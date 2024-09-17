Balanced Scorecard példák és keretrendszerek a stratégiai növekedéshez

1992-ben a Harvard Business Review-ban megjelent, úttörő cikkükben, The Balanced Scorecard: Measures that Drive Performance (A Balanced Scorecard: a teljesítményt ösztönző mérőszámok) címmel, Robert S. Kaplan és David Norton professzorok új módszert javasoltak a szervezeti teljesítmény mérésére. 📈

Az új megközelítés, amely a Balanced Scorecard (BSC) keretrendszer nevet kapta, lehetővé tette a szervezetek számára, hogy négy fő kérdés megválaszolásával holisztikus kulcsfontosságú teljesítménymutatókat (KPI-ket) dolgozzanak ki:

Mit gondolnak Önről az ügyfelek?

Miben kell igazán jónak lennie?

Lehet-e folyamatosan fejlődni és pénzt keresni?

Hogyan látják Önt a részvényesei?

Ebben a cikkben a Balanced Scorecard keretrendszer alapvető fogalmait, főbb előnyeit és legfontosabb elemeit ismertetjük. Emellett értékes tippekkel és bevált gyakorlatokkal segítünk Önnek abban, hogy hogyan építheti fel a saját szervezetének Balanced Scorecardját. Végül néhány Balanced Scorecard példát mutatunk be a gyártási, kiskereskedelmi, egészségügyi, banki és technológiai iparágakból.

Mi az a Balanced Scorecard keretrendszer?

A Balanced Scorecard keretrendszer egy stratégiai tervezési és irányítási rendszer, amelynek célja a teljesítménymutatók széles skálájának rögzítése, a pénzügyi teljesítménytől az operatív referenciaértékekig, az ügyfél-elégedettségi indexekig, valamint a tanulási és növekedési mutatókig.

A keretrendszer finom, de hatékony megközelítést kínál a szervezeti teljesítmény méréséhez. A hagyományos teljesítménymérési modellektől eltérően ez egy integrált rendszer, amely nem kizárólag a pénzügyi mutatókra összpontosít. Ehelyett a kritikus nem pénzügyi szempontokat is figyelembe véve kiegyensúlyozott képet ad a szervezet állapotáról.

Vessünk egy közelebbi pillantást a Balanced Scorecard keretrendszer négy perspektívájára.

1. Ügyfélperspektíva

Manapság az üzleti sikert gyakran a vevői elégedettség határozza meg. A legtöbb szervezet úgy véli, hogy küldetése az, hogy a legjobban kielégítse a vevők igényeit. Ezért a felsővezetők számára elengedhetetlen, hogy tudják, mennyire teljesítenek jól a vevők szemszögéből.

A Balanced Scorecard arra ösztönzi a vállalatokat, hogy általános céljukat, a jó ügyfélszolgálatot, mérhető konkrétumokra bontsák. Ezek általában négy kulcsfontosságú mutatóra vezethetők vissza:

Idő Minőség Teljesítmény Költség

Az időkomponens arra vonatkozik, hogy mennyi idő telik el attól a pillanattól, amikor a vevő megrendel valamit, addig, amíg azt ténylegesen megkapja. A minőséget gyakran a hibák hiányaként fejezik ki, míg a teljesítmény és a szolgáltatás azt méri, hogy a termékek vagy szolgáltatások mennyire növelik az ügyfelek számára az értéket.

Összegzés: Ahhoz, hogy a Balanced Scorecard segítségével a vevői perspektívából mérje a sikert, célokat kell kitűznie az idő, a minőség, a teljesítmény és a szolgáltatás tekintetében, majd meg kell találnia a célok mérésének konkrét módszereit.

2. Belső perspektíva

Bár fontos tudni, hogy ügyfelei mennyire elégedettek, ugyanolyan fontos azonosítani a vevői elégedettség fenntartásához szükséges különböző belső üzleti funkciókat. Végül is a jó ügyfélszolgálat a vállalat belső működéséből fakad.

A Balanced Scorecard belső mutatóinak a vállalaton belüli olyan üzleti folyamatokra kell összpontosítaniuk, amelyek a legnagyobb hatással vannak az ügyfelek elégedettségére. Ide tartozik a termékek gyártásának gyorsasága, azok minősége, az alkalmazottak képességei és a folyamatok hatékonysága.

Ahhoz, hogy meghatározzák, mit kell belsőleg mérni, a vállalatoknak azonosítaniuk kell a sikerhez elengedhetetlen folyamatokat és készségeket, és mindegyikhez célokat kell kitűzniük. Például dönthetnek úgy, hogy a termékek gyors előállítása döntő fontosságú, ezért a gyártási sebességet fogják mérni.

Mivel sok kritikus tevékenység a szervezet alacsonyabb szintjein zajlik, a vezetőknek ezeket a fő célokat kisebb, megvalósítható célokra kell felosztaniuk az alkalmazottak számára.

Az információs rendszerek itt nagyon hasznosak. Ha valami váratlan dolog jelenik meg a Balanced Scorecardban, a vezetők ezeket a rendszereket felhasználva meghatározhatják a probléma okát. Például, ha a termékek időben történő szállításának általános mérőszáma elmarad a vártól, a vezetők a rendszer segítségével feltárhatják a szűk keresztmetszeteket.

3. Tanulás és növekedés perspektíva

A Balanced Scorecard két szempontból vizsgálja a vállalatok teljesítményét: az ügyfél-elégedettség és a belső folyamatok alapján. De a siker fogalma nem rögzített. Manapság, a globális verseny hevesedésével, a vállalatoknak folyamatosan fejlődniük kell. Ez azt jelenti, hogy fejleszteniük kell a jelenlegi termékeket és folyamatokat, sőt, teljesen új, jobb termékeket kell kifejleszteniük.

Egy vállalat képessége, hogy folyamatosan új ötleteket generáljon, azokat optimalizálja és a hibákból tanuljon , elengedhetetlen a sikeréhez. Ez közvetlenül befolyásolja a vállalat értékteremtő képességét. Csak a folyamatos fejlesztés és innováció révén tud egy vállalat növekedni, több ügyfelet vonzani és több pénzt keresni, ami elvezet minket a Balanced Scorecard végső perspektívájához.

Profi tipp: Alkalmazzon szervezett és szisztematikus megközelítést a fejlesztési stratégiájának kidolgozásához. Használja a ClickUp folyamatos fejlesztési SOP sablonját a termék vagy szolgáltatás fejlesztéséhez szükséges folyamatok szabványosításához.

Használja a ClickUp folyamatos fejlesztési SOP sablonját, hogy csapata mindig naprakész legyen, és mindenki tisztában legyen a fejlesztési taktikák alkalmazásának módjával.

4. Pénzügyi perspektíva

A Balanced Scorecard pénzügyi perspektívája arról szól, hogy a vállalat hogyan jelenik meg a részvényesei előtt. Ez azt jelenti, hogy a nyereséget, a növekedést és az általános értéket kell figyelembe venni. 💸

A pénzügyi egészség hagyományosan az üzleti teljesítmény és a stratégiai célokkal való összhang elsődleges mutatója volt. Kaplan és Norton azonban azzal érvelnek, hogy bár szükségesek, a hagyományos pénzügyi mutatók, mint például a negyedéves árbevétel és nyereség, nem adnak teljes képet a vállalat teljesítményéről.

Van olyan vélemény is, hogy a pénzügyi mutatók csak a múltat vizsgálják, és nem veszik figyelembe, hogy a vállalat jelenleg mit tesz az értékteremtés érdekében, ezért azokat a Balanced Scorecard másik három teljesítményperspektívájával együtt kell vizsgálni.

A Balanced Scorecard kidolgozásának előnyei az Ön vállalkozása számára

A Balanced Scorecard elengedhetetlen azoknak a vállalkozásoknak, amelyek intelligens és fenntartható módon szeretnének növekedni. Ez a teljesítményértékelő eszköz lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy áttekintsék a teljes képet, nyomon kövessék az előrehaladást és tényeken alapuló intelligens döntéseket hozzanak.

Egy felmérés szerint a Balanced Scorecardot használó szervezetek 80%-a javulást jelentett az üzleti teljesítményben. Ez elképesztőnek tűnik, de vannak más előnyei is. Nézzük meg őket! 👇

1. Jobb stratégiai tervezés

A Balanced Scorecard keretrendszer bevezetése a működésébe elősegítheti a jövőre vonatkozó tervezést. Ez magában foglal egy stratégiai térképet, amely vizuálisan ábrázolja, hogyan kapcsolódnak egymáshoz az üzleti stratégia különböző részei, és világos képet ad arról, hogy a vállalat milyen eredményeket ér el különböző szempontokból, nem csak pénzügyi szempontból.

Íme néhány módszer, amellyel a Balanced Scorecard megközelítés javíthatja stratégiai tervezését:

Jobb döntéshozatal: A vezetők a különböző szempontokból gyűjtött teljesítményadatok segítségével azonosíthatják a kockázatokat, trendeket és lehetőségeket, és jobb döntéseket hozhatnak. A problémák gyors azonosítása és megoldása: Könnyedén felismerheti a problémákat, és szisztematikusan kezelheti azokat. Ha például azt látja, hogy az ügyfelek már nem annyira elégedettek, mint korábban, kiderítheti az okát, és megoldhatja a problémát, mielőtt az eszkalálódna. A folyamatos fejlesztés ösztönzése: A Balanced Scorecard rendszer a különböző területeken elért teljesítmény rendszeres nyomon követésével elősegíti a folyamatos fejlesztés kultúráját. Ha például úgy látja, hogy egy adott folyamat nem működik a kívánt módon, : A Balanced Scorecard rendszer a különböző területeken elért teljesítmény rendszeres nyomon követésével elősegíti a folyamatos fejlesztés kultúráját. Ha például úgy látja, hogy egy adott folyamat nem működik a kívánt módon, ötleteket gyűjthet annak fejlesztésére, majd nyomon követheti, hogy ezek a változások hoznak-e eredményt.

Profi tipp: Ha a ClickUp új üzleti stratégiai terv sablonját használja, nem kell a nulláról kezdenie. Ezzel könnyedén meghatározhatja vízióját és világos célokat tűzhet ki csapata számára.

Használja a ClickUp új üzleti stratégiai terv sablonját, hogy meghatározza céljait és elemezze a versenyt, majd ennek megfelelően módosítsa stratégiáját.

2. Jobb kommunikáció

A Balanced Scorecard keretrendszer bevezetése nemcsak segít jobban megtervezni üzleti stratégiáját, hanem javítja a vállalaton belüli kommunikációt is. A közös munka könnyebben kezelhető, ha mindenki megérti a vállalat céljait és saját szerepét azok elérésében.

A Balanced Scorecard segítségével a csapat tagjai megoszthatják ötleteiket és hasznos visszajelzéseket adhatnak, ami javíthatja a problémamegoldást. Emellett biztosítja, hogy mindenki mindig tisztában legyen a helyzetgel, csökkentve ezzel a zavart és a feszültséget.

3. Jobb szervezeti összehangolás

A Balanced Scorecard létrehozása nem csak a kommunikációt javítja, hanem biztosítja a közös célokhoz való igazodást is. Íme néhány konkrét előny:

Fókusz javítása : Amikor a csapat tagjai megértik, hogy munkájuk hogyan járul hozzá az általános célok eléréséhez, hatékonyabban tudnak összpontosítani a lényeges feladatokra.

Javítja a hatékonyságot : Amikor a folyamatok összhangban vannak az átfogó célokkal, az idő hatékonyabban kerül felhasználásra és kevesebb a pazarlás.

Elősegíti az alkalmazkodóképességet : Az egyértelmű irányvonal lehetővé teszi a változásokra való jobb felkészülést és azokhoz való alkalmazkodást.

Növeli az alkalmazottak elégedettségét: Amikor az alkalmazottak látják, hogy munkájuk hogyan segít a vállalatnak, motiváltabbnak érzik magukat és jobb minőségű munkát végeznek.

4. A célok és célkitűzések egyértelmű ábrázolása

A Balanced Scorecard használata az üzleti életben olyan, mintha mindenki ismerné a játék tervét és a benne betöltött szerepét. Nem csak a célok és a feladatok meghatározásáról van szó, hanem arról is, hogy mindenki megértse, miért fontosak ezek a célok és feladatok, és hogyan illeszkednek a nagy képbe.

Képzelje el például, hogy vállalatának célja a vevői elégedettség növelése. A Balanced Scorecard segítségével mindenki, az ügyfélszolgálati csapattól a szoftverfejlesztőkig, tudja, hogy munkája hatással van a vevői elégedettségre. Így mindenki arra koncentrálhat, hogy még elégedettebbé tegye a vevőket.

5. Fokozott teljesítménymérése

Ennek a keretrendszernek az egyik legnagyobb előnye, hogy segít rájönni, mi az, ami igazán számít – azok a kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k), amelyek megmutatják, hogy jó úton jár-e. Valóban mérhetővé válik, mennyire elégedettek az ügyfelek, mennyire zökkenőmentesen zajlanak a háttérfolyamatok, és mennyire fejlődik a csapata.

És itt jön a legjobb rész: ez nem egyszeri dolog. Folyamatosan ellenőrizheti az előrehaladását, finomíthatja a megközelítését és javíthatja a folyamatokat minden területen.

6. A prioritások egyértelműsége

A prioritások meghatározása a Balanced Scorecard kialakításának szerves része. Segítségükkel a szervezetek tudják, hova fektessék be idejüket és energiájukat. Kiderítve, mi igényel a legnagyobb figyelmet, a vállalkozások biztosíthatják, hogy kezdeményezéseik összhangban legyenek elsődleges céljaikkal.

7. A felelősségvállalás kultúrája

Képzelje el, hogy Ön egy marketingügynökség vezérigazgatója, aki elszántan törekszik a teljesítmény javítására és ambiciózus növekedési célok elérésére. Ehhez egy balanced scorecardot használ.

A átláthatóság elsődleges fontosságúvá válik. Cégszintű értekezletet tart, hogy felvázolja a célokat, mint például az ügyfél-elégedettség növelése, több potenciális ügyfél megszerzése és a kampányok hatékonyságának javítása. Minden csapattag megérti a saját szerepét és céljait, legyen az vonzó hirdetések készítése, a közösségi média kampányok optimalizálása vagy a piaci trendek elemzése.

A Balanced Scorecard a heti csapatértekezletek során teljesítménykövető eszközként szolgál. Segítségével nyomon követheti az olyan fontos mutatókat, mint az ügyfélmegtartási arány, a potenciális ügyfelek konverziós aránya és a kampányok ROI-ja. Ez lehetővé teszi a fejlesztésre szoruló területek azonosítását és a legjobban teljesítő csapatok felismerését.

A szerepek és felelősségek egyértelmű meghatározásával a csapat elkötelezettebbé és motiváltabbá válik. Minden tag megérti, hogy hozzájárulása hogyan befolyásolja az ügynökség sikerét, ami elősegíti a felelősségérzet és az elkötelezettség kialakulását.

Profi tipp: Irányítsa csapatát a ClickUp projektmenedzsment szerepkörök és felelősségek sablonjával. Határozza meg egyértelműen a szerepköröket és ossza ki a feladatokat, miközben fenntartja a felelősségvállalást és az egészséges kommunikációt.

Használja a ClickUp projektmenedzsment szerepkörök és felelősségek sablonját, hogy láthatóvá tegye, ki felelős az egyes feladatokért.

Mikor érdemes kiegyensúlyozott eredménymutatót készíteni?

Szóval, mikor van a megfelelő idő egy balanced scorecard kidolgozására az Ön vállalkozása számára? Ez egy fontos kérdés, mert az időzítés jelentősen befolyásolhatja ennek a stratégiai tervezési és menedzsment eszköznek a sikerét.

Nem egy konkrét dátumról van szó a naptárban, hanem arról, hogy felismerje azokat a jeleket, amelyek arra utalnak, hogy vállalata készen áll arra, hogy kihasználja a keretrendszer előnyeit. Íme néhány jel, amely arra utal, hogy talán itt az ideje elkezdeni egy balanced scorecard kidolgozását:

Nehézséget okoz a csapat napi tevékenységeinek összehangolása a stratégiai célokkal: A Balanced Scorecard segít áthidalni ezt a szakadékot, a magas szintű célokat mérhető intézkedésekre fordítva. Nehéznek találja a vállalat teljesítményének több területen történő nyomon követését: A Balanced Scorecard átfogó képet nyújt, amely magában foglalja a pénzügyeket, az ügyfél-elégedettséget, a belső folyamatokat, valamint a tanulást és a növekedést. Nehéznek találja stratégiájának hatékony kommunikálását: A Balanced Scorecard kommunikációs eszközként szolgál, segítve a vállalat minden tagját a közös célok megértésében és azok elérése érdekében végzett munkában. Nem látja a várt eredményeket stratégiai kezdeményezéseiből: A Balanced Scorecard segíthet nyomon követni a célok felé tett előrelépéseket, azonosítani a hiányosságokat és elvégezni a szükséges kiigazításokat.

Mit kell tartalmaznia egy Balanced Scorecardnak?

Egy átfogó, kiegyensúlyozott eredménymutató kidolgozásához alaposan meg kell fontolni a négy kritikus üzleti perspektíva kulcsfontosságú elemeit. Mindegyik perspektívát egyértelműen meg kell határozni és mérni kell, hogy biztosan nyomon követhesse a stratégiai célok felé tett előrelépéseket.

Íme egy egyszerű lebontás egy tipikus Balanced Scorecard legfontosabb elemeiről:

Célok : Ezek olyan magas szintű célok, amelyek meghatározzák, mit kíván a szervezet stratégiailag elérni. Például: Nemzetközileg elismert márkává válni. Általában minden vállalkozásnak 10-15 stratégiai célja van.

Célok : Ezek konkrétabb, mérhetőbb és időhöz kötött célok, amelyek a tágabb stratégiai célkitűzéseket alkotják. Az előző pontban említett célkitűzés esetében a cél az lenne, hogy a külföldi piacokon az eladások jövőre 15%-kal növekedjenek. Általában több cél van, mint célkitűzés.

Mérőszámok : A mérőszámok vagy mutatók segítenek értékelni, hogy a célok stratégiailag megvalósulnak-e. A mutatók egyik példája a nemzetközi értékesítés teljes értéke. Minden célhoz 1-2 mérőszám tartozhat, így vállalati szinten összesen körülbelül 15-25 mérőszámot kapunk.

Kezdeményezések : Ezek a célok elérésére kidolgozott cselekvési programok. A Balanced Scorecard keretrendszeren kívül projekteknek, intézkedéseknek vagy tevékenységeknek is nevezhetők. Általában a szervezetek minden célra körülbelül két kezdeményezést indítanak, összesen 5-15 stratégiai kezdeményezést.

Tennivalók: Ezek a feladatok a felülvizsgálati értekezletek során merülnek fel, és egyénekre vagy kis csapatokra osztják őket. Noha nem tartoznak a BSC keretrendszerhez, szerves részét képezik az általános irányítási folyamatnak, és segítik a kulcsfontosságú kezdeményezések időbeni és szervezett megvalósítását.

Hogyan építsünk ki egy Balanced Scorecardot?

A Balanced Scorecard létrehozása kissé bonyolult feladat lehet. Stratégiailag kell gondolkodnia, alaposan meg kell értenie, hogy mi a vállalkozása célja, és rendelkeznie kell egy tervvel, amellyel nyomon követheti, hogy a szervezet különböző területein hogyan alakulnak a dolgok. Így teheti meg:

Határozza meg szervezetének jövőképét és stratégiáját Határozza meg a stratégiájával összhangban lévő legfontosabb teljesítményterületeket. Dolgozzon ki célokat és mérőszámokat minden teljesítményterületre Vezesse be, kövesse nyomon és finomítsa scorecardját!

A folyamat összefoglalását az alábbi táblázat tartalmazza:

Lépés Cselekvés Eredmény 1 Határozza meg a jövőképét és stratégiáját Egyértelmű vállalati irányvonal 2 A legfontosabb teljesítményterületek azonosítása Célzott stratégiai megközelítés 3 Célok és mérőszámok kidolgozása Kvantifikálható teljesítménymutatók 4 Végrehajtás, nyomon követés és finomítás Folyamatos fejlesztés

Ha előnyt szeretne szerezni a Balanced Scorecard létrehozásakor, válasszon egy olyan termelékenységi és projektmenedzsment platformot, mint a ClickUp, amely kész sablonokat kínál. Külön kiemeljük a ClickUp Balanced Scorecard sablont , amely segítségével egyszerű, de átfogó Balanced Scorecardokat hozhat létre minden iparág számára.

Balanced Scorecard létrehozása a ClickUp segítségével

Első pillantásra a ClickUp Balanced Scorecard sablon csak egy újabb fehér tábla lehet. Pedig ez egy hatékony eszköz a teljesítmény növeléséhez és a siker nyomon követéséhez. Lehetővé teszi az adatok elemzését, egyértelmű célok kitűzését, kezdeményezések kidolgozását és a célok elérésének nyomon követését.

Ismerje meg, hogyan járul hozzá az egyes kezdeményezések vállalatának átfogó víziójához és stratégiájához a ClickUp könnyen használható sablonjával.

Ez a dinamikus eszköz segít nyomon követni az előrehaladást és szervezett maradni olyan elemekkel, mint:

Egyéni állapotok : Feladatokat hozhat létre, és különböző állapotokat rendelhet hozzájuk, például Folyamatban, Befejezve vagy bármely más, a munkafolyamatához leginkább illő állapotot. Így könnyen láthatja, hogy az egyes kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI) hol tartanak a folyamatban.

Egyéni mezők : Használja őket a feladatok kategorizálására és konkrét részletek hozzáadására, hogy hatékonyan kezelhesse KPI-követését . Például feljegyezheti a célértékeket, a teljesítés határidejét vagy az eddig elért előrehaladást.

Egyedi nézetek : A sablon előnye, hogy nem korlátozódik a Whiteboard nézetre . Választhat különböző elrendezések között, például Lista, Gantt, Munkafolyamat, Naptár és mások között. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy a ClickUp munkafolyamatot pontosan az Ön igényeihez és preferenciáihoz igazítsa.

Projektmenedzsment funkciók : Fejlessze KPI-követését fejlett projekt- és feladatkezelési funkciókkal, mint például kommentek, beágyazott alfeladatok, több felelős és prioritások. Ezek a funkciók zökkenőmentesebb együttműködést, jobb szervezést és hatékonyabb KPI-követést tesznek lehetővé.

A sablon lehetővé teszi ellenőrzőlisták hozzáadását is, amelyek segítségével könnyen rangsorolhatja a feladatokat. Interaktív elemeket, például szalagcímeket, gombokat és linkeket is beilleszthet, hogy a tartalom érdekesebb és informatívabb legyen.

Nézzük meg, hogyan készítheti el saját balanced scorecardját a ClickUp segítségével mindössze négy egyszerű lépésben:

1. Gondoljon át, mit szeretne elérni

Az első lépés a vállalat víziójának meghatározása. Mit jelent a siker az Ön vállalkozása számára? Ha már van víziója, használja ezt a lépést emlékeztetőként és a megbeszélések előkészítésére. Ez segít kiválasztani a megfelelő mutatókat a haladás méréséhez.

A ClickUp Goals funkció segítségével könnyedén meghatározhatja szervezetének céljait és mérhető célkitűzéseit.

Állítson fel mérhető célokat a feladatokhoz és projektekhez automatikus előrehaladással, hogy hatékonyabban érje el a meghatározott határidőkkel és számszerűsíthető célokkal rendelkező célkitűzéseket.

2. Bontsa le

Az egyes területek vezetői meg kell határozzák céljaikat és kulcsfontosságú eredményeiket (OKR-ek), és meg kell állapodniuk az összes érintett számára előnyös kezdeményezésekben. Miután meghatároztad céljaidat és célkitűzéseidet, oszd fel őket kisebb, kezelhetőbb részekre. Gondolj át vállalkozásod különböző területeit, például a pénzügyi helyzetet, az ügyfél-elégedettséget és a háttérben zajló zökkenőmentes működést.

Készítsen egy táblát a ClickUp-ban, hogy együtt dolgozhasson csapatával, és ötleteket dolgozzon ki a haladás mérésére.

3. Készítse el saját scorecardját

Most pedig összesítse ezeket a mutatókat egy diagramban vagy táblázatban. Ezek megmutatják, milyen közel áll az üzleti célok eléréséhez.

Használja a ClickUp táblázatos nézetét, hogy személyre szabott scorecardot készítsen és nyomon kövesse a fontos teljesítménymutatókat.

Szervezze, rendezze és szűrje a feladatokat a ClickUp 3.0 táblázatos nézetben, hogy gyorsabban áttekintést kapjon az összes munkájáról.

4. Kövesse nyomon és módosítsa

Miután elkészítette a scorecardot, rendszeresen ellenőrizze, hogy hogyan teljesít. Ha a dolgok nem a tervek szerint alakulnak, akkor lehet, hogy változtatnia kell a megközelítésén.

Ütemezzen be egy ismétlődő feladatot a ClickUp-ban, hogy rendszeresen ellenőrizze és frissítse a scorecardját.

Miután a fenti lépéseket követve teljesen testreszabta a sablont, az üzleti növekedés és innováció útitervévé válik. Kiváló módszer arra, hogy megossza a jövőbeli célokat az érdekelt felekkel, és biztosítsa, hogy mindenki naprakész legyen.

5 példa a Balanced Scorecardra – Iparágak/vállalatok, amelyek a Balanced Scorecardot használják

Ahhoz, hogy jobban megértsük a Balanced Scorecard működését, nézzünk meg néhány példát különböző iparágakból. Ezek megmutatják, hogyan használják a vállalkozások ezt az eszközt a működés javítására, a bevételek növelésére, az ügyfelek elégedettségének fenntartására és a munkavállalók legjobb teljesítményének elősegítésére.

Gyártóipar – Volkswagen vagy Ford Motor Company

A gyártó vállalatok gyakran használnak balanced scorecardokat a gyártási folyamatok racionalizálására, a termelés növelésére és a költségek csökkentésére. 🏭

Ezek a mutatók a pénzügyi teljesítményt, a működési hatékonyságot, az ügyfelek visszajelzéseit és a munkavállalók elégedettségét mérik. Az eredmények alapján javíthatnak a gépeken, a munkavállalók képzésén és a termékek tervezésén. Ennek eredményeként ezek a vállalatok növelhetik nyereségüket, javíthatják az ügyfelek elégedettségét és növelhetik a munkavállalók morálját.

Kiskereskedelmi ágazat

A kiskereskedelemben a Balanced Scorecard bevezetése olyan kulcsfontosságú célok meghatározását jelenti, mint az értékesítés növelése, a vevői elégedettség javítása, a készletgazdálkodás optimalizálása és a munkavállalók termelékenységének növelése.

Például egy kiskereskedelmi lánc olyan KPI-ket állíthat be, mint az egy négyzetméterre jutó árbevétel, a vevői elégedettségi pontszámok, a készletforgalmi ráta és az alkalmazottak értékesítési teljesítménye. Ezen mutatók rendszeres nyomon követésével és elemzésével a vállalat megalapozott döntéseket hozhat a növekedés ösztönzése és az általános teljesítmény javítása érdekében.

Egészségügyi ágazat

Az egészségügyi ágazatban a Balanced Scorecard bevezetése olyan KPI-k meghatározását jelenti, mint a betegek elégedettségi pontszáma, az átlagos várakozási idő, az újbóli felvételek aránya és a munkavállalói fluktuáció aránya. Ezen mutatók szoros figyelemmel kísérésével az egészségügyi szolgáltatók azonosíthatják a fejlesztésre szoruló területeket, és stratégiákat vezethetnek be a jobb ellátás biztosítása és az erőforrások felhasználásának optimalizálása érdekében. 🏥

Banki ágazat – Wells Fargo és Citi Bank

A bankszektorban a Balanced Scorecard használata azt jelenti, hogy célokat tűznek ki a pénzügyek javítása, az ügyfelek elégedettségének fenntartása, a kockázatok kezelése és a zökkenőmentes működés érdekében.

Például egy bank célja lehet, hogy több pénzt keressen, ügyfeleit elégedetté tegye, minimalizálja a rossz hiteleket és biztosítsa, hogy alkalmazottai jól végezzék munkájukat. Ezen szempontok figyelemmel kísérésével a bankok intelligens döntéseket hozhatnak, hogy több pénzt keressenek, ügyfeleiket elégedetté tegyék és hatékonyan működtessék a bankot. 🏦

Technológiai ipar

A technológiai szektorban a Balanced Scorecard használata azt jelenti, hogy célokat tűznek ki az innovatív termékek létrehozásával, az ügyfelek elégedettségének fenntartásával, a zökkenőmentes működéssel és a munkavállalók fejlesztésével kapcsolatban.

Például, ha egy szoftvercég gyorsan szeretne új termékeket piacra dobni, megőrizni ügyfeleit, gyorsan reagálni a technikai problémákra és segíteni alkalmazottainak új készségek elsajátításában, akkor ezeket a szempontokat fogja nyomon követni. Ez a termékek fejlesztéséhez, kiváló szolgáltatás nyújtásához, hatékony működéshez és képzett csapat felépítéséhez vezethet.

A megfelelő egyensúly megtalálása a ClickUp segítségével

Mint láttuk, a Balanced Scorecard keretrendszer nem csupán egy újabb eszköz; valódi változást hozhat vállalkozása életében. Túlmutat a számokon, és segít összehangolni teljes működését átfogó stratégiájával.

Ne ragadjon le a mindennapi teendőkben, és ne veszítse el az irányt. A Balanced Scorecard segítségével naprakész lehet a vállalkozásában zajló eseményekről, növelheti a teljesítményt, és sikerre vezetheti szervezetét.

A ClickUp pedig a tökéletes partner ennek megvalósításához. A ClickUp sablonjai és funkciói úgy lettek kialakítva, hogy segítsenek a Balanced Scorecard keretrendszer zökkenőmentes bevezetésében és kezelésében. A célok kitűzésétől és az előrehaladás nyomon követésétől a csapatával való együttműködésig és a szervezettség fenntartásáig a ClickUp minden szükséges eszközt biztosít a pénzügyi teljesítmény, az ügyfél-elégedettség és a belső folyamatok javításához, valamint a folyamatos tanulás és fejlesztés kultúrájának előmozdításához. Regisztráljon a Clickupra, és készüljön fel arra, hogy stratégiai elképzeléseit valóra váltsa. 🤩