A 15 legjobb Google Forms alternatíva 2026-ban (ingyenes és fizetős)

Az űrlapok mindenhol jelen vannak – függetlenül attól, hogy ügyfél-visszajelzéseket gyűjt, potenciális ügyfeleket keres, vagy egy rendezvényre érkező visszajelzéseket kezel.

És ha valaha is kellett már gyorsan összeállítania egy kérdőívet, valószínűleg a Google Forms-hoz fordult. Ingyenes, könnyen használható, és jól integrálódik a Google Sheets-szel, ami megmagyarázza, miért választják sokan.

De van egy bökkenő: nem tökéletes. A Google Forms sablonjai és tervezési lehetőségei alapszintűek. A platformon hiányoznak a fejlett elemzési funkciók, és ha offline adatgyűjtésre vagy komoly testreszabásra van szüksége, akkor nincs szerencséje. Számos kiváló alternatíva létezik a Google Forms helyett, amelyek széles körű szolgáltatásokat és funkciókat kínálnak. A ClickUp beépített Forms funkciójával válaszokat gyűjthet, azokat közvetlenül végrehajtható feladatokká alakíthatja, és beépítheti őket a szélesebb körű munkafolyamatokba, míg a Typeform vonzó, interaktív kialakításáról ismert. A Microsoft Forms kiváló választás azok számára, akik a Microsoft ökoszisztémában dolgoznak, a Zoho Forms pedig megbízható választás az automatizálásra és integrációkra szoruló vállalkozások számára. A Formstack kiválóan alkalmas fejlett munkafolyamatokhoz és vállalati igényekhez.

A mai csapatok többsége nem csupán a nehézkes űrlapokkal küzd, hanem a munkaterhelés túlterjedésével is. A túl sok, egymástól független eszköz, a szétszórt adatok és a manuális nyomon követés rontják a termelékenységet. A megfelelő űrlapszerkesztőnek egyszerűsítenie kell a káoszt, nem pedig tovább növelnie azt.

Valójában a marketingesek 80%-a az automatizálásra alkalmas űrlapszerkesztőket részesíti előnyben a potenciális ügyfelek megszerzéséhez és ápolásához. Tehát, ha úgy érzi, hogy a Google Forms már nem felel meg az elvárásainak, szerencséje van.

Összegyűjtöttük a legjobb Google Forms alternatívákat, hogy segítsünk Önnek intelligensebb, hatékonyabb online űrlapok létrehozásában – mindezt gond nélkül és a költségvetését terhelve.

A legjobb Google Forms alternatívák áttekintése

Eszköz A legjobb funkciók Legalkalmasabb *Árak ClickUp • Egyedi űrlapmezők és feltételes logika • A válaszok azonnali feladattá alakítása • Műszerfalak, automatizálások, sablonok Olyan csapatok számára, amelyek az űrlapokat szorosan összekapcsolni szeretnék a feladatkezeléssel és a munkafolyamatokkal Örökös ingyenes csomag; fizetős csomagok 7 USD/felhasználó/hónap áron Jotform • Több mint 10 000 sablon • Több mint 32 fizetési átjáró • Offline adatgyűjtés • Többnyelvű űrlapok Fizetési funkcióval rendelkező és globális használatra alkalmas űrlapokra szoruló vállalkozások Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 39 USD/hó-tól Zoho Forms • Natív Zoho ökoszisztéma-integrációk • Feltételes logika és automatizálás • Offline mobil beküldések A Zoho alkalmazásokat már használó csapatok Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 10 USD/hó-tól Formidable Forms • Fejlett adatnézetek • Front-end adatmegjelenítés • Többoldalas űrlapok • PDF-készítés Adatvezérelt megjelenítést igénylő WordPress-webhelyek Fizetős csomagok 79 dollártól/év Typeform • Egyszerre egy kérdéses felhasználói felület • Elágazási logika • Fizetés beszedése • Több mint 120 integráció A beszélgetéses felmérésekre és a potenciális ügyfelek minősítésére összpontosító csapatok Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 29 USD/hó-tól Paperform • Landing page stílusú űrlapok • Rich media beágyazás • Egyedi CSS • Termékkatalógusok Márkás, konverzióközpontú űrlapokat készítő marketingcsapatok Nincs ingyenes csomag; fizetős csomagok 29 USD/hó-tól Cognito Forms • Fejlett számítási motor • Egyéni képletek • Feltételes logika • Biztonságos fizetések Számításigényes megrendelési és pénzügyi űrlapokat használó vállalkozások Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 19 USD/hó-tól SurveyMonkey • Szakértői kérdésbank • Fejlett elemzések • Érzelemelemzés • Többféle exportformátum Kutatási szintű, nagy adatmennyiségű felméréseket végző csapatok Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 99 USD/hó-tól Formstack • HIPAA és SOC 2 megfelelés • Munkafolyamat-automatizálás • Elektronikus aláírások • Fájlgenerálás Alkalmazási példák az egészségügyben, a jogi szektorban és a vállalati automatizációban Fizetős csomagok 99 USD/hó-tól Wufoo • Valós idejű vizuális jelentések • Automatikusan frissülő irányítópultok • Válaszok számának korlátozása • Fizetési integrációk Azok a csapatok, amelyek prioritásként kezelik az űrlapok jelentését és elemzését Fizetős csomagok 22 USD/hó-tól WPForms • WordPress-be integrálható • Hozzáférés-vezérlés és űrlapzár • AI-alapú szerkesztő • Több mint 2000 sablon WordPress-felhasználók, akiknek biztonságos, egyszerű űrlapokra van szükségük Fizetős csomagok 99 USD/évtől 123FormBuilder • Automatikus nyelvfelismerés • Offline mód • Feltételes logika • Több mint 2000 sablon Többnyelvű űrlapokat készítő globális csapatok Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 37 USD/hó-tól HubSpot Form Builder • Natív CRM-szinkronizálás • Fokozatos profilalkotás • Lead-pontozás • Marketingautomatizálás Az automatizált potenciális ügyfelek generálására összpontosító marketingcsapatok Ingyenes a HubSpot CRM-mel; fizetős a Marketing Hub-bal Ninja Forms • Teljes API-hozzáférés • Egyedi munkafolyamatok • Fájlfeltöltés és fizetések • Fejlesztői kapcsolódási pontok Fejlesztőknek, akiknek mélyreható WordPress űrlap-testreszabásra van szükségük Ingyenes alapszolgáltatás; fizetős csomagok 99 USD/évtől Formsite • Mezőszintű titkosítás • Szerepköralapú hozzáférés • Adattárolás • Megfelelőségi követelményeknek megfelelő biztonság Különösen érzékeny vagy szabályozott adatokat kezelő csapatok Fizetős csomagok 24,95 dollártól havonta

Mire kell figyelnie egy Google Forms alternatíva kiválasztásakor?

Mielőtt kiválasztaná a Google Forms versenytársainak listájáról a megfelelőt, vegye figyelembe az alábbi kulcsfontosságú jellemzőket:

Automatizált feltételes logika : Válasszon olyan Google Forms alternatívát, amely a korábbi válaszok alapján dinamikusan megjeleníti vagy elrejti a kérdéseket, így személyre szabottabb, vonzóbb felméréseket készíthet Válasszon olyan Google Forms alternatívát, amely a korábbi válaszok alapján dinamikusan megjeleníti vagy elrejti a kérdéseket, így személyre szabottabb, vonzóbb felméréseket készíthet

Egyedi arculat és rugalmas tervezés: Keressen olyan megoldást, amely lehetővé teszi logók, színek és egyedi stílusok hozzáadását, hogy azok illeszkedjenek a márkájához

Rendelkezésre álló elemzések és jelentések: Válasszon olyan eszközt, amely diagramokat, többféle exportformátumot és automatikus betekintést kínál az adatelemzés egyszerűsítése érdekében

Számos harmadik féltől származó integráció: Győződjön meg arról, hogy a szolgáltatás összekapcsolható CRM-ekkel, e-mail eszközökkel és egyéb alkalmazásokkal a zökkenőmentes adatmegosztás és a munkafolyamat hatékonysága érdekében

Fejlett biztonsági és megfelelőségi funkciók: Ellenőrizze a GDPR-nak való megfelelést, a titkosítást és a részletes hozzáférés-vezérlést, ha érzékeny adatokat kezel

👀 Tudta ezt? Mielőtt önálló termék lett volna, a Google Forms 2008-ban a Google Docs csomag részeként indult. Az idők folyamán új funkciókkal és integrációkkal bővült, majd 2016-ban önálló eszközzé vált, hogy jobban támogassa az adatgyűjtést és az együttműködést.

A 15 legjobb Google Forms alternatíva

Készen áll arra, hogy megtalálja az igényeinek leginkább megfelelő űrlapkészítőt? Íme a 15 legjobb alternatíva:

1. ClickUp (A legjobb testreszabható űrlapok készítéséhez, adatgyűjtéshez és elemzéshez)

Kezdje el használni a ClickUp Forms szolgáltatást Készítsen interaktív és dinamikus űrlapokat a ClickUp segítségével a fejlett funkciók használatával

A ClickUp egyértelműen az első számú választás, valóban mindenre kiterjedő alkalmazás a munkához. Ötvözi a hatékony űrlapkészítést a termelékenységi és együttműködési eszközökkel, így minden munkája egy helyen marad.

És a legjobb az egészben? Az összegyűjtött válaszokat könnyedén feladatokká alakíthatja. Akár alkalmazotti visszajelzéseket gyűjt, piackutatást végez, vagy fizetéseket és számlákat kezel, a ClickUp űrlapnézet segítségével könnyedén rendszerezheti és összekapcsolhatja az összes adatot.

Szüntesse meg a kézi munkát az adatgyűjtés és a feladatkiosztás teljes folyamatának automatizálásával a ClickUp Automations segítségével

A Google Forms-szal ellentétben a ClickUp Forms intelligens feltételes válaszokat kínál, így az űrlapok valós időben alkalmazkodnak a felhasználói bevitelekhez.

Az eredmény? Innovatívabb, személyre szabottabb élmény a válaszadók számára. A teljesen új Forms Hub központi irányító központként működik, amely azonnali hozzáférést és egyszerűsített kezelést biztosít az összes űrlapjához, a hibajelentésektől a kampánykérésekig.

Az űrlapjait olyan funkciókkal is elegánsabbá teheti, mint az információs blokkok és a kérdésleírások, amelyek egyértelmű kontextust és útmutatást nyújtanak a válaszadóknak, biztosítva a pontos és hatékony adatgyűjtést. De ez még nem minden! Használja ki a ClickUp Brain AI-alapú el emzés ét , hogy az összes választ felhasználható eredményekké alakítsa. Ez a kontextusra és a kapcsolódó intelligenciára való összpontosítás segít a csapatoknak elkerülni az AI-túlterjedést, ahol a széttagolt AI-eszközök több zavart okoznak, mint egyértelműséget.

Nincs több időpazarlás a válaszokból nyert információk összegzésével.

Kérje meg a ClickUp mesterséges intelligenciáját, hogy segítsen az adatok elemzésében

Személyre szabhatja űrlapjait, hogy azok illeszkedjenek márkaidentitásához a testreszabható borítóképek, háttérképek és gombszínek segítségével. Az esztétika mellett a ClickUp megerősítette integrációit is, beleértve a továbbfejlesztett Zapier-integrációt és a ClickUp API-n keresztüli csevegőintegrációk létrehozásának lehetőségét, ami megkönnyíti a zökkenőmentes munkafolyamat-automatizálást.

Ráadásul a ClickUp több mint 100 automatizálási sablonjával egyszerűsítheti a válaszok gyűjtését és elemzését, így időt takaríthat meg, miközben minden zökkenőmentesen működik.

Például automatizálhatja a potenciális ügyfelek továbbítását, és azonnal feladatokat rendelhet hozzájuk az értékesítési és marketing csapatok számára. Ezzel rendszerezheti az űrlapokra érkező válaszokat, és biztosíthatja a megfelelő időben történő nyomon követést – így több potenciális ügyfelet tud ügyféllé alakítani. Akár automatikus e-maileket és értesítéseket is beállíthat, így egyetlen válasz sem maradhat figyelmen kívül!

És a legjobb az egészben? Mindent szinkronizálhat a ClickUp CRM-mel, így ügyfelei adatai mindig naprakészek és elérhetők lesznek az egész platformon. Ha minden információja egy helyen van, könnyebb, mint valaha olyan űrlapokat készíteni, amelyek a megfelelő adatokat rögzítik és jobb döntések meghozatalát segítik elő. Nincs sok ideje? Semmi gond! Böngésszen a sablonkönyvtárban, és válasszon ki egy kész űrlapot, amely megfelel az Ön igényeinek.

Íme a legjobb választásaink!

Ingyenes sablon letöltése Pár perc alatt gyűjtsön visszajelzéseket a ClickUp visszajelzési űrlap sablonjának az Ön igényeihez való testreszabásával

Ha visszajelzési űrlapot szeretne készíteni felhasználói, ügyfelei vagy alkalmazottai számára, kezdje a ClickUp visszajelzési űrlap sablonjával. Ez a teljes mértékben testreszabható sablon kiválóan alkalmas márkának megfelelő felmérések tervezésére, értelmes adatok gyűjtésére, valamint azok elemzésére termékdöntések és trendminták meghatározása céljából.

Ha azonban valami egyszerűbbet szeretne, nézze meg a ClickUp űrlap-sablont. Ez egyéni mezőkkel rendelkezik, amelyek segítségével bármilyen típusú űrlapot vagy kérdőívet készíthet, amely biztonságosan gyűjti össze a pontos válaszokat, és megfelel a szabályozási előírásoknak és az iparági szabványoknak.

A ClickUp előnyei

Testreszabhatja az űrlapmezőket a ClickUp Custom Fields segítségével, hogy a megfelelő adatokat gyűjthesse össze

Alakítsa az űrlapokra érkező válaszokat ClickUp-feladatokká, hogy könnyedén nyomon követhesse, kezelhesse és kioszthassa őket

Készítsen gyorsan űrlapokat a ClickUp űrlap-sablonok segítségével felmérésekhez és kérésekhez

Elemezze az adatokat valós időben a ClickUp Dashboards és a testreszabható nézetek, például a Lista, a Naptár vagy a Tábla segítségével

Automatizálja az ismétlődő feladatokat egyedi automatizálási kiváltó eseményekkel és műveletekkel, hogy időt takarítson meg

Zökkenőmentesen integrálható olyan eszközökkel, mint a Google Sheets, a Slack és a Zapier

A ClickUp korlátai

Kis tanulási görbe az új felhasználók számára

Egyes funkciók nem érhetők el a mobilalkalmazásban

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és minősítések

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4300 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A Clickup Forms segítségével könnyedén továbbíthatjuk a kéréseket egyik csapatból a másikba. Az űrlapbejegyzések feladatokká alakulnak, és ezeket a kéréseket egy táblán követhetjük nyomon, hogy az érintettek és a csapatvezetők tájékozódhassanak az előrehaladásról, az akadályokról vagy a függőségekről. Ez átláthatóságot biztosít minden érintett számára, és garantálja, hogy a feladatok a lehető leggyorsabban el legyenek végezve.

2. Jotform (A legjobb fizetési funkcióval integrált űrlapok készítéséhez)

via Jotform

A Jotform segítségével könnyedén készíthet fejlett űrlapokat több mint 10 000 sablon és részletes testreszabási lehetőségek segítségével – ellentétben a legtöbb más fejlett űrlapszerkesztővel, ehhez nincs szükség hosszú tanulási folyamatra.

A drag-and-drop szerkesztő támogatja a munkafolyamatok automatizálását, a feltételes logikát, a többnyelvű űrlapokat és a részletes elemzéseket.

Beágyazhat PDF-fájlokat, aláírásokat gyűjthet a DocuSign segítségével, és testreszabhatja a fizetési folyamatokat. A Smart Payments Forms segítségével feloszthatja a fizetéseket, részletfizetést állíthat be és feltételes logikát alkalmazhat – ezek ritka előnyök más űrlapkészítőknél.

A Jotform legjobb funkciói

Használjon több mint 100 témát személyre szabott fizetési űrlapok, felmérések és egyéb dokumentumok létrehozásához

Automatizálja az olyan feladatokat, mint a számlák, jelentések, e-mailes emlékeztetők és automatikus válaszok generálása

Fogadjon fizetéseket 32 fizetési átjárón, ACH-n, hitel- és betéti kártyákon, valamint e-csekkeken keresztül

Gyűjtse az adatokat offline módban a Jotform Mobile Forms segítségével

Fordítsa le az űrlapokat több mint 130 nyelvre a globális elérés érdekében

Több mint 150 eszközzel integrálható, beleértve olyan CRM-eket, mint a HubSpot, és olyan e-mail szolgáltatásokat, mint a Mailchimp.

A Jotform korlátai

A ingyenes verzióban csak minimális számú űrlap áll rendelkezésre

Az automatizálások meglehetősen egyszerűek

A Jotform árai

Starter: Ingyenes

Bronz: 39 USD/hó

Silver: 49 USD/hó

Gold: 129 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Jotform értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 3400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2800 értékelés)

Mit mondanak a Jotformról a valódi felhasználók?

A színházi műsorfüzetek hirdetéseinek értékesítésével foglalkozó nagy önkéntes csapat segítségével a Jotform drámai módon megváltoztatta a munkafolyamatunkat. Olyan egyszerű összegyűjteni az összes információt egy helyen. Hirdetési adatok, fizetés – mindez egy egyszerű, könnyen használható űrlapon. Nincs többé papír alapú űrlap és többféle fizetési mód nyomon követése. Nincs többé kihagyott hirdetés, mert valaki nem töltötte ki helyesen a papírokat.

💡 Profi tipp: Átáll a Google Forms-ról vagy a Microsoft Forms-ról a Jotformra? Az összes meglévő űrlapját zökkenőmentesen átviheti, anélkül, hogy bármilyen adatot elveszítene!

3. Zoho Forms (A legjobb űrlapkészítéshez a Zoho ökoszisztémán belül)

via Zoho For ms

A Zoho all-in-one üzleti csomagja sok vállalat számára első számú választás, és a Zoho Forms is tökéletesen illeszkedik ebbe a környezetbe. Drag-and-drop szerkesztőt kínál több mint 30 mezőtípussal, feltételes logikát a dinamikus űrlapokhoz, valamint automatizálási funkciókat a potenciális ügyfelek rögzítéséhez, riasztások küldéséhez és adatok gyűjtéséhez.

A Zoho alkalmazásokkal (CRM, Books, Projects) integrálva minden beküldés extra csatlakozók nélkül szinkronizálódik, automatizálva olyan feladatokat, mint a számlázás, az e-mailes válaszok és a projektfrissítések.

A Zoho Forms legjobb funkciói

Beágyazhatja az űrlapokat weboldalakra és közösségi médiára

Feladatok kiosztása, szerepkörök meghatározása és az előrehaladás nyomon követése

Fogadjon fizetéseket közvetlenül az űrlapokon keresztül

Szerezzen betekintést a beépített elemzési funkciók segítségével

Biztosítsa a biztonságot fejlett adatvédelemmel

Hozzáférés és űrlapok elküldése offline módban a mobilalkalmazáson keresztül

A Zoho Forms korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Nincsenek AI-funkciók

A mobilalkalmazás felhasználói felülete nem túl intuitív

A Zoho Forms árai

Minden csomag éves előfizetéssel vehető igénybe.

Örökre ingyenes

Alapszint: 10 USD/hó

Standard: 25 USD/hó

Professzionális: 50 USD/hó

Prémium: 90 USD/hó

A Zoho Forms értékelései és véleményei

G2: 4,4/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 100 értékelés)

Mit mondanak a Zoho Forms-ról a valódi felhasználók

Jelenleg a Zohoform csak más Zoho-termékekkel, például a Zoho CRM-mel való integrációt támogatja. Ez azt jelenti, hogy ha más népszerű eszközökkel való integrációk szélesebb körét keresi, akkor korlátozottnak érezheti magát. Fontos, hogy mérlegelje saját igényeit, és megbizonyosodjon arról, hogy a Zoho Form megfelel-e a kívánt integrációs lehetőségeknek, mielőtt elkötelezi magát a platform mellett.

4. Formidable Forms (A legjobb WordPress-oldalakhoz, fejlett adatmegjelenítéssel)

via Formidable Forms

Ha adatokat kell kezelnie és közvetlenül a WordPress-oldalán kell megjelenítenie – legyen szó álláshirdetésekről, ingatlanhirdetésekről vagy címjegyzékekről –, akkor a Formidable Forms a megfelelő választás az Ön számára.

A Views funkcióval összegyűjtheti az űrlapok kitöltéseit, és azonnal megjelenítheti azokat egyedi formátumokban, például táblázatokban, naptárakban vagy interaktív listákban – kódolás nélkül. Több mint 200 sablon, automatizálási eszköz és zökkenőmentes integráció segítségével gyorsan létrehozhat komplex, adatközpontú alkalmazásokat.

A Formidable Forms legjobb funkciói

Készítsen és alakítson ki űrlapokat a drag-and-drop szerkesztővel

A beküldések megjelenítése egyedi felhasználói nézetekben

Ossza fel a hosszú űrlapokat többoldalas szakaszokra, automatikus mentéssel a válaszokhoz

Automatizálja az űrlapok elérhetőségét előre beállított megnyitási/zárási dátumokkal

Védje az űrlapokat a beépített spamszűrő eszközökkel

Készítsen PDF-fájlokat számlákhoz, tanúsítványokhoz és egyebekhez

A Formidable Forms korlátai

Mélyreható tanulási görbe, különösen a stílusok és a nézetek tekintetében

A mezők és feltételek nagy száma miatt hibásan működő felület

A Formidable Forms árai

Az alábbi árak mindegyike kedvezmény nélküli, éves számlázású.

Alap: 79 USD/év

Plus: 199 USD/év

Üzleti: 399 USD/év

Elite: 599 USD/év

A Formidable Forms értékelései és véleményei

G2: 4,8/5 (több mint 80 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 100 értékelés)

💡 Profi tipp: Ne elégedjen meg egy univerzális űrlapmal – végezzen A/B-teszteket, hogy összehasonlítsa a különböző elrendezéseket, mezőelrendezéseket és dizájnokat. Teszteljen különböző változatokat, például egyoszlopos és többoszlopos formátumokat, többlépcsős űrlapokhoz tartozó haladási sávokat vagy különböző CTA-gombok elhelyezkedéseit, hogy megnézze, melyik változat eredményez magasabb kitöltési arányt. A kisebb módosítások is jelentős hatással lehetnek a felhasználói elkötelezettségre és a konverziókra!

5. Typeform (A legjobb beszélgetésszerű űrlapok készítéséhez)

via Typeform

A felmérések elengedhetetlenek a visszajelzésekhez, de unalmasak is lehetnek. A Typeform megoldja ezt a problémát azzal, hogy az űrlapokat vonzó, csevegésszerű élménnyé alakítja.

Ahelyett, hogy a felhasználókat egy teljes oldalas kérdőívvel terhelné, mint a Google Forms, a Typeform egyszerre csak egy kérdést tesz fel, így zökkenőmentes, interaktív folyamatot teremt. Ráadásul a felhasználók még az ingyenes csomagban is korlátlan számú űrlapot készíthetnek.

Az elágazó logikának és a személyre szabott nyomon követésnek köszönhetően ez inkább beszélgetésnek tűnik, mint felmérésnek – tökéletes megoldás potenciális ügyfelek minősítéséhez, ügyfél-visszajelzésekhez vagy olyan kvízekhez, ahol fontos a kitöltési arány.

A Typeform legjobb funkciói

Használjon több mint 28 kérdés típust ugrási logikával és elágazásokkal

Beágyazhatja az űrlapokat weboldalakra, vagy megoszthatja őket a közösségi médián keresztül

Fogadjon fizetéseket a PayPal és a Stripe integrációk segítségével

Kövesse nyomon a válaszokat egyedi azonosítók segítségével a jobb betekintés érdekében

Készítsen részletes jelentéseket a kitöltési arányokról és mintázatokról

Csatlakozzon több mint 120 harmadik féltől származó alkalmazáshoz, például a Calendlyhez és a Slackhez

A Typeform korlátai

A túl sok tervezési lehetőség zavaró lehet

Nem a legideálisabb eszköz a potenciális ügyfelek megszerzéséhez

Költséges a kis- és középvállalkozások számára

A Typeform árai

Alapcsomagok:

Örökre ingyenes

Alap: 29 USD/hó

Plus: 59 USD/hó

Üzleti: 99 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Növekedési tervek:

Growth Essentials: 199 USD/hó

Growth Pro: 349 USD/hó

Growth Custom: Egyedi árazás

Typeform értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 750 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 850 értékelés)

Mit mondanak a Typeformról a valódi felhasználók?

Kiválóan bevált a tervezési megoldásokkal kapcsolatos visszajelzések gyűjtésében: lehetővé tette, hogy több felhasználótól érkező véleményeket összegyűjtsem, és úgy rendszerezzem, hogy mérlegelhessem a funkciók fontossági sorrendjét és a felmerült aggályokat. Néha frusztráló volt, hogy fizetési korlátokba ütköztem, de ez nem volt váratlan egy fizetős szolgáltatás esetében.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 92%-a következetlen módszereket alkalmaz a teendők nyomon követésére, ami elmulasztott döntésekhez és késleltetett végrehajtáshoz vezet.

6. Paperform (A legjobb landing page-szerű marketing űrlapok készítéséhez)

via Paperform

Egyes marketingcsapatok nem csak űrlapokat készítenek, hanem teljes értékű céloldalakat is terveznek. Hogyan? Olyan eszközökkel, mint a Paperform.

Ez a Google Forms alternatíva tökéletes vizuálisan vonzó, konverzióra fókuszált űrlapok készítéséhez, amelyek inkább professzionális weboldalaknak tűnnek. A merev űrlapszerkesztőktől eltérően a Paperform lehetővé teszi a tartalom szabad elrendezését, kérdések, képek, videók és szövegek keverését, mintha egy dokumentumot szerkesztene.

Ezért használják a csapatok termékbevezetésekhez, jelentkezésekhez és márkás felmérésekhez.

A Paperform legjobb funkciói

Készítsen webes űrlapokat, céloldalakat és kvízeket több mint 700 elrendezés és 500 sablon segítségével

Személyre szabhatja az űrlapokat képekkel, videókkal, fejlécekkel és formázott szöveggel

Gyűjtse össze a látogatói adatokat PPC-hirdetésekhez és célzott kampányokhoz

Készítsen termékkatalógusokat rendelési és fizetési lehetőségekkel

Beágyazhat űrlapokat weboldalakba egyéni CSS-sel

Integrálja több mint 2000 eszközzel, például a Slackkel, az Asanával és a Dropboxszal

A Paperform korlátai

Korlátozott PDF-funkciók és hiányzó PDF-beolvasás

A fejlett funkciók használatának megtanulása meglehetősen bonyolult

Nincs ingyenes verzió

A Paperform árai

Essentials: 29 USD/hó

Pro: 59 USD/hó

Üzleti: 129 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

A Paperform értékelései és véleményei

G2: 4,5/5 (több mint 40 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak a Paperformról a valódi felhasználók?

Elégedett vagyok azzal, amit a Paperformmal elértem; talán az egyetlen dolog, ami zavar, hogy a tanulási görbe kicsit hosszabb volt, mint amikor a Typeformot használtam, és úgy tűnik, nem találom, hogyan lehet az űrlapokat törlés helyett archiválni. Végül létrehoztam egy mappát.

7. Cognito Forms (A legjobb számításigényes űrlapok készítéséhez)

A Cognito Forms okos választás, ha vállalata komplex számításokkal foglalkozik. Ez a fejlett űrlapszerkesztő képes valós idejű árazás, adószámítások és egyéni képletek kezelésére – tökéletes részletes megrendelőlapok, számlák és pénzügyi alkalmazásokhoz.

Hatékony számítási motorja automatizálja a bonyolult matematikai műveleteket, alkalmazza az adókulcsokat vagy kedvezményeket, és az eredményeket akár testreszabott PDF-fájlokba is beilleszti. Emellett munkafolyamat-automatizálást, biztonságos fizetésbeszedést és rugalmas drag-and-drop szerkesztőt is tartalmaz.

A Cognito Forms legjobb funkciói

Testreszabhatja a betűtípusokat, a beviteli stílusokat és a színeket a drag-and-drop szerkesztővel

Használjon több mint 17 kérdés típust, beleértve az árak és a pénznem mezőket is

Automatizálja a számításokat a beépített képletmotor segítségével

Alkalmazzon feltételes logikát, hogy csak a releváns mezőket jelenítse meg

Több mint 150 sablon áll rendelkezésre különböző űrlap típusokhoz

Fizetések beszedése a Square vagy a PayPal segítségével

A Cognito Forms korlátai

Korlátozott tervezési és formázási lehetőségek

Kevesebb közvetlen integráció

A Cognito Forms árai

Egyéni: Örökre ingyenes

Pro: 19 USD/hó

Csapat: 39 USD/hó

Vállalati: 129 USD/hó

A Cognito Forms értékelései és véleményei

G2: 4,5/5 (több mint 80 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 130 értékelés)

A Cognito Forms egy jól átgondolt platform, amely biztosítja a rugalmasságot, a testreszabási lehetőségeket és a feltételes logikát, amelyek szükségesek ahhoz, hogy olyan űrlapokat készítsen, amelyek szinte mindenre képesek, amire csak szüksége lehet, vagy amit el tud képzelni. A munkafolyamatok segítségével automatizálhatja bizonyos funkciókat. A szerepkörök segítségével meghatározhatja, hogy mely mezők legyenek láthatóak, kötelezőek vagy rejtettek bizonyos személyek számára. Sok különböző platformot megvizsgáltam, mielőtt a Cognito Forms mellett döntöttem. Ez valóban sokkal hatékonyabbá tette a folyamatainkat.

8. SurveyMonkey (A legjobb adatigényes felmérések készítéséhez)

via SurveyMonkey

A SurveyMonkey sokkal hatékonyabb platformot kínál, mint a Google Forms – különösen professzionális kutatások és adatelemzések esetén.

Fejlett testreszabási és elemzési funkciói révén ideális megoldás mindenre, a piackutatástól a munkavállalói elégedettségi felmérésekig.

Ráadásul a több mint 2000 szakértők által írt, előzetesen tesztelt kérdésből álló kérdésbank segít a megfelelő kérdéseket feltenni, az Ön céljaihoz igazított intelligens javaslatokkal.

A SurveyMonkey legjobb funkciói

Használjon több mint 15 kérdés típust célzott felmérések készítéséhez

Növelje a pontosságot a feltételes elágazások és az ugrási logika segítségével

Helyezzen el kérdőíveket az e-mailekben, hogy növelje a válaszadási arányt

Adatelemzés a WordCloud és a Sentiment Analysis segítségével

Az eredmények exportálhatók CSV, XLS, PDF, PPT és SPS formátumokban

A SurveyMonkey korlátai

A felhasználói felület kezelése kihívást jelenthet

A fejlett funkciók és a részletes elemzések csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

A SurveyMonkey árai

Alapszintű: Ingyenes

Premier Annual: 1428 USD/év

Advantage Annual: 468 USD/év

Standard havi csomag: 99 USD/hó

Team Advantage: 25 USD/hó (éves számlázás)

Team Premier: 75 USD/hó (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

SurveyMonkey értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 22 900 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 10 000 értékelés)

Mit mondanak a SurveyMonkey-ról a valódi felhasználók?

Nem vagyok adatspecialista, de ez a szolgáltatás lehetővé teszi számomra az adatok biztonságos tárolását és felhasználását. Tetszik, hogy tartalmaz iparági szabványnak megfelelő válaszjavaslatokat. Mivel nem vagyok igazi adatguru, úgy gondolom, hogy könnyű félreérteni az eredményeimet! Emellett egy „lite” felhasználó számára kissé drága a kollégák hozzáadása és az extra funkciók igénybevétele.

9. Formstack (A legjobb automatizált egészségügyi és jogi űrlapok készítéséhez)

via Formstack

A Formstack nem csupán egy űrlapkészítő – hanem egy teljes értékű munkahelyi termelékenységi platform, amelyet széles körben használnak az egészségügyi, jogi és pénzügyi ágazatokban.

Az űrlapkészítésen túl a beküldött adatokból egyedi fájlokat generál, beleértve szerződéseket, ajánlatokat és megállapodásokat. Az eszköz feltételes tartalmakat, dinamikus mezőket és elektronikus aláírásokat is támogat, miközben megfelel a szigorú HIPAA és SOC 2 megfelelőségi szabványoknak.

A Formstack legjobb funkciói

Drag-and-drop szerkesztő több mint 300 testreszabható sablonnal

Importáljon űrlapokat más platformokról a Form Importer segítségével

Blokkolja a spameket a láthatatlan reCAPTCHA segítségével

Biztosítsa adatait SSL titkosítással, valamint a GDPR és a HIPAA előírásainak való megfeleléssel

Szerezzen betekintést a valós idejű elemzések segítségével

Automatizálja a munkafolyamatokat az adatok továbbításával és több mint 260 alkalmazással való integrációval

A Formstack korlátai

Korlátozott betűtípus- és formázási lehetőségek

A felhasználói felület hibás lehet és zavaróvá válhat

Az adatok nem exportálhatók különböző formátumokban

A Formstack árai

Forms: 99 USD/hó

Csomag: 299 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Formstack értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4/5 (több mint 100 értékelés)

10. Wufoo (A legjobb űrlapjelentésekhez és elemzésekhez)

via Wufoo

Ha vállalata részletes vizuális jelentésekre és irányítópultokra támaszkodik, a Wufoo egyszerűvé teszi az adatelemzést.

Valós idejű frissítésekkel, pivot táblákkal, dinamikus diagramokkal és kereszttáblázatokkal rendelkező egyedi jelentéseket készít – nincs szükség további eszközökre. Emellett automatizálhatja a jelentések megosztását, és beállíthat olyan irányítópultokat, amelyek frissülnek, amint új adatok érkeznek.

A Wufoo legjobb funkciói

Válasszon a több mint 400 űrlap-sablon közül, vagy tervezze meg sajátját a Theme Designer segítségével

Lehetővé teszi a válaszadók számára, hogy fájlokat töltsenek fel közvetlenül az űrlapokon keresztül

Védje adatait 256 bites SSL titkosítással

Készítsen egyedi jelentéseket automatikusan frissülő irányítópultokkal, és elemezze az űrlapokat a beépített elemzési funkciók segítségével

Állítson be korlátokat az űrlapok lezárására a válaszok számának elérése vagy a határidő lejárta után

Csatlakozzon több mint 2000 alkalmazáshoz, beleértve olyan fizetési átjárókat is, mint a PayPal

A Wufoo korlátai

A felület elavultnak tűnik, és nem feltétlenül felhasználóbarát

A widgetek lehetőségei más eszközökhöz képest alapszintűek

Nem támogatja az offline űrlapokat

A Wufoo árai

Starter: 22 USD/hó

Professional: 39 USD/hó

Fejlett: 99 USD/hó

Ultimate: 249 USD/hó

Wufoo értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (290+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

💡 Érdekesség: A SurveyMonkey 2011-ben felvásárolta a Wufoo-t. Azóta a Wufoo átvette a SurveyMonkey csúcsminőségű biztonsági rendszerét, és most már közvetlenül integrálódik a platformba – így a SurveyMonkey-fiókjából kezelheti a Wufoo-bejegyzéseket.

11. WPForms (A legjobb egyszerű űrlapok készítéséhez a WordPressen)

A WordPress-webhelyek tulajdonosainak elengedhetetlen eszköze, a WPForms egy kezdőbarát űrlapkészítő, amely zökkenőmentesen integrálható a WordPress-bővítményekkel.

Rendkívül testreszabható és biztonságos, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy exkluzív űrlapokat, időkorlátozott beküldéseket vagy zárt tartalmakat hozzanak létre – tökéletes megoldás tagfelvételekhez, különleges ajánlatokhoz vagy időkorlátozott regisztrációkhoz.

A WPForms-ot a robusztus hozzáférés-vezérlés teszi különlegessé. Jelszóval védheti az űrlapokat, beállíthat felhasználói szerepkör-korlátozásokat, korlátozhatja a beküldéseket, ütemezheti a rendelkezésre állást, vagy akár csak azoknak a felhasználóknak adhat hozzáférést, akik megvásároltak vagy megtekintettek bizonyos tartalmakat.

A WPForms legjobb funkciói

Tegye még jobbá az űrlapokat olyan kiegészítőkkel, mint a Surveys & Polls és a Form Pages

Testreszabhatja az űrlapmezőket egy AI-alapú űrlapszerkesztő segítségével

Korlátozza a hozzáférést a Form Locker kiegészítő segítségével

Azonnali űrlapkészítés több mint 2000 ingyenes sablon segítségével

Blokkolja a spameket a Captcha és a Google reCAPTCHA segítségével

Csatlakozzon több mint 7000 alkalmazáshoz a beépített integrációk és a Zapier segítségével

A WPForms korlátai

A testreszabáshoz CSS-ismeretekre van szükség

A fejlett funkciók és integrációk a magasabb szintű csomagokban érhetők el

Más eszközökhöz képest drága

A WPForms árai

Alap: 99 USD/hó

Plus: 199 USD/hó

Pro: 399 USD/hó

Elite: 599 USD/hó

WPForms értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 900 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (20+ értékelés)

Minden adat az Önnél marad (ez különösen fontos, ha olyan információkat gyűjt, amelyeket nem szeretne megosztani a Google-lal vagy más szolgáltatásokkal). A válaszadók bejelentkezés vagy harmadik fél fiókjának használata nélkül is válaszolhatnak (a Google Forms használatához Google-fiók szükséges). Rövid tanulási idő után könnyen használható.

12. 123FormBuilder (A legjobb többnyelvű űrlapok készítéséhez)

Ha vállalata globális közönséget szolgál ki, űrlapjainak több nyelvre is alkalmazkodniuk kell. A 123FormBuilder egyszerűsíti ezt azáltal, hogy automatikusan felismeri a felhasználó helyét, és az űrlapokat a felhasználó által preferált nyelven jeleníti meg. Ezenkívül egységesíti a válaszokat a különböző nyelvek között, miközben megőrzi a szabályokat, a formázást és a számításokat.

Ez az intuitív és megfizethető platform minimális tanulási időt igényel. Lehetővé teszi az elemek húzását és elhelyezését, a beállítások módosítását, valamint az űrlapok perceken belüli közzétételét.

A 123FormBuilder legjobb funkciói

A felhasználó helyének automatikus felismerése az űrlapok megfelelő nyelven történő megjelenítéséhez

Egységesítse a válaszformátumokat, függetlenül a beküldés nyelvétől

Használjon feltételes logikát a mezők dinamikus megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez

Készítsen offline űrlapokat, és szinkronizálja az adatokat, amikor újra online lesz

Védje az adatokat CAPTCHA-val és SSL-titkosítással

Több mint 2000 sablon áll rendelkezésre különböző iparágak és felhasználási esetek számára

A 123FormBuilder korlátai

A mobilalkalmazás felépítése nem feltétlenül felhasználóbarát

Korlátozott űrlap-testreszabási lehetőségek

A felület hibás lehet

A 123FormBuilder árai

Alapszintű: Ingyenes

Gold: 37 USD/hó

Platinum: 49 USD/hó

Diamond: 99 USD/hó

Vállalati: 225 USD/hó

123FormBuilder értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 170 értékelés)

13. HubSpot Form Builder (A legjobb űrlapokból származó potenciális ügyfelek generálásához)

a HubSpot Form Builder segítségével

A HubSpot marketing- és értékesítési csomagjának kulcsfontosságú eleme, a HubSpot Form Builder a potenciális ügyfelek generálására lett kifejlesztve. A potenciális ügyfeleket automatikusan továbbítja az értékesítési csapatoknak, lehetővé téve a válaszok alapján személyre szabott utánkövetést.

Hogyan? A HubSpot CRM-mel való közvetlen szinkronizálás révén azonnal frissíti a kapcsolattartási adatokat és értékeli a potenciális ügyfeleket. Ráadásul a Progressive Profiling funkció emlékszik a visszatérő látogatókra, és új kérdéseket tesz fel ahelyett, hogy a régieket ismételné – ez az, ami hiányzik a Google Forms-ból.

A HubSpot Form Builder legjobb funkciói

Szinkronizálja a beküldéseket a HubSpot CRM-mel a potenciális ügyfelek nyomon követése és kezelése érdekében

Progresszív profilalkotást használ a visszatérő felhasználóktól származó új adatok gyűjtésére

Automatizálja a személyre szabott e-maileket és munkafolyamatokat az űrlap elküldése után

Rejtett mezőket is tartalmaz a kampányadatok és a lead-források rögzítéséhez

Beágyazható űrlapok bármely weboldalra, beépített nyomon követési és elemzési funkciókkal

Integrálható a HubSpot ökoszisztémájának több mint 1000 alkalmazásával a szegmentálás és a kapcsolatépítés érdekében

A HubSpot Form Builder korlátai

Nem lehet csak az űrlapplatform előfizetést megvásárolni

Korlátozott jelentéskészítési funkciók

Meredek tanulási görbe a kezdők számára

A HubSpot Form Builder árai

Az űrlapkészítő a HubSpot CRM és a Marketing Hub részeként ingyenes; önálló termékként nem vásárolható meg.

A HubSpot Form Builder értékelései és véleményei

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

🧠 Érdekesség: A több lépésből álló űrlapok akár 46%-kal is növelhetik a kitöltési arányt, mivel a felhasználók kevésbé érzik őket nyomasztónak, mint a hosszú, egyoldalas űrlapokat!

14. Ninja Forms (A legjobb WordPress űrlapkészítő fejlesztők számára)

Bár a Ninja Forms a WordPress-webhelytulajdonosok körében a legnépszerűbb, igazán azoknak a fejlesztőknek nyújt kiemelkedő előnyöket, akiknek testreszabásra és fejlett felhasználói interakciókra van szükségük.

A feltételes logika, fizetési lehetőségek, fájlfeltöltés és számításokhoz hasonló alapvető funkciókon túl a Ninja Forms szűrőkkel és hookokkal ellátott, mélyreható API-hozzáférést biztosít, lehetővé téve az űrlapok teljes mértékben személyre szabott kialakítását.

A fejlesztők komplex háttérszkriptek írása nélkül is létrehozhatnak egyedi feldolgozási munkafolyamatokat, ami megkönnyíti az adatok továbbítását, a feltételes logika alkalmazását és a harmadik féltől származó szolgáltatásokkal való összekapcsolódást.

A Ninja Forms legjobb funkciói

Drag-and-drop szerkesztő egyszerű kapcsolatfelvételi, megrendelési vagy fizetési űrlapokhoz

Exportálja és importálja az űrlapadatokat Excel, PDF vagy Google Táblázatok formátumban

A ReCaptcha és az egyéni kérdés-válasz mezők segítségével megelőzheti a spameket

Teljes WordPress API-hozzáférés a fejlett űrlap-testreszabáshoz

Integrálható a Trello, a Slack és más harmadik féltől származó eszközökkel

Kezdjen gyorsan 16 előre elkészített sablonnal

A Ninja Forms korlátai

Egyes felhasználók számára a fizetős verziók drágának tűnhetnek

Nincsenek ingyenes kiegészítők

A Ninja Forms árai

Alapvető: Ingyenes

Plus: 99 USD/év

Pro: 199 USD/év

Elite: 499 USD/év

A Ninja Forms értékelései és véleményei

Nincs elég értékelés

Nincs elég értékelés

15. Formsite (A legjobb a magas biztonsági szintű űrlapfeldolgozáshoz)

via Formsite

A listánkon szereplő online űrlapkészítők közül egyik sem helyezi olyan előtérbe a biztonságot, mint a Formsite.

A mezőszintű titkosítás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megvédjék az űrlap bizonyos mezőit, így az érzékeny adatok – például a társadalombiztosítási számok vagy az orvosi adatok – biztonságban maradnak, míg a többi mező továbbra is hozzáférhető. A további biztonsági funkciók között szerepel a 256 bites SSL-titkosítás, a szerepkörökön alapuló hozzáférés-vezérlés és az adatok tárolási helyére vonatkozó beállítások, amelyek garantálják az adatvédelmet és a bonyolult szabályozásoknak való megfelelést.

A Formsite legjobb funkciói

Személyre szabhatja az űrlapokat a márkájához illő logókkal és dizájnokkal

Egyszerű másolás-beillesztéses kóddal bármely oldalra beágyazhatja az űrlapokat

Titkosítsa az űrlapokat és a kérdőíveket QR-kódok és 2D-s vonalkódok segítségével

Készítsen megrendelőlapokat automatikus árazással és többféle fizetési lehetőséggel

Az eredményeket többféle formátumban is megjelenítheti, így könnyebben elemezheti azokat

Integrálja harmadik féltől származó eszközökkel, például a Salesforce-szal és másokkal a Zapier segítségével

A Formsite korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek

A felület kissé zavaros lehet

A Formsite árai

Személyes: 24,95 USD/hó

Professional: 39,95 USD/hó

Üzleti: 69,95 USD/hó

Business +: 99,95 USD/hó

Enterprise: 249,95 USD/hó

Formsite értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 30 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 40 értékelés)

Búcsúzzon el az unalmas űrlapoktól a legjobb Google Forms alternatívákkal!

A fejlett és interaktív űrlapok segíthetnek jobb adatok gyűjtésében, a felhasználók bevonásában és okosabb döntések meghozatalában. Bár számos kiváló, ingyenes alternatíva létezik a Google Forms helyett, a megfelelő választás az Ön igényeitől függ.

De ha minket kérdez, a ClickUp bármilyen követelményt képes kezelni. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a testreszabható mezők, az űrlapautomatizálás, a zökkenőmentes integrációk és a valós idejű jelentések, ez egy hatékony eszköz az űrlapok és projektek egy helyen történő kezeléséhez.

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések)

Igen. Az olyan eszközök, mint a Jotform, a Typeform, a Zoho Forms és a Cognito Forms ingyenes csomagokat kínálnak alapvető funkciókkal és korlátozott válaszszámmal.

A Jotform és a Zoho Forms egyaránt lehetővé teszi az offline beküldést, amely automatikusan szinkronizálódik, amikor újra online állapotba kerül.

A legtöbb alternatíva lehetővé teszi a Google Forms adatainak egyszerű importálását, bár az import után szükség lehet a mezők hozzárendelésének vagy formázásának módosítására.

Céljaitól függően keressen testreszabási lehetőségeket, integrációkat, elemzési, automatizálási és biztonsági funkciókat.