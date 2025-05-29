Egyszerűsítse a teendőket ezzel a 12 Wunderlist alternatívával 2025-ben

A Wunderlist bezárásával olyan űrt hagyott maga után, amelyet sok feladatkezelő alkalmazás megpróbált kitölteni, de gyakran kudarcot vallott. Lehet, hogy a jelenlegi alkalmazása nehézkes, nem képes jól létrehozni az ismétlődő feladatokat, vagy a közös munkát fárasztóvá teszi.

Nem csak egy teendőlistát keresel. Olyat szeretnél, ami ugyanolyan intuitív, mint a Wunderlist, de hatékonyabb. Olyat, ami egyéni feladatokhoz és közös projektekhez egyaránt alkalmas.

Pontosan ezt kínálja ez az útmutató.

Összegyűjtöttük a legjobb Wunderlist alternatívákat, amelyek túlmutatnak az alapvető ellenőrzőlistákon. Akár a saját mindennapjait szervezi, akár egy csapatot vezet, ez a bejegyzés segít megtalálni a megfelelő eszközt – minden egyes eszköz előnyeivel, hátrányaival, áraival és kiemelkedő funkcióival együtt.

Találjuk meg a következő kedvenc feladatkezelő eszközét!

A legjobb Wunderlist alternatívák egy pillantásra

Eszköz Főbb jellemzők A legjobb Árak* ClickUp – AI-alapú feladat létrehozás és prioritás meghatározás – Alfeladatok, emlékeztetők, időkövetés – Dokumentumok, csevegés, automatizálás és irányítópultok – Több mint 1000 integráció A legjobb megoldás egyéni felhasználók, kis csapatok és vállalkozások számára, akik AI-alapú, testreszabható feladat- és projektmenedzsmentet igényelnek. Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak vállalatok számára Todoist – Természetes nyelvű bevitel – Egyedi szűrők és nézetek – Karma gamification rendszer – Google Naptár szinkronizálás A legjobb megoldás azoknak az egyéneknek és szabadúszóknak, akik minimalista, rugalmas teendőlista-alkalmazást keresnek, amely hatékony integrációkkal rendelkezik. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 5 dollártól kezdődik havonta. TickTick – Beépített Pomodoro időzítő – Szokások nyomon követése sorozatokkal – Hangbeviteli és intelligens listák A legjobb megoldás azoknak az egyéneknek és személyes termelékenységet növelő felhasználóknak, akik integrált időgazdálkodási és szokásformáló funkciókat keresnek. Ingyenes csomag elérhető; prémium csomag 35,99 USD/év Any. do – Helyalapú emlékeztetők – WhatsApp integráció – Intelligens bevásárlólisták – Fókusz mód A legjobb megoldás azoknak az egyéneknek és családoknak, akiknek platformok közötti napi tervezésre van szükségük, intelligens emlékeztetőkkal és valós feladatokra reagáló funkciókkal. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 7,99 dollár/hó-tól kezdődik. Microsoft To Do – Outlook feladat szinkronizálás – „My Day” intelligens javaslatok – Megosztott listák és alfeladatok – Természetes nyelvű bevitel A legjobb megoldás azoknak az egyéneknek és Microsoft 365 felhasználóknak, akik egyszerű, eszközök között szinkronizált feladatkezelést szeretnének. Ingyenes Microsoft-fiókkal Google Tasks – Oldalsáv a Gmailben, a Naptárban és a Drive-ban – Drag & drop az e-mailből – Alfeladatok és határidők A legjobb megoldás azoknak az egyéni felhasználóknak és Google Workspace-felhasználóknak, akik könnyű, a Google-alkalmazásokon belül elérhető teendőlistákat szeretnének. Ingyenes Google-fiókkal Notion – Feladatok + dokumentumok + adatbázisok – Egyedi munkafolyamatok és nézetek – Beépített együttműködés – Sablonok mindenhez A legjobb választás szabadúszók, kis csapatok és startupok számára, akiknek rugalmas, mindent magában foglaló feladatkezelő, dokumentumkezelő és tudásmegosztó munkaterületre van szükségük. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. Quire – 15 szintű beágyazott feladatok – Lista, tábla, naptár, idővonal nézetek – Offline hozzáférés – Drag-and-drop felhasználói felület A legjobb kis- és közepes méretű csapatok számára, amelyek összetett, több lépésből álló projekteket kezelnek, amelyek részletes feladatmegosztást igényelnek. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 10,95 USD/hó/felhasználó; egyedi árak vállalatok számára. Zenkit To Do – Wunderlist importáló eszköz – Intelligens listák, emlékeztetők, alfeladatok – Ismerős felhasználói felület eszközök közötti szinkronizálással – Integrálható a Zenkit Suite-tal A legjobb megoldás azoknak az egyéneknek és kis csapatoknak, akik nosztalgikus, Wunderlist-szerű felületet szeretnének, kiegészítő funkciókkal. Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 4 USD/hó/felhasználó áron; egyedi árak vállalatok számára. GQueues – Mély Google Naptár szinkronizálás – Hierarchikus struktúra címkékkel – Intelligens értesítések – Billentyűparancsok A legjobb megoldás magánszemélyek, kisvállalkozások és Google Workspace-csapatok számára, akik strukturált feladatkezelésre és hatékony naptárszinkronizálásra van szükségük. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 3,75 dollár/hó-tól kezdődik. TimeCamp Planner – Feladat táblák + Slack-szerű csevegés – Csevegés-feladat konverzió – Beépített időkövetés – Egy kattintással kezdeményezhető videohívások A legjobb kis csapatok és startupok számára, akik valós idejű együttműködést és beépített csevegést biztosító vizuális feladat táblákat szeretnének. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 3,99 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. OmniFocus – Egyéni nézetek (Perspektívák) – Naptár + feladatok előrejelzési módja – Dátumok elhalasztása és ciklusok ismétlése – Végpontok közötti titkosítás A legjobb egyéni Apple-felhasználók és a GTD (Getting Things Done) módszert alkalmazó termelékenység-rajongók számára. Fizetős alkalmazás: egyszeri 74,99 dollár vagy webes előfizetés 4,99 dollár/hó

Mit kell keresnie egy Wunderlist alternatívában?

Nem minden teendőlista-alkalmazás illik mindenki munkastílusához. Íme a legfontosabb funkciók, amelyekre figyelnie kell, amikor a számára megfelelő Wunderlist-pótlékot választja:

Ismétlődő feladatok: Automatizálja az ismétlődő munkákat, mint például a napi szokások, heti jelentések vagy havi ellenőrzések – a Wunderlist ezt remekül megoldja, és a következő feladatkezelő szoftverének is ezt kellene tennie.

Készülékek közötti szinkronizálás: Valós idejű frissítésekre van szüksége asztali számítógépen, mobilon és böngészőben, hogy semmi ne maradjon ki, bárhol is dolgozzon.

Együttműködési funkciók: A feladatok kiosztásának, megjegyzések hozzáadásának, listák megosztásának és a csapattagok címkézésének támogatása megkönnyíti a megosztott munkaterhelés kezelését.

Egyszerű, de testreszabható felhasználói felület: A legjobb eszközök egyensúlyt teremtenek – tiszták és könnyen használhatók, de elég rugalmasak ahhoz, hogy illeszkedjenek a munkafolyamatához.

Intelligens emlékeztetők és értesítések: Egy jó alkalmazás akkor emlékezteti Önt a feladatokra, mielőtt azok elmaradnának, nem utána. Plusz pontok a helyalapú vagy prioritásalapú riasztásokért.

Integrációk és automatizálás: Keress olyan feladatkezelő alkalmazást, amely összekapcsolható a naptáraddal, e-mailjeiddel és kedvenc termelékenységi alkalmazásaiddal – vagy még jobb, ha lehetővé teszi az ismétlődő munkafolyamatok automatizálását.

Offline hozzáférés: Előfordul, hogy repülőgépen vagy Wi-Fi nélkül dolgozol. Az offline funkció biztosítja, hogy a termelékenységed ne függjön az internetkapcsolattól.

Ezzel a listával könnyedén megtalálhatja a Wunderlist megfelelő alternatíváját, amellyel gyorsan elvégezheti feladatait!

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt talál egy részletes összefoglalót arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

A 10 legjobb Wunderlist alternatíva a hatékony feladatkezeléshez

Most pedig olvassa el a Wunderlist alternatíváinak és versenytársainak legjobbjait:

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú feladatokhoz, projektekhez és csapatmunkához egy platformon)

Kezdje el feladatait kezelni a ClickUp segítségével Kezelje teendőit prioritások, megbízottak, határidők, állapotkövetők, függőségek és még sok más segítségével közvetlenül a ClickUp Tasks alkalmazásban.

Szeretnéd a feladatkezelést, a projektkoordinációt és a csapatmunkát egy egységes platformon összevonni? A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás pontosan ezt teszi, így nem kell több eszközzel bajlódnod a feladatok, dokumentumok, ismeretek és kommunikáció kezeléséhez.

Az alkalmazás középpontjában a ClickUp Tasks áll. A nagymértékben testreszabható funkciók segítségével nagy projekteket kezelhető részekre bonthat, amelyek mindegyike saját felelősökkel, prioritási szintekkel és határidőkkel rendelkezik. Emellett minden feladat időtartamát külön-külön is nyomon követheti – akár a ClickUp Global Time Tracker segítségével, akár manuálisan beírva az időadatokat, hogy lássa, mi veszi igénybe a nap, a hét vagy a hónap legnagyobb részét.

A ClickUp egyéni mezőkkel központosíthatja a feladatok részleteit

Ha több részletet és a haladás állapotát szeretné egy pillanat alatt nyomon követni, használja a ClickUp egyéni mezőit és egyéni feladatállapotait. Beszélje meg a feladatok frissítéseit közvetlenül a feladathoz tartozó kommentek között, vagy váltson át a ClickUp Chat-re, amely könnyedén összekapcsolja a feladatait és a beszélgetéseit, így egy kattintással üzeneteket alakíthat át cselekvési tételekké.

Összevonhatja a beszélgetéseket és a feladatokat a ClickUp Chat segítségével.

A ClickUp feladatlisták tovább segítik az egyes feladatokon belüli apróbb alfeladatok és teendők elkülönítését. Minden elem vagy elvégzett, vagy nem elvégzett, ami egyszerűbbé teszi a feladatok elvégzésének nyomon követését valós időben.

💡 Profi tipp: A ClickUp Brain, a ClickUp natív AI asszisztense segítségével automatikusan alfeladatokat hozhat létre a ClickUp feladatok leírásaiból! A ClickUp Brain segítségével azonnal létrehozhat, szerkeszthet és törölhet alfeladatokat.

A ClickUp AI Fields funkciója automatikusan kitölti a feladatokat a megfelelő tartalommal – például adatpontokkal, összefoglalásokkal, fordításokkal vagy teendőkkel – közvetlenül a feladatokon belül. Használja az AI Assign és AI Prioritize funkciókat a feladatok automatikus osztályozásához és a csapat megfelelő tagjának történő delegálásához.

A ClickUp Automations segítségével még több automatizálás lehetséges, amely egyszerű „ha-akkor” triggerekkel és műveletekkel segíti Önt a ismétlődő munkafolyamatok önálló végrehajtásában. Amikor automatizálásokat hoz létre a ClickUp Brain segítségével, az még a természetes nyelvű utasításokat is elfogadja, például „értesítse a csapatot, ha a magas prioritású feladatok késnek”, és a mindennapi nyelvet kifinomult munkafolyamat-triggerekké alakítja.

Készítsen egyszerű automatizálásokat természetes nyelvű utasítások segítségével a ClickUp Brain alkalmazásban.

A ClickUp Brain intelligensen javasolhatja a feladatok prioritásait, határidőit, sőt a becsült befejezési időket is az Ön bevitelének és a korábbi adatoknak alapján, míg a ClickUp AI-alapú naptára optimalizálja az ütemezést azáltal, hogy elemzi a munkaterhelési mintákat, és javaslatot tesz a megbeszélések és a nagy koncentrációt igénylő feladatok optimális időpontjaira.

Optimalizálja ütemtervét az AI javaslatokkal, hogy a ClickUp Brain segítségével rangsorolja a feladatokat.

A ClickUp emlékeztető rendszere időérzékeny és ismétlődő riasztásokkal gondoskodik arról, hogy semmi ne maradjon ki, míg a ClickUp Docs közvetlenül kapcsolódik a feladatokhoz, lehetővé téve a teendők beágyazását, a felelősségek kiosztását és a haladás nyomon követését anélkül, hogy el kellene térnie a projekt dokumentációjától.

A strukturált termelékenységre törekvő csapatok számára a ClickUp Simple To-Dos Template kész keretrendszert biztosít a napi feladatok, heti célok és projekt mérföldkövek szervezéséhez, beépített haladáskövetési és csapatmunkát támogató funkciókkal.

A ClickUp legjobb funkciói

Autopilot Agents : Használja : Használja az AI-alapú munkafolyamat-automatizálást olyan rutinmunkák elvégzéséhez, mint állapotfrissítések és jelentések küldése, ismétlődő kérdések megválaszolása csevegésben és még sok más, manuális beavatkozás nélkül.

Egyedi nézetek és irányítópultok : alakítsa feladatait listává, táblává, Gantt-diagrammá, naptárrá és idővonalá a személyre szabott : alakítsa feladatait listává, táblává, Gantt-diagrammá, naptárrá és idővonalá a személyre szabott ClickUp irányítópult kártyákkal, amelyek nyomon követik a KPI-ket, a munkaterhelés elosztását és a projekt előrehaladását.

Fejlett feladatfüggőségek : Túlmutat az alapvető feladatkezelési funkciókon. Kapcsolja össze a kapcsolódó feladatokat blokkoló kapcsolatokkal, indítson el automatikus állapotváltozásokat, és vizualizálja a kritikus út elemzését a szűk keresztmetszetek elkerülése érdekében.

Időkövetés jelentésekkel : Használja : Használja a ClickUp beépített Project Time Tracking funkcióját különböző eszközökön, részletes termelékenységi jelentésekkel, számlázható órák kiszámításával és csapat teljesítményelemzéssel.

Platformok közötti integrációs központ: Használja ki a több mint 1000 alkalmazással, köztük a Slackkel, a Google Workspace-szel, a Microsoft Teams-szel és a Zoommal való natív kapcsolatokat, valamint az egyéni integrációkhoz szükséges API-hozzáférést.

A ClickUp korlátai

A kiterjedt funkciókészlet túlterhelő lehet azoknak a felhasználóknak, akik egyszerű feladatkezelőt keresnek, és időt kell fordítaniuk a munkafolyamatok konfigurálására és optimalizálására.

A mobilalkalmazás teljesítménye időnként elmarad a desktop funkcionalitástól, különösen komplex projektnézetek és tömeges feladatműveletek esetén.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó megosztja pozitív visszajelzését:

A ClickUp egyetlen, testreszabható platformon központosítja projekt- és feladatkezelésünket, így nem kell több alkalmazást egyszerre használni. Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy valós időben együttműködjenek, vizuálisan kövessék a haladást, és emlékeztetők, automatizálások és értesítések segítségével betartsák a határidőket.

A ClickUp egyetlen, testreszabható platformon központosítja projekt- és feladatkezelésünket, így nem kell több alkalmazást egyszerre használni. Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy valós időben együttműködjenek, vizuálisan kövessék a haladást, és emlékeztetők, automatizálások és értesítések segítségével betartsák a határidőket.

📚 Olvassa el még: Ingyenes feladatlista-sablonok Excelben és ClickUpban

2. Todoist (A legjobb minimalista feladatkezeléshez, hatékony integrációkkal)

via Todoist

A Todoist átgondoltan megtervezett felülete ideális egyensúlyt teremt az egyszerűség és a funkcionalitás között, így a feladatok kezelésében kezdők számára is könnyen használható, ugyanakkor a termelékenység iránt érdeklődők számára is elég hatékony.

A Todoist különlegessége a természetes nyelvfeldolgozás: egyszerűen írja be, hogy „jelentést benyújtani minden hétfőn 9 órakor”, és az alkalmazás automatikusan beütemezi a feladatokat a megfelelő paraméterekkel. Ez az intelligens elemzés jelentős időmegtakarítást jelent több feladat hozzáadásakor.

A Todoist legjobb funkciói

Tedd játékossá a termelékenységet a Karma rendszerrel, amely pontokat, sorozatokat és a befejezett feladatok vizualizációját adományozza a motiváció fenntartása érdekében.

Szűrje a teendőket egyéni nézetekkel prioritás, címkék, határidők és felelősök alapján a személyre szabott munkafolyamat-kezelés érdekében.

A Google Naptárral való kétirányú szinkronizálásnak köszönhetően minden határidő látható marad a kedvenc naptáralkalmazásában.

Kapj javaslatokat a halasztott feladatok optimális időpontjára a munkaterhelésed és szokásaid alapján.

A Todoist korlátai

Az ingyenes csomag korlátozza az aktív projekteket és a közreműködőket, ami csapatmunkában korlátozó lehet.

Nincs natív időkövetési funkciója, ezért időgazdálkodáshoz harmadik féltől származó integrációra van szükség.

Todoist árak

Ingyenes

Pro : 5 USD/hó

Üzleti: 8 USD/hó

Todoist értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2600 értékelés)

Mit mondanak a Todoistról a valódi felhasználók?

Egy Capterra felhasználó véleménye:

A napi feladatok állapotának nyomon követésére és a kollégákkal való közös feladatokon való együttműködésre használom. Személyes jegyzetelőként is működik, amelyet az asztali felületemre rögzíthetek, és beállíthatom a sürgős feladatok prioritását.

A napi feladatok állapotának nyomon követésére és a kollégákkal való közös feladatokon való együttműködésre használom. Személyes jegyzetelőként is működik, amelyet az asztali felületemre rögzíthetek, és beállíthatom a sürgős feladatok prioritását.

📚 Olvassa el még: Hogyan használhatja az AI-t a mindennapi feladatokhoz?

3. TickTick (A legjobb szokások nyomon követéséhez és Pomodoro időgazdálkodáshoz)

via TickTick

Sok, kizárólag a teendőlistákra összpontosító Wubderlist alternatívával ellentétben a TickTick a napi feladatok mellett a szokások kialakítását is magában foglalja, lehetővé téve az egyedi feladatok kezelése mellett a következetes rutinok kialakítását is.

A beépített Pomodoro időzítő zökkenőmentesen integrálódik a feladatokba, hogy segítsen fenntartani a koncentrációt és nyomon követni az egyes tevékenységekre fordított időt. A naptár nézet többféle perspektívát (napi, heti, havi) kínál, színekkel jelölt feladatokkal az azonnali vizuális szervezés érdekében.

A TickTick platformok közötti kompatibilitása biztosítja, hogy termelékenységi rendszere minden eszközön konzisztens maradjon, a mobil, asztali és webes natív alkalmazások pedig megőrzik a funkciók egyenértékűségét.

A TickTick legjobb funkciói

A beépített Pomodoro időzítővel és a statisztikák nyomon követésével fenntarthatja a koncentrációt és mérheti a termelékenységet a különböző feladat típusoknál.

Alapítson és tartson fenn napi rutinokat a Streaks segítségével

Készítsen feladatokat kéz nélkül, az automatikus beszéd-szöveggé alakítás segítségével mobil eszközökön.

Az intelligens listák segítségével automatikusan rendszerezheti a feladatokat a prioritás, dátum, címkék vagy egyéb paraméterek alapján, egyéni szűrők segítségével.

A TickTick korlátai

A naptárszinkronizálás az ingyenes verzióban egyirányú (a TickTick láthatja a naptári eseményeket, de nem exportálhat feladatokat a naptárba).

A fejlett funkciók, mint például az egyéni intelligens listák, teljes elsajátításához tanulási folyamatra van szükség.

TickTick árak

Ingyenes

Prémium: 35,99 USD/év

TickTick értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 120 értékelés)

Mit mondanak a TickTickről a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő így fogalmaz:

Nagyon tetszik, hogy listákat lehet létrehozni, címkékkel és prioritásokkal lehet rendszerezni a feladatokat, valamint hogy integrálható naptárakkal, emlékeztetőkkal és más hasznos funkciókkal.

Nagyon tetszik, hogy listákat lehet létrehozni, címkékkel és prioritásokkal lehet rendszerezni a feladatokat, valamint hogy integrálható naptárakkal, emlékeztetőkkal és más hasznos funkciókkal.

4. Any. do (A legjobb helyalapú emlékeztetők és napi tervezéshez)

Az Any. do egy remek teendőlista-alkalmazás, ha zökkenőmentes tervezésre van szüksége személyes és szakmai kontextusban egyaránt. „Moments” funkciója elősegíti a tudatos napi tervezést azáltal, hogy reggel áttekinti a közelgő feladatokat, ami csökkenti azt a gyakori problémát, hogy a feladatok vég nélkül halmozódnak a teendőlistákon.

Helyalapú emlékeztető funkciója megváltoztathatja a fizikai világban végzett feladatokkal való interakcióját – például automatikusan emlékeztetheti Önt, hogy vegyen be élelmiszert, amikor elhalad a helyi bolt mellett, vagy készítse elő a dokumentumokat, amikor megérkezik az irodába.

Any. do legjobb funkciói

Használja a WhatsApp integrációt a feladatok létrehozásához és kezeléséhez közvetlenül a csevegésen keresztül, ami tökéletes azoknak a csapatoknak, akik már használják az üzenetküldő platformot.

Az intelligens bevásárlólista funkcióval automatikusan kategorizálhatja az elemeket osztályok szerint, és felidézheti a korábbi vásárlásokat, így gyorsabban készítheti el a listát.

Próbáld ki a Fókusz módot, hogy ideiglenesen kiszűrd a nem sürgős feladatokat, és a legfontosabb prioritásokra koncentrálhass.

Any. do korlátozások

A mobilalkalmazás több funkciót kínál, mint a webes verzió, ami következetlenséget eredményez a platformok közötti váltáskor.

A feladatok függőségei (azok a feladatok, amelyeket egymás után kell elvégezni) egyetlen verzióban sem elérhetők.

Any. do árak

Személyes: Ingyenes

Prémium: 7,99 USD/hó

Csapatok: 7,99 USD/tag/hónap

Család: 9,99 USD/hó (négy tag)

Any. do értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 190 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (230+ értékelés)

Mit mondanak az Any.do-ról a valódi felhasználók?

Egy felhasználó, aki esküszik a teendőlistájára, a TrustRadiuson így osztja meg véleményét:

Az Any. do egy remek alkalmazás, amely segít megszervezni azokat a dolgokat, amelyek pénzt hoznak nekem – hosszú és rövid távú projekteket, napi feladatokat, éves célokat és projekteket.

Az Any. do egy remek alkalmazás, amely segít megszervezni azokat a dolgokat, amelyek pénzt hoznak nekem – hosszú és rövid távú projekteket, napi feladatokat, éves célokat és projekteket.

📚 Olvassa el még: Hogyan készítsünk ADHD-s teendőlistát?

5. Microsoft To Do (A legjobb a Microsoft 365 integráció és az egyszerűség szempontjából)

via Microsoft To Do

A Wunderlist utódjaként (a Microsoft felvásárolta a Wunderlistet) a To Do megőrizte a sok kedvelt funkciót, miközben a Microsoft robusztus infrastruktúrájával továbbfejlesztette azokat.

A többi Microsoft-szolgáltatással való zökkenőmentes összekapcsolódásnak köszönhetően az Outlook e-mailekből származó feladatok megjelölhetők és automatikusan megjelennek a Teendők listájában, míg a Planner feladatok közvetlenül integrálódnak a személyes feladatnézetbe.

Ha átgondolt megközelítést szeretne a napi tervezéshez, a „My Day” funkció minden reggel új kezdetet kínál egy intelligens javaslatrendszerrel, amely a határidők, a fontosság és a korábbi minták alapján ajánl feladatokat. A kézi vezérlés és a hasznos automatizálás közötti egyensúly fenntartható termelékenységet támogat, anélkül, hogy a merev struktúra terhet jelentene a feladatkezelés során.

A Microsoft To Do legjobb funkciói

Adjon hozzá alfeladatokat, hogy a komplex projekteket kezelhető részekre bontsa, és az egyes feladatok elvégzését nyomon követhesse.

A természetes nyelvfeldolgozás segítségével felismeri a feladatleírásokban szereplő dátumokat és időpontokat az automatikus ütemezéshez.

Tegye lehetővé a családtagok közötti koordinációt vagy a csapatmunkát a valós idejű frissítéseket támogató megosztott listákkal.

A Microsoft To Do korlátai

Nincsenek olyan fejlett funkciók, mint a helyalapú emlékeztetők vagy az időkövetés.

Nincs naptár nézet a feladatok és a találkozók vizuális megjelenítéséhez

A Microsoft To Do árai

Ingyenes személyes Microsoft-fiókkal

Microsoft To Do értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3000 értékelés)

Mit mondanak a Microsoft To Do-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Ha már befektetett a Microsoft ökoszisztémába, a To Do más Microsoft-alkalmazásokkal való integrációja jelentős előnyt jelenthet. Bár rendelkezik bizonyos együttműködési funkciókkal, a Microsoft To-Do ebben a tekintetben nem olyan robusztus, mint más, kifejezetten csapatkezelésre szolgáló eszközök.

Ha már befektetett a Microsoft ökoszisztémába, a To Do más Microsoft-alkalmazásokkal való integrációja jelentős előnyt jelenthet. Bár rendelkezik bizonyos együttműködési funkciókkal, a Microsoft To-Do ebben a tekintetben nem olyan robusztus, mint más, kifejezetten csapatkezelésre szolgáló eszközök.

📮 ClickUp Insight: Az emberek 50%-a úgy szervezi az idejét, hogy bizonyos napokat adminisztratív feladatokra, másokat pedig koncentrált munkára szán, de csak 22% mondja, hogy automatizálja vagy delegálja a feladatokat. A manuális időgazdálkodás segít, de nem szünteti meg azokat a ismétlődő feladatokat, amelyek továbbra is elvonják a figyelmet a mély munkáról. ✔️ A ClickUp naptára, időblokkolója és AI ügynökei együttesen védik az idejét. Automatikusan ütemezheti az ismétlődő munkákat, prioritás alapján áthelyezheti a feladatokat és emlékeztetőket indíthat el, így a hete magától fog zajlani. 💫 Valódi eredmények: A Lulu Press a ClickUp Automations használatával naponta 1 órát takarít meg alkalmazottanként, ami 12%-os munkahatékonyság-növekedést eredményez.

6. Google Tasks (a legjobb Gmail és Google Workspace felhasználók számára)

a Google Tasks segítségével

A Gmail és a Google Workspace felhasználók számára a Google Tasks egy egyszerű módszert kínál az e-mailek egyetlen drag-and-drop mozdulattal végrehajtható feladatokká alakítására. Minimális kattintásokkal több projektet hozhat létre, alfeladatokat adhat hozzá, határidőket állíthat be és jegyzeteket fűzhet hozzá.

Ez a fókuszált megközelítés ideálisvá teszi személyes teendők és egyszerű projektek kezelésére, amelyek nem igényelnek kiterjedt projektmenedzsment képességeket. A Google Tasks legutóbbi átalakítása javította a felületét, intuitívabbá téve azt, miközben megőrizte könnyűszerkezetűségét.

A Google Tasks legjobb funkciói

Élvezze a natív szinkronizálást az összes Google Workspace alkalmazásban

Használja a Gmail, a Google Naptár és a Google Drive oldalsáv integrációját, hogy a teendői mindig láthatóak legyenek, függetlenül attól, hogy melyik Google alkalmazást használja.

Csatlakoztassa a feladatokat a Google Naptár eseményeihez az intelligens dátumfelismerés segítségével.

A Google Tasks korlátai

Nincsenek olyan fejlett funkciók, mint a komplex mintákkal ismétlődő feladatok.

Nincs együttműködési vagy feladatmegosztási lehetőség

A Google Tasks árai

Bármely Google-fiókkal ingyenes

Google Tasks értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Google Tasks-ról a valódi felhasználók?

A PlayStore egyik értékelése:

Bár az alkalmazás alapvető feladatkezelésre tökéletesen alkalmas, értesítési rendszere fejlesztésre szorul – a feladatok könnyen elkerülhetik a figyelmet, ha csak az értesítési sávon jelennek meg, és a testreszabható riasztási hangok hiánya korlátozza a felhasználói testreszabási lehetőségeket.

Bár az alkalmazás alapvető feladatkezelésre tökéletesen alkalmas, értesítési rendszere fejlesztésre szorul – a feladatok könnyen elkerülhetik a figyelmet, ha csak az értesítési sávon jelennek meg, és a testreszabható riasztási hangok hiánya korlátozza a felhasználói testreszabási lehetőségeket.

7. Notion (A legjobb testreszabható munkafolyamatokhoz és tudásmenedzsmenthez)

via Notion

A korábbi Wunderlist alkalmazás felhasználók számára, akik helyettesítőt keresnek, a Notion rugalmas felületet biztosít a szükséges munkafolyamat-rendszer felépítéséhez – legyen az egy egyszerű projektellenőrző lista vagy egy bonyolult projektmenedzsment-központ. Egy testreszabható platformon egyesíti a jegyzeteket, adatbázisokat, Kanban táblákat, wikiket és feladatlistákat.

Használja a beépített együttműködési funkciókat megjegyzések hozzáadásához, fontos feladatok kiosztásához és a megosztott munkaterületeken való egyidejű munkavégzéshez. A Notion rugalmas, blokk alapú felépítése lehetővé teszi, hogy sablonnal kezdje, vagy a semmiből építse fel, és egyedi tulajdonságokat hozzon létre, hogy pontosan nyomon követhesse a projektjei szempontjából fontos elemeket.

A Notion legjobb funkciói

Hozzáférhet egy hatékony relációs adatbázis funkcióhoz szűrőkkel, rendezéssel és testreszabott nézetekkel (naptár, lista, kanban stb.).

Kombinálja a szöveget, a feladatokat, a képeket és a beágyazott elemeket egy zökkenőmentes felületen.

Nézze meg a sablon galériát, amely több száz előre elkészített beállítást tartalmaz különböző felhasználási esetekhez.

A Notion korlátai

A dedikált teendőlista-alkalmazásoknál meredekebb tanulási görbe

Gondos szervezés nélkül gyorsan túlterheltté válhat

Notion árak

Ingyenes

Plus : 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 6700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2500 értékelés)

Mit mondanak a Notionról a valódi felhasználók?

Egy Capterra felhasználó szerint a szerszám testreszabhatósága egyszerre hasznos és zavaró:

A Notion-t mindenki a saját igényeihez igazíthatja, ez azonban azt is jelenti, hogy néha nehéz beállítani, mert nem tudod, mire van szükséged és milyen megoldások állnak rendelkezésre a Notion-ban.

A Notion-t mindenki a saját igényeihez igazíthatja, ez azonban azt is jelenti, hogy néha nehéz beállítani, mert nem tudod, mire van szükséged és milyen megoldások állnak rendelkezésre a Notion-ban.

8. Quire (A legjobb komplex projektek kezelhető lépésekre bontásához)

via Quire

A Quire a feladatkezelés egyik alapvető kihívásával foglalkozik: hogyan lehet nagy, túlterhelő projekteket megvalósítható lépésekre bontani. Végtelen hierarchikus feladatstruktúrájával a Quire lehetővé teszi akár 15 szint mélységű beágyazott feladatok létrehozását, így természetes átmenetet biztosít az átfogó céloktól a részletes teendőkig. Ez a átgondolt felépítés kiválóan alkalmas olyan komplex projektekhez, amelyek egyszerűbb tennivaló-alkalmazásokban kezelhetetlenné válnának.

A Quire együttműködési funkciói praktikus csapatmunkát tesznek lehetővé, valós idejű frissítésekkel, feladatkiosztásokkal és kommentárszálakkal, amelyek mindenki számára biztosítják a koordinációt. Az intelligens mapparendszer lehetővé teszi a projektek közötti szervezést, így könnyedén kezelhet több szállítmányt vagy nyomon követhet egymástól függő PM-munkafolyamatokat.

A Quire legjobb funkciói

Használja ki a többféle feladatmegjelenítési lehetőséget (lista, tábla, idővonal, naptár)

Az automatikus szinkronizálásnak köszönhetően robusztus offline funkciók segítségével internet nélkül is produktív maradhat.

Intuitív drag-and-drop felület segítségével gyorsan átszervezheti prioritásait a Kanban táblákon belül.

Korlátozások

Korlátozott integrációs lehetőségek a már megalapozottabb platformokhoz képest

Nincs beépített időkövetési funkció

Quire árak

Ingyenes

Professional: 10,95 USD/hó felhasználónként

Premium : 18,95 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 24,95 USD/hó felhasználónként; testreszabási lehetőségek elérhetők

Quire értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (350+ értékelés)

Mit mondanak a Quire-ről a valódi felhasználók?

Íme egy G2 felhasználó tapasztalata a eszközzel kapcsolatban:

A beágyazott feladatok és al-listák létrehozásának lehetősége megkönnyíti a komplex projektek kezelhető részekre bontását. Nagyon tetszik az is, hogy a megjegyzések és a valós idejű frissítések révén zökkenőmentesen lehet együttműködni...

A beágyazott feladatok és al-listák létrehozásának lehetősége megkönnyíti a komplex projektek kezelhető részekre bontását. Nagyon tetszik az is, hogy a megjegyzések és a valós idejű frissítések révén zökkenőmentesen lehet együttműködni...

📚 Olvassa el még: Hogyan kezelje személyes feladatait

Jobb prioritáskezelési módszereket keres? Nézze meg videónkat, amelyben a legjobb tippjeinket mutatjuk be!

9. Zenkit To Do (A legjobb azoknak a Wunderlist-felhasználóknak, akik ismerős felhasználói élményt keresnek)

via Zenkit

A Zenkit To Do talán a leghitelesebb Wunderlist-élményt nyújtja az összes alternatíva közül. Felülete azonnal ismerősnek tűnik a Wunderlist rajongói számára, egészen a kellemes befejezési hangig és a háttérképekig.

A nosztalgikus felületelemeken túlmenően olyan alapvető funkciókat kap, mint az intelligens listák, alfeladatok és emlékeztetők, amelyek pontosan úgy működnek, ahogyan azt elvárja. A letisztult kialakítás elősegíti a feladatok gyors bevitelét és szervezését. A feladatok kiosztása egyszerű @mention segítségével történik, a fájlmellékletek pedig zökkenőmentesen működnek az összes eszközön.

A Zenkit To Do legjobb funkciói

Szerezze be a Wunderlist közvetlen importálását, amely megőrzi az összes feladat adatait és mellékleteit.

Élvezze a háttérszinkronizálásnak köszönhetően a zökkenőmentes, eszközök közötti szinkronizálást.

Készítsen intelligens listákat a feladatok személyre szabott szűréséhez és szervezéséhez

Integrálja a Zenkit egyéb eszközeivel a projektek, ügyfélkapcsolatok és tudásbázisok kezeléséhez. Ez természetes frissítési utat teremt azoknak a csapatoknak, amelyek túlnőttek az alapvető feladatkezelésen.

A Zenkit To Do korlátai

A feladatok rendezési lehetőségei kevésbé kiterjedtek, mint a haladó felhasználóknak szánt alternatíváknál.

A nagyobb csapatok számára a kollaboratív funkciók fizetős előfizetést igényelnek.

Zenkit To Do árak

Ingyenes

Plusz: 4 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

Zenkit To Do értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 230 értékelés)

Mit mondanak a Zenkit To Do-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit oszt meg egy G2-es értékelő:

Nagyon jól strukturált, és még a régen a Zenkitbe bevitt dolgok is gyorsan megtalálhatók az archívum és a keresőfunkció segítségével.

Nagyon jól strukturált, és még a régen a Zenkitbe bevitt dolgok is gyorsan megtalálhatók az archívum és a keresőfunkció segítségével.

10. GQueues (A legjobb a Google Workspace integrációhoz fejlett szervezési funkciókkal)

via GQueues

Olyan teendőlista-rendszert keres, amely szorosan integrálódik a Google Naptárba? A GQueues egy megbízható választás, kétirányú szinkronizálással, amely automatikusan frissíti a feladatokat, ha a naptári események változnak, és fordítva. Létrehozhat sorokat (hasonlóan a projektekhez), hozzáadhat minden feladatot alfeladatokkal, majd tovább szervezheti címkékkel és feladatokkal.

Csapatmunkához a GQueues olyan együttműködési funkciókat kínál, amelyek megfelelő egyensúlyt teremtenek az elérhetőség és az ellenőrzés között. Az adminisztrátorok pontosan kezelhetik a jogosultságokat, meghatározva, hogy a csapat tagjai pontosan mit láthatnak és szerkeszthetnek. Az intelligens értesítések segítenek a csapatoknak a koordinációban anélkül, hogy elárasztanák az e-mail fiókokat, csak akkor küldenek figyelmeztetéseket, ha releváns intézkedésekre van szükség.

A GQueues legjobb funkciói

Használja az intelligens ismétlődő feladatok opcióit komplex termelékenységi minták támogatásához, például „minden hónap harmadik csütörtökén”.

Gyorsítsd fel a feladatok létrehozását és kezelését a haladó felhasználók számára készült átfogó billentyűparancsokkal.

Hozzáférhet robusztus jelentéskészítő eszközökhöz, amelyekkel betekintést nyerhet a csapat termelékenységébe és a projekt előrehaladásába.

A GQueues korlátai

A felület funkcionális, de hiányzik belőle az újabb versenytársak modern kifinomultsága.

A Google ökoszisztémán kívüli korlátozott integrációs lehetőségek korlátozzák a használhatóságát vegyes platformú környezetekben.

A GQueues árai

GQueues Lite: Ingyenes

GQueues for You: 3,75 USD/hó

GQueues for Business: 5 USD/felhasználó/hónap

GQueues értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak a GQueues-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

A GQueues segítségével rendkívül szervezett maradhatok, és minden változó prioritású tevékenységemet kézben tarthatom. Technológusként úgy találtam, hogy a Google Apps-szal való integráció messze felülmúlja az összes többi alkalmazást, amit kipróbáltam.

A GQueues segítségével rendkívül szervezett maradhatok, és minden változó prioritású tevékenységemet kézben tarthatom. Technológusként úgy találtam, hogy a Google Apps-szal való integráció messze felülmúlja az összes többi alkalmazást, amit kipróbáltam.

11. TimeCamp Planner (A legjobb vizuális feladatkezelés integrált csapatcsevegéssel)

via TimeCamp Planner

A hagyományos teendőlistás alkalmazásokkal ellentétben, amelyek elkülönítik a beszélgetéseket a teendőktől, a TimeCamp Planner (korábban HeySpace) a Slack-hez hasonló csevegési funkciókat ötvözi a Kanban-stílusú feladat táblákkal, így olyan munkaterületet hozva létre, ahol a beszélgetések természetesen nyomon követhető feladatokká alakulnak át, anélkül, hogy kontextust kellene váltani vagy információkat kellene elveszíteni.

Amikor egy beszélgetés egy cselekvési tételt eredményez, a felhasználók egyetlen kattintással azonnal átalakíthatják az üzeneteket kártyákká a vizuális feladat táblán, így megőrizve a kapcsolatot a beszélgetés és az eredmény között.

A feladatok a munka különböző szakaszait képviselő, testreszabható oszlopokban szervezhetők, így egy pillantással áttekinthető a projekt állapota. Ez a vizuális megközelítés segít a csapatoknak gyorsan azonosítani a szűk keresztmetszeteket és hatékonyan rangsorolni a feladatokat, míg a drag-and-drop funkcióval a prioritások átszervezése is könnyedén elvégezhető.

A TimeCamp Planner legjobb funkciói

Egyetlen kattintással zökkenőmentesen alakítsd át a csevegőüzeneteket végrehajtható feladatlapokká.

A @mentions és az értesítéseknek köszönhetően soha nem maradsz le a fontos üzenetekről és feladatokról.

Mérje a termelékenységet és számlázza pontosan az ügyfeleknek a beépített időkövető funkcióval.

Ha a csevegés nem elegendő, egy kattintással videohívásokkal azonnal lehetővé teheti a személyes együttműködést.

A TimeCamp Planner korlátai

Korlátozott integrációs lehetőségek a már bevált feladatkezelő platformokhoz képest

Egyes felhasználók gyakori alkalmazásleállásokról számolnak be.

A keresési funkció nem rendelkezik fejlett szűrési lehetőségekkel a komplex információk visszakereséséhez.

A TimeCamp Planner árai

Ingyenes

Előny: 3,99 USD/hó felhasználónként

TimeCamp Planner értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,8/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a TimeCamp Plannerről a valódi felhasználók?

Egy Capterra-felhasználó szerint az eszköz minden szükséges funkcióval rendelkezik:

Könnyen használható, kényelmes, és egyetlen alkalmazásban kezelheti feladatait és határidőit.

Könnyen használható, kényelmes, és egyetlen alkalmazásban kezelheti feladatait és határidőit.

12. OmniFocus (A legjobb azoknak a GTD-rajongóknak, akik páratlan feladatkezelést keresnek)

via OmniFocus

Szeretnéd a bonyolult személyes és szakmai munkafolyamatokat kezelhető rendszerekké alakítani? Az OmniFocus segítségével ez lehetséges a gondosan megvalósított GTD elvek – rögzítés, tisztázás, szervezés, átgondolás és végrehajtás – segítségével.

Az egyéni nézetek – mentett nézetek, amelyek a projektek, kontextusok és szűrők meghatározott kombinációit mutatják – példátlanul nagy kontrollt biztosítanak a felhasználóknak a feladataikkal való interakciójuk felett, lehetővé téve számukra, hogy pontosan arra koncentráljanak, ami az adott pillanatban releváns.

Az OmniFocus robusztus halasztási dátumok, ismétlési időközök és felülvizsgálati ciklusok révén hatékony automatizálási lehetőségeket is kínál, így felszabadítva a mentális kapacitást a kreatív és stratégiai gondolkodás számára.

Az OmniFocus legjobb funkciói

Kombinálja a naptári eseményeket a közelgő feladatokkal az átfogó időgazdálkodás érdekében a Forecast nézet segítségével.

Halassza el a feladatokat a halasztási dátumok segítségével, amíg azok végrehajthatóvá nem válnak, és koncentráljon arra, amit most meg tud csinálni.

Biztonságos, végpontok közötti titkosítással védje az érzékeny feladatadatokat minden eszközön.

Az OmniFocus korlátai

A meredek tanulási görbe jelentős időbefektetést igényel az összes funkció elsajátításához.

Kizárólag Apple-eszközökön (macOS, iOS, iPadOS) érhető el.

A korlátozott együttműködési funkciók miatt elsősorban egyéni használatra alkalmas, nem pedig csapatmunkára.

OmniFocus árak

Standard: 74,99 dollár egyszeri vásárlás

Előny: 149,99 dollár egyszeri vásárlás

Webes előfizetés: 4,99 USD/hó

OmniFocus előfizetés: 99,99 USD/év

Omnifocus értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 50 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (80+ értékelés)

Mit mondanak az Omnifocusról a valódi felhasználók?

Íme, mit mond egy G2-es értékelő az alkalmazásról:

Imádom, hogy rendezni tudom a otthoni és a munkahelyi projekteimet, és megoszthatom őket a partneremmel és a kollégáimmal, hogy közösen dolgozhassunk a közös projektfeladatokon. Egy pillantással könnyen látható, hol tartunk.

Imádom, hogy rendezni tudom a otthoni és a munkahelyi projekteimet, és megoszthatom őket a partneremmel és a kollégáimmal, hogy közösen dolgozhassunk a közös projektfeladatokon. Egy pillantással könnyen látható, hol tartunk.

📚 Olvassa el még: A legjobb ingyenes projekt-teendőlista sablonok

Találd meg a tökéletes Wunderlist alternatívát

A megfelelő Wunderlist alternatíva kiválasztásakor a döntésedet a saját preferenciáid és igényeid kell, hogy befolyásolják.

Erőteljes együttműködési funkciókra van szüksége? Elengedhetetlen a több platformon való elérhetőség? Mennyire fontos az integráció a meglévő eszközeivel? Milyen szintű komplexitás illik a munkafolyamatához? Válaszai elvezetik Önt a legmegfelelőbb eszközhöz.

Minden bemutatott eszköz egyedi előnyökkel rendelkezik – a Todoist természetes nyelvfeldolgozásától a Quire komplex projektekhez kínált végtelenül beágyazott feladatokig, valamint a Zenkit Wunderlist-élményt újrateremtő, nagyobb rugalmasságot biztosító megoldásáig. Használja ki az ingyenes próbaverziókat, hogy tesztelje a legnépszerűbb eszközöket, és megtalálja azt, amelyik igazán otthonossá teszi a feladatok elvégzését.

Azok számára azonban, akik egy minden igényt kielégítő, all-in-one megoldást keresnek, a ClickUp felváltja a többi feladatkezelő programot. Testreszabható, AI-vezérelt munkafolyamatai, robusztus együttműködési funkciói és kiterjedt integrációs képességei ideális központtá teszik az egyszerű teendők és a komplex projektek kezeléséhez egyaránt.

A ClickUp segítségével nem csak a Wunderlist helyettesítőjét találja meg, hanem egy teljes termelékenységi ökoszisztémára vált, amely Önnel együtt fejlődik. Regisztráljon a ClickUp-ra, és fedezze fel a különbséget!