10 ingyenes ügynökségi munkaidő-nyilvántartási sablon az időkövetéshez

Mindannyian ismerjük ezt a problémát. Az órák eltűnnek a projekt fekete lyukában, és a számlázható idő becslésen alapuló játék lesz. De mi segítünk Önnek. Búcsút inthet a kézi időkövetésnek, és növelheti hatékonyságát 10 ingyenes ügynökségi munkaidő-nyilvántartási sablonunkkal!

Akár kreatív ügynökséget felügyel, akár HR-osztályt vezet, ezek a sablonok megkönnyítik az életét.

Használja őket az órák nyomon követésére, a jelenléti ívek kezelésére és a termelékenység könnyed növelésére. Ne hagyja, hogy az idő kicsússzon a kezei közül – fedezze fel és töltse le még ma ingyenes munkaidő-nyilvántartási sablonjainkat, és vegye kézbe az időbeosztását. ?️

Mik azok az ügynökségi munkaidő-nyilvántartási sablonok?

Az ügynökségi munkaidő-nyilvántartási sablonok szabványosított dokumentumok, amelyek célja az ügynökség alkalmazottainak ledolgozott óráinak nyomon követése. Ezek a sablonok általában mezőket tartalmaznak, amelyekbe az alkalmazottak beírhatják az egyes munkanapok kezdő és befejező időpontját, valamint a szüneteiket.

Az ügynökségi munkaidő-nyilvántartási sablonok tartalmazhatnak mezőket a projekt vagy az ügyfél nevének, a feladat leírásának és a teljes ledolgozott óraszámnak a megadására is. Ezeket a sablonokat az alkalmazottak termelékenységének nyomon követésére, az erőforrások hatékony elosztására és a pontos bérszámfejtés biztosítására használják.

Mi jellemzi egy jó ügynökségi munkaidő-nyilvántartási sablont?

Egy jó ügynökségi munkaidő-nyilvántartási sablon segítségével hatékonyan és pontosan nyomon követheti az alkalmazottak munkaidejét és feladatait.

Így kellene lennie:

Felhasználóbarát: Lehetővé kell tennie a munkavállalók számára, hogy könnyedén bevihessék óráikat és a releváns információkat.

Testreszabható: Lehetővé teszi, hogy különböző projektek vagy ügyfelek igényeihez igazodjon.

Könnyen érthető: A világos szervezés és elrendezés elengedhetetlen, hogy az információk könnyen olvashatók legyenek.

A jó munkaidő-nyilvántartási sablonoknak integrálódniuk kell a meglévő bérszámfejtési és projektmenedzsment rendszerekbe is, egyszerűsítve ezzel az adminisztratív feladatokat.

10 ügynökségi munkaidő-nyilvántartási sablon, amelyet használhat

Vessünk egy pillantást a 10 legjobb ingyenes munkaidő-nyilvántartási sablonra:

1. ClickUp tanácsadói időkövetési sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp tanácsadói időkövetési sablon segítségével pontosan nyomon követheti a számlázható órákat.

A ClickUp tanácsadói időkövetési sablon segít szervezetének hatékonyan nyomon követni a tanácsadók munkaidejét és a kapcsolódó fizetéseket. A tanácsadók használhatják a számlázható órák nyomon követésére, a feladatok előrehaladásának nyomon követésére és több ügyféllel való valós idejű együttműködésre.

Ez a munkaidő-nyilvántartási sablon számos előnnyel jár, többek között áttekinthető képet ad a projektekre fordított időről, egyszerűsíti a számlázási folyamatokat, pontos nyomon követést biztosít a projekt ütemtervének és költségvetésének betartásához, valamint javítja a tanácsadók és a belső csapatok közötti együttműködést.

Ez a tanácsadói időkövetési sablon a következőket is segíti:

A tanácsadói időkövetési sablon szoftver használata egyszerű. A tanácsadók a ClickUp táblázatos nézetét használva könnyedén bevihetik a munkaidő-nyilvántartás adatait, például a ledolgozott órákat és a felmerült költségeket. Az automatikus emlékeztetők rendszeres nyomon követésre ösztönöznek, biztosítva a pontosságot és a határidők betartását.

A futó jelentések értékes betekintést nyújtanak a számlázásba és a számlákba, segítve a tanácsadókat a fejlesztésre szoruló területek azonosításában. Végül a számlák létrehozása és elküldése egyszerűvé válik, mivel a benyújtás előtt minden adatot ellenőrizni lehet.

És mi van, ha jobban szeretné nyomon követni az alkalmazottak óráit? Használja az egyik ClickUp időkövető kártyát alkalmazotti munkaidő-nyilvántartásként:

Időkövetési kártya : Megjeleníti a megadott időtartományon belül a feladatokra fordított teljes időt. A részletesebb áttekintés érdekében szűrhet felhasználók és címkék szerint.

Időjelentési kártya : Átfogóbb jelentési funkciókat kínál. Megtekintheti a számlázható és a nem számlázható időt, felveheti az időbecsléseket, és különböző kritériumok alapján szűrheti az adatokat.

Becsült idő kártya : Nyomon követi a feladatokra egy adott időkereten belül becsült teljes időt, és elemzi, hogy a projektek a terv szerint haladnak-e.

Munkaidő-nyilvántartási kártya : A hagyományos munkaidő-nyilvántartási formátumot utánozva részletes bontást ad a nyomon követett időről. Lehetővé teszi az idő napok, hetek vagy egyéni tartományok szerinti megtekintését.

Számlázható jelentés: Kifejezetten a számlázható órákat veszi figyelembe, ami hasznos a számlázáshoz és a projektköltségek elemzéséhez.

Könnyedén nyomon követheti az időt, becsléseket állíthat be és jegyzeteket adhat hozzá a ClickUp Project Time Tracking segítségével.

Íme, hogyan segíthetnek Önnek:

Hozzon létre személyre szabott irányítópultokat, amelyek a különböző tulajdonságok szerint szűrt és csoportosított időbejegyzéseket jelenítik meg.

Heti vagy havi áttekintést kaphat a különböző projektekre és feladatokra fordított időről, mind az órabérben, mind a havi bérben foglalkoztatott alkalmazottak esetében.

Különbséget tehet a számlázható és a nem számlázható órák között a pontos számlázás és bérszámfejtés érdekében.

2. ClickUp szolgáltatások munkaidő-nyilvántartási sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Services Timesheet Template segítségével zökkenőmentesen nyomon követheti az ügyfelek projektjeit.

A ClickUp Services Timesheet Template segítségével az ügynökségek könnyedén nyomon követhetik az alkalmazottak heti munkaidejét.

Ezzel a következőket teheti:

Összesítse a szolgáltatási órákat és a számlázható időt egy kényelmes helyen

Mérje az erőforrások felhasználását több projektben, és ossza el azokat hatékonyan!

Figyelje nyomon a munkaidő-nyilvántartás állapotát és kövesse nyomon az olyan részleteket, mint a teljes fizetés és az óradíjak. A sablon különböző nézeteket kínál az információk egyszerű szervezéséhez és hozzáférhetőségéhez, beleértve a havi bontásokat és a munkavállalói összefoglalókat.

A ClickUp integrációi olyan kulcsfontosságú alkalmazásokkal, mint a Stripe és a PayPal, mindent összekapcsolnak.

Ezzel a munkavállalói munkaidő-nyilvántartási sablonnal biztosíthatja a felelősségteljes időkihasználást, értékelheti a képzések hatékonyságát és hatékonyan figyelemmel kísérheti a munkaterhelést. Egyszerűen hozzon létre egy táblázatot, adja meg az adatait, számolja ki az összes órát, ellenőrizze, majd használja azt az ügyfelek pontos számlázásához.

A kezdéshez adja hozzá a sablont a ClickUp munkaterületéhez, és hívja meg a releváns tagokat.

3. ClickUp ügyvédi időkövetési sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp ügyvédi időkövetési sablonjával biztosíthatja a jogi szolgáltatások pontos számlázását.

Ügyvédként elengedhetetlen a számlázható órák, feladatok és határidők nyomon követése. A ClickUp ügyvédi időkövetési sablonja pontosan erre a célra készült.

Ez a sablon egyszerű módszert kínál jogi praxisának minden részletének nyomon követésére, beleértve az egyes ügyekhez tartozó feladatok külön listákba rendezését, az egyes feladatokra vagy ügyekre fordított idő megtekintését, valamint a határidők betartásának biztosítását szolgáló határidők és emlékeztetők beállítását.

Ebben az időkövetési sablonban a következőket teheti:

Használjon egyéni állapotokat a feladatok előrehaladásának nyomon követéséhez

Tárolja a fontos ügyféladatokat egyéni mezők segítségével, és jelenítsen meg adatokat különböző egyéni nézetek segítségével.

Használja az időkövetési funkciókat, címkéket, függőségi figyelmeztetéseket és e-maileket az ügyfelek nyomon követésének és a projektmenedzsmentnek a javítása érdekében.

Ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a ClickUp ügyvédi időkövetési sablonjából, hozzon létre egy részletes profilt, amely tartalmazza elérhetőségi adatait és szakterületét, állítson be feladatokat minden projekthez vagy ügyhöz, és rendelje azokat a megfelelő csapattagokhoz.

4. ClickUp személyes időgazdálkodási sablon

Töltse le ezt a sablont Vegye kézbe napi feladatait a ClickUp személyes időgazdálkodási sablonjával!

A napirend hatékony tervezése és kezelése kulcsfontosságú a célok eléréséhez, legyenek azok nagyok vagy kicsik. A ClickUp személyes időgazdálkodási sablonjával egyszerűsítheti a napi rutinját és magabiztosan végezheti el a feladatait.

Akár kezdő vagy az időgazdálkodásban, akár tapasztalt profi a termelékenység terén, ez a sablon minden szintű szakértelemnek megfelel. Csak néhány kattintással beállíthatod a személyre szabott időgazdálkodási rendszeredet, és máris elkezdheted a munkát.

A sablon előnyei:

Jobb feladat szervezés és prioritások meghatározása

Az időnapló pontos nyomon követése

A határidők egyszerű nyomon követése

A sablon hatékony használatához állítson be egy célt, meghatározza, mit szeretne elérni. Határozza meg a cél eléréséhez szükséges tevékenységeket, és sorolja fel őket.

Rendeljen időkorlátokat az egyes feladatokhoz időintervallumok kiosztásával, hogy hatékonyan rangsorolhassa őket. Tervezze meg a feladatokat a naptár segítségével, hogy reális és elérhető ütemtervet állíthasson össze a teljesítéshez.

Kövesse nyomon az előrehaladást, hogy biztosan elérje a céljait. Végül, rendszeresen ellenőrizze és módosítsa az időgazdálkodási táblázatát, hogy szükség szerint frissíthesse azt.

5. ClickUp időallokációs sablon

Töltse le ezt a sablont Ossza be okosan az idejét a ClickUp időbeosztási sablon segítségével!

Felejtse el az időallokációs rendszer nulláról való felépítésével töltött órákat. A ClickUp időallokációs sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen Önnek (és csapatának) a szervezettségben. A sablon kezdőknek készült, és felhasználóbarát felülettel rendelkezik.

A testreszabható állapotopciók, mint például „Befejezve”, „Folyamatban” és „Teendők”, segítségével gyorsan láthatja, mely feladatok haladnak a terv szerint, és melyek igényelnek további figyelmet. Ez az egyszerű, világos és átlátható vizuális ábrázolás biztosítja, hogy semmi ne maradjon figyelmen kívül.

Ez a sablon a projektmenedzsment egyik legnagyobb kihívásával is foglalkozik: annak biztosításával, hogy a csapat minden tagja összehangoltan, ugyanazon célok elérése érdekében dolgozzon.

Segítségével könnyedén kioszthatja a feladatokat a csapat tagjainak és határidőket állíthat be, hogy mindenki a megfelelő időben a megfelelő dolgokon dolgozzon. Ez segít elkerülni a felesleges munkát, miközben a projektek a terv szerint haladnak.

6. ClickUp időgazdálkodási ütemterv sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp időgazdálkodási sablon segítségével könnyedén betarthatja a napirendjét.

Ha szeretnéd ellenőrizni az idődet és növelni a termelékenységedet, a ClickUp időgazdálkodási sablonja a megoldás. Ez a felhasználóbarát sablon segít hatékonyan megszervezni a napirendedet, függetlenül attól, hogy kezdő vagy tapasztalt tervező vagy.

Az ilyen heti munkaidő-nyilvántartási sablonok segítségével könnyedén megtervezheti feladatait, elérhető célokat tűzhet ki és prioritásokat állíthat fel tevékenységei között, hogy a lehető legjobban kihasználja idejét.

Képzelje el, hogy van egy világos terv a napjára vagy a hetére, és minden feladata előtted áll. A ClickUp ütemezési sablonjai pontosan ezt teszik lehetővé. Megjelenítheti az ütemtervét, nyomon követheti az előrehaladását, és szükség szerint módosíthatja azt, hogy a céljai felé haladjon.

Rugalmas és testreszabható, így igazodhat az Ön egyedi igényeihez és preferenciáihoz, függetlenül attól, hogy csapatot vezet vagy egyedül dolgozik. A testreszabható állapotok, mezők és nézetek segítségével minden rendelkezésére áll, amire szüksége van a szervezettség és a koncentráció fenntartásához.

7. ClickUp időkeret-sablon

Töltse le ezt a sablont Növelje termelékenységét a ClickUp Time Box sablonnal

A ClickUp Time Box sablon kiváló eszköz mind a kezdők, mind a tapasztalt munkavállalók számára a feladatok kezeléséhez és a fontos dolgok kiválasztásához. Segít megtervezni az ütemtervet, hogy hatékonyan tudjon dolgozni.

Ezzel a napi munkaidő-nyilvántartási sablonnal egyértelmű határidőket állíthat be, nagy projekteket kisebb feladatokra bonthat, és erőforrásait okosan használhatja fel.

Ez a sablon segít jobban szervezni a munkáját, többet elvégezni, és könnyebben megbecsülni a feladatok elvégzéséhez szükséges időt. Ráadásul jobban kézben tarthatja az idejét és a feladatait.

Íme egy egyszerű, hat lépésből álló folyamat, amellyel a legtöbbet hozhatja ki belőle: állítsa be az időzítőt, válassza ki a feladatokat, koncentráljon rájuk, tartson szüneteket, ismételje meg a folyamatot, és kövesse nyomon, hány órát dolgozik. Összességében a Time Box Template megkönnyíti a csapatmunkát, és mindenki számára világos tervet ad az időgazdálkodáshoz, így mindenki a terv szerint haladhat.

8. ClickUp időelemzési sablon

Töltse le ezt a sablont Elemezze és optimalizálja időfelhasználását a ClickUp időelemzési sablon segítségével.

Függetlenül attól, hogy milyen tapasztalata van az időelemzés terén, a ClickUp időelemzési sablon segít Önnek. A kezdő szint egyszerű megközelítést kínál az időfelhasználás nyomon követéséhez és értékeléséhez.

Ahogy halad előre, felfedezheti a középhaladó és haladó funkciókat, hogy jobban megértse a sablont és optimalizálja folyamatait. Bármelyik szakaszban is tart, ez a sablon biztosítja a sikerhez szükséges eszközöket.

Íme néhány előnye:

Azonosítsa az üresjárati időt és annak kiváltó okait, hogy proaktív intézkedéseket hozhasson a hatékonyság növelése érdekében.

Könnyen érthető vizualizációk segítségével nyerjen betekintést az idő felhasználásába és a fejlesztési lehetőségekbe.

Könnyedén nyomon követheti a feladatok előrehaladását, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.

Rögzítse a fontos információkat, például az üresjárati órákat és a teljes munkavállalói költségeket, így átfogó képet kaphat az időkihasználásról.

Hozzáférjen a szükséges információkhoz, amikor szüksége van rájuk – a ClickUp egyéni nézetekkel.

9. Google Sheets ügynökségi munkaidő-nyilvántartási sablon a Resource Guru-tól

via Resource Guru

A Resource Guru Google Sheets ügynökségi munkaidő-nyilvántartási sablonja egy átfogó eszköz, amely egyszerűsíti az időnyilvántartást, a projektfigyelést és az erőforrások elosztását az ügynökségek számára.

Felhasználóbarát kialakításának köszönhetően az ügynökségek könnyedén rögzíthetik a számlázható órákat, nyomon követhetik a csapat tagjainak termelékenységét és zökkenőmentesen kezelhetik a projekt ütemtervét.

A sablon elrendezése teljes mértékben testreszabható. A felhasználók oszlopokat adhatnak hozzá vagy távolíthatnak el, módosíthatják az elrendezést, és személyre szabhatják a sablont a projekt követelményeinek megfelelően.

Ez az alkalmazkodóképesség biztosítja, hogy a munkaidő-nyilvántartás pontosan tükrözze az ügynökség munkafolyamatát és preferenciáit, így sokoldalú eszközzé válik különböző projektek és csapatok számára.

A sablon kiemelkedő tulajdonsága az automatizálási képessége. A sablon automatikusan kiszámítja a teljes ledolgozott óraszámot a feladatok kezdési és befejezési idejének megadásával, valamint a szünetek és a túlórák figyelembevételével.

Ez az automatizálás kiküszöböli a kézi számítások szükségességét, jelentősen megtakarítva az időt és csökkentve a hibalehetőségeket. Az ügynökségek pontos időkövetési adatokra támaszkodhatnak, hogy megalapozott döntéseket hozzanak és hatékonyan kezeljék projektjeiket.

10. Google Sheets ügynökségi heti munkaidő-nyilvántartási sablon a Time Doctor-tól

via Time Doctor

A Time Doctor által készített Google Sheets ügynökségi heti munkaidő-nyilvántartási sablon segítségével az ügynökségek hatékonyan nyomon követhetik a csapat időbeosztását az egyes vállalkozók napi be- és kijelentkezési adataival. Testreszabható elrendezése lehetővé teszi az időadatok rögzítését az ügynökség igényeinek megfelelően.

A sablonok világos heti áttekintést nyújtanak a projektekre fordított időről, és lehetővé teszik a ledolgozott és számlázott órák átlátható nyomon követését.

A projektek nyomon követése kategóriákba sorolt időbejegyzésekkel történik, ami elősegíti a hatékony erőforrás-elosztást és a prioritások meghatározását. Az automatizált számítások biztosítják a pontos teljes munkaidő számítását, minimalizálva a hibákat és időt takarítva meg. Mivel ez egy felhőalapú táblázat, bármilyen eszközről hozzáférhet, és könnyedén megoszthatja ügyfeleivel és alvállalkozóival a teljes átláthatóság érdekében.

Ez Excel időkövetési sablonként is használható az időgazdálkodás egyszerűsítésére , az ügynökségek termelékenységének növelésére és a több projektet kezelő ügynökségek tájékozott döntéshozatalának megkönnyítésére.

Válassza ki az ügynökségének megfelelő időkövetési megoldásokat

Akár az egyszerűséget, a részletességet vagy a testreszabhatóságot részesíti előnyben, ebben a listában biztosan megtalálja a munkafolyamatához illő sablont. Azok számára, akik egy átfogó megoldást keresnek, amely hatékony időkövetési funkciókat és zökkenőmentes projektmenedzsmentet kombinál, a ClickUp lehet a tökéletes választás.

A ClickUp projektidő-követési funkciójával az ügynökségek többféle módon egyszerűsíthetik időgazdálkodási folyamataikat:

Kövesse nyomon az időt több eszközön , így kényelmesen rögzítheti az időt asztali számítógépről, mobilról vagy webböngészőből , így kényelmesen rögzítheti az időt asztali számítógépről, mobilról vagy webböngészőből a ClickUp Chrome-bővítményével

Indítsa el és állítsa le az időkövetést bármilyen eszközről, és váltson zökkenőmentesen a feladatok között a globális időzítő segítségével. A kézi időkövetés is elérhető visszamenőleges bejegyzésekhez vagy dátumtartomány szerinti bejegyzésekhez.

Rendezze az időbejegyzéseket jegyzetekkel és címkékkel, majd rendezze vagy szűrje őket a jobb áttekinthetőség érdekében.

Szinkronizálja népszerű időkövető alkalmazásokkal, mint például a Toggl és a Harvest, hogy egységes időkövetési élményt nyújtson a ClickUp-on belül.

Ezen felül a ClickUp időkövető kártyáira és sablonjaira támaszkodva zökkenőmentesen integrálhatja az időkövetést a szélesebb körű projektmenedzsment munkafolyamatokba, javítva ezzel az együttműködést, a felelősségvállalást és a termelékenységet minden területen.

Regisztráljon most ingyenesen a ClickUp-ra!