/hó

Pro: 27 USD/hó

VIP: 45 USD/hó

Business Basic: 27 USD/hó

Business Unlimited: 32 USD/hó

Business VIP: 59 USD/hó

Wix értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 1500 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (9000+ értékelés)

4. Namecheap

A Namecheap segítségével

Ahogy a neve is mutatja, ez a webtárhely-szolgáltató megfizethető árairól ismert. A vállalat a legtöbb vállalkozás igényeinek megfelelő tárhelyszolgáltatások széles skáláját kínálja. Akár megosztott tárhelyet, viszonteladói tárhelyet vagy VPS webtárhelyet választ, a Namecheap 24 órás ügyfélszolgálatot biztosít.

A Namecheap legjobb funkciói

Versenyképes domain regisztráció, amely széles körű felső szintű domainnevek (TLDS) választékát tartalmazza.

A domain regisztráció ingyenes domain adatvédelmet tartalmaz, külön költség nélkül.

A vállalat szerint 100%-os rendelkezésre állásra számíthat.

Minden tárhelycsomaghoz ingyenes weboldal-készítő és sablonkönyvtár tartozik.

Gyors és megfizethető WordPress-tárhely

24 órás ügyfélszolgálat áll rendelkezésre minden felmerülő probléma vagy kérdés esetén.

A Namecheap korlátai

Az SSL-tanúsítványok csak az első évben ingyenesek, ami növeli a tárhely élettartamának költségeit.

Egyes felhasználók lassabb betöltési időt és alkalmi leállásokat jelentettek.

A funkciók nem olyan gazdagok, mint amire egyes felhasználóknak szükségük van a speciálisabb tárhelyigényekhez.

Namecheap árak

Stellar: 4,48 USD/hó áron

Stellar Business: 9,48 USD/hó áron

EasyWP Starter: 6,88 dollártól/hó

Quasar: 15,88 USD/hó

Magnetar: 28,88 USD/hó

Xeon E-2234: 69,88 USD/hó

Namecheap értékelések és vélemények

b 4. 3/5 (90 értékelés)

Capterra: Nincs értékelés

5. Liquid Web

A Liquid Web segítségével

A Liquid Web a menedzselt tárhelyszolgáltatásokra specializálódott. Különleges tárhelyszolgáltatásokat, VPS-tárhelyeket és felhőalapú tárhelyeket kínálnak. Minden szolgáltatásuk teljes körűen menedzselt, így a felhasználóknak nem kell a rendszerek frissítésével és biztonságával foglalkozniuk. A vállalat nagy hangsúlyt fektet a nagy teljesítményű tárhelyszolgáltatások nyújtására.

A Liquid Web legjobb funkciói

Teljesen kezelt tárhely áll rendelkezésre, így nincs szükség webadminisztrációs ismeretekre.

59 másodperces kezdeti válaszidő garancia az ügyfélszolgálat telefonos vagy csevegőn keresztüli elérhetőségére vonatkozóan

Testreszabható szerverek, amelyek könnyen igazíthatók az adott infrastruktúra igényeihez

A felhőalapú tárhelymegoldások nagy teljesítményre lettek tervezve, hogy igényes alkalmazásokat is képesek legyenek kezelni.

A kezelt WordPress-tárhelyek megkönnyítik a WordPress-webhelyek adminisztrációját.

A Liquid Web korlátai

Az árak magasabbak, mint egyes versenytársaknál.

Egyes felhasználók panaszkodtak, hogy a felület navigálása zavaros.

Mivel ezek a szolgáltatók a menedzselt tárhelyre specializálódtak, megosztott tárhely opciók nem állnak rendelkezésre.

Liquid Web árak

Kezelhető VPS tárhely: 59 USD/hó áron

Felhőalapú dedikált szerverek: 149 USD/hó áron

Kezelhető dedikált szerver hosting: 199 USD/hó áron

HIPAA-kompatibilis tárhely: 384 USD/hó áron

Privát felhő: 510 USD/hó-tól

Liquid Web értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (99 értékelés)

Capterra: Nincs értékelés

6. InterServer

Az InterServer segítségével

Az InterServer egy olyan tárhelyszolgáltató, amely árgaranciát biztosít ügyfeleinek. Míg más webtárhely-szolgáltatók az első év után vagy a normál üzletmenet során emelhetik az árakat, az InterServer rögzíti az árakat az Ön által a regisztrációkor elfogadott szinten. Számos tárhelycsomagot kínálnak, amelyek mind a megosztott tárhelyeket, mind a dedikált tárhelyeket lefedik.

Az InterServer legjobb funkciói

Különböző webtárhely-szolgáltatások, például megosztott tárhely, VPS-tárhely és dedikált szerver-tárhely

Minden csomaghoz 24 órás ügyfélszolgálatot biztosítunk, hogy bármilyen tárhelyszolgáltatással kapcsolatos problémában azonnali segítséget nyújthassunk.

Ingyenes webhely-migráció áll rendelkezésre, ami megkönnyíti az átállást más szolgáltatókról.

Tartalmaz ingyenes SSL-tanúsítványokat a fokozott biztonságért, csökkentett áron.

Árgarancia minden tárhelycsomagra, így biztos lehet benne, hogy a díjak megújításkor nem emelkednek.

Korlátlan tárhelyet és sávszélességet biztosít standard webtárhely-csomagjaiban.

Az InterServer korlátai

Néhány felhasználó problémákat tapasztalt a regisztrációs folyamat során, ami megnehezítette a fiók létrehozását.

Az árak egyes felhasználók ízlésének kissé drágák voltak.

A felület zavarba ejtő lehet azok számára, akik még nem ismerik a webtárhely-fiókok kezelését.

InterServer árak

VPS akció: 6 USD/hó

Dedikált: 59 USD/hó

WordPress: 8 USD/hó

InterServer értékelések és vélemények

G2: 3,9/5 (29 értékelés)

Capterra: Nincs értékelés

7. SiteGround

A SiteGround segítségével

Ez a webtárhely-szolgáltató a webtárhely-iparban jól ismert WordPress-tárhelyszolgáltatásairól. A SiteGround számos egyedi eszközzel és extra szolgáltatással ellátott, kezelt WordPress-tárhelycsomagokat kínál, amelyek a szokásos WordPress-telepítésnél nagyobb biztonságot és sebességet garantálnak.

A SiteGround legjobb funkciói

A webtárhely-szolgáltatások a Google Cloud Premium használatával a magas teljesítményre és a megbízhatóságra összpontosítanak.

Szupergyors szerverbeállításokat biztosít egyedi PHP és MySQL implementációkkal a weboldal teljesítményének növelése érdekében.

A WordPress-tárhely statikus és dinamikus gyorsítótárral, valamint előre telepített Speed Optimizer bővítménnyel van optimalizálva.

Gyorsan alkalmazza az új technológiákat, például a PHP legújabb verzióit vagy az innovatív protokollokat, mint a Brotli és a HTTP/2.

Az ügyfélszolgálat a nap 24 órájában elérhető, és 98%-os ügyfél-elégedettségi aránnyal büszkélkedhet.

A weboldal biztonságát 24 órás felügyeleti rendszer, elosztott biztonsági mentések és további biztonsági funkciók biztosítják.

A SiteGround korlátai

Egyes felhasználók túl szigorúnak tartják a tárhely és a sávszélesség korlátait.

Bár vannak belépő szintű és haladó szintű tárhely opciók, közbenső opciók nincsenek.

Néhány funkció, amelyet a felhasználók szerint az árban benne kellene lennie, további fizetős kiegészítők.

SiteGround árak

StartUp: 3,99 USD/hó

GoGeek: 7,99 USD/hó

GrowBig: 4,99 USD/hó

SiteGround értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (66 értékelés)

8. IONOS

Az IONOS segítségével

Az IONOS számos webtárhely-szolgáltatást kínál, beleértve a dedikált tárhelyeket, a VPS-tárhelyeket és a felhőalapú tárhelyeket. A vállalat leginkább arról ismert, hogy skálázható tárhelycsomagokat kínál, amelyek minden növekedési szakaszban könnyen alkalmazkodnak a különböző méretű vállalkozások igényeihez. Sok más webtárhely-szolgáltatóhoz hasonlóan ők is ingyenes domainregisztrációt kínálnak a tárhely első évében.

A IONOS legjobb funkciói

Közös tárhely, VPS tárhely, dedikált tárhely és felhőalapú tárhely áll rendelkezésre.

A széles kínálat skálázható megoldást kínál a weboldalak tárhelyszolgáltatásához.

Kezelhető WordPress-tárhely opció azoknak a felhasználóknak, akik WordPress-weboldalakat szeretnének létrehozni.

A legtöbb tárhelycsomaghoz az első évben ingyenes domainnév jár.

A legtöbb csomag tartalmaz egy weboldal-készítőt, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén létrehozzák saját weboldalukat.

Nagy hangsúlyt fektet a biztonságra, ingyenes SSL-tanúsítványokat és dedikált adatközpontokat kínál.

IONOS korlátozások

A szerver válaszideje lassabb, mint az iparági átlag.

A telefonos támogatás lehetősége 14 országra korlátozódik.

A fiók regisztrációja bizonyos országokra korlátozódik.

IONOS árak

Alapvető: 5 USD/hó

Starter: 7 USD/hó

Plusz: 6,50 USD/hó

Ultimate: 13 USD/hó

IONOS értékelések és vélemények

G2: 3,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 3,5/5 (52+ értékelés)

9. GoDaddy

A GoDaddy segítségével

A GoDaddy az egyik legismertebb név a webtárhelyek és domainregisztrációs szolgáltatások terén. A vállalat széles körű szolgáltatásokat kínál, az alapvető megosztott tárhelyektől a igényes üzleti igényekhez igazodó dedikált tárhelycsomagokig. Emellett weboldalkészítőket, e-mail tárhelyeket és egyéb funkciókat is talál, amelyekre a vállalkozásoknak szükségük van a webes jelenlétük fejlesztéséhez.

A GoDaddy legjobb funkciói

Átfogó domain regisztrációs és webtárhely-szolgáltatásairól ismert

Különböző tárhelycsomagokat kínál, beleértve a kezelt WordPress-tárhely lehetőségét is.

A tárhelyszolgáltatással kapcsolatos problémák esetén 24 órás ügyfélszolgálatot biztosít.

Tartalmaz egy felhasználóbarát weboldal-készítőt, így a felhasználók saját weboldalt hozhatnak létre.

Számos tárhelycsomag tartalmazza az első évre szóló ingyenes domainnév-regisztrációt.

A GoDaddy korlátai

A legolcsóbb megosztott tárhelycsomagok nem tartalmaznak ingyenes SSL-tanúsítványt.

Sok ügyfél úgy érezte, hogy a megrendelés teljesítése előtt túl sok felárral terhelték őket.

Nincs élő csevegési lehetőség az ügyfélszolgálat számára.

GoDaddy árak

Alap: 6,99 USD/hó

Deluxe: 9,99 USD/hó

Ultimate: 12,99 USD/hó

E-kereskedelem: 15,99 USD/hó

GoDaddy értékelések és vélemények

G2: 4/5 (150+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 1200 értékelés)

10. Hostwinds

Via Hostwinds

A Hostwinds többféle webtárhely-opciót is kínál. Kínálatukban megtalálható a megosztott tárhely, a felhőalapú tárhely és a dedikált szerver megoldások. A vállalat arról híres, hogy versenyképes áron nyújt hatékony tárhelyszolgáltatásokat, és nagy hangsúlyt fektet az ügyfélszolgálatra.

A Hostwinds legjobb funkciói

Teljes körű webtárhely-szolgáltatásokat kínál, a megosztott tárhelyektől a dedikált szerverekig.

Hangsúlyozza a személyes szintű támogatást vállalati szintű megoldásaival

A VPS-tárhely egy sor dedikált erőforrást biztosít a virtuális magánszerver jobb teljesítményéhez.

A felhőszerverek könnyen testreszabhatók az 1 kattintással telepíthető opciók gyűjteményével.

A vállalat saját infrastruktúrával rendelkezik, ami versenyképes árazást tesz lehetővé.

A rendkívül redundáns hálózatuknak köszönhetően 99,9999%-os rendelkezésre állást ígérnek.

A Hostwinds korlátai

A mellékelt weboldal-készítő alapszintűbb, mint egyes felhasználók szeretnék.

Néhány panasz érkezett a tudásbázisban található hibás linkekről és hiányzó forrásokról.

A fiókbeállítási folyamat egyes felhasználók számára frusztráló volt.

Hostwinds árak

Windows VPS: 12,74 dollártól/hó

Linux VPS: 8,24 dollártól/hónap

Megosztott tárhely: 5,24 dollártól/hó

Üzleti tárhely: 8,99 USD/hó áron

Hostwinds értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (3 értékelés)

Kezelje és ellenőrizze webhelye összes karbantartási feladatát a ClickUp segítségével.

A weboldal kezelése sok munkával jár, a projekt számos feladatból áll. A ClickUp projektkezelő eszközök egyszerűsíthetik ezt a folyamatot. Kifejezetten weboldal-kezeléshez rendelkezésre álló munkafolyamatok, valamint projektkezelési és programkezelési sablonok állnak rendelkezésre vállalkozása szinte minden területéhez.

A ClickUp nem csak webhelyének kezelésére szolgál, hanem egy all-in-one termelékenységi platform is, amelynek funkciói egyszerűsítik és automatizálják a projektmenedzsmentet és a csapatmunka feladatait. Az ingyenes projektmenedzsment szoftver rendkívül testreszabható jellege miatt tökéletesen illeszkedik vállalatának minden részlegéhez, és könnyen alkalmazkodik a konkrét munkafolyamatok igényeihez.

Így a ClickUp az egész szervezet egyetlen megbízható forrásává válhat, minimalizálva a különböző szoftverek használatának szükségességét a célok eléréséhez.

Találja meg a megfelelő webtárhely-szolgáltatásokat online jelenlétének maximalizálásához

A kiváló minőségű webtárhely-szolgáltatások segítségével könnyedén karbantarthatja webhelye összes technikai aspektusát, és biztosíthatja, hogy az érdeklődő ügyfelek könnyen megtalálják Önt.

A megfelelő feladatkezelő és digitális marketingkezelő platform ugyanolyan fontos.

A ClickUp sokoldalú projektmenedzsment platformjával minden csapata kommunikálhat, webhelyhez kapcsolódó projekteket hajthat végre, és naprakész lehet a webtárhely-feladatokkal kapcsolatban. Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot, és tegye az új webtárhely-szolgáltatás kiválasztását az első feladatává! 🤩