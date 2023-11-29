A 10 legjobb webtárhely-szolgáltatás webhelyeinek kezeléséhez

A webtárhely-szolgáltatás hatással van webhelye sebességére és teljesítményére, és a nagy teljesítményű webhelyek általában jobb helyezést érnek el a keresőmotorokban, jobb felhasználói élményt nyújtanak, ami magasabb látogatói megtartási arányhoz vezet.
Számos tárhelyszolgáltatás közül választhat, és a sok lehetőség közül a választás nehéznek tűnhet. Végül is az Ön számára legjobb webtárhely-szolgáltatás a webhely igényeitől, a forgalom nagyságától, a költségvetéstől és a jövőbeli növekedési tervektől függ.
Ez a legjobb webtárhely-szolgáltatások összefoglalója tippeket ad arra vonatkozóan, hogy mire kell figyelni egy tárhelyszolgáltatónál, és képet ad a legnépszerűbb webtárhely-szolgáltatások kínálatáról. Megvizsgáljuk azt is, hogy a megfelelő nyílt forráskódú projektmenedzsment eszközök hogyan teszik még könnyebbé egy kiváló weboldal létrehozását.
Mit kell figyelni egy webtárhely-szolgáltatásnál?
Az új weboldalához megfelelő webtárhely-szolgáltatás kiválasztása fontos döntés. A helyes döntés biztosítja, hogy weboldala gyorsan elérhető legyen a felhasználók számára világszerte. A nem megfelelő webtárhely-szolgáltatások frusztrálhatják a látogatókat és ronthatják vállalatának hírnevét. Függetlenül attól, hogy milyen típusú weboldalt üzemeltet, biztosítani szeretné, hogy webtárhely-szolgáltatója a következőket biztosítsa:
- Ügyfélszolgálat: Keressen olyan szolgáltatót, amely 24 órában elérhető ügyfélszolgálatot biztosít, hogy a problémák azonnal megoldódjanak, amint felmerülnek.
- Tárhelycsomagok: A tárhelycsomagok az alapvető megosztott tárhelyektől a dedikált tárhelycsomagokig terjedhetnek.
- WordPress-tárhely: Ha WordPress-webhelyet üzemeltet, keressen olyan menedzselt WordPress-tárhelyet, amely jobb biztonságot nyújt.
- Tárhely és sávszélesség: A tárhelyszolgáltatónak elegendő tárhelyet és sávszélességet kell biztosítania az Ön igényeinek megfelelően.
- Skálázhatóság: A dedikált szervereket vagy virtuális magánszervereket (VPS) kínáló webtárhely-szolgáltatók jobban skálázhatók, ahogy Ön növekszik.
- Folyamatos rendelkezésre állás garancia: Keressen olyan webtárhely-szolgáltatót, amely magas rendelkezésre állási garanciát kínál, hogy minimalizálja az üzemszüneteket.
- Ingyenes domain: Egyes webtárhely-szolgáltatók az első évre ingyenes domainnevet biztosítanak, ha webtárhely-csomagot vásárol.
- SSL-tanúsítványok: Manapság elengedhetetlen az SSL-tanúsítvány, és egyes tárhelyszolgáltatók ingyenes SSL-tanúsítványt is biztosítanak.
- Ingyenes webhely-áthelyezés: Ha másik tárhelyről költözik, az ingyenes webhely-áthelyezési szolgáltatások időt és bosszúságot takarítanak meg.
- E-kereskedelmi igényekhez szükséges háttérszerszámok: Ha weboldalán keresztül működteti vállalkozását, akkor olyan üzleti szempontból kritikus funkciókra van szüksége, mint az alkalmazásfejlesztő eszközök és a termékbacklog-kezelő eszközök. Ha ezeket nem kínálja közvetlenül, akkor a webtárhelynek könnyű integrációt kell biztosítania kedvenc platformjaival (beleértve az ügyfél-adatbázis szoftvert is).
- E-mail tárhely: Professzionális e-mail címhez keressen olyan webtárhely-szolgáltatást, amely e-mail tárhelyet is tartalmaz.
- Weboldal-készítő: A technikai ismeretekkel nem rendelkező felhasználók számára a weboldal-készítő megkönnyíti a weboldal létrehozását, különösen, ha kódolás nélküli eszközöket kínál a termékmenedzserek és más csapatok számára.
A 10 legjobb webtárhely-szolgáltatás
Összeállítottunk egy listát a legjobb webtárhely-szolgáltatásokról, beleértve az egyes webtárhelyek előnyeit és hátrányait, valamint a megbízható harmadik fél által készített értékelő webhelyeken szereplő aktuális értékeléseiket.
1. Hostinger
A Hostinger arról ismert, hogy a webtárhely-piacon az egyik legjobb ár-érték arányt kínálja. Ez az alacsony árú, nagy teljesítményű szolgáltatás kiváló választás azok számára, akik több weboldalt szeretnének tárolni. Az első évben ingyenes domain nevet és egyszerű WordPress-oldal beállítást kínálnak.
A Hostinger legjobb funkciói
- Különböző növekedési szakaszban lévő vállalkozások igényeinek megfelelő, sokféle tárhelycsomagot kínál.
- Felhasználóbarát vezérlőpanelt biztosít, hogy a webkezelés könnyebb legyen azok számára, akik korlátozott technikai ismeretekkel rendelkeznek.
- 99,9%-os rendelkezésre állási garanciával biztosítja a megbízhatóságot, hogy webhelye a látogatók számára mindig elérhető legyen.
- A tárhelycsomagokhoz ingyenes SSL-tanúsítványok tartoznak a biztonság és a látogatók bizalmának növelése érdekében.
- A tárhelycsomagok könnyen bővíthetők, így az Ön igényeinek növekedésével együtt bővíthetők.
A Hostinger korlátai
- A vállalat nem kínál dedikált tárhelyszolgáltatást.
- Egyes felhasználók azt szerették volna, ha telefonon is elérhető lenne az ügyfélszolgálat.
- A legjobb árakért hosszú távú tervet kell választania.
Hostinger árak
- Kezelhető WordPress-tárhely: 2,99 USD/hó áron
- Weboldal-készítő: 2,99 USD/hó áron
- Webhely-tárhely: 2,99 USD/hó áron
- VPS tárhely: 7,99 USD/hó áron
- Felhőalapú tárhely: 9,99 USD/hó áron
Hostinger értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 450 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 250 értékelés)
2. HostGator
A HostGator átfogó webtárhely-szolgáltatásokat kínál. Tárhelyszolgáltatásaik között megtalálható a megosztott webtárhely, a VPS-tárhely és a dedikált szerverek.
A vállalat 45 napos pénz-visszafizetési garanciát kínál, így az ügyfelek bizalommal választhatják őket.
A HostGator legjobb funkciói
- Minden csomagban 24 órás ügyfélszolgálatot kínál a felhasználóknak.
- 45 napos pénz-visszafizetési garanciát biztosít, ami hosszabb, mint a legtöbb webtárhely-szolgáltatásé.
- Különböző tárhelycsomagokat kínál, beleértve a megosztott tárhelyet, a VPS tárhelyet, a dedikált szerver tárhelyet és a kezelt WordPress tárhelyet.
- Tartalmaz egy ingyenes weboldal-készítőt több ezer sablonnal, amely megkönnyíti saját weboldalának létrehozását technikai ismeretek nélkül.
- Az első évre ingyenes domain regisztrációval csökkentheti a kezdeti költségeket.
- 99,9%-os rendelkezésre állási garanciát biztosít, amely garantálja, hogy a weboldalak minimális leállási idővel elérhetők legyenek a látogatók számára.
A HostGator korlátai
- Számos fizetős kiegészítő gyorsan megnövelheti a tárhely költségeit.
- Néhány magasabb kategóriájú versenytárs jobb rendelkezésre állási garanciát kínál.
- Néhány felhasználó lassú betöltési időt tapasztalt a vállalat által üzemeltetett weboldalakon.
HostGator árak
- WordPress tárhely: 5,95 USD/hó áron
- VPS tárhely: 29,95 dollártól/hónap
- Dedikált tárhely: 119 USD/hó áron
HostGator értékelések és vélemények
- G2: 3,6/5 (150+ értékelés)
- Capterra: 3,9/5 (54 értékelés)
3. Wix
A Wix elsősorban kiváló minőségű vizuális weboldal-készítőjéről ismert, de a csomag részeként tárhelyszolgáltatásokat is kínál.
A weboldal-készítő egyszerű drag-and-drop funkciója vonzóvá teszi azok számára, akik könnyen szeretnének személyes weboldalt készíteni. Ráadásul a platform egyszerűsíti az online áruház vagy más üzleti weboldal létrehozását.
A Wix legjobb funkciói
- Weboldal-készítővel rendelkezik, amely drag-and-drop szerkesztővel segíti a weboldalak egyszerű létrehozását.
- Több mint 900 ingyenes, testreszabható weboldal-sablon áll rendelkezésre, amelyek számos iparágat lefednek.
- Ingyenes webtárhely-szolgáltatással rendelkezik, hogy a kezdés még kedvezőbb árú legyen.
- Átfogó SEO-eszközök és funkciók a jobb organikus keresési teljesítmény érdekében
- Vállalati szintű biztonsági funkciókkal rendelkezik, beleértve a DDoS-védelmet és az automatikus SSL-tanúsítványokat, hogy webhelye és látogatói adatai biztonságban legyenek.
- A platformba beépített e-kereskedelmi megoldásokkal könnyebben létrehozhat online áruházat.
A Wix korlátai
- Egyes felhasználók csalódottan fogadták, hogy milyen nehéz megváltoztatni a sablont.
- Az ingyenes csomagban a Wix márkajelzése és hirdetései jelennek meg a webhelyén.
- Egyes felhasználók a versenytársakhoz képest kissé magasnak tartják az árakat.
Wix árak
- Kombinált csomag: 16 USD/hó
- Korlátlan: 22 USD/hó
- Pro: 27 USD/hó
- VIP: 45 USD/hó
- Business Basic: 27 USD/hó
- Business Unlimited: 32 USD/hó
- Business VIP: 59 USD/hó
Wix értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 1500 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (9000+ értékelés)
4. Namecheap
Ahogy a neve is mutatja, ez a webtárhely-szolgáltató megfizethető árairól ismert. A vállalat a legtöbb vállalkozás igényeinek megfelelő tárhelyszolgáltatások széles skáláját kínálja. Akár megosztott tárhelyet, viszonteladói tárhelyet vagy VPS webtárhelyet választ, a Namecheap 24 órás ügyfélszolgálatot biztosít.
A Namecheap legjobb funkciói
- Versenyképes domain regisztráció, amely széles körű felső szintű domainnevek (TLDS) választékát tartalmazza.
- A domain regisztráció ingyenes domain adatvédelmet tartalmaz, külön költség nélkül.
- A vállalat szerint 100%-os rendelkezésre állásra számíthat.
- Minden tárhelycsomaghoz ingyenes weboldal-készítő és sablonkönyvtár tartozik.
- Gyors és megfizethető WordPress-tárhely
- 24 órás ügyfélszolgálat áll rendelkezésre minden felmerülő probléma vagy kérdés esetén.
A Namecheap korlátai
- Az SSL-tanúsítványok csak az első évben ingyenesek, ami növeli a tárhely élettartamának költségeit.
- Egyes felhasználók lassabb betöltési időt és alkalmi leállásokat jelentettek.
- A funkciók nem olyan gazdagok, mint amire egyes felhasználóknak szükségük van a speciálisabb tárhelyigényekhez.
Namecheap árak
- Stellar: 4,48 USD/hó áron
- Stellar Business: 9,48 USD/hó áron
- EasyWP Starter: 6,88 dollártól/hó
- Quasar: 15,88 USD/hó
- Magnetar: 28,88 USD/hó
- Xeon E-2234: 69,88 USD/hó
Namecheap értékelések és vélemények
- b 4. 3/5 (90 értékelés)
- Capterra: Nincs értékelés
5. Liquid Web
A Liquid Web a menedzselt tárhelyszolgáltatásokra specializálódott. Különleges tárhelyszolgáltatásokat, VPS-tárhelyeket és felhőalapú tárhelyeket kínálnak. Minden szolgáltatásuk teljes körűen menedzselt, így a felhasználóknak nem kell a rendszerek frissítésével és biztonságával foglalkozniuk. A vállalat nagy hangsúlyt fektet a nagy teljesítményű tárhelyszolgáltatások nyújtására.
A Liquid Web legjobb funkciói
- Teljesen kezelt tárhely áll rendelkezésre, így nincs szükség webadminisztrációs ismeretekre.
- 59 másodperces kezdeti válaszidő garancia az ügyfélszolgálat telefonos vagy csevegőn keresztüli elérhetőségére vonatkozóan
- Testreszabható szerverek, amelyek könnyen igazíthatók az adott infrastruktúra igényeihez
- A felhőalapú tárhelymegoldások nagy teljesítményre lettek tervezve, hogy igényes alkalmazásokat is képesek legyenek kezelni.
- A kezelt WordPress-tárhelyek megkönnyítik a WordPress-webhelyek adminisztrációját.
A Liquid Web korlátai
- Az árak magasabbak, mint egyes versenytársaknál.
- Egyes felhasználók panaszkodtak, hogy a felület navigálása zavaros.
- Mivel ezek a szolgáltatók a menedzselt tárhelyre specializálódtak, megosztott tárhely opciók nem állnak rendelkezésre.
Liquid Web árak
- Kezelhető VPS tárhely: 59 USD/hó áron
- Felhőalapú dedikált szerverek: 149 USD/hó áron
- Kezelhető dedikált szerver hosting: 199 USD/hó áron
- HIPAA-kompatibilis tárhely: 384 USD/hó áron
- Privát felhő: 510 USD/hó-tól
Liquid Web értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (99 értékelés)
- Capterra: Nincs értékelés
6. InterServer
Az InterServer egy olyan tárhelyszolgáltató, amely árgaranciát biztosít ügyfeleinek. Míg más webtárhely-szolgáltatók az első év után vagy a normál üzletmenet során emelhetik az árakat, az InterServer rögzíti az árakat az Ön által a regisztrációkor elfogadott szinten. Számos tárhelycsomagot kínálnak, amelyek mind a megosztott tárhelyeket, mind a dedikált tárhelyeket lefedik.
Az InterServer legjobb funkciói
- Különböző webtárhely-szolgáltatások, például megosztott tárhely, VPS-tárhely és dedikált szerver-tárhely
- Minden csomaghoz 24 órás ügyfélszolgálatot biztosítunk, hogy bármilyen tárhelyszolgáltatással kapcsolatos problémában azonnali segítséget nyújthassunk.
- Ingyenes webhely-migráció áll rendelkezésre, ami megkönnyíti az átállást más szolgáltatókról.
- Tartalmaz ingyenes SSL-tanúsítványokat a fokozott biztonságért, csökkentett áron.
- Árgarancia minden tárhelycsomagra, így biztos lehet benne, hogy a díjak megújításkor nem emelkednek.
- Korlátlan tárhelyet és sávszélességet biztosít standard webtárhely-csomagjaiban.
Az InterServer korlátai
- Néhány felhasználó problémákat tapasztalt a regisztrációs folyamat során, ami megnehezítette a fiók létrehozását.
- Az árak egyes felhasználók ízlésének kissé drágák voltak.
- A felület zavarba ejtő lehet azok számára, akik még nem ismerik a webtárhely-fiókok kezelését.
InterServer árak
- VPS akció: 6 USD/hó
- Dedikált: 59 USD/hó
- WordPress: 8 USD/hó
InterServer értékelések és vélemények
- G2: 3,9/5 (29 értékelés)
- Capterra: Nincs értékelés
7. SiteGround
Ez a webtárhely-szolgáltató a webtárhely-iparban jól ismert WordPress-tárhelyszolgáltatásairól. A SiteGround számos egyedi eszközzel és extra szolgáltatással ellátott, kezelt WordPress-tárhelycsomagokat kínál, amelyek a szokásos WordPress-telepítésnél nagyobb biztonságot és sebességet garantálnak.
A SiteGround legjobb funkciói
- A webtárhely-szolgáltatások a Google Cloud Premium használatával a magas teljesítményre és a megbízhatóságra összpontosítanak.
- Szupergyors szerverbeállításokat biztosít egyedi PHP és MySQL implementációkkal a weboldal teljesítményének növelése érdekében.
- A WordPress-tárhely statikus és dinamikus gyorsítótárral, valamint előre telepített Speed Optimizer bővítménnyel van optimalizálva.
- Gyorsan alkalmazza az új technológiákat, például a PHP legújabb verzióit vagy az innovatív protokollokat, mint a Brotli és a HTTP/2.
- Az ügyfélszolgálat a nap 24 órájában elérhető, és 98%-os ügyfél-elégedettségi aránnyal büszkélkedhet.
- A weboldal biztonságát 24 órás felügyeleti rendszer, elosztott biztonsági mentések és további biztonsági funkciók biztosítják.
A SiteGround korlátai
- Egyes felhasználók túl szigorúnak tartják a tárhely és a sávszélesség korlátait.
- Bár vannak belépő szintű és haladó szintű tárhely opciók, közbenső opciók nincsenek.
- Néhány funkció, amelyet a felhasználók szerint az árban benne kellene lennie, további fizetős kiegészítők.
SiteGround árak
- StartUp: 3,99 USD/hó
- GoGeek: 7,99 USD/hó
- GrowBig: 4,99 USD/hó
SiteGround értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (66 értékelés)
8. IONOS
Az IONOS számos webtárhely-szolgáltatást kínál, beleértve a dedikált tárhelyeket, a VPS-tárhelyeket és a felhőalapú tárhelyeket. A vállalat leginkább arról ismert, hogy skálázható tárhelycsomagokat kínál, amelyek minden növekedési szakaszban könnyen alkalmazkodnak a különböző méretű vállalkozások igényeihez. Sok más webtárhely-szolgáltatóhoz hasonlóan ők is ingyenes domainregisztrációt kínálnak a tárhely első évében.
A IONOS legjobb funkciói
- Közös tárhely, VPS tárhely, dedikált tárhely és felhőalapú tárhely áll rendelkezésre.
- A széles kínálat skálázható megoldást kínál a weboldalak tárhelyszolgáltatásához.
- Kezelhető WordPress-tárhely opció azoknak a felhasználóknak, akik WordPress-weboldalakat szeretnének létrehozni.
- A legtöbb tárhelycsomaghoz az első évben ingyenes domainnév jár.
- A legtöbb csomag tartalmaz egy weboldal-készítőt, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén létrehozzák saját weboldalukat.
- Nagy hangsúlyt fektet a biztonságra, ingyenes SSL-tanúsítványokat és dedikált adatközpontokat kínál.
IONOS korlátozások
- A szerver válaszideje lassabb, mint az iparági átlag.
- A telefonos támogatás lehetősége 14 országra korlátozódik.
- A fiók regisztrációja bizonyos országokra korlátozódik.
IONOS árak
- Alapvető: 5 USD/hó
- Starter: 7 USD/hó
- Plusz: 6,50 USD/hó
- Ultimate: 13 USD/hó
IONOS értékelések és vélemények
- G2: 3,6/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 3,5/5 (52+ értékelés)
9. GoDaddy
A GoDaddy az egyik legismertebb név a webtárhelyek és domainregisztrációs szolgáltatások terén. A vállalat széles körű szolgáltatásokat kínál, az alapvető megosztott tárhelyektől a igényes üzleti igényekhez igazodó dedikált tárhelycsomagokig. Emellett weboldalkészítőket, e-mail tárhelyeket és egyéb funkciókat is talál, amelyekre a vállalkozásoknak szükségük van a webes jelenlétük fejlesztéséhez.
A GoDaddy legjobb funkciói
- Átfogó domain regisztrációs és webtárhely-szolgáltatásairól ismert
- Különböző tárhelycsomagokat kínál, beleértve a kezelt WordPress-tárhely lehetőségét is.
- A tárhelyszolgáltatással kapcsolatos problémák esetén 24 órás ügyfélszolgálatot biztosít.
- Tartalmaz egy felhasználóbarát weboldal-készítőt, így a felhasználók saját weboldalt hozhatnak létre.
- Számos tárhelycsomag tartalmazza az első évre szóló ingyenes domainnév-regisztrációt.
A GoDaddy korlátai
- A legolcsóbb megosztott tárhelycsomagok nem tartalmaznak ingyenes SSL-tanúsítványt.
- Sok ügyfél úgy érezte, hogy a megrendelés teljesítése előtt túl sok felárral terhelték őket.
- Nincs élő csevegési lehetőség az ügyfélszolgálat számára.
GoDaddy árak
- Alap: 6,99 USD/hó
- Deluxe: 9,99 USD/hó
- Ultimate: 12,99 USD/hó
- E-kereskedelem: 15,99 USD/hó
GoDaddy értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (150+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (több mint 1200 értékelés)
10. Hostwinds
A Hostwinds többféle webtárhely-opciót is kínál. Kínálatukban megtalálható a megosztott tárhely, a felhőalapú tárhely és a dedikált szerver megoldások. A vállalat arról híres, hogy versenyképes áron nyújt hatékony tárhelyszolgáltatásokat, és nagy hangsúlyt fektet az ügyfélszolgálatra.
A Hostwinds legjobb funkciói
- Teljes körű webtárhely-szolgáltatásokat kínál, a megosztott tárhelyektől a dedikált szerverekig.
- Hangsúlyozza a személyes szintű támogatást vállalati szintű megoldásaival
- A VPS-tárhely egy sor dedikált erőforrást biztosít a virtuális magánszerver jobb teljesítményéhez.
- A felhőszerverek könnyen testreszabhatók az 1 kattintással telepíthető opciók gyűjteményével.
- A vállalat saját infrastruktúrával rendelkezik, ami versenyképes árazást tesz lehetővé.
- A rendkívül redundáns hálózatuknak köszönhetően 99,9999%-os rendelkezésre állást ígérnek.
A Hostwinds korlátai
- A mellékelt weboldal-készítő alapszintűbb, mint egyes felhasználók szeretnék.
- Néhány panasz érkezett a tudásbázisban található hibás linkekről és hiányzó forrásokról.
- A fiókbeállítási folyamat egyes felhasználók számára frusztráló volt.
Hostwinds árak
- Windows VPS: 12,74 dollártól/hó
- Linux VPS: 8,24 dollártól/hónap
- Megosztott tárhely: 5,24 dollártól/hó
- Üzleti tárhely: 8,99 USD/hó áron
Hostwinds értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (3 értékelés)
