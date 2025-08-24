A 11 legjobb AI utazástervező asszisztens a 2026-os nyaralás tervezéséhez

Az utazás legfrusztrálóbb része az utazás megtervezése. Órákig tartó döntéshozatal a látnivalókról, a programokról, valamint a repülőjegyek és szállások foglalása unalmas és frusztráló lehet – de csak akkor, ha manuálisan végzi.
Mi lenne, ha valaki mindezt perceken belül elvégezné Ön helyett?
Itt jönnek képbe az AI utazástervezők. Ezek a praktikus eszközök figyelembe veszik az Ön preferenciáit és korlátait, és gyorsan elkészítik a személyre szabott útvonalakat.
Ebben a bejegyzésben összeállítottunk egy listát a legjobb AI utazástervezőkről, beleértve a ClickUp-ot is. Élvezd az utazást a tervezés gondjai nélkül a választott AI utazástervezővel! Akkor vágjunk is bele. ✈️
⏰ 60 másodperces összefoglaló
- Layla (Roam Around) – a legjobb azonnali útvonaltervezéshez
- Wonderplan – a legjobb személyre szabott utazási ajánlásokhoz
- Trip Planner AI – a legjobb a teljes körű utazástervezéshez
- Iplan. ai – a legjobb az AI-alapú útvonaltervezés optimalizálásához
- Explorerg – a legjobb AI-alapú utazási felfedező
- GuideGeek – a legjobb beszélgetős utazási segítségnyújtáshoz
- Curiosio – a legjobb válogatott utazási élményekhez
- Vacay – a legjobb a testreszabható utazási útvonalakhoz
- PlanTripAI.com – a legjobb választás közös utazástervezéshez
- TripBot – a legjobb AI-alapú chatbot utazási segítségnyújtáshoz
- ClickUp —a legjobb az utazástervezés és a feladatkezelés integrálásához
Mire kell figyelnie az AI utazástervező eszközöknél?
Mesterséges intelligenciával működő utazástervező eszköz kiválasztásakor figyeljen a következő funkciókra:
- Testreszabási szint: Mérlegelje, milyen kérdéseket tesz fel az AI, és hány szempontot vesz figyelembe az útvonal létrehozásához. Minél több testreszabási lehetőséget kínál egy eszköz, annál jobb az Ön számára
- Könnyű hozzáférés: Ellenőrizze az egyes AI utazástervezők elérhetőségét. Csak mobilalkalmazásként érhető el, vagy asztali böngészőn keresztül is elérhető? Nézze meg, van-e lehetőség az útvonalak letöltésére és mentésére az egyszerű offline hozzáférés érdekében
- Együttműködési funkciók: Egyes AI utazástervezők lehetővé teszik, hogy utazótársaival együttműködve készítsen egyedi útvonalakat. Válassza inkább ezeket, mint azokat, amelyek nem teszik lehetővé az együttműködést.
- Személyre szabott ajánlások: Egyes AI utazástervezők figyelembe veszik az Ön adatait és korábbi viselkedését, hogy személyre szabott tippeket és ajánlásokat nyújtsanak. Az ilyen eszközök előnyösebbek
- Kiegészítő utazástervezési funkciók: Keressen olyan egyedi funkciókat, mint például a térképnézet vagy a járatkereső, amelyek segítenek az utazástervezés egyéb szempontjaiban
- Árak: Míg a legtöbb AI utazástervező ingyenes, néhányhoz előfizetés szükséges a fejlett funkciók eléréséhez. Ellenőrizze, megéri-e az ár, vagy ingyen is megtalálja-e, amit keres.
A 11 legjobb AI utazástervező a nyaraláshoz
Íme a legjobb AI utazástervezők listája, amelyeket érdemes kipróbálnia a következő utazásához.
1. ClickUp
A ClickUp egy projektmenedzsment szoftver, amely hatékony mesterséges intelligenciával és sablonokkal segíti az utazástervezést. A platform mesterséges intelligenciával működő asszisztense, a ClickUp Brain segítségével könnyedén ellenőrizheti mindenki menetrendjét és megtervezheti az üzleti utat. Használja a ClickUp mesterséges intelligenciáját, hogy másodpercek alatt automatikus terveket és teljesen testreszabható vázlatokat készítsen.
A ClickUp AI-csomagja zökkenőmentes, élvezetes élménnyé varázsolja az üdülés tervezését azáltal, hogy minden utazási igényét egyetlen intelligens munkaterületen egyesíti.
1. Egységes AI-munkaterület a ClickUp Brain és a Brain MAX segítségével
- A ClickUp Brain és a ClickUp Brain MAX egyetlen, AI-alapú központba egyesíti a feladataidat, dokumentumaidat, ellenőrzőlistáidat, útiterveket, sőt még a Google Drive-ból vagy a Figma-ból származó fájlokat is.
- A Brain az asztali AI-társa, amely hozzáférést biztosít több AI-modellhez – ChatGPT, Claude, Gemini és még sok más – ugyanazon a munkaterületen, ahol a feladatai, dokumentumai és csapata is megtalálhatók – így nem kell többé alkalmazások között váltogatnia, és nem veszítheti el a kontextust
- A kontextusfüggő AI segítségével azonnal megjelenítheti a repülési adatokat, a szállásfoglalásokat vagy a megosztott dokumentumokat, még a bonyolult útvonalak esetében is.
3. AI-ügynökök és automatizálás
- Az AI-ügynökök automatizálják az ismétlődő utazástervezési feladatokat – az útvonalak frissítését, az emlékeztetők küldését, a foglalások nyomon követését –, így Ön a szórakozásra koncentrálhat.
- Az ügynökök összefoglalhatják az utazási dokumentumokat, csomagolási listákat készíthetnek, és válaszolhatnak az utazási terveivel kapcsolatos kérdésekre, így órákat spórolhat meg a kézi munkával.
4. Hangalapú tervezés a Talk to Text segítségével
- A Brain MAX Use Talk to Text funkciójával kéz nélkül diktálhatja utazási terveit, ötletelhet útvonalakról vagy frissítheti ellenőrzőlistáit – tökéletes megoldás az útközbeni tervezéshez.
5. Részletes keresés és együttműködés
- A ClickUp AI-alapú Enterprise Search funkciója minden részletet megtalál a tervei, dokumentumai és a kapcsolódó alkalmazások között, így biztosítva, hogy semmi ne vesszen el
- A valós idejű együttműködés lehetővé teszi csoportos utazások tervezését, feladatok kiosztását, valamint az útvonalak vagy ellenőrzőlisták megosztását barátaival vagy családtagjaival – az AI gondoskodik arról, hogy mindenki naprakész legyen
Nézze meg ezt a videót, hogy megtudja, hogyan teheti hatékonyabbá utazástervezését a ClickUp Brain MAX segítségével👇
Használja a ClickUp Docs alkalmazást részletes teendőlisták készítéséhez, amelyekben minden napra különféle programokat és tevékenységeket tervezhet. A végtelenül egymásba ágyazható listák segítségével olyan részletességgel tervezhet, amilyenre csak vágyik. Ha inkább saját maga szeretné megtervezni utazásait, minden apró részletre kiterjedően, akkor a ClickUp az egyetlen AI utazástervező eszköz, amire szüksége van.
A ClickUp különféle utazási útvonalterv-sablonokat is kínál, amelyek segítenek az utazások megtervezésében. Nézzük meg néhányat ezek közül a sablonok közül!
Használja ezt a ClickUp üzleti utazási útvonalterv-sablont, hogy részletesen megtervezhesse utazásának minden napját. Segít megszervezni az útvonalat, és egy pillanat alatt áttekintheti az összes fontos részletet.
Használja az AI-tervező és a ClickUp hatékony kombinációját egy részletes utazási terv elkészítéséhez. Először használjon egy AI-tervezőt, hogy ötleteket szerezzen a lehetséges programokról, majd használja a ClickUp Docs-ot vagy a számos sablon egyikét.
A ClickUp legjobb funkciói
- Készíts végtelen listákat a teendőkről a ClickUp Docs segítségével
- Használja a ClickUp utazástervező sablonjait útvonalak létrehozásához és az utazás részleteinek rögzítéséhez
- Rögzítse az utazási kapcsolattartók adatait, a repülési időket és a szállásfoglalásokat, beleértve a be- és kijelentkezési időket is
- Egy kattintással ossza meg mentett utazási terveit és ötleteit utitársaival
A ClickUp korlátai
- Nem generál automatikusan útvonalakat bizonyos kritériumok alapján, mint más AI utazástervezők
A ClickUp árai
ClickUp értékelések és minősítések
- G2: 4,7/5 (9 397 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (4020 értékelés)
- Product Hunt: 5/5 (975 értékelés)
2. Layla (Roam Around)
A Layla (korábban Roam Around) egy könnyen használható AI utazástervező, amely személyre szabott útvonalakat állít össze a világ minden táján található turisztikai célpontokhoz. Egyszerűen adja meg az úticélt, az utazás dátumait és preferenciáit, és máris megkapja a teljes útvonalat.
Ez tökéletes megoldás last-minute utazások és nyaralások tervezéséhez, anélkül, hogy magának kellene a fejét törnie a szervezéssel.
Ezen felül a GPT-3 technológiát használja, hogy személyre szabott utazási ajánlásokat nyújtson, az étkezési lehetőségektől kezdve a látnivalókig.
A Layla legjobb funkciói
- Jelentkezzen be a Google-fiókjával, és kezdje el gyorsan az utazástervezést
- Személyre szabhatja az útvonalakat az érdeklődési kör és a költségvetés alapján
- Személyre szabott ajánlások és helyi útikalauzok
- Csevegjen Laylával, hogy még jobban testre szabhassa útitervét
- Készítsen közös bakancslistákat, és működjön együtt barátaival
- Hozzáférés Android és iOS alkalmazásokon keresztül
A Layla korlátai
- Az úti célok száma ennél is szélesebb körű lehet
- Az ajánlások nem mindig 100%-osan pontosak
A Layla árai
- Ingyenes
- Prémium: Nem elérhető
Roam Around értékelések és minősítések
- G2: N/A
- Capterra: N/A
3. Wonderplan
Olyan utazástervezőt keres, aki figyelembe veszi az Ön részletes preferenciáit, költségvetését és korlátait, hogy utazási útvonalat állítson össze Önnek?
Ne keressen tovább, a Wonderplan a megoldás!
Ez az egyik legjobb AI-alapú utazástervező azok számára, akiknek korlátozott a költségvetésük, mivel részletes költségkimutatásokat nyújt a különböző tevékenységekről. Lehetővé teszi, hogy dolgokat adjon hozzá vagy távolítson el az útitervéből, hogy az az Ön egyedi igényeinek megfeleljen.
A Wonderplan legjobb funkciói
- Készítsen személyre szabott útvonalakat az Ön preferenciái és utazási korlátai alapján
- Személyre szabott ajánlások szálláshelyekről
- Használjon interaktív térképeket és navigációs eszközöket az útvonalak megjelenítéséhez
- Töltse le és mentse útitervét PDF-fájlként, és érje el azokat offline módban is
- Együttműködj utitársaiddal a tervek elkészítésében és módosításában
- Részletes költségkimutatások tevékenységenként
A Wonderplan korlátai
- Az úti célok száma tovább bővíthető
- Csak e-mailes ügyfélszolgálatot kínál
A Wonderplan árai
- Ingyenes
Wonderplan értékelések és minősítések
- G2: N/A
- Capterra: N/A
4. Trip Planner AI
Ez az AI utazástervező szintén egyedi útvonalakat állít össze, de néhány egyedi funkcióval is rendelkezik, amelyek egyszerűbbé teszik az utazástervezési folyamatot.
A Trip Planner AI segítségével inspirációt meríthetsz az Instagram-reelekből és a TikTok-videókból, és hozzáadhatod az ajánlott helyeket az útitervedhez. A legtöbb AI utazástervezővel ellentétben útvonaltervezést is kínál, és több célállomásos utazásokat is megtervezhet.
A Trip Planner AI legjobb funkciói
- Merítsen ihletet a közösségi médiában található utazási ajánló videókból, és vegye fel őket az útitervébe!
- Módosítsa útitervét tevékenységek hozzáadásával vagy törlésével, amíg az Ön számára tökéletes nem lesz.
- Szerezzen utazási ötleteket a közösség más tagjai által megosztott útvonalakból
- Használja az AI-t, hogy optimális útvonalakat javasoljon autós utazásaihoz
- Dolgozzon együtt utitársaival, hogy személyre szabott útvonalakat állíthassanak össze
- Hozzáférhet mobil vagy asztali böngészőjén keresztül
Az AI utazástervezők korlátai
- A szolgáltatás használatához regisztrálnia kell és be kell jelentkeznie.
Az AI utazástervezők árai
- Ingyenes
Trip Planner AI értékelések és minősítések
- G2: N/A
- Capterra: N/A
5. Iplan. ai
Ez az utazástervező néhány kérdést tesz fel az utazási terveiről, és a válaszai alapján részletes útvonalat állít össze.
Lehetővé teszi az útvonal módosítását és testreszabását tevékenységek és úti célok hozzáadásával vagy eltávolításával. Emellett egyszerű módszereket kínál az útvonal megosztására utitársaival.
Az Iplan.ai legjobb funkciói
- Válaszoljon néhány kérdésre, és pillanatok alatt készíthet részletes útvonaltervet
- Módosítsa saját maga, vagy működjön együtt másokkal az utazási tervek elkészítésében
- Ossza meg útitervét nyilvánosan vagy privát módon, és bárhonnan hozzáférhet hozzá
- Állítson be egy költségkeretet, és tervezze meg utazását ennek alapján ezzel az AI utazástervezővel
Az Iplan.ai korlátai
- Csak mobilalkalmazásként érhető el, asztali számítógépes felhasználók számára nem alkalmas
- A megosztási és együttműködési funkciók csak a fizetős csomagban érhetők el.
Iplan.ai árak
- Ingyenes
- Pro tagság: 3,99 $/hó
Iplan.ai értékelések és minősítések
- G2: N/A
- Capterra: N/A
6. Explorerg
Az Explorerg egy olyan AI utazástervező, amelyben szabadon leírhatja utazási terveit, és amely az útvonal összeállításakor néhány előre beállított lehetőség közül kínál választási lehetőséget.
Lehetősége van kiválasztani az utazás dátumait és költségkeretét, valamint az utazás típusát és egyéb utazási preferenciáit is.
Az Explorerg legjobb funkciói
- Válasszon a legnépszerűbb úti célokra készített, előre összeállított útvonalak közül
- Készítsen személyre szabott útvonalat azáltal, hogy leírja utazási terveit és kiválasztja preferenciáit
- Találj olcsó járatokat a Flight Finder funkció segítségével
- Képzelje el utazását a térkép-előnézet és a virtuális séta funkciók segítségével
- Kövesse nyomon a költségeket, és gondoskodjon arról, hogy utazása a költségvetés keretein belül maradjon
Az Explorerg korlátai
- Sok más AI utazástervezővel ellentétben nem kínál együttműködési funkciókat
- Bár egyedi útvonalakat tud generálni, előfordulhat, hogy nem képes kielégíteni a rendkívül specifikus utazási igényeket
- A tartalom nem mindig pontos
Az Explorerg árai
- Ingyenes
Explorerg értékelések és minősítések
- G2: N/A
- Capterra: N/A
7. GuideGeek
A listán szereplő többi AI utazástervezőtől eltérően a GuideGeek egy AI utazási asszisztens. Úgy működik, mint egy chatbot: Ön feltesz kérdéseket, és az válaszol rájuk.
Ha útvonaltervet kérsz tőle, meg fogja adni. Az útvonaltervek azonban nem lesznek annyira személyre szabottak, mint amilyeneket más AI-eszközök nyújtanak.
A GuideGeek legjobb funkciói
- Tegyen fel kérdéseket utazási terveivel kapcsolatban, és kapjon részletes válaszokat
- Keressen ajánlásokat szállodákra, programlehetőségekre és egyebekre
- Kapjon tippeket arra, hogyan spórolhat pénzt, kerülheti el a tömeget, vagy bármilyen más kérdésben
- Érje el az eszközt a WhatsApp vagy az Instagram Messenger segítségével
A GuideGeek korlátai
- Nem készít részletes, egyedi útvonalakat a konkrét igények alapján
- Nincsenek együttműködési funkciók
- Az útvonalakat nem módosíthatja, csak a keresési feltételeket változtathatja meg, hogy más eredményeket kapjon.
- Nincs mobilalkalmazás vagy böngészőn keresztüli hozzáférés
GuideGeek árak
- Ingyenes
GuideGeek értékelések és minősítések
- G2: N/A
- Capterra: N/A
8. Curiosio
A Curiosio az ideális autós utazás-tervező eszköz, amely segít megtervezni a pontos útvonalat és a megállókat.
Adja meg az utazás részleteit, és a Curiosio egy interaktív útvonal-térképet kínál Önnek, amelyet megtekinthet és módosíthat.
Emellett útvonalakat is képes létrehozni, valamint az utazások költség- és időbeli bontását is megadja.
A Curiosio legjobb funkciói
- Adja hozzá az útvonalon meglátogatni kívánt helyeket, és kapjon javaslatokat a legjobb útvonalra!
- Kapjon javaslatokat arra, hogyan töltse el idejét és költsön el pénzét
- Készítsen személyre szabott útvonalat, amely megfelel utazási preferenciáinak és költségvetésének
- Írja be úti célját, és kapjon releváns, gondosan összeállított utazási tartalmakat, amelyek inspirálják utazási terveit
- Adja meg a részleteket egyszer, és kapjon több utazási terv opciót
A Curiosio korlátai
- Bonyolultabb, mint más eszközök, és a tökéletes utazási tervek elkészítéséhez további adatok megadása szükséges
- Nem kínál mobilalkalmazásokat; csak böngészőn keresztül érhető el
A Curiosio árai
- Ingyenes
Curiosio értékelések és minősítések
- G2: N/A
- Capterra: N/A
9. Vacay
A Vacay chatbotot, útvonaltervezőt és tematikus tanácsadókat kínál a speciális utazások tervezéséhez. Ezzel egy olyan, minden igényt kielégítő, átfogó utazástervezési megoldás, amely a legkülönbözőbb felhasználók igényeit is kielégíti.
Akár gyorsan szeretne létrehozni egy útvonalat, akár konkrét utazással kapcsolatos kérdésekre keres választ, a Vacay segíthet. Az ingyenes AI utazástervezőktől eltérően ez egy freemium eszköz, amely fizetős csomagokat és fejlett funkciókat kínál.
A Vacay fizetős csomagjait utazási tanácsadók és foglalási ügynökök számára készült eszközként pozícionálja.
A Vacay legjobb funkciói
- Tegyen fel kérdéseket a Vacay chatbotnak, és kapjon személyre szabott ajánlásokat és válaszokat
- Használja az interaktív útvonaltervezőt részletes utazási útvonalak létrehozásához
- Használja ki a tematikus tanácsadókat, hogy konkrét témák, például luxusnyaralások vagy háziállatbarát utazások alapján tervezhesse meg utazásait
- Számos utazási forráshoz férhet hozzá, a szállodáktól és repülőjegyektől a hajóutakig
A nyaralás korlátai
- A fejlett funkciók és a prémium tartalmak csak a fizetős csomagokban érhetők el, amelyek jelenleg kizárólag az Egyesült Államokban élő ügyfelek számára elérhetők.
- Bár széles körű funkciókat kínál, az ára magasnak tűnik, tekintve, hogy hasonló eszközök ingyenesen is elérhetők
Vacay árak
- Ingyenes
- Prémium: 9,99 $/hó
- Professional: 49 USD/hó
Vacay értékelések és minősítések
- G2: N/A
- Capterra: N/A
10. PlanTripAI.com
Ez egy újabb freemium eszköz, amely testreszabott útvonalakat és személyre szabott utazási ajánlásokat kínál. Az alapvető kérdéseken, például az utazás dátumain kívül azt is megkérdezi, milyen típusú utazó vagy, és mely közlekedési módokat részesíted előnyben.
A felület könnyen használható, vizuális űrlapon adhatja meg az adatokat, mielőtt az útvonaltervet generálna Önnek. Nincs előfizetési modell, csak egy egyszeri licencdíj, amely jelképes összegű.
A PlanTripAI.com legjobb funkciói
- Válaszoljon néhány kérdésre, és pillanatok alatt megkapja személyre szabott útitervét
- Használja a beviteli űrlapon található rengeteg lehetőséget, hogy az útvonalakat saját igényeihez igazítsa
- Szerezzen be egy linket, amelyen keresztül az útvonalakat PDF, táblázatkezelő és egyéb formátumokban letöltheti.
- Használd az útvonalakat tetszésed szerint, oszd meg másokkal, vagy akár korlátozás nélkül értékesítsd őket is
A PlanTripAI.com korlátai
- Engedélyre van szüksége az összes korábbi utazás megtekintéséhez és az utazások mentéséhez
- A platformon nincs lehetőség az útvonalak módosítására vagy másokkal való együttműködésre
A PlanTripAI.com árai
- Ingyenes
- Pro: 10 dolláros egyszeri díj az örökös licencért
PlanTripAI.com értékelések és minősítések
- G2: N/A
- Capterra: N/A
11. TripBot
Az AI utazástervezők listánk utolsó helyén a TripBot áll – egy utazástervező alkalmazás, amely segít részletes útvonalakat készíteni.
Személyre szabott ajánlásokat és bennfentes tippeket ad, hogy szokatlan élményeket és rejtett kincseket találhasson.
A TripBot legjobb funkciói
- Adja meg költségkeretét, szállásigényét és egyéb preferenciáit, hogy személyre szabott útvonalakat kapjon
- Tegyen fel utazással kapcsolatos kérdéseket, és kapjon személyre szabott utazási ajánlásokat
- Fedezze fel más AI-asszisztenseket is, például az írási asszisztenst
A TripBot korlátai
- Nincs offline hozzáférés
- Csak a Google Play Áruházban elérhető alkalmazásként
A TripBot árai
- Nem elérhető
TripBot értékelések és minősítések
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Utazz okosabban az AI-alapú nyaralástervezőkkel
Próbálja ki a fent említett utazástervező eszközöket és utazáskezelő szoftvereket, hogy kiderüljön, melyik felel meg leginkább az Ön igényeinek. Ezek többsége teljesen ingyenes, vagy ingyenes csomagot kínál, így nem kell fizetnie a használatukért.
A részletesebb utazástervezéshez használja ezeket az ötletgeneráló eszközöket a ClickUp-pal kombinálva, hogy konkrét igényeinek megfelelő, részletes útvonalakat állíthasson össze. A ClickUp számos tervezési sablonja megkönnyíti a munkát. Ha többet szeretne megtudni, regisztráljon még ma a ClickUp-ra!