Hogyan építsünk kapcsolatokat egy konferencián: kapcsolatteremtési tippek, amelyek segítenek felkészülni

Akár virtuális, akár személyes eseményről van szó, a konferenciák döntő fontosságúak lehetnek szakmai fejlődésed szempontjából. Kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy naprakész legyél az iparági trendekkel kapcsolatban, és kölcsönösen előnyös kapcsolatokat építs ki hasonló gondolkodású emberekkel.

A konferencián való részvétel azonban ijesztő lehet az első alkalommal résztvevők számára. Mi van, ha a kínos viselkedésem megakadályozza a beszélgetéseket? Vagy ami még rosszabb, mi van, ha mustárfolt van az ingemen, és senki sem szól nekem? 😅

Bár ezek a aggodalmak gyakoriak és jogosak, nem szabad hagyni, hogy megakadályozzák a kapcsolatépítést. Az igazság az, hogy nincs szükség különleges kapcsolatépítési készségekre ahhoz, hogy a konferencia élménye gyümölcsöző legyen – csak felkészülésre.

Ha nagy esemény előtt áll, olvassa el útmutatónkat a konferenciákon való kapcsolatteremtésről. Megtudhatja, mit kell és mit nem kell tenni a kapcsolatteremtés során, és felfedezhet néhány eszközt, amelyek segítenek felkészülni és a lehető legtöbbet kihozni az eseményből.

Felkészülés a konferencián való kapcsolatépítésre

Az esemény kezdete előtt számos lépést tehetsz annak érdekében, hogy a konferencia pozitív élmény legyen számodra. Már egy kis felkészülés is sokat segíthet abban, hogy a lehető legtöbbet hozd ki a kapcsolatépítő eseményből. Minél jobban felkészülsz, annál kevésbé lesz stresszes a konferencia, és annál magabiztosabbnak érzed majd magad. 💪

Profi tipp: Gondoljon a konferencia hálózatépítésére úgy, mint egy szakmai fejlesztési projektre. Kezelje úgy, mint bármely más feladatot, és gondosan tervezze meg minden lépést. Egy projektmenedzsment eszköz, mint például a ClickUp, egy all-in-one adatbázis lehet a konferencia tervei, jegyzetek és új kapcsolatok számára. Ez megkönnyíti a felkészülést, és segít mindenre odafigyelni, bárhol is legyen.

Használja a ClickUp alkalmazást jegyzetek készítéséhez, ötletek megosztásához és a könnyű kommunikációhoz.

Kövesse az alábbi hat stratégiát, hogy felkészüljön a konferenciára, és megalapozza sikerét.

1. Legyenek világos céljai

Gondoljon át, miért vesz részt a konferencián. Válassza ki a legfontosabb előnyöket, amelyeket remél, hogy megszerezhet. Tegye ezeket céljává, és használja őket útmutatóként a tervezéshez és a helyszíni tevékenységekhez. 🧭

A konferenciák gyors tempójúak és tele vannak társasági eseményekkel. Bár szeretne mindegyiken részt venni, ez lehetetlen. Néhány tevékenységet előnyben kell részesítenie másokkal szemben – és a célok kitűzése segít ebben.

Profi tipp: A ClickUp-ban meghatározza céljait, és mindegyikhez mérhető célokat állíthat be. Jelölje meg az elért eredményeket a feladatok elvégzésével, és a ClickUp automatikusan kiszámítja az előrehaladását.

Tisztázza a konferencia céljait, és kövesse nyomon az azok elérésében elért előrehaladást a ClickUp segítségével.

2. Szálljon meg a konferencia szállodájában

A konferenciák általában rengeteg lehetőséget kínálnak a kapcsolatépítésre (szójáték szándékos). A szünetekben, a kijelölt kapcsolatépítő rendezvényeken és a partikon találkozhatsz más résztvevőkkel.

Ha még egy lépéssel tovább szeretnél menni, foglalj szobát a konferencia szállodájában (ha az egy szálloda). Ezzel több kapcsolatépítési lehetőséget kapsz, és szabadidődben találkozhatsz más résztvevőkkel. Ha ugyanabban a szállodában szállsz meg, könnyebb lesz együtt meginni egy gyors kávét vagy megebédelni, és értelmes kapcsolatokat kialakítani.

Profi tipp: A ClickUp Trip Planner Template segítségével gyorsan összeállíthatja utazási útvonalát. Gyűjtse össze az utazással kapcsolatos összes információt, például a szállást, a közlekedést és a csomagoláshoz szükséges dolgokat, hogy ne vesszen el a különböző alkalmazások és jegyzetek között.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp utazástervező sablonjával rögzítheti a konferencia utazásának minden fontos részletét.

3. Készítsen konferencia-ütemtervet

Nézd meg a konferencia időrendjét a hivatalos weboldalon. Tanulmányozd át alaposan, hogy meghatározd az optimális időbeosztást, és feltétlenül vedd figyelembe a kapcsolatépítő eseményeket is. 📆

Ha teljes mértékben ki akarja használni a konferencia programját, nagy valószínűséggel sűrű lesz a napirendje, ezért a legjobb, ha részletes ütemtervet készít. Az időkeretek mellett jegyezze fel a konferencia üléseinek helyszíneit is.

Amikor megérkezel a helyszínre, ismerkedj meg vele, hogy ne kelljen az utolsó pillanatban kétségbeesetten keresned az előadótermeket. Így megkíméled az idegeidet, és a szüneteket kapcsolatépítésre fordíthatod. Ne felejts el minél hamarabb jelentkezni a kapcsolatépítő rendezvényekre, találkozókra, vacsorákra és más, korlátozott létszámú eseményekre.

Profi tipp: Használja a ClickUp naptár, Gantt vagy idővonal nézetét, hogy vizualizálja a konferencia programját és egyszerűsítse az esemény nyomon követését.

Tervezze meg az összes konferencia-tevékenységét a ClickUp naptár nézetével!

4. Gyakorold a bemutatkozásodat

Ha ez nem jön természetesen, akkor fel kell készülnie a kommunikációra is. Az esemény során valamikor be kell mutatkoznia. Ha nem szokott hozzá, akkor dadoghat és motyoghat, ami kínos helyzetet eredményezhet. Némi gyakorlással azonban leküzdheti ezt az akadályt.

Ez nem azt jelenti, hogy hosszú TED-előadást kell készítenie magáról. Egy egyszerű elevator pitch elegendő ahhoz, hogy magabiztosnak tűnjön, és pozitív első benyomást keltsen a többi résztvevőben. 🗣️

Ha ideges vagy a beszélgetések kezdeményezése miatt, hasznos lehet néhány jégtörő kérdés előkészítése. Íme néhány javaslat:

A konferencia melyik részét várja a legjobban?

Mi tetszik eddig a legjobban a konferencián?

Gyakran részt vesz konferenciákon?

Győződjön meg arról, hogy üzleti vagy virtuális névjegykártyái naprakészek, és készítsen belőlük elegendő mennyiséget az esemény előtt.

5. Öltözz a sikerre

A ruhák nem teszik az embert, de jó érzést kelthetnek benne. A szokásos póló-farmer kombináció helyett fontold meg, hogy valami formálisabbat viselj a konferenciára, hogy magabiztosabb legyél. A ruhának azonban kényelmesnek kell lennie, mivel a konferenciák kimerítőek lehetnek. 👔

Viselhet jelvényt is, amely képviseli a vállalatát. A jelvények kiváló beszélgetésindítók lehetnek, különösen, ha a másik fél ismeri a vállalatát.

6. Legyen magabiztos

Az imposztor szindróma és az önbizalom hiánya szabotálhatja Önt a hálózatépítő rendezvényeken, megakadályozva abban, hogy felismerje saját értékét és megossza azt másokkal. Ha hálózatot szeretne építeni egy konferencián és értelmes kapcsolatokat szeretne kialakítani, akkor össze kell szednie az erejét és félre kell tennie önbizalomhiányát.

Igen, nem mindenki fogja kedvelni Önt, de néhányan talán igen. Ha bezárkózik magába, nem ad másoknak esélyt arra, hogy megismerjék és megkedveljék Önt. Ne feledje, mindig beszélhet a konferenciáról és az iparágáról – ezekkel a témákkal nem lehet hibázni.

Ha kinyitod magad és részt veszel a beszélgetésekben, egy egész világnyi lehetőség nyílik meg előtted. Ki tudja, talán még néhány toborzó menedzserrel is találkozol, és megszerezed a következő nagyszerű állásodat! 🤩

A szakmai hálózatok és névjegykártyák célja

Nem kell megvárnia a konferenciát, hogy megismerje a többi résztvevőt. Keresse meg az esemény oldalát olyan szakmai hálózatokon, mint a LinkedIn, vagy olyan közösségi média platformokon, mint a Facebook, és nézze meg, kik beszélnek róla. Talán talál olyanokat, akiknek hasonlóak az érdeklődési körei, vagy akár rájön, hogy néhány résztvevőt már ismer. Ha úgy érzi, hogy megfelelő, felveheti őket, vagy felveheti velük a kapcsolatot, hogy megbeszéljék a közelgő eseményt.

A láthatóság növelése érdekében a következő lépéseket teheti:

Bejegyzés a konferenciáról: Legyen aktív a hálózatokon vagy a közösségi médiában, és használjon releváns hashtageket. Így mások is felfigyelhetnek Önre, és akár kapcsolatba is léphetnek Önnel, megalapozva ezzel a személyes kapcsolatépítést. Frissítsd profiljaidat: Győződj meg arról, hogy profiljaid pontosan tükrözik szakmai tapasztalataidat és érdeklődési körödet. Segítenek abban, hogy a legjobb oldaladról mutasd magad, és vonzd a hasonló gondolkodású kollégák figyelmét 👥 Telepítsen egy konferenciaalkalmazást: Ha az alkalmazás elérhető, telepítse azt az esemény előtt, és csatlakozzon más online közösségekhez. A konferenciaalkalmazás javíthatja az élményét, és általában hálózatépítési funkciókkal is rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a résztvevők számára, hogy profilokat hozzanak létre.

Bár manapság a közösségi oldalakon való kapcsolattartás a leggyakoribb módja a kapcsolatépítésnek, ne becsülje alá a névjegykártyák erejét. Megkönnyítik az esemény utáni kapcsolattartást, és professzionálisnak és célorientáltnak tüntetik fel Önt, ami különösen fontos a vállalkozói konferenciák esetében. A kártyán tüntesse fel a beosztását, elérhetőségét és közösségi média profiljait.

Ha nem szeretne magával cipelni egy halom névjegykártyát, akkor az interneten elérhető számos eszköz egyikével digitális névjegykártyát készíthet. A digitális névjegykártyákra több információt is felvehet, amelyeket bármikor szerkeszthet.

6 tipp a hatékony kapcsolatépítéshez konferenciák során

A rendezvény előtti felkészülés fontos, de a hálózatépítés valójában a konferencián zajlik. Kövesse az alábbi tippjeinket, hogy a lehető legjobban kihasználja a hálózatépítési lehetőségeket.

Amikor belépsz a helyszínre, köszöntsd a csoportot, és rázd meg a kezet a panel tagokkal és a moderátorokkal. Ezzel barátságosnak tűnsz, pozitív benyomást keltesz másokban, és megalapozod a jövőbeli beszélgetéseket. 👋

2. Kezdeményezzen és vegyen részt beszélgetésekben

Bizonyos esetekben más résztvevők kezdeményezhetnek beszélgetést Önnel, de Önnek is érdemes kezdeményeznie. Használjon ki minden lehetőséget erre.

Például, amíg a prezentáció kezdetére vár, megismerkedhet az Ön mellett ülő személlyel. Kérdezze meg, hogy van, és használja a felkészült beszélgetésindítókat. Később beszélhet a cégéről, a projektekben, amelyeken dolgozik, és akár néhány anekdotát is elmesélhet. 😁

Beszélgetés közben ügyeljen arra, hogy ne dominálja a beszélgetést – elvégre ez egy kétirányú folyamat. Aktívan hallgasson, ahelyett, hogy előre megtervezné, mit fog mondani. Tegyen fel releváns kérdéseket, és tartsa fenn a beszélgetést. Ezzel őszinte érdeklődést mutat, értelmes kapcsolatokat épít ki, és elkerüli a kínos csendet.

3. Terjeszkedjen, hogy több kapcsolatot szerezzen

Ha valakivel jól kijött, akkor hajlamos lehet arra, hogy a konferencia egész ideje alatt vele maradjon. Ez rendben van, de ez korlátozza az új kapcsolatok és szakmai kapcsolatok kialakításának lehetőségeit. Az esemény után mindig kapcsolatban maradhat velük, mivel a konferenciák csak ritkán kerülnek megrendezésre.

Hasonlóképpen, ha kollégáival vagy osztálytársaival érkezik az eseményre, ne korlátozza a munkahelyi kommunikációját csak rájuk. Próbáljon megismerkedni más konferencia résztvevőkkel is. Megkérheti ismerőseit, hogy mutassák be Önt a barátaiknak, és így bővíthesse hálózatát. 🔗

4. Legyen kilépési stratégiája a beszélgetésekhez

Amellett, hogy tudnia kell, hogyan kell fenntartani a beszélgetést, azt is tudnia kell, mikor és hogyan kell befejezni. Még akkor is, ha a találkozó érdekes, korlátozza azt 15 percre, hogy mind a saját, mind a másik fél ideje hatékonyan legyen kihasználva . Íme néhány javaslat a távozási stratégiához:

Várj meg egy szünetet a beszélgetésben

Kifogásként hivatkozzon egy közelgő ülésre, amelyre el kell mennie.

Legyen őszinte, és magyarázza el, hogy szeretne ismerkedni, bár örült, hogy megismerhette őket.

Mutassa be őket egy másik személynek, és hagyja, hogy folytassák a beszélgetést.

Kérje meg, hogy később beszéljenek, és esetleg még egy találkozót is szervezzenek.

Bármit is mond, ne felejtsen el névjegykártyát cserélni, pozitív hangnemben búcsúzni és megköszönni a másik félnek az idejét. 🙏

A névjegykártyák mellett a ClickUp segítségével is feljegyezheti és nyomon követheti az összes új kapcsolatát. A ClickUp Hierarchy egyszerű módszert kínál a kapcsolatok szervezésére és az azokról szóló információk hozzáférhetővé tételére. Hozzon létre egy feladatot minden egyes kapcsolathoz, adjon hozzá képeket, fájlokat és leírásokat, majd rendezze őket listákba és terekbe. Több mint 15 nézet, köztük a ClickUp Table nézet és a Board nézet segítségével testreszabhatja a munkaterületét úgy, ahogyan az Önnek a legjobban megfelel.

Jegyezze fel új kapcsolatait és a velük kapcsolatos fontos információkat a ClickUp táblázatos nézetével.

Ha kevés az időd, használd a ClickUp névjegyzék sablont, és kezdj el azonnal kapcsolatokat építeni! A sablon tartalmaz egyéni mezőket, ahová beírhatod a kapcsolataid adatait:

Munkakörök

Helyszínek

E-mail címek

Közösségi média profilok

A legjobb az egészben, hogy a sablont saját igényeid szerint módosíthatod.

5. Készíts jegyzeteket

A sok kapcsolatépítés miatt könnyen elfelejtheti, hogy miről is szólt a konferencia. Ezért érdemes feljegyeznie a prezentációk, panelek és workshopok legfontosabb tanulságait. A ClickUp Docs és annak átfogó formázási lehetőségei segítségével ezt hatékonyan megteheti.

Jegyezze fel a konferencia értékes tanulságait a ClickUp Docs segítségével.

Nincs kedve utána elolvasni az összes jegyzetet? Kérje meg a ClickUp Brain alkalmazás mesterséges intelligenciájú asszisztensét, hogy foglalja össze azokat Önnek, így áttekintheti a teljes képet. Ha egy kollégája kéri a teljes jegyzetét, mert nem tudott részt venni a konferencián, kérje meg a ClickUp AI-t, hogy lektorálja a jegyzeteket, és rendezze őket, mielőtt továbbítja őket. 🤖

Használja a ClickUp Brain alkalmazást, hogy másodpercek alatt összefoglalja jegyzeteit.

Ahogyan a főelőadó legértékesebb gondolatát is leírná, jegyezze fel a beszélgetéseit is. Mivel a konferencián sok új kapcsolatot fog kialakítani, ha nem dokumentálja őket, akkor néhányat elfelejthet.

Írj le mindent, ami segít emlékezni az adott személyre – hol találkoztatok, miről beszélgettetek, és esetleg néhány vicces pillanatot. Készíthetsz fényképeket is az emlék megőrzése érdekében.

Ahelyett, hogy jegyzeteket készítenél a névjegykártyák hátuljára vagy a telefonod jegyzetalkalmazásába, használd a ClickUp-ban létrehozott névjegyzéket, hogy összegyűjtsd az összes információt és fotót. Ez sokkal könnyebbé teszi a munkádat, amikor később utánajársz a dolgoknak. 📓

Jegyezze fel az összes interakciót a ClickUp alkalmazásban.

6. Követés

A konferencia után érdemes kapcsolatba lépni az új ismeretségekkel, hogy fenntartsd a szakmai kapcsolatokat. Szánj egy kis időt a pihenésre, de lépj kapcsolatba velük, amíg még friss az emlékük rólad. Ideális esetben ezt az esemény után körülbelül két napon belül tedd meg. A ClickUp alkalmazásban beállíthatsz egy emlékeztetőt, hogy ne felejtsd el. ⏰

Ha bármilyen ígéretet tett, mindenképpen tartsa be azokat is. Így bizalmat építhet és kihasználhatja a potenciális üzleti lehetőségeket.

Hogyan építsünk kapcsolatokat egy virtuális konferencián?

A virtuális rendezvények ugyan nem teszik lehetővé a szemkontaktust, mint a személyes találkozók, de a megfelelő megközelítéssel ugyanolyan sok kapcsolatépítési lehetőséget kínálnak. 🧑‍💻

A cikkben szereplő irányelvek többsége virtuális rendezvényekre és konferenciákra vonatkozik, de itt van néhány, kifejezetten virtuális kommunikációra vonatkozó hálózatépítési tipp:

Tegyen közzé bejegyzést a közösségi médiában az üzleti konferencia kezdete előtt és után

Hozzon létre egy résztvevői profilt a platformon, és kapcsolódjon össze a közösségi média felületeivel!

Bemutatkozás belépéskor és a kamera bekapcsolása

Ne féljen kérdéseket feltenni és aktívan részt venni a beszélgetésekben!

Csatlakozzon a csoportos csevegéshez, és privát üzenetet küldhet a résztvevőknek, ha kapcsolatot létesít velük.

5 gyakori hálózati hiba, amelyet el kell kerülni

Ha újonc vagy a konferenciák és a kapcsolatépítés terén, ügyelj arra, hogy ne kövesd el az alábbi öt hibát:

Elfelejti megkérdezni a kapcsolattartási adatokat: Abból a vágyból, hogy minél több emberrel találkozzon, elfelejtheti, hogy a beszélgetés végén névjegykártyát vagy kapcsolattartási adatokat cseréljen. Emiatt elveszítheti a kapcsolatot néhány kiváló szakemberrel, vagy akár potenciális ügyfelekkel és munkáltatókkal is. Csak magasabb beosztású emberekkel lépj kapcsolatba: A magasabb beosztású személyek befolyásosak és sokat taníthatnak neked. Azonban nem szabad alábecsülnöd a többieket sem. Ki tudja, hol találhatod meg következő álláslehetőségedet? dicsekedjen az eredményeivel: Bár büszke lehet a munkájára és meg is oszthatja másokkal, legyen mérsékelt, hogy ne tűnjön önzőnek. Adjon mindenkinek egyenlő esélyt, hogy megossza eredményeit és dicséretet kapjon. Állásajánlatok kérése: A konferenciák olyan embereket hoznak össze, akiknek közös, őszinte érdeklődésük van. Nem állásbörzék. Bár a kapcsolatépítés állásajánlathoz vezethet, ne keresse azt olyan emberektől, akiket csak pár perce ismert meg. Először építsen ki kapcsolatot, és kínáljon segítséget, mielőtt kérne. Megközelíthetetlennek tűnni: Ha a konferencia alatt a sarokban ülve a telefonját bámulja, valószínűleg senkivel sem fog találkozni. Érdektelennek és zárkózottnak tűnik, ami korlátozza a kapcsolatépítési lehetőségeit.

Bővítse szakmai hálózatát a ClickUp segítségével

Akár nagyágyú vezető vagy, akár kis hal az óceánban, az események látogatása és a kapcsolatteremtés döntő fontosságú lehet karriered fejlődése szempontjából. Idővel egyre könnyebb lesz, de ha bizonytalan vagy, bármikor visszafordulhatsz útmutatónkhoz, amelyben megmutatjuk, hogyan építs kapcsolatokat egy konferencián.

Ha első alkalommal nem sikerül sok kapcsolatot kialakítania, ne csüggedjen! Elemezze, mi ment rosszul, próbálkozzon tovább, és használja fel a tapasztalatokat a jövőbeli konferenciákon.

A ClickUphoz hasonló eszközökkel a konferenciákra való felkészülés és azok lebonyolítása kevésbé ijesztő. Regisztrálj még ma ingyen, és tedd következő konferenciádat teljes sikert! ✨