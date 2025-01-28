A 10 legjobb PandaDoc alternatíva a dokumentumok kezeléséhez 2025-ben

Ha eddig nehézkes szerződésekkel, rendezetlen ajánlatokkal és végtelen e-mail-váltásokkal küzdött, akkor valószínűleg már találkozott a PandaDoc-kal, egy dokumentumkezelő platformmal, amelynek célja a munkafolyamatok egyszerűsítése.

Bár a PandaDoc felhasználóbarát felületével kiemelkedő elektronikus aláírási szoftver, alapcsomagja nem biztos, hogy tartalmazza az Ön számára szükséges fejlett funkciókat és testreszabási lehetőségeket. Ezenkívül a PandaDoc dokumentumkészítésre és digitális aláírásokra összpontosít, ezért más feladatok kezeléséhez további termelékenységi eszközökre lehet szükség.

A választás megkönnyítése érdekében összeállítottunk egy listát a 10 legjobb PandaDoc alternatíváról a dokumentumkezeléshez, egyszerűsített e-aláírási javaslatokkal és munkafolyamat-automatizálással. Gondosan megvizsgáltuk azok legfontosabb funkcióit és árait, hogy segítsünk megtalálni az Ön igényeinek leginkább megfelelőt.

Mit kell keresnie a PandaDoc alternatíváiban?

Az ajánlatoktól és szerződésektől a számlákig és megrendelésekig, a dokumentáció minden üzleti interakció és döntés alapját képezi. Azonban ezeknek a papíroknak a kezelése jelentős fejfájást okozhat, lassíthatja a munkafolyamatokat és akadályozhatja a termelékenységet.

Itt jönnek képbe a PandaDoc-hoz hasonló dokumentumkezelő rendszerek (DMS). Ezek a dokumentumok létrehozásának, szerkesztésének, megosztásának és aláírásának digitális központjává válnak.

Bár a PandaDoc népszerű választás, nem biztos, hogy minden vállalkozás számára ideális megoldás.

A PandaDoc alternatíváinak kiválasztásakor vegye figyelembe a következő tényezőket:

E-aláírási funkciók: Keressen intuitív munkafolyamatokat, több aláírási lehetőséget és robusztus biztonsági opciókat.

Dokumentumszerkesztés és -készítés: Az eszköznek előre elkészített sablonokkal és együttműködési eszközökkel kell rendelkeznie, hogy könnyedén létrehozhassa és szerkeszthesse a dokumentumokat.

Integrációk: Értékelje, hogy az eszköz mennyire integrálható a meglévő munkafolyamatába és eszközeibe, például CRM-ekbe, marketing automatizálási vagy projektmenedzsment platformokba.

Árak: Válassza ki az Ön igényeinek és költségvetésének leginkább megfelelő árazási struktúrát.

Könnyű használat: Válasszon egy intuitív és felhasználóbarát felületet, hogy biztosítsa a zökkenőmentes átállást.

A 10 legjobb PandaDoc alternatíva

Ezeket a tényezőket szem előtt tartva nézzük meg a 10 legjobb PandaDoc alternatívát, amelyet 2024-ben használhat:

1. Signaturely

via Signaturely

A Signaturely egy felhasználóbarát és megfizethető e-aláírási platform, amely drag-and-drop dokumentumfeltöltést, egyedi márkajelzést és valós idejű dokumentumkövetést kínál.

Töltsön fel dokumentumokat különböző formátumokban, beleértve PDF-eket, Word-dokumentumokat és képeket. Ezután adjon aláírási mezőket, szövegmezőket és egyéb elemeket a dokumentumhoz.

Emellett további információkat is kérhet az aláíróktól, például nevüket, e-mail címüket és születési dátumukat.

A Signaturely biztonságosan tárolja az aláírt dokumentumokat a felhőben. Bármikor, bármilyen eszközről hozzáférhet hozzájuk. Emellett emlékeztetőket is küldhet az aláíróknak, ha még nem írták alá a dokumentumot.

A Signaturely legjobb funkciói

Írja alá a nevét, rajzoljon aláírást, vagy töltsön fel egy képet róla anélkül, hogy elhagyná az alkalmazást.

Lehetővé teszi csapatának, hogy együtt dolgozzon egy dokumentumon, és jóváhagyja annak végleges változatát, mielőtt elküldené.

Mentse el aláírását a gyors hozzáférés érdekében

Töltse ki gyorsan az űrlapokat automatizált mezőkkel és útmutatókkal

Készítsen jogi dokumentumokat és szerződéseket előre elkészített, szakértők által ellenőrzött sablonok segítségével.

Signaturely korlátozások

Nincs többnyelvű támogatás

A sablonok mentése kihívást jelenthet

Korlátozott sablon-szerkesztési lehetőségek

Signaturely árak

Személyes: 20 USD/hó

Üzleti: 40 USD/hó felhasználónként

Signaturely értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (290+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (350+ értékelés)

2. DocuSign

via DocuSign

A DocuSign az e-aláírások területén úttörő szerepet tölt be, és átfogó platformot kínál hatékony funkciókkal, beleértve a fejlett dokumentum-irányítást, a munkafolyamat-automatizálást és a vezető üzleti alkalmazásokkal való integrációt. Ma az egyik legnépszerűbb PandaDoc alternatíva.

Ossza meg és írja alá a dokumentumokat elektronikusan bármilyen eszközről, egyszerűen a képernyő megérintésével. A DocuSign ezután rögzíti az aláírást, és beágyazza a fájlba.

Kezelje a szerződés teljes életciklusát a platform CLM (Contract Lifecycle Management) funkciójával, és válassza ki az ideális személyazonosság-ellenőrzési opciót a hitelesség biztosítása érdekében.

A DocuSign legjobb funkciói

Integrálja szerződéseit a választott alkalmazásokkal: Salesforce, Microsoft, Google, Zoom és mások.

Jobb felhasználói élményt biztosít az egyedi márkajelzés és a reszponzív aláírás. Lehetővé teszi csapata számára , hogy megosztott sablonok és közös megjegyzések segítségével gyorsan elkészítsék, továbbítsák és jóváhagyják a megállapodásokat.

Konfigurálható munkafolyamatokkal oldja meg a legnehezebb szerződéses kihívásokat.

Védje szerződéseit vállalati szintű biztonsági és megfelelőségi ellenőrzésekkel.

A DocuSign korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Gyenge mobil felhasználói élmény

DocuSign árak

Személyes: 15 USD/hó

Standard: 45 USD/hó felhasználónként

Business Pro: 65 USD/hó felhasználónként

Bővített csomagok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!

DocuSign értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 2200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (8500+ értékelés)

3. HelloSign (Dropbox Sign)

a Dropbox Sign segítségével

A HelloSign, ma Dropbox Sign néven ismert, egy egyszerű e-aláírási platform, amely tökéletes megoldás egyéni felhasználók és kisvállalkozások számára, akik PandaDoc alternatívákat keresnek.

Húzza az aláírási mezőket a dokumentumba, ahová szeretné, hogy megjelenjenek. Hozzáadhat más mezőket is, például szövegmezőket és jelölőnégyzeteket.

Aláírhatja a dokumentumokat ujjal, egérrel vagy feltöltött aláírási képpel. Minden aláírt dokumentumhoz tartozik egy hamisításbiztos ellenőrzési nyomvonal, amely megmutatja, ki írta alá a dokumentumot, mikor írta alá, és milyen IP-címet használt.

A HelloSign (Dropbox Sign) legjobb funkciói

Akár 80%-kal gyorsabban küldhet és írhat alá szerződéseket

Szerezzen bizonyítékot a dokumentumokhoz való hozzáférésről, azok áttekintéséről és aláírásáról audit nyomvonalak segítségével.

Zárjon üzleteket gyorsabban és javítsa a teljesítési arányokat a Salesforce integrációval és a mobil aláírással.

Gyorsítsa fel a felvételi folyamatot előre kitöltött űrlapokkal, intuitív digitális aláírással és nyomon követéssel.

Kérjen jogilag kötelező erejű digitális aláírásokat nagy mennyiségben, újrafelhasználható sablonokkal és tömeges küldési funkciókkal.

A HelloSign (Dropbox Sign) korlátai

Alkalmi hibák a dokumentum létrehozásakor az aláírási mezők elhelyezésében

Nehézségek a különböző mezők összehangolásában a dokumentum előkészítése során

Nem felel meg egyes online alkalmazások jellegzetes márkanevének és megjelenésének.

HelloSign (Dropbox Sign) árak

Essentials: 20 USD/hó

Standard: 30 USD/hó felhasználónként

Prémium: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

HelloSign (Dropbox Sign) értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2100+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1400 értékelés)

4. GetAccept

via GetAccept

A GetAccept egy értékesítést támogató platform, amely szélesebb funkciókészletének részeként e-aláírásokat is kínál. CRM-rendszerekkel és más értékesítési eszközökkel való integrációt is biztosít.

Töltse fel ajánlatokat, szerződéseket és egyéb értékesítési anyagokat a GetAccept Deal Rooms szolgáltatásába. Értékesítési csapata és az érdekelt felek ezután saját tempójukban hozzáférhetnek az anyagokhoz, áttekinthetik azokat, megjegyzéseket fűzhetnek hozzájuk és kérdéseket tehetnek fel.

Amint az érdekelt felek készen állnak, helyezze át dokumentumait a virtuális szerződéses szobába. Ezután elektronikusan aláírhatja a szerződéseket, és mindkét fél nyomon követheti azok előrehaladását.

A GetAccept legjobb funkciói

A dokumentumokat valós időben aláírathatja, és jelentősen lerövidítheti az értékesítési ciklusokat.

Lehetővé teszi a felhasználók számára dokumentumok létrehozását, újrafelhasználható sablonok használatát vagy PDF-fájlok feltöltését.

Kezelje az összes érdekelt fél szerepkörét, és hozzon létre specifikus aláírási sorrendű munkafolyamatokat.

Győződjön meg róla, hogy nem veszíti el az üzleteket az e-mailben vagy SMS-ben küldött automatikus emlékeztetőkkel.

Értesítést kap, amint a dokumentumot aláírták, és könnyedén hozzáférhet az aláírt dokumentumokhoz.

A GetAccept korlátai

Korlátozott szerződéssablonok

A felhasználók hibákat és ingadozásokat jelentettek a felhasználói felületen.

A betöltési idő hosszabb, mint az optimális

GetAccept árak

Ingyenes próba

Professzionális: 49 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

GetAccept értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)

5. SignEasy

via SignEasy

A SignEasy egy mobilra optimalizált e-aláírási platform, amely bármilyen eszközön könnyen használható. Korlátozott funkciókkal rendelkező ingyenes csomagot kínál. Néhány kattintással feltölthet dokumentumokat, aláírási mezőket adhat hozzá, és aláírásra elküldheti azokat.

A Signeasy iparági szabványnak megfelelő biztonsági protokollokat használ a dokumentumok és adatok védelme érdekében. Ez magában foglalja a tárolt és átvitt adatok titkosítását, valamint a kétfaktoros hitelesítést.

A Signeasy elektronikus aláírásai a világ legtöbb országában jogilag kötelező érvényűek. Ez azt jelenti, hogy a Signeasy-vel aláírt dokumentumok ugyanolyan érvényesek, mint a tollal és papírral aláírtak. ??

A SignEasy legjobb funkciói

Digitalizálja és egyszerűsítse az ügyfelekkel és alkalmazottakkal kapcsolatos dokumentumok munkafolyamatait.

Gyűjtsön 100%-ban jogilag érvényes digitális aláírásokat, amelyek megfelelnek a különböző globális elektronikus aláírási jogszabályoknak, mint például az ESIGN Act, az eIDAS stb.

Többféle fájlformátumot is feltölthet, például PDF, Word, Excel, Open Office, PNG, JPG és HTML.

Importáljon dokumentumokat közvetlenül felhőalapú tárolószolgáltatóktól, mint például a Dropbox, a Google Drive, az OneDrive és a Box.

Aláírhatja a dokumentumokat a helyi nyelven

A SignEasy korlátai

A felhasználók gyakori bejelentkezési hibákról számoltak be.

Korlátozott szerkesztési funkciók

Az iPadről vagy mobilalkalmazásból elektronikus aláírásra küldött dokumentumok zavaróak lehetnek.

SignEasy árak

Csapat: 24 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 36 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 60 USD/hó felhasználónként

SignEasy értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

6. Adobe Sign

Az Adobe Sign egy hatékony e-aláírási platform az Adobe-tól, amely zökkenőmentesen integrálható más Adobe termékekkel, például az Acrobat Pro-val.

Hozzon létre és tároljon elektronikus aláírásokat, és kezelje aláírási beállításait és preferenciáit a felhasználóbarát felületen. Bármilyen típusú dokumentumot feltölthet, például PDF-eket, Word-dokumentumokat és akár képeket is, majd elküldheti másoknak aláírásra.

Az AdobeSign zökkenőmentesen működik együtt olyan népszerű alkalmazásokkal, mint a Microsoft Office, a Salesforce, a Google Drive és a Dropbox.

Az Adobe Sign legjobb funkciói

Küldje el a dokumentumokat aláírásra, kövesse nyomon az állapotukat, és gyűjtsön be őket letöltés vagy regisztráció nélkül.

Könnyedén szerkesztheti és hozzáadhat szöveget és képeket, valamint módosíthatja a PDF formázását az Acrobat Pro segítségével.

Konvertálja a szkennelt dokumentumokat, képeket, weboldalakat és Microsoft fájlokat PDF-ekké, amelyeket bárhonnan elérhet, megoszthat és szerkeszthet.

Az Adobe Sign korlátai

Nincs kényelmes „dátum” beállítás

A program hibásan működhet, amikor új aláírást szerez egy eszközön.

Korlátozott rugalmasság az e-aláírásokhoz használt sablonok használatában

Adobe Sign árak

Acrobat Standard: 22,99 USD/hó felhasználónként

Acrobat Pro: 29,99 USD/hó felhasználónként

Acrobat Standard for Teams: 14,99 USD/hó felhasználónként (éves előfizetés)

Acrobat Pro for Teams: 23,99 USD/hó felhasználónként (éves előfizetés)

Acrobat Sign Solutions: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Adobe Sign értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1100+ értékelés)

7. DigiSigner

A DigiSigner egy költséghatékony e-aláírási platform, amely széles körű funkciókat kínál, beleértve az egyedi márkajelzést, a tömeges aláírást és a népszerű eszközökkel való integrációt.

A DigiSigner megfelel az összes fontosabb e-aláírási törvénynek, beleértve az ESIGN, UETA és eIDAS törvényeket. Az eszköz 256 bites titkosítást használ a dokumentumok és aláírások védelme érdekében. Az adatok biztonságosan tárolódnak a felhőben.

via DigiSigner

A DigiSigner legjobb funkciói

Készítsen kézzel írt, jogilag kötelező érvényű aláírásokat az egér használatával, az aláírási kép feltöltésével vagy egyszerűen a nevének begépelésével.

Ágyazza be az aláírásokat az alkalmazásába a DigiSigner API segítségével.

Hívjon meg másokat aláírásra, és kapjon értesítést, amikor aláírják a dokumentumot.

Tárolja dokumentumait biztonságosan tűzfal mögött, és hitelesítse minden kérést.

A DigiSigner korlátai

Nincsenek robusztus funkciók a dokumentumok szervezéséhez

Az eszközök elavult webes felhasználói felülettel rendelkeznek.

Havonta korlátozott számú aláírás engedélyezett

DigiSigner árak

Ingyenes

Pro: 20 USD/hó

Csapat: 50 dollár

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

DigiSigner értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (900+ értékelés)

8. SignRequest

A SignRequest egy nyílt forráskódú e-aláírási platform, amely magas fokú testreszabási és ellenőrzési lehetőségeket kínál. Tökéletes választás azoknak a fejlesztőknek és technológia iránt érdeklődő felhasználóknak, akik e-aláírási munkafolyamatokat szeretnének létrehozni, és PandaDoc alternatívákat keresnek.

Zökkenőmentesen működik együtt olyan népszerű eszközökkel, mint a Gmail, a Google Drive, a Slack, a Dropbox és a Zapier. Ezenkívül SSL titkosítással, biztonságos tárolással és ellenőrzési nyomvonallal védi dokumentumait.

A SignRequest sablonfunkciójával még több időt takaríthat meg. Készítse el egyszerre az ismétlődő dokumentumokat egyéni aláírási sorrenddel, értesítési beállításokkal és alapértelmezett üzenetekkel, majd használja őket újra, amikor csak szükséges.

via SignRequest

A SignRequest legjobb funkciói

Válassza ki az engedélyezési módot, és azonosítsa az aláíráshoz szükséges egyéni felhasználókat.

Kezelje, kövesse nyomon és tárolja az összes SignRequest-et a Microsoft My Documents alkalmazásban.

Dolgozzon együtt munkatársaival a Teams-ben, és gondoskodjon arról, hogy mindenki mindig hozzáférjen a szükséges dokumentumokhoz.

A SignRequest korlátai

Nehézségek a mobil nézetben való navigálás során

Korlátozott testreszabási lehetőségek

A szövegmezők átméretezése nehézkes, és néha használhatatlan.

Az Excel aláírók és a normál dokumentumexportálás módosításokat igényel.

SignRequest árak

Professzionális: 9,85 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 16,42 USD/hó felhasználónként

SignRequest értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (300+ értékelés)

9. Zoho Sign

A Zoho Sign egy átfogó e-aláírási megoldás a Zoho-tól, egy népszerű üzleti szoftver szolgáltatótól. E-aláírásokat, dokumentumsablonokat és munkafolyamat-automatizálást kínál, és az egyik legolcsóbb PandaDoc alternatíva.

Töltsön fel dokumentumokat a számítógépéről, felhőalapú tárhelyéről vagy más alkalmazásokból. Hozzáadhat mezőket, amelyeket a címzettek aláírhatnak, monogrammal láthatnak el vagy kitölthetnek.

A Zoho Sign integrálható olyan üzleti alkalmazásokkal, mint a CRM-ek, a könyvelési eszközök és a projektmenedzsment szoftverek. Hozzon létre automatizált munkafolyamatokat, hogy a dokumentumokat az előző címzett aláírása után a következő címzettnek küldje aláírásra.

A Zoho Sign legjobb funkciói

Automatizálja feladatait, hogy időt takarítson meg és növelje termelékenységét.

Digitálisan írjon alá dokumentumokat, vagy küldjön dokumentumokat és gyűjtsön aláírásokat másoktól.

Aláírja üzleti dokumentumait digitálisan személyes USB-tokenekkel és digitális tanúsítvány alapú aláírással.

Kezelje üzleti dokumentumait bárhol is legyen, a Zoho Sign mobilalkalmazásokkal.

A Zoho Sign korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek és sablonok

Korlátozások a fiók szintű beállításokban és struktúrában

Zoho Sign árak

Ingyenes

Standard: 9,60 USD/hó felhasználónként

Professional: 14,46 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 19,28 USD/hó felhasználónként

Zoho Sign értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (30+ értékelés)

10. Honeybook

A HoneyBook egy CRM és projektmenedzsment platform, amelyet kifejezetten szabadúszók és kisvállalkozások számára terveztek. Funkciói között szerepel az elektronikus aláírás is.

A platform segítségével kezelheti az ügyfelekkel való interakciók minden szakaszát, a potenciális ügyfelek megszerzésétől és a foglalásoktól a projektmenedzsmentig, a számlázásig és a fizetések feldolgozásáig.

Hozzon létre űrlapokat, céloldalakat és kérdőíveket az új ügyfelek megszerzéséhez. Kezelje a találkozókat, küldjön ajánlatokat és gyűjtsön ügyfélaláírásokat online. Küldjön professzionális számlákat, fogadjon online fizetéseket és automatizálja a fizetési emlékeztetőket.

Ezenkívül automatizált munkafolyamatokat is beállíthat a gyakori feladatok egyszerűsítése és az időmegtakarítás érdekében.

via HoneyBook

A Honeybook legjobb funkciói

Számlák és szigorú szerződések létrehozása és elküldése aláírásra

Automatizált válaszok, nyomon követések és feladatok indítása

Aláírja a szerződéseket és küldje el a fizetéseket

Használjon testreszabható, interaktív ajánlatokat márkájának bemutatásához.

A Honeybook korlátai

Az ütemező funkció kissé nehézkesnek tűnik.

Felesleges lépések a felhasználói folyamatban

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Honeybook árak

Starter: 19 USD/hó

Essentials: 39 USD/hó

Prémium: 79 USD/hó

Honeybook értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (580+ értékelés)

Míg a Pandadoc és hasonló platformok az e-aláírásokra és a dokumentumcserére koncentrálnak, a ClickUp-hoz hasonló projektmenedzsment platformok átfogóbb megoldást kínálnak a termelékenység növelésére.

A ClickUp sokoldalú funkciói egyszerűsítik az egész munkafolyamatot. Egyetlen platformon elvégezheti mindent, az ügyfelek bevonásától a projekt befejezéséig, a találkozók ütemezésétől az e-mailek szervezéséig.

Ez különösen hasznos azoknak a vállalkozásoknak és professzionális szolgáltatóknak, amelyeknek a digitális aláírások gyűjtésén és a dokumentumok elemzésén túlmutató, sokrétű dokumentációs igényeik vannak. A ClickUp segítségével az összes dokumentumát kézben tarthatja, így az igazán fontos dolgokra koncentrálhat: szakértelmére és ügyfélkapcsolataira.

Szerezze be a ClickUp-ot

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment platform, amely egy hatékony Docs funkciót tartalmaz, AI-alapú képességekkel, mint például automatikus formázás, nyelvtani javaslatok és valós idejű együttműködési eszközök.

Bár a platform jelenleg nem kínál natív e-aláírási funkciót, zökkenőmentesen integrálható a kedvenc alkalmazásaival. Sokoldalú megoldás azoknak a csapatoknak, amelyeknek egyetlen platformon belül dokumentum- és projektkezelési funkciókra van szükségük.

Az eszköz emellett olyan funkciókat is kínál, amelyekkel hatékonyan lehet ügyfeleket bevonni és kezelni .

Tárolja a szabályzatokat, eljárásokat és kockázatértékeléseket a ClickUp Docs nézetében

A ClickUp több okból is kiváló eszköz a dokumentumkezeléshez:

Integrált munkafolyamatok : Kapcsolja össze a dokumentumokat feladatokkal, triggerekkel és automatizálással, így egyszerűsítve a dokumentumokkal kapcsolatos munkafolyamatokat és biztosítva, hogy mindenki a legújabb verziókkal dolgozzon. Kapcsolja össze a dokumentumokat feladatokkal, triggerekkel és automatizálással, így egyszerűsítve a dokumentumokkal kapcsolatos munkafolyamatokat és biztosítva, hogy mindenki a legújabb verziókkal dolgozzon.

Hozzon létre egyedi munkafolyamatokat a ClickUp-ban a hatékony dokumentumkezelés érdekében

AI-alapú írási asszisztens : Brainstorming, dokumentumok létrehozása és finomítása a szándékod és szereped alapján kapott utasításokkal és javaslatokkal. Brainstorming, dokumentumok létrehozása és finomítása a szándékod és szereped alapján kapott utasításokkal és javaslatokkal.

Ébressze fel kreativitását a ClickUp-ban virtuális brainstorming partnerével

Intuitív felület: Használja a platform különböző funkcióit zökkenőmentesen, függetlenül technikai szakértelmétől.

Testreszabás és rugalmasság: Készítsen szép és informatív dokumentumokat gazdag formázási lehetőségekkel, beágyazott oldalakkal és beágyazott widgetekkel. Szervezze a dokumentumokat mappákba és terekbe az optimális kategorizálás és hozzáférés-vezérlés érdekében.

Hozzon létre tökéletes dokumentumokat vagy wikiket beágyazott oldalakkal és stílusbeállításokkal a ClickUp segítségével

ClickUp szerződéssablonok : A ClickUp előre elkészített sablonjaival másodpercek alatt elkészítheti szerződéseit. Itt A ClickUp előre elkészített sablonjaival másodpercek alatt elkészítheti szerződéseit. Itt üzleti megállapodásokhoz és szolgáltatási szerződésekhez is talál sablonokat.

Készítsen szerződést néhány egyszerű lépésben a ClickUp segítségével, hogy megvédje vállalkozói érdekeit

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Néhány új felhasználó szerint a tanulási görbe meredek.

ClickUp árak

Ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)

A megfelelő megoldás kiválasztása a dokumentumkezeléshez

Az elektronikus aláírások terén számos PandaDoc alternatíva áll rendelkezésre, mindegyik a maga sajátos funkcióival. Azonban a hosszú távú növekedésre törekvő vállalkozások számára előnyösebbek lehetnek a szélesebb körű képességekkel rendelkező holisztikus megoldások.

Ezt figyelembe véve a ClickUp kiemelkedő alternatívaként jelenik meg a PandaDoc mellett. Szélesebb körű funkciókat kínál, mint a többi PandaDoc alternatíva, az egyedi feladatnézetektől és irányítópultoktól a robusztus együttműködési eszközökig.

A ClickUp lenyűgöző mesterséges intelligencia képességei felgyorsítják a dokumentumokkal kapcsolatos különböző feladatokat, például a dokumentumok összefoglalását, a tartalom generálását és a nyelvtani hibák ellenőrzését.

Gondosan mérlegelje az előnyöket és hátrányokat, hogy megalapozott döntést hozhasson és megtalálja a tökéletes megoldást.

Összességében a ClickUp egy sokoldalú és skálázható eszköz, amely számos dokumentumkezelési feladatra használható. Jó választás minden méretű csapat számára, amelynek központi helyre van szüksége a dokumentumok tárolásához, közös szerkesztéséhez és kezeléséhez. Próbálja ki még ma a ClickUp-ot!