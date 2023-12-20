A 10 legjobb Scrum-könyv projektmenedzserek és Scrum mesterek számára

Az agilis felhasználók a Scrumot tartják a leghatékonyabb agilis projektmenedzsment keretrendszernek.
A projektmenedzsment azonban nehezebb feladat, mint gondolná. A projekt sikeréhez technikai ismeretekre és Scrum-jártasságra van szükség.
A szükséges készségek elsajátításához nincs alternatívája a valós tapasztalatoknak. Azonban a konkrét Scrum-készségek nélküli vakmerő belevágás a valós világban történő projektmenedzsmentbe valószínűleg kudarchoz vezet.
A kérdés: hogyan fejlesztheti ki a szükséges készségeket? Azok a kiváló minőségű könyvek, amelyeket valódi szakemberek írtak, akik már végigcsinálták ezt a folyamatot, előnyt jelenthetnek Önnek.
A legjobb Scrum-könyveket kínáljuk Önnek, hogy elmélyülhessen a témában, és Scrum-szakértővé válhasson. Merüljünk el a 2023-as év 10 legjobb Scrum-könyvében projektmenedzserek és Scrum-mesterek számára.
A végén elárulunk egy kis iparági titkot, amely segít Önnek mindezeket a tippeket alkalmazni, hogy a legjobb Scrum mesterré váljon.
A 10 legjobb Scrum-könyv, amelyet érdemes felvenni a listájára
1. Agile Estimating and Planning (Agilis becslés és tervezés) – Mike Cohn
A könyvről
- Szerző(k): Mike Cohn
- Kiadás éve: 2005
- Becsült olvasási idő: 9 óra
- Ajánlott szint: kezdő és középhaladó
- Oldalszám: 330 oldal
- Értékelések 4,5/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)
Ebben a könyvben Mike Cohn, az Agile Alliance társalapítója egy határozott és gyakorlati útmutatót mutat be a Scrum használatával történő projektmenedzsmenthez. A világosan illusztrált fogalmak és a lépésről lépésre bemutatott útmutatók segítenek megválaszolni az alábbi kérdéseket:
- Mit fogunk építeni?
- Mekkora lesz?
- Mikor kell elvégezni?
- Mennyit tudok addig elvégezni?
Cohn koherens iránymutatásokkal válaszol ezekre a kérdésekre. A könyvben az olvasók megismerhetik az agilis becsléshez és tervezéshez szükséges eszközöket, amelyek messze felülmúlják a mai dinamikus, változásokkal teli projektekben már nem működő, elavult becslési technikákat.
Ha ezt valós életből vett példákkal egészíti ki, akkor átfogó útmutatót kap a tervei becsléséhez és a projektmenedzsment céljainak eléréséhez.
„Ha a csapat teljesítménye javul azzal, hogy segítek valaki másnak, akkor azt kell tennem. A csapat sebessége számít, az egyéni sebesség nem.”
Főbb tanulságok:
- Világos tervezési irányelveket tartalmaz, hogy soha ne lépje túl becsléseit.
- A felhasználóknak valós tapasztalatokat nyújt praktikus eszközökkel és felhasználási példákkal.
Mit mondanak az olvasók:
„Nagyon fontos megérteni az agilis tervezés különböző aspektusait. Nagyon hasznos, ha a hagyományos keretrendszerről az agilis keretrendszerre váltasz.”
2. Scrum: A művészet, hogy kétszer annyi munkát végezzen félidő alatt, Jeff Sutherland
A könyvről
- Szerző(k): Jeff Sutherland
- Kiadás éve: 2014
- Becsült olvasási idő: 7 óra
- Ajánlott szint: Kezdő
- Oldalszám: 256 oldal
- Értékelések 4,6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)
A módszertan társszerzőjétől és a Scrum, Inc. vezérigazgatójától származó könyv a Scrum működésének átfogó képet nyújt az olvasóknak. Ez az első lépés a Scrum elsajátításának útján.
Sutherland szilárd elméleti alapokat teremt, majd bemutatja, hogyan működik ez a gyakorlatban.
A könyv egyik fő jellemzője az egyszerű nyelvezete. Más Scrum-könyvektől eltérően a narráció izgalmas és dinamikus. A könyvben alkalmazott elvek megértéséhez nincs szükség szoftveres ismeretekre. Mindezek a tényezők hozzájárulnak a könyv széles körű népszerűségéhez.
„A Scrum Master, azaz a folyamat irányításáért felelős személy három kérdést tesz fel minden csapattagnak: 1. Mit tettél tegnap, hogy segítsd a csapatot a Sprint befejezésében? 2. Mit fogsz tenni ma, hogy segítsd a csapatot a Sprint befejezésében? 3. Milyen akadályok állnak a csapat útjában? Ennyi.”
Főbb tanulságok:
- Gyors, egyszerű és mélyreható megértése a Scrumnak
- Könnyen érthető, praktikus és szakzsargonmentes stílusban íródott.
Mit mondanak az olvasók:
„Ha részletesen szeretne megismerni a Scrum kialakulását, akkor ez a könyv a megfelelő választás. SM-eknek különösen ajánlott, ha valóban meg akarják ismerni a Scrum lényegét és hátterét.”
3. Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process (Alapvető Scrum: Gyakorlati útmutató a legnépszerűbb agilis folyamathoz) Kenneth S. Rubin
A könyvről
- Szerző(k): Kenneth S. Rubin
- Kiadás éve: 2012
- Becsült olvasási idő: körülbelül 13–14 óra
- Ajánlott szint: Középfokú és haladó
- Oldalszám: 496 oldal
- Értékelések 4,6/5 (Amazon) 4,7/5 (Flipkart)
Ha egy olyan könyvet keres, amely minden másnál jobb, akkor nincs jobb választás, mint Rubin teljes, részletes útmutatója a Scrumról.
A 17 oldalas „Sprint” definíciótól a becslésről, a sebességről és a technikai adósságról szóló két fejezetig ez a könyv a Scrum értékeinek minden aspektusát a legapróbb részletekig tárgyalja.
A könyv hosszú, de gyümölcsöző olvasmány. Azoknak a Scrum mestereknek szól, akik projektmenedzsment készségeiket a következő szintre szeretnék emelni. A listán szereplő rövidebb útmutatók eltérnek attól a tudástól, amelyet ez a mű nyújt, feltéve, hogy befekteti az időt, amelynek elolvasásához szükséges.
„A Scrum láthatóvá teszi azokat a diszfunkciókat és pazarlásokat, amelyek megakadályozzák a szervezeteket abban, hogy valódi potenciáljukat kihasználják.”
Főbb tanulságok:
- Részletes útmutatók a Scrum módszertan minden aspektusához
- Gyakorlati tanácsok, amelyek segítenek a Scrum mesterek mindennapi problémáinak megoldásában.
Mit mondanak az olvasók:
„Nagyon részletes és praktikus útmutató. A vizsgáimra készülök vele.”
4. Agile Retrospectives: Making Good Teams Great (Agilis retrospektívák: Hogyan lehet a jó csapatokat kiválóvá tenni) Esther Derby és Diana Larsen
A könyvről
- Szerzők: Esther Derby és Diana Larsen
- Kiadás éve: 2006
- Becsült olvasási idő: körülbelül 5 óra
- Ajánlott szint: Középhaladó
- Oldalszám: 186 oldal
- Értékelések 4,5/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)
Korának ellenére ez a mű ma is releváns.
Az Agile Retrospective egy kritikus Scrum rituálé, amelynek keretében megbeszéléseken összegzik a folyamatban lévő projekt minden egyes iterációját. Ezek remek alkalmak arra, hogy egy lépést hátralépjünk, és értékeljük, mi működik jól, és mi jelent akadályt.
Esther és Diana e műben olyan eszközöket és tippeket adnak Önnek, amelyekkel megoldhatja a szoftverfejlesztési projektek vagy folyamatok során felmerülő számtalan mindennapi problémát. Ne feledje azonban, hogy a könyv nem csak a szoftverfejlesztő csapatokra vonatkozik.
Megtanítja, hogyan kell általában megszervezni és végrehajtani a retrospektívákat, hogyan kell azokat a Scrum-csapat méretéhez és a szervezeti igényekhez igazítani, valamint hogyan kell alkalmazkodni a változásokhoz és ezeket a stratégiákat kiterjeszteni.
„Ezután kérje meg a teremben lévőket, hogy mondjanak valamit. Ha valaki a retrospektíva elején nem szólal meg, akkor az a személy hallgatólagos engedélyt kap, hogy a többi részében is hallgasson.”
Főbb tanulságok:
- Tanulságok az agilis retrospektívák megtervezéséről és végrehajtásáról
- Útmutató a szoftverfejlesztés során felmerülő napi problémák kezeléséhez
- Személyes agilis coach, aki végigkíséri Önt az útján
Mit mondanak az olvasók:
„Tetszett a könyv egyszerű felépítése, és hogy a példákkal alátámasztotta az érvelését, ahol szükséges volt. Jó kiindulási pont, de nem kimerítő.”
5. Sprint Your Way to Scrum: 50 Practical Tips to Accelerate Your Scrum (Sprinteljen a Scrum felé: 50 gyakorlati tipp a Scrum felgyorsításához) Bonsy Yelsangi
A könyvről
- Szerzők: Bonsy Yelsangi és Valerio Zanini
- Kiadás éve: 2021
- Becsült olvasási idő: körülbelül 5 óra
- Ajánlott szint: Haladó
- Oldalszám: 190 oldal
- Értékelések 4,7/5 (Amazon) 5/5 (Sandman Books)
Ebben a könnyen olvasható könyvben a szerzők gyakorlatias, világos és meggyőző válaszokat adnak a Scrummal kapcsolatban leggyakrabban feltett 50 kérdésre.
A szerzőpáros világszerte több ezer szakember képzésében szerzett tapasztalatai alapján készítette el a könyvet. A könyv azoknak a scrum csapatoknak, Scrum gyakorlóknak, Scrum mestereknek, termék tulajdonosoknak és agilis coachoknak szól, akik szeretnék tökéletesíteni szakértelmüket és a Scrumot a következő szintre emelni.
A könyvekben nincs felesleges szöveg, így élvezetes olvasmányok. Olvasásuk után egy praktikus eszközkészlettel fog rendelkezni, amely a Scrum leghatékonyabb kihasználásához szükséges valós tippeket és projektmenedzsment technikákat tartalmaz.
„Nincs egyetlen helyes vagy egyetlen módszer a Scrum megvalósítására.”
Főbb tanulságok:
- Válaszol a képzésben résztvevők 50 leggyakoribb kérdésére a Scrummal kapcsolatban.
- Nincs felesleges sallang, csak a legszükségesebb részleteket tartalmazó, praktikus stílusú könyvek.
Mit mondanak az olvasók:
„Ez a tökéletes könyv a scrum mesterek számára, amit nemrég olvastam. Bonsy kiváló munkát végzett, hogy ezt lehetővé tegye, és nagyon aprólékosan részletezte a scrum mester minden elvárását. Minden jót kívánok neked, Bonsy, és alig várjuk a jövőbeni könyveidet 📚. Folytasd a jó munkát 👍🏻”
6. A Scrum útmutató, szerzők: Ken Schwaber és Jeff Sutherland
Ez a könyv visszavezet az alapokhoz. De ne becsülje alá ezt a meghatározó művet! Kiváló kiindulópont kezdőknek, de azoknak a szakértőknek is remek, akik fel akarják frissíteni tudásukat, és összehasonlítani személyes tapasztalataikat az elméleti keretrendszerrel.
A Scrum alkotói írták és folyamatosan frissítik, és ez egy rövid útmutató, amely kiemeli a módszertan legfontosabb részeit. Akárcsak maga a könyv, ez is a folyamatos fejlesztést támogatja. Kompakt, tömör és szakzsargonmentes módon ismerteti a Scrumban használt értékeket, szerepeket, eseményeket és eszközöket.
„A vezető legfontosabb feladata az, hogy segítse a munkát végzőket. Adjon nekik célt, és hagyja őket dolgozni.”
Főbb tanulságok:
- Rövid, de praktikus gyorskurzus a Scrumról
- Kiválóan alkalmas teljesen kezdőknek és azoknak a projektmenedzsereknek, akik vissza szeretnének térni az alapokhoz.
Mit mondanak az olvasók:
„Rövid, de tökéletes útmutató. Semmi felesleges.”
7. Large-Scale Scrum: More with LeSS (Nagyszabású Scrum: Több a LeSS-szel) Craig Larman és Bas Vodde szerzőktől
A könyvről
- Szerzők: Craig Larman és Bas Vodde
- Kiadás éve: 2016
- Becsült olvasási idő: körülbelül 10 óra
- Ajánlott szint: Középhaladó és haladó
- Oldalszám: 368 oldal
- Értékelés 4,4/5 (Amazon)
Olyan keretrendszert keres, amely segít nagy léptékű vagy több projekt kezelésében? Larman és Vodde a segítségére lesznek.
Bár a Scrum eredetileg kis fejlesztői csapatok számára készült, az idő múlásával új ötletek és változatok hozzáadásával lehetővé vált a nagy csapatokban való alkalmazása is. Ez kiválóan alkalmas az agilis csapatok coachingjára, mert a csapat sikere minden.
Az egyik úttörő és leghatékonyabb változat a Larman és Vodde által tervezett LeSS (Large Scale Scrum). Ez egy Scrum-alapú keretrendszer, amely komplex helyzetekben is működik.
Ez a könyv kötelező olvasmány, ha Ön több csapatot irányító vagy egy ilyen csapat tagja. A könyv megadja Önnek a szükséges eszközöket ahhoz, hogy megértse a Scrum Master szerepét, és nagy szervezeteket alakítson ki az ügyfelek értékeinek maximalizálása érdekében.
„A Scrum egyik szabálya, hogy a munkát nem lehet ráerőltetni a csapatra; a termék tulajdonos felajánlja az iterációhoz szükséges elemeket, és a csapat annyi elemet vesz át, amennyit fenntartható ütemben és jó minőségben el tud végezni.”
Főbb tanulságok:
- Bemutatja a LeSS keretrendszert nagy léptékű vagy több csapatot érintő projektekhez.
- Segít megérteni, hogyan lehet a Scrum egyszerűségét komplex helyzetekben is alkalmazni.
Mit mondanak az olvasók:
„Ha Scrumot alkalmaz, és nehezen boldogul a méretezési kérdésekkel, akkor ez a könyv tökéletes Önnek. Ha nagy termékfejlesztéshez tervezi a Scrum bevezetését, akkor azonnal vásárolja meg ezt a könyvet.”
8. Scrum az AI-ban: Mesterséges intelligencia agilis fejlesztése Scrummal és MLOps-szal, Paolo Sammicheli
A könyvről
- Szerző(k): Paolo Sammicheli
- Kiadás éve: 2022
- Becsült olvasási idő: körülbelül 6–7 óra
- Ajánlott szint: Niche
- Oldalszám: 244 oldal
- Értékelések 4,1/5 (Amazon)
Az AI-ipar az utóbbi időben virágzik, és a szoftverfejlesztő csapatok felkészülnek az AI-alapú alkalmazások létrehozására. Sammicheli ebben a műben átfogó képet ad az AI-fejlesztés során szükséges projektmenedzsmentről. Agilis csapatok dolgoznak az AI-n? Akkor ez a könyv Önöknek szól.
A könyv átfogó részleteket tartalmaz az Agile, a Scrum és az MLOps módszertanokról, amelyekkel növelhető a morál, gyűjthető a visszajelzés, gyakorolható az ellenőrzés, elősegíthető az érdekelt felek bevonása és irányíthatók a fejlesztők a kiváló minőségű eredmények elérése érdekében.
A könyv gyakorlati helyzetekre is alkalmazható, mivel szilárd Agile alapokkal, mérnöki gyakorlatokkal és valós példákkal rendelkezik. Emellett bemutatja, hogyan lehet ezeket a vállalatában megvalósítani.
„Az Agile, a Scrum és az MLOps segítségével csapat szellem, gyakori visszajelzések, empirikus ellenőrzés, az érdekelt felek bevonása és a fejlesztők motivációja biztosítja a kiváló minőségű eredményeket.”
Főbb tanulságok:
- Különleges útmutató mesterséges intelligencia szoftverfejlesztési projektmenedzsmenthez
- Gyakorlati példákat és útmutatásokat tartalmaz ezeknek a stratégiáknak a méretezhetőségéről.
Mit mondanak az olvasók:
Nincs vélemény
9. Agilis tanulás: A Scrum, XP, Lean és Kanban megértése, Andrew Stellman és Jennifer Greene
A könyvről
- Szerzők: Andrew Stellman és Jennifer Greene
- Kiadás éve: 2014
- Becsült olvasási idő: körülbelül 11–12 óra
- Ajánlott szint: Kezdő
- Oldalszám: 420 oldal
- Értékelések 4,5/5 (Amazon) 5/5 (Barnes and Noble)
Ha a Scrumon túlra szeretne lépni, és megismerni a legnépszerűbb agilis módszertanokat, akkor ez a könyv tökéletes választás az Ön számára. Könnyed és érdekes olvasmány, amely átfogó információkat nyújt a Scrumról, az XP-ről, a Leanről és a Kanbanról – tökéletes választás a scrum csapatok számára.
A könyv elmagyarázza, hogy az egyes módszerek hogyan összpontosítanak a fejlesztés különböző területeire, és segít megérteni, melyik lenne a legalkalmasabb Önnek és Scrum csapatának. Válassza ezt a könyvet, ha szeretne elmélyülni az Agile-ben, de tisztázni szeretné, melyik módszertant válassza.
„Általánosan fontos megérteni a csapat tagjait, hogyan működnek együtt, és hogy az egyes személyek munkája hogyan hatással van a többiekre.”
Főbb tanulságok:
- Átfogó elemzést ad a legnépszerűbb Agile keretrendszerekről.
- Segít eldönteni, melyik módszer lenne a legalkalmasabb a csapata méretének és igényeinek.
Mit mondanak az olvasók:
„A könyv részletesen kitér minden olyan témára, amelyet az Agile magyarázatakor érdemes megemlíteni. Nagyon tetszik a könyv stílusa, témaválasztása és tartalma.”
10. A nagyszerű ScrumMaster: #ScrumMasterWay, Zuzana Šochová
A könyvről
- Szerző(k): Zuzana Šochová
- Kiadás éve: 2016
- Becsült olvasási idő: körülbelül 7–8 óra
- Ajánlott szint: Középfokú és haladó
- Oldalszám: 176 oldal
- Értékelések 4,2/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)
A Scrum mesterekre összpontosító könyv átfogó útmutató ahhoz, hogyan válhat a csapatának és szervezetének legjobb vezetőjévé. A mű elolvasásával átfogó képet kaphat erről a kulcsfontosságú pozícióról.
A szerző több mint 15 éves tapasztalata fejlesztőként, menedzserként és Scrum Masterként tükröződik a részletes State of Mind modellben, amely bemutatja, hogyan kellene kinéznie egy Scrum Master ideális napjának.
A mű a Scrum Master szerepének és megtestesülésének minden aspektusát feltárja, a felelősségektől, kompetenciáktól és meta-készségektől kezdve a csapatépítési képességeken, a változásokhoz való alkalmazkodóképességen és az erőforrások elosztásán át egészen sok másig.
„Ahhoz, hogy jó vezető legyen, a ScrumMasternek csak egy lépéssel kell előrébb járnia a csapatnál és a szervezetnél, és ki kell rántania őket szokásaikból, normáikból és hagyományaikból.”
Főbb tanulságok:
- Rigorózusan képezi Önt, hogy a lehető legjobb Scrum Masterré váljon.
- Részletes leírásokat tartalmaz az átfogó pozíciójáról és felelősségeiről, amelyek több éves gyakorlati tapasztalatra épülnek.
Mit mondanak az olvasók:
„A legjobb könyv a Scrum terminológiák megismeréséhez.”
Javítsd Scrum projektmenedzsmentedet a ClickUp segítségével
Ennyi volt mára! Ez a 10 legjobb Scrum projektmenedzsment könyv minden szinten segítségére lesz, függetlenül attól, hogy kezdő projektmenedzser vagy Scrum mester.
A tapasztalt Scrum mesterek tudják, hogy a tudás a kiindulási pont. Amikor belép a valós projektmenedzsment világába, nem szeretne magával vinni egy első osztályú szoftvert, amely tökéletesen illeszkedik a Scrumhoz és más módszerekhez?
ClickUp
Fedezze fel a ClickUp projektmenedzsmentet. Ez egy átfogó munkafolyamat-kezelő platform, amely többek között minden projektjével kapcsolatos igényét kielégíti. Függetlenül attól, hogy hány tagból áll a csapata, a ClickUp az Ön szervezeti igényeihez igazodik.
A ClickUp egy olyan all-in-one tudásbázis, amely funkciók közötti projektekre van szabva. Automatizálási és jelentéskészítési funkciói csodákat tesznek a hatékonyság növelése érdekében.
ClickUp projektmenedzsment funkciók
- Munkafolyamat-kezelés a ClickUp Sprints segítségével: A ClickUp Sprints segítségével hatékonyan kezelheti csapata munkafolyamatát. Meghatározza a sprint dátumait, pontokat oszt ki és prioritásokat jelöl meg, így minden csapattag tisztában van a kijelölt feladatokkal és határidőkkel. A befejezetlen munkákat automatikusan átviszi a következő sprintbe, és szinkronizálja a fejlesztési ciklust a GitHub, GitLab vagy Bitbucket szolgáltatással.
- Előre elkészített Agile Scrum és egyéb irányítópultok: Használja a ClickUp előre elkészített irányítópultjait bármilyen projektmenedzsment scrum keretrendszerhez. A ClickUp Agile Scrum projektmenedzsment irányítópult kiemelkedő, mivel Scrum támogatással rendelkezik és teljes mértékben testreszabható.
- Agilis integrációk: alakítsa projektjét tökéletesen az agilis keretrendszereknek megfelelően a ClickUp natív Git és egyéb agilis eszközök integrációjának segítségével.
- Vizualizáció Kanban táblákkal: A ClickUp Board View segítségével hatékonyan és eredményesen kezelheti a feladatokat. Testreszabható Kanban-stílusú táblát használ, amely gyorsan eljuttatja a legfontosabb információkat az összes csapattaghoz egy egységes platformon.
- Egységesített táblák: Vizuálisan együttműködhet a ClickUp Whiteboards segítségével – egy megosztott virtuális ötletdoboz, ahol csapata ötleteit összehangolhatja és végrehajthatja.
További meggyőzésre van szüksége? Nézze meg, mit tehet Önért egy korszerű projektmenedzsment eszköz. Próbálja ki a ClickUp-ot még ma ingyen!