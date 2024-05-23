50 vállalati ajándékötlet, amellyel kifejezheted az alkalmazottak iránti elismerésedet

Amikor új szervezethez csatlakozol, valószínűleg kapsz egy kosárnyi ajándékot, például bögréket, laptop-kiegészítőket, írószereket, és néha még egy opcionális snackcsomagot is. Hű, ez nem ad neked egyfajta elismertség érzését?!

A vállalati ajándékozás az egyik legjobb módja annak, hogy megmutassuk az alkalmazottaknak, hogy értékeljük őket. Ez magában foglalja az alkalmazottak, ügyfelek vagy partnerek megbecsülésének kifejezését ajándékokkal, hogy növeljük a morált, kifejezzük hálánkat a jó munkáért, és jó hírnevet teremtsünk a vállalatunknak.

A vállalati ajándékozás napról napra egyre személyesebbé és fenntarthatóbbá válik!

A vállalatok egyre inkább olyan ajándékokra koncentrálnak, amelyek rezonálnak a címzettel, például szokatlan vagy gondosan összeválogatott élmények, helyi kézműves termékek, önápolási cikkek, környezetbarát ajándékok stb.

A technológia is szerepet játszik ebben, hiszen a digitális ajándékkártyák rugalmas, távoli használatra alkalmas lehetőségeket kínálnak. A lényeg, hogy olyan gesztusokat válasszunk, amelyek tartós, pozitív benyomást hagynak.

Ezért vannak már kiment a divatból az egy méretben jó mindenkinek ajándékok! A választáson alapuló vállalati ajándékozás egyre népszerűbb, mert ezáltal a címzetteknek nagyobb szerep jut. A személyre szabott megközelítés elősegíti a megbecsülést, növeli a motivációt és biztosítja, hogy az ajándékokat teljes mértékben élvezzék. Ez mind a vállalatok, mind a címzettek számára előnyös.

Ha vállalati ajándékötleteket keres, ez az útmutató segít felfedezni az 50 legjobb ötletet, amelyet saját kollégáinktól (és ajándékozási szakértőktől) gyűjtöttünk össze.

Felsoroljuk azokat az ajándékozás előnyeit és hátrányait is, amelyeket figyelembe kell venned, valamint azokat az eszközöket, amelyek segítenek a tökéletes vállalati ajándék megfelelő megtervezésében.

50 vállalati ajándékötlet, amelyet az alkalmazottak valóban szeretni fognak

A vállalati ajándékozás lényege a személyre szabás. Vásárolhat egy vagy több ajándékot, hogy összeállítson egy ajándékkosarat, és megköszönje alkalmazottainak, értékes ügyfeleinek és stratégiai partnereinek.

Mielőtt elkezdenéd összeállítani az egyedi vállalati ajándékötleteidet az alkalmazottak számára, célszerű először meghatározni, hogy hány ember fogja megkapni az ajándékokat.

Ezenkívül fontolóra veheted, hogy szavazások vagy kérdőívek segítségével mindenki véleményét figyelembe veszed, mielőtt megvásárolnád az ajándékokat!

Profi tipp: Használj munkavállalói elkötelezettséget mérő szoftvert, hogy felméréseket végezzen, és megtudd, milyen ajándékokat értékelnének leginkább az alkalmazottaid!

Vessünk egy pillantást a legjobb vállalati ajándékokra!

1. Személyre szabott vezeték nélküli töltőpadok

via Access

Segítsen alkalmazottainak megszabadulni a kábelektől, és rendezett íróasztalt vagy éjjeliszekrényt teremteni egy elegáns vezeték nélküli töltőpad segítségével. Egyszerűen csak helyezze a telefonját, fülhallgatóját vagy okosóráját a padra, és nézze, ahogy feltöltődik, anélkül, hogy kábelekkel kellene bajlódnia.

Ez egy figyelmes ajándék az alkalmazottaidnak, ha munkájuk során sokat használnak okos eszközöket. Ezzel biztosíthatod, hogy soha ne fogyjon el az akkumulátoruk.

2. Kék fényt szűrő szemüveg

Ez a különleges szemüveg segít leküzdeni a szem fáradását és javítja az alvást. Emellett stílusos kiegészítő is!

Ezek a szemüvegek kiszűrik a képernyőkből sugárzó káros kék fényt, amely megzavarja az alvási szokásokat és fejfájást okoz. Tökéletesek azok számára, akik hosszú órákat töltenek a számítógép vagy a telefon előtt.

Küldhetsz kérdőíveket is az alkalmazottaidnak, hogy személyre szabhassák szemüvegüket, több szín, lencsetípus és dioptria közül választva.

3. Zajszűrős fejhallgató

via Remoters

Ez a remek vállalati ajándék segíthet az alkalmazottaknak elkerülni a zavaró tényezőket és javítani a koncentrációjukat.

Ez az egyik legjobb termelékenységet növelő ajándék – forradalmi változást hoz azok számára, akik nyitott irodai környezetben dolgoznak, vagy utazás közben kell koncentrálniuk. A zajszűrő fejhallgatók nyugodt környezetet teremtenek, lehetővé téve az emberek számára, hogy zavartalanul dolgozzanak vagy pihenjenek.

Fontolja meg, hogy különböző márkákkal kötjön együttműködést, hogy a legjobb árat kapja a nagy mennyiségű vállalati ajándékrendelésekre. Kérdezze meg alkalmazottait is, hogy milyen színt és okostelefon/kütyü kompatibilitást preferálnak.

4. Személyre szabott vizes palackok

A környezetbarát és praktikus, kiváló minőségű újrahasználható vizespalack ösztönzi a folyadékfogyasztást és csökkenti az egyszer használatos műanyagoktól való függőséget.

Válasszon egy beépített acélszállal vagy kifolyóval ellátott palackot, amely megkönnyíti az ivást, és fontolja meg a hőszigetelés használatát, hogy az italok hosszabb ideig maradjanak melegek vagy hidegek.

Írassa be cégét egy tömeges vásárlási programba. A palackokat a cég logójával és az alkalmazottak nevével is személyre szabhatja.

5. Intelligens hangszórók

via CNN

Az intelligens hangszóróval az alkalmazottak vezérelhetik az intelligens világítást, zenét játszhatnak és podcastokat hallgathatnak. Ezek a hangszórók kézmentes információkat is nyújtanak.

Az alkalmazottai ezeket a hangszórókat pihenésre, otthoni partik szervezésére és a jól megérdemelt szabadidő élvezésére is használhatják!

6. Kávézó ajándékkártyák

A személyre szabott kávézó ajándékkártya nagyon népszerű vállalati ajándék. Ha az ajándékkártyákat ünnepi vagy szabadságos időszakokra időzíted, a munkavállalóknak egy átgondolt juttatást adsz, amely segít nekik pénzt megtakarítani, miközben élvezik az ünnepi hangulatot!

Az ilyen ajándékkártyákkal kávébabot, különleges teákat, különféle süteményeket vagy akár ebédet is lehet vásárolni. Ez az ajándéklehetőség sokféle ízlésnek megfelel, így mindenki talál magának valót.

Kiegészítheted őket egy egészséges snackkosárral, cake popokkal, mini cupcake-kóstolókkal vagy olyan termékekkel, mint egy utazó bögrék vagy hőszigetelt termoszok, amelyeket monogrammal személyre szabhatsz.

7. Spa nap csomagok

via Mountain Mist Spas

A wellness-nap csomag a tökéletes ajándék, amely luxus stresszoldó élményt nyújt az alkalmazottaidnak.

Ez a kényeztető ajándék lehetővé teszi számukra, hogy megnyugtató masszázsokkal, fiatalító arckezelésekkel vagy más kényeztető kezelésekkel lazítsanak. Biztos lehet benne, hogy alkalmazottai megújulva térnek vissza a munkába, készen arra, hogy bármilyen kihívással megbirkózzanak.

8. Hétvégi kirándulások

Lepje meg csapatát egy hétvégi kirándulással egy hangulatos panzióba vagy egy luxus üdülőhelyre. Ez a mindennapi rutinból való kiszakadás lehetővé teszi számukra, hogy maradandó emlékeket szerezzenek szeretteikkel.

Egy hétvégi kirándulás jó közérzetet és elismertséget teremt. Az alkalmazottai felfedezhetik a festői szépségű várost a művészeti galériákkal, kényeztető spa-kezelésekkel kényeztetheti őket, vagy egyszerűen csak pihenhetnek a medence mellett egy frissítő itallal.

9. Borkóstoló túrák

Ajándékozzon alkalmazottainak egy vezetett borkóstolót egy helyi szőlőbirtokon. Ez a kifinomult kirándulás remek tanulási élményt nyújt, amelynek során különböző borokat kóstolhatnak, finom ízlésüket fejleszthetik és megismerhetik a borászat művészetét. Emellett teljesen személyre szabott borválogatást is vásárolhatnak.

Ez az ajándék egyedi csapatépítési lehetőséget is kínál, amelynek köszönhetően az alkalmazottak barátságokat alakíthatnak ki és emlékezetes közös élményeket szerezhetnek.

10. Prémium szeszes ital ajándékdobozok

via Cheers Sweetie

A prémium szeszes italok kifinomult ajándékok, amelyeket a vállalat felső vezetésének adhat.

A prémium italok a luxust és az exkluzivitást jelképezik. A gondosan összeválogatott, kiváló minőségű whisky, kis tételben gyártott bourbon vagy érlelt tequila segítségével kifejezheti háláját a vezetőségnek a szervezet növekedéséhez és sikeréhez való felbecsülhetetlen hozzájárulásáért.

11. Ínyenc ételkosarak

A finom ételekből álló ajándékkosarak mindig nagyra értékelt ajándékok! Válassz a csapatod ízlésének és preferenciáinak megfelelő, gondosan összeállított kosarat, amelyben ínyenc finomságok találhatók.

A ajándékkosarakba kézműves sajtokat, ínyenc csokoládékat vagy különleges snackeket is tehetsz. Ez a gondos ajándék megmutatja, hogy igyekszel megjutalmazni az alkalmazottaid kemény munkáját.

12. Virtuális főzőtanfolyamok híres séfekkel

A főzést szerető alkalmazottak imádni fogják azt az ajándékot, amelynek köszönhetően találkozhatnak kedvenc séfjükkel!

Foglalhatsz online főzőtanfolyamot egy neves séf vezetésével. Gondolj Nigella Lawsonra, Jamie Oliverre vagy bárki másra, aki az alkalmazottaidnak egy életre szóló élményt ajándékoz!

Ez az interaktív élmény lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy új kulináris ismereteket sajátítsanak el, izgalmas ételeket fedezzenek fel, és együtt készítsenek finom ételeket (virtuálisan!). Ez egy szórakoztató, vonzó csapatépítő tevékenység, amely elősegíti a kreativitást, az együttműködést és az eredményességet.

13. Kézzel készített órák

Kézzel készített óra kiválasztásakor vegye figyelembe alkalmazottai stílusát és ízlését. A klasszikus vezetők számára egy minimalista kialakítású, kiváló minőségű bőrszíjjal ellátott öltönyóra lehet a tökéletes választás.

Azok számára, akik a modernebb esztétikát kedvelik, egy merész számlappal és világító mutatókkal ellátott pilótaóra lehet remek választás.

Figyelembe veheted a hobbijukat és érdeklődési körüket is. Például egy úszó valószínűleg egy vízálló, kronográf funkcióval rendelkező órát részesítene előnyben.

Függetlenül attól, hogy mit szeretnek, egy kézzel készített óra olyan ajándék, amelyet évekig nagy becsben tartanak, különösen, ha azt egy alkalmazott visszatéréskor vagy a felső vezetésnek ünnepi ajándékként adják.

14. Luxus golfkészletek

via Esquire

Egy egyedi monogrammal ellátott golfkészlet gondos és egyedi vállalati ajándék, különösen ügyfeleid és partnereid számára.

Ezt az ajándékot személyre szabhatod úgy is, hogy hozzáadsz egyedi golf labdákat, jegyeket egy golfpályára, személyre szabott golfórákat egy profi oktatóval, egy csúcsminőségű golf táskát vagy egy klubkészlet frissítést.

15. Összeállított önápolási csomagok

Kényeztesse alkalmazottait személyre szabott önápolási készletekkel. Készítsen gyönyörűen csomagolt dobozokat luxus fürdőbombákkal, aromaterápiás gyertyákkal, illóolajokkal vagy kiváló minőségű bőrápolási termékekkel.

Mivel ezek a csomagok az egyéni preferenciáknak felelnek meg, végezzen felmérést, hogy betekintést nyerjen, és időzítsd az ajándékozást olyan alkalmakra, mint a Nemzetközi Nőnap vagy a Férfiak Napja. Ezek a népszerű vállalati ajándékok elősegítik a kikapcsolódást és a jó közérzetet, és ezzel is kifejezik, hogy törődsz az alkalmazottaid egészségével és boldogságával.

16. Személyre szabott könyv előfizetések

via Hom egrow n

Ápolja alkalmazottai olvasás iránti szeretetét személyre szabott könyv előfizetésekkel.

A történelmet kedvelő alkalmazottaknak ajándékozhat történelmi regényeket, például Ken Follett műveit. A főzést kedvelőknek ajándékozhat szakácskönyveket olyan kulináris mesterektől, mint Yotam Ottolenghi.

Ezeket a dobozokat kiegészítőkkel, például gyertyákkal, rajongói regényekkel, könyvjelzőkkel vagy személyre szabott írószerekkel, például monogramos naplókkal és gravírozott tollakkal teheted még személyesebbé.

17. Múzeum- vagy művészeti galéria-bérletek

Kényeztesse alkalmazottait a kultúra világával egy múzeum vagy művészeti galéria bérletével.

Ajándékozz nekik belépőket vagy bérleteket, hogy felfedezhessék a múzeum legújabb kiállításait vagy megtekintsenek egy kortárs művészeti installációt.

Ezek a tagságok elősegítik a kreativitást és a tanulási lehetőségeket, miközben lehetővé teszik a munkavállalók számára, hogy élvezzék a szabadidejüket.

18. Éttermi ajándékkártyák

via Plastic Printers

Ajándékozzon alkalmazottainak exkluzív éttermi ajándékutalványokat. Ezeket az ünnepi szezon előtt adhatja át, így alkalmazottai családjukkal és barátaikkal együtt élvezhetik őket.

Ezeket az ajándékkártyákat ünnepi időszakok előtt vagy az alkalmazottak születésnapjaira is feltöltheted. Ezekkel az ajándékkártyákkal finom ételekkel és minőségi időtöltéssel kedveskedhetsz alkalmazottaidnak szeretteikkel.

19. Jótékonysági adományok

Tegyen jelentőségteljes gesztust azzal, hogy a munkatársai nevében adományoz egy jótékonysági szervezetnek. Hagyja, hogy az alkalmazottai válasszák ki azt a célt, amely iránt szenvedélyesen elkötelezettek.

Az okok között szerepelhet a környezet megóvása érdekében végzett önkéntes munka olyan szervezeteknél, mint a The Nature Conservancy, vagy az állatok jólétének előmozdítása az ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals) segítségével.

Ez a figyelmes gesztus lehetővé teszi számukra, hogy hozzájáruljanak a számukra legfontosabb ügyekhez, miközben bemutatják vállalatod társadalmi felelősségvállalását és pozitív társadalmi hatást gyakorolnak.

20. Előfizetési dobozok/tagságok

Segítsen alkalmazottainak bővíteni készségeiket egy előfizetéses csomaggal vagy online tanfolyam tagsággal, amely új készségeket tanít.

Az olyan alkalmazások, mint a Duolingo, a Coursera, a Google és a Meta, valamint az olyan szolgáltatások, mint a Skillshare Kits vagy a KiwiCo, gondosan összeállított élményeket kínálnak a programozás, a fotózás, az idegen nyelvek és még sok más tanulásához.

Ezek az előre fizetett élmények biztosítják a szükséges anyagokat és erőforrásokat, hogy alkalmazottai elindulhassanak a tanulás útján.

21. Luxus fürdőköpeny és papucs szett

via Pinterest

Adjon hozzá egy luxus fürdőköpeny- és papucs szettet az alkalmazottai munka utáni rutinjához. Választhat puha, lélegző anyagokból, például pamutból vagy polárból készült, plüss fürdőköpenyeket.

Ezek a köntösök gyakran sálgallérral, praktikus zsebekkel és melegséget biztosító kényelmes kapucnival rendelkeznek. A köntösöket kényelmes, műszőrme vagy memóriahab béléssel ellátott papucsokkal kombinálhatod.

Ez a kombináció a szükséges pihenést biztosítja az alkalmazottaidnak, és segít nekik otthonuk kényelmében levezetni a stresszt.

22. Koncert- vagy sportjegyek

Építsd a csapatszellemet azzal, hogy sport- vagy koncertjegyeket ajándékozol a különböző részlegeknek vagy csapatoknak.

Hagyja, hogy alkalmazottai kedvenc baseballcsapatukat szurkolják, vagy kedvenc zenekaruk koncertjén énekeljenek.

Az ilyen élmények gyümölcsözőek lesznek a csapatösszetartás kialakításában, ami pozitív munkakörnyezetet teremt az irodában.

23. Céges logóval ellátott stresszlabdák

via Good Housekeeping

A stresszlabdák enyhítik a munkahelyi hangulatot, mivel lehetővé teszik az alkalmazottak számára, hogy levezessék a stresszt. Ajándékozhat vállalati márkájú stresszlabdákat, hogy az emberek fizikai levezetési lehetőséget találjanak a munkaidő alatti szorongásukra.

Rendelhetsz nagy tételben egyedi stresszlabdákat a vállalat logójával vagy küldetésével, ami egy kis vidámságot csempész a mindennapokba és növeli a márka ismertségét.

24. Edzőtermi bérletek

Fektessen be alkalmazottai egészségébe és jólétébe egy edzőtermi bérlettel.

Legyen szó helyi edzőteremláncról vagy butikfitnesz-stúdióról, ez az előre fizetett juttatás arra ösztönzi őket, hogy prioritásként kezeljék fizikai fittségüket.

Ezek a tagságok segítenek az alkalmazottaidnak a stressz kezelésében, ami produktívabb és motiváltabb munkaerőt eredményez.

25. Irodai étkezési szolgáltatások

Egyszerűsítse a zsúfolt napirendet és népszerűsítse az egészséges táplálkozást egy irodai étkezési szolgáltatás előfizetésével.

Egyes cégek tömeges megrendelések esetén kedvezményt adnak, és előre adagolt, személyre szabott ételeket szállítanak.

Az irodai étkezésekkel az alkalmazottak értékes időt és pénzt takaríthatnak meg, amelyet egyébként napi ebédrendelésre vagy a közeli éttermek keresésére fordítanának.

Az étkezési szolgáltatások kényelme és sokszínűsége arra ösztönzi az alkalmazottakat, hogy a munkanap során egészséges választásokat hozzanak, elősegítve ezzel az általános jóllétet.

26. DIY forró csokoládé készletek

via Refinery29

Egy másik remek ajándékötlet egy DIY forró csokoládé készlet. Témájú dobozkészleteket is adhat, különösen hálaadáskor vagy húsvétkor.

Tegyen bele ínyenc kakaóport, mályvacukrot, apróra tört cukorkát és színes cukorgyöngyöket. Oszthat receptkártyákat is különböző ízekkel, például borsmentás forró csokoládéval vagy cayenne-borssal ízesített mexikói forró csokoládéval.

27. Kézműves kávé/tea kosarak

Ajándékozz kézműves kávé-/teakosarat azoknak az alkalmazottaknak, akik szeretik ezeket az italokat. Tegyél bele a világ legjobb kézműves kávéit, például a Counter Culture Coffee frissen pörkölt kávébabjait vagy a Harney & Sons egzotikus szálas teáit.

Az ajándékdobozokba ínyenc kiegészítőket is tehetsz, például ízesített mézet, vajas kekszet vagy biscottit.

Egy ilyen ajándék túlmutat a szokásos kávésdobozos élményen, és javítja az alkalmazottak szünetét. Emellett lehetővé teszi számukra, hogy a munkanap során kikapcsolódjanak és feltöltődjenek.

28. Hordozható projektorok

via Techradar

Tegye még élvezetesebbé alkalmazottai otthoni szórakozását azzal, hogy hordozható projektort és beépített hangszórókat ajándékoz nekik.

Az Anker vagy az XGIMI márkák kompakt, könnyű projektorokat kínálnak, amelyek tökéletesen alkalmasak filmnézésre, prezentációkra vagy videojátékokra. Ez a sokoldalú eszköz lehetővé teszi, hogy bármilyen falra vagy felületre kivetítsék a tartalmat, így otthon is élvezetes és magával ragadó élményt teremtve.

29. Fitnesz karkötők/nyomkövetők

via Gearz

Segítsen alkalmazottainak, hogy fitness karkötő vagy fitneszkövető segítségével maguk irányítsák egészségügyi és fitnesz céljaikat.

Népszerű választások a Fitbit vagy az Apple Watch, amelyek olyan funkciókat kínálnak, mint a lépésszámlálás, a kalóriaszámlálás, a pulzusfigyelés és az alváselemzés.

Ez a technológia lehetővé teszi számukra, hogy nyomon kövessék az előrehaladásukat, motiváltak maradjanak, és tájékozott döntéseket hozzanak az egészségükkel és jólétükkel kapcsolatban. Az aktívabb életmóddal alkalmazottai közvetlenül hozzájárulhatnak egy egészségesebb és boldogabb munkaerő kialakításához.

30. DIY luxus ajándékdobozok

Személyre szabhatod a megközelítésedet DIY luxus ajándékdobozokkal. Az ajándékot az egyes alkalmazottak érdeklődési köréhez és preferenciáihoz igazíthatod.

A technológiát kedvelő alkalmazottak számára jó választás lehet egy vezeték nélküli töltőpad, telefonos autós tartó és kék fényt szűrő szemüveg.

Másrészt összeállíthat egy válogatást ízesített kávébabból, egy francia kávéfőzőből és egy utazó bögréből azoknak, akik szeretik a kávét.

Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy egyedi ajándékokat készítsen, amelyek kiemelik a csapata iránti figyelmet. A kész ajándékkosarakon túlmutató személyes érintéssel még jelentősebbé teheti ezt a gesztust az alkalmazottai számára.

31. Hobbival kapcsolatos előfizetéses csomagok

A kutatócégek hatalmas választékot kínálnak olyan hobbihoz kapcsolódó, gondosan összeállított előfizetéses csomagokból, mint a festészet, a famegmunkálás vagy a kézműves sörfőzés.

Ezek a dobozok havonta meglepetéscsomagot szállítanak, amely kiváló minőségű anyagokkal és projektutasításokkal van tele. Az alkalmazottak ösztönözve érzik magukat, hogy új érdeklődési köröket fedezzenek fel, új készségeket tanuljanak és kreatív tevékenységeket folytassanak a munkahelyen kívül.

32. Ergonomikus irodai székek

via Effydesk

Fektessen be alkalmazottai hosszú távú jólétébe és kényelmébe egy ergonómikus irodai székre való átállással.

Cseréld le a régi széküket egy kiváló minőségű, ergonómikus modellre, hogy elősegítsd a helyes testtartást, csökkentsd a hátfájást és javítsd az általános kényelmet a munkanap során.

Ez a befektetés bizonyítja elkötelezettségedet az ő egészségük és biztonságuk iránt, ami a munkatermelékenység növekedéséhez vezet.

33. Ingyenes terápiás foglalkozások

via Cosmos Magazine

Tegye prioritássá munkatársai mentális egészségét és érzelmi jólétét ingyenes terápiás foglalkozások ajándékával. A Talkspace vagy a BetterHelp típusú távegészségügyi szolgáltatókkal való együttműködés lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy távolról kapcsolatba lépjenek engedéllyel rendelkező terapeutákkal, ami kényelmes és bizalmas módszert kínál a stressz, a szorongás vagy más mentális egészségügyi problémák kezelésére.

Ez az értékes juttatás mutatja vállalatának elkötelezettségét a munkavállalók jólétének támogatása és az egészséget előtérbe helyező munkakörnyezet megteremtése iránt.

34. Lakásfelújítási ajándékkártyák

Könnyítsd meg alkalmazottaid munkaterhelését, és segíts nekik a hétvégi házimunkák elvégzésében egy lakásfelújítási ajándékkártyával.

Népszerű lehetőségek közé tartozik a H&M Home, a Pottery Barn, az IKEA, a Home Depot, a Lowe’s, vagy akár olyan szaküzletek is, amelyek speciális igényeket szolgálnak ki, például vízvezeték- vagy villamosipari cikkeket árulnak.

Ez az ajándékkártya rugalmasságot biztosít számukra, hogy anyagokat vásároljanak otthoni felújítási projektekhez, lehetővé téve számukra, hogy személyre szabják lakóterüket és elvégezzék azokat a feladatokat, amelyeket eddig halogattak.

35. Álló asztali átalakítók

Ösztönözze a mozgást és küzdjön a hosszú ideig tartó ülés káros hatásai ellen egy álló asztali konverterrel.

Ez a sokoldalú eszköz lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy meglévő íróasztalukat könnyedén álló munkaállomássá alakítsák, így a nap folyamán rugalmasan válthatnak ülő és álló munkapozíció között.

Az álló asztalok javíthatják a testtartást, csökkenthetik a hátfájást és növelhetik az energiaszintet, ami egészségesebb és produktívabb munkakörnyezetet eredményez.

Profi tipp: Miközben a legjobb teljesítményt nyújtókat egyedi ajándékokkal jutalmazza, fokozza elismerési programjait a legjobb alkalmazotti elismerési szoftverrel!

36. Készségfejlesztő műhelyek/tanfolyamok

Ösztönözd a csapatmunkát és a kreativitást egy workshopra vagy egy adott készségre, például kerámiázásra, famegmunkálásra vagy ékszerkészítésre szóló jegyekkel.

Népszerű helyi stúdiók vagy online platformok, mint például a Skillshare, érdekes workshopokat kínálnak kezdőknek és tapasztalt tanulóknak egyaránt.

Ez segít az alkalmazottaknak új készségeket elsajátítani és teljesítményérzetet szerezni, miközben csapatépítő tevékenységekben vesznek részt. Ez egy kiváló módszer arra, hogy szórakoztató és interaktív környezetben kötődjenek a kollégákhoz.

37. Asztali növények és gondozási útmutatók

via Palmers Garden Centre

Ha javítani szeretné a munkahelye beltéri levegőminőségét, válasszon asztali növényeket, és kiegészítse őket részletes gondozási útmutatókkal.

Népszerű választások a könnyen gondozható pozsgások vagy a levegőt tisztító növények, mint például a kígyónövény és a béke liliom.

A gondozási útmutatók segítenek az alkalmazottaknak a növények ápolásában és életben tartásában. Ez megerősíti a felelősségteljes viselkedést, miközben felvidítja a munkaterületet.

38. Szakmai fejlődést elősegítő coaching ülések

Fektessen be munkatársai karrierjének fejlődésébe, és ösztönözze őket arra, hogy szakmai fejlesztési coachinggal érjék el teljes potenciáljukat.

A minősített coachokkal való foglalkozások segíthetnek nekik a karrier célok meghatározásában, egy személyre szabott fejlesztési terv kidolgozásában és a szakmai képességeikbe vetett bizalom megerősítésében.

39. Egyedi napszemüveg

via Etsy

Ajándékozzon alkalmazottainak egy pár egyedi napszemüveget, és személyre szabhatja azokat az általuk preferált keretstílusok, lencse színek és gravírozási lehetőségek szerint.

Keress olyan márkákat, amelyek testreszabást tesznek lehetővé, így biztosítva a tökéletes illeszkedést és a személyre szabott megjelenést.

Ez a gondoskodó ajándék napvédő védelmet nyújt a szemnek, miközben stílusos kiegészítőként is szolgál, amelyet a munkahelyen kívül is viselhetnek. Fontolja meg a sportos napszemüvegeket kínáló márkákat, hogy jó üzletet kössön.

40. Ergonomikus billentyűzetek és csuklótámaszok

Ergonómikus billentyűzettel és csuklótámaszokkal elősegítheti a hosszú távú kényelmet és megelőzheti a megerőltetéssel járó sérüléseket.

Az olyan cégek, mint a Logitech és a Microsoft, ergonómikusan tervezett, osztott elrendezésű és állítható funkciókkal rendelkező billentyűzeteket kínálnak. Ezek biztosítják a kéz és a csukló megfelelő helyzetét gépelés közben.

A kényelmes csuklótámasz csökkenti a nyomást és a terhelést, így kényelmesebbé és produktívabbá teszi a munkavégzést.

41. Professzionális portréfotózás

Fektessen be professzionális portréfotózásba az alkalmazottai számára, hogy segítsen nekik kifejezni egyedi személyiségüket és létrehozni saját személyes márkájukat.

Ez az ajándék kiváló minőségű fényképeket biztosít számukra, amelyeket online profiljaikhoz, önéletrajzaikhoz és LinkedIn-oldalaikhoz használhatnak.

Egy professzionális portréfotó erős első benyomást kelt az alkalmazottaidban, és segít nekik kiemelkedni a szakmai világban. Vegyél igénybe egy profi fotós szolgáltatásait, aki segít tökéletesíteni a fotózás helyszínét és a vizuális esztétikát.

42. Személyre szabott asztali lámpák

via Wayfair

Segítsen alkalmazottainak javítani koncentrációs képességüket egy személyre szabott asztali lámpával, amelynek fényereje és színhőmérséklete állítható.

Népszerű választás például a BenQ vagy a Philips márkájú lámpák, amelyek természetes napfényt utánozó funkcióval rendelkeznek és csökkentik a szem fáradását. Ezek a lámpák olyan munkakörnyezetet teremtenek, amely elősegíti az alkalmazottak termelékenységét.

Például a hidegebb színhőmérséklet fokozhatja a koncentrációt a figyelmet igénylő feladatok során, míg a melegebb tónusok nyugodtabb légkört teremthetnek az olvasáshoz vagy a brainstorminghoz.

43. Kiváló minőségű asztali ventilátorok vagy hordozható légtisztítók

via Poshure

A kiváló minőségű asztali ventilátorokba vagy hordozható légtisztítókba való befektetés elősegíti az alkalmazottak kényelmét és jóllétét.

Az asztali ventilátorok meleg időben nagyon kényelmesek, a légtisztítók pedig az allergéneket csökkentve javítják a beltéri levegő minőségét.

Ezek a megoldások kényelmesebb és egészségesebb munkakörnyezetet teremtenek, növelve a termelékenységet és a koncentrációt. Ezeket az ajándékokat az irodai légkör és az alkalmazottak igényei alapján személyre szabhatja.

44. Ingyenes orvosi vizsgálatok

Az ingyenes teljes testű orvosi vizsgálatok felajánlásával előtérbe helyezi alkalmazottai egészségét, és hangsúlyozza elkötelezettségét a jólétük iránt.

Fontolja meg, hogy együttműködjön egy helyi egészségügyi szolgáltatóval, hogy megajándékozza alkalmazottait megelőző egészségügyi szolgáltatásokkal, segítve őket az egészségügyi problémák korai felismerésében.

Ajándékozz nekik egy vállalat által szponzorált nemzetközi utazást, hogy tartós barátság alakuljon ki az alkalmazottaid között. Ez az egyedülálló alkalmazotti jutalom a legjobb teljesítményt nyújtó alkalmazottaknak adható egy ügyfélprojekt befejezéséért.

Elküldheted őket Róma ősi romjait felfedezni, Tokió élénk kultúráját megismerni vagy Izland lélegzetelállító tájait élvezni.

Ezek az utazások erős csapatszellemet teremtenek, szélesítik a látóköröket és igazán felejthetetlen élményt nyújtanak.

46. DIY koktél/mocktail készletek

via Jetsetter

A DIY koktélkészlet egy gyönyörű módja annak, hogy köszönetet mondj az alkalmazottaidnak. Fontolóra veheted azt is, hogy alkoholmentes koktélkészletet ajándékozol az alkoholmentes életmódot folytató alkalmazottaknak.

Keress olyan cégeket, amelyek válogatott dobozokat kínálnak prémium szeszes italokkal, keverőitalokkal, díszítésekkel és receptkártyákkal, hogy otthon is finom koktélokat vagy alkoholmentes koktélokat készíthessen.

Az alkalmazottak itt egyedülálló lehetőségeket találnak a mixológia világának felfedezésére, új ízek kipróbálására és a vendégek lenyűgözésére otthoni összejöveteleken.

47. Okos utazási készletek

via Forbes

Ajándékozzon alkalmazottainak egy okos utazási készletet, amellyel okosabban utazhatnak. Az olyan márkák, mint a Samsonite vagy a Briggs & Riley, beépített USB-töltőporttal és GPS-nyomkövetővel ellátott bőröndkészleteket kínálnak.

Az ajándékcsomagokba más okos utazási kütyüket, vezeték nélküli töltőpadokat, zajszűrős fejhallgatókat és hordozható Wi-Fi hotspotokat is tehetsz.

Ez a figyelmes ajándék kényelmesebbé és hatékonyabbá teszi az alkalmazottak utazását.

Emellett minden szükséges eszközzel ellátja őket a zökkenőmentes és élvezetes utazáshoz.

48. Háztartási gépek ajándékkártyái

Könnyítse meg alkalmazottai háztartási terheit, és javítsa lakókörülményeiket háztartási gépek vásárlására szóló ajándékkártyával.

Válassz ajándékkártyákat népszerű lehetőségek közül, például olyan kiskereskedőktől, mint a Best Buy vagy a Lowe’s. Ezekben az üzletekben sokféle háztartási készülék kapható, például kávéfőzők, turmixgépek és okos konyhai eszközök.

Ezek az ajándékkártyák segíthetnek az alkalmazottaknak pénzt megtakarítani a drága háztartási gépek vásárlásán.

49. Luxus bevásárlási ajándékkártyák

A luxus ajándékkártya az elismerésed szimbóluma. Kényeztesd partnereidet vagy ügyfeleidet luxussal, és ajándékozz nekik ajándékkártyát egy exkluzív áruházba vagy online kiskereskedőhöz.

Az olyan üzletek, mint a Nordstrom, a Bloomingdale’s és a Neiman Marcus, széles választékot kínálnak designer ruhákból, kiegészítőkből és szépségápolási termékekből. Az alkalmazottak vásárlási őrületbe kezdhetnek, és meglephetik magukat valami különlegessel.

50. All-inclusive charcuterie táblák

via Pelikan Transport

Kényeztesse tárgyalótermi partnereit egy ínyenc kulináris élménnyel, egy all-inclusive charcuterie tállal, amelyet közvetlenül az irodájukba vagy otthonukba szállítunk.

Nézd meg olyan cégeket, mint a Hickory Farms vagy a Mouth Crafted, amelyek kiváló minőségű felvágott tálakat kínálnak kézműves sajtokkal, pácolt húsokkal, ínyenc lekvárokkal, olajbogyókkal és sós kekszekkel.

Reméljük, hogy ez az ajándékötletek listája pozitív hatással lesz erőfeszítéseire, és alkalmazottai, partnerei és ügyfelei jól megjutalmazva érzik majd magukat.

Most nézzük meg a vállalati ajándékozás előnyeit és hátrányait, mivel ezek gondos megfontolást és tervezést igényelnek.

A vállalati ajándékozás előnyei és hátrányai

A vállalati ajándékozás több, mint egy egyszerű tranzakció; segít erős munkakapcsolatokat építeni azáltal, hogy rendszeresen jutalmazza a munkaerőt. Nézzük meg a számos előnyét.

Előnyök

A munkavállalók elismerésének és megbecsülésének fokozása: Egy átgondolt ajándék megmutatja a munkavállalóknak, hogy értékeli kemény munkájukat és hozzájárulásukat, ami összetartozás érzését kelti bennük, és motiválja őket, hogy még többet teljesítsenek.

A munkavállalók elkötelezettségének és jóllétének növekedése: A jóllétet elősegítő ajándékok kiemelik a fizikai és mentális egészség iránti elkötelezettségedet. A hobbihoz kapcsolódó ajándékok vagy élmények inspirálhatják a munkavállalókat, hogy a munkahelyen kívül is foglalkozzanak szenvedélyeikkel, ami elkötelezettebb és kiegyensúlyozottabb munkaerőt eredményez.

Jobb vállalati kultúra: A vállalati ajándékozás elősegíti a nagylelkűség és a megbecsülés kultúráját a vállalaton belül. Azok a munkavállalók, akik értékesnek érzik magukat, hatékonyabban együttműködnek és szorosabb kapcsolatokat építenek ki kollégáikkal.

Erősített kapcsolatok és lojalitás: A megfelelő időben adott ajándék megszilárdíthatja a meglévő partnerségeket és bizalmat építhet a potenciális ügyfelekkel.

Megnövekedett márkaismertség és elismertség: A márkás ajándékok tükrözik elkötelezettségedet a márka vezető pozíciójának megőrzése iránt. Ez különösen hatékony az új és a hosszú távú ügyfelek esetében.

Jobb kommunikáció és együttműködés: Az egyedi vállalati ajándékok beszélgetésindítóként szolgálhatnak, különösen ügyfélmegbeszéléseken vagy iparági rendezvényeken.

Jobb rendezvényélmény: A résztvevőknek adott ajándékok, például konferencia-ajándéktáskák vagy személyre szabott vizespalackok, emlékezetesebbé és élvezetesebbé teszik a rendezvényt.

Fokozott márka promóció: A márkás rendezvényi ajándékok lehetővé teszik, hogy reklámozd a márkádat, és felhívd a résztvevők figyelmét rá, valamint növeld annak ismertségét. Ezek az ajándékok általában praktikus tárgyakat tartalmaznak, amelyeket a rendezvény után is sokáig lehet használni, így a márkád mindig az előtérben marad.

Jobb hálózatépítési lehetőségek: Az eseményeken átadott ajándékok jégtörőként működhetnek a résztvevők között. Ez elősegítheti a hálózatépítési lehetőségeket és értékes üzleti kapcsolatokhoz vezethet.

Bár a vállalati ajándékozás számos előnnyel jár, van néhány lehetséges hátránya is, amelyet érdemes figyelembe venni:

Hátrányok

Helytelen választás: A rosszul megválasztott ajándék visszaüthet, rossz üzenetet közvetíthet vagy személytelennek tűnhet.

Költségvetési szempontok: A vállalati ajándékozás drága lehet, különösen akkor, ha sok ajándékot kell adni.

Érzékelt megvesztegetés: Bizonyos esetekben a pazar ajándékokat félreérthetik, és üzleti döntések befolyásolásának kísérletének tekinthetik.

Ajándék irigység és igazságtalanság: Az inkonzisztens ajándékozási gyakorlatok irigységet vagy haragot válthatnak ki az alkalmazottak körében.

Fenntarthatósági kérdések: A felesleges vagy pazarló ajándékok hozzájárulnak a környezeti problémákhoz.

Így lehet leküzdeni ezeket a hátrányokat:

A személyre szabás a kulcs: Szánj időt arra, hogy a címzett preferenciái, érdeklődési köre vagy étkezési korlátai alapján személyre szabott ajándékokat válassz.

Helyezd előtérbe az élményeket: Az olyan élmények ajándékozása, mint workshopok, tanfolyamok vagy rendezvényekre szóló jegyek, tartós emlékeket teremt.

Határozz meg egyértelmű irányelveket: Dolgozz ki egy vállalati ajándékozási politikát, amelyben meghatározzuk a költségvetési korlátokat, a megfelelő ajándék típusokat és a címzettek kategóriáit.

Összpontosítson a figyelmességre: Egy szívből jövő üzenet jelentősen növeli egy egyszerű ajándék értékét.

Fogadja el a jótékonysági adományozást: Adományozzon a címzett nevében egy olyan jótékonysági szervezetnek, amely fontos számára, ezzel is demonstrálva társadalmi felelősségvállalását.

Hogyan kezeljük a vállalati ajándékozást?

A számos címzett, alkalom, költségvetési allokáció és ajándék részleteinek nyomon követése időigényes és megterhelő lehet, különösen manuális táblázatok vagy szétszórt e-mailek esetén.

Ezenkívül gondos kutatás és erőfeszítés szükséges ahhoz, hogy az ajándékok átgondoltak és személyre szabottak legyenek. Az is rendkívül fontos feladat, hogy az emberek időben megkapják az ajándékaikat.

De mindezt könnyedén kezelheti a ClickUp segítségével!

A ClickUp robusztus eszközeivel és csúcstechnológiájával a vállalati ajándékozást kifizetődővé és hatékonnyá teheti.

Nézzük meg, hogyan lehet ezeket a funkciókat a legjobban kihasználni a vállalati ajándékozás hatékonyságának javítása érdekében.

1. Kutassa fel és tervezze meg vállalati ajándékozási stratégiáját

A vállalati ajándékozáshoz kutatásra van szükség, például alkalmazotti listák készítésére, az egyéni preferenciák felsorolására, a kapcsolattartási adatok rögzítésére, a költségvetés elosztására, a pontos szállítás biztosítására és az ajándékok személyre szabására. A ClickUp projektmenedzsment szoftverrel egyszerűsítheti ezeket a feladatokat!

Tervezd meg a vállalati ajándékozási kezdeményezéseket a ClickUp projektmenedzsment szoftverével

Hatékonyan átalakíthatja ajándékozási folyamatát egy egyszerűsített és hatékony élménnyé. Minden ajándékozási kezdeményezéshez (alkalmazottak születésnapja, ügyfelek megbecsülése vagy ünnepi ajándékok) hozzon létre egy külön projektet a ClickUp-ban. Ez központosítja az ajándékozási ciklussal kapcsolatos összes feladatot, dokumentumot, csevegést és a haladás nyomon követését.

Több mint 15 rugalmas ClickUp nézet segítségével bármilyen módon megtekintheti a vállalat összes vállalati ajándékát. A Táblázat nézet segítségével létrehozhat egy teljes adatbázist az alkalmazottak vagy ügyfelek neveivel, elérhetőségeivel, ajándékpreferenciáival és a szállítás dátumaival, sőt, rögzítheti a nekik korábban küldött vállalati ajándékokat is.

A legjobb az egészben, hogy az Activity View segítségével nyomon követheted a csapattagok munkáját a Listában, a Mappában, a Térben vagy a Munkaterületen. Figyelemmel kísérheted, hogy mely ajándékokat szállították már ki, melyek vannak még a szállítási sorban, és melyeket kell még megrendelni.

Gyorsan megtekintheted a megjegyzéseket, szerkesztéseket és frissítéseket, nyomon követheted HR-csapatod vállalati ajándékozási tevékenységét, és hatékonyan kezelheted a váratlan problémákat.

A ClickUp Chat View funkciójával egy helyen összegyűjtheti a szétszórt beszélgetéseket.

Használja a ClickUp csevegőablakát a valós idejű kommunikációhoz, a csapat tagjainak a beszállítók kutatására való kijelöléséhez, a költségvetések megbeszéléséhez és az egyes ajándékozási alkalmak céljainak nyomon követéséhez. Megoszthat linkeket ajándékötletekhez, elküldhet képeket a legjobb ajánlatokról, és megoszthat részletes videókat az ajándékok árának összehasonlításáról.

2. Összehangolja az erőforrásokat az ajándékozási folyamat nyomon követése érdekében

Miután megtervezted, kutattál és leírtad, mit ajándékozol a munkatársaidnak, itt az ideje a költségvetés elosztására, a beszállítók felkutatására, az ajándékok beszerzésére, a szállítási módszer rögzítésére és annak biztosítására, hogy az ajándékok időben és sértetlenül megérkezzenek.

Használja a ClickUp erőforrás-kezelő szoftvert űrlapkészítővel, hogy információkat gyűjtsön az alkalmazottak preferenciáiról.

A ClickUp egy űrlapkészítővel rendelkezik, amely segítségével űrlapokat hozhat létre és küldhet alkalmazottaknak, ügyfeleknek, partnereknek, sőt akár vállalati ajándékok forgalmazóinak is, hogy különböző funkciókat lásson el:

Gyűjtsön információkat az ajándékpreferenciákról, a címről, egyéb elérhetőségi adatokról és az ajándékok várható átvételének időpontjáról.

Adj ügyfeleidnek néhány ajándéklehetőséget, amelyek közül választhatnak dinamikus szavazások vagy többválasztós kérdések segítségével.

Gyűjtsön személyes információkat partnereitől, hogy monogramot helyezhessen el a vállalati ajándékokon

Kérjen árajánlatokat, költségvetéseket, vállalati ajándékokat és személyre szabott szolgáltatásokat azáltal, hogy űrlapokat küld a beszállítóinak.

Készíts visszajelzési űrlapokat az alkalmazottak, ügyfelek és partnerek elégedettségéről a vállalati ajándékokkal kapcsolatban.

Kövesse nyomon a kiadásokat közvetlenül az ajándékok vásárlásakor – egyedi mezők segítségével. A beszerzési feladatokkal megbízott csapattagok feltölthetik a nyugtákat, és összekapcsolhatják azokat a projekt konkrét címzettjével vagy ajándékkategóriájával.

Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást, hogy valós idejű betekintést nyerjen a költségvetés elosztásába és a kiadási trendekbe. Könnyedén nyomon követheti, hogy mennyit költöttek az egyes kategóriákban, és azonosíthatja azokat a területeket, ahol esetleg módosításokra van szükség, hogy az ajándékokra szánt teljes költségvetésen belül maradjon.

3. A vállalati ajándékozás egyszerűsítése a HR-csapat számára

Egy dedikált HR támogató platform, mint például a ClickUp HR Management Software segítségével szervezheti meg az egész toborzási folyamatot, a teljesítményértékelést, az ajándékozási stratégiákat és a tehetségek megszerzését.

Használja a ClickUp HR menedzsment szoftvert az alkalmazottak teljesítményének, elkötelezettségének és fejlődésének nyomon követéséhez testreszabható nézetekkel, amelyek megkönnyítik a munkaerő összehangolását. ClickUp HR menedzsment szoftver

Íme, minden, amit ez a HR-szoftver megtehet érted:

Tervezd, valósítsd meg és kövesd nyomon HR-céljaidat egy helyen

Vonzza be a legjobb tehetségeket egy olyan rendszerrel, amely rendszerezi a jelölteket, az alkalmazásokat és a kapcsolattartást

Takarítson meg időt HR-sablonokkal , egyéni státuszokkal és automatizálásokkal, amelyek a jelölteket a folyamaton keresztül vezetik.

Segítsen az új alkalmazottaknak, hogy gyorsabban hatást gyakoroljanak egy olyan beilleszkedési megoldással, amely felkészíti őket a sikerre.

Egyszerűsítse a képzést nyomon követhető feladatokkal, dokumentumokkal, együttműködést elősegítő megjegyzésekkel és visszajelzésekkel

Kombinálja ezt a platformot a ClickUp Docs-szal, hogy valós időben ötleteljen és rögzítsen ajándékötleteket a csapatával. Használhatja arra is, hogy tárolja a beszállítók átfutási idejére (mennyi idő alatt teljesítik a megrendeléseket) és a korábbi megrendelések történetére vonatkozó információkat. Ez segít a tervezésben és a last minute meglepetések elkerülésében.

Ace Corporate Gifting a ClickUp segítségével

Ha átgondoltan végzik, a vállalati ajándékozás több, mint egy egyszerű doboz és egy masni!

Ez stratégiai eszközzé válik a megbecsülés ápolásához, a lojalitás erősítéséhez és a tartós pozitív benyomás kialakításához. Az alkalmazottai értékesnek és motiváltnak érzik magukat, amikor jól megválasztott ajándékot kapnak, amely elismeri kemény munkájukat és hozzájárulásukat.

Ügyfelei értékesnek érzik magukat, és nagyobb valószínűséggel folytatják a sikeres együttműködést a szervezetével.

A sikeres vállalati ajándékozási programok kezelése azonban kihívást jelenthet, különösen a nagyobb szervezetek számára. A költségvetések összehangolása, a részletek nyomon követése és a számos címzettnek történő időbeni kézbesítés biztosítása gyorsan túlterhelővé válhat.

A ClickUp lehetővé teszi, hogy minden ajándékozási ciklushoz külön projekteket hozzon létre. A platform hatékonyan kezeli a folyamatot, az ajándékötletek kidolgozásától, a szállítás nyomon követésétől és a címzettek elégedettségének felmérésétől a csapat tagjai közötti együttműködésig.

Ezenkívül használja a platformot a beszállítókkal való kommunikációra, és a beépített erőforrás-kezelési funkciók segítségével gondoskodjon arról, hogy ne lépje túl a költségkeretet.

Regisztrálj még ma a ClickUp-ra!

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

1. Melyek a vállalati ajándékozás trendjei 2024-ben?

A 2024-es év legnépszerűbb ajándékozási trendjei között szerepelnek a fenntartható termékekből álló üzleti ajándékok, a kisvállalkozásoktól vásárolt ajándékok, az önápolási ajándékok összeállítása és még sok más.

2. Mi az a vállalati ajándék?

A vállalati ajándék egy szimbolikus ajándék, amelyet a vállalatok jó szándékuk jeléül adnak ügyfeleiknek, alkalmazottaiknak vagy partnereiknek, és amelyen gyakran szerepel a vállalat logója vagy márkaneve.

3. Mi minősül elfogadható üzleti ajándéknak?

A megfelelő üzleti ajándék figyelembe veszi a címzett pozícióját és kulturális preferenciáit, és összhangban áll a vállalat ajándékozási politikájával. Az ajándékok nem lehetnek túlzottan drágák, és nem vezethetnek összeférhetetlenséghez.