A 10 legjobb Scrum-könyv projektmenedzserek és Scrum mesterek számára

Az agilis felhasználók a Scrumot tartják a leghatékonyabb agilis projektmenedzsment keretrendszernek.

A projektmenedzsment azonban nehezebb feladat, mint gondolná. A projekt sikeréhez technikai ismeretekre és Scrum-jártasságra van szükség.

A szükséges készségek elsajátításához nincs alternatívája a valós tapasztalatoknak. Azonban a konkrét Scrum-készségek nélküli vakmerő belevágás a valós világban történő projektmenedzsmentbe valószínűleg kudarchoz vezet.

A kérdés: hogyan fejlesztheti ki a szükséges készségeket? Azok a kiváló minőségű könyvek, amelyeket valódi szakemberek írtak, akik már végigcsinálták ezt a folyamatot, előnyt jelenthetnek Önnek.

A legjobb Scrum-könyveket kínáljuk Önnek, hogy elmélyülhessen a témában, és Scrum-szakértővé válhasson. Merüljünk el a 2023-as év 10 legjobb Scrum-könyvében projektmenedzserek és Scrum-mesterek számára.

A végén elárulunk egy kis iparági titkot, amely segít Önnek mindezeket a tippeket alkalmazni, hogy a legjobb Scrum mesterré váljon.

A 10 legjobb Scrum-könyv, amelyet érdemes felvenni a listájára

1. Agile Estimating and Planning (Agilis becslés és tervezés) – Mike Cohn

A könyvről

Szerző(k): Mike Cohn

Kiadás éve: 2005

Becsült olvasási idő: 9 óra

Ajánlott szint: kezdő és középhaladó

Oldalszám: 330 oldal

Értékelések 4,5/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

Ebben a könyvben Mike Cohn, az Agile Alliance társalapítója egy határozott és gyakorlati útmutatót mutat be a Scrum használatával történő projektmenedzsmenthez. A világosan illusztrált fogalmak és a lépésről lépésre bemutatott útmutatók segítenek megválaszolni az alábbi kérdéseket:

Mit fogunk építeni?

Mekkora lesz?

Mikor kell elvégezni?

Mennyit tudok addig elvégezni?

Cohn koherens iránymutatásokkal válaszol ezekre a kérdésekre. A könyvben az olvasók megismerhetik az agilis becsléshez és tervezéshez szükséges eszközöket, amelyek messze felülmúlják a mai dinamikus, változásokkal teli projektekben már nem működő, elavult becslési technikákat.

Ha ezt valós életből vett példákkal egészíti ki, akkor átfogó útmutatót kap a tervei becsléséhez és a projektmenedzsment céljainak eléréséhez.

„Ha a csapat teljesítménye javul azzal, hogy segítek valaki másnak, akkor azt kell tennem. A csapat sebessége számít, az egyéni sebesség nem.”

Főbb tanulságok:

Világos tervezési irányelveket tartalmaz, hogy soha ne lépje túl becsléseit.

A felhasználóknak valós tapasztalatokat nyújt praktikus eszközökkel és felhasználási példákkal.

Mit mondanak az olvasók:

„Nagyon fontos megérteni az agilis tervezés különböző aspektusait. Nagyon hasznos, ha a hagyományos keretrendszerről az agilis keretrendszerre váltasz.”

2. Scrum: A művészet, hogy kétszer annyi munkát végezzen félidő alatt, Jeff Sutherland

A könyvről

Szerző(k): Jeff Sutherland

Kiadás éve: 2014

Becsült olvasási idő: 7 óra

Ajánlott szint: Kezdő

Oldalszám: 256 oldal

Értékelések 4,6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)

A módszertan társszerzőjétől és a Scrum, Inc. vezérigazgatójától származó könyv a Scrum működésének átfogó képet nyújt az olvasóknak. Ez az első lépés a Scrum elsajátításának útján.

Sutherland szilárd elméleti alapokat teremt, majd bemutatja, hogyan működik ez a gyakorlatban.

A könyv egyik fő jellemzője az egyszerű nyelvezete. Más Scrum-könyvektől eltérően a narráció izgalmas és dinamikus. A könyvben alkalmazott elvek megértéséhez nincs szükség szoftveres ismeretekre. Mindezek a tényezők hozzájárulnak a könyv széles körű népszerűségéhez.

„A Scrum Master, azaz a folyamat irányításáért felelős személy három kérdést tesz fel minden csapattagnak: 1. Mit tettél tegnap, hogy segítsd a csapatot a Sprint befejezésében? 2. Mit fogsz tenni ma, hogy segítsd a csapatot a Sprint befejezésében? 3. Milyen akadályok állnak a csapat útjában? Ennyi.”

Főbb tanulságok:

Gyors, egyszerű és mélyreható megértése a Scrumnak

Könnyen érthető, praktikus és szakzsargonmentes stílusban íródott.

Mit mondanak az olvasók:

„Ha részletesen szeretne megismerni a Scrum kialakulását, akkor ez a könyv a megfelelő választás. SM-eknek különösen ajánlott, ha valóban meg akarják ismerni a Scrum lényegét és hátterét.”

3. Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process (Alapvető Scrum: Gyakorlati útmutató a legnépszerűbb agilis folyamathoz) Kenneth S. Rubin

A könyvről

Szerző(k): Kenneth S. Rubin

Kiadás éve: 2012

Becsült olvasási idő: körülbelül 13–14 óra

Ajánlott szint: Középfokú és haladó

Oldalszám: 496 oldal

Értékelések 4,6/5 (Amazon) 4,7/5 (Flipkart)

Ha egy olyan könyvet keres, amely minden másnál jobb, akkor nincs jobb választás, mint Rubin teljes, részletes útmutatója a Scrumról.

A 17 oldalas „Sprint” definíciótól a becslésről, a sebességről és a technikai adósságról szóló két fejezetig ez a könyv a Scrum értékeinek minden aspektusát a legapróbb részletekig tárgyalja.

A könyv hosszú, de gyümölcsöző olvasmány. Azoknak a Scrum mestereknek szól, akik projektmenedzsment készségeiket a következő szintre szeretnék emelni. A listán szereplő rövidebb útmutatók eltérnek attól a tudástól, amelyet ez a mű nyújt, feltéve, hogy befekteti az időt, amelynek elolvasásához szükséges.

„A Scrum láthatóvá teszi azokat a diszfunkciókat és pazarlásokat, amelyek megakadályozzák a szervezeteket abban, hogy valódi potenciáljukat kihasználják.”

Főbb tanulságok:

Részletes útmutatók a Scrum módszertan minden aspektusához

Gyakorlati tanácsok, amelyek segítenek a Scrum mesterek mindennapi problémáinak megoldásában.

Mit mondanak az olvasók:

„Nagyon részletes és praktikus útmutató. A vizsgáimra készülök vele.”

4. Agile Retrospectives: Making Good Teams Great (Agilis retrospektívák: Hogyan lehet a jó csapatokat kiválóvá tenni) Esther Derby és Diana Larsen

A könyvről

Szerzők: Esther Derby és Diana Larsen

Kiadás éve: 2006

Becsült olvasási idő: körülbelül 5 óra

Ajánlott szint: Középhaladó

Oldalszám: 186 oldal

Értékelések 4,5/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)

Korának ellenére ez a mű ma is releváns.

Az Agile Retrospective egy kritikus Scrum rituálé, amelynek keretében megbeszéléseken összegzik a folyamatban lévő projekt minden egyes iterációját. Ezek remek alkalmak arra, hogy egy lépést hátralépjünk, és értékeljük, mi működik jól, és mi jelent akadályt.

Esther és Diana e műben olyan eszközöket és tippeket adnak Önnek, amelyekkel megoldhatja a szoftverfejlesztési projektek vagy folyamatok során felmerülő számtalan mindennapi problémát. Ne feledje azonban, hogy a könyv nem csak a szoftverfejlesztő csapatokra vonatkozik.

Megtanítja, hogyan kell általában megszervezni és végrehajtani a retrospektívákat, hogyan kell azokat a Scrum-csapat méretéhez és a szervezeti igényekhez igazítani, valamint hogyan kell alkalmazkodni a változásokhoz és ezeket a stratégiákat kiterjeszteni.

„Ezután kérje meg a teremben lévőket, hogy mondjanak valamit. Ha valaki a retrospektíva elején nem szólal meg, akkor az a személy hallgatólagos engedélyt kap, hogy a többi részében is hallgasson.”

Főbb tanulságok:

Tanulságok az agilis retrospektívák megtervezéséről és végrehajtásáról

Útmutató a szoftverfejlesztés során felmerülő napi problémák kezeléséhez

Személyes agilis coach, aki végigkíséri Önt az útján

Mit mondanak az olvasók:

„Tetszett a könyv egyszerű felépítése, és hogy a példákkal alátámasztotta az érvelését, ahol szükséges volt. Jó kiindulási pont, de nem kimerítő.”

5. Sprint Your Way to Scrum: 50 Practical Tips to Accelerate Your Scrum (Sprinteljen a Scrum felé: 50 gyakorlati tipp a Scrum felgyorsításához) Bonsy Yelsangi

A könyvről

Szerzők: Bonsy Yelsangi és Valerio Zanini

Kiadás éve: 2021

Becsült olvasási idő: körülbelül 5 óra

Ajánlott szint: Haladó

Oldalszám: 190 oldal

Értékelések 4,7/5 (Amazon) 5/5 (Sandman Books)

Ebben a könnyen olvasható könyvben a szerzők gyakorlatias, világos és meggyőző válaszokat adnak a Scrummal kapcsolatban leggyakrabban feltett 50 kérdésre.

A szerzőpáros világszerte több ezer szakember képzésében szerzett tapasztalatai alapján készítette el a könyvet. A könyv azoknak a scrum csapatoknak, Scrum gyakorlóknak, Scrum mestereknek, termék tulajdonosoknak és agilis coachoknak szól, akik szeretnék tökéletesíteni szakértelmüket és a Scrumot a következő szintre emelni.

A könyvekben nincs felesleges szöveg, így élvezetes olvasmányok. Olvasásuk után egy praktikus eszközkészlettel fog rendelkezni, amely a Scrum leghatékonyabb kihasználásához szükséges valós tippeket és projektmenedzsment technikákat tartalmaz.

„Nincs egyetlen helyes vagy egyetlen módszer a Scrum megvalósítására.”

Főbb tanulságok:

Válaszol a képzésben résztvevők 50 leggyakoribb kérdésére a Scrummal kapcsolatban.

Nincs felesleges sallang, csak a legszükségesebb részleteket tartalmazó, praktikus stílusú könyvek.

Mit mondanak az olvasók:

„Ez a tökéletes könyv a scrum mesterek számára, amit nemrég olvastam. Bonsy kiváló munkát végzett, hogy ezt lehetővé tegye, és nagyon aprólékosan részletezte a scrum mester minden elvárását. Minden jót kívánok neked, Bonsy, és alig várjuk a jövőbeni könyveidet 📚. Folytasd a jó munkát 👍🏻”

6. A Scrum útmutató, szerzők: Ken Schwaber és Jeff Sutherland

Ez a könyv visszavezet az alapokhoz. De ne becsülje alá ezt a meghatározó művet! Kiváló kiindulópont kezdőknek, de azoknak a szakértőknek is remek, akik fel akarják frissíteni tudásukat, és összehasonlítani személyes tapasztalataikat az elméleti keretrendszerrel.

A Scrum alkotói írták és folyamatosan frissítik, és ez egy rövid útmutató, amely kiemeli a módszertan legfontosabb részeit. Akárcsak maga a könyv, ez is a folyamatos fejlesztést támogatja. Kompakt, tömör és szakzsargonmentes módon ismerteti a Scrumban használt értékeket, szerepeket, eseményeket és eszközöket.

„A vezető legfontosabb feladata az, hogy segítse a munkát végzőket. Adjon nekik célt, és hagyja őket dolgozni.”

Főbb tanulságok:

Rövid, de praktikus gyorskurzus a Scrumról

Kiválóan alkalmas teljesen kezdőknek és azoknak a projektmenedzsereknek, akik vissza szeretnének térni az alapokhoz.

Mit mondanak az olvasók:

„Rövid, de tökéletes útmutató. Semmi felesleges.”

7. Large-Scale Scrum: More with LeSS (Nagyszabású Scrum: Több a LeSS-szel) Craig Larman és Bas Vodde szerzőktől

A könyvről

Szerzők: Craig Larman és Bas Vodde

Kiadás éve: 2016

Becsült olvasási idő: körülbelül 10 óra

Ajánlott szint: Középhaladó és haladó

Oldalszám: 368 oldal

Értékelés 4,4/5 (Amazon)

Olyan keretrendszert keres, amely segít nagy léptékű vagy több projekt kezelésében? Larman és Vodde a segítségére lesznek.

Bár a Scrum eredetileg kis fejlesztői csapatok számára készült, az idő múlásával új ötletek és változatok hozzáadásával lehetővé vált a nagy csapatokban való alkalmazása is. Ez kiválóan alkalmas az agilis csapatok coachingjára, mert a csapat sikere minden.

Az egyik úttörő és leghatékonyabb változat a Larman és Vodde által tervezett LeSS (Large Scale Scrum). Ez egy Scrum-alapú keretrendszer, amely komplex helyzetekben is működik.

Ez a könyv kötelező olvasmány, ha Ön több csapatot irányító vagy egy ilyen csapat tagja. A könyv megadja Önnek a szükséges eszközöket ahhoz, hogy megértse a Scrum Master szerepét, és nagy szervezeteket alakítson ki az ügyfelek értékeinek maximalizálása érdekében.

„A Scrum egyik szabálya, hogy a munkát nem lehet ráerőltetni a csapatra; a termék tulajdonos felajánlja az iterációhoz szükséges elemeket, és a csapat annyi elemet vesz át, amennyit fenntartható ütemben és jó minőségben el tud végezni.”

Főbb tanulságok:

Bemutatja a LeSS keretrendszert nagy léptékű vagy több csapatot érintő projektekhez.

Segít megérteni, hogyan lehet a Scrum egyszerűségét komplex helyzetekben is alkalmazni.

Mit mondanak az olvasók:

„Ha Scrumot alkalmaz, és nehezen boldogul a méretezési kérdésekkel, akkor ez a könyv tökéletes Önnek. Ha nagy termékfejlesztéshez tervezi a Scrum bevezetését, akkor azonnal vásárolja meg ezt a könyvet.”

8. Scrum az AI-ban: Mesterséges intelligencia agilis fejlesztése Scrummal és MLOps-szal, Paolo Sammicheli

A könyvről

Szerző(k): Paolo Sammicheli

Kiadás éve: 2022

Becsült olvasási idő: körülbelül 6–7 óra

Ajánlott szint: Niche

Oldalszám: 244 oldal

Értékelések 4,1/5 (Amazon)

Az AI-ipar az utóbbi időben virágzik, és a szoftverfejlesztő csapatok felkészülnek az AI-alapú alkalmazások létrehozására. Sammicheli ebben a műben átfogó képet ad az AI-fejlesztés során szükséges projektmenedzsmentről. Agilis csapatok dolgoznak az AI-n? Akkor ez a könyv Önöknek szól.

A könyv átfogó részleteket tartalmaz az Agile, a Scrum és az MLOps módszertanokról, amelyekkel növelhető a morál, gyűjthető a visszajelzés, gyakorolható az ellenőrzés, elősegíthető az érdekelt felek bevonása és irányíthatók a fejlesztők a kiváló minőségű eredmények elérése érdekében.

A könyv gyakorlati helyzetekre is alkalmazható, mivel szilárd Agile alapokkal, mérnöki gyakorlatokkal és valós példákkal rendelkezik. Emellett bemutatja, hogyan lehet ezeket a vállalatában megvalósítani.

„Az Agile, a Scrum és az MLOps segítségével csapat szellem, gyakori visszajelzések, empirikus ellenőrzés, az érdekelt felek bevonása és a fejlesztők motivációja biztosítja a kiváló minőségű eredményeket.”

Főbb tanulságok:

Különleges útmutató mesterséges intelligencia szoftverfejlesztési projektmenedzsmenthez

Gyakorlati példákat és útmutatásokat tartalmaz ezeknek a stratégiáknak a méretezhetőségéről.

Mit mondanak az olvasók:

9. Agilis tanulás: A Scrum, XP, Lean és Kanban megértése, Andrew Stellman és Jennifer Greene

A könyvről

Szerzők: Andrew Stellman és Jennifer Greene

Kiadás éve: 2014

Becsült olvasási idő: körülbelül 11–12 óra

Ajánlott szint: Kezdő

Oldalszám: 420 oldal

Értékelések 4,5/5 (Amazon) 5/5 (Barnes and Noble)

Ha a Scrumon túlra szeretne lépni, és megismerni a legnépszerűbb agilis módszertanokat, akkor ez a könyv tökéletes választás az Ön számára. Könnyed és érdekes olvasmány, amely átfogó információkat nyújt a Scrumról, az XP-ről, a Leanről és a Kanbanról – tökéletes választás a scrum csapatok számára.

A könyv elmagyarázza, hogy az egyes módszerek hogyan összpontosítanak a fejlesztés különböző területeire, és segít megérteni, melyik lenne a legalkalmasabb Önnek és Scrum csapatának. Válassza ezt a könyvet, ha szeretne elmélyülni az Agile-ben, de tisztázni szeretné, melyik módszertant válassza.

„Általánosan fontos megérteni a csapat tagjait, hogyan működnek együtt, és hogy az egyes személyek munkája hogyan hatással van a többiekre.”

Főbb tanulságok:

Átfogó elemzést ad a legnépszerűbb Agile keretrendszerekről.

Segít eldönteni, melyik módszer lenne a legalkalmasabb a csapata méretének és igényeinek.

Mit mondanak az olvasók:

„A könyv részletesen kitér minden olyan témára, amelyet az Agile magyarázatakor érdemes megemlíteni. Nagyon tetszik a könyv stílusa, témaválasztása és tartalma.”

10. A nagyszerű ScrumMaster: #ScrumMasterWay, Zuzana Šochová

A könyvről

Szerző(k): Zuzana Šochová

Kiadás éve: 2016

Becsült olvasási idő: körülbelül 7–8 óra

Ajánlott szint: Középfokú és haladó

Oldalszám: 176 oldal

Értékelések 4,2/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)

A Scrum mesterekre összpontosító könyv átfogó útmutató ahhoz, hogyan válhat a csapatának és szervezetének legjobb vezetőjévé. A mű elolvasásával átfogó képet kaphat erről a kulcsfontosságú pozícióról.

A szerző több mint 15 éves tapasztalata fejlesztőként, menedzserként és Scrum Masterként tükröződik a részletes State of Mind modellben, amely bemutatja, hogyan kellene kinéznie egy Scrum Master ideális napjának.

A mű a Scrum Master szerepének és megtestesülésének minden aspektusát feltárja, a felelősségektől, kompetenciáktól és meta-készségektől kezdve a csapatépítési képességeken, a változásokhoz való alkalmazkodóképességen és az erőforrások elosztásán át egészen sok másig.

„Ahhoz, hogy jó vezető legyen, a ScrumMasternek csak egy lépéssel kell előrébb járnia a csapatnál és a szervezetnél, és ki kell rántania őket szokásaikból, normáikból és hagyományaikból.”

Főbb tanulságok:

Rigorózusan képezi Önt, hogy a lehető legjobb Scrum Masterré váljon.

Részletes leírásokat tartalmaz az átfogó pozíciójáról és felelősségeiről, amelyek több éves gyakorlati tapasztalatra épülnek.

Mit mondanak az olvasók:

„A legjobb könyv a Scrum terminológiák megismeréséhez.”

