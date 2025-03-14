A 10 legjobb élettervező szoftver, hogy elérje céljait 2025-ben

Elmerül a feladatok tengerében, és úgy érzi, hogy nem halad előre a céljai felé? Nem Ön az egyetlen, aki így érzi. ⛵

A megfelelő eszközök nélkül a napi feladatok kezelése és a célok nyomon követése ijesztő feladatnak tűnhet. Ezért állítottuk össze a 10 legjobb élettervező szoftver listáját, hogy segítsünk Önnek a célok elérésében, a koncentráció fenntartásában és a termelékenység növelésében.

Akár A+ osztályzatokra törekvő diák, akár a karrierje csúcsára törő szakember, akár csak valaki, aki megpróbálja egyensúlyba hozni az életét, mi rendelkezünk az Ön számára megfelelő eszközzel.

Nézzük meg őket, és találjuk meg az Önnek legmegfelelőbbet!

Mi az élettervező szoftver?

Az élettervező szoftver egy digitális útiterv-készítő, amely segít megvalósítani hosszú távú elképzeléseit vagy álmait.

Más szavakkal, segít életvízióját célokká alakítani, azokat apróbb lépésekre bontani, határidőket kitűzni és a haladást nyomon követni – lényegében olyan, mint egy projektmenedzsment alkalmazás a magánéletéhez.

Tartsa kézben napi feladatait a ClickUp napi tervező sablonjával!

Ha van egy hely, ahol kezelheti céljait és feladatait, akkor felszabadíthatja mentális kapacitását, jobb döntéseket hozhat, és azokra a feladatokra koncentrálhat, amelyek egy teljes élethez vezetnek.

Mit kell keresnie az élettervező szoftverben?

Az élettervező szoftver kiválasztásakor fontos figyelembe venni bizonyos kulcsfontosságú funkciókat, hogy az biztosan megfeleljen az Ön igényeinek. Íme néhány szempont, amelyre érdemes figyelni:

Felhasználóbarát felület: Nem akar órákat tölteni azzal, hogy kitalálja, hogyan kell használni a szoftvert. Nem akar órákat tölteni azzal, hogy kitalálja, hogyan kell használni a szoftvert. A célok kitűzésének és nyomon követésének rendkívül egyszerűnek kell lennie.

Testreszabás: Lehetőséget kell biztosítani a kategóriák testreszabására, emlékeztető beállítására és a nézetek preferenciáknak megfelelő módosítására anélkül, hogy minden feladathoz külön eszközök és teendőlista-alkalmazások lennének szükségesek.

Feladatkezelés : Keressen olyan funkciókat, mint a teendőlisták létrehozása, a határidők beállítása és Keressen olyan funkciókat, mint a teendőlisták létrehozása, a határidők beállítása és a feladatok fontossági sorrendbe állítása , hogy szervezett és koncentrált maradjon.

Integrációk: Ellenőrizze, hogy a legjobb élettervező alkalmazások integrálhatók-e más, Ön által használt eszközökkel, például digitális naptárakkal, ütemezőkkel és felhőalapú tárolókkal.

Értesítések : Az alkalmazás emlékezteti Önt a közelgő határidőkről, hogy mindig naprakész legyen a menetrendjével ?️

Mobil hozzáférés: Válasszon olyan szoftvert, amely lehetővé teszi, hogy számítógépén, táblagépén vagy okostelefonján is hozzáférjen céljaihoz és feladatlistáihoz.

A 10 legjobb élettervező szoftver

Íme a 10 legjobb élettervező eszköz, amelyekkel érdemes foglalkozni. Mindegyikük egyedi funkciókkal rendelkezik a célok kitűzéséhez, a feladatok tervezéséhez és a napi menetrend szervezéséhez. Nézzük meg őket részletesen!

Kezdje el ingyen Vizualizálja élettervét és biztosítsa az átláthatóságot a ClickUp naptárnézetével.

A ClickUp egy kiváló minősítésű termelékenységi alkalmazás, amely segít megszervezni az életét, így előreléphet szakmai és személyes fejlődésében.

Használja a ClickUp Goals alkalmazást mérhető és nyomon követhető célok kitűzéséhez. Ezután bontsa azokat cselekvési tervekre a ClickUp Tasks alkalmazással, ahol prioritásokat rendelhet a feladatokhoz és alfeladatokhoz, valamint határidőket állíthat be. Ez a lépésenkénti folyamat megkönnyíti a célok elérését, miközben a fontos dolgokra koncentrálhat.

A ClickUp egyedi mezőinek és nézetének (például táblázat, Kanban és naptár) köszönhetően testreszabhatja az igényeinek megfelelően, függetlenül attól, hogy pénzügyeket, fitneszt vagy új készségeket követ nyomon.

Nem szeretne a nulláról kezdeni? Válasszon a több mint 120 élettervezési sablon közül, amelyek segítenek az indulásban. Például a ClickUp Life Plan Template sablon segítségével megtervezheti és vizualizálhatja tervét.

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Life Plan Template segítségével könnyedén létrehozhat célokat, határidőket állíthat be és nyomon követheti az előrehaladást.

Ha barátaival, családtagjaival vagy csapattársaival együtt dolgoznak a célok elérésén, a ClickUp segít Önnek. Ossza meg céljait és feladatait, és ellenőrizze, hogy mindenki hogyan halad. Ez egy szórakoztató módja annak, hogy motiváltak maradjanak és mindenki éber legyen! ?

A ClickUp legjobb funkciói

Hozzáférés a ClickUp-hoz webes, asztali és mobil eszközökön

Szinkronizálja napi feladatait az Outlook, az Apple és a Google Naptárakkal, hogy mindent egy helyen láthasson.

Állítson be ismétlődő feladatokat és emlékeztetőket, hogy valós időben nyomon követhesse szokásait.

Hozzon létre egyedi irányítópultokat, hogy vizuálisan nyomon követhesse a feladatok elvégzését és a célok elérését.

Írja le gondolatait, érzelmeit és ötleteit a ClickUp Docs -ban.

A ClickUp korlátai

Kezdetben ez a szoftver a kiterjedt testreszabási lehetőségek miatt túlnyomó lehet.

Néhány webes és asztali funkció nem elérhető a mobilalkalmazásban.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 7 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3800 értékelés)

2. Notion

via Notion

A Notion egy másik termelékenységi alkalmazás, amely segít megszervezni személyes és munkahelyi életét. Hozzon létre oldalakat és adatbázisokat céljai, feladatai, szokásai és jegyzetei számára. Ezeket az oldalakat bannerekkel, hangulatjelekkel, képekkel és videókkal díszítheti, hogy stílusához illeszkedjenek.

Bár a Notion felülete tiszta és minimalista, egy kis időbe telhet, mire megtanulja kezelni és igényeihez igazítani. De ha hajlandó megtanulni, rengeteg forrás áll rendelkezésére, amelyek segítenek a kezdeti lépésekben.

A Notion legjobb funkciói

Több mint 5000 ingyenes sablon áll rendelkezésre személyes egészségének és jólétének, karrierjének, pénzügyeinek és termelékenységének kezeléséhez.

Szervezze meg feladatait 20 egyéni mezővel, beleértve a szöveget, az állapotot és a dátumot.

Formázza a szöveget fejlécekkel, linkekkel, kiemelésekkel, idézetekkel és egyebekkel.

Állítson be alkalmazáson belüli és e-mailes emlékeztetőket a feladatok elvégzéséhez.

A Notion korlátai

Korlátozott nézetek a célok és a feladatok teljesítésének nyomon követéséhez

Hosszú oldalak esetén lassúvá válik

Notion árak

Ingyenes

Plusz: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (4837 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1946 értékelés)

3. Goalscape

via Goalscape

A Goalscape egy vizuális célkezelő eszköz, amely a céljait egy sugárirányú térképen (más néven goalscape) jeleníti meg. A nagy cél a közepén helyezkedik el, körülötte pedig az al-célok és feladatok találhatók.

Egy pillantással láthatja, mi a fontos. A nagyobb szektorok magasabb prioritású al-célokat és feladatokat jelentenek, az árnyékolás pedig azt mutatja, hogy mennyit haladt előre. A Goalscape segítségével sokkal könnyebb a fontos feladatokra koncentrálni. ?

A Goalscape legjobb funkciói

Készítsen több céltervet különböző célokhoz

Jegyzeteket fűzhet szöveggel, linkekkel, képekkel, videókkal és táblázatokkal.

Kiemelje a konkrét célterületeket dátum, előrehaladás, felelős személy és címkék szerint.

Exportálja a célokat PNG, CSV, XLSX és DOCX fájlként.

A Goalscape korlátai

A sok szektor hozzáadása megnehezíti a célok és feladatok azonosítását.

Nincs ingyenes csomag, de 14 napos próbaidőszakot kínál.

Nincs mobilalkalmazás

Goalscape árak

Pro : 9,90 USD/hó

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Goalscape értékelések és vélemények

G2: 5,0/5 (1+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (10+ értékelés)

4. Remente

via Remente

A Remente egy személyes fejlesztési alkalmazás, amely segít nyomon követni a céljait, miközben gondoskodik a mentális egészségéről. Kezdje el a előre megtervezett céltervekkel, vagy hozzon létre saját terveket, bontsa fel a célokat határidős feladatokra és emlékeztetőkre.

Használja a Remente hangulatnaplóját, hogy nyomon kövesse napi érzelmeit és leírja, hogyan érzi magát. Ez nagyon hasznos ahhoz, hogy betekintést nyerjen hangulatváltozásainak mintáiba és kezelje mentális jólétét. ?‍♂️

A Remente legjobb funkciói

Kövesse nyomon sikereit életének nyolc területén, beleértve a kapcsolatokat, az egészséget, a karriert és a pénzügyeket az életkeréken.

Nézze meg az életmód-tanácsadó napi videóit az önápolásról és a mentális egészségről!

Hozzáférés több mint 100 szakértő által írt forráshoz a termelékenységről, a célok kitűzéséről, a tudatosságról és még sok másról.

Egyszeri vagy ismétlődő emlékeztetőket állíthat be a munkafolyamatában szereplő feladatok elvégzéséhez.

A Remente korlátai

Nincs ingyenes csomag, és a hétnapos próbaidőszakhoz hitelkártyaadatok megadása szükséges.

Nem lehet ismétlődő feladatokat beállítani

A Remente árai

Havi 4,99 dollártól

Remente értékelések és vélemények

G2 : 5/5 (1 értékelés)

Capterra: N/A

5. Életcélok

a Google Play Áruházon keresztül

A Life Goals egy céltervező és megerősítő alkalmazás, amelynek segítségével dokumentálhatja és megvalósíthatja életvízióját és céljait. Négy fő részből áll:

Életcél: Írjon összefoglalót céljáról, elképzeléséről és hosszú távú céljairól.

Életcél: Állítson be célokat képekkel, leírásokkal és határidőkkel

Napló: Írja le gondolatait és ötleteit

Affirmáció: A siker vonzására szolgáló affirmációk listája, amelyeket hanggal is rögzíthet.

Az alkalmazás tartalmaz egy irányítópultot is, amelyen nyomon követheti céljait – csak helyezze őket a „Függőben” vagy „Befejezett” kategóriába.

Az életcélok legjobb tulajdonságai

Rendezze az affirmatív gondolatokat kategóriákba, például bőség, hála és önbizalom.

Állítson be emlékeztetőket az affirmatív mondatok felolvasására vagy meghallgatására.

Automatikus lejátszás testreszabható időközönként

Háttérzenét hallgatni az affirmatív mondatok olvasása közben?

Életcélok korlátai

Csak Android-eszközökön érhető el.

Az ingyenes verzióban alkalmazáson belüli hirdetések találhatók.

Életcélok árazása

Ingyenes

Egyszeri 1,99 dolláros díj fizetésével eltávolíthatja a hirdetéseket.

Életcélok értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

6. Siker varázsló

via Success Wizard

A Success Wizard segít SMART célokat kitűzni és nyomon követni, hogy megvalósítsa nagy álmait. Kezdje a valóság felmérésével, hogy azonosítsa a kihívásokat, amelyekkel szembesül, és tisztázza céljait.

Bontsa ezeket a célokat mérföldkövekre, tevékenységekre, szokásokra és rutinokra. Használja az időgazdálkodási funkciókat a szervezettség fenntartásához – ossza fel a napját időblokkokra, és kövesse nyomon, mennyi időt tölt a különböző tevékenységekkel. Ahogy elvégzi a feladatokat, vizualizálja az előrehaladását, és ünnepelje a mérföldköveket. ?

A Success Wizard legjobb funkciói

Kövesse nyomon érzelmeit a hangulatmérővel

Csatlakozzon Google és Apple naptáraihoz

Kövesse nyomon a tevékenységekre fordított időt, és vizualizálja az összefoglalót donut diagramokkal.

Kezdje és fejezze be a napját azzal, hogy naplóba írja le ötleteit, szándékait, eredményeit és tanulságait.

A Success Wizard korlátai

Az ingyenes csomag három cél, három rutin és 50 tevékenység nyomon követésére korlátozódik.

Egy kis időbe telik, mire megismeri az összes funkcióját.

A Success Wizard árai

Ingyenes

4,99 dollár havonta

Success Wizard értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

7. Kész

via Done

A Done egy szokáskövető alkalmazás, amely segít a jó szokások kialakításában és a rossz szokások elhagyásában. Kövesse nyomon szokásait naponta, hetente, havonta vagy évente.

A legtöbb szokáskövető programmal ellentétben itt kiválaszthatja a szokásainak megfelelő napokat és a napi végrehajtások számát. Ez segít olyan szokásütemtervet készíteni, amely tökéletesen illeszkedik az Ön életmódjához.

És ne aggódjon, hogy elfelejti valamit – állítson be több emlékeztetőt, hogy mindig a terv szerint haladjon.

A legjobb funkciók

Csatlakozzon az Apple HealthKithez, hogy automatikusan rögzítse egészségügyi szokásait, például a lépések számát, a testmozgás percszámát és az alvási órákat.

Kövesse nyomon a szokásait a naptár nézetben, hogy soha ne szakadjon meg a lánc.

A szokások teljesítési arányát oszlopdiagramon jelenítheti meg, és CSV-munkalapként exportálhatja.

Gondolkodjon el szokásain, és vezessen naplót róluk!

Kész korlátozások

Csak iOS-eszközökön érhető el.

Az ingyenes csomagban csak három szokást követhet nyomon.

Done árak

Ingyenes

59,99 dollár/év

Értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

8. Élettervező

via Life Planner

A Life Planner egy all-in-one alkalmazás, amely feladatok, szokások, személyes pénzügyek és naplóbejegyzések nyomon követésére szolgál. Kategorizálja a feladatokat, adjon hozzá jegyzeteket és állítson be határidőket, hogy minden rendezett és szervezett legyen.

A feladatokat fontosnak vagy sürgősnek is megjelölheti, hogy hatékonyan kezelhesse a prioritásokat. Állítson be emlékeztetőket a feladatokhoz, és amikor készen áll, indítsa el az időzítőt, hogy koncentrált maradjon. ⏰

A Life Planner legjobb funkciói

Sötét móddal rendelkezik

Több mint 270 nyelven elérhető, többek között angol, francia, holland, spanyol és kínai nyelven.

Kövesse nyomon és ábrázolja kiadásait egy donut diagramon

Adjon hozzá szöveget, fényképeket és felvételeket a naplóbejegyzéseihez.

Az Élettervező korlátai

Nincs ingyenes csomag, hét nap után előfizetés szükséges.

Egyes felhasználók alkalmi hibákról és összeomlásokról számolnak be.

A feladatok csak napi ismétlésre állíthatók be.

Life Planner árak

2,99 dollár havonta

Élettervező értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

9. Artful Agenda

via Artful Agenda

Az Artful Agenda az egyik legjobb napi tervező alkalmazás a célok és feladatok kezeléséhez. Nagyon klassz, mert úgy néz ki, mint egy papír alapú tervező, de úgy működik, mint egy digitális. Szép borítókkal, kézíráshoz hasonló betűtípusokkal, színkódolt feladatokkal, matricákkal és hangulatjelekkel testreszabhatja.

Váltson a napi, heti és havi nézetek között, hogy a saját igényeinek megfelelően tekintse meg a naptárát. A napi nézetben felsorolhatja a prioritást élvező feladatokat, időintervallumokra osztva megtervezheti a napját, jegyzeteket készíthet, sőt, nyomon követheti a vízfogyasztását is.

Az Artful Agenda legjobb funkciói

Tervezze meg étkezéseit a heti nézetben

Szinkronizálja Google, Outlook és iCal naptáraival

Maradjon inspirált a motiváló idézetekkel minden nézetben

Használja a szundi funkciót, hogy a befejezetlen feladatokat jövőbeli dátumokra tegye át.

Az Artful Agenda korlátai

Nincs ingyenes csomag, csak két hetes ingyenes próba

Korlátozott számú ingyenes borító és matrica, a prémium változatok pedig fizetősök.

Kevés betűtípus közül lehet választani, nincs lehetőség egyéni betűtípusok feltöltésére vagy kézírás betűtípussá alakítására.

Az Artful Agenda árai

34,99 dollár/év

Artful Agenda értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

10. Habitica

via Habitica

A Habitica egy termelékenységi alkalmazás, amely játékos formában követi nyomon a szokásokat. Hozzon létre egy RPG-karaktert, amely fejlődik, szintet lép és aranyat keres, miközben Ön teljesíti a szokásait, a napi feladatokat (más néven napi rutinokat) és a teendőlistákat (más néven feladatokat). Minél nehezebb a feladat, annál több aranyat keres.

Használja aranyát karakterének felszerelésére vagy egyedi jutalmak feloldására. Ezek lehetnek bármi, amit csak választ, például különleges meglepetések, extra szabadidő vagy egy filmnézős este. ?

Azoknak a játékosoknak, akik szeretnek tárgyakat gyűjteni és magasabb szintű eredményeket elérni, a Habitica remek motivációt jelent, hogy unalmas pillanatokban is produktívak maradjanak.

A Habitica legjobb funkciói

Testreszabhatja az RPG avatarokat a kívánt testalkattal, bőrszínnel, frizurával és egyéb extrákkal.

Adjon hozzá ellenőrzőlistákat és megjegyzéseket a feladatokhoz, állítsa be a nehézségi szintet, és állítsa be az ismétlési gyakoriságot.

Csatlakozzon partikhoz és kihívásokhoz, hogy más felhasználókkal együtt feleljenek egymásnak.

A Habitica webalkalmazáson, Android és iOS eszközökön keresztül érhető el.

A Habitica korlátai

Az első lépések új felhasználók számára bonyolultak lehetnek.

A pixelizált retro téma nem mindenkinek tetszik.

Könnyű függővé válni a játék elemeitől és csalni a jutalmakért.

Habitica árak

Ingyenes

4,99 dollár havonta

Habitica értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (2 értékelés)

Capterra: N/A

Vegye kézbe az irányítást az élete felett, és érje el céljait!

A megfelelő élettervező alkalmazás kiválasztása jelentősen megkönnyíti a célok kitűzését, a feladatok kezelését és a napi tervezést. A legfontosabb, hogy megtalálja azt, amelyik leginkább illeszkedik az Ön életstílusához és igényeihez. Ezért tartsa szem előtt, mely funkciók a legfontosabbak, amikor a fenti legjobb lehetőségeket értékeli.

Ha pedig olyan alkalmazást keres, amely mindezt képes megtenni, akkor a ClickUp a megfelelő eszköz a feladatra. A célok kitűzésétől és a feladatok tervezésétől a vizuális irányítópultok létrehozásáig és az előrehaladás nyomon követéséig mindent egy helyen talál. Ráadásul könnyedén összekapcsolhatja már használt alkalmazásokkal, mint például a Gmail, a Trello, az Evernote, a Slack és a Microsoft Teams.

Regisztráljon egy ingyenes ClickUp-fiókra, hogy meghatározza hosszú és rövid távú céljait, és nézze, ahogy azok valósággá válnak. ?