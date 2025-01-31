10 Customer.io alternatíva a marketing automatizáláshoz 2025-ben

A marketingesek a Customer.io segítségével valós idejű adatok alapján automatizált üzenetküldési kampányokat hoznak létre. A kampányok különböző üzenetküldési csatornákon keresztül célozzák meg az ügyfeleket abban a pillanatban, amikor a legvalószínűbb, hogy válaszolnak.

A Customer.io egy hatékony és intuitív platform, amely nem feltétlenül mindenki számára megfelelő.

Egyesek a kezelőfelületet bonyolultnak találják, mások az integrációk hiányát kifogásolják, míg megint mások úgy vélik, hogy az elemzések is jobbak lehetnének.

Ezért még egy lépéssel tovább mentünk kutatásunkban, és megtaláltuk a legjobb Customer.io alternatívákat a marketing automatizáláshoz.

Bónuszként bemutatunk egy platformot is, amely kiküszöböli a napi munkafolyamatok problémáit, és összehangolja Önt a nagyobb marketingstratégiával.

Akkor lássunk hozzá!

Mit kell keresnie a Customer.io alternatíváiban?

Íme néhány kulcsfontosságú funkció, amely megkülönbözteti a kiváló ügyfél-elkötelezettségi platformokat a közönségesektől:

Felhasználóbarát felület: Válasszon olyan eszközt, amely intuitív felülettel rendelkezik, és könnyen kezelhető azok számára is, akik kevés vagy egyáltalán nincs technikai ismeretük.

Integrációs képességek: Győződjön meg arról, hogy az eszköz zökkenőmentesen integrálható a meglévő technológiai rendszerébe, például a CRM-be vagy a projektmenedzsment szoftverbe.

Automatizálási funkciók: Keressen robusztus automatizálási funkciókat, beleértve a potenciális ügyfelek ápolását, a csepegtető kampányokat és a munkafolyamatok automatizálását a marketingfolyamatok racionalizálása érdekében.

Skálázhatóság: Válasszon olyan eszközt, amely vállalkozásával együtt növekedhet, alkalmazkodva a növekvő komplexitáshoz és a nagyobb kapcsolattartói listákhoz.

Elemzés és jelentések: Adjon elsőbbséget az átfogó elemzési eszközöknek, amelyekkel mérheti a kampányok teljesítményét, nyomon követheti a KPI-ket, és betekintést nyerhet a jövőbeli marketingkampányokba.

Omnichannel támogatás: Győződjön meg arról, hogy az eszköz támogatja a különböző marketingcsatornákat, például az e-mailt, a közösségi médiát és az SMS-t, hogy tovább növelje elérhetőségét.

A/B tesztelés: Keressen A/B tesztelési funkciókat, hogy különböző elemeket kipróbálhasson kampányaiban, és optimalizálhassa azokat a jobb eredmények érdekében.

Ügyfélszolgálat és képzés: Értékelje az ügyfélszolgálat színvonalát és a rendelkezésre álló képzési erőforrásokat, hogy biztosíthassa, hogy csapata hatékonyan tudja használni a platformot.

A 10 legjobb Customer.io alternatíva

Ezek a legjobb Customer.io alternatívák, amelyek felkerültek a 2024-es listánkra:

1. Klaviyo

via Klaviyo

A Klaviyo egy intelligens marketingautomatizálási szoftver, amely elemzi az ügyfelek viselkedését, a megfelelő időben automatikus üzeneteket küld az ügyfeleknek, és növeli a konverziót.

A platform egy helyen kezeli az összes ügyféladatot. Ezek az adatok segítik a munkafolyamatok automatizálását olyan csatornákon, mint az e-mailek, SMS-ek és mobil push értesítések.

Az üdvözlő üzenetek küldésétől és a kosár elhagyásának kezelésétől a keresztértékesítéssel történő értékesítés növeléséig a Klaviyo egyszerűvé teszi bármilyen méretű, hiper-személyre szabott kampányok tervezését.

A Klaviyo legjobb funkciói

Készítsen átfogó ügyfélprofilokat a korábbi adatok és a prediktív elemzések segítségével a Klaviyo AI segítségével.

Szegmentált ügyfélélményt biztosíthat olyan adatok alapján, mint a helyszín közelsége és az átlagos rendelési érték (AOV).

Automatizálja a véleménykéréseket, és tegye közzé azokat a weboldalán.

A kampány teljesítményét fejlett jelentéskészítő eszközzel ábrázolhatja.

A Klaviyo korlátai

Magas árak

Van egy tanulási görbéje

Klaviyo árak

Ingyenes

E-mail: 45 USD/hó

E-mail és SMS: 60 USD/hó áron

Klaviyo értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

2. ActiveCampaign

az ActiveCampaign segítségével

Az ActiveCampaign kivonja az ügyféladatokat a közösségi médiából, a céloldalakról, a szöveges üzenetekből és más lehetséges forrásokból, hogy segítsen automatizálni marketing munkafolyamatát.

A szegmentálás egyszerűvé válik, ha ismeri ügyfelei preferenciáit, nem kedvelt dolgait és vásárlási szokásait. Az ActiveCampaign lehetővé teszi a szegmensek automatizálását és az ügyfélkapcsolatok személyre szabását manuális erőfeszítés nélkül.

Az eszköz bemutatja az ügyfelek teljes életciklusát, miközben egyszerűsített jelentésekkel folyamatosan tájékoztatja Önt a kampányok teljesítményéről. Ezen jelentések alapján testreszabhatja csepegtető kampányait a konverziók maximalizálása érdekében.

Az ActiveCampaign legjobb funkciói

Automatizálja az e-maileket, keresse meg az ügyfél-elkötelezettség pontszámokat, és indítson automatikus értesítéseket, hogy emlékeztesse az ügyfeleket a fontos dátumokra.

Hozzon létre személyre szabott e-mail marketing tartalmakat és A/B tesztelési folyamatokat egy fejlett szegmentációs eszköz segítségével.

Áttekintheti automatizált folyamatait, megnézheti, mi működik jól, és valós idejű betekintés alapján módosíthatja stratégiáit.

Ha elakad, kérjen segítséget az ActiveCampaign online forrásaiból vagy élő egyéni támogatásából.

ActiveCampaign korlátozás

Van egy tanulási görbéje

Az ár emelkedik, ahogy növekszik a közönsége

ActiveCampaign árak

Lite: 39 USD/hó

Plusz: 70 USD/hó

Professzionális: 187 USD/hó

Vállalati: 323 USD/hó

ActiveCampaign értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (10 000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (2000+ értékelés)

Nézze meg ezeket az ActiveCampaign alternatívákat!

3. CleverTap

via CleverTap

A CleverTap, mint egyik legjobban értékelt marketingautomatizálási és elkötelezettségi platform, elemzi az ügyféladatokat, automatizált szegmenseket hoz létre, és finomhangolja az egész ügyfél-életciklust.

Ezzel betekintést nyerhet a különböző demográfiai adatokba, viselkedési mintákba és valós cselekvésekbe. Ezeknek az adatoknak köszönhetően kódolási ismeretek nélkül is felépítheti az ügyfelek útját.

Az eszköz egyetlen platformon fedezi az összes üzenetküldési igényét. Akár alkalmazáson belüli csevegésről, SMS-ről, WhatsApp-ról, e-mailekről, webes push értesítésekről, vagy akár barátságos hanghívásokról van szó, beállíthatja az automatizálást, és kapcsolatba léphet ügyfeleivel ott, ahol azok a legaktívabbak.

A CleverTap legjobb funkciói

Pontos adatok alapján biztosítson egyéni ügyfélélményt

Maximalizálja a regisztrációkat az omnichannel onboarding segítségével

Személyre szabott termékajánlásokkal növelje az elkötelezettséget

Állítsa be az e-mail automatizálást testreszabható sablonokkal, és tartsa kézben az ügyfél életciklus-marketinget.

Kövesse nyomon rendszeresen a kampányelemzéseket és a kézbesítési jelentéseket, hogy marketingcéljaival összhangban maradjon.

A CleverTap korlátai

Nem lehet nyomon követni az alkalmazás eltávolításának adatait

A felhasználói felület kezdők számára zavarosnak tűnhet.

CleverTap árak

Essentials: 75 USD/hó, legfeljebb 5000 havi aktív felhasználó (MAU) esetén

Haladó: Egyedi árazás

Legmodernebb: Egyedi árazás

CleverTap értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (50+ értékelés)

4. Emarsys

via Emarsys

Az Emarsys az omnichannel kampányok automatizálására lett kifejlesztve, és segít Önnek a marketingtevékenységek kézi munkát igénylő bővítésében.

Ez a vállalati marketing szoftver a korábbi és valós ügyféladatokat felhasználva célzott kampányokat hoz létre az ügyfelek életciklusának szakasza alapján. Valós idejű automatikus kiváltókkal időérzékeny üzeneteket küldhet, így biztosítva, hogy az ügyfelek soha ne maradjanak le egy fontos frissítésről.

Az Emarsys Revenue Analytics szolgáltatása lehetővé teszi a bevételek hozzárendelésének nyomon követését, hogy megérthesse, hogyan járulnak hozzá kezdeményezései a bevételek generálásához.

Az Emarsys legjobb funkciói

Hozzon létre szegmenseket az ügyfelek életciklusának szakasza alapján.

Használja az ügyféladatokra épülő mesterséges intelligenciát célzott kampányok tervezéséhez.

Kommunikáljon ügyfeleivel valós időben

Használja az AI-alapú elemzéseket, hogy mérje kampányai bevételre gyakorolt hatását.

Az Emarsys korlátai

Az eszköz beállítása időbe telik.

Az ügyfélszolgálat csak bizonyos régiókban érhető el.

Emarsys árak

Egyedi árazás

Emarsys értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Iterable

via Iterable

Az Iterable egy ügyfél-elkötelezettségi platform, amely finomítja a csatornák közötti kommunikációt és átgondolt élményt nyújt nagy léptékben.

Az eszköz a szokásos szegmentációs rendszereken túlmutat, hogy első osztályú, személyre szabott kommunikációt biztosítson. Lehetővé teszi az ügyfélút során az interakciók optimalizálását, mérését és finomítását valós idejű viselkedési adatok alapján.

Az automatizálás bevezetése zökkenőmentes. A könnyen kezelhető felületnek köszönhetően nem kell programozókra vagy mérnökökre támaszkodnia a munkafolyamatok beállításához.

Az Iterable legjobb funkciói

Építsen egyéni kapcsolatokat az ügyfelekkel az Iterable AI Suite segítségével.

Használja a fejlett szegmentációs funkciókat, hogy értelmes élményt nyújtson

Koordinálja a kommunikációt a különböző csatornákon, beleértve a webes, SMS, e-mail és alkalmazáson belüli értesítéseket.

Hozzon létre automatizált utazásokat, és reagáljon azonnal az ügyfelekre

Alkalmazkodjon a változó ügyfélpreferenciákhoz dinamikus, folyamatosan elérhető utazásokkal.

Az Iterable korlátai

Az elemzés és a jelentéskészítés javításra szorul

A meredek tanulási görbe miatt elengedhetetlen a képzési programon való részvétel.

Iterable árak

Egyedi árazás

Iterable értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (40+ értékelés)

6. Omnisend

via Omnisend

Az Omnisend egy e-kereskedelmi eszköz, amely automatizált SMS- és e-mail-kampányokat használ az ügyfelek gyűjtésére, konvertálására és megtartására.

A platform a vásárlási szokások és preferenciák alapján szegmentálja az ügyfeleket, lehetővé téve célzott, személyre szabott e-mailek és szöveges üzenetek létrehozását. Emellett előre elkészített munkafolyamatokat is kínál a kosár elhagyása, üdvözlő sorozatok és tranzakciós e-mailek esetén, amelyek célja a elvesztett értékesítések visszaszerzése.

Ez az eszköz integrálja az e-maileket az SMS-ekkel és más csatornákkal, biztosítva ezzel a következetes omnichannel élményt, a költségek csökkentését és a nagyobb hatékonyságot.

Az Omnisend legjobb funkciói

Sajátítsa el az ügyfél életciklus-marketinget , hogy elősegítse az ügyfélmegtartást és növelje az eladásokat.

Testreszabhatja kampányait, hogy azok illeszkedjenek márkájához.

Takarítson meg időt az előre elkészített automatizálással, és növelje az eladásokat!

Szegmentálja az ügyfeleket vásárlási előzményeik, átlagos rendelési értékük (AOV) és a vásárlás időpontja alapján.

Az Omnisend korlátai

A háttérfelület nem felhasználóbarát a tervezőcsapatok számára.

Más eszközökhöz képest korlátozott integrációs lehetőségek

Omnisend árak

Ingyenes

Alapcsomag: 16 USD/hó

Előny: 59 USD/hó

Omnisend értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (700+ értékelés)

7. Braze

via Braze

Ez az AI-alapú ügyfél-elkötelezettségi platform segít átállni a szigetelt kampányok futtatásáról a összehangolt utazások létrehozására.

A Braze különböző érintési pontokból gyűjti és aktiválja az ügyféladatokat, hogy átfogó felhasználói profilokat hozzon létre. Ez a lépés lehetővé teszi kampányainak személyre szabását, ami elsőrangú ügyfél-elkötelezettséget eredményez.

A gyors drag-and-drop szerkesztővel, a használatra kész sablonokkal és az AI finom segítségével a személyre szabott üzenetek elkészítése gyerekjáték lesz.

A Braze legjobb funkciói

Használja az elsődleges adatokat holisztikus ügyfélprofilok létrehozásához.

Egyszerűsítse az ügyfélút szervezését kódolás nélküli eszközökkel

Bővítse hatókörét, és kommunikáljon az ügyfelekkel minden általuk használt csatornán.

Jósolja meg az ügyfelek viselkedését, készítsen márkájához illeszkedő üzeneteket, személyre szabott utazásokat, és érjen el jobb eredményeket a Sage AI by Braze™ segítségével.

Vizualizálja az elkötelezettséget és mérje az üzleti mutatókat egyedi jelentésekkel és irányítópultokkal.

A Braze korlátai

Egyes felhasználók panaszkodnak a korlátozott jelentéskészítési funkcióra.

A betöltés időbe telik.

Braze árak

Egyedi árazás

Braze értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (90+ értékelés)

8. Freshsales Suite

via Freshsales Suite

A Freshsales Suite egy átfogó CRM, amely összehangolja az értékesítési és marketing csapatokat, hogy mindig naprakészek legyenek az ügyfél-elkötelezettség terén.

Az eszköz teljes körű képet ad ügyfeleiről. Lehetővé teszi, hogy megértse szándékaikat, jobban ápolja az ügyfélkapcsolatokat, és kontextusfüggő üzeneteket küldjön, amelyek ösztönzik az értékesítést.

Ez a marketing CRM szoftver lehetővé teszi az értékesítési folyamatok, az üzleti munkafolyamatok és a feladatkezelés automatizálását is, hogy a csapatok zökkenőmentesen működhessenek és kevesebb idő alatt többet tudjanak elvégezni.

A Freshsales Suite legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi életciklus-szakaszokat kapcsolattartói számára

Személyre szabott elkötelezettség a Sales Sequences segítségével

Csökkentse a manuális munkától való függőséget az e-mailek, telefonhívások, csevegések, SMS-ek és egyéb funkciók automatizálásával.

Használja a Freddy AI-t potenciális ügyfelek generálásához, a kapcsolatok pontozásához és a korábbi adatok elemzéséhez.

A Freshsales Suite korlátai

Bonyolult jelentéskészítési folyamat

Az adatok exportálása körülményes

Freshsales Suite árak

Ingyenes: Legfeljebb 3 felhasználó

Növekedés: 18 USD/felhasználó havonta

Pro: 47 USD/felhasználó havonta

Vállalati: 83 USD/felhasználó havonta

Freshsales Suite értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

9. Ortto

via Ortto

A hatékony kampányok nagy léptékű megvalósítása egyszerűvé válik az Ortto segítségével, amely egy népszerű Customer.io alternatíva.

Ennek az eszköznek az USP-je a Journeys, egy marketing automatizálási megoldás, amely segít emlékezetes élményt teremteni az ügyfél életciklusa során.

Az Ortto hozzáférést biztosít az ügyféladatokhoz az ügyféladat-platformján (CDP) keresztül, lehetővé téve személyre szabott, időszerű és releváns üzenetek létrehozását a célzott szegmensek számára különböző csatornákon keresztül.

Robusztus jelentéskészítő eszközzel rendelkezik a marketing KPI-k nyomon követéséhez, a trendek azonosításához és szükség esetén az automatizálás módosításához.

Az Ortto legjobb funkciói

Küldjön automatizált tranzakciós e-maileket fontos frissítésekről mind az előfizetőknek, mind a nem előfizetőknek.

Ellenőrizze az automatizálás verziótörténetét

Szegmentálja ügyfeleit az Ortto CDP intuitív szűrőivel

Használja az AI-t a nyitási arányok előrejelzéséhez, tartalomötletek generálásához vagy tárgyvonalak brainstormingjához.

Válaszok automatikus generálása a korábbi jegyek, támogatási dokumentumok és webes tartalmak alapján

Az Ortto korlátai

A platform intuitívabb is lehetett volna.

Korlátozott integrációk

Ortto árak

Professzionális: 599 USD/hó

Üzleti: 999 USD/hó

Vállalati: 1999 USD/hó

Ortto értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

10. Hubspot Marketing Hub

a HubSpot Marketing Hubon keresztül

A HubSpot Marketing Hub egyetlen platformon egyesíti a marketingeszközöket, az ügyféladatokat és a csapatokat.

A potenciális ügyfelek ápolásának, pontozásának és nyomon követésének automatizálásától a célzott munkafolyamatok létrehozásáig ez az ActiveCampaign alternatíva elvégzi a mindennapi rutin feladatokat, így Önnek nem kell foglalkoznia velük.

Az eszköz fejlett szegmentációs folyamatokat alkalmaz az ügyfelek meghatározott munkafolyamatokba való bevonására. Miután ez megtörtént, itt az ideje, hogy CRM-adataid alapján személyre szabott drip kampányokat hozz létre, és azokat automatikus üzemmódban futtasd.

A Hubspot Marketing Hub legjobb funkciói

Automatizálja e-mail és SMS kampányait munkafolyamatokkal és bot-készítőkkel

Használjon e-mailes triggereket és chatbotokat személyre szabott üzenetek létrehozásához, amelyek vonzzák a célközönségét.

Állítson be triggereket, feltételeket és műveleteket, hogy üzenetei időben és relevánsak legyenek.

Vizualizálja a különböző ügyfélszegmensek munkafolyamatait

Kövesse nyomon a kampányok teljesítményét valós idejű jelentésekkel

A Hubspot Marketing Hub korlátai

Meredek tanulási görbe

Hubspot Marketing Hub árak

Ingyenes

Professzionális: 890 USD/hó

Vállalati: 3600 USD/hó (éves számlázás)

Hubspot Marketing Hub értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 5000 értékelés)

A Customer.io és versenytársai az omnichannel üzenetküldés automatizálásával foglalkoznak, ami a marketing és a tervezés egyik fontos aspektusa.

A marketing azonban ennél sokkal összetettebb folyamatokat is magában foglal, többek között a projekttervezést, a kampányok létrehozását, a projektmenedzsmentet, a feladatok automatizálását, a belső és külső érdekelt felekkel való együttműködést, valamint az ügyfelekről szerzett információk elemzését, hogy csak néhányat említsünk.

Ahhoz, hogy mindezeket a folyamatokat elvesztése nélkül kezelje, szüksége van egy olyan hatékony marketingtervező szoftverre, mint a ClickUp.

ClickUp

Érje el az ügyfél-elégedettséget és az ügyfélszám növekedését a ClickUp CRM rendszerével!

A világ első számú CRM-jeként értékelt ClickUp CRM a marketing valódi MVP-je. Ez az átfogó eszköz minden méretű és iparágú csapat számára lehetővé teszi a napi munkák egyetlen platformról történő kezelését.

CRM szoftverként segít nyomon követni és kezelni a fiókokat, kommunikálni a csapattagokkal, valamint egyszerűsíteni az ügyfél-munkafolyamatokat az ügyfél-elégedettség maximalizálása érdekében.

A ClickUp egy marketingprojekt-kezelő platformként is működik, ahol megtervezheti marketingstratégiáját, kampányokat kezelhet, kedvenc eszközeit integrálhatja, erőforrásokat kezelhet és magas szintű jelentésekkel naprakész maradhat.

Az eszköz a ClickUp automatizálási és munkafolyamat-kezelési funkcióinak köszönhetően automatizálja az üzleti folyamatokat, így több idő marad a stratégiai munkára, és kevesebb az ismétlődő feladat.

Automatizálja az átadásokat, az állapotfrissítéseket és a prioritások átrendezését a ClickUp Automation segítségével.

Ha hatékonysági problémákkal küzd, a ClickUp hatalmas sablonkönyvtárával felgyorsíthatja munkáját. Például, miközben marketingtervet készít vállalkozásához, ötleteket meríthet a ClickUp marketingterv-sablonjaiból, például a ClickUp marketingterv-sablonjából, és azokat igényeihez igazíthatja.

Ez a sablon segít marketingcélok kitűzésében, feladatok szervezésében és az előrehaladás nyomon követésében. Teljes ellenőrzést biztosít a marketingfeladatok felett.

Töltse le ezt a sablont Tervezze meg marketingkampányait és kövesse nyomon azok előrehaladását a ClickUp marketingterv-sablonjával.

Használja a ClickUp marketingprojekt-menedzsment szoftverét, hogy egy helyen ötleteljen, tervezzen és hajtsa végre marketingterveit. Ez a platform lehetővé teszi marketingkampányainak és tartalomkészítésének gyorsított lebonyolítását.

Tervezze meg hatékonyan marketingkampányait a ClickUp marketingprojekt-menedzsment szoftverével.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Kissé megnehezíti a tanulást, különösen a nem technikai csapatok számára.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/felhasználó havonta

Üzleti : 12 USD/felhasználó/hónap

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp Brain bármely fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollár/tag áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

Használja ki az automatizálás előnyeit marketing munkafolyamatában

A Customer io alternatívái automatizálják az üzenetküldést és fenntartják az ügyfelek elkötelezettségét, míg a ClickUp-hoz hasonló munkamenedzsment eszközök automatizálják az unalmas projektfeladatokat és optimalizálják a belső munkafolyamatokat.

Ha a megfelelő eszközökkel és automatizálással támogatja csapatát, javul a munka minősége és a hatékonyság.

A kiváló minőségű eredmények révén az ügyfelek nagyobb valószínűséggel maradnak Önnél, és ajánlják Önt másoknak is. Az eredmény? Gyorsabban bővülhet anélkül, hogy az ügyfél-elégedettséget veszélyeztetné.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és növelje ügyfelei elégedettségét könnyedén!